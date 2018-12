SER Consumidor: Especial fin de año

Voz 1 00:00 sí

hoy sí que toca tirar la casa por la ventana mirar un poco por el retrovisor para recordarlo qué ha pasado en este año que se nos va a mirar un poquito el futuro saludar a buena gente que ustedes conocen que incluso admiran reírnos escuchar buena música pasar un buen rato en definitiva naturalmente acompañados de los buenos amigos de este programa que además son los mejores empezamos

bienvenidos buenos días gracias como siempre por acompañarnos también en un día como hoy y hoy ya sólo imagina nos lo imagináis toca otra cosa estamos con los preparativos del fin de año en la producción Sonia Faura a los mandos técnicos Carlos Higueras María Jesús Rodríguez

Voz 2 01:24 haremos un repaso de todo lo que ha pasado durante el año como nuestra denuncia de los fraudes alimentarios

Voz 4 01:30 yo ya devuelto hace años hasta pues cuellos sabes tú pues rabo de toro

Voz 2 01:34 la polémica de los gastos hipotecarios el Supremo

Voz 0927 01:37 es una de las mayores humillaciones imaginables

Voz 5 01:40 a nuestra democracia la guerra contra las eh

Voz 2 01:42 no ciencias o los médicos que nos venden motos

Voz 4 01:45 a dos aulas es mucho más barato que la homeopatía y el efecto sufismo

Voz 2 01:49 sin olvidar algunas otras polémicas en estos micrófonos

Voz 1251 01:54 que hablar de voluntades de cierto tipo de productos para que expresen su consumo no tiene sentido hablaremos con nuestros colaboradores de su cierre del año pensamiento como postre es no que por supuesto no caigo muy poco alcohol no porque no sea sano que no lo ven sino porque me sienta fatal si de lo que le piden al dos mil diecinueve la prohibición de la publicidad de productos mal sanos en horario infantil yo pido a la Unión Europea que tenga un poco de sentido común

Voz 2 02:21 naturalmente no faltará la buena música ni el humor con el Mundo Today

Voz 2 02:30 ni otros guiños de buenos momentos del año

Voz 6 02:33 K es una hija que que de la noche a la mañana ha comunicado que va a dejar de consumir animales vale sé que es vegetariana

Voz 1981 02:40 o nuestros de este consumo pues es que los un luto como si fuese un cochino truferas osea es que no todo es que no sé ni dónde poner la información nutricional

Voz 2 02:49 en SER Consumidor nos gusta vernos como con algunos colectivos médicos sospechosos usted cree que se cobran contraprestaciones cuando se dicen muchas de estas con

Voz 7 02:57 esas dos cuestiones que pueden el bulto estas el equipo no es buscar

Voz 2 03:03 pues a gente con ideas totalmente diferentes

Voz 8 03:06 me parece fatal doce íntimo cinco céntimos por una bolsa de plástico

Voz 2 03:09 eso sí siempre procuramos evitarles sustos

Voz 1251 03:12 ha sido víctima de alguna operación irregular lo primero es dar cuenta inmediata la compañía para bloquear

Voz 1981 03:22 a unos doce euros pero no te sé decir si anuales mensuales o cada cinco minutos sea no saben no lo es

SER Consumidor los domingos de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con Jesús Soria

Voz 0927 03:45 pues nos metemos en faena con un programa diferente en el que queremos repasar cosas del año que han pasado y que han pasado también por aquí ya hemos invitado a amigos a los que ustedes conocen perfectamente Basulto Muller Revenga Morales etcétera etcétera para despedir el año este año ha sido bastante movidito por ejemplo con las medidas contra las pseudo ciencias una polémica que ha llevado incluso al Gobierno a tomar medidas y cuya mecha a veces encendieron ciertos famoso ellos

Voz 9 04:12 el tiempo que hemos estado en ese caso la comida han varias mujeres ya no hablo conmigo ha sido maravilloso para también serbios apenas solamente por está tres mujeres que había entendido problema que tenía haya hecho más que hacemos ahora yo les digo nada ahora la terapia consiste no hace arreglar solamente tomar conciencia de que el cáncer de pecho que tiene la izquierda entonces ella dice pero vamos a ver a mi hija tiene una enfermedad muy grave mi hija tiene problemas muy importantes médico importar

Voz 1174 04:51 bueno sobre estas barbaridades ya hay medidas Jay

Voz 0927 04:54 el control de las medicinas alternativas de ciertos colectivos pero antes aquí sin ir más lejos hemos tenido algunos debates polémicos vamos a hablar de la homeopatía polémica ya saben cura o no cura es un engaño o no Bertans

Voz 1251 05:12 como mentira

Voz 0927 05:15 José Alberto Díaz hola muy buenos días

Voz 10 05:17 muy buenos días asesor científico de la Asamblea Nacional de homeopatía díganos usted lo primero cura o no curan la homeopatía

Voz 1234 05:23 si la homeopatía puede ayudar a muchísimas personas

Voz 11 05:39 la homeopatía es una herramienta más que puede ayudar en las estaciones en las que sea propio de utilizarla

Voz 10 05:45 está también con nosotros José Miguel Mulet hola qué tal José Miguel

Voz 1251 05:48 hola qué tal buenos días el investigador colaborador

Voz 10 05:51 lo habitual en nuestro programa autor de medicina sin engaños profesor titular de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia cuando estás enfermo tu Thomas homeopatía o no

Voz 0927 06:22 también este año se ha puesto freno al uso de las bolsas de plástico eso sí cobrando unos por ellas

Voz 1981 06:28 me parece fenomenal ya veremos tenían que es el caras quién es el llevársela que

Voz 8 06:32 para mí me parece fatal porque es una vergüenza dos céntimos cinco céntimos por una bolsa de plástico que las quiten directamente que pongan de papel pero que no las cobre

