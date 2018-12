La Script: 'El regreso de Mary Poppins' con un poco menos de azúcar (21/12/18)

Voz 2 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

hola qué tal bienvenidos a la escriba La Script pre Navidad lo tenemos todo preparado las películas más navideñas que acaban de llegar como la vuelta de Mary Poppins una versión más moderna del clásico de Disney que protagoniza Emily Blunt también allí cine de superhéroes Aqua Man con el macizo Jason Moha el de Juego de tronos que es un nuevo superhéroe que viene de la Liga de la Justicia hilos los que acusan eh bueno pues pues que están hartos ya de lo de los super héroes y tal bueno pues también hablaremos de cine japonés de Kore eda la última Palma de Oro de Cannes que se titula un asunto de familia en las series menos mal que vienen José Manuel Romero y Dani Garrán con las series olvidadas

Voz 1934 01:50 y abrimos nuestra trifulca siempre discutimos un poquillo antes

Voz 1457 01:55 la música Elio Castro qué tal hola qué tal

Voz 1934 01:58 Laura Martínez hola qué tal van de si Arda ya podía haber tía por lo convencional pero yo que ya que

Voz 8 02:05 sí ha sacó un disco de Navidad pues vamos a pero bueno vamos a ver esto es ceder paso atroz Pepa Blanes agradezca del quería una buena Dana mala ya que ha estado esta semana en catalán pues a la increpa

Voz 9 02:18 en Madaya en serio ilusionante bueno bueno bueno

Voz 10 02:24 la verdad es que que no sé es que llegado porque no había un solo hueco del escenario desnudo

Voz 1934 02:34 a donde no hubiera purpurina hombre Yibril di un rojo es valenciana una fallas dijo ayer a es fallera Hinault lo sabe bueno pues no no no se preocupen por

Voz 1457 02:45 porque nosotros no vamos a concentrar en la en películas que llegan que bueno pues como siempre versiones de clásicos es muy navideño de lo que les estamos hablando íbamos a empezar con el regreso de Mary Poppins es el clásico de Disney que vuelve con nuevas composiciones musicales con Emily Blunt en el papel de esta niñera estricta pero llena de sorpresas y que se ocupa de los hijos de aquellos niños que crió en la primera película Julie Andrews evidentemente en esta nueva entrega que está

Voz 1934 03:17 dirigida por Rob Marshall hay mucha nostalgia y algunos guiños a la antigua como por ejemplo la aparición de Dick Van Dyke

Voz 11 03:33 pim

Voz 4 03:35 Lucía Yeste envejecido

Voz 7 03:37 Berta como este comenta la edad de una dado que él

Voz 1934 03:45 es bueno saber que has aparecido esta nueva nueva Mary Poppins a mí por ejemplo ha parecido un horror

Voz 0544 03:58 esta cita un horror pero las dónde está ese espíritu navideño de Mary

Voz 1463 04:02 hablábamos vamos a ver no es un horror era provocar porque si he visto tímidos nos lanzaba es me parece que a mí me gusta mucho la original me parece divertida es parte de mi infancia me parece que además tiene unos valores como el feminismo no porque aquella madre sufra Gil hasta el votarán mujer que es una canción que de niña espíritu es tan tiene bastante bastante menos ir luego a mí hay un problema ya de base incluso antes de entrar en lo político que es que las canciones me parecen nada contables subsanada pero creo que como musical falla que las canciones no me dicen nada mientras que las otras eh pues ha sido cantando en español lo sea el súper frágiles valioso qué bien lo has dicho

Voz 0544 04:47 a un toque azúcar claro o sea que también Ximo

Voz 1463 04:50 el chinche Mini

Voz 0544 04:51 no no es verdad es que yo creo que en lo que falla en este musical es el son las canciones porque es que salir del cine sin ninguna que te haga cántaro Cantur real por las calles no y las otras es que eran maravillosas esta realmente es una lo que yo llamo una sé lo que están haciendo últimamente que eso secuelas Remick es decir es la continuación pero con la misma estructura hay prácticamente el mismo guión por así decirlo que el original porque si os fijáis pues es la llegada a Mary Poppins de la misma manera un número musical con los niños mientras se bañan que combina dibujos animados tal también hay un salto en este caso a una pieza de cerámica de la misma manera que ahí se metían en unos dibujos en el que hay un número no de de Soyinka dólares sino de alumbrado forestal donde es prácticamente lo mismo pero que faltan son las

Voz 9 05:42 es que me está recordando porque también esta semana se

Voz 1457 05:44 estrena una película de animación de de Spiderman que es como una mezcla en cómic tiene visualmente es un cómic de todos de seis duermen porque ahí

Voz 9 05:55 pues por la por el mundo más sufrido no que me perdonen no decías

Voz 1457 05:58 hemos disfrutado un spoiler del propio

Voz 1934 06:00 yo soy de la es que no desea lo que quiero decir es que

Voz 1457 06:03 hay películas en las que se Curran el personaje y tal el es una pena que a mi me parece que a Mary Poppins Disney se ha empeñado en domesticar la cuando es in doméstica hable osea que por la propia escritora por eso a mí me parece muy interesante que aparezca otra vez Mary Poppins para que si hay alguien que no sabe qué regalar a un niño a un adolescente porque se puede leer en inglés y se le fenomenal pues las novelas de vientre haber son maravillosas son

Voz 1463 06:30 claro es que si a ella la anterior Le parecía ya le pareció horrendo cada pues está que es bastante más porque si hay hay un desahucio un intento de desahucio

Voz 0544 06:39 sí es también tasada en una crisis económica del veintinueve aún hay desahucios y hay también eso también un digamos hora

Voz 1457 06:48 llamada la atención a la banca eh sí porque ya sí movía ni Ximo el banquero padres bueno el banquero hijo y estamos dando

Voz 0544 06:56 demasiados estábamos dando buenos son claves un poco

Voz 1457 06:58 decir son los Botín

Voz 1934 07:01 quienes Aparisi aparecían Botín padre que pasa Disney han pensado

Voz 1463 07:05 en el Santander seguro

Voz 1457 07:08 es decir que a mí de la sede de pequeña no me gustó mucho Mary Poppins porque me es que Julie Andrews me producía un rechazo como los payasos de la tele tan cursis Sonrisas y lágrimas los payasos de la tele si esto me parece supongo que no pero hay una la me gusta por ejemplo en la película no sé si os acordáis la que hizo Emma Thompson con Tom Hanks que era récord era poco buscando a Mister Banks que es la historia de

