Play Segunda: ¿Y el VAR para cuándo? (20/12/2018)

Voz 1643 00:29 hola qué tal ya estamos aquí bienvenidos al capítulo cientos treinta y ocho de Play Segunda bienvenidos a la jornada diecinueve de la Liga un dos tres una jornada que tiene nuevo inquilino en el banquillo del Real Zaragoza ojo que los maños van ya por el tercer técnico de la temporada con el Zaragoza se cumple la ley de Murphy ésa que dice de Si algo puede pasar pasará esa variante de Si algo va mal todavía peor la temporada pasada hicieron un buen final de Liga jugaron playoff IS arreón final maquilló los problemas estaban acumulando en La Romareda encima en verano se fueron dos de los artífices del éxito final Nacho González y sobre todo los veintitrés goles de Borja Iglesias ni el banquillo ni la delantera se han mejorado ni tampoco lo demás es que el buen final fue un árbol que no de jóvenes bosque que había detrás pusieron el equipo en manos de día que duró diez partidos la llegada de Lucas Alcaraz no sólo no mejoró lo el número de Diaghilev sino que los empeoró porque con la gran Javi con el granadino en el banquillo sólo han conseguido una victoria en ocho partidos sólo han sumado cinco puntos de veinticuatro ahora Víctor Fernández vuelve a casa por Navidad para afrontar su tercera etapa en La Romareda cada vez que Víctor M Elena los maños hace algo grande con ellos su hindú fue en mil novecientos noventa y uno no sólo le salvó de bajar a Segunda sino que con él ganaron una Copa del Rey en el noventa y cuatro y una Recopa en el noventa y cinco volvió después de dos mil seis y metió al Zaragoza en la UEFA y ahora vuelve en dos mil dieciocho y en su debut como técnico en la Liga un dos tres en la misión de salvar al equipo del descenso lo conseguirá o además hubiera esa apuesta como hizo en las ocasiones anteriores no lo sé pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis al habrá segunda con un equipo de Primera con Pablo González a los mandos arranca a Play Segunda y para cerrar el último programa adelante pues hemos hecho algo que no conseguimos hacer la semana pasada que adjuntar a todo el equipo titular de Play Segunda subdirector del play Alejandro Rodríguez muy buenas director del play off ha sido muy buena recuperado del derbi ganando recuperado si desesperanzado mafia e incluso diría pero bueno vamos a confiar en los muchachos pero otro que habrá jornada el viernes a las siete de la tarde segundo subdirector de Play Segunda ausente de la semana pasada Paco Hernández muy buena muy buenas pero presente por teléfono y la verdad que los dos corazones al que no esté presente físicamente siempre estás ahí apoyamos bueno lo que hace lo que ha venido hoy es duro en el que nunca falla se pasa para que a saludar pero lo digo porque veo cómo se va a escuchar digo hay que soltarse de eso algún mensajito bueno programa ciento setenta y ocho en nada doscientos veremos

Voz 0451 03:16 programa programa como dicen lo primero es que vamos a empezar hablando de los problemas de dos equipos en descenso con Víctor Fernández el Saragoza Payá por el tercer entrenador de la temporada lo mismo que el Córdoba que ha abonado con retraso las nóminas de los jugadores y además que acusan a su presidente de Arús de corrupción e incluso Jesús León ha dicho que quizás haya sido un error salvar al equipo del descenso la temporada pasada

Voz 2 03:37 analizaremos la semana con Joseba Etxeberria hay Sergio Sancho de la igualdad entre los cinco primeros fila

Voz 0451 03:42 cada de Víctor Álex Zaragoza hablaremos también de los grandes partidos ganar al Deportivo y Málaga visiten a Tenerife Cádiz y Oviedo respectivamente tras las polémicas de la última jornada hemos quedado con Iturralde González para que nos diga qué hubiera pasado si en la Liga Un dos tres hubiera para esta semana se acerca la Navidad y por tanto nuestra historia tiene que ser un coche

Voz 1643 04:00 cuento de Navidad el del Reus que ha tenido final feliz con el abono de las nóminas jugadores después de que éstos anunciaran que iban a denunciar al club para poder rescindir sus contratos

Voz 2 04:10 terminaremos colas Javi textos de Héctor Ruiz los

Voz 0451 04:12 ganadores de la Liga de Play Segunda en vigor Inger con noticias de todos

Voz 2 04:15 los equipos de todos los partidos del fin de semana y con el cierre de Jaume nave navega que pone la firma a una Segunda de Primera

Voz 0451 04:21 pero antes de todo eso vamos a ver cómo viene la jornada Un dos tres la jornada de la Liga aún dos tres que BEOK Álvaro Benito el interesa mucho arranca a las siete en el mejor estadio del mundo allí juegan el Tenerife contra el Granada a las nueve de la noche doble ración de fútbol ese viernes juegan también el otro equipo isleño de la categoría el Mallorca contra el Nástic de Tarragona ya el sábado a la una del mediodía Lugo Sporting a las cuatro Oviedo Málaga a las seis Zaragoza Extremadura a las ocho Elche Almería ocho y media a Córdoba Las Palmas y nueve menos cuarto Cádiz Deportivo el sábado ya para el domingo tenemos a las doce el Reus das una ya las cuatro el Albacete Rayo Majadahonda para las seis queda último partido de Liga un dos tres el que disputarán en Santo Domingo el Alcorcón contra el Numancia

Voz 2 05:01 después de dieciocho jornadas

Voz 1643 05:04 pues yo Mandame bueno

Voz 2 05:06 después de dieciocho jornadas el Granada es líder con treinta y siete puntos segundo el Deportivo de la Coruña con XXXV ambos en puestos de ascenso directo el play off es para Málaga con treinta y cinco Albacete con treinta y cuatro Alcorcón con XXXIII y Cádiz con veintinueve está fuera del playoff pero también con veintinueve Osasuna por abajo el Nàstic de Tarragona colista con trece puntos también en descenso Córdoba con catorce Real subida con dieciséis Reus con diecisiete tiene diecisiete fuera del descenso el Extremadura

