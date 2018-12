Sucedió una Noche: “La voz de Escarlata O’Hara, un pobre a cenar y un décimo premiado” (23/12/18)

Voz 1 00:00 bienvenidos a sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos

un programa producido por Cadena SER y el canal de televisión

Voz 0229 00:50 hola muy buenas a todos bienvenidos a sucedió una noche seguro que casi todos han seguido hoy el sorteo de la Lotería algunos los menos con cara de satisfacción y otros más con gesto resignado de otro años nosotros también vamos a hablar hoy de lotería desde un punto de vista cinematógrafo creemos también homenaje a una actriz de doblaje Elsa Fábregas décimo aniversario de su muerte nos reiremos con una película navideña hemos con el actor Javier Rey Sito Miñanco de la sede de Fariñas jugaremos a las películas y miremos un poco de música de pero lo primero de todo para comenzar ya mismo nuestra apuesta de la Semana de la programación de TF todo listo por vuestra parte tendremos el protector y comienza Sucedió una noche

Voz 6 01:42 no era el espectáculo está a punto de comerse pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 5 01:50 un montaje excelente Tom estupenda producción

Voz 7 01:54 estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chaves

Voz 0229 02:00 de TCM esta semana apostamos por El cazador una de las mejores películas que se han rodado sobre la guerra de Vietnam y los estragos que causó tanto en los soldados combatieron en ella como en sus familias y amigos la dirigió Michael chino en mil novecientos setenta y siete está protagonizada por Robert De Niro Christopher Walken Meryl Streep entre otros

Voz 8 02:20 no puedo creer que es otra

Voz 6 02:24 que tanta fe elegida nueva está

Voz 9 02:50 este tema de Frankie Valli

Voz 0544 02:51 no a varias veces en la primera parte de la película cuando vemos a los protagonistas en su vida despreocupada justo antes de que tres de ellos partan hacia la guerra de Vietnam

Voz 9 03:02 pedir a cazar venados recta retome el caso cambiar implantada de Liga evitaremos

Voz 9 03:12 abrazos emperador tan malo

Voz 0544 03:15 una boda hay una cacería preceden a la partida tiempo después los tres amigos se reencuentran

Voz 9 03:20 la guerra procuro tenerlo

Voz 0544 03:29 aquí son capturados y torturados por el Vietcong obligados a participar en el sádico juego de la ruleta rusa

Voz 12 03:36 las malas el más valioso

Voz 13 03:39 el resbalón más mala se cuántas para más

Voz 12 03:42 ves que tendremos que

Voz 13 03:44 jugar el uno contra el otro yo elegir el momento adecuado cuando yo empiezo a disparar tú te lanza sobre el guardia que tengas más cerca le quitas el arma y te lo cargas

Voz 0544 03:52 de los tres amigos sólo Robert De Niro regresa a casa el personaje de John Sabagh queda mutilado en un hospital mientras que Christopher Walken destrozados psicológicamente cae en las manos de las mafias de Saigón incapaz de superar su atracción enfermiza por ese juego a vida o muerte

Voz 13 04:08 esa gente lo hace por ya porte sumas yo no puedo participar en esa clase de juego Pego siempre estoy buscando cosas totalmente agentes había visto esto en otra ocasión en Marte así

Voz 0544 04:34 sólo el hábil guión de la película mostrando como los protagonistas pierden su inocencia por el espanto de la guerra transmite un sentido de amargura al espectador como pocas películas lo han conseguido que el cazador es a la vez un canto a la amistad y un grito contra la guerra

Voz 15 04:49 Dick que recorrido veinte mil kilómetros para encontrarte y ahora tú no puedes hacerme esta putada me oyes mi no puedes no puedes que te pasa no me reconocen

Voz 0544 04:59 el cazador fue junto a el regreso la película que abrió los ojos a los norteamericanos sobre la realidad de la guerra del Vietnam destacando las consecuencias físicas y psicológicas que sufrieron los que fueron a combatir a ella

Voz 13 05:11 por qué no podemos reconstrucciones no puedo aquí no tengo que salir que venga no se me siento como a distancia como si algo no separase Llanos veremos

