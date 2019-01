La primera Barra Libre del año: Antonio Romero, Antón Meana, Jordi Martí, Talavera y Manolete

Voz 1 00:00 en la Cadena SER SER Deportivos

Voz 0699 00:13 el Francisco José Delgado y con toda la redacción de deportes de la cadena ser bueno no

Voz 0481 00:18 creo que todas las te eh

Voz 0699 00:21 buenas tardes perdiz daño bienvenidos a Spencer deportivos aquí estamos todos dispuestos de hacernos pasar un buen rato gracias por estar ahí en este

Voz 2 00:28 primer día de dos mil diecinueve que aviso

Voz 0699 00:31 es un gran año de grandes acontecimientos deportivos que Bancosol por aquí por España en la final de la Champions va a jugar en el Metropolitano la final de la Euroliga de baloncesto se va a disputar en Vitoria la final de la nueva Copa Davis lo mismo se va a disputar también en España en Madrid así que tenemos mucho deporte del a nuestro país y ojalá seamos también protagonistas no por tener la sede que ya lo somos sino por tener los campeones de todas esas competiciones fuera de lo que se juega en España os recuerdo que en este dos mil diecinueve está mundial absoluto de fútbol femenino en Francia en el Mundial de Baloncesto de China en el mes de agosto septiembre que pueden ser definitivamente al fin de la generación dorada que ojalá no y está el Tour de Francia que en los últimos años la verdad hay que decirlo se nos está resistiendo ayer escuchamos a los que esperamos sean grandes protagonistas del año todos fuera del fútbol más o menos hoy el programa es más futbolero y aviso que también es más festivo porque el objetivo que tenemos es que os lo paséis muy bien en este SER Deportivos digamos que con el deporte un poquito de fondo hemos pensado en un resumen de el Mundial de Rusia del año pasado pero como nadie esto es lo juro como nadie lo ha hecho hemos pensado en un duelo de dos compañeros que nos acompañan en Carrusel todos los fines de semana pero a los que les vamos a sacar decantar goles que es lo que ellos suelen hacer hay otra cosa que hacen igual de bien ibamos a abrir bueno vamos a abrir con un clásico del primer día del año hemos convocado no sé de qué manera y con cuánto de resaca a los cinco cracks de la barra libre para empezar

Voz 1372 01:58 el año de ahí bueno de aquí puede salir cualquier cosa

Voz 3 02:08 estamos en el primer día del año hemos pensado que sería bueno juntar a unos cuantos amigos vuestros en este SER Deportivos y pasarlo bien así que hemos pasado la barra libre del lunes al martes bueno como si tuviéramos que justificar

Voz 4 02:23 las barras libres puede estar libremente donde quiera Antonio Romero feliz año muy buenas

Voz 1372 02:27 feliz año a todos chicos muy buenas y por otro año más por lo menos otro año más de barra libre como mínimo

Voz 0699 02:32 Antón Meana feliz año feliz año nuevo

Voz 1372 02:34 dos don Manuel Esteban perito año feliz año y no es un año normal es un año donde el uno de junio Madrid será la capital del mundo del fútbol donde quizá los abuelos cebolleta rojiblanco como yo podamos vivir el sueño de ver una final Atleti Barça y el Atleti ganador de la Champions Miguel Martín Talavera feliz año qué tal feliz año a todo cómo estáis Barcelona Jordi Martí Félix baño

Voz 0985 03:02 feliz año desde una Barcelona asombrada al ver que alguno de mis compañeros ha cogido un poco más de peso periodístico

Voz 5 03:10 dos días más complicado es complicado

Voz 0239 03:14 eh aquí Manolete Jordi Martí estampó a hablar de peso hoy un poquito

Voz 4 03:18 a la vera también pero eso es eso es lo que han metido hablando de peso el día

Voz 6 03:26 Asturias no vea cómo se codea por los despachos futbolístico no futbolístico