Voz 13 06:41 resulta que si las pagadas puedes tener designó las pagas es mejor el cartón o que quite no que las dejen pero cobrar las bolsas porque quieren papel porque quiten por ley el plástico Keys acabó no unos y otros no las supermercados han ahorrado mucho dinero yo trabajo en una tienda y a lo mejor pido veinte mil bolsas visón no lo mejor novecientos un mil euros esas cosas de que necesita la cobra el plásticos y nadie Si plásticos más los malos se queréis acabó luego ya no hay plástico papel

Voz 10 07:11 si eso es así don Julio Basulto muy buenos días

Voz 1251 07:14 presente de preparando ya todo para

Voz 10 07:16 la Nochevieja o que por supuesto sí

Voz 14 07:19 tú eres de eres

Voz 1174 07:22 de casa algo especial o no irá a la gente que cena Julio Basulto en Nochevieja

Voz 14 07:28 y que bebe yo ya te lo reconozco sobre todo desde que tengo hijos pienso me quieren imitar pero que como pues pues pues la verdad que comida bastante de origen vegetal es intentó cumplir lo que predicó

Voz 1174 07:43 no vale vale por ahí Bayo que realmente en un día tan especial también sigues ahí tú

Voz 14 07:48 sí se puede decir también toma postre postres no que por supuesto me lo punto es esperar a ver si si

Voz 10 07:57 con más piernas azucaradas yo te voy a decir la verdad un poquito de hombres Sato mira olvido de Julio Basulto de Juan Pedro Domecq pasarme pero bueno sí siempre siempre

Voz 0927 08:13 por ejemplo el turrón casi nulo como o los dulces casi en los como pero ese día pues como ese día como mañana pues pues lo com

Voz 1174 08:20 hoy lo comprobó en días antes a que un poquito familia todo tranquilidad o sea que sin problemas y olvidando un poco de de de del día a día no despidiendo tranquilamente

Voz 1174 08:31 oye tú que pides al año que viene yo hay una cosa que ya le he pedido que es el

Voz 10 08:35 nuevo libro de Julio Basulto que todavía no ha llegado claro me llegará enseguida no porque sale ahora a principios de enero no

Voz 1251 08:42 el clima de enero es cuando sale a la venta el único que ya están preventa en al menos en librerías online tiro pues encargarse con Juanjo Cáceres y Carlos González bueno Juanjo que hemos hecho el libro citarlos Gonzales nosotros un capítulo el libro se llama ariete cáncer entonces tiene un capítulo sobre la falsa creencia de que la leche materna ingerida no la escuchado alguna vez de que la leche materna ingerida cura de cáncer vale si hay gente que se dedica a vender o a comprar leche materna Paraguay este catalogadas unas al Barça sí sí contentos la vida de un nuevo

Voz 1174 09:13 y aparte de esto para el año que viene que pide saber si alguna cosita que te preocupa especialmente que si estuvieran tu mano pedirían que pasara o que se hiciera

Voz 1251 09:21 bueno a mí me va a sonar repetitivo porque creo que cada año peor mismo deseo pero sigue sin cumplirse lo que es verdad que con este nuevo Gobierno las cosas parece que están mejor que estaban antes como sabes no que has tomado un poco más en serio ciudadana pero yo vuelvo a pedir una cosa que pido cada año ya está dañada pues añade más la prohibición de la publicidad de productos mal sanos en horario infantil no estoy diciendo una limitación no la prohibición talibán sí pero la literatura científica es unánime y la Organización Mundial de la Salud hace años que lo pie porque existe una clara relación entre la exposición de los menores de edad a la al marketing que se llama depredador así lo define la literatura científica no el riesgo de que los niños padezcan no solamente Canarias sino también obesidad diabetes patologías crónicas no muy bien el segundo deseo sería Bosquese pues ese etiquetas en las bebidas alcohólicas advirtiendo del riesgo de cáncer de un consumo incluso moderado vale eso es lo que indica la literatura científica para que la población tome una decisión libre es decir yo no voy a decir a nadie que se prohíba la venta el alcohol ni tampoco ha dicho que se prohiban los productos mal sanos ha dicho que se prohíba la publicidad dirigida a público

Voz 10 10:29 no ha sido Jesús muy bien pues ésta

Voz 1174 10:32 muy bien y te deseamos una feliz despedida de año Un feliz comienzo de todo un año y por supuesto aquí salvo que ocurra algo entremedias a mediados de saber dónde tienes una cita no

Voz 10 10:41 Vidor tu nuevo libro eh Julio Basulto aún

Voz 1174 10:45 fuerte abrazo es un placer haber te han tenido este año y el año que viene por supuesto por nuestra parte sin ningún problema eh tú

Voz 14 10:50 no no es un placer y salido milésimas Arilla otro equipo

Voz 10 10:53 gracias un abrazo adiós Juan Revenga muy buenos días muy buenas Jesús bueno ex es junto a Julio Basulto

Voz 1174 11:00 con nuestro dietista nutricionista de cabecera confiesa

Voz 10 11:04 en una noche como la de mañana se olvida todo lo que no cuentas Aquino a decir azúcar bebidas azucaradas alcohol dulces de todo no te verdad

Voz 1234 11:15 ah bueno sea eso te refieres la estabilidad de la noche de mañana

Voz 14 11:18 no ha habido buenas noches del año verdad si efectivamente es otro día planifica

Voz 1234 11:27 precisamente en virtud de esa excepcionalidad no hice preparan cosa es un poco más especiales citas esas cuestiones pero bueno en un ambiente celebra Thibault pero conservando también bueno la la línea que solemos llevar y que se aconseja que lleva todo el mundo

Voz 1174 11:41 osea que AG Suu hacéis una cena en casa plan familiar entiendo pero sin salirnos un poquito de la de las normas no

Voz 1234 11:50 hombre no salimos de lo habitual como te comento a través de bueno recetas datos escogidos al que se dedica una especial tiempo con mimo pero pero sí las directrices están siempre ahí pero también se incluyen elementos que que que ayudan a que se ambiente sea elevado yo pero yo veo más más más como una cosa puntual y ocasional que ahí como la rutina

