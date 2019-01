SER Consumidor: Especial Reyes

Voz 2 00:00 sí consumida con Jesús

Voz 1 00:08 no

Voz 0927 00:09 estrenamos año sí pero hay días que son especiales Éstos no cambian por mucho que cambien los años Éste es uno de ellos y ninguno con la magia que tiene Reyes para los pequeños pero por qué no decirlo también para los mayores ni siquiera la irrupción de Papá Noel le ha quitado un ápice de protagonismo a Melchor Gaspar Baltasar con ellos y sus juguetes como protagonistas vamos a pasar hoy esta hora que tenemos por delante empezamos

Voz 3 00:36 sí

Voz 4 00:54 rápido farsa mientas más ya no crecen nada voy a los ladrones

Voz 5 01:28 buenos días bienvenidos gracias pura

Voz 0927 01:30 bañarnos también en un día como hoy supongo que más ajetreado que de costumbre hoy tocan madrugones en muchas casas carreras por los pasillos alegría emoción ya lo sé la locura en la producción Sonia Faura a los mandos técnicos Carlos ligueras y María Jesús Rodríguez

Voz 0849 01:47 Nos avanza ya los contenidos de todo lo que hemos preparado para hoy Julio López en un día como hoy está claro que hay que hablar de juguetes por ejemplo con una pedagoga

Voz 6 01:57 primero que hay que tener en cuenta es que demasiadas cosas generan hastío los socios niños

Voz 7 02:02 hablaremos también de los otros juguetes los móviles más Tablet cuánto tiempo en manos de los niños a qué edad

Voz 8 02:10 eso es más tempranas y más aún con juguetes conectados yo creo que hay responsabilidad de de las familias

Voz 7 02:16 de unos juguetes un poco especiales los drones

Voz 9 02:20 el divertido y además que son muy alto

Voz 10 02:22 es de cincuenta euros

Voz 7 02:25 pararemos en los juguetes de los padres que coches eléctricos Se pueden pedir este año los papás

Voz 10 02:31 que casi todo lo que llega son modelos premium a un metro

Voz 7 02:37 ya está veremos porque hay que reciclar cartones y papeles estos días más que nunca

Voz 10 02:43 por cada congelada de papel y cartón que estamos reciclando

Voz 11 02:45 no estamos ahorrando la emisión de una tonelada

Voz 10 02:48 la de deseo buenas no fuera

Voz 2 02:50 SER Consumidor es como ir al oculista siempre intentan que tengamos los ojos muy abiertos con las supuestas bondades de algunos alimentos lights yo no conozco ningún rodaballo la eh

Voz 0849 03:01 con productos tan polémicos como la homeopatía cuando estás enfermo tu Tomás homeopatía o no

Voz 8 03:06 no prefiere ahorro dejarle a ensamblar la diferencia este rezaba fábulas es mucho más barato que la homeopatía

Voz 2 03:12 con ciertas clínicas que te la pueden jugar estamos pagando el crédito multas están cerradas con pirámides alimentarias sospechosas

Voz 8 03:21 quiénes son los patronos de la fundación de la dieta mediterránea son alcohólicas y alimentos procesados en su gran mayoría

Voz 2 03:27 pese a todo siempre nos acaban dando gato por libre

Voz 8 03:31 digo hace muchos años Viña suelen Diane toneladas de rabo de canguro

Voz 2 03:35 para ser consumidor los domingos de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con Jesús Soria y a cualquier hora en Cadena Ser punto com en nuestro podcast Cadena SER

Voz 0927 03:47 empezamos ya sabéis tocas subidas paquetes de telefonía gasolinas trenes de media y larga distancia el euríbor los billetes de avión los hoteles los taxis subiera por supuesto la luz baja algo sí poquitas cosas muchas menos por ejemplo el gas el IBI Hinault en todas las ciudades los peajes de las autopistas rescatadas menos mal que con las rebajas podremos hacer algunas compras con importantes descuentos eso sí sí lo sabemos o bien todo toda esta información en la web de Ser Consumidor pero hoy toca hablar de juguetes en el amplio sentido de la palabra con quienes saben de verdad de su buen uso de lo que no hacemos deberíamos hacer de lo que hacemos no deberíamos El mundo de juguete es más complejo de lo que pensamos y hay que saber sacarle el máximo provecho

Voz 12 04:40 la primera María Costa muy buenos días hola buenos días

Voz 13 04:45 tras el departamento de Pedagogía hay producto de mercado de ahí Instituto Tecnológico del Juguete bueno es habitual que hablemos contigo en estas fechas navideñas antes después en un día como y Reyes todo bien

Voz 12 04:56 si todo bien han sido han sido bueno los reyes de momento vale

Voz 0927 05:02 hoy una cosita María que siempre es el dilema del que hemos hablado en otras ocasiones hoy en la mayoría de los niños muchos niños otros desafortunadamente no pero muchos se encuentran en la casa con un montón de juguetes cómo gestionamos esto que hacemos que hacen los padres

Voz 6 05:21 pues mira lo primero que hay que tener en cuenta es que demasiadas cosas generan hastío los propios niños así que lo que debemos de hacer bueno seleccionar unos cuantos quizá no hace falta que todos los tengamos aquellos que más le interesa en este momento son los que se abren algunos se pueden guardar otros pues se organiza para que en otro momento del mañana o en otra situación pues empecemos abrirlos y compartir con ellos si los abrimos todos se amontonan al final a veces acaban no jugando

Voz 12 05:49 ya o sea los que veamos por ejemplo

Voz 0927 05:52 había que les ponen que les hacen más tilín que les hacen más ilusión que juegan más con ellos esos dejarse el resto discretamente a Carlos y retirarlo para para dentro de equis tiempo sí

Voz 6 06:03 exacto esa sería una buena una buena fórmula y luego también es una buena fórmula que aprovechemos para reciclar digamos el entorno de juego jugó el escenario los niños es decir aprovechando es casetas pues mira cómo han llegado juguetes nuevos ya aquí en casa y vamos a seleccionar cuales podemos entregárselos a otros niños que no han tenido tanta suerte como vosotros y entonces pues reutilizados juguetes pues entregándole o donando lo a ONGs etcétera con la participación de los niños y las niñas

Voz 0927 06:34 en la selección es decir que participen ellos en esas

Voz 6 06:36 en la selección de aquellos que pues ya que no jugamos que tenemos nuevos pues podemos estos ya quitarlos hacemos espacio ir de esta manera podemos organizar los nuevos juguetes