Voz 7 03:31 me pilla pero yo vengo pero yo vengo Titín yo vengo Titín eso sí yo mi talla talle pantalón la de siempre no cambio Issing gimnasio como Romero lo mío es de fábrica

Voz 0985 03:41 son días de de hacer bondad Pacojó de nuevos propósitos

Voz 4 03:46 español

Voz 0985 03:48 dos buenos amigos que los buenos propósitos que tenga yo pues tienen la importancia que tienen pero os puedo dar una noticia es que los propósitos Pacojó para este año nuevo de Messi en estremecer al mensaje que el nos dio al inicio de la pasada temporada cuando arrancamos la actual temporada en el sentido de que él deseaba la Copa más linda y más deseada todo el mundo entendimos la Champions pero tener certeza hay por seguro que también se refiere a la Liga por lo tanto ojo vale por poco Pacojo que el Barcelona sea capaz de meter a Messi enchufado que lo está la gasolina suficiente para cuando se jueguen las castañas me temo que el dos mil diecinueve va a ser un año muy positivo

Voz 1576 04:31 entonces hay que el resto se incluso esto de años el resto de daños como no lo dijo por eso no la quería ganar no por eso es simplemente un deseo incluso puede

Voz 0481 04:39 hasta ver el turno a principio de ganar alguna vez un Mundial con Argentina cosa que parece harto improbable

Voz 0985 04:46 yo creo Manolete Messi le podemos pedir más esfuerzos con Argentina pero más de lo que ha hecho tú crees que Messi puede hacer más que arrastrar a este equipo con sus más y sus menos llevarlo a tantas finales ya tantas situaciones de competición como le ha llevado más no le podemos exigir a Messi

Voz 0699 05:03 dejamos la pregunta yo creo en él yo creo que no

Voz 0239 05:05 primer tercio de la temporada de Messi ha sido espectacular pero para que Jordi Martí bueno Sique Rodríguez y compañía vivan mucho más tranquilo me parece que para que el año que viene o este año que acaba de empezar

Voz 2 05:18 el Balón de Oro vuelva

Voz 0239 05:20 a los trofeos vuelve al salón de Messi este año tiene que pasar de cuartos de final porque recuerdo que el Fútbol Club Barcelona en la Liga de Campeones

Voz 0481 05:28 que a pesar de los bueno y lo hemos hecho

Voz 0239 05:31 a ver si que evidentemente los va a tener como todos los tenistas del mundo pero él es el mejor repito que para que todos sus defensores puedan llevar hasta el último extremo la defensa del Balón de Oro sería recomendable que al margen de salir a la Liga es esta saliendo que al margen de la Copa que seguro que se va a salir cuando llegue la hora de la verdad en la Liga de Campeones también que si no volveremos otra vez a hablar de un Balón de Oro que se

Voz 0481 05:55 escapan Jordi olvídate porque mientras estás provocando Vinicius la propaganda ya el peloteo Blanco ya lo sabe ya el próximo si quieres Rice nada si quieres Manolete uno de enero hacemos una apuesta si te atreves Cuéntame quién gana antes la Champions Vinicius el Atlético de Madrid es la yo creo que no yo creo que la Vinicius entonces si quieres lo apostando ni a un juego ya inicios gana la Champions antes que el Atlético de Madrid el ajo permítame talas yo digo una cosa es que es que ya entrar el bar en juego con lo cual puedo apostar todo al Atlético mira por porque no veinte euros encima de la mesa es verdad aquí polos yo por ciento PSOE dejan tirado las

Voz 0699 06:38 hace bueno va ya veo cómo va el espíritu de la bondad ha puesto encima de la mesa Jordi Martí por el primer año el primero del año digo pero hace un año exacto hicimos una barra libre cargada de preguntas hay que decirlo con mala intención del presentador aciertos y desaciertos de la gente de la barra libre Paco Hernández sí sí ha sido Paco Hernández

Voz 1372 07:02 he que que dice que no pero sí

Voz 0699 07:04 ha sido capaz de recopilar en un minuto lo que fue la barra libre del año pasado

