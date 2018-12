SER CONSUMIDOR: TODO LO QUE DEBES SABER PARA COMPRAR PESCADO, MARISCO, CORDERO...

Voz 1 00:00 SER Consumidor con Jesús Soria

Voz 0927 00:09 por mucho que la historia se repita por mucho que la actualidad quiera arrinconar los caminos que no nos gustan siempre nos queda la capacidad de saltar nos las normas y buscar otros recorridos como hoy todo va demasiado deprisa demasiado desbocado y Navidad no es mal momento para reflexionar un instante en medio del turrón las cenas y las comidas familiares empezamos

Voz 3 00:48 rápido farsa más ya no crecer nada gol amenazas Froome vanas los ladrones ascendidos tras llegar hasta

Voz 4 01:17 bienvenido gracias

Voz 0927 01:18 buenos días por supuesto gracias por acompañarnos y nos metemos ya en materia en la producción Sonia Faura a los mandos técnicos María Jesús Rodríguez nos pone ya sobre la mesa lo que hemos preparado hoy Julio López

Voz 5 01:30 explicaremos lo que hay que tener en cuenta al comprar pescado mariscos

Voz 6 01:34 por tanto es que la cabeza el aspecto sea translúcido del cuerpo lo tengo muchos curas la carne este firme que no esté blandito y para comprar Cordero

Voz 7 01:43 también tiene su miga problema contra el cordero es su mayoría congelado llegue procedente de Atlanta Rumanía etc

Voz 5 01:49 pero hay otra forma de consumir con otra mirada

Voz 8 01:52 optar por productos de cercanía locales por la compra en pequeños medianos comercios

Voz 5 01:58 la métodos para evitar caer en el desperdicio alimentario

Voz 9 02:01 yo creo que lo primero y fundamental es planificar sobretodo las cenas en las comidas navideñas no gestionando más responsablemente estos alimentos que que hemos comprado hablado

el país que permitan ganar personas transportarse a sus trabajos estuvo usted hacer es viarios también para el ocio

Voz 5 02:21 lo haremos con el presidente de los fabricantes de juguetes

Voz 0927 02:25 es siempre el juguete

Voz 10 02:28 un reflejo de la de la realidad porque

Voz 11 02:30 yo con el juego lo que quiero es intentar

Voz 0927 02:32 va muy navideño y por supuesto no faltará El Mundo Today

Voz 12 02:36 el Gobierno recuerda a los independentistas catalanes que haciendo huelga de hambre también están boicoteando productos catalanes

Voz 13 02:44 SER Consumidor es como ir al oculista siempre intentan que tengamos los ojos muy abiertos con las supuestas bondades de algunos alimentos light yo no conozco ningún rodaballo la

Voz 0927 02:55 con productos con polémicos como la homeopatía ya cuando estás enfermo tu Thomas homeopatía

Voz 6 03:00 no pero rescatarle a ensamblar la diferencia es que recitaba fábulas es mucho más barato que la homeopatía

Voz 13 03:06 con ciertas clínicas que te la pueden jugar estamos pagando los créditos están cerradas con pirámides alimentarias sospechosas

Voz 6 03:15 quiénes son los patronos de la Fundación deleita Mediterráneo alcohólicas y alimentos procesados en su mayoría

Voz 13 03:21 pese a todo siempre nos acaban dando gato por libre

Voz 6 03:25 yo hace muchos años que ya suelen Diane toneladas de rabo de canguro

Voz 0927 03:41 ya ven hoy es un programa especial con las miradas de siempre pero también con otras miradas por ejemplo muchos de ustedes de vosotros compraré pescados y mariscos hoy o quizá mañana si es que no lo habéis hecho ya por si acaso Nos gustaría hablar hoy con una experta para que nos dé pistas para comprar bien elegir bien que no nos den gato por liebre y lo mismo para comprar corderos con otro experto también

Voz 14 04:03 sí hay que tener ciertas precaución

Voz 0927 04:06 les Carol Vázquez muy buenos días

Voz 14 04:09 hola buenos días jefa de

Voz 0927 04:11 cocina de apunto y queríamos que nos aclararan porque tú tienes una larga experiencia en restauración incluso se estado nun en algún estará ante con con tres estrellas que nos dieras las claves porque hemos leído cosas a la hora de comprar pescados y mariscos ahora tan tan tan habitualmente en estas fechas EFE venga pues sabes dinos por ejemplo langostinos que es como la estrella el gancho en tantos establecimientos que debemos tener en cuenta para que no nos den gato por liebre

Voz 15 04:39 bueno pues si tenemos que tomar comprar langostinos frescos lo más importante es que la cabeza el aspecto sea translúcido del cuerpo lo tengamos oscuras la carne firme que no esté blandito caparazón de todos pero de todos los los los crustáceos deberían estar un poquito brillante es resistente tanto

Voz 16 05:00 no vamos todos los cefalópodo sí

Voz 6 05:03 de prácticamente todo sea resistente lo no

Voz 0927 05:07 los bigotes hay que tener en cuenta dice cuando se caen los bigotes

Voz 6 05:10 claro sí tienen que tener unos todos igual todas las patitas debería deberían estar todas Esther firmes como muy lánguido y eso no es bueno carabinero

Voz 0927 05:22 más o menos lo mismo igualitos a todos

Voz 16 05:25 vamos todos para la misma son dos primos hermanos Osaka

Voz 15 05:29 eh

Voz 6 05:29 más o menos igual a subimos un poquito nivel

Voz 0927 05:32 el centollo que debemos tener en cuenta la hora de elegir unos buenos centollo o que sepamos que nos están eligiendo unos centollo porque al precio que lo vamos a pagar tenemos que exigir mucho eh

Voz 15 05:41 lo que sí lo principal es que si los podemos compras vivos muchísimo mejor la medida como la mejor garantía es que estén vivos ha sido que él no este las patas muy caída sobretodo que cuando lo cojas dársele caiga es fundamental yo diría eso que lo mejor es es comprarlo vivo y de hecho en los mercados lleva llegan de totalmente está sin problemas vivos

Voz 0927 06:04 nos pueden el vendiendo en los que está diciendo que que tampoco se mueven mucho que están vivos que no están vivos que están congelados que no

Voz 15 06:12 exacto congelados no sólo hemos venderlo comprar los normalmente también se pueden vender ya cocidos que también es otra opción sino quieres hacerlo en casa

