Juan Cruz: "La virtud de un escritor es convertir su inseguridad en material de escritura"

Voz 1826 00:00 si uno vale más por lo que calla que por lo que dice hoy joven estamos seguros de que nuestro invitado es de lo más valioso que podemos acceder por aquí por lo por estos pagos Juan Cruz qué tal muy buenas tardes buenas tardes bueno para parar Juan Cruz entre otras cosas valen muchísimo porque yo personalmente no me podré agradecer nunca lo suficiente que se le hubiera ocurrido ponerle título a un libro Si amanece nos vamos después no ponérselo

Voz 1179 00:24 regalarte lo cenó regalaba Marta Robles sí

Voz 1826 00:28 buena interpuesta me llegó y te lleva N

Voz 1179 00:30 es uno de los esas mañanas para mí fueron un bálsamo porque yo sigo teniéndolos a veces no pero el insomnio que yo tenía a requería alegría aquí tú me dices mucha alegría drama era un lujo de de guión y de

Voz 1826 00:53 respeto va vamos a hablar de tu libro jugando

Voz 1 00:55 el programa de leyenda Amanece Nos vamos bueno primero llamaba hacía poner Si amanece nos vemos porque sí

Voz 1179 01:02 nosotros denominaba ha llegado a la radio era si era perdona que de interrumpirse en querer Él era un cuadro es el título un cuadro de de golpeaba fuerte de Goya que yo iba a usar para un libro que estaba escribiendo

Voz 1826 01:19 bueno dices que aquí el programa al que tú le pusiste nombre sin saberlo te daba alegría entonces un hombre alegre que nadie vaya esperar porque él ya advierte en las notas previas de este libro primero las personas que lejos no sé si sería como la cara de aquel que hiciste los egos revueltos que hay muchos en el mundo de los escritores estás la cara la cara amable no advierte en las notas previas del libro que el lector no va a encontrar ni maldad desdén lo cual

Voz 1179 01:46 que decir que no tenía mucha tensión siempre es una aspiración en la cara P P primeras personas yo creo que la aspiración bueno también no el partido puede mita bueno en todo caso es un libro que yo hice con esa intención otra cosa es que luego uno cumpla la intención de hecho a veces tú llegas a un sitio a Feliciano o no oficiales dices no voy a decir tal cosa no voy a decir tal cosa una vez yo entré en un avión que no llevaba Estocolmo yo tenía una dislexia con el nombre de de Guillermo de Gabriel a Cabrera Infante lo llamaba Gabrielle Ia la guía Gabriel García Márquez lo llamaba Guillermo y entonces en tren el avión a él le iban a dar el Nobel en Estocolmo iba todo el rato que decir Gabriel es decir cuando llegué habría Le dije hola Guillermo así que uno puede generar la impresión de no ser malvado y luego empieza el libro yo a ver ya

Voz 1 02:57 no no estoy vamos a ver si que es una mirada profundamente tierna apática a la que la que refleja

Voz 1179 03:06 la Juan en la el innumerable

Voz 1603 03:10 cables personajes escritores y periodistas a los que se ha rodeado personajes ilustres primeras personas

Voz 1 03:18 que hay referencia a la primera madre Adela primera que refleja que refleja Juan

Voz 1603 03:27 pero no es una mirada no se no se trata de hacer una hagiografía de cada uno de ellos ni muchísimo menos

Voz 1826 03:32 tiene porque ser así tú narras eh

Voz 1603 03:35 con desde la emoción eh porque dice Millás que esto en el fondo es una autobiografía y en cierta forma es así pero porque tú también reconoces que son los demás los que nos hacen a nosotros no la cómo nos ven cómo nos vemos nosotros como crecemos con con ellos ya ahí hay hay zonas de penumbra eh cuando que tú has intuyes cuando cuando lees las esto retazos impresionistas de los de los personajes que retrata es en en primera persona

Voz 1179 04:05 sí bueno yo creo que todo lo vemos con el paso del tiempo en en penumbra en no necesariamente la penumbra es la que des mejoran las cosas a veces por ejemplo los pueblos feos al atardecer son muy bonitos de hecho al amanecer también porque a la luz de da un equilibrio resalta lo que en definitiva es el el origen de la vida en los pueblos no la primera vez que llegas el sitio que es tu pueblo yo muchas veces Isaías que nombra mucho su pueblo aquí