Voz 0544 05:24 la película se apoya en una magnífica fotografía y en la interpretación de sus actores todos brillan a gran altura Robert De Niro John Sabas Meryl Streep John KC Il que falleció poco después de terminar el rodaje o un Christopher Walken que ganó el Oscar al mejor secundario por su trabajo

Voz 16 05:41 sabes una cosa todo cuanto tengo está aquí quiero a este condenado lo que les buena donde sería Lass y me ocurriera Mike no me dejes no me dejes allí haz lo que sea pero no me dejes allí tienes que prometer menos Mike cuenta con ella

Voz 0544 05:57 el cazador ganó otros cuatro Oscar incluidos los de Mejor Película Mejor director para Michael sino que tocó techo en su carrera ya que unos pocos años después vendría el descenso a los infiernos con la Puerta del Cielo la película que arruinó a los estudios United Artist pero eso vendría después en mil novecientos setenta y siete El cazador fue un gran éxito de público y crítica está considerada una de las mejores películas de la historia

Voz 17 06:21 sí sí que Mike que lo hemos conseguido estricta pues consiguió sí sí claro que sí estupendo

Voz 18 06:55 eh

Voz 21 07:12 ni ahora agudiza hacen oído porque llega a nuestro juego de las películas con otros títulos que también se pueden ver en TCM los próximos días

Voz 5 07:19 he sentido tensos me dolía el cuello así que llamé di un masaje Seat su en mi habitación Arturo la tensión ha desaparecido por completo pero ha sido reemplazada por dos Jorge increíbles punto a favor que es insoportable

Voz 22 07:39 en la otra

Voz 23 08:13 el latín te sentimientos no se da cuenta de que ha muerto llena muerto si quieren quienes yo quién conoce

Voz 24 08:23 pero qué les pasa todos estamos sentado aquí con nosotros charlando y riendo o te pocos minutos y ahora el TAD

Voz 25 08:28 ahí está

Voz 24 08:31 sí

Voz 28 09:02 debido a que Lyndon Johnson teme que el pueblo americano no esté dispuesto a aceptar estas optimistas conclusiones parece que no permito que dicho informe se publica en su totalidad aún así como le ha impresionado bastante está ansioso por que se conozca permitirá que los expertos que han

Voz 19 09:19 elaborarlo el informe hablen de él en términos generales

Voz 28 09:22 sin fecha revista Time

Voz 19 09:24 no

Voz 12 09:50 estos no le atropellado un coche está en el hospital es claro

Voz 29 09:54 sí mucho pues hablar conmigo una mansión de matar

Voz 30 09:59 venga prendió fuego al que espera un hombre llamado Brown se decide pasar por un rico terrateniente hay una fotografía de en una exposición de flores eso algo así sabes que sea despierto y es

Voz 0229 10:50 esta semana el juego de los Beatles así que si alguien las ha habilitado todas tienen Matrícula de honor empezábamos con Bill Murray contándole sus penas a Scarlett Johansson Lost in Translation y a continuación escuchábamos and propios Bill Murray en la escena el karaoke masacrando el oxidados en la segunda Cary Grant demostraba a Dean Arthur precio que los pilotos aéreos sienten por la muerte el sólo los ángeles tienen alas Hawks también aquí a la propia Dean Arthur la que tocaba al piano con en la banda de jazz una versión del clásico son visteis la tercera la pista musical con la cabalgata no va Apocalypse now de Coppola pero ese corte celebrando que oíamos decía que era Apocalypse now redujo ya que la escena sólo estaba en la versión extendida y para terminar Paul Newman hablaba con el mix anda en el nombre de cultivos de John Huston música de rodilla

Voz 1 11:46 FM el cine que ya tenías que haber visto

Voz 5 11:53 es que yo con tanta españolidad ahí por tanto Trabuco sombrero quite

Voz 8 11:59 sucedió en el cine español española David y que se supone que debemos hacer en el fin España animalada si un ganadas americana de la historia de nuestro cine