Voz 0544 07:35 las relaciones que tuvo esta escritora con Wall Disney que no le quería vender los derechos que se los vendió porque estaba arruinada y que no le gustaba nada la versión que estaba haciendo en los estudios Disney de sus novelas con música con Pingüinos

Voz 1457 07:47 claro era ya una mujer adusta que yo creo que sí que es la que más se ajusta al personaje de lo que podíamos imaginarnos como Mary Poppins en el cine

Voz 0544 07:57 pues no lo sé no los no sé decir yo creo que lo que pasa está a mi me gusta Emily Blunt defendió en la en la película me parece que está bien y los personajes también y todo que me lo único que me parecen tan buenas las canciones de de la primera de la original que en está claro esa esa parte chirría aunque no está mal la banda sonora

Voz 1463 08:15 luego claro también quiero decir que me pasa una cosa con los musicales que es cuando se nota que dejan un hueco para que alguien se luzca no pues Mendi Mary Poppins Meryl Streep está estupenda en ese pequeño cambio que hace pero se nota que es todo hecho para el lucimiento en concreto no sé qué me parece que

Voz 0544 08:33 me Streep es el papel que hizo el tío Albert en esa la primera que ese sí que ese subía por los lo que eso sí Tal día un loco pues aquí hace un personaje muy parecido es decir a mí me parece que esa estructura

Voz 9 08:47 el río también demasiado no

Voz 1457 08:49 bueno ir recordamos que tiene cuatro candidaturas a los Globos de Oro que es actriz protagonista el actor Lin Manuel Miranda música comedias yo creo que no llegará mucho o no llegar a los Oscar pero veremos bueno pues vamos con otro remake como antes soy yo el spoiler que es la de Spiderman un nuevo universo plantea esta opción que decíamos de muchos universos paralelos y cada uno de ellos con un Spiderman diferente dispuesto a salvar el mundo los creadores son los mismos de Lego la película bueno pues se pues si ahí es es chascarrillos buenos también es otra de las candidatas al Globo de Oro en categoría de animación

Voz 12 09:28 me llamo Peter Parker seguro que el resto ayer al conocer las ve la ciudad me enamoré luego salvé la ciudad a través de otra mira salvo en un cómic en unos cereales grabé un disco de villancicos y sale mi careto en un plazo medio chungo pero no vamos a hablar también

Voz 1457 09:45 a mí lo que más me gusta de la película es precisamente esto que cada vez que hacen un médico una continuación una secuela claro tienen que volver al principio

Voz 0544 09:53 sí bueno aquí parece que se ríen no que dicen ya sabéis todo pues si lo sabemos todo

Voz 1457 10:00 pero todo tenía que volverá a contar pues sí a mí desde luego la encuentro dos horas y pico no muy larga muy para con micólogos sea no me parece para niños pequeños

Voz 1463 10:12 no a mi me parece que tiene menos humor que la Lego película que era muy divertida y sí que se reía mucho de los superhéroes aquí se ría un poquito de Spiderman y sí que tiene algunas gracietas de Hollywood no en algunas cosas se mete con una marca comercial le dice bueno a ver si a ver si esto nos roban a cerrar unos van a pedir derechos de autor aquí sí que tiene el denominado chistes pero creo que al final acaba haciendo una película de superhéroes más sólo que claro la animación está muy bien hecha eh hay un Spiderman Latino negro que eso también hay una chica dos chicas hay incluso dibujó un poco claro pero bueno que que hay cosas interesantes pero creo que al final la película acaba yéndose por lo común

Voz 1457 10:52 mencionando en el género de superhéroes si yo también debe ser divertida para los que el país Spider Man enólogo sabes que han muchísimo eh a tan muchos cabos bueno hay otra de superhéroes y porque bueno tal la competencia de death de de DC Comics S

Voz 1463 11:11 dos y Marvel Ismar bueno pues es tremenda

Voz 1457 11:13 ya han llega Aqua Man que es un personaje que vimos en la Liga de la Justicia en hiel estrena hora película sólo sólo el actores Jason Moha el melenudo de Juego de tronos que es mitad humano imita pez osea la parte del torso es la humana idea aparte abajo es la de P

Voz 1934 11:31 entidad que es un side no quería aclararlo Pepa

Voz 0544 11:35 es el sí para que no haga irse de sus

Voz 1934 11:38 casi en los límites del humor están en la chorrada entonces vamos a dejarlo ir bueno muchas aventuras su identidad se va a convertir un Rey ahí secundarios de lujo como Nicole Kidman Willem Dafoe en esta película que dirige

Voz 1457 11:54 Juan que es el de el de la saga

Voz 1934 11:57 error de Expediente Warren

Voz 4 11:59 pertenecían al mundo libre fui el fruto de una amor que nunca debió existir algún día unir nuestras motos

Voz 13 12:08 hijo de la tierra hijo de los mares

Voz 2 12:12 es el ente cierra en

Voz 9 12:17 bueno vamos a ver pues un bonito otro niño de dos horas y veinte

Voz 0544 12:22 sí ruidoso lleno de peleas faltan un par de frases y luego hay quince minutos de de peleas porque sí porque se pelean bueno si hay una trama pero es lo de menos super ruidosa por lo menos la proyección en la que yo vi vamos era insoportable el ruido que lo que generaban todas las explosiones subacuática Si bueno pues

Voz 1934 12:46 bueno no

Voz 0544 12:48 por todo absolutamente nada pero es que es lo que siempre digo de esta película del que tiene una un argumento hoy tan mínimo todos los más pues son peleas explosiones efectos digitales vital que este todo lo demás apena apenas importa y entonces me puede hacer algo de gracia alguna cosa ver algún linda fue así yendo por debajo del mar así como el Delfino pero hay alguna cosilla

