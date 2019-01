Batalla de chistes en SER Deportivos: Diego González vs Fran Ronquillo

Voz 1 00:00 eh no

Voz 2 00:05 que tal

Voz 3 00:09 esta es la guinda de un programa

Voz 2 00:16 el año pasado estrenamos esta sección tuvo mucho mucho éxito así que este año hemos visto

Voz 4 00:22 para darle una vueltecita de tuerca todavía al al asuntillo

Voz 2 00:28 estas son noches determinar la cena con chistes cuando se está digamos

Voz 4 00:34 el éxito de más incluso nosotros tenemos dos compañeros que son la bomba contando chistes pero aquí cada años tenemos la cosa de que no sabemos quién es mejor así que vamos a soltarlos aquí en Ser Deportivos íbamos a ver si salimos dado

Voz 2 00:51 a ver lo primero al sur

Voz 5 01:02 en el centro del sur está Fran tranquillo hola Fran Bueno felices fiestas

Voz 6 01:07 felices fiestas para los Juegos muy buena ni miedo me dan lo que ocurrió el año que viene

Voz 4 01:12 tú ves deja no pensar que de año en años otros recurren nuevas cosas y suelen pedir muchos chistes en sí

Voz 6 01:19 si hombre cuando uno llevado dos copitas sí está en buena sintonía hay ya al calor de los amigos se trata de una guitarra sale de todos los como yo no sé cantar más que goles pues me animo a contar chistes o alguna imitación me pongo alguna que otra careta en fin que que ya he grabado hasta videoclip

Voz 4 01:39 qué Show tiene que ser bueno el sus lo tenemos cubierto vamos al norte en pleno centro del norte estadio porque los de Bilbao donde quién es siempre hola Diego Farid sí fiesta

Voz 7 01:59 felices fiestas que que que decimos aquí así que así que felicidad para todos en la cena de Navidad de Radio Bilbao cuanto chiste

Voz 4 02:06 puede un pum pum pum pum pum

Voz 8 02:09 en un puñado un puñado

Voz 4 02:12 pues ya ya si entre entre muchos sí bastantes vale perfecto los gazapos como sabéis son cosa de Yago lo momentos emotivos son cosa de Manu lo de corrupción en Miami es cosa de Gallego ir a lo nuestro es la batalla épica de los chistes así que ponnos música de campeonato a ver el esto es como el trivial pero en seis categorías vale vamos a buscar chistes de seis categorías distintas contadas por los dos tíos en la redacción de deportes de la cadena SER que doy fe que mejor cuentan los chistes aquí

Voz 7 02:50 sí encerrona eh yo lo de las seis categorías no tenían idea

Voz 6 02:53 no yo te digo que es lo que es una encerrona es competir con alguien de Bilbao a lo que sea

Voz 4 02:58 vale y seguir por onda media familia navidades amigos sexo deporte y cuñados son las categorías de los chistes es como hacer el éxito del Trivial se va a votar para ver quién gana cada categoría y luego obviamente habrá un ganador si no lo hubiera porque son seis categorías abrió una ronda rápida así de chistes breves que decidiría el ganador me he explicado bien Diego

Voz 7 03:19 lentamente pero saben tu chiste por categorías

Voz 4 03:22 algunos gatos lo vamos a cometer más bien

Voz 9 03:26 bien bien correctamente bien digáis vamos al Tour

Voz 3 03:30 en el AVE el primer papelito

Voz 9 03:33 Familia te puede puede contar más reúno por categoría

Voz 4 03:37 en teoría no pero bueno poner muy muy así puedo

Voz 7 03:40 según vaya la cosa que va venga

Voz 4 03:42 en categoría uno categoría familia que es la primera que sale

Voz 3 03:45 el trivial y cuanto más rápido sea el chiste mucho mejor porque se votará de una manera más clara va

Voz 4 03:54 está cambiando el orden empezamos por Ifrán primer chiste de Familia

Voz 9 03:58 bueno de la familia que estaba viendo la tele juntas unida y todo

Voz 6 04:01 amor y compaña el brazo delito puesto y de repente sale la madre y le dice a Pepito el niño niño niño niño apaga la tele que nos vamos ya lo oculista dice espérame más pingüino de vimos sin

Voz 5 04:16 no

Voz 7 04:17 la pareja que estaba en casa ya con cierta edad gritos leyendo el periódico tranquilamente ya estaba allí también le dice