Voz 12 06:45 qué bonito porque eso cada vez se organizan más desde los colegios me parece y desde otro tipo de centros ludotecas y eso no

Voz 9 06:51 es correcto pero también podíamos hacerlo en los hogares

Voz 0927 06:53 ajá vale vale muy bien hay hay algo que que tú veas que se hace habitualmente en las en las casas en los hogares con el tema de los juguetes que dices esto no deberíamos hacerlo estos Un pescadilla de de de los papás que no habría que hacerlo algo así que te suene

Voz 6 07:12 pues mira una cosa que me parece un pegadito no es que no queramos jugar con ellos no podemos pretender que los jueces son para que ellos estén solos ahí con sus juguetes los juguetes son una herramienta muy útil para estimular el juego en la medida en que compartan en tiempo con otros jugadores y jugadoras es decir es un momento de ilusión para todos vamos a dedicar un ratito de tiempo todos en casa participemos con ellos y este es un bocadillo como dices que suele ser bastante habitual debemos aprovechar al menos estos días para para partir el juego no sólo el tiempo El Tiempo de juego y de uso del juguete

Voz 0927 07:52 ajá María y tú como pedagoga piensas que algunas veces ese rechazo inicial que puede haber de los niños hacia ciertos juguetes es que los reyes se han equivocado que no es el juego que mejor se adapte al niño que incluso es un juguete que es para niños más mayores o algo así

Voz 6 08:11 si esta también es una problemática bastante habitual porque los Papi mami pues no se tendemos a pensar que eso nuestros hijos lo tiene superado y a veces no nos damos cuenta que el juguete tiene que tener un componente de reto pero tiene que ser un reto superable aquí hay que observar efectiva mente y el juguete sea rechazado porque no le interesa la temática porque no puede realmente jugar con él o sencillamente porque pues no se plantea o no no entiende lo que hay dentro del juguete que te proporciona y aquí está bien explorar lo juntos explorar los juguetes hay que descubrirlos y sobre todo hay que jugarlos

Voz 12 08:51 ya incluso con niños de cierta edad hablar con ellos y preguntarles no porque ellos ya saben porque no les gusta por ejemplo no

Voz 6 08:59 hay averiguamos averiguamos si a lo mejor lo podríamos sacar partido o quizá es pues mira pues si no te interesa pues igual a otros niña lo puede interesar pero no

Voz 0927 09:09 porque si los reyes no han acertado a lo mejor incluso es desprenderse de esos estamos a tiempo no si los rellenos han dado el el el el tique regalos o tenemos algo lo podemos cambiar por otras cosas no o dejarlo para otro momento

Voz 12 09:24 totalmente totalmente eso

Voz 6 09:26 buen momento para decir bueno pues si éste cuesta ahí tenemos el regalo como dices los Reyes han

Voz 12 09:33 venga cada día lo hacen más eso María Hart y que regalo y esas cosas vamos avanzando si nos han dejado

Voz 6 09:38 no estoy hemos tenido esa suerte hoy pues vamos a proponer una alternativa juguetes más interesante haga una propuesta

Voz 12 09:45 claro porque lo juguetes

Voz 0927 09:47 es decir tienen su complejidad así nosotros seguimos y nosotros lo hemos hecho durante muchísimos años la guía que vosotros edita es hay cantidad de aspectos del juguete que probablemente no reparamos no si son más adecuados para el carácter de un niño para otros Si son bueno pues se adapta no no les va a costar más o eso eso es importante y eso hace la dificultad muchas veces en la en la elección no en en acertar justo con con lo que le gusta a nuestros hijos

Voz 6 10:17 exactamente aquí tenemos que pensar que por un lado estaría el nivel evolutivo infantil que es clave para ver el reto por proporciona el juguete y está también los perfiles distintos perfiles de niños caracteres si portan cosas que le atraen más más o menos a la hora de jugar y allí hay que tener en cuenta también los contenidos que hay realmente detrás de esa propuesta de juego por eso por esa vía yo siempre se lo digo que que no haga de las cartas de los niños una lista de compra y analizar si realmente merece la pena claro lo que hay ahí puesto y si gana acertado no pues perfecto entonces hay que incluir sorpresa

Voz 12 10:58 hoy se van a encontrar muchas pues bueno eso es bueno no sorpresas es muy bueno

Voz 0927 11:03 oye sorpresas que podamos ver también el observar que que algún juguete pueda ser no todos los seguro que que que debería también eso mirarlo por si acaso no hoy ese es el día no

Voz 6 11:17 es clave que los padres y madres que están sentado solos abuelos tíos no es que estemos compartiendo ese tiempo el juguete pues a lo mejor Reyes no se han dado cuenta y si el juguete pues tiene piezas pequeñas tiene bordes cortantes eso tiene algún elemento que pueda ser perjudicial si bien por la edad que no es la adecuada bueno nos hemos fijado en esa pequeña símbolo que pone no recomendable para menores de tres años etcétera pues bueno hay que fijarse retiradas juguetes y por supuesto hay que evitar juguetes que puedan presentar cualquier peligro para la salud

Voz 0927 11:49 María tú que es una súper experta en esto hemos hablado muchas veces cuando esto empezaba los juegos los juguetes tecnológicos nos deben preocupar no es un avance bien envíen al al margen de temas de seguridad de que captan datos y esas cosas que que ya hemos hablado en algunas ocasiones cómo lo ves

Voz 6 12:09 pues mira los juguetes te con tecnología van a ser los juguetes tradicionales el futuro es decir conforme va cambiando la sociedad la tecnología has que hay en ese momento en la sociedad se han ido incorporando a los juguetes primero como movimientos mecánicos con movimientos eléctricos electrónicos y ahora pues con realidad aumentada con realidad virtual no con la inclusión no conexiones o elementos digitales que amplían el juguete yo creo de la aquí hay que ser receptivos a una realidad es que esa realidad forma parte de nuestro entorno está muy bien que los niños aprendan a utilizar ese potencial también tecnológico que puedan tener los juguetes de programación

Voz 12 12:49 eso es lo que lo que van a vivir no con lo que buena convivencia

Voz 6 12:52 lo que van a vivir aquí lo que sí de nuevo recordar que más un día como hoy que la variedad y la diversidad del juego es fundamental que la clave está en que no sepas en sentados frente a una pantalla todo el tiempo de ocio nuestro los niños y niñas y por lo tanto pues ofrezca moles juegos juguetes pues que tengan distintas tecnologías es tan adecuado como aquel juguete no tenga absolutamente ninguna puede ser igualmente rico