Voz 6 06:21 más cómodo claro sí

Voz 15 06:24 creo que los mercados llegaron prácticamente vivos desea yo vamos como que están viajaban los tiene al día siguiente ocho horas oscense Madrid o sea que

Voz 0927 06:35 a algo especial con las Nécora que no puedas decir

Voz 15 06:38 pues un poquito más de lo mismo sin problema que estén enteras brillantes que se muevan que si tienes alguna duda que Tucker un poquito y sobre todo que es donde está la los la boca suele tener un poquito de cómo de iba vale que hacen burbujitas por ahí viene decir que todavía están vivas

Voz 6 07:00 era el modo han con viveza tremenda pero siguen estando bien vale

Voz 0927 07:05 con especial pues todos los bivalvos

Voz 15 07:07 yo lo debía Concha cerrada que sí está un poquito abiertas y la tocas que se vuelva a cerrar esa volvimos a a color cosa que esté vivo aquel olor a mar que es importante sea rico sea agradable que el líquido dentro si tienen un poquito cuando el abramos que esté que se abundan un color clarito y sobre todo tener en cuenta que las escuchas se abren cuando las cocinas caseras vidas que normalmente las vivíamos antes dos espacios ahora que tiene una normativa nueva las viejas tienen que venir ya dicen que ya no lo encuentras viva fíjate lo cuenta yo España

Voz 0927 07:40 me dejas y eso también igual

Voz 6 07:43 que esté vivo que la si las cosas tampoco está abierta si tú tocas cierra es porque el animal dice os tras hasta aquí

Voz 0927 07:50 ya ya ya percebes bueno quién pueda permitirse el lujo porque madre mía los precios que se ponen en estos días pero el percebe algo especial que debemos tener en cuenta hay

Voz 15 07:58 el olor es sobre todo el olor y la textura la carne debe estar firme ver la carne debe estar firme el olor debe ser agradable un olor a mar rico no sí sí pasa de dos tres cuatro días ya de la putrefacción empieza a hacer efectos dice y eso no nos lo más recomendable sobre todo íbamos a pagar todo ese dinero

Voz 0927 08:19 oye nos pueden en algunos casos hubo en muchos casos es algo como fresco cuando realmente viene congelado te digo porque precauciones sobretodo porque luego no podemos congelar sobre lo congelado y podemos tener problemas no

Voz 15 08:30 todo nos pasa cuando con gambas langostinos Bambones que hay muchos muchas empresas ya te dedican cuando las pescan congelan ya directamente y luego sí que los mercados hay muchas personas que los dos congelan y luego otros venden como tal no como frescos pero sí como ya les congelados no tengan que ir para ponerte que está fresco para nada eso se nota en el precio los que sigan congelados te lo indican que ha sido escogida para que túmulo congelar es lo vas a hacer que sea una vez cocinado

Voz 0927 09:03 en el tema de los pescados merluza besugo Lubina que es un poco las estrellas ahora de las de las fiestas

Voz 6 09:09 sí que debemos tener en cuenta pues

Voz 15 09:12 eh frescura el olor siempre lo digo el olor luego las agallas trunca está Rosa CEAS que se habían agradables brillantes las escamas que es muy importante las escamas adheridas a la piel que no estén como levantadas como secas en los ojos tienen que estar brillantes la negra la carne firme que la toques vuelva a su sitio que no se queda ahí

Voz 6 09:34 era presionar un poquito no acto color de la piel

Voz 15 09:43 es decir que las vísceras que es lo primero que se estropea ya han empezado a pues a ponerse fea

Voz 0927 09:49 ah vale vale osea que vale perfecto pues cosas un poco más de a tener en cuenta a la hora de verlo leerlo y fijarse en esas cosas las escamas los ojos y bueno las agallas también el color Jito esté que tu dices

Voz 15 10:04 la firme tasa el color de la piel que sea brillante Hay agradable que tú lo veas ya te entre por los ojos que todos sabemos reconocer lo que supuso

Voz 0927 10:14 perfecto Carol Vázquez de la jefa de cocina de la Escuela de cocina apuntó muchísimas gracias

Voz 6 10:19 a tiro hasta luego adiós Antonio

Voz 0927 10:22 Campuzano muy buenos días

Voz 6 10:24 hola buenos días responsable del sector ovino

Voz 0927 10:26 caprino de COAG Coordinadora de Agricultores y Ganaderos y lo de los corderos sigue teniendo bastante tirón cordero cabrito si todo esto para para estas fechas verdad

Voz 7 10:37 sí que te llevará el tirón lo que pasa es que venimos de un año muy malo traje no sé porqué

Voz 0927 10:41 sí estamos un doce por ciento más aunque

Voz 7 10:43 el año pasado no me diecisiete pero en

Voz 0927 10:46 ventas entonces no está funcionando

Voz 7 10:48 mientras escribir que siguió bebiendo pero el valor del cordero es más barato

Voz 0927 10:51 a osea que este que este año quién es quién se inclinen por estos productos lo van a comprar más barato para vosotros mal para el consumidor mejor

Voz 7 11:00 sí que yo creo que un poco mejor vale hoy

Voz 0927 11:02 hay una cosa que que siempre tenemos dudas a la hora de comprar pescados mariscos también con el cordero sobre todo con el cordero que debemos tener en cuenta a la hora de de comprar un cordero para saber qué bueno no no está viniendo de procedencia más o menos sospechosa que no está congelado todo ese tipo de cosas que que que pistas no puede ser dark Antonio evidentemente es un gran problema

Voz 7 11:23 porque intenta consumir un cordero que sea nacional la mayoría de las líneas comerciales él podemos encontrar cordero es su mayoría congelado IES procedencia desacelerando a Rumanía etcétera con Cordero que son de importación hay que ver muy bien el envase si verde donde viene y ahí tenemos una herramienta que es muy útil que son la estela Identificación Geográfica Protegida que algunas Rafael Giotto sí si no tiene dónde podemos distinguir de dónde viene el producto ya no sólo que te asegure que el origen que desde la zona donde está la IGP Sirio casi hubo trataba voy alimentado burgalés punto Balmain todo acorde a Rafa

Voz 0927 11:58 ir porque claro distinguirlos que no tiene ni GP Denominación de Origen con los que vienen de otros países eso es más complicado no

