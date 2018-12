"Si queremos vender algo fuera, tendremos que admitir las variaciones locales"

Voz 1995 00:00 aquí nuestros oyentes lo saben damos mucho crédito a la palabra del cocinero David de Jorge Jorge ha dejado dicho que libro del que vamos a hablar a continuación sabe a mis tela de galeón decimonónico podríamos resumir la biografía de la mayor parte de la gente interesante que iluminado nuestras vidas de la misma manera que Ignacio Peiró ha titulado su libro de hecho es incluso un buen epitafio

Voz 1995 00:26 el escritor periodista ha traducido Kipling ha escrito discursos para políticos de todo esa sale de que intentó vida eres joven debes mal mal que ganarse la vida como sea y bueno sacabas escribiendo papelitos pues en la actualidad es el director del Instituto Cervantes en Londres Ignacio buenos días muy buenas

Voz 2 00:48 Ashton se te ve recuperado ya de ella la apariencia traumática das bien estamos muy bien

Voz 1995 00:54 hoy estamos un poco inquieto es tú diriges el Cervantes en Londres hoy conocemos que los aviones de Iberia que esto es una es un poco marciano Iberia no podría volar en España Si hay un Brexit duro no tenía licencia para hacerlo qué tiempo se

Voz 2 01:10 es donde tú estás pues y si a veces es un es una situación muy compleja desde luego también tiene ese punto de emoción política no que tienen todos los acontecimientos y veremos en qué para pero bueno esperemos que el ámbito en el que yo estoy que es el académico y el cultural y educativo pues sigamos hay reforzando los lazos bilaterales

Voz 2 01:34 el Instituto que usted representa cambiaría radicalmente

Voz 1995 01:38 sus atribuciones con un Betsy duro de repente sería usted casi un embajador de nuestra cultura los lo es ahora también pero con el Brexit

Voz 2 01:45 en los entrar en nuestro embajador bilateral que no me gusta mucho menos pero bueno pero admite la cultura que no interés pero pero ante la cultura sea la mejor de nuestra sí ahora mismo es es es un gran arma de seducción y así lo entienden los británicos que entienden pues que la hispano esfera va hacia adelante no en tanto en demografía como en economía como creatividad etcétera no sólo España sino todo el polo hispanohablante

Voz 1995 02:09 el en la solapa de libro hemos descubierto esa que comimos vivos después de circunstancia que era otro gran libro suyo la la contraportada digo descubrimos que usted es bastante más joven que yo hace se destina un poco a todos pero si es usted muy joven parece que no perdona

Voz 2 02:29 pero usted me bueno yo soy el año ochenta y me nacieron no que vivía en en en en el ochenta ahí bueno ya vamos ahí acercándonos no al que decía ante hay al menos un todo del camino

Voz 1995 02:42 usted donde donde aprendió a comer y lo que es más interesante donde aprendió beber

Voz 2 02:46 bueno pues a comer hay una cosa que dice un belga Le Moulin que dice que el fondo comemos lo que nuestros padres no nuestras madres quisieron que comiéramos de alguna manera es decir es verdad sea yo me acuerdo que vivo fuera a España pues me doy perfecta cuenta de hasta qué punto hay aquí a olores sabores que están absolutamente arraigados a beber en cambio pues hombre no es una cosa que uno aprende en casas generalmente sino que lo tiene que aprender a lo tiene que aprender fuera de casa más bien y hay que bueno habló también de algunos bares estupendo aquí hubo uno maravilloso que no sé si conocisteis amaba a Balmoral por ejemplo pero ya roto y que era bueno será maravilloso y hay fue muy Mi Ny Bautismo de de Gene pero se circula

Voz 1995 03:31 encumbrar muy frecuentado por Loquillo que tiene hasta canciones ir era un bar de copas conoció una coctelería

Voz 2 03:37 sería más las aceptó porque no tenían música así pero ya no podemos estar en música dance hasta en las librerías hay hay música

Voz 1995 03:48 déjeme entonces que como la voz de ruido déjeme que volvamos a Londres usted ahí se come bien Cebé vienen Londres