Voz 0927 13:21 ya al margen ya de eso de juguetes tecnológicos lo que lo que ya cada día se ve más en manos de los de los pequeños los móviles las table de los padres de los abuelos de los de los tíos que lo manejen de vez en cuando y esas cosas te parece bien te parece que algunas veces estamos adelantando demasiado el uso de los de estos artilugios con por parte de los pequeños

Voz 6 13:45 en general estamos adelantando lo excesivamente a nivel pedagógico hay que tener en cuenta que utilizamos muchas veces la pantalla como de manera fácil detener a los niños entretenidos quietos y callados en el coche en los restaurantes para comer eso me parece una barbaridad pero aquí hay que hacérselo mirar a uno mismo es decir nosotros mismos somos los mejores modelos para nuestros hijos e hijas debemos de fijarnos si estamos en una comida no tenemos que estar atendiendo a sapo respondiendo a guasa puede atendiendo al móvil a una llamada mostremos esconden la ejemplo que ahora es momento de utilizar el móvil ahora no es momento de de utilizarlo hay que retrasar la entrada del móvil en el en el entorno de los niños pero sobre todo hay que poner límites

Voz 12 14:31 pero como ponemos límites si da vida a muchas otras

Voz 6 14:33 pues límites sentí

Voz 0927 14:36 es esas cosas no tienen tiempo en uso

Voz 6 14:38 hoy en días en contenidos hay que entrar dentro la que están jugando verse realmente interesante aprendamos un poquito también de nuestros hijos Calleja

Voz 0927 14:47 ya ya sea bueno pero que lo usen algún día que estén no mucho tiempo no se media hora e incluso una hora eso tampoco tampoco tiene por qué ser perjudicial no

Voz 6 14:57 no no es perjudicial el propio judiciales

Voz 0927 15:00 el abuso vale eso es correcto

Voz 6 15:02 imita si los contenidos son adecuados de hecho puede tener determinados aprendizajes que es correcto lo que no es correcto es el abuso la falta de límites hiel el dejarlo simplemente sin tener un control de a qué están jugando qué contenidos utilizando pide más

Voz 0927 15:19 María Costa un placer como siempre que estés en los micrófonos de Ser Consumidor directora del departamento de Pedagogía producto de mercado de ahí Instituto Tecnológico del Juguete que estén creciendo que es una barbaridad

Voz 12 15:30 eh y me alegro me alegro muchísimo bueno gracias a un beso muy fuerte gracias María un beso adiós adiós

Voz 2 15:37 sin aditivos sin azúcares añadidos bajo en sal sin sin efectos secundarios SER Consumidor con Jesús Soria

Voz 14 15:53 y y

Voz 15 15:56 eh eh eh Collina corridas duras lo haré la tierra que prisa pis cuida Nisman manos cuida de

Voz 2 16:35 no

Voz 0927 16:38 queremos profundizar aunque ya hemos hablado por encima con María de los tecnológicos los móviles las Tablet que hoy también los Reyes han traído muchos de estos artilugios a niños y no tan niños

Voz 2 16:53 por si no lo sabías

Voz 16 16:57 los días hola buenos días cómo estás fundado Marí director de Pantallas Amigas todo bien

Voz 12 17:04 en estos días os reclamamos hablamos hablamos algunas veces con vosotros siempre que hay noticia pero sobre todo en el

Voz 0927 17:10 estas en estos días especiales como el como el día de hoy en qué pasa que debemos tener en cuenta hoy que tantos niños habrán recibido juguetes pantallas móviles por primera vez que no siempre se usan como les gustaría a los padres no

Voz 17 17:27 efectivamente cada vez están más difundidos la la conexión a Internet con diferentes tipos de juguetes

Voz 18 17:36 también de alguna manera subsuelo

Voz 17 17:38 tensión social no yo creo que son dos factores muy relevantes por un lado todo lo que está conectado a Internet es susceptible de ser hackeado y entonces intervenidas las comunicaciones

Voz 18 17:52 hay que tener en cuenta también cuáles son

Voz 17 17:54 los dispositivos que incorporan los juguetes tanto para introducir información por ejemplo un micrófono o una cámara web como para proyectarla un altavoz ya al hay hay que tener en cuenta que podemos enviar au o nos pueden enviar a través de esos de esos vamos a decir interfaz de comunicación no sí eso además circula a través de Internet donde va aussie es interceptado que condiciones de alguna forma hemos podido firmar au aceptar cuando usamos el dispositivo en algunos casos incluso se han dado situaciones de que había cláusulas está ilegales no

Voz 19 18:33 ya no sé si si si si te más cosas bueno me has preguntado entonces

Voz 12 18:38 bueno si no te voy preguntado porque claro a vernos pero Cuba pero Special

Voz 0927 18:43 tengo un día como hoy Reyes vosotros habéis creado muchos materiales sin muchos recursos didácticos a lo largo de los últimos años en colaboración por la Agencia Protección de Datos la policía es decir estáis buscando mucho el que los daños que puede general el mal uso de las tecnologías llegue llegue a los niños llega a ser por ejemplo veo aquí internet con los menores riesgos guías para madres y padres porque claro esto es sobre todo pensando no solo en los niños sino en los padres no que muchas veces no somos conscientes de los riesgos que implica el uso el mal uso de estas tecnologías no

Voz 17 19:20 sin duda ahí es una responsabilidad te tengamos en cuenta que cada vez están accediendo no sólo a Internet en general sino a a dispositivos pues como el móvil no una vez más tempranas y más aún con juguetes conectados yo creo que hay es responsabilidad de de las familias el como ese ese aporta no en qué condiciones entrega no se permite el uso de esos dispositivos y por otro lado también de cultivar chicos y chicas más jóvenes esa conciencia de de de autoprotección impresos nuestra insistencia en en la cuestión de privacidad no la privacidad al margen de un derecho es un factor de protección y yo creo que deber es muy tempranas hay que buscarlo de forma intensa

Voz 0927 20:07 por qué lleváis también muchos años insistiendo en problemas como tan evidentes como el ciberbullying no

Voz 19 20:13 sí es la primera días ciberbullying es de dos mil seis ya el título que que antes ha mencionado la a Internet de los riesgos es precisamente el primer recurso que sacamos de dos mil cinco bueno hay a cambio