Voz 1643 05:33 viviera la jornada diecinueve en una jornada que analizamos desde ya aquí en Segunda

Voz 3 05:38 bueno

Voz 4 05:42 no

Voz 1643 05:51 antes de analizar cómo viene la jornada diecinueve vamos a hablar de las noticias de la semana Ilha dos tienen que ver con dos históricos en problema dos equipos que están en descenso como sale sé que vamos a hablar de del Zaragoza mete de fondo la música de Héroes del Silencio junto desde Zaragoza grupo musical en donde los haya el Zaragoza que ha vuelto a cambiar de entrenador el Córdoba que problemas deportivos los tiene económicos y además de acusaciones de corrupción vamos a empezar por el Real Zaragoza que esta semana estrena el tercer técnico de esta temporada empezó con iría que hasta la jornada diez le sustituyó nuestro Lucas Alcaraz hasta las dieciocho y ahora vuelve Víctor Fernández que lleva tres años sin entrenar Zaragoza Santa Isabel buenas tardes es Víctor Fernández la mejor solución para salvar la categoría o es agarrarse a un clavo ardiendo a la segunda vuelta

Voz 5 06:44 pues yo pero que lo último no pero es que el Zaragoza vuelve a la excelencia en los años noventa cuando Víctor Fernández cogió entonces al joven Fernandes con en treinta años el el Real Zaragoza aunque ésta es su tercera etapa porque también en el dos mil seis con Agapito Iglesias bueno pues pues la cabeza de aquel proyecto faraónico que termine como terminó el Zaragoza en Segunda División luego llegó Marcelino pase de nuevo a Primera pero Víctor Fernández fue destituido Júpiter grande como bien dices que que lleva tres años sin entrenar su último destino no Cui Manquillo sino en la cantera del del Real Madrid y ahora bueno pues el mismo comentaba aquí ha venido gratis pues tema económico es un tema sentimental viene para ayudar a echar una mano al rescate de una a otra gota que está en puestos de descenso cuando su objetivo después de la gran temporada la campaña pasada era el ascenso a Primera División y ahora está metido en puestos de descenso con cinco de veinte

Voz 6 07:40 cuatro los de Lucas Alcaraz que han obligado al consejo de administración a destituir al técnico andaluz de momento un halo oí sobretodo una señal de esperanza la Zaragoza con la vuelta de evitar pero a partir del fútbol a partir del sábado mejor dicho el fútbol vuelve a hablar no porque el Real Zaragoza tendrá que de ese partido ante el Extremadura para intentar salir de los puestos de descenso de momento vivir unas Navidades entre comillas tranquilas y ojalá en Zaragoza en puestos de descensos a todo va a llegar solo Víctor porque en teoría en el mercado de invierno aunque el límite salarial está prácticamente al borde es prácticamente la jota que que colma el vaso tiene que llegar refiere vamos a soñando todavía con la vuelta de Miren Linares a pesar de todo lo que pasa en Reus también del central Checho durado así como un centrocampista se allí o a Rosa recupera en condiciones para extra a partir el próximo mes de enero ilusión con la vuelta de Víctor Fernández pero el sábado está claro que el Zaragoza desde ganador de Extremadura

Voz 1643 08:41 es que vuelve a casa por Navidad para salvar a sus Zaragoza ante muchas gracias mucho luego lo que ha ocurrido con el Reus ha tapado sí quizás que en su rival del pasado fin de semana que era el Córdoba estaba pasando casi lo mismo porque el Córdoba ha abonado las nóminas de noviembre El pasado martes que era día dieciocho de diciembre ese día el presidente Jesús León convocó una rueda de prensa para dar yo creo que muchas aplicaciones quizás demasiadas José Antonio Alba muy buenas hola qué tal muy buenas y es que el presidente no sólo aireó los problemas económicos respondió a las acusaciones de corrupción sino que llegó a decir frases tan duras como que temía que salvar al Córdoba El descenso hubiera sido incluso esto es un error

Voz 7 09:24 sí la verdad es que fue una comparecencia larga tuvo unas horas charlando sí bastante bastante dura la verdad es que estaba un poco también acorralado por la circunstancia ya el Córdoba desde el verano que nos las prometía muy felices y luego todo se dio la vuelta en el límite salarial con la imposibilidad de fichar prácticamente hasta el último momento en fin ha venido todo enmarañado desde hace ya algún tiempo no ir bueno lo que se le critica entre en la criticado es que siempre ha defendido que él se iba a quedar en el Córdoba que el club no estaba en venta en la rueda de prensa pues sirvió un poco para defenderse de una noticia que sale a justamente a mediados de semana de un intento de venta precisamente del club a un grupo inversor de Ucrania un grupo se llama de Betty a límites el presidente ha reconocido que estuvo en ucranias pero él decía o algo así como que bueno que How craneal a intentar vender a un jugador a un fondo de inversión que necesitaba por el agobio de la necesidad de liquidez en el Córdoba a jugadores que una vez allí le plantearon la oferta de compra por el club de quince millones de euros y que él no la paró Ike Se mostró torpe está conociendo lo que había hecho eh y al final pues bueno dice que la operación no fructificó en cuanto que llegó a Madrid claro desde de límites han explicado que la operación no es como dice el presidente que no se echa atrás porque no quiera sino porque el propio grupo ucraniano decide no seguir adelante con el intento de compra porque el presidente es un león presuntamente pidió tres millones de euros en dinero negro a partir de ahí se rompió toda la negociación además han animado y han invitado a Jesús León a querellarse penalmente contra ellos y eso es falso que tienen pruebas que lo demuestran absolutamente todo y así hemos pasado un poco la la semana con declaraciones hablaba con declaraciones de otro todo absolutamente al año para un club que no sólo está pasando mal en lo económico y en lo social si es que además en lo deportivo el equipo pues bueno con Curro Torres ha sumado tres puntos de doce está a tres de la salvación y ha ganado dos partidos solamente en lo que llevamos de temporada sumando catorce puntos de cincuenta y cuatro que los números son tremendos lo del año pasado fue complicado pero lo de este año va camino de lo mismo y los milagros tantas veces difíciles