Voz 2 04:42 es un pueblo grande porque no no pero pero

Voz 1179 04:47 yo escucho con gusto cuando la gente se refiere a su pueblo los peninsulares habla mucho de sus pueblos nosotros en Canarias no decimos mi pueblo me voy a mi pueblo porque en los canarios se va a Tenerife Gran a las Palma Semana Santa Cruz llevan al puerto si tuviese me voy a mi pueblo ayer entenderá viendo aquel pueblo parece como un lugar que tiene nombre propio por llamarlo pueblo pero yo creo que la penumbra es más la nostalgia que que le yo de que sean malos o buenos tiempos los que bocas lo que sí es cierto es que yo he trabajado con gente que es de natural insegura que son los escritores que tienen entre sus virtudes las de mantener a raya swing puridad convertirla en materia de su escritura no entonces yo hablo de gente como Millás como Llamazares como Elvira Lindo como Muñoz Molina como Rosa Montero o como Günter Grass por citar distintos lugares como Héctor Abad Fazio lince no iba a todos ellos los he tratado mientras escribía cuando llegan con el manuscrito cuando te eh muestran una duda ahí tú ves la esencia que hay por dentro la ilusión y también la desolación

Voz 1826 06:22 si un editor respecto a su escritor que que siente afecto paternalismo ganas de protegerle pasión

Voz 1647 06:29 es un hijo nieto sobrino cuñado

Voz 1179 06:32 bueno que tiene compañero de trabajo nunca nosotros tenemos que tener ante el autor la actitud del abuelo

Voz 1826 06:43 el abuelo entender

Voz 1179 06:46 que aquello va a ser bueno tú no piensas nunca en un nieto que te va a fallar

Voz 1826 06:52 pero aquello ya no podías hacer cuando había sido padre tú

Voz 1179 06:55 hombre claro yo yo era porque yo

Voz 1826 06:59 sin ser padre yo imagino que es difícil pararle lo consiguieron

Voz 1179 07:01 bueno me ha metido en el lío del parentesco pero yo sí creo que un editor de ser un abuelo joven es decir alguien que tiene energía para entender que la obra del otro es la que tiene que poner en valor

Voz 1647 07:17 oye y a la inversa quién es tu editor quiero decir tú respecto a tu editor

Voz 1179 07:22 bueno mi mi editora es Pilar Reyes que por otra parte trabajó conmigo en Alfaguara cuando tenía veinte años

Voz 1647 07:29 Pilar década llamar abuelita lo siento

Voz 1179 07:33 ese día la editora editora es decir la que prepara que el libro sea adecuado para ser publicado que es el papel del editor en inglés editor Macron Carolina arreó yo aquí ella hizo mejor el libro me ayudó mucho limpió muchísimas incluso asperezas que tenía el libro Le dio les dio mejor sintaxis que es una obsesión que debiera ser de los editores

Voz 1826 08:05 pero peleas mucho en esa fase del eviten con

Voz 1179 08:07 la editora o como ya has estado en el otro lado borrón si una amiga que se llama en esa amado que trabajó con nosotros en el país y que es una gran editora fue un excelente editora de de Babelia y ayudó muchísimo en el primer manuscrito luego Carolina decía Juan aquí te has pasado Juande esto tiene que siempre tienen razón porque esas personas son editores abuelos de la autor quieren que el libro salga limpio a la calle oye que ella inseguridad que seguridad Aspe

Voz 1603 08:44 es la de los periodistas o la de los autores

Voz 1179 08:47 la de los periodistas porque la de los periodistas hace que cuando se equivocan cuando nos equivocamos ya alguien dice oye que ahí hubo un error que has puesto esto es lo otro siempre buscan una manera de echarle la culpa a otro siempre siempre un comodín Un como si no es que me lo dijo

Voz 1 09:09 claro yo un autor sabe que es suyo no lo hace claro no puede decir no es que alguien paso mal no no está palabra o Esteve los periodistas bueno

Voz 1647 09:17 también vamos echando la a los editores de los medios de comunicación antes había una estructura en los medios en las redacciones en donde digamos que el senyor controlaba al siguiente al siguiente y así hasta el último periodista que llegaba y ahora esa estructura se está perdiendo