Voz 17 20:30 lo mucho evolucionado mucho pero sin embargo que tenemos tenemos por un lado padres y madres que que ya son usuarios de Internet que antes no era así incluso de redes sociales como mensajería instantánea eso comparten al menos en en las herramientas con sus hijos pero sin embargo que ocurre que cada vez tenemos hijos de edades más tempranas en más situaciones con mayor autonomía usando los dispositivos y además con una velocidad en esto no una presión si quiere también el mercado muy importante antes era es chat de repente pasó pasó de moda o relativamente a Pokémon Go Goia pues no que no hay nada que no sea for night antes eran musical di pues vendrá lo que venga no

Voz 19 21:12 hay por eso a pesar de que

Voz 17 21:14 estamos cada vez más preparados en los hogares sin embargo no acabamos de de acortar esa distancia necesaria para garantizar un uso saludable

Voz 0927 21:22 Jorge no haya aquí un problema además de a lo mejor que no estamos concienciados con los peligros reales que hay que luego mucho los padres no se manejan exactamente con las tecnologías y no saben probablemente saben mucho más los hijos cuando tienen una cierta edad que los propios padres es decir no es algo que controlemos Si sepamos no por aquí no no haces esto es esto te limito esto en el móvil no sé

Voz 12 21:45 pregunto yo yo creo que

Voz 17 21:48 sí hay cierta conciencia de que pueden ocurrir cosas en algunos casos hay hasta alarmismo no es lo que buscamos en absoluto pero yo creo que lo que falta es algo más implicación precisamente porque es una cuestión que no se Causa bueno es cierto es decir preocupación por un lado pero también en ocasiones si hay que decirlo así cierta pereza

Voz 18 22:13 que porque hay que ponerse a ello no

Voz 17 22:16 hay que pelear en ocasiones pues contra la voluntad de los deseos de nuestros hijos Si INAR la carga en ese sentido yo creo que sí que nos falta implicación yo creo que tenemos capacidad para Sabero llegar a saber precisamente lo que necesitamos en ese en ese en esa labor de vida digital positiva pero nos faltan esos pasitos no muchas veces y pongo un ejemplo en las sesiones que tenemos con familias les preocupa el sistema sistema de control parental si pueden hacer una cosa que pueden hacer otra

Voz 0927 22:49 sí

Voz 17 22:50 les preocupa pero está bien y precisamente los que han ido ahí han ido precisamente porque quieren escuchar y han dedicado su tiempo a que alguien me cuente no primero qué ocurre con todos aquellos que no han ido estamos dando una cosa muy sencilla como es programas de control parental no la gestiona los dispositivos de forma remota de tus hijos y que ocurre también lo que ha ocurrido hasta entonces que les preocupaba pero bueno pues hasta que no se cruza una charla con ellos no lo atendieron no tenemos perdidamente Internet como una herramienta de conocimiento que usamos para otras cosas pero no para estas cuestiones

Voz 19 23:22 es una una una cosa en la que insisto en las en las sesiones con familia ya

Voz 0927 23:28 Jorge tú tú limitarían el el la entrada el uso de tabletas y teléfonos móviles libremente los no años hasta unas determinadas edades pondrá algún tipo de control precaución como lo es este es un tema muy polémico pero es que cada vez tú lo decías al principio no cada vez los niños acceden más pequeñitos a estos sistemas no estos tecnologías sin duda

Voz 17 23:50 yo creo que hay que tener un criterio himnos está poniendo criterio porque parece que es como la presión social lo que viene lo que nos conviene a veces aguantamos au sucumbió ante la existencia de nuestros hijos bueno y si te dicen que quieren salir con diez años un sábado por la noche vas a sucumbir también los demás salgas no yo creo que que hemos perdido un poquito el norte el criterio ibamos a a unos escenarios que no son para nada halagüeños tenemos chavales muy jóvenes con móviles y sin ningún control al respecto poco muy poco pueden tener móviles desde temprana edad pero con las debidas supervisión y acompañamiento previo y sin embargo estamos viendo que esto no es está dando así estamos viviendo un abuso de las pantallas generalizado sin cuidar la calidad ese tiempo de pantalla cierto es que bastante había sirven para un montón de cosas no sólo para verlas

Voz 18 24:48 claro claro

Voz 17 24:49 pero es que a veces no es es cuidamos sino supervisar si ese ocio por ejemplo siendo digital es a su vez variado consiste en ver vídeos de Youtube durante horas no os si vamos a jugar a videojuegos que no sean tres horas cada día al mismo videojuego si fuera el caso pues será mejor que sea a varios a diversos videojuegos cada uno de los cuales reportará unas competencias no no estamos prestando atención creo que nos estamos dejando llevar por por la inercia por la comodidad también

Voz 12 25:21 luego habría que poner y responden

Voz 17 25:23 a su pregunta limitaciones de duración de edades en un principio de duración ahí tener una constancia que es el primer paso medir para cambiar las cosas para darse cuenta no

Voz 0927 25:37 muy bien pues Pantallas Amigas yo les recomiendo que entrena in Pantallas Amigas que iban a encontrar multitud de recursos y guías y de todo que les va a servir sin duda para para ver lo que hay detrás en muchos casos que es lo que tienen que hacer

Voz 12 25:52 cómo cómo actuar para que las cosas no no se nos vayan por caminos que no que no queremos Jorge Flores fundador y director de Pantallas Amigas muchísimas gracias

Voz 17 26:01 gracias a ustedes

Voz 12 26:05 no

Voz 20 26:06 SER Consumidor siempre a tu lado y en Twitter arroba ser consumido

Voz 2 26:11 por

Voz 21 26:24 qué tal

Voz 0927 26:52 hablando de tecnologías que no todos son móviles y tabletas y otros artilugios que se han colado también entre esos regalos navideños tan habitual es que cada día tienen más protagonismo unos para uso más profesional para mayores pero otros clarísimamente para jugar

Voz 2 27:09 enganchados a las nuevas tecnologías no logias

Voz 0927 27:13 José Antonio Álvarez López muy buenos días muy buenos días secretario ojo todos usted es secretario general de dron Iberia que es la Asociación de Empresas de drones que te digo la verdad es que no la conocíamos es toda para para tanto ya para una asociación de empresas de hadrones hay tanto en en el país ya tantas empresas