Voz 1174 12:13 es una cena con mucho desmadre y es un tu casa hay líneas rojas

Voz 14 12:17 no valen los striptease más que nada porque sentimientos miedo vale está bien el coche familiar pues no no pero si no no hay líneas rojas

Voz 1174 12:32 con cochinillo perfectamente cordero perfectamente aunque no sea muy recomendable todo comerlo mucho digo muy

Voz 1234 12:38 si somos capaces de pescar somos más de pescado y marisco no todo vale mientras los buenos lo podamos permitir pero bueno

Voz 1174 12:45 bueno Juan alguna petición que estoy pidiendo a todos los colaboradores habituales de el programa algo para el año que viene que Bigas tiene que pasar esto

Voz 14 12:54 pues como el año pasado no me lo trajeron a ver si este año y me me vuelvo a poner de rodillas no sé si lo hice pero lo vuelva a hacer metafóricamente

Voz 1234 13:05 a mi mi máximo anhelo y deseo es que la Administración sanitaria de este país nuestro famosa Ministerio de Sanidad de la mano de la que lleva de la mano la Agencia Española de Consumo Seguridad Alimentaria Nutrición pues haga las cosas como se tienen que hacer y no como nos tienen acostumbrados a base a partir de brindis al sol entre otras cosas de pactar de relacionarse lo de hacer el caldo gordo llámale como quieras a la a la industria alimentaria y que de una vez por todas se ponga con un una estrategia firme a la hora de prevenir todas aquellas enfermedades metabólicas que tanto nos acotan no mucho la obesidad la diabetes y todas estas cuestiones que deje de pactar con la ciudad que que deje de sí que tiene un maravilloso programa como es el de el de la Estrategia NAOS

Voz 10 13:54 mucha tarea eh fíjate pero la industria alimentaria

Voz 1174 13:56 así manda que conseguido ya que en Nochevieja Basulto Tomé

Voz 14 14:02 no a ver fíjate manera eh son las cosas yo como turrón más fuera de Navidades

Voz 1174 14:08 bien bueno pues Juan Revenga que lo pases muy bien feliz despedida feliz entrada año hoy seguimos hablando en el dos mil diecinueve de acuerdo

Voz 1234 14:15 estupendo esos mejores deseos para toda la audiencia

Voz 10 14:18 un fuerte abrazo adiós jugar no falta

Voz 0927 16:25 hablábamos con Basulto con Revenga y la verdad es que la comida la nutrición nos ha dado bastante juego este año ya en los últimos que le dedicamos mucho espacio la verdad por ejemplo aquí denunciamos muchos de los habituales fraudes alimentarios

Voz 22 16:38 trileros tres puntos el mundo de los nuevos timos las ofertas bajo sospecha los fraudes las escasas

Voz 0927 16:57 pero estas que nos venden del Jerte que no lo son melocotones de Calanda que tampoco son de allí espárragos de Navarra que de allí sólo tienen el envase muchos casos demasiados aquí sólo nos vamos a parar en unas muestras un aperitivo por ejemplo el fraude de los jamones ibéricos que de ibéricos sólo tienen en muchos casos el nombre de los que venimos denunciando por ciento irregularidades aquí en Ser Consumidor desde hace años y ahora la Guardia Civil aquí sólo hace unas semanas hablábamos con un experto un productor perfecto conocedor del tema esto es lo que nos contaba Francisco Espárrago espera esto productor de jamón ibérico cien por cien bellota nivel de fraude en el mundo del jamón ibérico en nuestro país de cero a cinco cero lo mínimo cinco lo máximo cuatro cuatro sea a nivel de fraude cuatro de cero a cinco Toribio Anta a muy buenos días qué tal estamos dueño del restaurante Casa Toribio debía hemos hablado en alguna ocasión

Voz 10 18:02 con usted a ver si se ve en todos los sitios todo el país rabo de toro por todos los sitios a ver esto es verdad es verdad que a mí me da que rabo de toro de verdad hay muy poquito

Voz 11 18:13 hay muchos años que ya saben Diane toneladas de rabo de una España es y yo ya devuelto hace años hasta Puelles cuellos de aves tú rabo de toro

Voz 0927 18:22 no me diga en serio en serio

Voz 14 18:25 bueno lo normal que es de vaca no voy si fuera de vacas

Voz 0927 18:28 por ejemplo aquí hicimos una compra igual la misma compra realizada por un celiacos la misma compra realizada por una persona sin este problema

Voz 23 18:38 hola soy Miguel Núñez y eso hice un montón de años yo soy Sergio Díez no soy celiacos empezamos por el pan de molde te pareces ven con el pan de molde vamos a ver yo por ejemplo el pan de molde sin gluten del que sólo comprar trescientos cincuenta gramos son tres con cincuenta y ocho

Voz 24 19:00 vale yo voy a coger de este de este de cuatrocientos cincuenta gramos un poquito más cantidad que

Voz 23 19:06 el tuyo y bueno muy bueno y me sale un euro

Voz 24 19:13 como la diferencia ya sol si tú más del doble de Viana vale

Voz 0927 19:18 venga vamos con la producto y más productos y más productos dos el final ya sabemos la la solución muchísimo más paga el celiacos que quién no tiene este problema ya no digamos del movimiento del mismo hemos hablado con quienes lo defienden a capa y espada demo de un movimiento sin duda en alza y hasta Especialistas secundarios encontró es un punto de humor en este asunto

Voz 6 19:44 Ávila la vieja qué bonito e irte de pocas genial oyera hijo o hija hija

Voz 1251 19:51 por casa ha dejado la pierna

Voz 6 19:54 su hija que una hija que que de la noche a la mañana ha comunicado que va a dejar de consumir animales animales que es vegetariana y tampoco la huevo ni alimentos con gluten ni elementos que hayan tocado con su mano gigante que no sé la raza aria supremacía blanca murciano Soma ahí mi madre diría pues vaya panorama