Voz 1643 11:31 si el cántaro a la fuente que se rompe no tiene pinta de que vaya a ser unas Navidades Felices en Córdoba Alba muchas gracias hay mucho ánimo

Voz 7 11:38 gracias un abrazo cordobés Zaragoza dos equipos

Voz 1643 11:41 quieren estar arriba y que tienen que asumir que lo importante no es huir sino que lo importante es este año no bajar de los que vamos a hablar ahora sí que están llamados a pelear por el ascenso el Granada mantiene el liderato tras su sufrida victoria en los últimos minutos ante el Real Oviedo y el Deportivo se coloca segundo en ascenso directo después de ganar al Real Zaragoza está con dos goles polémicos por posible fuera de juego los turineses están empatado a puntos con el Málaga que cortó la racha del Cádiz de siete triunfos consecutivos a pesar de ello los gaditanos se mantienen en el sexto lugar el Albacete suma nueve jornadas sin perder y escala la cuarta plaza a un punto del ascenso directo tras ganar en Soria al Numancia se convierte en Albacete en el mejor visitante de la categoría mientras quienes Belmonte todavía no ha perdido el Alcorcón cayó al quinto lugar después de sumar su tercera derrota consecutiva esta vez ante Osasuna los navarros sin embargo suman su quinta victoria consecutiva en El Sadar y se quedan tan sólo ya a dos puntos de los playoff la noticia más importante delfines semana se conoció el sábado por la mañana que horas antes del empate del reuna ante el Córdoba el club tarraconense hizo oficial que abonaba las últimas tres nóminas de unos jugadores que el viernes habían anunciado que iban a rescindir sus contratos si no cobraban importantísima victoria del Sporting que ganó al Mallorca de José Alberto no conocen la derrota desde su llegada y están ahora a cuatro puntos del play off el derbi canario acabó con empate y con polémica por un penalti a favor del Tenerife que acabó con la expulsión del defensa de la Unión Deportiva Las Palmas David García además el Elche goleó al Rayo Majadahonda uno cuatro volvió a ganar seis jornadas después se estrenó por fin a Domicilio otra victoria destacada fuera de casa fue la del colista la del Nàstic que ganó en Extremadura Almería y Lugo empataron el partido que les enfrentaba y así llegamos a la jornada diecinueve de la Liga dos tres que como cada semana analizamos con nuestro técnico de cabecera Joseba

Voz 0451 13:49 Correa hola muy buenas tardes

Voz 1643 13:52 está por ahí también lo tiene que más sabe de segunda de toda España hay de alrededores nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez Sergio hola buscar

Voz 6 14:00 qué tal muy buenas

Voz 1643 14:01 seguimos hablando de la igualdad de la Liga dos tres Joseba semana tras semana pero así te vamos a continuos cambios de líder coge el Granada liderato la aguantado semana lo coge dos semanas al Alcorcón lo recupera otro hace Granada y es que tenemos a los cinco primeros en tan sólo cuatro puntos que eso es menos un pañuelo ya

Voz 8 14:18 sí la verdad es que hay muchísima igualdad no en la parte de arriba si los cinco primeros estaban conmigo sí bueno que ver cuál que resultado tanto de Eric turbias como de algún tropiezo pues es pues el liderato no pero pero bueno yo creo que que al final pues en los cinco primeros ya tiene no digamos un pequeño margen con con respecto al Cádiz que es el que es el sexto y bueno hay un poquito de de brecha y bueno al final Le todavía es pronto pero pero cuanto mejor esta exposición no pues más opciones tendrá

Voz 1643 14:52 hablamos mucho Sergio de lo bien que los haciendo el Granada Málaga que tan pronto a dar una de cal como otra de arena hablamos poco de cómo a la chita callando está y el Depor colocado en ascenso directo estos traje nombrado tiene un partido complicado este fin de semana porque juegan fuera de casa que es donde más flojear

Voz 9 15:12 sí la verdad es que tienen los tres partidos Oscar fuera de casa Granada que visita a Tenerife el Málaga que visitaba Oviedo iba el Deportivo de la Coruña que visitaba al Cádiz en el partido que vamos a hacer en Movistar en el partidazo bueno son tres equipo que es verdad que el rendimiento lo está haciendo muy bueno que son equipos diferentes a mí el el Málaga si me parecen más no porque son equipos que se va mucho en el aspecto defensivo también lo hace el Depor de hecho los tres porteros los menos partidos de la categoría pero es que el de además tiene un arsenal tremendo tiene un arsenal ofensivo que da un nivelazo es el equipo más goleador de la categoría treinta y una dianas son desplazamientos complicados los tres no porque el Granada visito en Tenerife que viene de conseguir empatar en el partido frente a la Unión Deportiva el lo eterno rival y eso hace que siempre bueno pues lleguen con un estado de ánimo superior y recibiendo un rival bueno te los importantes así que conseguir ganar sería un buen un impulso muy importante también para el equipo de Oltra el Málaga le costaba mucho a domicilio pero yo lo dignos frente al Mallorca conseguir una victoria una victoria fuera sin embargo ahora juega frente no quitó donde parece que aunque que la va a jugar el puesto que si no consigue el triunfo lo pueden pasar muy mal para continuar y para llegar al próximo año dirigiendo al equipo carbayones el Depor aún Cádiz que bueno pues es verdad que en el partido frente al Málaga pues no fue capaz de conseguir puntuar pero sí que es un equipo que llegaba con una racha fantástica ahí además vamos a ver de qué es capaz el Depor porque los últimos partidos como visitantes sí que se ha conseguido no perder pero han sido empates sí que es una prueba de fuego para los tres y para terminar para terminar alguien a mí de los tres que ni transmite una sensación de tener más alternativas tener dinamita arriba hay más valientes es el deporte lo de la colonia entre el equipo que ya desde el principio me transmite la sensación de más seguridad además polivalencia el equipo que se puede convertir quizá sin tener un jugador tan llamativo como otros equipos podrían tener Rubén Castro pero como lo que me parece más más difícil de batir