Voz 5 12:14 normalmente

Voz 0544 12:14 sección llegan profesionales de nuestro cine con una larga carrera a sus espaldas directores actores actrices que forman parte ya de la historia del cine español nuestra protagonista de hoy ha participado en centenares de películas que todos hemos visto Hidalgo bien centenares pero sin embargo muy pocos conocen su rostro el viernes pasado día veintiuno se cumplieron diez años de la muerte de Elsa Fábregas sobre la hora o como a ella le gustaba decir actriz de doblaje que gusta más que dobladores este que esté

Voz 5 12:44 el papel

Voz 10 13:00 dicen que siempre llevaba consigo una agenda donde tenía anotados los nombres de todas los actrices a

Voz 31 13:05 que ha doblado pregúntame a que actriz no he doblado he doblado muchísimos en una lista infinita porque claro son setenta y tres años de trabajo setenta y tres

Voz 0229 13:17 años de trabajo y nada menos que ochocientos diecinueve largometrajes a los que puso su voz además de innumerables series de televisión

Voz 21 13:25 ese es el legado que ha dejado Elsa Fábregas para muchos la mejor actriz de doblaje que hemos tenido

Voz 31 13:30 tienes que tener técnica el sentimiento mira una cosa es decir te quiero te quiero Rohmer hay diferencia uno

Voz 21 13:39 el Sao defendía su trabajo como un arte cuya mayor exigencia era pegarse como celofán al personaje al que doblaba

Voz 31 13:45 a de imitación que tú puedas decir buenos días pues

Voz 5 13:51 en varios tonos sobre todo cainitas al personaje que estado blando

Voz 21 13:56 el Fàbregas nació en mil novecientos veintiuno

Voz 5 13:58 era hija del locutor ni Fábregas

Voz 0229 14:01 Mossos señor Dalmau de la radio de los años cincuenta

Voz 21 14:03 sesenta su tía Marta Fàbrega será también actriz de doblaje

Voz 31 14:07 fue ella la que la inició en la profesión siendo muy joven tenía trece años en mil novecientos treinta el si me llevó de la mano emitía una gran artista de teatro pero luego se dedicó al doblaje Inma inició en esto de lo cual estoy muy contenta

Voz 21 14:23 ese primer doblaje fue hacer de niño en la película el pequeño Jack de mil novecientos treinta y cinco

Voz 0229 14:28 y así Elsa se incorporó a la profesión no sin grandes esfuerzos o los tres viajes más difíciles que recuerdo

Voz 31 14:35 es Pigmalión el primero le dije

Voz 24 14:39 con quesos hijo eh pues y lo hubiera adquirían formación manda no me habría estropeado Mis flores hubiera alargados y pagarme las

Voz 31 14:46 era muy joven pero el tía quiso que hiciera su viaje ya había un grito que me costaba horrores yo iba pues por la avenida del Tibidabo gritando continuamente

Voz 10 14:57 aquello me costó mucho su carrera recibió un gran impulso con dos películas estrenadas en mil novecientos treinta y nueve

Voz 5 15:03 porque vamos a pedirle al mago de Oz un corazón un cerebro que estoy segura de que a ti te daría Dallas

Voz 10 15:10 el a Fábregas puso voz a Judy Garland en El mago de Oz hipócrita

Voz 21 15:14 tiempo después recibió un encargo aún más importante

Voz 32 15:18 no en Witness de coincide

Voz 5 15:22 vale todo

Voz 21 15:23 así sonaban hoy en la versión original de lo que el viento se llevó pero en España Escarlata O'Hara siempre tuvo la voz de Elsa Fábregas

Voz 5 15:31 adiós Pippo que que no lo lograrán

Voz 33 15:33 aplastar vivir por encima de todo esto y con todo haya terminado todo volvería para ver lo que se han presentado ni yo ni ninguno que no tenga que estás sin Dios

Voz 11 15:48 jamás volveré a pasar hambre metro estuve en la metrópoli

Voz 31 15:55 bueno me me citaron una mañana para ver la película imagínate yo sin entender Papa en Les tan así al lado de Belhadj Gante yo viendo a acabar jugando venía la música le dije ay PP bueno va dice no falta la otra mitad