Voz 7 12:05 eso es más complicado efectivamente también base les estaba obligado a ver la trazabilidad del producto es decir es decir dónde viene aquí fijarse muy bien y sobre todo producto nacional que tenemos mucha arroz hay muy buena

Voz 0927 12:17 una visita José Antonio el consumidor entonces lo que debe exigir a donde lo esté comprando es que le digan exactamente de dónde dónde es cuál es la procedencia no el origen

Voz 7 12:26 dar la la trazabilidad efectivamente donde ya digo que hay que tenemos una gran Valle buenas palizas ya una exquisita tendré para el uso que lo vaya mal pero pero que tenemos es muy bueno

Voz 0927 12:38 que por qué qué qué diferencia hay entre uno con lo que dices tú de una alimentación diferente cuidada controlada contra estabilidad con uno que no sabemos muy bien qué ha comido de todo ese tipo de cosas no el tiempo etcétera

Voz 7 12:51 efectivamente esperamos porque se va a salir bien porque los muy grandes con mucho más peso de sacrificio alguno de S P P yo estoy dentro de Curueño extremo notificación de de de peso y sacrificamos con ese peso con una alimentación que ha sido la idónea para esa raza aparte el alimento El Boni participo de Calais la calma que viene de fuera viene otra forma viene cobre yo digo en su mayoría congelada sólo va ya aparte un canales que son muy militante

Voz 0927 13:21 cuando pedimos dentro de no haber un cordero si nos hablan de un tamaño que pase de no sé qué sospechamos ya también por ejemplo

Voz 7 13:28 sí evidentemente un entre diez doce kilos trece con mucho

Voz 0927 13:32 trece como mucho vale vale vale osea que importante también es todo tenerlo en cuenta eh no no es que los que vienen por ahí de tengan ningún problema ni nos no no no no

Voz 8 13:41 sí

Voz 7 13:42 sí es un problema de sabor vamos su prole

Voz 0927 13:44 va de de sabor no vale pues Antonio pucelano responsable del sector ovino caprino de Coag muchísimas gracias en precio también no puedo orienta porque hemos visto precios de todo desde nueve diez hasta diecinueve el kilo de cordero por ejemplo

Voz 7 13:58 si hubiéramos perdido bueno hoy puede estar donde dos voces atmosférica euros puede estar un decoroso que sea muy bueno el cabrito el caldito por desgracia no está sufriendo muchísimo muchísimo pero tuvo que parar para desapareciendo siempre una buena calme y está desapareciendo y que pena con lo digo

Voz 0927 14:19 esta eh venga Antonio pucelano que muchísimas gracias y feliz felices fiestas adiós

Voz 7 14:26 pues muy bien muchas gracias a vosotros soy una cosa que me hago a consumir cordero

Voz 0927 14:30 dime que no nos hiciéramos dijo subiendo gordo y luego nacional

Voz 7 14:33 no sólo con una carne muy rica muy buena sino que también contribuimos a mantener el medio rural si son mucho más pequeña explotación las viven desde la avería tanto de calme yo le como de Rekalde por dejar está desapareciendo

Voz 0927 14:49 aparte líder

Voz 7 14:51 hora es que que es un pastor pero por nombrar alguna mantenemos y creamos paisajes y ecosistemas porque estamos todos el monte con otros ganado y eso es que que más

Voz 0927 15:02 sin duda sin duda desde luego una labor importante no siempre reconocida desde luego muy pocas reconocido en el precio lo que os pagan a vosotros eh

Voz 6 15:11 sí efectivamente Antonio fuerte abrazo hasta la próxima adiós igual

Voz 7 15:14 mente luego te lo digo yo

Voz 4 15:16 te han engañado te ha robado

Voz 17 15:30 eh

Voz 13 15:32 su Soria

Voz 18 15:41 bueno pues

Voz 0927 15:55 venga audiciones en las compras que casi casi hay que hacer un máster para comprar ahora pescados mariscos cordero porque también ahora en esta época nos dan gato por liebre por cierto que los precios de los pescados y mariscos como cada Navidad en algunos casos por lo menos se ponen por las nubes ya saben que en este programa llevábamos más de dos décadas comprando en octubre unos productos que son los mismos más o menos de los que compramos ahora en estas fechas para ver la evolución la verdad es que los últimos años no ha habido muchos cambios este año nos hemos relajado un poquito perdonen eh pero estos son los datos establecimiento normal precios que vemos no han subido excesivamente incluso en muchos casos han bajado la merluza ha pasado lo de quince a diecinueve euros los langostinos en dos casos los más pequeñitos de nueve cincuenta nueve los más grandes de diecisiete a doce es decir en este caso han bajado los langostinos tigre de treinta y nueve que costaban en octubre a treinta ahora los percebes de Marruecos igual veintitrés euros en las nécora sí han subido de doce a diecisiete y el cordero lechal más barato costaba catorce euros en octubre y ahora cuesta once euros ya saben langostinos cordero el gancho de muchos establecimientos que no significa que todo lo demás esté más barato un establecimiento cariño aquí sí que dispara los precios percebe Terciado lo que costaba sesenta y nueve a vale ciento treinta y cinco euros sesenta y seis euros más los langostinos más baratos también un poquito más baratos los Tigre de cincuenta a cuarenta esos y otros productos disparados de setenta a noventa la Nécora la lubina salvaje de cuarenta cuarenta y nueve el besugo de sesenta y cinco a noventa o la pescadilla pincho de dieciséis a veinte así que hay que mirar muy bien lo que compramos porque podemos ahorrarnos un dinero muy importante

Voz 19 17:51 gran me no

Voz 20 17:55 como

Voz 0927 17:56 yo

Voz 21 17:59 no es

Voz 22 18:04 si tu vida

Voz 23 18:07 va a ver

Voz 0927 18:12 todo esto de las compras de las cenas basta para que nos lo tomemos con cierto humor Isidro Montalvo

Voz 24 18:20 supermercados aviso yo estas navidades prepara tu nevera para llenarlo de los últimos productos caducados para esas visitas insoportable especial para cuñados turrón del duro pero duro como el cemento cincuenta céntimos para tu suegra P la villas que no se pelan a sólo veinte céntimos la bolsa para los primos pesados y polvorones que hacen bola te ahogan a sólo setenta y cinco céntimos la caja supermercados una dicho yo solo