Voz 1643 17:10 esto es por arriba los tres que va bien por abajo hay uno que preocupa a Joseba porque el Zaragoza va ya a por el tercero de la temporada Alcaraz empero los números que tenía ya que así al final la solución para seca de que has ido a agravar el problema en no lo va a tener fácil Víctor Fernández para revertir la situación y sobre todo la dinámica de un equipo que va cuesta abajo

Voz 8 17:31 sí la verdad es que es una situación muy complicada no porque bueno el equipo que la temporada pasada pues jugando el play off de ascenso pero al final pues pues han sido muchos niños no al final pues no una una garantía de gol y al final pues no es no es fácil no supimos por tan importante bueno más bien poco las las expectativas los objetivos que que tenía en el club que que bueno que tuviera ambiciosos y eso hace que la situación será más más delicada no quizá nosotros otros equipos desde el principio desde el primer día de pretemporada saben que que puede estar peleando por no bajar pero el caso el zaragozanas es diferente no hay bueno llevamos que que gestionar esa esa situación es es complicado bueno ahora pues hay otro cambio de entrenador empezó ya que después cogió el equipo Alcaraz qué que tampoco ha podido revertir una situación iba y ahora veremos pues con Víctor Fernández que que es lo que pasa no

Voz 1643 18:40 el Zaragoza que juega con el Extremadura rival directo si los maños ganan a los extremeños les supera en la tabla les meten a ellos en descenso puede salir ellos de los cuatro últimos puestos el IVA esta semana en Sergio a Tebas te he dicho que no descarta jugar un partido de Segunda División en EEUU Barça caso hasta preparan bañador parejita Miami

Voz 9 18:59 yo creo que sería muy acertado porque si hay algo que conocer en la Segunda división la Liga Santander ya están muy promociona así que pero creo que debería ser una semana o algo más no porque así no

Voz 1643 19:10 no tampoco es cuestión no se

Voz 9 19:12 bueno veremos qué es lo que es lo que sucede que con estas cosas que los aficionados en para luego no bueno veremos qué sucede pero también es cierto que la Segunda división cada vez está más internacionalizado exhibe los practica

Voz 8 19:23 desde los equipos de Granada por ejemplo propietario

Voz 9 19:25 chino del Málaga esa árabe del Alcorcón es un grupo inversor de en el Albacete en el Mallorca está excepcionales como al frente de un grupo es la cara más conocida del grupo norteamericano bueno pues es que el fútbol profesional los finales un negocio no me al final es cierto que hay que consejo para hacerse las aficiones porque para mí eso es la base y si no tienes aficionados que vayan los a los estadios olvídate de todo lo demás pero luego alrededor se mueve tanto dinero que a mí no me extrañaría que un día de estos pues un partido de Segunda división de los que tienen más renombre o que puedan tener más colorido más ambiente con puede ser algunos de los derbis sé que es muy difícil que va a ser muy complicado porque lógicamente ellos tienen derecho a disfrutarlo pero no me extrañaría que tal y como están las cosas pues si algún día se propusiera impartido estos también se fuese a Estados Unidos y tengo que ir pues voy a qué remedio

Voz 1643 20:18 se sabe que si te vas le paga el viaje a todos los abonados de esos equipos seguro

Voz 9 20:22 encantado bueno no lo sé no sesión pasillos clave porque es una cosa que no se también es un poco de actuar lo que es una Liga

Voz 1643 20:32 pues veremos lo que hace Teba porque el partido primera no lo ha salido mejor de Segunda en lo lleva para adelante que Sergio el fútbol es que es un negocio y el negocio ese Joseba las cosas van mal y es lo que le pasó al Reus que no había pagado las últimas en nóminas a sus jugadores pero todo se ha solucionado el pasado sábado ya han cobrado yo creo que es una muy buena noticia no sólo para el Reus sino para la Liga un dos tres que sigue manteniendo veintidós equipos

Voz 8 20:57 sí yo noticia muy positiva no principalmente pues por por el Reus por jugadores pues los empleados que porque bueno al final pues seguimos con con veintidós equipos en a en la competición no es verdad que empezaron pues ya con el handicap de no poder inscribir a jugada bailes parecía que bueno todo no teníamos lo peor pero bueno porque normalmente puso a última hora se ha podido arreglar al menos ahí no eh no deja de ser una una gran noticia no especialmente para el Reus pero yo que para para toda la competición no

Voz 1643 21:29 decidió que la semana pasada que se acercaba la Navidad que los milagros existen tal cual ha sido has ido algo así porque muchas familias han quedado en la calle ya iban a seguir

Voz 9 21:39 sí cree grasa sobre todo por eso no porque la gente que al final son son trabajadores pues sostenga en su trabajo y tengan su salario como debe ser íbamos a ver si es algo como bueno estábamos comentando momentáneo que consigue arreglarse también es un toque de atención para que en otras ocasiones y antes de empezar la Liga pues todo esté bastante más cerrado y bastante más garantizado porque no sólo se trata de límites salariales no con lo que hemos visto no sólo sirve vigilar eso no hay que estar pendientes de otras muchas cosas y que la Liga una Liga con el potencial con lo tiene en la primera persona he dicho

Voz 8 22:13 en España pues no puede estar pendiente de cosa

Voz 9 22:15 es como estas que parecían ya desterradas y que por desgracia a seguían existiendo pero a niveles inferiores en el fútbol profesional que exista esto porque yo el final siempre en estas cosas pienso bueno el haber limitado el potencial salarial de un equipo eso ha sido bueno no ha sido malo porque si existía ese potencial comprador igual al limitarse las fichas y los jugadores que puedes tener ese comprador se retira porque es difícil que el equipo mantenga la categoría entonces eso está haciendo bien puesta haciendo mal porque en principio para hacer bien para que no se ficha jugadores a los que no se puede pagar pero también se jugadores en los que tú crees que que necesitas para ese proyecto no los puedes tener pues igual el inversor que va surgir estado de hablando todo de ciencia ficción eh no sabemos es una hipótesis pues igual coge dice pues yo me retiro porque con el equipo que me permiten formar voy a estar en Segunda División B entonces creo que más allá de límites salariales todo tiene que estar mucho más cerrado al inicio de temporada que no vale sólo con poner una condición porque se ha demostrado que al final te puede pasar igual que el equipo no pueda competir que no tenga dinero y que todo al final sea un círculo vicioso que se ha salvado por lo menos por ahora se ha salvado afortunadamente pero que veremos cómo termina