Voz 1934 13:14 Nicole Kidman Nicole Kidman pues bueno

Voz 0544 13:16 está graciosa al comienzo del comienzo la película Siete yo me esperaba el comienzo la película digo bueno pues esto promete algo tampoco tiene muchísimo humor y el que hay pues pues la verdad es que a mí no me hizo nada de gracia los chistes y las bromas no entonces he leído que James Wan que quería hacer por ejemplo pues una especie de Tras el corazón verde no con ese a caer in Turner y Michael Douglas ahí esa no se esa química que había entre esos dos personajes a película de aventuras para no es que hay una diferencia pues eso entre el la tierra ahí la la profundidades abisales no

Voz 1934 13:51 madre mía lo dejó para quién me gusta

Voz 0544 13:54 este tipo de películas ni nada Laura

Voz 14 13:57 a ver yo tengo que decir que no estoy muy metida en el universo DC pero más que una película de superhéroe mi me me ha parecido una fantasía épica vamos era como una historia es como un gran espectáculo visual sin como idilio no no tiene no tiene mucha tras mano tiene algo a lo que te puedas agarrar sí que es cierto que hacen alguna mención al tema de la contaminación

Voz 9 14:19 muy poquito pero pasa totalmente desapercibido

Voz 14 14:22 es lo bueno pues bueno por ejemplo la heroína no es una mujer a la que tengan que salvar Bosé ya

Voz 0911 14:28 digamos que contribuye bastante sí pero ya habíamos visto que cuando te has tomado este universo DC no entonces bueno los los lectores de cómic dicen que que bueno que es lo que posiblemente estén los fans que sean más que nada espectáculo muy bueno es sí que sí que es cierto que lo bueno es que es una película independiente de las demás que puedes ver no hay ningún

Voz 14 14:48 Amío de ningún otro personaje de de de Faye que

Voz 1457 14:52 es como un un mundo nuevo

Voz 14 14:54 fantástico aparte por así decirlo el bueno eso

Voz 1457 14:57 bueno el director como decíamos es James Wan que que decía así de la diferencia entre esta película esta película y el resto del universo DC

Voz 1934 15:07 la idea

Voz 0544 15:10 creo que esta película es diferente incluso en las afueras de que ya tan sólo en el paisaje general de este superhéroe porque nunca hemos visto antes una película como ésta que tomen que tenga lugar en el fondo del mar al menos a este nivel la gente me pregunta sobre aquello en lo que me inspire yo les digo que me inspire en los cómics porque así es como lo describían los libros así que eran demasiados años de material fuente como para tirarlos me siento muy afortunado de ser una de las primeras personas en hacer una película de este personaje que es algo que no se ha hecho nunca antes

Voz 1457 15:43 hombre la Sirenita impactó más por lo que decís

Voz 0544 15:46 a mí si las preguntas pregunta las películas de submarinos a mi me gustan las del fondo del mar por cierto que hay unas me parece haber visto un breve homenaje a una serie que me fascinaba de pequeño que es Viaje al fondo del mar sale al principio en un televisor a mi me gusta mucho el mundo subacuático

Voz 9 16:02 las Aqua mal no me hacen alguna quién ese punto Un poco de ridículo

Voz 0544 16:07 era a personas montadas en caballitos de mar no poder bueno viene incluso es tierno no y luego a mí me llama un poco la atención todos estos que dicen pues eso que James Wan pues dado su sello

Voz 1457 16:18 entre el sello Expediente Warren sí

Voz 9 16:21 bueno no no hombre no me parece

Voz 0544 16:24 cosa de lo más convenciones es decir que estas películas de superhéroes te piden lo que te osea te dan no puede director no puede dar su sello personal o mínimo no

Voz 1457 16:33 buenos para poner del del director de tal bueno igual que es este bueno esté macizo pueden achacar decía esto sobre el universo de agua Man

Voz 0544 16:48 he tratado de dar lo mejor de mí a la hora de ser honesto con mi personaje y con este universo Jens ha hecho un mundo en el que ha construido tiburones felices que la gente monta a dragones marinos e introducirse en eso es genial creo que no se toma asimismo muy en serio cosa que también me parece muy divertida vamos a ver un mundo totalmente distinto

Voz 1457 17:08 no ese agradece no que te digan que no sé

Voz 9 17:11 en serio no no es verdad que su personaje

Voz 0544 17:14 qué pues está siempre en una perpetua duda de de que no quiere ser el rey de los mares que se considera asimismo como un tío un poco republicano

Voz 9 17:23 no pues eso es un tío que tiene el Trauma de que perdió a su madre broncas que bebe cerveza en el trono más que nada para evitar una guerra esa ese es un poquito así como que para ligar no no no no

Voz 1457 17:38 no tiene vida sentimental bueno pues pasamos de la felicidad de los mares a una película apocalíptica ir a realmente ahora ya estamos en un momento en el que eso normalmente no sabemos de intentamos diferenciar entre televisión ir estrenos de cine pero es que en realidad se Nos están mejor cuando donó la semana pasada hablábamos hace dos semanas hablábamos de Roma que que se estrenó en Clichy también en salas y ahora llega a ciegas que es una película que dirige la danesa Susanne Bier la la directora de En un mundo mejor y que se estrena directamente en Netflix realmente es el nombre de la directora también de Sandra Bullock que protagoniza ir la la la productora también lo que no se echó a mirar esta película acercarnos es una reflexión sobre la maternidad es este personaje es una madre que trata de salvar a sus hijos después de una invasión alienígena en la que los humanos se vuelven locos se suicidan si ven a los invasores por eso van

Voz 4 18:39 en todos con los ojos tapados

Voz 2 18:43 escucha vamos a salir de viaje no va a ser algo en el bosque ni avisar salvo en el agua

Voz 1457 18:57 bueno es un poco como lo mismo pero de aquella película de John Kaczynski que este año también con Emily Blunt que era un mundo en el que aparecían unos alienígenas

Voz 1448 19:08 si ellos hoy han cualquier cosa te desaparecía su sea te pegada ante te llevaban por delante aquí no puede no puede haber contacto visual no sé

Voz 15 19:19 de de mirar entonces a mí me parece su bebé irreal que tú te puedes meter en un bar en un bosque con dos niños en una canoa con dos niños no veas Nadal sí porque no puede hacerlo todo todo lo puede hacer a mí me ha parecido luego me vamos me parece muchísimo me no me no me ha gustado mucho porque Sandra Bullock no me suele gustar precisamente porque ya ha llegado a la conclusión de que la eligen para hacer unos papeles de mujer hiper controladora