Voz 9 27:32 no sólo somos la Asociación una asociación de Brown y somos una patronal que sí que era si era la las asociaciones de Briones es porque hay muchas operadoras muchas personas muchos profesionales muchos pequeñas empresas y alguna grande que dedican ya esto que es un sector que tiene para que tras su idea más de cuatro mil operadoras empresas autorizadas para abordar de forma provisional de son más de cuatro mil

Voz 0927 27:58 bueno en esto de los drones tendremos que aclarar porque hay drones que en un día como hoy además de Reyes ahí drones que son juguetes Se puede decir juguetes y luego drones ya a nivel súper profesional porque ya está grandes empresas como Amazon se plantea no ya están haciendo reparto a través de drones no

Voz 9 28:18 bueno hay menos estamos viendo los vídeos y no la abandonó desde luego en España no porque está prohibido si no se puede llevar cargando sí que es verdad que Aíto el sector del juguete y hoy como tal día como hoy pues muchos niños seguro que están disfrutando porque realmente divertido y bueno aunque estas personas lo utilizan de forma amateur de forma pues para divertirse nuestros injertos a ser operado ahora es decir a utilizarse por la entidad la Agencia Estatal de Seguridad Aérea porque tiene

Voz 17 28:50 se puede volar

Voz 9 28:51 nadie puede volar ni siquiera los tomates tranquila si me permites la previsión de la pregunta pues me por debajo de veinticinco metros y sobre todo de lo que hagan por debajo de veinticinco metros va a estar tranquilos y pueden volar veinticinco metros está bien

Voz 0927 29:06 o sea que en plan juego en plan juguete sí que está funcionando el mercado es decir hay mucha gente que está comprando me imagino que este año ya cada año vais creciendo de forma importante no en las ventas

Voz 9 29:19 sí es un sector que crece suele muchísimos drones por lo que te comentaba que es muy divertido manejarlos hemos perdido la oportunidad sino obligatorio que años tienes que hacer como éxito año vales y además que son muy asequibles de cincuenta euros

Voz 0927 29:35 desde cincuenta euros eso te iba a decir en qué dinero estamos viéndonos

Voz 12 29:41 de cincuenta euros

Voz 9 29:43 cincuenta euros subió los obispos visto aparatitos pequeños que durante estos volando y que son muy muy divertidos pequeñas vuelan rápido muy estable tumba aceptables traídos yo chinos fabricados en China casi todos y luego hasta dónde pues hasta lo que siquiera zar alguno piensa que los vehículos aéreos no tripulados o no tripulados con personas estipulados de forma remota cuando personas con personas que en el avión no tripulado de forma remota los hay que son aviones no se sesenta millones de euros que ya existe en eso es calado pues hay muchísimos para hacer un tratamiento visual para hacer unas fotos unos vídeos para uno con esto que negro negro de mil cien euros los los Mavericks enmarcadas quizá de aparatos muy muy muy interesantes

Voz 0927 30:27 se ven cosas muy interesantes en películas y eso que están hechas todo con drones cosas que antes de planos que antes eran imposibles no televisiones que los utilizan osea cosas

Voz 9 30:37 nosotros nos estamos acostumbrando estos planos el el caso más llamativo para mí es las imágenes que visitó un campo de fútbol no se encontró en los que se hacen con algo parecido los drones no son porque están atados que que están encima de campo pero de alguna manera tienes toda la razón nos estamos acostumbrando a este tipo imágenes este tipo de de imagen de que arriba que se mueve cosas cerca pues da una calidad de unirme enfoque claro maravilloso a unos costes bajísimos

Voz 0927 31:07 claro el hecho de que haya drones tan asequibles estás hablando a partir de cincuenta euros que supongo que serán los más simples me he dirigido al mercado más infantil es que esta estáis sembrando ahí epa futuros ya en cosas importantes

Voz 16 31:21 bueno lo que está bien que no parece bien eh sí

Voz 9 31:30 tendrán de la señorita efectivo para utilizar estos para que se futuros sí que es verdad que me mucho porque si no se utiliza mucho semana utilizar

Voz 11 31:38 porque en un dron y someterla

Voz 9 31:40 iba imagínate subir una persona entendido de de alta tensión bajísimo caro subir un trono tocar un botón desde abajo incluso desde el diga estación

Voz 12 31:51 sí bueno imagínate el día que que

Voz 0927 31:53 consigues ya que se autorice y pueden hacer como le vais a solucionar el problema los reyes de repartir con drones sin tener que ir de puerta en pues de puerta a puerta casa casa eh

Voz 16 32:03 bueno no sé

Voz 9 32:06 sin muero

Voz 16 32:08 por lo menos seguridad

Voz 0927 32:12 legislación y eso en legislación y eso José Antonio vais bien osea esto se va a regular de alguna manera seguirse con muchos cortapisas que nos decías al principio

Voz 9 32:21 sí hombre la regulación acaba de salir un nuevo Real Decreto es bastante reciente que has permitido que te decía por debajo de veinticinco metros si tiene que bajar mucho pero hay que dar los pasos seguros porque la seguridad es clave y aparato que está colando en chica de la gente hay que tener muchísimo cuidado con eso hace un llamamiento a todos los niños los padres de los niños que vuelve nuestros aparatos sean que sentido común impere que una eligen ojo que aunque sea disco de la verdad que tenemos no pudo

Voz 0927 32:50 ese jugar pero con con prudencia con cuidado con lo que tenemos a José Antonio Álvarez López Secretario General de dron Iberia Asociación de Empresas de drones muchísimas gracias un placer

Voz 9 33:01 muchísimas gracias a vosotros y que disfruten de los juguetes

Voz 0927 33:05 muy bien muy bien gracias un saludo adiós

Voz 9 33:07 pues me

Voz 22 33:09 los nuevos productos los precios el ahorro las tendencias tus denuncias los fraudes la vida cotidiana en SER Consumidor consulta nuestro blog en Cadena Ser punto com

Voz 16 33:25 Andrés más muy buenos días hola buenos días

Voz 12 33:27 su director de Motor dieciséis los Reyes han sido buenos contigo o no

Voz 16 33:31 bueno no te habías pedido no

Voz 12 33:34 eléctrico

Voz 18 33:36 no no yo dentro de tres años

Voz 12 33:38 pero oye te llamábamos porque yo creo que muchos padres la carta este año han dicho yo este año que viene no aunque no sea para hoy pero quiero un coche eléctrico y queríamos que nos comentaras no ya lo que hay que yo creo que más o menos todo el mundo lo sabe sino lo que va a venir porque hay muchas dudas ahora mismo dejo mi coche me compró un eléctrico me compro uno híbrido pero que va a haber nuevo con mejores motorizaciones con mejor equipamiento todo eso nos puedes contar a ver tú que conoces cómo