Voz 34 16:12 Angélica pero en mi puesto

Voz 21 16:20 fue así como Elsa entró a formar parte de esa élite que formal los mejores actores de doblaje de la historia en España voces míticas como las de Teófilo Martínez Matilde Conesa a Rogelio Hernández Rosa Griñón Ricardo Solanas no obstante

Voz 35 16:33 Nos Romero el actor de doblaje es el eterno anónimo sí pero a mí no me importa estoy convencida de que nuestro público pues no le importa I no se cansa de ver a Kevin Costner Melani y muchísimos pero yo creo que sacan

Voz 31 16:47 haría hablo por mí he doblado tal cantidad de películas claro fulanito Elsa Fábregas menganita por esa fábricas esto les hubiera cansado me parece

Voz 21 16:58 la lista de grandes estrellas a las que dobló esa es impresionante Katherine Hepburn

Voz 36 17:02 no es una suerte que me haya acordado de esa casa y lo que que pienso irá es vale cada momento puede estar tranquilo

Voz 0376 17:07 a Greta Garbo o crees que yo les reprocha su frivolidad como materia básica quizá no sea usted mano pero es usted el producto desafortunado de una cultura caduca

Voz 21 17:16 Elizabeth Taylor

Voz 37 17:19 ya pero virgen ya que te admiro Kate ya

Voz 12 17:26 sí Dunaway

Voz 37 17:27 oye cómo te has Clyde Barrow Bonnie Parker encantada de conocer

Voz 0376 17:34 Juan Cruz voy a acostarme muy bien pues bueno Nacho no vas a bajarme la cremallera preferiría no hacerlo señora Robinson aún crees que pretendo seducirte

Voz 21 17:41 el Rita Hayworth Ingrid Bergman Doris Day Sophia Loren Julie Christie Sally Winter llamó la lista es interminable todas ellas Elsa decía que la que le dio más problemas fue Bette Davis en qué fue de Baby Jane porque no le cogía bien los matices de voz que hacía

Voz 36 17:58 la dichosa señora ves pareció entusiasmada con esa película tuya de anoche

Voz 8 18:02 buenas póstumo

Voz 38 18:05 está

Voz 12 18:07 se da gusto pero el sofá Fábregas no sólo doblaba protagonistas pues eso

Voz 37 18:13 tengo que salir de aquí tengo que salir intente dominar

Voz 39 18:17 a ver yo fui daré al mes vamos vuelva a su asiento yo me ocuparé de esto llaman porque les

Voz 21 18:30 esta es la pasajera histérica a la que todos abofetear van en Aterriza como puedas fue también el ama de llaves de Rebeca o Money Penny en muchas de las películas de James Bond y muchos otros pequeños personajes que él ha disfrutado interpretando

Voz 31 18:43 yo he sido una monja he sido una duquesa ha sido una prostituta he sido Mariña he sido transformista

Voz 40 18:53 has perdido en algún si mis pastillas mis pastillas nazis pastillas venga

Voz 41 19:03 vamos hacia atrás

Voz 21 19:06 has perdido pastillas aunque ya era octogenaria Elsa seguía trabajando la actriz se quejaba de que cada vez se descuidado a más la interpretación pasan las cosas

Voz 31 19:15 mira antes había más tiempo menos gente haciendo esto no te podías recrea hoy con las prisas no se dilatan delegado me entiendes Se va muy deprisa eso no quiere decir que sean doblajes muy buenos y que yo tenga compañeros que lo hacen y compañeras maravillosamente

Voz 21 19:34 los últimos años de su vida Se especializó en doblar a ilustres damas británicas como Maggie Smith Vanessa Redgrave o Judy Dench de las que decía que eran más difíciles que las americanas salir

Voz 31 19:45 unas actrices inglesas que son muy difíciles de doblar mucho que la americana hace muchas pausas en cambio la otra las inglesas

Voz 21 19:55 hablan muy prisa su último doblaje lo hizo en dos mil siete un año antes de su muerte fue para la película de animación francesa Persépolis donde ponía voz a la madre de la protagonista