Voz 0927 20:21 tras El Mundo Today

Voz 0927 21:53 Jorge Morales muy buenos días buenos días con nuestro experto en energías y me imagino una Nochevieja con algún apagón de luz eso sí

Voz 10 22:01 día vamos el el no va más eh

Voz 1251 22:04 bueno si no está tan lejos eh lo habremos mucho con eso no fíjate todavía no pero en a finales de enero o principios de febrero las autoridades belgas belga se que no estamos hablando de del sur de África Asia África subsahariana ya están avisando que puede haber restricciones suministro porque tienen unos problemas enormes con las centrales nucleares y Francia

Voz 14 22:25 yo

Voz 1251 22:26 que posiblemente no va a poder apoyar a Bélgica porque también tiene problemas con las suyas no eres muy bueno aunque con esto del envejecimiento de algunas plantas se está acercando más de lo que parece es la que no

Voz 0927 22:38 nos pongan

Voz 10 22:39 pelos de punta eh no empezado pensado llovían contigo eh bueno la la Nochevieja bien no tranquilita familia lo de siempre no

Voz 14 22:47 siempre aquí vale bueno tranquilitas y bueno

Voz 10 22:49 no no te creas que todos los sitios es tranquila eh

Voz 14 22:51 gastando poca energía que es lo que hay que hacer avales no no derrochar muchas en esas casas

Voz 1251 22:57 igual que tienen la calefacción central que la gente ya tanto todo el mundo se mete en una casa en La Ventana con la calefacción puesta Avon todas esas aberraciones hay que tratar de evitar evitarlas bueno

Voz 1174 23:08 que no en la que no en la cena que tú eres de buen comer eh tienes buen saque bien eh

Voz 14 23:11 eso sí eso se pues entonces

Voz 10 23:14 un día es un día eh con excesos no no no no no

Voz 14 23:18 dos controlado moderado también excesos pero siempre hay algún dulce alguna cosita eh pero moderado

Voz 10 23:25 también

Voz 14 23:26 vale no hay que hacer tipo Belice no hace falta nada

Voz 10 23:29 no hace falta no que luego además oyes que luego hay gente que no

Voz 0927 23:31 los estás fatal verdad toda la noche

Voz 14 23:34 no no pero oye pasan todas todas las navidades

Voz 1251 23:38 entre el alcohol y la comida que no dan pie con bola una puede ser hombre es cuidarse porque poquito de gimnasio y hacer deporte

Voz 1174 23:44 y de lo que venimos de atrás verdad que tampoco los días anteriores tampoco son bancos eh

Voz 1251 23:49 claro claro eso sí que es una especie de la cuesta realmente la cuesta de diciembre pero bueno comida árabe

Voz 10 23:55 además Jorge en esta despedida el año como viene

Voz 0927 23:57 el nuevo tú qué le pides al al año nuevo

Voz 10 24:00 dos mil diecinueve a ver alguna cosita especial

Voz 1251 24:03 bueno yo creo que en el mundo de la energía que ya sabes que es lo mío lo que tenemos que hacer es darle ya el espaldarazo definitivo al autoconsumo de energía no sabemos qué dos mil dieciocho será recordado por el año en el que se derogó el famoso impuesto al sol pero ahora lo que falta es bueno pues pues hacer cosas más finas como que podamos compartir energía entre varios consumidores o que podamos incluso compensar lo que no sobra la energía que no sobre nuestra factura no entonces bueno yo le voy a pedir a dos mil diecinueve que eso que se materialice por fin que sean posibles otras variedades de autoconsumo más avanzada de las que hemos visto hasta ahora podamos compartir esa energía eléctrica entre nosotros

Voz 1174 24:44 Jorge Morales como siempre un fuerte abrazo feliz despedida daño feliz año y todo eso y seguimos hablando aquí eh

Voz 1251 24:50 igualmente fuerte abrazo y una salud especial a todos los oyentes fieles ser consumida

Voz 10 24:56 vale gracias hasta luego adiós hasta no

Voz 0927 24:58 os hemos parado en la protección de nuestros derechos de nuestros datos que nos quitan a veces y ahí ahí podríamos hablar de algunas cosas de los temas que hemos hablado hace un momentito que a veces dejamos de forma un poco inconsciente Iñaki Gabilondo no sabría el melón

Voz 0789 25:13 lo vamos notando día a día pero la verdadera dimensión todos de nuestros datos con el máximo descaro con la más absoluta naturalidad nos piden nuestros números de móvil nuestro correo electrónico nuestra dirección postal

Voz 10 25:29 venga o no venga a cuento

Voz 0789 25:31 porque si para las más variadas operaciones lo mismo para cambiar unos euros en libras en el aeropuerto para sacaros una muela o para comprarnos unos zapatos con los datos que facilitamos gratuita e inocentemente pensando la soga quiero suprimiendo cada día más la política de cookies no se inunda de información sobre Portugal porqué un día preguntamos por Oporto

Voz 0927 25:56 hemos dado vuelo una sección que nos encanta sin mala uva tres para saber qué hacen cómo actúan compañeros famosos en temas cotidianos como consumidores Ignatius Broncano Juan Ramonet

Voz 2 26:06 en SER Consumidor sin mala uva

Voz 27 26:09 todo menos evangélica en la mano derecha y repita el juramento juro ante Dios Todopoderoso que el testimonio que voy a prestar es la verdad

Voz 28 26:16 toda la verdad y nada más que la verdad

Voz 10 26:19 su nombre Ignatius Broncano Juanra Bonet que miran más los alimentos la grasa la azúcar o la sal

Voz 23 26:25 no lo miro

Voz 29 26:28 que miro más es que es que los como si fuese un cochino sabes que no sabes que no sé ni dónde poner la información nutricional