Voz 1643 23:24 hemos que sea un toque de atención para que no vuelva a pasar y para que vaya con más cuidado llegamos a la jornada diecinueve Joseba que el último partido de la Liga un dossier de el año dos mil dieciocho no te vas a perder

Voz 8 23:38 hombre yo creo que el a priori es más atractivo parece el Depor no eh porque bueno es una de las que que el Cádiz perdió el otro día pero yo una buena racha ahí bueno que que eso no es equipos gesto claramente bueno es un sexto puesto botones segundo puesto que que bueno mientan en el potencial de los equipos a priori yo creo que es el parque la jornada para ti también esta parte de las paradas

Voz 1643 24:08 sí porque yo pero hemos estas claro que va de jornada

Voz 9 24:13 que se partido sí porque se me va a tocar continuamente a las nueve menos cuarto porque esta semana cambia el horario estaremos bueno con todo el Mundialito de todos estos movimientos pues bueno vamos a verlo a las nueve menos cuarto si yo creo también en es muy interesante el Cádiz no decírselo a llega después de perder pero sí bueno encontrar un rival como se gana tanto cero es un equipo muy potente que llevaba siete victorias consecutivas recibe un Depor que tiene por decir bueno decimos asignatura pendiente Si gana empatar a mí no es verdad también bastante bien pero es verdad que si consigue ganar en un campo como el Carranza por terminaría como un cohete en este año dos mil dieciocho

Voz 1643 24:53 pues vamos a ver qué pasa en ese partidazo Cádiz Málaga el Cádiz que llevaba siete victorias consecutivas en que perdió en Málaga la semana pasada a ver cómo se recupera mentalmente después de una buena racha de haber tropezado y el de porque lleva trece partidos sin perder consecutivos en los últimos ya más de tres meses lo que pasa te lo contaremos no la próxima semana sino dentro de dos porque la próxima vacaciones para todo Joseba Etxeberria Sergio Sánchez muchísimas gracias a los dos

Voz 9 25:20 igualmente feliz Navidad una verdad felices fiestas

Voz 1415 25:23 vamos a conocer ahora las novedades de alguno de los partidos más

Voz 1643 25:26 los atractivos de este fin de semana la décimo novena jornada que arranca el viernes a las siete y que lo hace con la visita del líder al Tenerife que viene de empatar el derbi canario ante Las Palmas y con la necesidad de ganar porque una derrota puede acabar con el equipo de Alex en descenso Granada lo Mora muy buenas hola qué tal chicos muy buenas llevaba el Granada dos partidos sin ganar en casa y lo hizo de nuevo con un gol de Adrián Ramos al que Diego Martínez ha recuperado creo que vaya el colombiano lo mismo goles que la temporada pasada puede ser

Voz 0286 25:53 cuatro golito sí señor el caso además es que Adrián Ramos que ya sabéis que es el buque insignia o debe serlo en este Granada Club de Fútbol evidentemente la talla mundial su currículum venía de jugar Champions en el Borussia Dortmund

Voz 0451 26:07 la ficha que tiene el colombiano evidentemente supera

Voz 0286 26:09 de con holgura todo el resto de Deco compañeros y es la puerta pero la apuesta personal del propio propietario de John Jean el propietario de este Granada Club de Fútbol para esta temporada está entrando en juego muchísimo más que temporadas atrás su trabajo y sacrificio en cada partido está empezando a conquistar a la grada del Nuevo Los Cármenes y encima por fin la pelotita está entrando es verdad que a lo mejor en cuanto a números sigue por debajo de lo que se espera de él porque por ejemplo tiene por delante en cuanto a cifras goleadoras a Antonio Puertas que sigue siendo el pichichi pero evidentemente Adrián Ramos cuando va entrando en dinámica cuando ah ya va cogiendo el rodaje suficiente es un jugador determinante la categoría y lo está siendo para este Granada Club de Fútbol el otro día si recordáis la finalización que tiene ante champán en el partido del Nuevo Los Cármenes esa de auténtico dulce Cervo

Voz 1643 26:56 acabar el año bajón acabarlo en acceso directo vivo hombre si le pregunto a a Diego Martínez me va

Voz 0286 27:02 decir que tenemos que acabar en lo más alto de la clasificación pero sigue siendo siempre anecdótico si el Granada consigue la victoria el mañana ante el Tenerife en el Heliodoro va a conseguir encadenar cuatro triunfos de forma consecutiva algo que consiguió ya el año pasado precisamente con Oltra en el banquillo y que a partir de ahí sólo la escalada para abajo del conjunto rojiblanco con tres derrotas de forma consecutiva que precisamente fueron las que le costaron el puesto luego al al técnico valenciano con un desastre en el Tartiere ante el Oviedo de dimensiones importantes además el Granada si consigue aquí

Voz 1643 27:35 el primero este dos mil dieciocho va a conseguir

Voz 0286 27:38 algo que no ha conseguido nunca en su historia que es eso pasar las Navidades en lo más alto de la clasificación

Voz 1643 27:44 pues Oltra recibe al que fuera su equipo la temporada pasada el viernes a las siete de la tarde en el partido de la jornada hay muchas gracias un abrazo chicos segundo en la tabla es el Deportivo de la Coruña que también juega fuera como él el Granada visita al Cádiz y lo hace el sábado a las nueve menos cuarto de la noche Coruña Hermida muy buenas hola qué tal Oscar muy buenas el Deportivo que lleva trece partidos sin perder sino me ha fallado la vista que ha marcado ya un tercio de todo o los que lleva a balón parado algo que es fundamental en Segunda División