Voz 10 04:26 ese Oye cariño dice Sidi B

Voz 7 04:29 si tuviésemos un hijo dice

Voz 4 04:33 me acordaría mujer bueno

Voz 9 04:37 otro otro otro otro otro les disparan rápido

Voz 6 04:40 mamá que inicia el niño dijo que es que que hace hablando sólo las zapatillas insiste mamá difiere la Caja pone Converse

Voz 7 04:46 su suegra si tú te reencarnarse en un animal que te pides dice yo víbora dice no repetir no vale

Voz 11 04:55 hoy bueno

Voz 4 04:58 he frenado pues aquí que hay muchas categorías eh a ver a quién damos ganador es cordial que motas tenía muchísimas dudas ahora yo tenía muchísimas dudas pero en el último de Ron yo ahí mezclando el español y el inglés ha hecho por San Roque ronquido Dani yo por supuesto con el humor vasco Diego González vale Diego gracias al micrófono Andoni que motas yo sigo con Dani voto por Diego Diego El aura bueno y me han encantado los dos pero yo voto por Fran Fran estamos en empate Beato ante ello voto por ronquidos ronquidos de la categoría familia segundo tema tema navidades Diego empieza a hora

Voz 7 05:43 estaba preparando cotillón una cuadrilla le dice uno a otro dice tuvo tres las barras tú la ginebra tú la comida hiciera yo dice turrón dice escuchar dice tú mejor los bienes

Voz 5 05:54 no hubo Hazel no vale bien si eso es que ha calado Cheste

Voz 6 06:03 dice que le queda turrón desechar dice no no es que la viuda e hijo las han muerto escuchar

Voz 7 06:16 si queréis lo lo dejamos completa si que queda muy raro he a ver ganador de esta categoría Escorial yo sé lo siento por Diego pero es que me encanta la contestación de Roquillos yo Quillo ahí va amigo que yo dan

Voz 4 06:27 a mí también me ha gustado mucho los dos pero en este caso el de dijo hoy el del ron es que me he ido muy identificado van luego venga Laura yerran Kiki ronquidos Paquillo aunque yo Ibeas yo del ronde Diego González gana por tres dos ronquidos

Voz 7 06:42 Ron Quillo me está matando e agujerito voy dado categoría

Voz 3 06:46 ella amigos empiezas tú

Voz 6 06:50 bueno pues uno que insta con con el pajarito fuera de la bragueta un fin encontró a comparable a su amigo de toda la vida dice coño Carlos qué qué haces con eso fuera por la calle hombre mira compadres de lo tengo que decir pero me duele muchísimo la Muela no se me quita el dolor dice coño y eso que tiene que ver dice pues que todo el mundo me dice que lo mejor es que me las Jaques

Voz 11 07:14 busco

Voz 5 07:17 si Diego Vega Baja no debe

Voz 7 07:22 a un amigo que le estaba preocupado por el futuro de su colega que acababa de hacer periodismo iré dice oye tío que da las prácticas en la radio dice el otro o o

Voz 12 07:31 E unen

Voz 5 07:33 un una más una mafia más voy a dos

Voz 4 07:42 es por quién vota Diego González vale he Dani el pajarito de rodillo rojillo en la cosa está empatada Anthony otro para rodillo rojillo he Laura están es por Diego Diego vea te haces tú en el banquillo

Voz 7 07:56 o sea que me está vamos tres veces empate Ortí que es andaluza rom que yo tres o sí si ya era noche estas ya quemarla que bueno a ver

Voz 3 08:11 temas sexo y y dale Rocky

Voz 13 08:16 se oye Pedro yo tengo que preguntar algo muy no sé no sé cómo decirte lo es un poco embarazoso pero tumor

Voz 6 08:25 SER chilla cuando hace el amor que si chilla mente

Voz 9 08:29 pero yo desde el bar

Voz 7 08:36 tú tú tú tú que aquellas que fuese chico o chica dice yo lo que quería era acabar de ver la película

Voz 11 08:42 no

Voz 4 08:45 bueno aquí la que tengo tengo otros pero venga de Tube campeón

Voz 7 08:53 te pasa hice esa novela negra tan guapa morena hasta que el desechado de dónde has sacado dice yo de Nairobi

Voz 4 09:00 dice que Juande si tú no has estado da vida bueno esto es una competencia dos a uno lo que tiene que tiene aunque si tienes otro dale