Voz 2 03:55 a ver digamos en nutrirse y pasar la vida puede ser fines ha garantizado hay mucha oferta a hay un problema de precioso en general es una sobre todo pues las cenas y además es una es una ciudad pues pues bueno la capital financiera son hay mucho dinero y bueno las cenas y por ejemplo el gravamen que tiene alcohol es impresionante han pero sí que creo que es un lugar muy interesante para para comer y pues comer magníficamente como es hípico no no es menos cierto es unas cocinas exóticas estupendas no entonces sí que uno puede manejarse hay verdaderamente bien

Voz 1995 04:37 las iglesias llevan polaca en el fondo lo tiene traducción amable para ser amables amable informal está usted diciendo en cualquier caso muy de Aznar en Londres eso se llama atraco a mano armada que dice es lo que usted denomina como comida explica una hundía está bien porque se pero a la semana de él

Voz 2 05:02 bueno hay una cosa yo por ejemplo ahora pues me voy porque vivo muy cerca voy a muchos chinos ahí voy con algún amigo que es ya bastante experto que ha viajado mucho entonces bueno te da unas pautas siempre hay que aprender un poco en ya muy bien pues eso no como hay que tomarlo conté en vez de con alcohol por ejemplo esa comida practicamente mejor como el el el pimiento el Chile picado pues puede pues en fin digamos muy estimulante para las vías aéreas para todos ya que al final vas aprendiendo un poco oí por ejemplo el picante que es una cosa que nunca me me entusiasma pues ahora ya usando

Voz 1995 05:36 los ingleses ha hecho suyo perdón se Carrie sino que importa incluso que tampoco es que sea tampoco es que

Voz 2 05:46 ya de Dover se han hecho no lo han hecho

Voz 1995 05:49 todo tan suyo que menos de cien días esto tan suyo que medio defendía ya semana ellos solos es lo que hacer bueno yo desde aquí solamente una cosa muy sencilla instamos al Instituto Cervantes que usted dirige el no tres que ser uno de los destinos más apetecibles para mí para cualquier persona que se dedicará a la cultura de manera internacional hay que hacer una semana de la paella polémicas como ésta con Jamie Oliver

Voz 3 06:14 hay que ya sabemos estabas cadena por esto se puso muy oscuro llegué a recibir amenazas de muerte por un poco de salchicha

Voz 1995 06:24 Emi Oliver explicando en la televisión británica en un horario de máxima audiencia esa polémica que tuvo por meter chorizo llegó a decir que me hace gracia que los españoles nos habíamos puesto medievales con él que también es muy Pollari como por lo que pasa es que te

Voz 2 06:41 m a todas las cocinas del mundo son maltratadas fuera de sus fronteras la japonesa la italiana sea el más que tenemos si queremos vender algo tendremos que aceptar las las Variaciones digamos locales que se puedan que se puedan hacer así que se que paella aunque sea con consolidado a una semana Instituto Cervantes brinda la paella

Voz 2 07:04 conversaciones echar invitamos a Jamie muy pocas cosas más polémico más polémicas que la paella y la ortodoxia de la paella hay hacemos un ring ponemos de un régimen mitad

Voz 1995 07:14 en un bueno vamos a hacer una una pausa y seguimos hablando de comimos IVE vimos Notas de cocina hay debida con el escritor director del Instituto Cervantes en Londres Ignacio Veiga comimos y vimos el libro de de Ignacio Peiró voy a contarte

Voz 1995 07:36 ocho de enero de mil ochocientos diecisiete se sirvió en el Royal papillon de Brighton uno de los banquetes más espectaculares que jamás hayan servido en ningún lugar ni en ninguna época el cocinero al francés Antonin Caramé la comida bebida entonces el príncipe regente futuro rey Jorge IV en honor al Gran Duque Nicolás de Rusia entre los treinta y seis platos principales treinta y seis y las XXXIII guarniciones que se ofrecieron vamos a destacar cabeza de esturión en champán perdiz en gelatina con mayonesa Tórtola en mantequilla de cangrejo taurina de a Londres muslo de jabalí marinado lado de Rosa una reproducción del propio Royal pabellón merengue en paro porque hasta ahora ya nosotros quienes hemos despertado de los da qué paso en el Reino Unido decir buena gente que esta gente debía criterio bueno es que