Voz 0927 26:37 la fuga Hopper coger la fruta en la tienda con guantes

Voz 23 26:40 bueno sí sin guantes lo de los cuatro siguen en coro

Voz 29 26:45 sin guantes pero que que esas Un eso es lo que está llevando al al al al colapsa Europa ese exceso de higiene es una sola

Voz 23 26:52 intento no tocar la fruta porque soy incapaz de identificar como está la fruta por el tacto malísimo tres delegó te comen los yogures aunque estén caducados

Voz 0927 27:00 Ensanche muy buenos días qué tal muy buenas

Voz 10 27:02 en una noche como la de mañana nochevieja tuvo

Voz 1174 27:06 tras el etiquetado y miras todo como hace habitualmente

Voz 10 27:08 te o te relaja un poquito

Voz 1853 27:11 bueno casi nada está etiquetado porque comida casera Calvo salvo el cava un poco más

Voz 10 27:18 Mari quitó pescado e si más de dónde viene de donde no viene todas esas cosas

Voz 1853 27:24 sí lo malo es que a alguno se lo ponen muy difícil porque no hay lecciones que mire si el producto fresco ese que que cuestan caro porque es fresco a lo mejor no es fresco hoy a congelado originalmente y bueno hay consumidores que tienen más capacidad de apreciar sí un pescado marisco lo eso no hoy y otros que que sea la cuelan no no que pena que pena lo mal que se hacen las cosas

Voz 1174 27:47 bueno bueno entonces en Nochevieja entonces tranquilita no a pesar de todo

Voz 1853 27:52 tranquilita

Voz 1174 27:54 sin exceso eres como otros de los que

Voz 0927 27:56 hemos hablado en un día como mañana hombre un poquito de azúcar un poquito de bebida un poquito de alcohol un poquito de cochinillo no sé pues

Voz 1853 28:06 actriz llega azúcar desde hace dos meses que me estoy enganchando del azúcar porque porque vaya droga eh

Voz 1174 28:12 sí sí sí hombre sólo aquí en nuestros nutricionistas dietistas tenía bueno bueno oye Rubén y para el año que viene dime alguna cosilla especial que pedirían que pasara o o que dejaré pasar

Voz 1853 28:25 de todo se acabará con las líneas nueve cero dos o prohibiera que fueran líneas que Pe un precio más alto que no entran en las tarifas la nadie los bonos de llamadas Si hubiera empresas que empezaran a asumir respeto al cliente y que cuando facturará mal compradores con irregularidades compensara abonaron una pequeña indemnización al usuario con que se hiciera algo

Voz 0420 28:46 hago una sonrisa lo sacarían

Voz 1853 28:49 yo es que llevamos tantos años que no sabe absolutamente nada en materia de protección al consumidor desde los gobiernos que es bueno pesimistas estamos

Voz 10 28:57 bueno pues nada a ver si a ver si cambian de verdad

Voz 1174 29:00 José Rubén Sánchez portavoz de Facua como siempre un fuerte abrazo y que lo pases muy bien esta despedida de año y por supuesto en el en el siguiente seguimos hablando eh

Voz 10 29:08 gracias un abrazo gracias gracias igualmente

Voz 14 29:12 Patricia Suárez muy buenos días muy buenas

Voz 0420 29:14 Díaz esos presidente y a su fin promete

Voz 1174 29:17 teme que en un día como hoy previo a la Nochevieja ya de

Voz 10 29:20 has de lado los problemas de

Voz 1174 29:23 los usuarios con los bancos IT pones no sé no sé lo que hace es de preparas más en familia tal pero todo lo que en los preparativos de la noche

Voz 1269 29:33 bueno yo tengo vestido de lentejuelas todo lo que hace

Voz 14 29:36 mira que si yo ya ya porque tengo que cambiar quién no no puedo

Voz 0927 29:42 porque si no te vas a las redes y te vas a las sentencias policiales y todo eso nos bueno bueno bueno noche tranquilita o con mucho lío familiar o como como lo te lo montas

Voz 0420 29:53 noche de fiesta familiar pero lo de fiesta mucha fiesta sí

Voz 1174 29:57 eh bueno bueno sin excesos porque aquí hemos oído de todo bien de todos los invitados que hemos tenido aquí ha habido de todo pero veo que no sé si es porque lo cuentan y no eso pero todos como bastante relajadita sin grandes excesos eh

Voz 0420 30:10 Nos contaremos unos cuantos chistes jugaremos nos jugamos mucho al si yo soy de pasar la noche jugando al parchís puedo al les protege

Voz 10 30:24 ah bueno bueno te pegaban más juego te pegaban más esos juegos que tienen que ver con la banca y esas cosas

Voz 14 30:29 no porque jugando al Monopoly al final no terminamos mal terminamos malas hay que jugar al parchís

Voz 1174 30:42 pericia algo que pida ya sé que seguramente tendrás veinte mil cosas pero céntrate en uno dos que digas especialmente me gustaría que el año próximo dos mil diecinueve pasara esto cambiaron las cosas en este sentido

Voz 0420 30:55 bueno voy a pedir una concreta y otra más genérica a la concreta sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que nos diga que el IRPH si se puede someter al control de transparencia y que podamos así dar dar tranquilidad a más de un millón de familias en valles Illa illa ala más genérica híper tenemos por favor que las de las normativas las leyes se cumplan las el sistema que nos hemos dado todos eh financiero funcione mejor

Voz 1174 31:29 muy bien pues Patricia Suárez que te deseamos una feliz despedida de año un feliz dos mil diecinueve seguir

Voz 0420 31:35 hablando un abrazo muy fuerte Jesús y feliz año para todos

Voz 0477 32:33 bueno ya decíamos antes lo de las bolsas de plástico pero también ha habido muchas polémicas que hemos tratado aquí sobre el sobre envasado de la fruta que se ha puesto de moda todo envasado en plástico y los ecologistas

Voz 0927 32:43 te ponen malísimos y qué me dicen de los médicos que me decir de esos médicos que venden supuestos beneficios por ejemplo del alcohol del café o de las cervezas aquí hemos tenido un programa tuvimos un programa tenso muy tenso con algunos invitados