Voz 0995 28:11 sí pues mira ocho goles en faltas o córners tres que han llegado también desde el punto de penalti en total son once tantos los que ha conseguido a balón parado de esos treinta y uno que los convierte en el equipo más realizador de la categoría y la verdad es que si un ocho Un vistazo a los registros del Depor como decías todo invita al optimismo no XXXI goles a favor es de los que menos encaja está en puestos de ascenso directo Hinault no pierde desde aquel partido frente al Alcorcón bueno pues con todos esos buenos registros la gran pregunta en A Coruña es como el de porno ha sido capaz de meter algún punto más de distancia con los perseguidores

Voz 1643 28:44 eso puso aún hace escasas horas Vicente hacía una reflexión en la sala de prensa de Riazor

Voz 0995 28:50 y es que en la segunda vuelta va a haber que pisar un poquito al acelerador porque a base de empatar fuera de casa que es lo que está haciendo el Depor desde el pasado mes de septiembre cuando le ganó al Nàstic en Tarragona bueno pues con eso sirve para estar ahí pero no sirve para alejarse de los perseguidores así que espera una segunda muerta de emociones fuertes pero primero en lo que va a tener que hacer el Deportivo no es acabar la primera entre otras cosas con una visita a Cádiz de la que se habla bastante aquí en A Coruña respeto en el vestuario del Depor para medirse a un equipo que vienen una serie extraordinaria siete victorias de los últimos ocho partidos bueno pues de estar flirteando con los puestos de descenso a instalarse en unos de peleó por el ascenso así que tiene muy que Haro El Vestuario de Nacho González que lo que le espera el sábado es un auténtico dolor de muelas en el Carranza para ese partido además no va a poder contar con uno de los hombres más en forma de este Depor Carlos Fernández que continúa lesionado y en principio no va a reaparecer como muy pronto hasta el derbi del día de Reyes ante el Lugo tampoco está disponible Valentín pero este es un futbolista que ya cuenta bastante menos para Nacho González así que va a tener bastantes alternativas en las que elegir el técnico aragonés que bueno perdón el técnico vitoriano que recordamos bueno pues satisfecho después de la victoria ante el Zaragoza y sobre todo muy contento en esta semana porque tras aquel empate frente al Numancia en Riazor habían entrado las dudas o por lo menos se habían asomado ya algunos interrogantes sobre si al Depor le llegaría el bache y como te decía la sala de prensa dejó muy claro el técnico vitoriano que con esa victoria ante el Zaragoza de la pasada jornada el Depor Por ahora la crisis no la toca

Voz 1643 30:25 te pregunto ahora lo vimos que a Luis Granada XXXVII Deportivo treinta y cinco te conformas con acabar segundo hay que acabar primero el año

Voz 0995 30:32 yo vamos siempre soy muy ambicioso y no

Voz 0451 30:35 saldremos segundos puestos yo me voy a por el primero aunque

Voz 0995 30:38 que si ampliamos un poquito el zoom nos damos cuenta que hablamos de un equipo recién descendido

Voz 1643 30:43 que haya tenido que fichara dieciocho

Voz 0995 30:46 siete caras nuevas como entrenador también nuevo con dirección deportiva absolutamente remozada bueno con un respeto absoluto generalizado yo creo que todos hubiésemos firmado en agosto este segundo puesto a la hora de comernos las uvas se ya sea que vamos yo voy a firmar que estamos en los dos primeros puestos pero yo quiero el liderato así que apoya a Cádiz y a por todas

Voz 1643 31:06 pues a pasar las Navidades y luego por el liderato sino se consigue esta jornada gracias venga un abrazo

Voz 0451 31:11 el Deportivo de la Coruña que visita al

Voz 1643 31:13 Cádiz el Cadí venía de una racha de siete victorias consecutivas y que se cortó en Málaga la semana pasada y allí no vamos a ir a Málaga porque es el tercero con los mismos puntos que el Deportivo ya dos del Granada juega el sábado a las cuatro de la tarde y lo hace ante el Real Oviedo Málaga Justo Rodriguez hola muy buenas

Voz 6 31:30 hola buenas tardes acabaron con esa racha

Voz 1643 31:32 el Cádiz de siete Bétera seguida pero lo va a ser lo más importante yo creo es que el Málaga de Muñiz volvió a dejar otra vez la portería a cero

Voz 6 31:39 sí eso eso es importantísimo porque bueno ganaba ganaban Socós que llevó a detenerse lo último fue control Almería esperamos el resultado uno dos y el paso con la portería a cero que hacía bastante tiempo que no que no lo conseguiría bueno a dos victorias consecutivas las que lleva bueno ya sabéis la irregularidad de Málaga pero siempre hemos tenido ahí los tres cuatro primeros puestos de la tabla clasificatoria indudablemente el objetivo es quedar entre los dos primeros para conseguir directamente en el ascenso porque yo creo que el plan es posible que no que no le no llegue a no ser que la plantilla un poquito más poderosas y en eso está tanto mundial como José Luis Pérez Caminero el director deportivo para ampliar la plantilla en el mercado no invernal va a Oviedo también el equipo ovetense muy irregular con Anquela que está ahí cuestionado pero que no se fía al Málaga porque como digo baja mucho sus prestaciones al horno estilo es un partido bastante difícil complicado como todos y además no nombre Alfredo desvía oye el centrocampista senegalés que la que está sancionado con un partido que suponemos suponemos que es sustituto es cómo ser laten porque es el sustituto natural alturas lo que ha venido utilizando Juan Ramón López cuando eso enfrentado por estar con su selección o por alguna lesión sanción que ha tenido el centrocampista senegalés es es la única baja porque los demasiado sabemos con Lula Juan Carlos que solté de larga duración mañana para dar la lista de convocados porque viajan llega

Voz 1643 33:16 fíjate que el Málaga a principios de temporada iba a escapar Kuneva tiene rival llega al parón navideño tercero e intentando acabar el dos mil dieciocho de líder te conformas con la tercera plaza el mismo apuntó que el segundo mínimo acceso directo para esta Navidad de justo no