Voz 0239 07:10 no creo que haya ninguna selección el superior sobre el papel a la selección española yo esto de que Brasil es superior yo si acaso pongo Alemania un poquito por delante tenemos la obligación de competir va a ser un Mundial en el que el sorteo nos ha dicho que hasta cuartos de final casi casi vamos a ir con el primer empujón a partir de cuartos de final pues tener suerte en el cruce y en campo del mundo yo creo que

Voz 7 07:31 tenemos al tenemos eh en primera persona qué poca vergüenza hombre la selección española tenemos al centro del campo debe si quieres los pero que no seas tan prepotente prepotente tenemos tenemos ahí mejor pueden dentro del cartel

Voz 0985 07:45 nosotros bueno dicho esto Manolete me parece que si está España entre los favoritos no estoy de acuerdo creo que hay que felicitar Pacojo a Julen Lopetegui ha sido capaz de hacer una mezcla magnífica entre los viejos campeones y las nuevas generaciones delitos del entrenador donde estarán Aimar dentro de seis meses el PSC con los Toy de fiesta bueno pues ya está

Voz 0239 08:05 hace tres meses hubiera dicho París Anne Germaine sin dudarlo y ahora yo creo a un ochenta por ciento París Saint Germain pero yo voy a dejar un veinte por ciento por ahí además de acuerdo con su en veinticinco may EFE El Madrid no no y además sí claro hace Manolete pero es que además este año hay una variable primero que Florentino Pérez se va a gastar el taco en verano que no hay mucho donde gastarse el taco

Voz 1372 08:26 que Neymar todos sabemos que fidelidad a unos colores

Voz 0239 08:30 yo creo que no profesa preparan eso orden a Cristiano que prepare prepárate ya no hay una Neymar va a costar una pasta y Florentino que negociando muy torpe a Cristiano si lo vende lo regala no es esas son más o menos tu cuenta no va a comprar

Voz 7 08:45 no no carrera no que gilipollez Elvi Gene chino nadie no suele fallar

Voz 0699 08:50 será el presidente de la Federación en la primera barra libre de dos mil diecinueve

Voz 1372 08:53 se me acaba Rubiales Rubiales de Málaga Marbella voz en la primera de dos mil diecinueve si yo creo que Rubiales encontrarte con él en Gran Vía de convenció como te quiere Paco Meana que ha sacado lo bueno tú eh

Voz 6 09:08 incorrecto Romero no podía tomarse mar vacaciones poco

Voz 0239 09:11 no yo abrí primero primero tenemos que dejó un poco

Voz 0481 09:19 la tapa tampoco ha sido encontrado dimensión

Voz 0239 09:22 primero primer día Romero con todo mi primero presento mi carta de dimisión no no no haremos ya está

Voz 2 09:29 segundo me da mucha tristeza guión alegría que el día uno

Voz 0239 09:37 estemos tan serenos porque hicimos muchas barbaridades eh yo creo que es para lo que cuenta

Voz 0481 09:42 al menos para perdona perdona saca la cinta si quieres no perdona verás que en el tema de España pues todos el sentimiento patriótico nos vio

Voz 4 09:53 con Lopetegui

Voz 0481 09:56 el sentimiento patriótico el sentimiento patriótico nos traicionó pero yo acabo de escuchar un corte de una tarde en la que ha creado también perdona perdona vamos por partes de que un veinte por ciento para animar en el Real Madrid hay otro que te dice no ser un XXV pues yo juventino preparando un grandes

Voz 4 10:16 el francés la valentía cojo cojo cuando uno hace el ridículo

Voz 0239 10:22 se tiene que tapar está esta cinta demuestra o esta grabación demuestra que estuvimos rozando el ridículo pero quiero en nuestra descarga recordar que hace un año el Real Madrid estaba hecho unos zorros en el campeonato nacional de Liga está este año claro estaba exactamente como este año pero luego hubo una pequeña diferencia que yo creo que Jordi Martí Manolete Talavera logran entender y es que a final de temporada se ganó la Liga de Campeones