Voz 25 18:57 compra

Voz 0927 18:57 la tradicional compra con trampas con subidas con precios disparatados en algunos casos como todos los años pero nos gustaría centrarnos en otras formas de comprar de consumo responsable de ver alternativas para hacer las cosas de otra forma saber que hay otra manera de consumir sin pretender amargar a nadie o simplemente ver en días como estos otra mirada que Lay y cada vez con más fuerza y más seguidores

Voz 13 19:23 la otra cesta de la compra consumo responsable Sostenibilidad

Voz 26 19:31 en plena Chavez muy buenos días buenos días

Voz 0927 19:36 compañera Iggy autora de tu consumo o puede cambiar el mundo un libro que por cierto está muy bien para para regalar en estas en estas fechas y para pedir a los Reyes se nos abre mucho los ojos sobre muchas cosas importantes oye en estos días de locura de consumo muchas veces consumo compulsivo podemos cambiar el mundo comprando de otra manera

Voz 8 19:56 hombre solemos más cambiar el mundo igual reducir un poco el impacto de todos estos meses de hiperconsumo que llevábamos siguiendo desde el Black Friday se prolongarán hasta las rebajas pues si podemos poner un poquito nuestro granito de arena a ver

Voz 0927 20:09 en cosas que son muy habituales en las que gastamos mucho dinero en la que estamos muy volcados el que más y el que menos por ejemplo en la comida a ver algunas pautas que tú unos puedas dar

Voz 8 20:19 de consumo responsable pues comemos en Navidades un exceso de la proteína animal que además de que la buena la galería en general tiene mucho impacto también en no es bueno estar tomando para nuestra salud tanta Carlo entonces reducirlo a intentar u optar por productos de cerca a mí a locales por la compra en pequeños medianos comercios que siempre es mejor que en grandes superficies por productos ecológicos pues bueno Juan consejillos que pueden resolver esta área de la de la alimentación

Voz 0927 20:49 muy bien en el tema de la moda en tu libro dices concretamente entre otras muchas cosas de mucho interés dices doce coma cuatro millones de toneladas de ropa se tiran sólo con seis usos bárbaro el dato eh

Voz 8 21:02 es increíble increíble entonces de lo que nos tenemos que plantear es bueno obligados a consumir da paso a Saida es intentar que sea sostenible o local de artesanos Carles creadores pues también el local eso o nacionales y luego también está regla muy sana nada que entra uno sale otro que entrar ropa vale otra también ido narra también eh captar cabe intercambio de de de Rapa no mucha gente se compra para el vestido al de fin de año cuando lo quieres cambiar con amigas el interrogante igual que cuando se selección Ximenis otro bolo a poner nunca más bueno hay mucho hacerme vasallaje que podemos ser más conscientes fangos

Voz 0927 21:42 a consumo más responsable y además ahorrando bueno también teniendo en cuenta lo decías al inicio de donde es la procedencia de muchos de la ropa que que nos compramos no que muchas veces bastante sospechosa en su elaboración

Voz 8 21:57 si en su elaboración han porque Bono en general se hacen la otra parte del planeta con unos salarios mínimos muchas veces con unas nombre unas normas laxas medioambientales que también hacen que muchas prendas que pues puedan tener sustancias potencialmente peligrosas para para la salud para la piel alergias

Voz 0927 22:15 oye la basura tecnológica porque ahora con las tecnologías el que más y el que menos tiene no sé cuantos artilugios en casa ya los niños sean metí sean volcado completamente pero esto luego tiene a parte de su fabricación después en lo que son los residuos también algo que deberíamos tener en cuenta o no

Voz 8 22:30 si tenemos que tenerlo en cuenta y además tenemos que tener en cuenta sobre todo algo que no soy Nacho Ares que el reciclaje está incluido en el precio de la compra entonces vámonos a las tiendas exijamos a las marcas porque les están cobrando luego lo que ocurre es que al final de forma bastante arbitrarias e incluso ilegales acaba en África o en Asia porque se trasladan todos estos estáis basura electrónica no que tener un impacto medioambiental social muy grande

Voz 0927 22:58 nos apuntamos a las energías limpias ya este año ya se lo pedimos a los reyes definitivamente

Voz 8 23:03 pues sí es un buen regalo a la edad no sólo para nosotros sino para el planeta también

Voz 0927 23:07 saque podemos ayudar mucho al planeta como hemos hablado aquí en otra ocasión con pequeños gestos

Voz 8 23:11 sigue todavía además a hacerla pero también en los adornos a Rossi que anda utilizando menos envoltorios la verdad es que la Payá es una oportunidad para ir reflexionando en cada quedamos

Voz 6 23:22 sí sí pero tampoco sí

Voz 8 23:24 sufrir y sin fanatismos porque realmente a estos son cosas que son de sentido común que toda esta realmente nos ocurren además implementarse una forma muy fácil

Voz 0927 23:33 eso es no es renunciar ni al árbol ni al Belén ni a nada que tenga que ver con la Navidades es tener ciertos gestos que son interés son importantes eh

Voz 8 23:41 exactamente a ver que las prioridades pues bueno pues por esperó atrás y cantaran en cuenta que hay una cifra bastante inquietante que nos suele esta cabeza es que consumimos y producimos por encima de la capacidad del planeta para renovarse es decir una coma siete a tierras en recursos anuales dicen que para dos mil treinta van hacer dos tierras y recursos naturales que para dos mil cincuenta que cierra entonces mente extremo podemos poner nuestro granito de arena en en intentar tener menos impacto estas navidades

Voz 0927 24:10 claro porque como dices en el libro requerimos uno coma cinco planetas para reponer lo que la humanidad consume al año el veinte por ciento del globo desperdicia el ochenta por ciento dato también más que significativo Brenda Chávez tú consumo puede cambiar el mundo y muchísimas gracias y te deseamos unas felices fiestas eh

Voz 8 24:29 complacer Jesús eso

Voz 27 24:39 hombre era Carmen Redondo muy buenos días

Voz 0927 24:59 hola muy buenos días directora de Relaciones Institucionales de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios hablamos con Brenda Chávez que podéis aportar vosotros porque hay otra forma de compartir de hacer las cosas verdad también en estas fechas eh