Voz 9 19:45 que no me interesa nada bueno como estamos hoy no te gusta Julie Andrews no te gusta Mary Poppins no

Voz 1934 19:49 sí habló el de a ver el lado

Voz 14 19:54 positivo el lado más positivo bueno pues que hace una reflexión interesante sobre la maternidad por así decirlo como que intercambia el rol de madre de lo que viene a ser la figura del padre que en este en este caso como que es el que más se acerca es Cervantes Roach él es como el que tiene más esperanza porque digamos contarle descuentos a los niños Si de darles eso pues esperanza para que salgan de esta situación llegue más bien es como la madre la que en realidad es una madre que que no quiere ser madre y que termina por cuidar de ellos y por ahí por tratar de de sobrevivir y de hacer todo lo posible por por vamos por salvarlos bueno básicamente es como que te muestran que esa parte ruda de madre a lo mejor puede ser el mejor tipo de madre que necesitan estos niños en este país

Voz 1463 20:39 sea como siempre tiene que venir un apocalipsis para que Sandra Bullock blogs L aflojó el corazón Luismi conclusión siempre me parece que es que es una peli muy fan herida en el sentido en el que no me parece que ya hemos visto todo me parece que lo que es original es lo de los ojos cerrados y al final no no es toda la película así sino que toda la película es ellos encerrados en un en una casa que quién sobrevive quién es el malo quién va a hacer que entre los invasores por algún trocito en La Ventana me me parece que no tiene y que en estas películas lo interesantes cuando hay una reflexión de porque viene los extraterrestres porque el mundo se acaba aquí no hay ninguna reflexión el tema en la maternidad me parece que no que que tampoco está ha explicado que tampoco parece que Susanne Bier dejó de interesarme cuando paso a hacer películas en Estados Unidos y que me gustaba más universo danés no pero bueno me me parece que es una película que bueno pues entiendo que no se estrena en las salas porque no es él no tiene la potencial de otras películas del estilo no bueno el caso es que a pesar de que a nosotras no nos haya gustado Laura Martínez a berlina entrevistar a las dos son Susanne Bier la directora ya Sandra

Voz 1457 21:51 Bullock

Voz 14 21:52 y bueno para empezar

Voz 1457 21:54 qué tal en la osea han sido estaban convence

Voz 14 21:57 es tu veías que lo cierto es que si se osea tenía las cosas muy claras y ya te digo me comentaba todo esto de la maternidad de una forma más amplia de lo que realmente yo vi la película pero bueno lo tenían bastante claro y sí que es cierto que me amplió que el tema de los alienígenas más bien es que la gente con cómo va con los ojos vendados lo que escucha es digamos que hace referencia a sus mayores temores y eso digamos que a lo mejor era también Puntí original bueno pues vamos a España

Voz 1457 22:20 echar a la respuesta que dé de Susanne Bier sobre la maternidad

Voz 1463 22:26 bueno es muy controvertido es una forma muy poco convencional de ver la maternidad y en realidad es la razón por la que ambas firmamos y por la que quise hacer la película es que dentro de esta película comercial tenemos la posibilidad de describir la maternidad de una manera muy real y brutal de una manera diferente a la que los hombres ha utilizado durante cientos de años siempre describen a las madres de forma serena constantemente cariñosas cuidando de todo de forma maravillosa pero no necesariamente real aquí encontramos son personajes rudo pero su fuerza proviene de querer proteger a los niños

Voz 1457 22:56 ella quiere que esos niños sobrevivan es como una

Voz 1463 22:58 madre Cometa pero no tiene que ser necesariamente una forma bonita y limpia es mucho más complejo e interesante

Voz 1457 23:05 bueno eso es una la verdad es que sí que me parece una reflexión interesante bueno cambiamos de película tenemos una recomendación de cine de autor esta Navidad los que conocen ya a Kore eda seguro que para ellos es como la película obligatoria además fue Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes se titula un asunto de familia como decimos del japonés Kore eda y es una de las rivales de Roma en los Globos de Oro posiblemente también esté en los Oscar como en el cine de este director el japonés se centra en la familia en este caso es una familia pues de marginales de de vuelos no que que roban para sobrevivir estas como

Voz 16 23:45 no eterna eternamente a veces es mejor escoger a la familia que nacer en ella a sí tiene esa expectativa ilusionan mejor

Voz 18 24:05 qué le ha parecido esta película a la familia en La Script

Voz 9 24:07 a mí me ha gustado muchísimo

Voz 0544 24:10 no me parece maravillosa Covaleda me parece maravilloso que no es verdad que además puede parecer que el tema muchas veces se le agota tras también a las familias y de las relaciones familiares y que repite algunos temas porque aquí pues está un poco también eso de nadie sabe no porque son esos niños que vivían solos

Voz 9 24:29 sí sería estos niños también caminando solo por las calles

Voz 0544 24:32 Tokio pues está el tema de de tal padre tal hijo no de que no importan tanto los lazos familiares sanguíneos no como los lazos que se establecen en un momento dado a mi me parece que el punto de vista más originales presentarnos a esta familia viviendo prácticamente entre hecha etarras no en totalmente eso te impresiona claro en Japón no de robando en los supermercados de siendo pícaros haciendo todo tipo de trampas no para sobrevivir también pues esas esas relaciones laborales que que hay cuando alguien pues tiene un accidente y que es lo que le pasa hay sexo también porque está la figura de esa mujer que trabaja bueno pues un sex shop Se puede decir no con con unas relaciones así muy impersonales incluso románticas que se establecen entre el cliente y la chica que está ahí exhibiéndose bueno a mí me parece una película que me ha gustado me parece lo mejor de Kore eda que hemos visto en mucho tiempo siendo coreada pues uno de los esto es más importantes de las últimas décadas Pepa

Voz 1463 25:28 yo estoy de acuerdo que es una película muy interesante muy bonita que se ve muy bien lo que tiene que que no cae en las sale comparado con Spielberg no hay de ocho Spielberg compró los derechos de de tal padre tal y que todavía no