Voz 0985 10:49 ya todo a mi me gustaría de dos mil diecinueve con permiso de nuestro director

Voz 7 10:54 permiso querría yo el segundo lo además gracias a Paco por su valentía Francisco porque yo que soy un pelota por ejemplo a Romero nunca lo hubiera dado muy bien enseñado más con Talavera o con Manolete entonces creo que esa valentía de Paco tiene

Voz 0699 11:08 sabemos que Paco termina contrato el día treinta y uno

Voz 0481 11:10 no se entiende la gente chateando no Paco

Voz 0985 11:20 en un intento de reconducir este jardín

Voz 0699 11:22 intenta no pero eso el tema del año

Voz 0985 11:25 diecinueve que hoy lo que nos trae no hoy hay que felicitar a nuestros oyentes pues ser feliz año estar con ellos haciéndoles compañía ni decir que dicho lo que hemos dicho ya del Barcelona y de Messi creo que la gran incógnita yo hablo muy seriamente es el Real Madrid a veces cuando hablamos de que enemigos tiene el Real Madrid en esta Champions que enseguida veremos en octavos han adversario del Real Madrid es él mismo veremos a un Real Madrid que volverá a sufrir contra equipos de media tabla para abajo cómo lo vivimos con el Huesca al vimos con el Rayo y con tantos otros equipos creemos que Solari va a volver a hacer rebrotar los brotes verdes que duraron bien poco bueno me gustaría poner sobre la mesa esta idea el gran adversario del Real Madrid no son el Bayern no o quién le pueda tocar en los próximos eliminatorias de cuartos semifinales si supera los octavos sino que cualquier cualquier equipo hecho como está a unos zorros el Real Madrid le puede dejar en la cuneta también en la Copa

Voz 0699 12:22 pero quieres hablar de el Real Madrid le contesta hoy voy a pasar a un jovencito que tengo aquí

Voz 0239 12:27 no que yo sólo quiero decirle a Jordi que es verdad todo lo que dice pues son incontables incógnitas que habrá que resolver a lo largo de los próximos meses pero que conviene recordar que el Real Madrid es para mí para mí el único club del mundo que estando en multitud de ocasiones al borde del abismo es capaz de ganar una competición como la Liga de Campeones y lo ha demostrado no en las últimas cuatro temporadas porque recuerdo una de en la del doblete que fue incontestable pero en el resto el Real Madrid llegó con el gancho en el campeonato nacional de Liga cuando asomó

Voz 2 12:58 la y a la hora de la verdad

Voz 0239 13:02 la Liga de Campeones fue el mejor equipo de Europa y conviene que Jordi lo entienda no sea demasiado pecho porque sería la quinta que sólo pueden partir yo creo que esta vez es muy

Voz 4 13:11 es decir que que Dios lo que estaba en que quedó lo de la semana pasada

Voz 1576 13:16 sentina donde se dijo que el ramo ahí te había elegido al Ajax como como rival que le había tocado antes del sorteo no atención no sé qué me hablas que el periodista argentino Jorge Ramos en es bien dijo que amigo mío casi cinco días antes cinco días antes el sorteo que le habían dicho que presidente elegido en UEFA al Ajax y luego después de sorteó lo volví a sacar el pantalla

Voz 0239 13:41 sí ese fenómeno es amigo de Meana buena gente

Voz 1372 13:44 pero aportó alguna prueba

Voz 7 13:46 sí el pan trallazo al monstruos pantalla buena gente Jorge Ramos sí habrá sido una broma en su programa que ir de máxima audiencia en Estados Unidos lo tú sabes una broma pero tú sabes que no tocó el Olympique de Lyon eh Jordi de verdad que a ver perdona fácil tocara el equipo de mi barrio por favor

Voz 0239 14:04 las bodas de todas manera hasta Talavera era muy complicado que le tocara el Ajax al Atlético de Madrid sabes por qué