Voz 1179 09:32 eso se nota mucho los Cairo los rótulos de televisión se nota mucho voy a decir una cosa que eso que parece siempre parece que las cosas no pasan a nosotros en efecto nos pasa a nosotros pero también les pasan a otros yo lo leí en el año dos mil siete en la última página del New York Times la noticia de que el New York Times también las editoras editoriales literarias iban a dejar de tener correctores de pruebas en editores pero no correctores de pruebas él dejó de tener correctores de pruebas y nosotros hemos dejado de tener en España correctores de pruebas y eso es uno de los graves problemas que tiene el periodismo de papel hoy pero problema heredado por las webs ir trasmitido a los periodistas como una un toque arrebato Orlando

Voz 1826 10:29 webs por la instantánea Irak que que requiere el pero es una ingente no te pregunto eh publicara por qué más

Voz 1179 10:36 mira tú cuando estás hablando te das cuenta que Si yo digo error nuestro no suyo mio tal eso no es castellano nos damos cuenta Si yo digo ahora consciencia los peninsular de dirían con ciencia tu diría no Juan es consigo yo no

Voz 3 10:59 Isaías Isaías

Voz 1179 11:02 le mando mucho menor que con ciencia no es es conciencia hoy en la web del país yo vi consciencia si yo iba a llamar por teléfono para decir oye que no es conveniente

Voz 1603 11:20 benditos aquellos tiempos en los que uno enviaba un texto de aquella

Voz 4 11:23 a lo mejor hacía ya contaba no con

Voz 1 11:26 ese correcto correcto era editor que iba iba a hacer él

Voz 1603 11:30 bajo que en el fondo una cosa son las prisas y otras veces es que a veces la somos como somos no es bueno llamando esto ya se encargará alguien de darle una forma pero fijaros una de las consecuencias de la irrupción de la de la web de la de los blogs de que la gente escribe haya directamente y se comunique es que en el Washington Post por ejemplo no deja de tener esa mesa edición tan potente que hacía que todo el tono de todos los artículos que se leían tú sabías estás leyendo el New York Times Uruguay porque el estilo era básicamente el mismo y ahora la gente aprecia los tonos más personales los matices más personales y eso es consecuencia de la irrupción de la de la web igual que los vídeos ahora no importa que no sean perfectos pues nos hemos acostumbrado a ver vídeos amateur y nos hacen gracia hacen en virales igual no hace falta que estén perfectos de luz perfectos de sonido la gente también aprecia un cierto tono personal que te diferencie del del resto de los

Voz 1179 12:28 fíjate ahora que estamos hablando de lo que nosotros hacemos mal pero que otros también hacen mal no pero los otros mal nosotros hemos perdido nosotros por ejemplo la prensa española Iriome honró en SER del país y el país es en eso líder lo fue desde hace mucho tiempo tienen más corresponsales en Europa ahí en el mundo que el New York Times Ike el Washington Post el Washington Post por ejemplo el niño está en no tienen corresponsales a tienen escasos corresponsales en Europa si acaso tienen dos corresponsales en Europa Adolfo tres pero yo estoy también proviene del a la nacionalización de los asuntos comprendes el América el interés América a Europa le interesa Europa los ingleses que tenían corresponsales en todo el mundo ya no tiene corresponsales casi en ningún sitio del mundo no sea el empobrecimiento de la prensa también es el crecimiento del diálogo internacional del conocimiento de lo internacional el país tuvo la buena idea de abrir sus páginas con la sección de Internacional por fortuna eso nunca se ha quitado no dejaba

Voz 1826 13:53 que vuelva a lo de el tono que decíamos al principio de las primeras personas de este libro de de Juan Cruz porque decía hombre aquí ha sido ha sido bueno sido benévolo no a pesar del apunte que hacía Montserrat digo a pesar por ejemplo de lo que Reverte escribe es que suele decirte que seas menos tierno que desmontes a tanto cabrón como has conocido no no no ha tenido la tentación de hacerlo

Voz 1179 14:16 pero anoche Daniel Gavela me me impulsó va a responder esa misma pregunta yo les dije porque igual que muchísimas personas no querrían verse retratados como primeras personas y luego ser devaluados al cargo desde la última escoria de la Humanidad yo le dije a Daniel K Reverte no le gustaría que yo hiciera eso con él ya Reverte ni a nadie por otra parte yo escribí un libro es ya Masters primeras personas no escribió un libro lleva quintas personas mi octavas personas ningunas personas yo quiero a la gente que está aquí en este libro quiero muchos más yo quiero al fontanero de mi casa que una noche le llamé yo no lo llamé por Google de esos hayedos un tipo eh yo a la una de la madrugada sabían