Voz 42 20:05 más estampida diosa lleva toda la tarde Mariano m con los proletarios los obreros la lucha de clases IS barbudo dice eche llevadero

Voz 21 20:13 Elsa Fábregas murió el veintiuno de diciembre de dos mil ocho a los ochenta y siete años de edad pero basta con poner algún canal de televisión o meter en el reproductor cualquier DVD Blu Ray para seguir escuchándolos porque su voz siempre estará ahí en las películas en las actrices inolvidables porque la de Elsa ha sido y seguirá siendo una de las voces de nuestra vida

sucedió una noche un programa de la Cadena SER el canal de televisión TCM

Voz 6 20:52 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no indie mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu vida su vida desde Casablanca toda vida he estado esperando decir

Voz 0544 21:05 charlamos hoy con el actor Javier Rey candidato por partida doble a los Premios Feroz que otorga la Asociación de Periodistas cinematográficos por su trabajo en la película sin fin de los hermanos Aleida por hacer del narcotraficante Sito Miñanco en las series de televisión Fariña quizá a muchos espectadores hayan descubierto a Javier Rey como actor este año pero lleva más de trece en el mundo de la actuación y eso que suprimiera vocación no fue la interpretación sino el ciclismo

Voz 6 21:33 que eh

Voz 10 21:39 ser ciclista profesional o cualquier cosa relacionada con el deporte yo tengo una bicicleta yo también tengo

Voz 27 21:44 es una porque mi hermano mayor

Voz 10 21:48 si quería hacer ciclismo esas edades donde el hermano pequeño ve a su hermano mayor como absoluto héroe quise seguir sus pasos

Voz 5 21:57 desde seáis hijos queríamos unos tubos profesionales estuve un montón de años usar

Voz 10 22:02 yo fui muy en serio además yo quería pero el cuerpo no dio

Voz 5 22:07 necesita refuerzo físico lo mismo

Voz 10 22:10 solamente para ser ciclista profesional o cualquier deportista profesional tienes que ser físicamente un portento entonces el tiempo me puso en mi lugar correcto

Voz 5 22:20 en la fiesta mayor te hizo un buen puesto a la venta el montaje no entiendo

Voz 10 22:26 si quieres tener buenos resultados hay que entrenar y no poner justificaciones raras y si entrenas mucho el trabajo sale bien unas poco pues vas a Luis buenos bien

Voz 1 22:36 lista Donnie Darko al principio pues que es perfecto porque puede hacer de mí porque sabe montar en bici sí que hemos tiene que hacer no sólo hay una cosa una cosa en la que ganas

Voz 5 22:50 es que yo puedo dedicarme a esto con noventa y tres años sin cuerpo me lo permite ahora mismo estaríamos hablando de mi retirada el deporte

Voz 44 22:57 eh

Voz 5 23:10 puede pueda otro aficionado indirecto no me me planteo una vez tú te has planteado alguna vez dedicarte a esto y él me dijo planteárselo y empecé a hacerme preguntas

Voz 8 23:21 porque cuando dijo de ver una peli en su casa pensando que una excusa para ser algo más interesante pero no a que quiere que seamos amigos

Voz 12 23:30 Basile gusto recorrer qué pasó luego

Voz 10 23:34 pedí consejo y me fui a Madrid a estudiar abandoné

Voz 9 23:37 en especie de inicio de carrera en la sanidad española lo dejé y me vine a Madrid estudie

Voz 10 23:46 poco a poco fui teniendo oportunidades poco a poco poco a poco fui hasta ahora

Voz 45 23:52 la franja que lo que tenga que claro

Voz 10 24:08 principio da un poco de vergüenza de decir que eres actor porque pones todo tu energía en ello pero tampoco hay grandes cheques y no pacas el piso con con eso entonces como es un hobby es mi trabajo Chaves tiene dudas

Voz 5 24:18 cuando le dio cinco mil sólo en este dos mil quinientas ha habido siempre hubo estos impagos pero eso no se levanta a las dos de la mañana me pagan las multas de la Guardia Civil

