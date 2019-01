Papel reciclado que salen plantas

qué me dice un papel ecológico que además después lo podemos echar en el campo en cualquier sitio vuelve a salir qué productos por ejemplo que semillas por seis

bueno esto es súper novedoso no

ya ya ya oye además sois un grupo de jóvenes que tú tenías muchas inquietudes Tel ido alguna entrevista que dices necesitaba algo que me removieron hasta las entrañas es esto

sí a ver nunca pensaba que con dieciocho años es que cuando empezamos que a dedicar el papel pero yo tenía claro que quería como acercarme naturaleza con un producto simple aquí yo antes siempre vivió en el pueblo y luego cuando me voy a Madrid a la gran ciudad pues decías que tenemos que hacer alguna cosa fácil tangible que recuerde a las personas lo importante que es cuidar la realeza entonces bueno después de investigar mucho que productos queríamos hacer porque teníamos muy claro queríamos hacer un producto y luego una aplicación que sólo se va a talar hago tecnológico pues vimos con este concepto no enamoró desde el primer día

Voz 0911

01:45

pues sí la verdad es que sí porque él hace Millás pues claro uno casi seres vivos no entonces hay que cuidarlo muchísimo el proceso creo que nosotros lo hacemos de manera artesanal para que no para que no alterar el ritmo de la semilla