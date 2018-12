Flash deportes SER de las 18:30 (20/12/2018)

Voz 2

00:38

yo creo que voy a estar retirado y la gente me va a preguntar lo volver a la selección yo voy a decir pues presupuesto que me gustaría yo lo he dicho siempre voy a tener setenta años vivía está en el sofá de mi casa hay basta sin cerrar eso ya os lo digo de antemano que no lo voy a cerrar nunca sería bonito a mí son cosas que no están dentro de de mi mano yo lo único que puedo hacer es entrenar y jugar al máximo nivel y al final pues mira cuando vine hace un año un año algo no me lo esperaba para nada ahí la la llamada me hizo una ilusión bestial trabajo en lo que yo puedo hacer y bueno si al final pasara algo así pues bienvenido