Voz 9 25:16 hombre yo creo que en el consumo y las comprasen convertido ahora en estos días la gran protagonista no yo creo que por parte de nuestra organización lo promovemos es que sea una compra mucho más responsable y sostenible sobre todo en estas fechas navideñas no que a la hora de tomar pues no estás vestigios de compras seamos mucho más responsables que tengamos en cuenta esa otra forma de comprar y consumir no en que se tengan aspectos pues como como evitemos la improvisación pues planificando en nuestras compras que además hemos siempre a unas necesidades reales nuestra compra porque la mayoría de las veces lo que hacemos son compras que no están previstas que Nos dimos sobre todo por los criterios medioambientales a la hora de tomar nuestras decisiones Si bueno pues apostar sobre todo por una compra de proximidad de productos frescos si de temporada no

Voz 0927 26:05 eso es muy importante verdad que importantes eso Carmen que lo llevamos hablando años y años décadas eso de la lista de la compra las necesidades no improvisar que parece una cosa como muy manida pero que que importantes a la hora de de luego no hacer locuras verdad no comprarlo tonto no tirar dinero tirar comida tirar de todo verdad

Voz 9 26:22 sí yo creo que que tenemos que ser mucho más responsables no iba a ser más sostenibles a la hora de hacer estas compras sobre todo en estas fechas en estos próximos días no que que se nos vienen encima tenemos que tener muy sobre todo muy presente el tema del problema el desperdicio alimentario fascinando en nuestras casas rozó con el exceso de comida que pues que compramos y que estamos preparando

Voz 0927 26:42 eso es vosotros vosotros además estáis poniendo mucho empeño junto a Deco en en este tema no en esta batalla contra el desperdicio alimentario que es brutal en nuestro en nuestro país danos algunas pistas porque ahora que estamos hablando de fechas esas en las que compramos un poco a veces sin cabeza sin control bueno da igual queremos quedar muy bien si organizamos la cena en casa Si llevamos cosas a casas de amigos como nos podemos organizar darnos unas pautas venga

Voz 9 27:08 a ver yo creo que lo primero y fundamental es planificar sobretodo las cenas en las comidas navideñas no gestionando más responsablemente estos alimentos que que hemos comprado pues que ajustemos un poco las cantidades y al número de comensales que tengamos que calculemos esas cantidades según las porciones si son personas mayores o niños adultos que evitemos sobrecargar los platos con comida porque siempre se puede repetir decimos con ser vemos sobre todo adecuadamente a los alimentos hilos los sobrantes para darlos una segunda vida no hay que es un problema sobretodo estos estas fechas pues que intentemos guardar esto sobrantes su estos restos para otro día porque puede convertirse en un problema sanitario entonces lo que recomendamos sobre todo es manipular y conservar separadamente pues aquellos alimentos que sean crudos de los cocinados que conserva hemos estos alimentos cocinados sobre todo en el turístico una vez que estén fríos o bien en el congelador para aprovechar los posteriormente

Voz 8 28:01 lo que guardemos las obras

Voz 9 28:04 de todo en la nevera como máximo dos días en en envases herméticos

Voz 6 28:08 dos dic claros para que podamos aprovechar

Voz 9 28:10 las posteriores comidas que congele hemos estas obras incluso para para evitar para prolongar su vida útil no los alimentos que tenemos

Voz 0927 28:19 la segunda vida de los alimentos que compramos la segunda vida de los alimentos que hemos elaborado eh

Voz 9 28:24 la mente y sobre todo pues eso que aprovechemos las obras con creatividad no que en fuera de los típicos canelones croquetas Inés podemos hacer pues Ricardos pasteles opiniones de pescado que ahora que sobra mucho o empanadas yo creo que tenemos una variedad de de recetas ahora en Internet o recetas en libros y revistas de de alimentación que podemos aprovechar esas obras lo importante es que bueno que cuando vayamos a calentar las obras e intentemos que sea ajustada sacan a esa a esa cantidad que vayamos a consumir no porque si no puede proveer a ver ese problema es sanitario no

Voz 0927 29:00 que calentar bien verdad no sólo darle un poquito de calor sino calentar bien para matar precisamente los posibles microorganismos verdad sí sí porque

Voz 9 29:08 los enfriamiento si calentamientos pues la verdad es que disminuye esa calidad nutritiva y puede favorecer su contaminación los claro

Voz 0927 29:16 Men vosotros edita estéis también hace no mucho un libro con un cocinero en el que hacíais eso no recetas de aprovechamiento eso tiene acceso la gente en vuestra página web por ejemplo si en nuestra página web

Voz 9 29:29 eh Paco punto RG barra desperdicios que puede encontrar un libro de recetas con aprovechamiento veinte páginas de consejos desde el momento de la planificación de cómo conservar los alimentos en en el frigorífico la nevera y un momento posterior no para aprovechar esas obras este cocinero Sergio Fernández nos elaboró veinticinco recetas para aprovechar esos alimentos que siempre ese nos quedan además que es

Voz 6 29:54 estamos hablando pues de ahí incluso alimentos como como pasa arroz muy

Voz 9 30:01 también bueno pues ofrecemos una recetas pues eso buñuelos au au pasteles

Voz 8 30:05 podemos aprovechar ahora en estas fechas navideñas

Voz 9 30:08 y sobre todo el pescado no que nos ha quedado cocinado crudo sobretodo ricos postres de natillas para aprovechar pues pues yo variedad de turrón

Voz 0927 30:16 muy bien recuerda Sergio síguenos hizo nos nos nos hizo algunas cosas con nos contó que algunas algunas formas de aprovechar determinados alimentos porque claro si lo del desperdicio es importante en nuestro país me imagino que en estas fechas no hay datos pero vamos a ser ha disparado

Voz 6 30:31 sí yo creo que se nos dispara que nos enteramos concienciando poco a poco

Voz 0927 30:36 sí sí bueno pues nada Carmen tú bien ahí tú aprovechas ahí la lista osea que duda antes todo todo bien hecho y en casa bien organizado hoy sin mucho desperdicio no y luego aprovecharlo bien

Voz 9 30:50 yo creo que sí que es la clave que aprovechemos los alimentos para darles valor sobre todo en estas fechas

Voz 0927 30:54 madre mía bueno pues Carme Redondo director de Relaciones Institucionales de de muchísima gracias que lo pases muy bien y gracias por estos consejos que vamos a tomar por supuesto espero que lo hayan hayan tomado muy buena nota nuestros nuestros oyentes por cierto recuerda vuestra página web por si alguien quiere consultar esto que nos estabas contando del cocinero de las recetas buenos consejos

Voz 9 31:15 pues mira es tres W punto Paco punto RG barra desperdicios y ahí encontrarán montón de de libros el libro y muchos consejos y recetas que pueden encontrar