Voz 1934 25:40 no puede hacer porque es que es mucho más bien

Voz 1463 25:43 más matices pero yo creo que me está en casi se acerca más a Ken Loach en el sentido en el que está reflejando una sociedad japonesa que puse como decías tú hace antes a Japón que no vemos ese Japón tan yuppies con esos edificios tan modernos y en ese sentido es interesante es interesante ver cómo al final como desvela el mecanismo de la Familia no pensamos que la famosa la es un amor incondicional y esto es lo que nos han vendido los cuentos y en la Navidad probablemente no la Familia también y redacciones de interés mutuo y no pasa nada son iguales y luego surge el amor o no surge au surge menos surge más entonces ese mecanismo de cómo desvela eso me parece muy muy interesante ahora sí que me parece

Voz 1457 26:23 no me parece una digna Palma de Oro pero tenía me sigue gustando más Lázaro Felice la verdad estuvo en Cannes ir y hablaba de de la familia no de uno de sus grandes temas

Voz 1463 26:39 vamos

Voz 14 26:39 como para mí la familia fue

Voz 0544 26:42 Acciona cuando tienes el deseo de compartir tiempo sí a veces puede crearse un lazo que supere al biológico me gustaba la historia de cómo alguien llega a convertirse en padre o madre y busqué algo más me interesaba crear relaciones de una familia que crece donde no era necesario el cariño que es lo que les ha llevado a estar unidos se trata de algo que el Gobierno japonés no reconoce pero la

Voz 9 27:04 Brad es que la pobreza está aumentando Japón es posiblemente uno de los países desarrollados que menos dinero dedica a la educación de los niños es que es muy Inter

Voz 1457 27:13 a y es esa este concepto de la del éxito que yo creo que también está en la película La de tal palo tal tal tal hijo que ese el ahora sé que en las sociedades occidentales o muy desarrolladas como la japonesa lo que importa es el éxito Hinault la educación y como en los estos grupos porque en realidad es un grupo como tú ves ahora sea las de todas las familias que se van creando que que es la necesidad de las comunidades que funcionan no a mi me parece que él tiene esa magia a la hora de de captar lo lo sencillo

Voz 0544 27:45 sí cine puede parecer que es muy sencillo de hacer pero precisamente estamos viendo semanas semana que es que lo más sencillo es lo más difícil

Voz 9 27:53 completa mate en en una película y quizá por

Voz 0544 27:56 eso cuando llegan así de este tipo de nos sorprenderemos décimo juego pues estamos viendo realmente obras maestras no o películas como las de antes no

Voz 1457 28:05 pues sí la verdad es que a mí me gustaría saber qué piensan en Japón de de Corea porque esta película que puede llegar a los Oscar posiblemente no sea la mejor cara no de lo que ellos quieren ofrecer

Voz 0544 28:15 no y sobre todo bueno fíjate que el otro día pusieron por televisión en cine clásico Rocco y sus hermanos no no digo que tengan nada que ver pero sí tiene algunos puntos en común esas familias que el caso de Roque su hermano pues llegan allí al norte de Milán para el ganarse la vida ahí está también para intentar sobrevivir día a día salir al trabajo ver lo que pasa a su alrededor es decir que son temas que desde siempre han interesado al cine que sean reflejado según las épocas no

Voz 1457 28:41 bueno pues una cartelera realmente muy variada hemos tenido hoy desde las familias japonesas más pobres sacó Ammán todo familias en realidad todo Sandra que es mi familia

Voz 9 28:53 Mary Poppins niños este navidades son para pasarlas en forma hasta luego

Voz 1934 29:37 ahora ya Carey Navidad así ya con tu disco era Aldama ya ahora Pepa The Killers The Killers hombre no me compares bueno me da igual lo sea todo me parece bien

Voz 1463 29:50 me parece tremendo abrimos la sección de televisión ya con bastantes diferencias e despedimos este año tan prolífico de las series con José Manuel Romero y Dani Garrán qué tal

Voz 9 30:01 muy bien muy bien bueno prolífico por no decir agobiante

Voz 1457 30:06 claro es que mira te voy a contar una cosa

Voz 0457 30:08 María eh sembrar roto el hay paz estos real porque estuve viendo una serie el otro día lo apoye en cima de la tabla de planchar porque sabes que yo planchas viendo series vive un planchazo se me cayó el I para al suelo hice marrón esos unas

Voz 1457 30:25 señal eso es una señal

Voz 0457 30:27 que el que la Cadena SER nueva comprar otro hay paz

Voz 1457 30:30 lo que no yo creo que lo que te está diciendo la vida

Voz 1934 30:33 la ley de la gravedad deja de ver series que no hagas dos cosas a hay tantas para la concentración bueno pues me encanta vuestra vuestra propuesta de hoy porque realmente sus compañeros

Voz 1457 30:46 los que dices dale una vuelta y le da una vuelta eh

Voz 1934 30:49 al tema no entonces vamos a hacer el balance es de lo de de este año no hemos bueno ya hemos hablado de las mejores series ahora que nos proponemos

Voz 1084 31:00 bueno pues como estamos un poco ya han entrado se en fechas navideñas ya esa época de hacer listas de las mejores series las peores los mejores capítulos los mejores actores todo lo que nos ha gustado el otro día estábamos hablando de anillo ir no nos habíamos dado cuenta de que hay un montón de series que estarían en nuestro top veinte posiblemente de de el año muy buenas muy recomendables pero que prácticamente no hemos hablado a fondo de ellas y las hemos citado y lo hemos recomendado después de ver a lo mejor pues los primeros capítulos porque todos no no nos da tiempo así que venimos un poco a entonar una especie de de mea culpa

Voz 9 31:31 que viene va a confesarse pese poco a confesar en época navideña AGEDI a recomendar pues para la gente que quiera estar navidades hacer un maratón de estas series aún está a tiempo que para nosotros están en top veinte de la Venus a darnos trabajo

Voz 1457 31:44 sí sí bueno es que nos hemos quitado los otros

Voz 9 31:47 exacto porque ya ya lo decimos sufrimos

Voz 0457 31:50 Chacón con el volumen de series que que este año han sido claro

Voz 9 31:53 quinientas claro pues no tenemos tiempo tiempo estuvo tu móvil tú me pagas muerto directamente se ha suicidado ha dicho no quiero más

