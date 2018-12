Javier Rey, de ciclista a narcotraficante en "Fariña"

Voz 1 00:00 de Chema

Voz 2 00:05 a mí sí que me quería

Voz 0286 00:09 ser ciclista profesional o cualquier cosa relacionada con el deporte yo tengo una bicicleta yo también tengo

Voz 3 00:14 a una igual

Voz 0286 00:17 que mi hermano mayor y quería hacer ciclismo esas edades donde el hermano pequeño P a su hermano mayor como absoluto héroe quise seguir sus pasos desea es queríamos unos tubulares profesionales estuve un montón de años fui muy en serio además yo quería pero el cuerpo no Dios necesita refuerzos lo mismo solamente para ser ciclista profesional o cualquier deportista profesional tienes que ser físicamente un portento entonces el tiempo me puso en mi lugar correcto dice el domingo

Voz 4 00:49 la sensación en la fiesta mayor que estéis un buen puesto fin la montar el tiento si quieres tener

Voz 0286 00:56 buenos resultados hay que entrenar y no con el justificaciones raras y si entrenas mucho el trabajo sale bien unas poco pues va saliendo unos bien

Voz 5 01:05 viste esa peli Donnie Darko no la ve al principio de Chile en va en bici pues es perfecto porque puede hacer de mí porque sabe montar en bici sí que más tiene que

Voz 0286 01:17 no sólo hay una cosa hay una cosa en la que ganas ser actor y es que yo puedo dedicarme a esto con noventa y tres años y el cuerpo me lo permite y ahora mismo estaríamos hablando de mi retirada el Depor

Voz 6 01:27 eh

Voz 0286 01:39 el sábado puede otro aficionado y el director me me planteo una vez tú te has planteado alguna vez dedicarte a esto digno y él me dijo planteárselo y empecé a hacerme preguntas

Voz 7 01:50 porque cuando dijo de ver una peli en su casa pensando que era una excusa para ser algo más interesante pero no en serio las a que quiere que seamos amigos

Voz 0286 01:59 creo que hombros Basile gusto ver qué pasa

Voz 8 02:02 luego pedí consejo

Voz 0286 02:04 me fui a Madrid a estudiar abandoné un especie de inicio de carrera en la sanidad española lo dejé y me vine a Madrid estudie poco a poco fui teniendo oportunidades poco a poco poco a poco fui hasta ahora

Voz 9 02:22 Fran que yo o que tenga que contar qué claro

Voz 0286 02:38 principio da un poco de vergüenza decir que eres actor por qué pones todo tu energía en ello pero tampoco hay grandes cheques sino opacas el piso con con eso entonces como es un hobby es mi trabajo tiene dudas cuando el día cinco mil sólo en este dos mil quinientas nombran fin siempre hubo listos impagos pero eso no se levanta a las dos de la mañana me pagan las multas de la Guardia Civil sigues jugando ahí un poco intentando encontrar aquí mismo tardé un poco en decir que que era actor y que me dedicaba una encuesta telefónica de puerta a puerta me temblaron y me cuando me preguntaron qué era el piloto éxito

Voz 7 03:10 los mejores para ellos sea hacerlas cosa algunas aprender el resto

Voz 0286 03:15 yo llegué a Madrid con un objetivo claro yo llegue a Madrid aprender un oficio no tenía claro ni siquiera tenía imaginación para pensar que podría pasarme lo que me pasa aquí hay negocio para todos

Voz 10 03:25 sí

Voz 7 03:26 a quién no le guste ya sabe lo que tiene que hacer allí cada uno mira por lo suyo

Voz 0286 03:29 pero no tenía imaginación y para a pasar hace seis años sabes desde entonces ha sido como muy poco a poco con ningún tipo de pretensión intentando ser lo mejor actor posible que podía ser para quedarnos tranquilos da vida siempre puede cambiar ha sido así poco a poco yo lo veo como a fuego lento tampoco sí que es verdad lo estoy haciendo somos menos en todas las entrevistas y hace un tiempo lo digo porque lo noto porque él me lo preguntáis yo noto que ha habido un boom dos o tres o cuatro años no toca ha sido un poco a poco desde hace muchos muchos tengo mis manías este texto mucho tiempo me paso muchas horas en casa trabajando tengo varias libretas donde a punto de diferentes cosas creo acabado filtrando guión de rodaje es una cosa el guión de ensayos cosa

Voz 13 04:17 sabía que esas tres porque hemos los labios al leer para aprenderse el texto siempre subes con el pie izquierdo al autobús quiénes preparan opinado por eso gasta el interior de la suela siempre tiene sus labios secos por eso llevas una barrita de cacao en la Michela y caramelos de eucalipto para el aliento en cepillo de dientes coger días

Voz 0286 04:36 tengo mis maneras de hacer sí que poco a poco yo conmigo mismo ha ido sumando Mi gran obsesiones siempre rellenar el pasado aunque no afecte a la película porque tengo la sensación de que si yo trabajo todo es mucho mucho mucho mucho voy a estar muy libre de qué de cosas que se salgan del guión tenía respuesta inmediata a lo que pueda ocurrir entonces esa es mi gran obsesión para con todos los personajes su pasado

Voz 14 05:00 cuando era niño es la adolescencia de trece haré

Voz 0286 05:18 más que que me gusta verme me obligo a verme porque me ayuda a mejorar porque uno sabe perfectamente cuáles eran las condiciones laborales en ese momento en la secuencia que estoy viendo se más o menos a época donde la rodé se lo que quería contar

Voz 7 05:31 yo lo único que quiero es que las niñas y tú te estoy orgulloso de ideas no Fava así no te importa más lo que pensemos cuándo fue la última vez que llega hasta Cannes antes de una manera fuentes a crezcan vayas a adhesión al coche subestima

Voz 0286 05:43 la bien hay cosas más importantes que el dinero sí comprar también entonces ahí veo si está contada no de la forma en que yo quería contar olvide quería contar si es como ha vale perfecto otra efecto otra de tres me ayuda mucho a mejorar señores

Voz 15 05:57 esa orden el retraso pero está ahí cocidos con uno esto lo nuevo Sergio Sito Miñanco

Voz 10 06:02 Solbes nuevos socios te ves ya pocos su parte entonces

Voz 0286 06:05 el porcentaje de suprime no descarta la primera de muchas ahora sabemos que hemos hecho una historia chulo hay historia para contar la novela hasta hay hay muchísima más historia entonces depende de muchos factores yo por mi ya he dicho por activa y por pasiva yo estaré encantado porque me he sido muy feliz y además como se sabe la historia de lo que le ocurrió mi personaje amigos hay unos lugares maravillosos

Voz 7 06:25 todo correcto que recuerdo deshielos no os dejéis ver mucho paro estaría mucho mejor si alguien no avisase con más tiempo siempre puede caer alguna Caixa más

Voz 0286 06:33 era complicado esos once años de la vida que hemos contado en esta primera Brad claro desde que pasa de ser un buscavidas hasta que acaba convirtiéndose en un tipo el tipo más buscado con una personalidad muy marcada esa esa evolución en diez capítulos ya era un era un reto era a priori al principio pensarlo te ponen un lugar donde hace chiquito decir Wook voy a ser capaz de hacer eso entonces ahora sí hay una segunda parte hubiese unas

Voz 14 06:57 una parte volvería a tener las mismas sensaciones pero me metería de cabeza igual de la misma