Voz 6 09:12 bueno tengo unos ir es a veces de cariño Si por el XXV aniversario me llevo hace viaje a las islas Caimán ya no sé qué vas a hacer cuando cumplamos cincuenta años de casados dice el otro puede ir a Portillo

Voz 5 09:29 pero no voy y vengo muchas dudas voy a dar mi voto

Voz 4 09:33 aquello rompe Dani yo también me la juego por el caimán de Roncal duda esto tiene compito para Diego si Diego Laura ya aunque ello ya estamos ya estamos tranquilos

Voz 7 09:46 pero claro tres dos así como es una Un Potito que no va a ningún lado

Voz 4 09:50 yo te momento ha ganado las categorías Familia navidades amigos y sexo que por otra parte son las que llevamos sobre la mesa categoría deportes he paso empezar tu Diego

Voz 7 09:59 venga va su partido le dice un dos padres que están viendo partir de de lo visto lo metió mi hijo dice el de penalti accionó el mayor

Voz 5 10:08 no

Voz 4 10:11 mira lo van a tener chungo Date

Voz 6 10:15 oye Paco tú no puedes estar todo el día en el Food

Voz 9 10:17 gol a los entrenamientos del Betis

Voz 6 10:20 la mañana a los viaje con el Beti ahora en la UEFA a los partido del Betis los domingos hombre que tú en casa me hace falta esa que Farfán y que farsas y yo no te ha tocado

Voz 5 10:30 es

Voz 4 10:32 a ver categoría deportes escoria ni voto esta vez para Diego González Dani Diego y sus penalti si el aura si es del estadio Andoni seguimos Diego vea cinco cero Diego

Voz 7 10:45 pero este este vale este vale este buena estima anima Pascual que viene ahora la categoría

Voz 3 10:54 venga va Diego pues si te anima ánima tres cuartos

Voz 7 10:57 mire mi cuñado que vamos a hacerle que me llamó el otro

Voz 12 11:00 ya le llamo le digo

Voz 7 11:02 eh Julián dice que pase dice que leemos por la motosierra dice pues se oye de puta madre

Voz 6 11:10 a ver dice cuñado tú te acuerdas que el otro día tuvimos la tienda de animales comprando un loros que yo pedí un loro machos y sí me acuerdo Carlos pues lo tengo que dejan lluvias porqué con Joyce me ha dado uno hembras como lo anotados por qué en vez de repetir lo que digo me lo

Voz 5 11:27 el Escorial dale besos

Voz 4 11:32 el políticamente correcto Diego Gonzales y Dani aquí ganadero el aura Diego Andoni se lo voy aunque yo rompí vea a Diego también pues este Diego por lo tanto el ganador de la Epic Fail al primera temporada en SER Deportivos es fueran rojillo

Voz 5 11:59 entonces Nos ha corrido este año el año que viene vencido me despido Bongo no tenía yo ninguna duda si no lo contamos tu va a pedir que lo contar algo sí que venga a esta

Voz 6 12:08 misa del Gallo muy propio de las fechas se cura se mete la mano en la sotana Iris delante de toda la diócesis

Voz 15 12:18 sí sí

Voz 16 12:22 sí

Voz 9 12:23 voy una pelota

Voz 16 12:25 de mí

Voz 9 12:28 la voy a lanzó a ser yo el que le dé ese espectador destacables y lo

Voz 6 12:37 tira la pelota dan una columna y vuelve al cura allí

Voz 9 12:41 dos rebotes no vale

Voz 5 12:46 pues bueno por si no quedado claro estáis en SER de

Voz 7 12:49 te espera espera que no tengo yo no iba a decir

Voz 4 12:52 niebla que esto se hiciera en la Cope

Voz 17 12:54 a lo mejor

Voz 7 12:57 este muy cortito muy cortito pero ahí que un príncipe tan feo tan feo tan feo que Cenicienta se fue a las once y media

Voz 4 13:08 bueno la verdad es que la redacción es como una familia por el tiempo que ya sabéis que tenemos todos los arquetipos lo chip posos ya sabes quiénes son de esta redacción son Fran Diego ha ganado Fran pero la verdad es que con ello todos aunque rompí Diego que muchas gracias felices fiestas iba a mí todos los datos

Voz 6 13:27 sí una pregunta así una avellana se cae a la piscina siguiese