Voz 0927 31:27 muy bien Carme Redondo un beso para todos los de vuestra organización que hacen una labor magnífica gracias a ti

Voz 9 31:32 gracias a vosotros

Voz 0927 31:49 Víctor Viñales muy buenos días hola buenos días director de Codex Ecología y Desarrollo bueno vosotros que considera hay vosotros que estáis ahí incluso decís buscamos cómplices en la ciudadanía vosotros crees que en estas fechas tú crees que en estas fechas deberíamos replantearnos muchos de los gastos que hacemos seguramente innecesarios

Voz 28 32:14 por supuesto que si no he yo creo que aquí hay dos enfoques no uno punto de vista más rollo otro el micro no tiene el punto de vista micro yo creo que por introspección personal muchos sabemos que muchas veces disfrutamos más actividades gratuitas no charlar con los amigos pasear en un para los tipo en un bosque maravilloso etcétera etcétera no que no el a lo mejor en la compra cosas que parece que momentáneamente no estamos ahí en un subidón no ahí que luego a lo mejor no utilizamos no entonces yo creo que que todo esto tiene mucho que ver también con el sentido de la vida no con la felicidad no tienen como como la perseguimos no como escribía en su momento el Ifrán con tener Auxerre no pues yo creo que tendríamos que trabajar más es el fair no que no el tener cosas que la que que que rodear nos de cachivaches no de cosas no que nos que nos va a tu ya no

Voz 6 33:15 en alguna ocasión unas contar

Voz 0927 33:16 es algo que hay VIP hay datos incluso de algún país de lo que se consume de cosas que realmente nunca utilizamos no

Voz 28 33:22 sí en Australia en Australia compran de media al año nueve mil millones de dólares en cosas que luego te dicen poco que no utilizan nunca nunca no

Voz 11 33:35 es verdad y eso equivale eso equivale a

Voz 28 33:38 el su presupuesto en el sistema universitario no estoy esto pero pero cuando yo contra estas cifras piense a los a los toledanos pero que gente no pero luego me iraní mismo mirar

Voz 0927 33:52 no no

Voz 28 33:55 has hay cosas que yo compré con muchísima ilusión desde luego no ha utilizado nunca y como soy un tipo normal seguro que en las casas de cualquier oyente pasaba algo parecido no ahí tenemos que hay que acabar con esta orgía no de consumo que no reporta satisfacción porque cuando con ves algo que te reporta eso está bien

Voz 6 34:15 claro que todo esto sea

Voz 0927 34:18 cinta de muchísimo

Voz 6 34:20 bueno

Voz 28 34:21 este modelo de consumo excesivo no aguanta osario con diciembre ha habido una cumbre del clima no entonces ahí se constata que nosotros tenemos que reducirlo estas emisiones si os sí icono urgencias entonces digamos que emitir cada uno de los siete niños que se suman los que hay en el planeta más de uno coma siete toneladas de carbono otro estamos sobre seis al año y lo norteamericanos día esto sea tendremos que bajar sitios y una manera de bajar

Voz 0927 34:48 muy bien bueno que eso no significa que no seamos felices Navidades eh

Voz 28 34:53 bueno es que muchas veces la felicidad pasa por por y para internos como nos dicen todas las filosofías no me di todas las corrientes espirituales muchas veces pasa por desprender Nos más de lo material no centrarnos más en en en la tensión interpersonal que transmitan la amistad dicta la moda de cosas que son gratuitas que no puedes hacer es a Vettel

Voz 0927 35:20 no es no es solo ir por ahí a golpe de tarjeta e muy bien Víctor Viñales director de desarrollo muchísimas gracias felices fiestas y feliz Navidad

Voz 6 35:31 un gran abrazo igualmente para vosotros igualmente adiós adiós

Voz 29 35:34 el mundo

Voz 30 35:56 no

Voz 31 36:00 tú tú tú dos

Voz 1 36:52 las tendencias SER Consumidor

Voz 1876 36:59 la época de Navidad época de preparativos lo que se traduce a compras comida ropa regalos cada año suelen destacar algunos regalos por encima de otros este año todavía no sabemos cuáles son exactamente pero nosotros hemos querido indagar en uno que está en auge los patinetes eléctricos

Voz 32 37:18 Raquel Álvarez gerente de la empresa de fabricación me patinetes eléctrico

Voz 1876 37:22 pues sí Thibault

Voz 0716 37:23 lo confirma están de moda pues el patinete eléctrico ahora mismo está haciendo una moda bastante bastante importante en el país se que permita a las partes a las personas transportarse a sus trabajos de sus quehaceres diarios para el ocio todo estos vehículos ahora mismo son un ventaja porque te evitas problemas de atascos problemas de aparcamiento

Voz 1876 37:44 y qué tipo de usuarios son los consumidores de los patinetes eléctricos Juan Jiménez presidente de la Asociación de Usuarios de movilidad personal cuenta que es esa persona que busca una alternativa a su día a día

Voz 19 37:56 es mucha gente que tiene quiere un cambio de de chico un cambio de la forma de moverse que está un poco cansada de de mover siempre en coche incluso hay mucha gente que lo que necesita es un complemento a su forma de transporte

Voz 0716 38:09 está más dirigido pues a gente que va irá desde la Universidad acá

Voz 1876 38:14 se debe recalcar el término Transporte ya que durante muchos años el patinete ha sido relacionado con juguetes

Voz 19 38:20 hay muchos tipos de vehículos de movilidad personal unos podríamos catalogar los reconsiderar los juguetes y otros son auténticos medios de transporte nosotros estamos muy especializados en lo que el veía el patinete como medio de transporte

Voz 11 38:34 más que un juguete del culo

Voz 0716 38:36 en las personas pues lo utilizan a diario permite pues avanzar hacia nuevas modalidades de Páramo veces pues con todo esto es también problemas más que hay ahora mismo las desde contaminación pero cuánto cuesta

Voz 1876 38:52 vehículos

Voz 0716 38:55 tamaño la potencia de la caridad rompan sobre un PVP

Voz 1876 39:01 hemos en las grandes ciudades se pueden ver patinetes eléctricos circulando por la calle algunos de ellos son los de alquiler algunos pueden creer que afecta a las tiendas pero la gerente decir Thibault