Voz 1934 32:03 no me extraña saber algo al dos alturas

Voz 1457 32:06 que tenemos que ver

Voz 0457 32:07 pues mira en su momento y hablamos de de Success ción hablamos de ella en su estreno yo precisamente al ha acabado esta semana la la he ido la ido viendo poco a poco disfrutándola Success yo llego H veo sin hacer mucho ruido y ciertamente es una de las mejores series del año vamos a recordar se centra en una poderosísima familia dueña de uno de los conglomerados mediáticos más importantes del mundo y el patriarca tiene un problema de salud y los hijos que son cuatro buitres sin escrúpulos le acecha para hacerse con el control de la familia y la empresa

Voz 4 32:42 bueno he cambiado de de raquetas cuando hace tres años estamos en el manicomio rehabilitación se llama rehabilitación y me estoy curando lo celebro sólo me inquieta que puedas estar algo verde todavía estás de coña pero estuve un año entero y Shanghai enterado de que el de la página web que puso a caldo hice lo permitís no es una web estaba siendo profesional dicen que fuiste de reír acojonado uno iba a competir para ver quién tenía la apoya más grande sitios leído muchos libros sobre

Voz 1457 33:22 pero vamos a ver es una abogada comprado con esto más o menos sí sí total

Voz 0457 33:28 es verdad que bueno que el primer episodio el de presentación

Voz 1457 33:31 un poco fríos

Voz 0457 33:32 pero le dimos la oportunidad y a medida que avanza sobre todo en la segunda mitad de temporada se convirtió en una sátira muy divertida sobre la élite neoyorquina los medios de comunicación y principalmente un drama familiar con mucho de de comedia negra tenemos asegurada segunda temporada así que a ver cómo evolucionan las Reuniones de la familia que eran ha sido intensivas

Voz 4 33:51 verías algo así Ibis el único senador que tiene verme hecho trizas el mismo lado que esos animales que lanzaron una bolsa con me A2 trabajo es sabotaje éstos los más miserable intento de echar por tierra toda mi estrategia empresarial tú no tienes estrategia empresarial tu modelo de negocio Se basa en seducir a presidentes eres una puta de súper lujo Conor tu padre ha estado muy atareado lidiando con estos dos traidor estar en desacuerdo con nuestra afición pero intentar hacer presidente a uno de sus enemigos

Voz 1457 34:28 que te jodan me encanta porque pre pre Nochebuena en veo que el nivel de las

Voz 9 34:34 para animar la mucho más

Voz 1457 34:37 suave que el acceso eso es también saque

Voz 9 34:39 aparte Viena Don Quijote alcaldía podríamos hablar

Voz 1084 34:42 también de de los pilotos de cómo hacer un buen piloto porque en este caso la serie no no le hace mérito nueva luego lo que es la serie el piloto y ese es un problema que ultimamente suele tener mucho HBO que confía tanto en su marca que la gente se va a quedar a ver toda la serie completa hay en este tiempo del streaming no le da tanta importancia al piloto sino a los nombres que caer tras una cosa por ejemplo que no le pasa a Amazon que sí que va a la carta de presentación suele ser bastante buena también pasamos hace poco por una por encima por una serie de Amazon que es Home coming la primera serie protagonizada por Julia Roberts estrenada en en Amazon como decía Se trata de la adaptación de un podcast homónimo está dirigida por el creador de este robot posean Smile sólo con esos datos ya nos llamaba la atención decidimos darle una buena oportunidad

Voz 20 35:26 cómo Check este de Home coming Francesc Sánchez trámite

Voz 1463 35:31 bienvenido a Walter Cruz al Centro de Apoyo transaccional Hong Coming permítanme agradecerle en nombre del presidente de una nación agredida su valioso servicio gracias por mantenernos a salvo mi nombres Heidi Sherman que soy la encargada de su integración este es un espacio seguros para que procese su experiencia militar vuelve a familiarizarse con la vida civil en un lugar controlado lo que significa ubicar T ahora que vuelto a tu carrera tu salud básicamente encontrar un trabajo para tu país

Voz 1084 35:58 ha sido uno ver sorpresas de la temporada también la favorecido yo creo que ha sido estrenada en esta última parte del año vicio emprende posiciona muy viene en la ley estas propone por el y está muy bien si recuerdo bueno pues con un ritmo de thriller lo explicamos a los oyentes un thriller más lento de lo normal pone la atención pues en crear una atmósfera muy concreta poniendo el foco en la estética y la fuerza visual de de cada escena década plano en la narración se cuentan dos tiempos el pasado la puesta en marcha de esta agencia que escuchábamos gubernamental que ayuda a militares estadounidenses a reincorporarse a la vida civil el presidente en el que la psicóloga que interpreta a Julia Roberts pues es interrogada por las practicas que en su día llegó llevó a cabo en en aquel centro un poco cuestionable de esto

Voz 9 36:38 no es que vuelven de las guerras tampoco allá

Voz 1457 36:40 sí sí a mí me parece interesante me parece interesante la estética así apagada también bueno es que Julia Roberts que no es que haya estado desaparecida es que ha hecho muchas películas pero no le han funcionado saque es otro caso más de actriz que dice bueno ya no hay películas que me interesan me voy a meter en una serie que que mi interés

Voz 1084 37:00 interesante Daza el metraje drama un drama

Voz 1934 37:03 de media corto

Voz 9 37:05 ahora que estamos muy a favor de echar para que no

Voz 1457 37:09 los trayectos en metro bueno qué más tenemos fuera

Voz 0457 37:13 pues mira seguimos recomendando tenemos que hablar de Posse la la serie de Ryan Murphy que que pudimos ver en HBO sin duda se ha hablado mucho más extraño de de la otra gran serie del creador que fue el asesinato de Gianni Versace pero Posse también se merece un visionado se ubica en la Nueva York a finales de los años ochenta en el corazón de la primitiva comunidad Kuyt esos personajes se enfrentan a multitud de retos personales dentro de su comunidad coma