Voz 2 08:30 hay que tener en cuenta que Jorge IV fue un un glotón fue un hombre también dado a todo tipo de gastos y intemperie antes y eso es una muy buena esa es una muy buena descripción digamos de de un reinado suyo de de excesos el fue muy amigo en el Levante del bello volumen celebra fue un fue un fue una un un si el gran dandi fue una época muy muy interesante el fue un gran dandi también el propio el propio Rey aunque bastante paquidérmico la otra raya el pabellón en merengue no a veces entonces era un hombre profundamente exagerada

Voz 1995 09:10 en dos pero hubo un momento que evidentemente de esas clases nobles pudientes sí sí mostraron cierto amor por la gastronomía y que después se despreció durante muchos años sí mejoró después es como si no les interesara más que sobrevivir más más que comer sobrevivir

Voz 2 09:24 bueno hay hubo hay todavía un club en el que se llama el club del filete es un piso al al esto Square esa es el bistec teclado su lema es vi fosa como vacuno carne y libertad porque en la en la en la Inglaterra protestante era la la sencillez de sus carnes era una hiló bueno y lo sustancioso era una manera de oponerse casi espiritualmente a todos los aceites y fallos de la cocina francesa a la cocina continental no entonces por eso de ahí viene el el bifaz le encanta creo que ésa era enseña nacional el ministro de por eso las vacas locas casi le fue una algo grande pero es muy Trauma pagano

Voz 1995 10:11 claro eso en estos tiempos tan extraños que vimos con con políticos tan populistas no descarte que al igual que hay opciones de gana si animalistas ya presentes en el política dentro de poco tengamos un partido que defienda la carne carne y libertad

Voz 2 10:29 pura política dieciocho bueno estilo

Voz 1995 10:31 cuenta usted Notas de cocina y notas de de subida y pareciera que toda subida está relacionada con la cocina no no es así

Voz 2 10:39 hombre no quiere comer y beber hace más a veces dormimos estas cosas no bueno es que yo pensaba que la Mesa y la barra son los lugares son unos eh dispara Eros privilegiadas para hablar sobre la vida algunas son los afectos las pasiones helada el de ahora posean efecto me aproximo los cuarenta que sola no no no no no significa nada unos joven pero ya empieza a mirar para atrás ya van cambiando los los lo las copas por los biberones ya no entonces ya dice su ya el plan de pensiones todas estas cosas pensarlo el futuro es Dios mío Dios mío el tiempo ya entrado en tu vida no a los veinte años el tiempo aún no entrara ahora ya sí pero a la oportunidad pues mirar atrás y eso Iber pues lo que comimos vivimos tanto por el Círculo de paso

Voz 1995 11:22 por ejemplo el prolongue este usted lo cierto dice que cuando en España cambiamos la hora de los plenos del Parlamento que se celebran tradicionalmente a las cuatro de la tarde pasarán a ser a las nueve de la mañana dice usted pedimos muchas tardes de elocuencia de ida al echarán

Voz 2 11:37 bajó el nivel político por eso cree usted ahora desde luego no sé si por eso es lo que pasa es que claro entre la oratoria la buena política hay siempre no hay una relación de equivalencias clara quiero decir en el XIX el año la vía había gentes con una oratoria excepcional sin embargo el país estaba hecho unos zorros por tanto a la hora recordemos que los mayores oradores del siglo XX han sido casi asesinos de masas no osea que quiero decir que a mi casa cuando un político relativamente plano en su el suceso discurso casi me tranquilizan poco más no porque porque la en fin que quieran Corea a las masas también con a los buenos a los que les dice a los Martin Luther King once si les claro la oratoria

Voz 1995 12:24 sociedad a la destrucción a veces habrá gente buena que hable bien Head Diego

Voz 2 12:29 sí sí sí no por suerte feliz vale

Voz 1995 12:31 sobre los políticos hay que decir que en estos tiempos durante años no vi en caso de que seguro que estaban sus pensamientos lo que nos contaba que era precisamente hace poco un periodista bien de de qué periódico trataba de comer y beber lo mismo que he visto anchoa chill durante una jornada se levantaba tomando whisky champán huevos Benedict de si al rato comían el poro el periodista a las tres de la tarde en básicamente dijo no no bueno es que he hecho