Voz 0716 39:14 asegura que no tienen ventajas ya que muchos usuarios Lupita Mango han utilizado el Chery entonces así lo quieren lo quieren luego comprar

Voz 1876 39:23 las compras navideñas están a la orden día y más de uno seguro que se habrá pedido para Reyes un patinete eléctrico Queridos Reyes Magos este año

Voz 0716 39:34 ahora es una una muy buena época cuando más se vende en estos estos vehículos bastante buena y la gente se anima comprarlo la arregla regalando bueno yo creo que es el mejor regalo que se puede ver hoy en día

Voz 1876 39:48 ni para aquellos que los Reyes le van a regalar uno Raquel Álvarez nos da unas pequeñas recomendaciones de uso

Voz 0716 39:53 es importante llevar casco es importante también que cumplan con la normativa de de velocidades que cumplas Damm bueno depende ya de que el Ayuntamiento la Las Palmas y marginación pues que también cumplan con con ellas

Voz 1876 40:08 importante para los Reyes Magos el presidente de la Asociación de Usuarios de inmovilidad personal y la gerente de Citi voz os ayuda a elegir el mejor así que atentos

Voz 19 40:19 patinetes eléctricos que pesan siete kilos tiene es ruedas eléctricas monociclos que tienen bastante potencia tienes patinetes que pueden alcanzar grandes velocidades que son todoterreno tienes un montón de opciones es lo mejor es que un experto te asesore en cuál es el vehículo más adecuado para tus necesidades

Voz 0716 40:38 los patines es más icónicos pues suelen tener unos motores más que estos de a pie de doscientos cincuenta vatios hasta dos mil vatios que también tienen algunos luego también es aún muy por eso Gaza querían

Voz 13 41:31 escucha con nosotros la vida Sonia

Voz 0927 41:33 ha venido patinete buenos días bueno de todas formas han dicho muy tenga comentarios en las redes

Voz 1876 41:41 bueno pues precisamente comentabas en las redes habría que destacar uno tuyo porque ha arrasado

Voz 0927 41:46 esta semana ha sido vamos gloriosa eh bueno en lo tuyo

Voz 1876 41:48 estudio he escribía él

Voz 0927 41:51 Martes por la noche a última hora este tuit fraude en los corderos no son de aquí G helados en la miel a veces ni es el en el rabo de toro que es canguro en el azafrán la carne de buey los pescados mariscos el pulpo la mayoría no es gallego los jamones ibéricos de verdad se hace algo para evitarlo buenos que en veinticuatro horas había treinta y tantas mil personas que lo habían visto muy poco después os en treinta horas más o menos unas cuarenta y cinco mil personas que está muy bien ya no seguimos contando eh

Voz 1876 42:22 en muchísimos comentarios porque entre yo yo recogido tres para no estará aquí toda la hora bueno pues Javier Suárez ha dicho al final estás siempre con la sensación de que te quieren engañar si las autoridades se puso en serias Marc decía venga a China hay descubrirá que eso se dice con minucias para principiantes que le parece Cordero que es gato bañado en orines de cabra

Voz 0927 42:43 ha habido de todo tipo de comentarios gracias a todos por cierto cuántos seguidores tenemos en las en las redes

Voz 1876 42:50 bueno pues en Twitter ahora mismo tenemos dieciséis mil seiscientos seguidores en Facebook doce mil así que les animó a seguir dándole a me gusta nuestras redes

Voz 0927 42:59 eso es más los diez mil de de mi cuenta exactamente esa que estamos cerca de ya de los cincuenta mil más cosas el la encuesta de hoy bueno en la

Voz 1876 43:09 la encuesta de hoy vamos a proponer lo siguiente que ha subido más de precio en las compras navideñas pescados mariscos cordero o bebidas no

Voz 0927 43:18 esos qué pensáis vosotros de lo que más ha subido y los resultados de la encuesta la semana pasada

Voz 1876 43:23 pues planteamos que si compras colonias falsificadas o de imitación el setenta y siete por ciento ha dicho que nunca diecisiete por ciento dice que alguna vez males a la mayoría

Voz 0927 43:33 dicen que no compra exactamente muy bien

Voz 34 43:36 a lo yo

Voz 34 43:57 yo soy te si Camins joven

Voz 36 44:07 J

Voz 34 44:11 y ahora

Voz 27 44:17 bueno y no podíamos

Voz 0927 44:19 los terminar sin hablar de juguete nuestra tradicional llamada de estas fechas a los jugueteros a los fabricantes bueno Pastor muy buenos días

Voz 6 44:32 qué tal buenos días presidente de la asunción de fábricas

Voz 0927 44:35 antes de juguetes cita obligada en SER Consumidor todos los años como va la temporada todavía no terminado pero pero bueno ya sabréis más o menos por dónde van los tiros de de las ventas de juguetes tan comprando mucho los Reyes uno

Voz 11 44:48 bueno todavía estas últimas tres semanas hasta el día de Reyes se va a poder hacer hasta el cuarenta por qué todo el total del año es que no es poco pero bueno en general en general bastante bien va a ser una campaña bastante positiva yo creo que terminaremos con un ligero crecimiento podía haber sido más porque la campaña es mejor de lo que apunta a ese resultado esa prohibición pero al principio del año o los problemas que tuvieron algunos detallistas visionar así como Polly pues ha pasado cierta factura y ahora hay que de alguna forma compensar esas caídas de los versos de mitad de año que como digo creo que que con trece superarán entorno al dos por ciento entre el uno y el dos por ciento ya sé que en ligero pero claro eso es el crecimiento que esperamos en cuanto al mercado español vaya facturaciones otra cosa porque también exportamos mucho y un cuarenta por ciento lo exportamos a otros mercados Llosa secado otro balón de oxígeno para la facturación de la industria

Voz 9 45:44 eh

Voz 0927 45:45 decíamos que tal como ha ido la cosa los Reyes han tenido que apretar el cinturón o o ha habido subidas porque había una ligera contención que recuerden los últimos años y este año como está la cosa

Voz 11 45:55 bueno en general siempre hay productos de moda y es que bueno que te has también de alguna forma nos sorprenden a todos si no hay esto es pues se ponen mantener eso es un precio pero en general el modelo pero eso es porque en general vuelo de consumo yo creo que desde la desde la crisis de la famosa crisis han cambiado bastante y creo que ese siguen eso sí para nosotros es decir el fabricante es muy consciente de la competitividad en precio que tiene que ser un precio adecuado sin menoscabo de la calidad de los valores de las marcas ya eso está haciendo un gran un gran esfuerzo que todo lo que el recorrido que hizo durante la crisis lo sigue manteniendo es decir bueno pues menos espacios inservible es decir reducción de embalajes que además también ha va a favor del medio ambiente no es la misma que producimos menos menos residuos o menos complementos o en fin ese está haciendo un gran esfuerzo y eso ayuda de alguna forma a la contención de precios también