Voz 1174 32:57 bueno me vais a permitir que saludemos en este momento que le tenemos al teléfono Juan José Rodríguez Sendín que es ex presidente del Consejo General de Colegios de Médicos señor Sendino hola muy buenas días

Voz 1251 33:07 hola buenos días lo decíamos antes donde decían que

Voz 1174 33:10 no es ético que entidades médicas avalen productos alimentarios de dudoso beneficio para la salud le pongo en antecedentes estamos hablando de que los consumidores mucha estamos bastante descolocados porque de repente nos hablan sospechamos de determinadas propiedades del vino de determinadas propia desde la cerveza ahora el cacao natural lo ponen en la pirámide alimentaria que si el café usted cree que estos está cumpliendo o que determinados médicos investigadores siguen saltándose a la torera las normas éticas están diciendo cosas que quizá no debería

Voz 10 33:38 Juan

Voz 30 33:39 bueno desgraciadamente vivimos en un mundo donde el marketing es decir la propaganda para comprar voluntades que ejercen marketing lo lo lo lo mueve todo no hablar de voluntades de cierto tipo de productos para que excede

Voz 31 33:52 ha sido su consumo no tiene sentido es que es un disparate y además no solamente de tanto lógicamente es contrario porque se supone que es un engaños esté engañando aunque esa disimuladamente sino que encima nuevas en muchas ocasiones la vida

Voz 1174 34:05 de ese usted cree que se cobran contraprestaciones cuando se dicen muchas de estas cosas

Voz 14 34:10 hombre

Voz 7 34:13 no yo no sé usted prefiere algunas cuestiones que poco en el mundo tenemos una se el dinero aquí por favor no es usted sí

Voz 0927 34:24 señor Straw esto que es por amor o por dinero

Voz 14 34:27 a ver si me va a tener que creer

Voz 32 34:29 pero es de que el tío organismos oficiales utilizamos canales de distribución de información porque porque interesa llegar a la prensa no podemos hacer estudios que queden en buen estudio que queden una revista médica de alto prestigio no pase es toda la sociedad

Voz 10 34:44 pongamos Serra muy buenos días hola qué tal

Voz 1174 34:47 nuestro economista de cabecera hace muchas cuentas antes de decidirse por la cena que va a haber en tu casa a la despedida del año

Voz 1269 34:56 por fortuna la la cena de espía de la años no no mire yo no miro no calidad y que puedan disfrutar que

Voz 1174 35:04 o sea que me iba a decir que que es que hacías fuera tan bien como otros que tienen la suerte de no tener que organizar nada se lo dan todo organizado

Voz 10 35:11 no me gusta que sea

Voz 1269 35:14 en casa al final es una cosa bastante familiar

Voz 1174 35:16 ahora con tus niños y eso no está está muy muy familiar tranquilito entonces

Voz 10 35:21 tranquilito y disfrutando fiestas estos días es algo especial lo te controlas de alguna forma porque fíjate que estábamos hablando de Gea hasta hasta Julio Basulto toma

Voz 0927 35:30 toma dulces osea que imagínate donde llegan las cosas

Voz 1269 35:33 claro bueno a ver yo

Voz 33 35:38 cómo como soy es bastante moderado de normal pues bueno me paso un poquito no no no pasa nada

Voz 10 35:44 un día no pasa nada la verdad

Voz 14 35:46 no así oye Pau y tú que piden

Voz 1174 35:49 era el año que viene que estamos preguntando a todos nuestros colaboradores así algo especial que tú digas el año que viene me gustaría que pasara esto que

Voz 1269 35:56 pues el año que viene a mí lo que me gustaría es que empezáramos a poder contratar con los bancos tomo con tranquilidad y sin miedo a que nos en vez de vale lo cree posible bueno siempre en eso en eso estamos siempre os algo ya lo conseguiremos vale vale

Voz 1174 36:12 bueno pues Pau que te deseamos que lo pasé muy bien tranquilito y que por supuesto el año que viene seguimos hablando e igual

Voz 14 36:18 o sea no no tenemos escape se que te veo para otros muchos

Voz 1174 36:21 por muchas teles pero SER Consumidor lo lo dejes nunca eh

Voz 10 36:24 no no eso es mi en mi referente vale muy bien gracias oye que lo pases muy viene con tu familia hay con toda la gente alrededor de acuerdo gracias un abrazo muy fuerte adiós

Voz 2 36:34 en SER Consumidor sin mala

Voz 27 36:37 la uva dame los evangelios a la mano derecha y repita el juramento juro ante Dios Todopoderoso que el testimonio que a prestar es la verdad

Voz 28 36:44 toda la verdad y nada más que la verdad

Voz 0927 36:47 su nombre Manu Carreño Javier del Pino Nancho Novo cuando te llama algún comercial por teléfono cuelgas directamente atiende aguantas poco mucho siempre atiendo a todo el mundo que lo que hay que atender a todo el mundo escuchar por lo menos quiénes y qué te ofrecen yo creo que es una obligación una cuestión de educación pero luego también es cuestión de educación del que te hablas Si no te interesa que también entienda que no es el momento más apropiado vale

Voz 34 37:10 no improvisó me me me invento excusas que le puedan incomodar como por ejemplo madre estoy en el velatorio y eso es lento

Voz 10 37:18 descubriendo directamente

Voz 34 37:21 pues le pille desprevenido el haciendo un poquito de buenas maneras le digo que no

Voz 0927 37:26 de quién te fijas más del Banco del seguro de la compañía eléctrica o de la compañía de telefonía

Voz 35 37:33 eh Jo no tenía una

Voz 0927 37:35 no es fácil

Voz 35 37:36 he lo dejo ahí podía

Voz 10 37:39 no

Voz 34 37:42 y posiblemente del desde luego del banco no del seguro seguramente

Voz 1981 37:47 me fío de ninguno de los que me acaban

Voz 0927 39:41 la música más escuchada en la historia ya pasó también por aquí este año bueno seguimos repasando consumo responsable en

