Mujercitas, un libro para escuchar en Navidad. (30/12/2018)

manera por cierto encantada entonces yo detesto mi nombre Josephine así que todo el mundo me conoce por yo yo me entiendo

Voz 1594

02:03

trata mucho cosas de la época trata mucho cosas que seguramente a ella el estaban preocupando mucho en la época y que hoy están muy supera entonces claro es muy difícil mirar algo en su época porque no conocemos la época no no hemos vivido ahí pero yo el grupo con Mujercitas específicamente sí que hay que hacer este ejercicio no a cambio de de eso de la no actualidad en lo que es un tema sociales y tal tenemos todo ese mundo antiguo entonces en una entrañable ese mundo como muy solidario como más lento como más tranquilo todo en el que todo tiene un tiempo de cocción