Voz 0927 46:55 innovación afectado no menos cosas nuevas o no

Voz 11 46:59 no esa esa muchísima eso una esa es una constante no puede ser de otra de otra forma

Voz 28 47:04 es siempre el juguete tiene que

Voz 11 47:07 ser un reflejo de la de la realidad porque el niño con el juego lo que quiero es incitar y además en estos últimos años cuando la tecnologías cantando en nuestras vidas de nuestras casas y nuestras familias

Voz 28 47:17 a uno que ellos lo habían y la quieren jugar puerto

Voz 11 47:19 no se convierte para el sector del juguete en un foco de de innovación no te voy de sacar nuevos productos de aumentar la jugabilidad

Voz 7 47:28 no te aporta mucho

Voz 11 47:31 mucho valor al juguete al juguete tradicional no porque lo aportó mucho más detalles mucho matices que amplía

Voz 37 47:40 eso permite a veces apuntara

Voz 11 47:42 entonces más más adulta no acompañara al niño en el crecimiento incluso las familias los estamos viendo muchos como el de mesa con muchas eh mucha tecnología mucha conectividad japonés igual he desde lugares diferentes de la distancia no puede ser una barrera para hacer un juego de mesa

Voz 0927 48:01 ya ya ya hoy una cosa que que hace muchos años ya habla usted bueno que vienen las tecnologías que va a pasar los niños los móviles buenos que eso ya está aquí los niños se vuelven loco desde muy pequeñitos con teléfonos móviles contable tal eso de alguna forma está perjudicando no porque se vuelven locos desde desde quitado el Chupete ya está con el móvil

Voz 6 48:22 con juego jovencitos hecho

Voz 11 48:25 lo ha reducido ha reducido la la edad de jugar con el juguete más clásico el juguete más predicción algo bueno aquel que no incorpora tanta tanta tecnología pues no te permite compañera pero sí que el juego tradicional de jugó sin esa tecnología pues se ha reducido te da por otra parte bien en tiempo de tipo de juego porque muchas veces es estar delante de una pantalla no significa esta estar jugando no es pues no paran a veces es muy cómodo que los ya ocupados y aparentemente aparentemente o por lo menos físicamente seguros no otra cosa es el contenido que cuando está ya ya ya es que pueda estar viento no

Voz 6 49:06 bueno pero yo sí que ha afectado ya

Voz 0927 49:09 ella es José Antonio de todas formas tampoco cambios sustanciales en lo que han sido siempre los tradicionales Reyes los padres siguen y siguen pidiendo para los hijos mucho de lo de siempre mucho en las fechas de siempre es decir ahora el gasto no lo sé porque recuerdo ya que siempre os quejáis de que aquí en nuestro país comparado con otros países en los Reyes siguen siendo tirando a RAC anillos o por lo menos durante todo el año no

Voz 11 49:37 a verlo los reyes son muy generosos el problema es que somos estrellas por lo repartimos claro cuántos lo repartía

Voz 6 49:44 bueno a lo largo me lo encontramos diferencias

Voz 11 49:46 a notables con lo cual mercados no donde España podemos estar entre nueve y juguetes por niño año estos que el Reino Unido son cuarenta

Voz 6 49:54 déjate de cuarenta juguetes Portillo año

Voz 11 49:57 yo creo que en esto mientras la campaña de Reyes siga siendo tan fuerte el concepto sea capaz de regalo que de juego necesitado al fin y al cabo el menor pues seguiremos queriendo está esta concentración

Voz 8 50:14 oye eso canalla

Voz 0927 50:15 desde la Reyes ahora Papá Noel y Reyes eh Papá Noel ya está aquí israelíes y enseguida

Voz 6 50:21 eh

Voz 11 50:22 sí pero para la industria es lo mismo es la la explotación porque tiene muy pocos días para

Voz 6 50:26 el instructor si si finalmente el club esto es jugar con él Torre exacto exacto

Voz 0927 50:31 bueno pues José Antonio Pastor que termine bien la temporada y que sean bueno los Reyes también con vosotros con el sector y contigo por supuesto eh

Voz 11 50:40 con vosotros y todos los oyentes gracias

Voz 0927 50:42 un saludo adiós

Voz 0927 50:58 no olvidéis que para vuestras denuncias y vuestras quejas aunque estaremos relajados estamos sí

Voz 0927 51:16 para consultas además de el whatsapp también os podéis dejar en SER Consumidor arroba gmail punto com y nosotros seguimos en nuestras redes Twitter Facebook y Twitter Jesús heredera repito insisto ahora un poquito más relajados que estamos en Navidad una noticia que nos gusta como siempre para despedir el programa

Voz 27 51:37 la buena noticia

Voz 1294 51:38 Nos gusta la iniciativa de bicicleta sin Fronteras especialmente en estas fechas en las que muchas viejas bicicletas serán sustituidas por otras nuevas por Papá Noel o los Reyes Magos todas irán a la basura la labor de esta ONG es precisamente recoger esas bicicletas cuyo ciclo parece haber terminado y entregárselas a personas que las necesitan tanto en nuestro país como en la India o Senegal lo que les permite acudir al trabajo al colegio o a comprar un ejemplo más de la economía circular la segunda vida de las cosas una buena noticia

Voz 0927 52:09 ya sin duda o la nueva ley Potes quería que facilitará cambiar de banco o el paso adelante del juez De la Mata para proteger a los afectados de identidad o Europa que también da otro paso para prohibir el plástico por ejemplo cubiertos parejitas bastoncillo o la iniciativa OCU UPA para mejorar el etiquetado del lugar de origen de muchos alimentos que sin duda falta hace pero hoy ya lo ven estábamos en otra cosa

Voz 1 52:35 soy mar mi la mamá de Mujercitas Adriana Ozores

Voz 26 52:41 tal es a todas muchos besos diles que les quiero sé que serán cariñosas contigo y que combatirá Mujercitas yo creo que a uno le conecta con la Navidad