Voz 18 34:08 vamos a ver cosas mejores motos y mejores equipamientos a ver muchísimo porque casi todo lo que llega son modelos premium Pietro un Porsche Cayman BMW en fin casi todos los modelos que viene eléctricos son arco de gama con lo cual pues imagínate que iban a tope equipamiento bueno pues casi todos pues llevan ya tienen autonomías decentes autonomías de cuatrocientos

Voz 16 34:37 vientos kilómetros pero hay que preparar dinero

Voz 12 34:42 es piensa que no nos ha tocado la lotería que es raro pero no nos ha tocado la lotería osea hablamos ajusta litos eh

Voz 18 34:48 sí sí sí sí bueno pues entonces hay que pensar pues se nunca ha ido por ejemplo que tiene cuatrocientos kilómetros de autonomía en su versión más digamos con baterías más potentes todavía no hay precio pero bueno todavía es un coche un poquito caro salvo los que van a llegar a finales de año diecinueve por ejemplo te hablo de de este año dos mil diecinueve los que lleguen a finales que en concreto hay un Wolkswagen que se llama de Neo que Babe estas opciones de de tres opciones de batería una autonomía mínima de trescientos treinta kilómetros y ese coche para estar disponible unos veinticinco mil euros que para que te hagas una idea es como lo que vale ahora mismo pues un gol diésel porque además va a ser de ese tamaño no va a ser no va a tener la estética del gol ser un coche de esta nueva generación de eléctricos que va a sacar va bien que tiene preparada una una buena para que tras una idea el grupo grupo Volkswagen de aquí a dos mil veinticinco va a sacar veinticinco modelos sobre una plataforma que tienen

Voz 12 35:56 bueno no sea que tenemos aquí a por un lado Volkswagen por otro pero para finales de este año ya

Voz 0927 36:02 lo que más cosas tenemos por ahí bueno pues

Voz 18 36:04 hemos pues eso es lo que te he dicho ya coches altos de gama como era o dentro en el porche I can va a llegar un quinientos también hay híbridos se ojo que una manera están electrificada y ahora mismo es hasta que lleguen coches más baratos con más autonomía digamos que es la opción híbridos oídos enchufables los híbridos enchufables yo lo recomiendo mucho porque claro tienes que tener un enchufe en casa o el trabajo pero es un jirón coches que encargando toda una noche pies para hacer sesenta kilómetros ir y volver de la oficina a casa o a casa oficina gasta gasolina y si tienes que hacer un viaje lo puedes hacer porque tienes mil kilómetros de autonomía porque tiene un motor de gasolina funcionan entonces ahora mismo digamos que es una muy buena opción hasta que lleguen eléctricos que no se que no cuesten cincuenta sesenta mil euros como toda esa lista que te he dicho de coches de alta gama que que no cuestan tanto y que tengan una autonomía mínima de quinientos kilómetros que consideramos que es la autonomía para para que no irá gobierno sabe de decir bueno es que me voy yo que sea a Valencia y es que si no es uno Yemen no

Voz 12 37:16 no llego Toyota no saca nada no hay nada nuevo

Voz 0927 37:19 por ahí

Voz 12 37:22 bueno un poquito más

Voz 18 37:23 la sigue apostando pues los motores de gasolina eficientes Toyota sigue apostando por los híbridos aunque ya nos dijeron que la sorpresa con eléctrico pero el Nissan Leaf que acaba de sacar que acaba de sacar mensajes beef que es una maravilla porque ya no es tan frío como el anterior tiene mucha más autonomía es un coche que que va mejor de comportamiento tienen las baterías suelo entonces la oferta actual

Voz 16 37:56 eh qué poquito yo creo no todavía es poquito sí sí es poquita pero bueno que hay coches interesante sí

Voz 12 38:01 Zoe hay algo nuevo Zoe pero va a seguir au sigue con lo mismo

Voz 18 38:04 no no sigue sigue esperamos lo que lo que esperamos todos es

Voz 16 38:11 una un abad unas baterías que duren más claros que tengan más autonomía hice claro sí sí sí usted cargando menos tiempo por supuesto muchas muchos más puesto que postes de calle

Voz 0927 38:23 oye Ibiza y dos hay algo así que te llame la atención que podamos esperar si queremos cambiar

Voz 18 38:29 la saliera a primeros de año se reúne un Honda que es es híbrido enchufable pero que a diferencia del resto que va la tirando todo el rato el motor de gasolina daba energético esté el motor de gasolina lo utiliza cargando baterías iba siempre en eléctrico casi siempre me han eléctrico lo probamos el otro día ir la verdad es que es un coche realmente interesante porque muy súper agradable de conducir

Voz 16 38:56 sí yo gasto es muy muy muy

Voz 12 38:59 dinero podemos estar hablando de coches

Voz 18 39:01 pues XXXV cuarenta por ahí

Voz 12 39:05 bueno días

Voz 18 39:07 el camino es un coche un coche ya muy bien hecho con equipamiento osea que que no son cochecito saber

Voz 12 39:15 tú tú espera harías quiero decir toda la gente que está planteando ahora mismo cambia hoy eléctrico híbridos está poniendo lo de la arcilla

Voz 18 39:23 lo mismo en los están volviendo loco ser verdad nuestros gobernantes y diesel bueno yo les recomiendo siempre ahora mismo si sigo sigue recomendando diese la todo que vaya a ser kilómetros a todo el que haga veinte más veinte mil kilómetros son más año yo siempre recomiendo ingleses porque los diésel actuales siguen siendo coches totalmente operativos que cumplen con todas las normativas y que no emiten Mato gasolina mucho más entonces yo sigo pero ahora bien que qué quieres tener los coches uno para viajar porque viajas mucho pero luego otro para llevar a los niños pues una cosa está claro en en todo el que haga una conducción básicamente urbana en el ético es la mejor opción pero claro todo eso que hay que tener fe que es todo lo que se tiene que desarrollar para de la mente al esfuerzo que están haciendo los fabricantes para lanzar modelos él