Voz 2 13:00 no hubiese llegado en el concejal

Voz 1995 13:03 entonces me visto pero ahora los políticos de ahora casi que alardean de calidad de los mismos que poco hace poco Pablo Casado en McDonald's en semilla típico de que usted se considera más tradicionalista en las grandes Alida no de de de un poquito podido aquí no nos vemos que que la Clot concedía ni mucho menos

Voz 2 13:24 la vivida forme parte de sus sabe claro Bono imaginemos a un a un a un político que ahora mismo lo recogen en un restaurante estupendo pues yo qué sé chupando la cabeza de una gamba esos salen Twitter casos eso es una masacre no en eje masacre tuitera entonces pues la gente se cuida mucho y hay un punto de Fórum calidad digamos escandinava que a mí me parece bien no en eso es decir que no todo unos sea Muchachito y en los zumos y estará bien desde desde Londres

Voz 1995 13:54 buenos y algunas voces hablan de que el español de que en nuestra cultura empieza a estar muy de moda sospechosamente de moda incluso les diré inquietantemente de de moda en los hemos conocido que el español es la lengua que más le gustaría aprender a los jóvenes europeos

Voz 5 14:12 uu pueblo algo muy mal o si venido juega ahí es una manera en la que

Voz 1995 14:20 ambos muchas españoles seguimos hablando antes pero desde ahí como como en nuestra cultura ya

Voz 2 14:27 bueno yo creo que bueno como hemos dicho hay algo evidente es que la la hispano será cuentan mucho para ellos en lo cultural ante todo mucho en lo económico etc por ejemplo es muy llamativo que la gente que quiere aprender español lo hace sobre todo por qué creen que les va a ser muy útil en su carrera laboral laboralmente es decir eso es algo de lo más reconfortante también veníamos de muy atrás veníamos de muy atrás hace veinte veinticinco años treinta que ya hace muchos cientos de millones de personas español sin embargo no teníamos esa presencia tan fuerte y hay que tener en cuenta que que Gran Bretaña tan volcada en el mundo precisamente el mundo hispanohablante es el que menos había tocado al que una relación tenía ahora yo creo que somos de alguna manera inexcusables y luego siempre hemos tenido pues pensemos en todos los grandes hispanistas que no sean nuestra historia nuestras letras saque tanto popularmente como académicamente

Voz 1995 15:26 seguimos siendo algo sexys por encontrar un una una arista buena eso del Brexit cien días quedan para saber qué es lo que va a pasar muchas compañías ante bueno pues la inquietud de no sé qué va a ocurrir muchos trabajadores de grandes compañías están decidiendo venir a España en Madrid como opción valorando la calidad de vida ayer hablamos con la con la directora de Linkedin es que nuestros sueldos aquí todavía no son nada competitivos nuestro es dura sí lo es nuestro estilo de vida nuestro paisaje pero los sueldos verá que no con un sueldo español usted cuántos días del mes podría pasar

Voz 2 16:00 en ocho los mucho los cálculos supongo que pero es verdad que allí es una ciudad puede allí los los los sueldos son son más altos porque el coste de la vida es es muy alto echarán una cosa que se llama la London al agua no qué es el extra que dan las empresas e incluso las administraciones públicas algunas a los empleados que tienen en Londres se tienen que desplazar a Londres para digamos bueno para vivir allí está te dan una paga extra porque vamos un lugar pues eso muy muy caro no yo creo que hay otros sitios muy caros en Europa no Suiza marca ahí esto pero aquí aquí claro vienen aquí digo Dios mío claro que que sí me acuerdo de una vez ver que una botella de que una copa de Rioja costaba lo que unas botellas no en una Copa una copa Rioja puedo decir no no voy a decir el nombre comercial es un una vieja bodega de La Rioja cuánto costaba el primer pues costaba veinte yo yo creo que eran diecisiete libras como unos veinte ya algo de euros es a lo que te costaba ese reserva aquí en en lo que te puede costar en un supermercado o entonces esto es un restaurante de todos los miles de españoles una copa sí la Copa

Voz 1995 17:13 todos los miles de españoles que iban a estas navidades en Londres Ojo cuidado ahí fuera comimos IB vimos Notas de cocina de vida es un interesante libro y es un interesante recorrido vital el de Ignacio Peiró que aunque es joven muy joven no lo parece pero director del Instituto Cervantes en Londres muchísimas descanso visita

Voz 2 17:32 muchísimas gracias a seguir comiendo