Voz 1174 39:50 Mejías limpias que también hemos seguido el auto

Voz 0927 39:52 sumo aquí por ejemplo tuvimos al director del IDAE muchos colectivos preguntándole todo tipo de dudas Ana otra pregunta

Voz 14 39:59 tiene esas instalaciones se producen excedentes podrán Pertur en la red como debieran gestionarse gracias

Voz 38 40:07 seguro meter en la red se va a crear un sistema más ágil precisamente para que se pueda cobrar por aquello que ve vierten

Voz 39 40:16 es un modelo

Voz 0927 40:19 que agilice precisamente el vertido y el cobro

Voz 39 40:21 que solamente aquello que bien

Voz 10 40:45 Miguel Ángel Urueña muy buenos días hola buenos días

Voz 0927 40:48 todo preparado ya para para la noche por la mañana

Voz 14 40:51 si todo preparado si tú tú tú

Voz 0927 40:54 como como doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos supongo que todos súper controlado en tu casa no puede haber ningún tipo de problemas de algo con con pescado ni con el marisco ni nada de esto

Voz 14 41:05 bueno eso se intentaba aunque normalmente no como Mi casa ha aumentado en otras casas intento no ser muy pesado tampoco con estas cosas la gente más

Voz 0927 41:15 pero uno uno ojillos sí que echa no en verano nos contaba no es que yo voy primero ver cómo están las cosas dentro no entró el restaurante aquí también entras en la cocina es tu casa

Voz 10 41:24 sí

Voz 14 41:25 sí bueno pero por por por controlar es leer

Voz 1174 41:31 Soler porque porque en estas fechas también hay que tener ciertas precauciones no nos dejamos llevar por la euforia de de estos días y eso pero pero bueno que que hay que tener también precaución no ciertas precauciones por lo menos

Voz 30 41:41 sí luego sobre todo pues con el marisco es un producto que se bueno se deteriora rápidamente y y si pesca de mariscos alimentos

Voz 0927 41:52 claro Miguel Ángel todo esto que algunos días pues se aprovecha lo de la noche para el día siguiente año nuevo y todo eso hay que tener cuidado tampoco tampoco estar estirando el pescado y el marisco sobró mucho tiempo no

Voz 30 42:04 claro pues hay que refrigerarlos en cuanto se enfríe y bueno pues consume lo cuanto antes mejor no más de no dejarlo más de tres días y puede ser menos de veinticuatro horas mejor

Voz 1174 42:17 oye Miguel Ángel que tú al año que el año próximo que le pides al año que ya tenemos aquí

Voz 30 42:21 pues en el terreno de la alimentación bueno pues que lleguen todas las novedades por las que llevamos tiempo esperando y que no acaban de llegar como por ejemplo alguna de que se regule la publicidad de alimentos dirigida al público infantil bueno que se prohiba vamos ya desde mi punto de vista debería prohibirse por qué pues porque es un público que no es un grupo de población que no tiene criterio para decidir que no tiene tan poco poder de decisión para para comprar y bueno pues vemos cómo repercute esto en en su estado de salud pensaremos

Voz 1174 42:58 pues Miguel Ángel Urueña y que pasen una feliz despedir cada año eh que sea un

Voz 10 43:04 buen año para ti también todos los tuyos igualmente feliz año un abrazo y seguimos hablando e un habrá que esperar adiós hasta luego Beatriz Robles muy buenos días hola buenos días a sus experta en seguridad alimentaria dietista nutricionista ya eh también eh también tú cómo te como

Voz 1174 43:20 co cómo es tu final de año tranquilito agitado en casa fuera cómo es esto

Voz 0420 43:26 pues es tranquilísima bueno que no podría ser más porque estoy encerrada en un pueblo de montaña en León con un frío que pela familia así que

Voz 0927 43:37 controlando como decíamos como hablamos con Miguel Ángel controlando todos los alimentos que todo esté perfecto correcto e hechas cosas aquí pero no no no esto no que ya veremos a ver qué va a pasar no

Voz 0420 43:47 bueno yo lo intentó sobre todo en el plano de la seguridad alimentaria es claro en en habilidades lo tenemos muy fácil porque como hace mucho más frío pues es verdad que los riesgos son menores pero si yo sí que percibo que la gente de los comensales y la familia que están a mi alrededor me miran como buscando la aprobación en absoluto de no no nos sentamos a intenciones la mesa

Voz 10 44:11 claro claro habrá alguno que dirá bueno a ver si

Voz 1174 44:14 Beatriz pone algún reparo alguna cosa eh

Voz 10 44:16 a ver si lo pone estoy

Voz 1174 44:19 exacto el servicio oye alguna cosilla que tú pidas especialmente para este año que comienza ya algo que digas estos lo que me gustaría que pasara este año próximo dos mil diecinueve

Voz 0420 44:30 pues me parece que voy a aplicar un poco de de ambiciosa porque

Voz 1269 44:33 a mí lo que más me preocupa

Voz 0420 44:36 en en mi sector y también en en comunicación Un general es la desinformación la información falsa que que estamos recibiendo continuamente a las redes sociales me preocupa mucho en todos los aspectos pero claro en Alimentación y Nutrición que es mi mi campo de acción es realmente preocupante además es que yo creo que los consumidores pensamos que que bueno que son inocentes esas informaciones falsas que nos llegan ensayándolo son siempre están buscando una reacción ya sea de miedo de indignación lo que sea para obtener un beneficio que seas

Voz 1174 45:14 pues ahí nos tendrán a nosotros vea tienes Robles que te deseamos que lo pasé muy bien el comienzo de año también se hay todo el año sea genial para para Haití vale lo mismo

