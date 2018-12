La voz de Escarlata O'Hara

Voz 1 00:00 dicen que siempre llevaba consigo una agenda donde tenía anotados los nombres de todos los actrices Ana

Voz 2 00:11 que haya doblado pregúntame a que actriz no he doblado otro lado

Voz 3 00:15 muchísimas en una lista infinita porque claro son setenta y tres años de trabajo setenta y tres

Voz 4 00:23 salas de trabajo y nada menos que ochocientos diecinueve

Voz 1 00:26 de largometrajes a los que puso su voz además de innumerables series de televisión ese es el legado que ha dejado Elsa Fàbregas para muchos la mejor actriz de doblaje que hemos tenido

Voz 3 00:36 tienes que tener técnica sentimiento mira una cosa es decir te quiero te quiero Rome hay diferencia uno

Voz 1 00:45 defendía su trabajo como un arte cuya mayor exigencia era pegarse como celofán al personaje al que doblaba

Voz 3 00:51 o de imitación que tú puedas decir buenos días pues

Voz 1 00:57 en varios tonos sobre todo que al personaje que estado blando el a Fábregas nació en mil novecientos veintiuno y era hija del locutor

Voz 4 01:06 Fábregas el famoso señor Dalmau de la radio de los años cincuenta y sesenta

Voz 1 01:10 su tía Marta Fábregas era también actriz de doblaje y fue ella la que la inició en la profesión siendo muy joven tenía trece años

Voz 2 01:17 en mil novecientos treinta Si me llegó de la mano emitía una gran artista de teatro pero luego se dedicó al doblaje Inma inició en esto de lo cual estoy muy contenta

Voz 1 01:29 ese primer doblaje fue hacer de niño en la película El pequeño Jacques de mil novecientos treinta y cinco y así Elsa se incorporó a la profesión no sin grandes esfuerzos unos de los doblajes más difíciles que recuerdo

Voz 2 01:41 es Pigmalión el primero

Voz 5 01:44 vamos con queso viejo eh pues si lo hubiera criado como Dios manda no me habría estropeado mis flores se hubiera largado sin pagarme las

Voz 2 01:52 yo era muy joven pero tía quiso que hiciera eso Lage ya había un grito que me costaba horrores yo iba pues por la vista el Tibidabo gritando continuamente

Voz 1 02:03 aquello me costó mucho su carrera recibió un gran impulso con dos películas estrenadas en mil novecientos treinta y nueve

Voz 6 02:08 por qué no vienes con nosotros neón vamos a pedirle al Mago de Oz Eaton coraza yo estoy un cerebro que estoy segura es de que a ti te daría malo

Voz 1 02:16 pues a Fábregas puso voz a Judy Garland en El mago de Oz y poco tiempo después recibió un encargo aún más importante

Voz 7 02:24 en Witness de no coincide con el de Hugo

Voz 1 02:29 así sonaba a ni en la versión original de lo que el viento se llevó pero en España Escarlata O'Hara siempre tuvo la voz de Elsa Fábregas

Voz 8 02:37 adiós aporta el tipo que no lograrán aplastar viviré por encima de todo este contó ya terminado todo volvería para verlo que ni yo ni ninguno de los mitos que tenga que estás la Dios

Voz 9 02:52 nunca que jamás volveré a pasar a Metro de yo estuve en la metrópoli

Voz 10 03:01 me citaron una mañana para ver la película tú imagínate yo sin entender Papa de en Les cada una así al lado de gigante yo viendo a ir jugando venía la mitad me dije hay PP bueno va dice no falta lo tramita

Voz 3 03:18 es mi pero la envío hasta

Voz 1 03:26 fue así como Elsa entró a formar parte de esa élite que formal los mejores actores de doblaje de la historia en España voces míticas como las de Teófilo Martínez Matilde Conesa Rogelio Hernández Rosa guiñol con Ricardo Solange Konstantin

Voz 1847 03:39 los Romero el actor de doblaje es el eterno anónimo sí pero a mí no me importa estoy convencida de que nuestro público pues no le importa I no se cansa de ver a Kevin Costner Melani y muchísimos pero yo creo que se canta