Voz 6 33:32 bueno no ascenso directo ayer decía decía Adrià el el hijo nichos Capitol mandado aquí a cuarenta es saber si antes de la la primera vuelta veremos a ver si si si lo pueden hacer cuarenta puntos cuando tres partidos que recuerdo de la primera vuelta por ende no

Voz 1643 33:53 diecinueve veinte veintiuno contra otro

Voz 6 33:56 te tiene que van a Oviedo viene él Reus

Voz 1643 33:59 sí sí sí

Voz 6 34:01 en La Romareda noticia no sé ellos veremos a ver lo pude lo puede conseguir eso eso es lo que estoy porque han se han impuesto en el en el vestuario

Voz 1643 34:11 pues en números estaba porque tiene treinta y cinco quedan nueve juego así que todo es posible justo muchas gracias enfrente del Málaga el Real Oviedo que puede tener noticias bueno ya contaban a su compañero de Málaga está a seis puntos del play off y el futuro de Anquela está en duda un nuevo tropiezo puede ser último de Anquela en el banquillo de Oviedo así era la jornada diecinueve La Liga un dos cero en una jornada que vamos a vivir en Carrusel y que vamos a contar y analizar la próxima semana en Play Segunda con Joseba Etxeberria con Sergio Sánchez y con el resto de compañeros de la Cadena SER

Voz 10 34:41 quiénes son

Voz 1643 34:58 la semana pasada anunciaron que la próxima temporada va a haber segunda y es posible que lo haya ya incluso en lo fluyó de ascenso en el mes de junio justo al siguiente fin de semana después de anunciarlo es el fin de semana tenido varias jugadas polémicas que quizá con el bar habrían tenido solución y por eso la entrevista de esta semana en Play Segunda va a ser al árbitro de la Cadena Ser en Carrusel Deportivo Eduardo Iturralde González hizo muy buenas

Voz 11 35:23 hola buenas tardes hace falta el banco

Voz 1643 35:26 segundo porque hemos visto

Voz 11 35:27 pues si no es ver si ya tienen una herramienta hay que se puede usar y que siempre va a ser para beneficiar a los errores que que se puedan cometer pues bienvenido sea

Voz 1643 35:38 han dicho que va a llegar para los play off no sé si es el mejor momento de la temporada para hacer pruebas cuando va a haber muchísima un juego para varios equipos

Voz 11 35:45 bueno pues ya se verá no hay que ponerlo que no voy a hacer de todo lo perfecto que que que nos gustaría bien pero no siempre podrá quitar lo lo más gordo no

Voz 1643 35:56 sí como han hecho a la Copa del Rey de la Liga de Campeones de lo de ponerlo en la segunda vuelta ya es imposible

Voz 11 36:01 me gustaba eso a mí me gusta es decir los empieza desde desde el principio no pero bueno aquí el que manda manda

Voz 1643 36:08 te llevábamos y esta semana sobre todo para para hacer un juego hoy digo que es un juego porque pase lo que pase no cambia nada es decir el juego se llama qué hubiera pasado si hubiera habido bar ya hemos elegido tres jugadas polémicas del último fin de semana en tres partidos de la Liga Un dos tres te atreves claro en el Zaragoza se quejan de que los dos primeros goles del Deportivo de la Coruña eran fuera de juego con bar habrían subido los dos goles al marcador

Voz 0514 36:34 con el va si se demuestra porque eso es un hecho objetivo eso se demuestra que ese que son fuera de juego no hubiese subido al marcador

Voz 1643 36:39 no parece más claro el otro es justito pero con el Barça te hubiera apurar

Voz 0514 36:45 eso es pero bueno no quiere decir que un hubiese ganado eh claro luego son tras una se sabe es que te hacen jugar así a decir no llega verbal bien nunca se sabe si va a haber bar igual ese gol lo han nublado pero luego el partido cambia te meten otro

Voz 1643 37:00 así que ayuda pero tampoco es tres puntos no es es

Voz 0514 37:04 mira yo soy una cosa en el Mundial hubo varios el mundo lo cuenten todo el bar no todo el mundo pues en la fase de clasificación que es cuando más sexo porque luego en octavos cuartos y semifinales unos uso casi nada el resulta hubiese quedado igual hubiesen pasado los mismos equipos

Voz 1643 37:18 y si no hubiese habido si le gusta menos cabreo porque veían que claro otro otro partido en el derbi canario en Las Palmas pero el que acabó con empate a uno Las Palmas se queja del penalti a favor del Tenerife dicen que Scott cuando acaba el partido le pide disculpas a David García con el Barça habría pitado

Voz 0514 37:37 bueno si hubiese pitado el penalti pero luego el barrio hubiese visto como hay un error claro y manifiesto hubiese dicho oye venir aquí hay mira mira lo que Le Pen en la cabeza

Voz 1643 37:45 ahora es esa sí que es un error que con el Barça habría solucionado ha sido penalti expulsión además de jugar

Voz 0514 37:51 si hubiese quitado las pulsiones hubiese quitado hubiese sirviese no hubiese bueno no hubiese pitado una de cómo hubiese pitado pues tenía pitado detrás

Voz 1643 37:58 yo sé que podía haber habido un cambio de resultados correctos de disputa de partido diferente en el Cádiz y piden un penalti por mano de un defensa de el Málaga que también habría sido además quizá expulsión que he dicho bar Si de la jugada

Voz 0514 38:13 claro pero allá de interpretación silbar interpreta que esa mano es punible es clara y ocupa un lugar no que no está en su sitio pues lo hubiese llamado al árbitro y al final es el que decide pero en el tema de las manos con varios fíjate lo que está pasando en primera todas las que hay va a seguir existiendo que sí pitar pitaron en otro pues porque es complicado

Voz 1643 38:38 de escucharte y tuvo un tuit de Juan Cala al central de Las Palmas el otro día que pedía en Twitter que que en Segunda ya por lo que hemos comentado drogadas anteriores incluso con elevar podían haber cambiado los partidos o no así que tampoco se decirte matemática

Voz 0514 38:55 claro es que no es cuestión de matemáticas porque es que luego todo es diferente de es el modelo no es que uno más uno son dos el bar que puedo ayudar para la ciertas cosas pero eso no va a cambiar muchos resultados que luego ahí sí te pitan pero luego hay que meter el penalti y luego hay que es complicado