Voz 2 15:13 esto las cañerías étnicas va a llamar a Reverte claro por allí

Voz 1179 15:21 qué muy fuerte se llama Óscar Rubio anoche a un perder fue la presentación de mi libro ir llegó lo más global

Voz 1 15:30 más valioso que había porque tanto

Voz 1179 15:33 se aceptó que yo debía mandar al dinero al día siguiente eran estuvimos hablando de fútbol el ex del Getafe ha hecho amigo mío chip ahí hay que sólo se personas por ahí lo que pasa es que siempre nos da la impresión de que las personas yo cuando él su sensor y veo que no me saludan digo esta persona personas está perdiendo la posibilidad de ser de que seamos amigos

Voz 1603 15:59 pero eso forma parte de la nobleza de Juan de no no aprovechar la intimidad la cantidad de momentos tremendamente íntimos complicados tenebrosos que has pasado con con tantas primeras personas no utilizarlo luego a pesar de que en nuestra profesión también eso es un plus e el que tiene la lengua más afilada el que te puede contar una anécdota que deja a los pies de los caballos famoso premio Nobel todo eso es una es bueno algo muy atractivo no se vende muy bien en los medios ni te quiero contar ahora en la redes pero a Juan su nobleza le impide utilizar eso de manera no como moneda de cambio o para alimentar

Voz 1179 16:44 ahora lo que dice ella de hablar con gente bueno Eric Ares hablar con gente publicar libros es hablar con gente y hacer hablar a la gente hundían me vino a mi a mi despacho de editor Sergio Ramírez que había sido vicepresidente del gobierno revolucionario en Nicaragua y me digo Juan quiero que la gente me conozca como novelista yo quiero publicar una novela volver ya del mundo de la política yo dije mejor el lugar de una novela escribe tu despedida de la política de tus compañeros de la política fueron muy importantes para tío y tal entonces él me dijo y qué hago yo dije unas memorias que titula es Adiós muchachos y al me hizo caso pero también yo le hice caso a él quiero decir siguieron antiguo me dice oye que voy a hacer un libro o no sé qué bueno a lo que tú no les no pones algo de Ci si tú Cobo editor lo pones algo de ti si tú como periodista yo estuve es toma este medio día hablando con un político no lo iba a hacer ninguna entrevista pero yo necesitaba saber humanamente cómo se encontraba la persona pero si yo desde el principio lo digo oye lo que dije es que en la otra idea eh sí sí yo enseguida me manifiesto como el que hace el oficio es como si tu vas al médico nada más ver al médico el médico te dices dónde le duele hombre bueno día osea que la entrevista no

Voz 1826 18:22 entrevista en el género que tú como periodista y ahora me dice es que también como editor ERE suma que has practicado como editor que ha pesado más sentir siempre la empatía antes que el periodismo

Voz 1179 18:35 es que yo creo que los periodistas somos seres humanos los cínicos decía Kapuscinski no sirven para este oficio si yo hoy en Monza me mandó hacer una entrevista el otro día me da mucho a un veterano artista no diré quién ahora no yo llegué allí me invitaron a almorzar yo digo no mejora debido prevista no nos dejamos invitar a almorzar es que el almuerzo que me habían preparado él y su mujer formaba parte sus respuestas porque las personas son gestos la persona no son palabras sólo las personas son un regalo quieres al agua más caliente quienes en lugar de Take quieres eso no te compra sea tú luego a ese es un cajón como en la radio yo índices vamos ahora vamos a empezar las preguntas pero si tú desde el principio es un tipo malencarado para qué sirve yo el otro día se lo estaba comentando a Gavela segunda vez y última que lo nombro por favor Fest Le Le yo no Adela que todo mundo en la radio habla sonriendo tú te a hablar cabreado en la radio todo el rato la radio desolación Encarna Sánchez IU aludió

Voz 4 20:01 muchos muchos más vamos a nosotros lo siguen haciendo algún cabreado cultiva lo cultiva