Voz 1269 45:25 en vence muy Beatriz adiós adiós un beso hasta luego

Voz 43 45:35 a a hora

Voz 0927 45:56 José Miguel Mulet muy buenos días a nuestro profesor de viento no elegía la Politécnica de Valencia me imagino que en una noche como la de mañana todo vegetariano y todos sin transgénicos en en en tu cena nos y es que la organizan tú no

Voz 1251 46:10 sí hombre mañana es un día genial para hacer ayuno a Ussía y a las diez en la cama media España estoy convencido

Voz 0927 46:19 cómo cómo es esa despedida de año

Voz 1251 46:22 tú eso era muy tranquila si es que te diga a mí ya se me ha pasado la edad a de más yo ya sé que esto va ahora tópico será que Julio Basulto Juan Revenga hayan ocupado Mi cuerpo de la niña del exorcista pero bebo muy poco alcohol no porque no sea sano que no lo es sino porque me sienta fatal

Voz 0927 46:43 Nos ha dicho que no bebé absolutamente nada

Voz 1251 46:46 yo hago algo yo no digamos que no soy tan bueno como él pero llegó muy poco más que nada primera por egoísmo de que me sienta muy mal y entonces para aquí quiero que me siendo mala cena oye yo prefiero disfrutarlo y si es para decir tonterías lo necesito disputó la de la Escola Diego continuamente

Voz 0927 47:05 ahora sabes una cosa no que le pilló que comer turrón comer dulces

Voz 1251 47:10 come Tour robó esto lo está yendo la gente sí sí sí lo ha oído

Voz 0927 47:16 yo comer turrón

Voz 1251 47:17 poco pero vamos a ver yo te puedo contar una peor yo estuve con un nutricionista muy reconocido muy famoso que no hubiese el nombre en un Mc Donalds de un aeropuerto comí con él allí y tengo alguna foto que lo prueba venga que no se escucha nadie virus del hombre anda no es un asunto y os Juanra vale ya no queda mucho

Voz 0927 47:39 vale perfecto bueno José Miguel algo que tú pidas para el año que viene para dos mil diez

Voz 1251 47:45 pues para el año que viene yo pido a la Unión Europea que tenga un poco de sentido común que piense en ella misma en el futuro no sólo alimentación sino también de la agricultura y que se deje tanta tontería con transgénicos con CRISPR y con todo esto porque el daño que están haciendo el campo puede llegar a ser es reversible

Voz 0927 48:05 vale vale perfecto bueno

Voz 1174 48:07 pues José Miguel que queríamos sólo despedir el año conocer un poquito de lo que hace Si nada más que que lo pasé muy bien eh

Voz 1251 48:14 pues nada es realmente felices fiestas a todos los oyentes y sobre todo alcohol si van a coger el coche nada

Voz 10 48:21 eso está muy bien no nos va a acoger con moderación perfecto y el año que viene seguimos hablando e fuerte abrazo que lo pase muy bien

Voz 0927 48:38 el día grande Mulet grande bueno claro que uno de los protagonistas del año han sido también los gastos hipotecarios triste papelón del Tribunal Supremo ya saben por su polémica decisión de proteger a los bancos frente a las víctimas los usuarios la indignación la rectificación posterior del Gobierno y mucho más

Voz 5 48:58 es una de las mayores humillaciones imaginables a nuestra democracia algunos jueces del Supremo no pueden estar por encima del derecho

Voz 44 49:05 eso me parece que es un escándalo casi un bochorno que ha sido

Voz 1251 49:07 tiro en el pie de la justicia gran daño

Voz 1722 49:11 el Tribunal Supremo yo creo que evidentemente tiene que hacer una reflexión el Tribunal Supremo sobre estas dos semanas en las que ha tenido pendiente no solamente al conjunto del sector financiero los mercados financieros sino también lógicamente la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país

Voz 0927 49:25 no nos hemos olvidado del fenómeno de la comida que recogen los motoristas Si que nos llevan a nuestra casa de nuestro restaurante preferido fue un reportaje de Sergio Díez has tardado mucho que pasa que te has perdido me dice el tío con su pijama de Bachmann anda que habrá sufrido mucho sentado en tu sofá mientras yo me hacia el kilómetro que separa la pizzería de tu puta casa o los juguetes los de cierta procedencia los que venden en ciertas tiendas que ustedes conocen perfectamente eh a los que pasamos la prueba del algodón hace poco pensando en los Reyes

Voz 10 49:56 a ver qué pasa con el peluche elevan a hacer la prueba

Voz 0927 49:58 Nos ha dicho el señor Carbó

Voz 1981 50:01 cuando un ensayo de tracción al ojo del peluche se les somete a una carpa de noventa minutos para ver si se desprende o no el ojo en el caso de que se desprendiera esta área habría que ver si entraba en el cilindro de piezas pequeñas que lo que hace es simular la garganta del niño y entonces estaría mal si no se desprende pues pasaría la prueba en este caso

Voz 0927 50:21 hasta nos hemos reído otra vez con una famosa parodia de este programa sobre aquella famosa escobilla de váter que compró Matas el exministro porque volvió este año pasado por los juzgados

Voz 46 50:39 pero como no va a haber papel lo que pasa es que expande anda mira bien que no he visto Villa

Voz 0927 50:45 pues escobilla y que no hay compro bueno pues esto ha sido el programa de hoy vamos despidiendo ya

recuerdo siempre mejor con un teléfono de contacto o en este correo también SER Consumidor arroba gmail punto com

Voz 49 51:34 vamos con Genaro porque conocía a una persona que ha viajado en el tiempo así es se me Amano Gabriel hola encantado cola Gabriel

Voz 0927 51:40 con el tiempo se con mi hermano Genaro Iverson

Voz 49 51:42 los gays estaba allí como es dos mil diecinueve

Voz 1269 51:45 sí bueno es una mierda de año ya lo ven no parece que ella esperanza pero vamos por ello

Voz 0927 51:50 dejar dos mil dieciocho llorando como un niño

Voz 1269 51:53 nada de eso ha