Voz 1084 37:38 es también la la homofobia el racismo

Voz 0457 37:41 en la epidemia del VIH donde has estado

Voz 0295 37:43 en clase suaves que hecho John David dual centro había quedado con los chicos a tomará al bueno vale hicieron llegar estaban descojono tanto te acuerdas de todo trabajó en la fábrica con bigote nerviosa ese estudio de baile con zapatillas de ballet iPS no es mi hijo porque lo discutimos y que quería planta clases de baile explicarte lo es que como explica sexto contra debajo de tu cama se lo dije a tu madre eres muy plantarse Ramón Albert mariquita intenté hacer deporte pero ya no paraba de repetir la gente creativa necesita libertad para explorar Idescat que te

Voz 4 38:14 para ellas y me pagas Mijail heroicidad como ha podido traicionarme así

Voz 20 38:22 sabes que la vivía condena la homosexualidad Yuste castigaría contagiando que esta enfermedad

Voz 1084 38:29 pues sí es verdad es que es muy interesante de de la sería me lo que me gusta porque más allá de la púrpura china de lo que huir de el baile que pueda acercar a un sector del público me interesa realmente el el la pregunta que se hace como dónde está la familia que es la familia si la familia realmente es donde naces no o porque claro aquí vemos que la familia realmente no es un ambiente agradable no como se pueden crear familias que no sean de sangre realmente que son al final en tu vida la verdadera familia entonces ese debate especialmente en una comunidad de de negros de huir y demás

Voz 9 39:04 es bastante interesante Amine excesivo

Voz 1463 39:07 la mente larga son encapuchado es larguísimo para ser una comedia fíjate el caso contrario a Home Coming y me parece que quizá está todo visto en que que ya he visto la historia

Voz 1084 39:18 sí posiblemente sí es es es Ryan Murphy que que sigue sacando de los grandes temas que le verdad

Voz 9 39:23 a Juan enfoques historias

Voz 1084 39:26 antes de tramas que giran alrededor pues de de sus temas que son siempre han sido pues el feminismo la homofobia estas luces

Voz 1457 39:33 llamaba mucho la atención porque estaba protagonizada por actores transgénero no Si toda ella

Voz 0457 39:40 está protagonizada por personajes y también actor estas Género transexuales y homosexuales

Voz 21 39:45 de raza negra también

Voz 0457 39:47 en ese se ponía a este tipo de gente detrás de las cámaras no no sólo protagonizando la Ivano ABC es verdad que por lo menos el punto de vista pecan de ser demasiado blanca que algunos de los temas serios que trata pasa un poco por encima pero bueno también es verdad que los aborda sin ningún prejuicio

Voz 20 40:04 qué coño quiere Sun busca y no me mientas para estar en contacto con mis colegas Damon Ricky mis colegas no los conoces este tercer grado te dije mis normas como te pille metiendo cosas de esas sin casa porque la tomas conmigo lo te importa que Angel venda su culo por dinero no es quién para opinar que hace con su cuerpo cuando eres transexual te buscas la vida como puedes ganó el sueldo bailando en su what no repartiendo veneno en la calle

Voz 4 40:34 esa mierda está destrozando nuestra Comunitat

Voz 1457 40:37 bueno también otra serie que ha recomendado dirigida por Ben Stiller que ha sido un cambiazo en su carrera que es Fuga en dan en Mora eh qué tal

Voz 1084 40:46 bueno pues aún siguen emisión de capítulos largo si capítulos largos pero para también un tipo de público como estamos en un mercado muy de series de de nicho seguro que le va a gustar a un tipo de público aún siguen emisión como decía de forma simultánea con EEUU emiten Movistar Plus la verdad es que no tiene bastante atrapados narra la historia basada en hechos reales sobre dos peligrosos criminales que escaparon en dos mil quince de una cárcel gracias a la ayuda de una empleada civil del centro que que mantenía relaciones con ambos hay que destacar los nombres que están detrás de estos personajes Benicio del Toro Paul Dana Patricia Arquette que borda un papel por el que está nominada Lobo de Oro de que uso

Voz 22 41:23 pues nos vamos las montañas se se ha puesto nerviosa que quitamos y lo hacemos la semana que viene

Voz 23 41:32 muy de pueblo a la tubería esa nada vamos a las montañas a las montañas que les den por culo yo robo Robot coche y sigo el plan

Voz 22 41:44 Araceli balcón una todos tienen la mierda de GM es ahí eso estamos a treinta kilómetros de Canadá podemos ir dando

Voz 9 41:55 la verdad es que a mí me parece que Patricia Arquette ha hecho un uno de sus trabajos más brutales si es una nación

Voz 1084 42:03 en ganar un Oscar después

Voz 9 42:06 es esta es impresionante y la verdad es que a pesar de ser un hecho real que sabe desde el primer minuto uno lo que ha pasado a mí me ha parecido a verdad

Voz 1084 42:14 que si la serie funcione y también nos demuestra que hay fugas que se pueden llevar a la ficción de forma bastante almas que que otra

Voz 9 42:23 pero hay que sangre y además pues

Voz 1084 42:25 está rodada en localizaciones próximas a donde ocurrieron los hechos y con policías y figurantes de de la zona

Voz 1457 42:31 bueno más cosas pues las cosas seguimos con otras

Voz 0457 42:34 oye ha terminado y admitir su primera temporada en en HBO contábamos que teníamos muchas expectativas con la amiga estupenda la idea decir que se han cumplido con con creces hablamos de ella hace pocas semanas la superproducción italiana es la adaptación de la saga de libros dos amigas de la escritora napolitana Elena Ferran T fue una fotografía cuidadito cima narra la historia de amistad de dos mujeres durante sesenta años en la primera temporada las conocemos como dos niñas eh que se encuentran en el Nápoles de los años cincuenta iban creciendo en un país Italia pues aún no recuperado de la guerra donde la pobreza y la corrupción campa a sus anchas y donde los matrimonios aún se veían como intercambios económicos

Voz 22 43:12 terna quiero casarme colilla Petronila este comprometida con Marcello solar donde en su y que no es consciente de eso que quiere decir es verdad mamá en casa es el miserable pero lila no le quiere tú mantente calladito entiendes nada y tú por qué te quieres casar ahora cuando yo me casé con no tuve que renunciar a todos los planes que tenía si me hubiese casado con Inés ellas sí que ver una mujer trabajadora