Voz 4 14:10 porque el Atlético de Madrid no fue capaz de ganarle al Brujas estamos hablando de otras cosas ahora ahí

Voz 1576 14:19 los empresarios la semana pasada que no sé no he seguido el tema no se en qué

Voz 0481 14:22 no es que aquí no aquí siempre me han hablado las bolas calientes las bolas calientes nunca existieron es que existieron fueron las bolas

Voz 1372 14:34 frías no

Voz 0481 14:36 investiga en tu entorno años y Jordi que no tengo que investigar primer sorteo de Champions bueno para aquella época al cual se Ángel Villar es en un hotel en Suiza donde las bolas de los equipos teóricamente más con publicado eh de él se ponía en un radiador que casualidad cuando salía el mirlo blanco el que cogía la bola que me he cambiado porque ya duda lo yo el punto investiga esta hipótesis que te estoy lanzando bombas también frías a paso de esta versión vibrador tú tienes óptima de las bolas calientes

Voz 4 15:16 yo no no

Voz 0481 15:21 oye yo creo que yo te apuntó investígalo por forma Lavezzi

Voz 0985 15:24 los dices en la próxima e investiga la vía

Voz 0481 15:27 no no no señales que yo

Voz 0699 15:29 no sé cómo me va a quedar esto claro después de poner el corte del anterior

Voz 8 15:32 la libre por lo mismo no entran a esta supera

Voz 0699 15:35 no no espera espera que dos equipos van a jugar la final de la Champions en el metropolita no me mojo yo ya al Barcelona vale perfecto Atlético Barcelona Jordi será en la próxima barra libre de principio de año Luis Enrique seleccionador nacional

Voz 0985 15:53 yo creo que sí que sí

Voz 0699 15:56 vale mañana Neymar en va P

Voz 1372 16:00 sin alguno de los tres estará en el fútbol español en dos mil diecinueve yo creo que sí eh Kanye no lo mejore mucho más yo creo que estáis

Voz 0481 16:10 mi hijo que entonces yo también no

Voz 7 16:12 también yo voy a decir que va a estar Neymar

Voz 1372 16:16 yo en papel vale Romero quieres decir algo o me gustaría mucho contestar a la primera vale Juventus Liverpool la final en el Metropolitano date una vuelta muy Romero si eso estaba de fiesta si me voy

Voz 0481 16:30 este día es también perdona perdona porque Pacojó aquí hemos venido todos perfectamente peinados duchado se centra hemos dormido las horas que hemos podido dormir o rompió el sonido de fondo le Messi tenía una final que saldría aún

Voz 0239 16:47 no se celebra como el día treinta XXXI o prácticamente igual que el día treinta y uno estamos todos lo hagan te tengo que contar todo Jordi no estamos toda la familia en el chalé de mi tío a Bale en San Agustín de Guadalix pues contamos más de cincuenta personas pues hay un poquito de música escuchó le ha apartado yo me he apartado pero como como comprobará compró estado lamentablemente mi estado lamentablemente es perfecto te digo lamentablemente porque en alguna otra ocasión el día uno he tenido que desconectar teléfono móvil dicho hiló echo de menos dicho esto Juventus Liverpool la final de metro metropolitano creo que Neymar va a estar la próxima temporada en la Liga española

Voz 0699 17:24 vale Talat si quieres es tu turno eh

Voz 1372 17:27 que yo creo que va a haber un equipo español

Voz 0481 17:32 hay que apretar un poquito más Talavera que tomar un equipo que lleve la letra a Iker Iker

Voz 4 17:40 a las que se unió lo que unió Fernando Torres que lo separe el hombre al Liverpool Atlético de Madrid del árbol Atlético de Madrid

Voz 0699 17:46 le tengo el juego de los deseos del año pasado que lo vamos a repetir así que quede sea Antonio Romero a Mourinho para el dos mil diecinueve

Voz 1372 17:57 o que pregunta no puede ser malo no porque el día uno un deseo yo no no no yo le deseo que el uno de julio sea presentado como entrenador del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu Nuestra ya no es que si se ha parado la radio no se es