Voz 12 40:17 pero tú lo decías al principio yo me esperaría dos o tres años

Voz 16 40:20 tú crees que para entonces se llama cantidad total

Voz 12 40:22 ante el panorama hasta el culo vamos que entre dos mil diez

Voz 18 40:25 en dos mil veintidós que no solamente va a haber muchos más electro Linera muchos más postes para cargar sino que va a haber mucha más oferta va a bajar los precios las baterías van a durar más porque van avanzando constantemente es una evolución constante entonces a ver el que quiere es un coche eléctrico ahora Polley por ciudad tiene motor de opciones y la en el año dos mil diecinueve porque las hay pero pero si ella quiere un coche sólo un coche en la familia para viajar para para ciudad va a tener que esperar a que suban politólogo la autonomía ITER y eso va a ser entre dos mil veintidós

Voz 0927 41:03 ahora te empresas para para terminar una duda que yo creo que tiene muchísima gente Si ahora a cambio me compré un eléctrico me compro un híbrido en poco tiempo esto está avanzando tan rápidamente que el coche se me va quedar desfasado ahora espero espero a que vengan estos coches seguramente serán algo más baratos pero en por el coche en el coche gasolina que tengo ahora mismo me van a dar dos reales

Voz 12 41:26 porque ya no haber no no las ni euros ya

Voz 18 41:28 claro entonces tendríamos que entrar en un asunto que se llama y es lo que ahora mismo hacer muchas empresas que es compraron coches por renting que habla el renting de particulares funciona muy bien cada vez mejor nosotros aquí en lo que ya tenemos varias personas que lo han hecho entonces te te te dan un coche y es como si lo alquiladas te olvidas de de vidas de televisiones de cambio de neumáticos de le de todo ya los tres años

Voz 12 41:55 lo cambia si te vuelves estuches ya decide

Voz 18 41:58 es lo que vas a hacer entonces a lo mejor no es que vaya a comprar ahora con es una muy buena opción porque no tiene que tomar una decisión y estoy voy a perder dinero dentro de tres años oculto cuando lo vaya a vender sino que voy a par como un alquiler

Voz 6 42:11 si el coche iban a ocupar todo

Voz 18 42:14 le yo solamente voy a pagar una cantidad al mes pero con lo bueno lo bueno es que esa depreciación que tienen todos los coches Navas comprarlo exacto pues no la vas a tener en dentro de cuatro años que seguramente es pasar lo que tu dices bueno la mismo te compras uno de esos porque pasa eso

Voz 0927 42:31 a ver ahora como tú dices diesel gasolina y tal alguna dos tres

Voz 12 42:36 cosas que digan muy llamativas para los que no les ha tocado la lotería de de los de los demás

Voz 18 42:40 en dos mil este año dos mil diecinueve llegan los nuevos Clio y Captur llegan los nuevos puntos cientos ocho y dos mil ocho el un el nuevo Seat León AFI a mediados de año nuevo gol a finales de dos mil de este año esos son modelos ya muy importante es el Seat Opel Corsa noruego osea que va a ser un un año con muchísimas novedades muchísimas de ir como siempre pues con mucho todo camino

Voz 0927 43:08 exacto vale pues Andrés más que nada más que te seguiremos te seguiremos por supuesto en tu revista Motor dieciséis que nada que

Voz 12 43:19 veremos a ver cómo evoluciona esto que estamos descolocó muchos usuarios

Voz 16 43:21 eh cuando dormir diecinueve maravilloso para todos igualmente fuerte abrazo adiós

Voz 23 43:28 los SER Consumidor está en la red para que no queden con tus derechos síguenos en Internet estamos en Facebook tres uves dobles punto facebook punto com barra Ser Consumidor en Twitter arroba SER Consumidor y como siempre en Cadena Ser punto com Cadena Seat

Voz 2 43:49 escucha con nosotros la vida María buenos días

Voz 0927 43:52 buenos días y feliz año igualmente oye una cosa que hemos dejado la sección estas de redes y es un poquito de descanso que también descansa la gente nosotros así que en sí que también está en la canción eh exacto nosotros también y otros pero oye una cosa sí que hemos planteado una encuesta planteamos hoy una encuesta no para esta semana

Voz 24 44:07 así en la encuesta que planteamos hoy es rebeldes regalos para sacarte un dinero nunca a veces o si no me gusta eso es bastante habitual ya si hay gente que sino le gusta el regalo pues lo vendiese saca su dinero rebelde en plataformas de estas que si hay de esas plataformas como guapo exacto similares No similares tú lo haces yo la verdad es que no no no por que no te gusta o porque no te parece bien y yo creo que si te regalan algo es la I más el detalle que lo que es materialmente sí que es verdad que a lo mejor ya algo que ya tiene muchos años de cuando era pequeña pues ya se que lo vendo pero ahora recientemente

Voz 0927 44:45 las cosas antiguas y las vendes sí vale vale pero lo que no quieres no te parece bien es algo que te han pegado prefieres a lo mejor decírselo directamente esto no me ha gustado o lo tengo ya o no me encaja eso es lo que no lo mejor no me ha gustado pero me ha gustado en detalle entonces ajustar y ya me gusta el regalo bueno siempre queda que dentro de unos años lo vendes exactamente a lo mejor se convierte en un clásico les sacar más dinero sí sí sí bueno bueno pues a ver qué es lo que sale la semana que viene os contamos los resultados de esto vendéis o no vendéis los regalos si nos han gustado o no su interesa por lo que sea la semana que viene más y no no

Voz 25 45:26 tú estás escuchando

Voz 2 45:29 consumidor con Jesús Soria

Voz 0849 46:21 los cada día más de moda esto de vender las cosas verdad

Voz 26 46:25 hay gente que tiene me parece feo que se dedica profesionalmente a esto eh

Voz 0927 46:29 Ama una vez que vendían todo lo bueno hacían absolutamente todo con varios jóvenes

Voz 26 46:35 van sin ningún problema y me parece bien aunque otra gente que no

Voz 0927 46:39 tiene esa visión bueno hay otro aspecto que en estas fechas toman más dimensión que nunca con el nazi necesario reciclado de todo plásticos envases latas y sobre todo el papel nos imaginamos el cartón y papel que se genera en estas fechas navideñas en todas las casas en un día como hoy

Voz 2 46:57 ecología buenas prácticas queremos

Voz 23 46:59 ser sostenibles Manuel Domínguez Domínguez muy buenos días

Voz 0927 47:03 buenos días director general de la Asociación Española de reciclar los Reyes han sido buenos sonó

Voz 11 47:10 los Reyes han sido bueno porque llevamos un año de duro trabajo recuperando muchos recibo para introducirlo como recurso Bennett