Voz 1643 39:14 ya veces sesgadas con diez así con diez jugando mejor que a los partidos pues aquí nunca se sabe

Voz 0514 39:18 qué va a ayudar está claro pero que no va a ser la panacea de que la gente crea que hubo ya verás con el VAR

Voz 1643 39:24 bueno pues a segregar bajamos un poquito la euforia de la gente que incluso para la segunda vuelta cada cosa a su tiempo el segunda va a llegar pero va a llegar en principio el ascenso a Primera División sino en el arranque de la siguiente

Voz 0514 39:37 la verdad es que al final es es decir quiénes en los cuatro primeros con el barco teniendo en en España que en los cinco primeros quiénes bueno

Voz 1643 39:44 en en Primera y siempre

Voz 0514 39:47 desde siempre vale

Voz 1643 39:48 los últimos es bueno pues lo exacta de peleas por no bajar es al Villarreal

Voz 0514 39:53 sí que lo más seguro que al final igual salen pero el Huesca donde a estar con Baros Simba rayos me creía que iba a estar con Baros Simba los cinco primeros bueno iban a estar con Baros Simba

Voz 1643 40:05 al final el a veces hace justicia que tienen días que tienen

Voz 0514 40:10 por qué no va primero la Juve quema en los tres últimos los que se imaginaba vete a Francia bella Alemany si es que

Voz 1643 40:19 yo he que que queda claro que el bar está bien pero que tampoco es la solución para todo

Voz 0514 40:24 no claro pero a ver si es así es decir que que está bien que va a ayudar sí pero que no va a cambiar muchas cosas eh que no creía que la gente ahora esto es decir al atleta montado esto

Voz 1643 40:35 la polémica sigue todo los fin de semana hay mucho tu interpretación sé que la gente tranquila el bar llegará a Segunda es seguro que la próxima temporada aún con Burt Itu a un jueves te te pregunta para que no se fundada en el norte al principio mal

Voz 0514 40:49 todavía seguro que sí tengo que decir es que el Vázques que vamos a ver en Segunda división que estamos viendo este año dentro de cuatro años no va a tener una ACB de Portugal a cambiar muchos conceptos va a cambiar mucha cosa va a cambiar sirvió hace sólo sólo lo que te voy a decir es decir mucho bar mucha historia pero la final del Mundial se empieza a decidir con el uno cero de una falta de no es a favor de Francia que se tira Griezmann al borde del área sacan la falta de gol no el el mundial en el Mundial habiendo Bar el primer gol de que es de una falta que se tira Griezmann que acaba en gol

Voz 1643 41:19 el bar llegar a Segunda Hay comentaremos que que ocurre Hay como te digo hito alguna vez te vosotros que para que no fuentes muchísimas gracias y hasta luego hasta luego

Voz 12 41:35 sí

Voz 13 41:36 toda la Segunda División Play Segunda

Voz 12 41:40 un dos tres

Voz 1643 41:45 ahí estaba al éxito del

Voz 0451 41:49 Deportivo seamos derbi canario que haber objetivamente de lo que pasó yo entiendo que Las Palmas prodigaba porque en ningún caso fue mano de Javi García fue un error grave del colegiado como como Iturralde lo ha comentado vamos

Voz 1643 42:04 así ha dicho hubiera pitado penalti pero si le hubieran dicho que fuera a revisar el VAR habría visto que era penalti que el balón da en la cabeza David García inhibiera vidas hay penalti expulsión por tanto habría cambiado el resultado aunque lo penaltis aquí y luego qué

Voz 0451 42:17 pieza cero Suso que después de todo el tiempo que estuvo parado el juego por las protestas pensión Ana no por la lesión y tal pasaron cinco minutos ya el penalti con sangre fría allí bueno gol empate para casa tenemos sacerdotes llenos tiembla la pena

Voz 1415 42:31 seguro que el que está al otro lado de Valonia lo vimos en tiembla compañero de Gol TV de bienes por Héctor Ruiz muy buenas

Voz 14 42:39 qué tal muy buenas bueno te tengo que a mí me tiemblan depende del contexto pero todavía más tiempo

Voz 1643 42:45 en el vale más un estadio con todo el mundo mirando te con la presión después de toda la movida es complicado

Voz 15 42:51 es más fácil hablar por la radio o la tele sí la verdad que es pura raza ganaría pues

Voz 0451 42:59 el estudio no no sólo para hablar del

Voz 1643 43:01 el calvario que ha escuchado editorial de decir que el Tenerife podía haberse ahorrado penaltis ha metido corriendo es que le medirse la semana pasada que la píldora del derbi canario venía este jueves no ha pasado ahí Schutz falla como y con Héctor

Voz 14 43:12 pues yo creo que es por su bien creo que me voy a ahorrar un posible yo yo Shaker igual no necesita porque ya después de lo sucedido yo creo que es en parte viene suficientemente edulcorado como para que yo no tenga que ver nada más pero si él quiere yo puedo con algo

Voz 0451 43:28 nada nada pero cuando volvamos a ganar un partido a ver si de aquí a marzo eso sí tenemos ahí

Voz 1643 43:34 pero verdad y voltió una jugada Piles no a ver qué pasa a ver qué pasa queda muchísimo pero bueno a ver a ver bueno pues derbi canario no de alguna o despejado por otro

Voz 14 43:46 no yo es que me gusta me gusta pasar de puntillas pero como ha explicado Benito yo creo que no ha resuelto de la de la mejor manera y por cierto hay tu se queréis algún día también le mando un botecito por lo poco que nada

Voz 1643 43:58 ahí todo hay que echarle aparte ahora que no nos escucharán a Paco ya Saiz no no no que va contra la ella me

Voz 14 44:09 venga que voy

Voz 15 44:11 vale la primera

Voz 14 44:13 Valente Osasuna están de enhorabuena aquí la primera Happy PIL Rice algo así como Yagoba mece la cuna por qué pues porque en el último partido

Voz 15 44:23 donde lo importante para coches