Voz 0239 18:17 no no yo yo yo lo deseo porque creo creo que periodísticamente yo yo velo por mi profesión y por mi radio que es la que me paga creo que periodísticamente sería fantástico me parece que liberaría a mucha gente que se está tapando ahora mismo en el club y que están vendiendo que no pero su deseo por dentro es que sí

Voz 2 18:34 sí aquí querría ver la la manera en la que Mourinho sería capaz de dejar de ser el técnico ex ganador para intentar reinventarse volver a ganar en el Santiago mucha curiosidad Shane haría

Voz 0481 18:49 pagaría deudas pendientes que tiene con el señor Turia que desean es que claro porque es muy bueno

Voz 0699 18:58 desea Antón Meana al Cholo Simeone para dos mil dieciséis

Voz 1372 19:02 huy pues le deseo lo mejor es decir que sí

Voz 0481 19:05 que quería ganar la Liga que la gane y se quiere ganar la Champions que la gane yo es lo que le deseo me gustan yo le pediría que jugó un poco mejor al fútbol pero desearle no tengo nada contra él y que a lo por válidas y jugamos un poco mejor al fútbol mejor vale ese fíjense tiene algún medio del Betis le puede venir bien

Voz 0699 19:21 han venido el palo y la zanahoria las dos cosas un deseo de Talavera para Courtois en dos mil diecinueve

Voz 1372 19:29 bueno pues sí

Voz 0481 19:31 con las pausas que va resaca o que les trotando turrón

Voz 4 19:36 porque a ver aquí no sé no sé si es un poco duro de turrón blando el de Gemma vende todos pero bueno no

Voz 1576 19:47 le deseo que sea muy feliz en Madrid que era su deseo llegar a Madrid sé que no va a ser del todo feliz porque él quería quedarse en una zona de Madrid ha ido otra pero le deseo que sea feliz con sus hijos que a lo que quería estando aquí en Madrid y que y que cuando vaya una celebración de un balcón porque ve a ver las canciones que canta sabes por los canguros y todo esto se va

Voz 1372 20:08 sí sí sí

Voz 0699 20:09 un deseo de Jordi Martí para den velé

Voz 0985 20:12 que mantenga la línea de crecimiento que se con

Voz 0481 20:17 qué serie se ponen es verdad es que eso

Voz 0985 20:20 es que se convierta en dos mil diecinueve en el crack que nos anticipó el gran Bruno Alemany cuando pronosticó con acierto que estarían al top five

Voz 5 20:27 es la de un buen rato anda Honda

Voz 0985 20:31 punto está corregidor vale

Voz 1372 20:33 lo aumentado durante los días

Voz 0699 20:36 queda el deseo de Manolete a Griezmann

Voz 1372 20:40 bueno sí sí

Voz 0481 20:41 bueno ya has sigan buena línea que meta muchos goles Ikea en julio de doscientos millones de euros en las arcas del Atlético de buena frase es madre M A que que que que vendido de verdad es que viendo el carrerón que lleva el de Asturias todavía me veo premio Pulitzer por como si por ejemplo lo torciendo

Voz 0239 21:04 los millones de euros depositara a ver un nombre al azar Florentino Pérez tu deseo se vería también

Voz 0481 21:10 o te facilitaría un poco cómo se fue

Voz 0699 21:12 vaya donde tú has estado viendo el Mundialito

Voz 0481 21:16 ante Dios

Voz 1576 21:17 yo te digo una cosa Emmanuel viendo los abrazos que la semana pasada te cruzas a Griezmann en Gran Vía y la de es que por favor que se quede

Voz 0699 21:24 pero echó ya sabes que es norma de la casa la norma es que la barra libre duele más pero no tengo más tiempo os quiero mucho chicos y no es coña gracias a los cinco por hacerme

Voz 4 21:33 el Pacojo que me voy a bailar Beacon tú quédate vale vale perfecto me quedo