Voz 0927 47:18 bueno supongo que para los recicla dolores de cartón y papel estos días no sólo hoy sino los próximos días es una auténtica locura porque en casa no hay no sé cuántas cajas y no sé cuántos envoltorios de regalos que han traído los reyes de ganado al de hace días eh

Voz 11 47:32 ah sí esas diez son días intensos de hecho hay una un consejo que a la gente de mi entorno es que si tiene que bajar papel y cartón que seguro que lo tiene que hacer al contenedor se espera que pasen los días de lo hacía juntos estos días cercanos a Reyes que los arrebozar hice pero como no huelen mal ni nada el cartón que se permite hace un par de Diego vayan bajando escalonadamente

Voz 0927 47:52 eso y que no se quejen de que estos días estén los contenedores estén estén a tope porque es clara no no puede ser hacerlo para estos momentos punta no

Voz 11 48:00 exactamente tenemos un pico ahora de generación de residuos de papel y cartón y bueno no podemos dotar una capacidad de contratación que que para mantener esta todo el año no así no pero sí que estos días lo que podemos hacer estos racionalizar la bajada a la basura cada día un poquito para no para no llenar el contenedor del todo

Voz 18 48:17 ah bueno

Voz 0927 48:17 el otro día hablamos porque había cumplido este año que ha terminado cumplido cincuenta años pero explica a los usuarios ya lo hemos hecho en alguna ocasión pero nunca está de más porque hay que reciclar papel y cartón

Voz 11 48:29 pues hay que reciclar papel y cartón porque mira un ejemplo muy claro es que por cada kilo

Voz 17 48:34 yo por cada tonelada de papel

Voz 11 48:37 claro no estamos reproduciendo el proceso a nuestro sistema tiene un sistema económico estamos ahorrando la emisión de una tonelada de de CO2 las voces la eh teniendo en cuenta el contexto de cambio climático y medioambiental que tenemos creo que es bastante importante que cuidemos de nuestro entorno que ya con eso nos valdría Inés sin hablar de la del ahorro que tenemos el impacto de contaminación de agua póstumos energía la emisiones de CO2 es un gran motivo y la gran excusa para que todas estas navidades eh de volvamos al contenedor azul aquel papel y cartón que hemos tenido en nuestra casa como residuo

Voz 0927 49:11 recicla hemos bien o como pasa con otros envases el verde la full en no sé qué o o el o el de todos los colores el amarillo eso metemos las cosas bien en su sitio o hay muchas cosas que van a vuestro contenedor el azul que no debería

Voz 11 49:27 mira tenemos un año de más este año que acabamos de cerrar el dos mil dieciocho que vemos motivo para la esperanza dos motivo para la esperanza porque hemos subido en las aportaciones en casi todas las grandes ciudades la camiseta de España Madrid Valencia han crecido alrededor cinco por cierto más en generación local en lo que han cogido los contenedores jamás azules Barcelona y Málaga están creciendo a un veinticinco por ciento sin embargo nosotros que retención amo es el Vaticano nuestras instalaciones vemos que la calidad del material ha empeorado que nos estamos encontrando nos estamos encontrando que mucha gente llega al contenedor no sabe qué hacer con su vida los y la deposita en el contenedor azul y esto nos está generando que no están entrando en nuestras plantas bolsa de basura la típica bolsa de basura que tira al contenedor de resto esa llegando nuestras instalaciones hasta un nivel ya preocupante me gustaría eh Ken que pues oyente se sensibilizarán con lo importante que es verdad azul sólo vaya papel y cartón y vaya todo el papel y cartón nos nosotros lo que es que lo metáis sino que es metáis solo papel y cartón porque él meter impropios meterlos los materiales puede imposibilitar que CRC CR que se reciclan correctamente el resto de calderas de conciudadano hemos depositaba al contenedor

Voz 0927 50:38 vale lo una duda los los papeles los cartones que que de alguna forma tienen una parte que está plastificado y eso tiene que ir a vuestro contenedor o no

Voz 11 50:47 a nuestro contenedor eso lo quitamos nosotros nuestras plantas

Voz 0927 50:49 vale problemas y alguna otra duda que tú sepas habitual que suele tener la gente en las consultas y que hacéis

Voz 11 50:55 sí hay hay un hay un material que son los los los BRIC los cartón debe los cartones para bebida de leche además contenedor amarillo un poco de confusión para por ahí

Voz 16 51:04 exacto restó es que tenemos mucha suerte porque papel

Voz 11 51:07 cartón es un material muy reconocible e hice lo sabemos todos cuál es que te va peli de cartón no hay confusión todos papel y cartón ha copiado de azul todos los papel y cartón

Voz 0927 51:16 muy bien pues bueno espero que los reyes han portado bien espero que ahora los consumidores y reciclar hemos cómo debemos con todos los productos y muy especialmente en estas fechas con el papel y con el cartón Manuel Domínguez Domínguez director general de la Asociación Española de reciclado y muchísimo muchas gracias seguimos hablando que tenemos tenemos que hablar de esos datos de cómo evolucionan estos cincuenta años

Voz 16 51:40 te parece gracias venga cuando queda ahora adiós

Voz 27 51:47 sus denuncias con nombres y apellidos no nos casamos con nadie ser consumido

Voz 0927 51:57 no olvidéis no olviden que para sus denuncias para vuestras denuncias estamos aquí

Voz 23 52:03 SER Consumidor para consultas y denuncias SER Consumidor arroba gmail punto com Si lo quieres más fácil apunta nuestro Whatsapp seiscientos setenta y nueve cero diecisiete cero catorce

Voz 0927 52:16 con un teléfono de contacto muchísimo mejor por si necesitamos contactar para aclarar algo con vosotros la semana que viene ya a tope con la sección a los oyentes con nuestros asesores jurídico los para consultas además del Whatsapp también no las podéis dejar en SER Consumidor arroba gmail punto com y nosotros seguimos en nuestras redes en Twitter en Facebook y en mi twitter Jesús Soria de siempre en nuestra web con mucho más de lo que contamos aquí porque ya estamos a toda máquina el trece

Voz 2 52:48 de octubre de mil novecientos setenta y dos el vuelo cinco siete uno en el que viajaba el equipo uruguayo de rugby All Cristiano los supervivientes quedarían aislados en las montañas durante setenta y dos días

Voz 28 53:05 sólo dieciséis de ellos

Voz 2 53:07 lograron sobrevivir