Voz 2 03:53 haría hablo por mí es doblado tal cantidad de películas claro fulanito Elsa Fábregas menganita por esa fábricas esto les hubiera cansado me parece

Voz 1 04:03 la lista de grandes estrellas a las que dobló Elsa es impresionante Katherine Hepburn

Voz 12 04:08 no es una suerte que vio ya acordado de esa casa y lo que pienso irá es tocarle a cada momento puede estar tranquilo

Voz 13 04:13 a Greta Garbo o que yo les reprocha su frivolidad como materia básica quizá no sea usted mano pero es usted producto desafortunado de una cultura caduca

Voz 14 04:23 lentamente a vivir ya pero ya pergeñado por entonces te a Virginia

Voz 5 04:33 oye cómo te llamas Clyde Barrow Bonnie Parker sí encantada de conocerte

Voz 16 04:39 han Cruz voy a acostarme muy bien pues buenas noches no vas a bajarme la cremallera preferiría no hacerlo señora Robinson aún creéis que pretendo seducirte

Voz 1 04:47 irrita Hayward Ingrid Bergman Doris Day Sophia Loren Julie Christie salí Winter Jean negó la lista es interminable de todas ellas Elsa decía que la que le dio más problemas fue Bette Davis en qué fue de Baby Jane porque no le cogía bien los matices de voz que hacía

Voz 12 05:03 la dichosa señora veis parecido entusiasmada con esa película tuya de anoche

Voz 17 05:08 de veras me gusto neveras les gusta

Voz 18 05:13 se da gusto pero el San Fábregas no sólo doblaba a

Voz 1 05:16 bonistas

Voz 19 05:19 tengo que salir de aquí

Voz 5 05:21 que intente dominar sobre

Voz 20 05:24 Belén al mesa eh vamos vuelva a su asiento yo me ocuparé de esto miles llaman porque les

Voz 1 05:36 esta es la pasajera histérica a la que todos abofetear en Aterriza como puedas fue también el ama de llaves de Rebeca o Money Penny en muchas de las películas de James Bond y muchos otros pequeños personajes que Elsa disfrutaba interpretar

Voz 21 05:48 no ha sido una monja que ha sido una duquesa lo ha sido

Voz 1847 05:51 la prostituta he sido una niña

Voz 21 05:54 ha sido un transformista has perdido algo mis pastillas él mis pastillas no nazis venga

Voz 22 06:09 vamos arriba otra mal

Voz 23 06:12 perdido de si mis pastillas que ya era octogenaria en seguía

Voz 1 06:16 trabajando

Voz 23 06:17 la actriz se quejaba de que cada vez ese descuidado a más la interpretación pasa

Voz 3 06:21 mira antes había más tiempo menos gente haciendo esto no te podías recrear hoy con las prisas no se dilatan delegado me entiendes Se va muy deprisa eso no quiere decir que se hagan doblajes muy buenos y que yo tenga compañeros que lo hacen y compañeras maravillosamente

Voz 1 06:40 en los últimos años de su vida Se especializó en doblar a ilustres damas británicas como Maggie Smith Vanessa Redgrave o Judy Dench de las que decía que eran más difíciles que las americanas

Voz 3 06:50 avión unas actrices inglesas que son muy difíciles de doblar mucho porque la americana hace muchas pausas en cambio la otra las inglesas

Voz 1 07:01 hablan muy prisa su último doblaje lo hizo en dos mil siete un año antes de su muerte fue para la película de animación francesa Persépolis donde ponía voz a la madre de la protagonista

Voz 24 07:11 más estampita diosa lleva toda la tarde Mariano m con los proletarios los obreros la lucha de clases IS barbudo dice eche llevadero

Voz 1 07:19 Elsa Fábregas murió el veintiuno de diciembre de dos mil ocho a los ochenta y siete años de edad pero basta con poner algún canal de televisión o meter en el reproductor cualquier DVD Blu Ray para seguir escuchándolos porque su voz siempre estará ahí en las películas en las actrices inolvidables porque la de Elsa ha sido y seguirá siendo una de las voces de nuestra vida