Voz 0457 43:44 pues es una seria la verdad que con un ritmo muy lento muy literario muy descriptivo pero que se se disfruta absolutamente todo incluso el silencio de la música Inarro pues es la evolución de la amistad de estas niñas que es muy interesante desde que son pequeñas hasta la adolescencia aproximadamente muestra cómo van cambiando

Voz 1084 44:02 eh por su situación de mujer como CNN

Voz 0457 44:05 pues coaccionada hacen en ese mundo que hayas pueden hacer mucho para cambiarlo

Voz 24 44:09 pase lo que pase tú sigue estudiando sólo me quedan dos años después se acabó no no acabe nunca te doy yo el dinero tú tienes que estudiar siempre promete me lo promete te lo prometo México momento en que los estudios se acaban no para ti él es mi amiga genial tienes que ser la más lista de todos

Voz 1457 44:35 qué bonito que han ido bueno y tenemos en negocio mucha mucha plancha a Reyes pero yo necesito reírme un poco bueno pues sí

Voz 9 44:44 hay una cosa que menudo Ramón

Voz 1084 44:47 veces somos intensidad y hay una serie que que posiblemente nos ha sorprendido este año no por inesperada ha sido Keating protagonizada por Jim Carrey y dirigida por Michael Gondry convoque ya

Voz 9 44:58 trabajó unido en la película olvídate de mí nos acerca

Voz 1084 45:01 la historia del señor piques el multimillonario músico de de su propia marca todo un icono de la Televisión para los niños por su trabajo con marionetas

Voz 25 45:10 sí señor piques la industria de ciento doce millones de dólares que hace juguetes educativos dvds libros que son los que pagan las facturas de nuestra Fundación y luego estalle o maridos separado y padre de luto que tiene que ponerse las pilas psicológicamente nombre deben juntarse los dos porque sino ambos acabaran destruidos

Voz 9 45:31 bueno es muy interesante esa dualidad entre

Voz 1463 45:34 comedia pero menudo Duran Brown tanto

Voz 9 45:37 no estamos en el drama bueno es una bonita sí

Voz 1457 45:43 intensidad siempre total y bueno

Voz 1084 45:45 calidad cruel no de del mundo de la televisión que que te consume posiblemente y luego tu vida personal y la televisión hacer una cosa pero tú también tienes tus problemas no son nos sumerge en esa complicada situación personal pues del del hombre inestable infeliz cae detrás de de excesivo

Voz 1448 46:02 volvió identifica mucho con Jim Carrey no osea que en esta ocasión no sé si decir autobiográfico pero tiene

Voz 1457 46:08 sí querían que él había es una su novia se había suicidado y que en realidad el había estado pasando una época muy delirante que en una alfombra roja y le habían preguntado qué tal como parece que bueno un poco que la película que va a ver dijo bueno pues es todo esto me parece tan ridículo como lo que te aparecerá tilde dijo a la entrevistadora que es un vídeo de Youtube que lo recomiendo porque es híper delirante osea la chica en vez de entrar se queda como parece que le está dando un un ictus porque claro entrevistar a Jim Carrey que era como casi siempre entrevistará a su personaje

Voz 1084 46:43 sí sí no me extraña hay y la verdad es que nos presenta pues eso un hombre que parece demasiado bueno para este mundo tan tan cruel

Voz 4 46:50 la metido a tu amiguito en la caja por accidente amantes entre ellas te pondrías triste haber podido

Voz 26 46:59 este que bien porque está en una casa nueva lunes muy lejana

Voz 4 47:07 jugando

Voz 9 47:10 otros se Jim Carrey hablando de la muerte a los niños sí sí sí para muy para tomaba

Voz 1084 47:18 con más miraba vamos a otra

Voz 9 47:20 creo bizarra ciudad otra bueno la verdad es que la verdad a mi me encanta eh a mí me gustó mucho mucho pero entiendo

Voz 1457 47:27 tiene un punto tan bizarro tan duro que yo hubiera preferido que fuera película osea diez y cinco horas de Michel Gondry me resulta que éste no antes ya que a ver qué me propones ahora

Voz 0457 47:41 los mira hablamos en su día también de uno de los grandes estrenos del año en la MC era de terror llegó con muchas expectativas creadas una adaptación de la novela El Dan Simmons con Ridley Scott como gran nombre entre sus productores Harris en su reparto Se trataba de una historia real que lo sitúa en mil ochocientos cuarenta y siete donde dos buques del Ejército británico buscan un paso estratégico en el Ártico

Voz 27 48:06 dará igual que estemos A320 que a tres mil doscientos kilómetros de aguas seguras si se cierran los huecos los cogen medio quedaremos inmovilizados por el hielo y no tenemos ni idea de adónde nos llevará a la corriente podría arrastrar los hasta los vacíos del lado exterior del rey Guillermo y hacernos pedazos si es que todavía estamos vivos

Voz 13 48:25 como dijo una vez una amiga fiel este lugar nos quieren matar

Voz 28 48:33 qué amiga

Voz 1457 48:35 escribí el melodramas solos

Voz 4 48:37 nosotros cuatro somos veteranos del Ártico

Voz 13 48:40 no habrá melodramas aquí

Voz 4 48:44 sólo hombres vivos o muertos

Voz 0457 48:48 Academia ya lo escuchábamos en en el primer capítulo y a medida que que pasa la la la temporada pues surgen los problemas la tripulación se queda a merced del tiempo atascada en el gélido océano y tiene que esperar al deshielo para continuar la travesía y bueno pues de aquí se acaba la comida las enfermedades comienzan a hacer mella entre ellos llegan pues los problemas en este caso

Voz 2 49:10 patentó hay casi treinta hombres nueve están tan enfermos que no pueden caminar y no tenemos médico sólo contamos con dos tenientes en buenas condiciones ninguno sabe hablar como los Nets Cilic ninguno había estado nunca en las regiones polares para recuperar las posibilidades de sobrevivir debemos recuperar al capitán así declaró se lo digo cuidado que superamos en número y armamento al campamento de Kiki de estoy convencido de que podremos rescatarlos sin tener ni una sola baja