Voz 10 24:27 sigues jugando ahí un poco intentando encontrar esta misma tarde un poco en decir que que era actor y que me dedicaba una encuesta telefónica de puerta a puerta me temblaron cuando me preguntaron

Voz 5 24:37 era dije soy actor pero su piloto éxito de los mejores lo que ellos se hacer las cosas algunas aprender el resto

Voz 10 24:45 yo no llegué a Madrid con un objetivo claro yo llegue a Madrid aprender un oficio no tenía claro ni siquiera tenía imaginación para pensar que podría pasarme lo que me pasa aquí hay negocio para todos

Voz 5 24:56 no a quién no le guste ya sabe lo que tiene que hacer allí cada uno mira por lo suyo

Voz 10 24:59 pero no tenía imaginación ni para pensar lo que me va a pasar hace seis años sabes es decir entonces ha sido como muy poco a poco con ningún tipo de pretensión intentando ser lo mejor actor posible que podía ser para quedarnos tranquilos

Voz 5 25:12 toda la vida siempre puede cambiar ha sido así poco a poco yo lo

Voz 10 25:15 como a fuego lento tampoco horas sí que es verdad lo estoy diciendo más o menos en todas las entrevistas y hace un tiempo lo digo porque lo noto porque él me lo preguntáis lo noto que ha habido un boom hace dos o tres o cuatro años no todo ha sido un poco a poco desde hace muchos muchos años tengo mis manías este texto mucho tiempo me paso muchas horas en casa trabajando tengo varias libretas donde punto de diferentes cosas pero acaba filtrando el guión de rodaje es una cosa el guión de ensayos

Voz 46 25:47 pese a esas tres porque hemos los labios al leer para aprenderse el texto siempre subes con el pie izquierdo al autobús quiénes preparan opinado por eso gastada al interior de la suela siempre tiene sus labios secos pues eso llevas una barrita de cacao en la Michela caramelos de eucalipto para el aliento en cepillo de dientes coge estos días

Voz 10 26:06 tengo mis maneras de hacer sí que poco a poco yo conmigo mismo ha ido sumando mi gran obsesión obsesiones siempre rellenar el pasado aunque no afecte a la película porque tengo la sensación de que si yo trabajo todo eso mucho mucho mucho mucho voy a estar muy libre de qué de cosas que se salga del guión tener respuesta inmediata a lo que pueda ocurrir entonces esa es mi gran obsesión para con todos los personajes su pasado cuando eran niños la adolescencia más que que me gusta verme me obligo a verme porque me ayuda a mejorar porque uno sabe perfectamente cuáles eran las condiciones laborales en ese momento en la secuencia que estoy viendo se más o menos a época donde la rodé Se lo que quería contar

Voz 5 27:01 yo lo único que quiero es que las niñas y tú te dice orgulloso

Voz 8 27:05 estaba haciendo te importa nada lo que pensemos cuándo fue la última vez que llega a casa antes del amanecer

Voz 5 27:09 Fuentes sufre crezcan Traballo desveló el coche sabes

Voz 10 27:13 de la bien hay cosas más importantes que el dinero sí comprar también entonces ahí veo si está contada no de la forma en que yo quería contar Oil y de quería contar si es como ha vale perfecto otra efecto otra

Voz 5 27:25 entonces me ayuda mucho mejor señores perdonen el retraso pero estamos hablando de negocios con nuestros nuevos socios Sito Miñanco con nuevos socios pero ya por su parte el porcentaje de suprime la descarta primera dama

Voz 10 27:38 ahora sabemos que hemos hecho en la historia chulo hay historia para contar la novela hasta hay hay muchísima más historia Andrés depende de muchos factores yo por mi ya he dicho por activa considera yo estaría encantado porque me he sido muy feliz que además como se sabe la historia de lo que le ocurrió mi personaje osea hay unos lugares maravillosos

Voz 5 27:56 todo correcto que recuerdo deseos no os dejéis ver mucho paro estaría mucho mejor si alguien les avisase con más tiempo siempre puede caer alguna Caixa más

Voz 10 28:03 era complicado esos once años de la vida que hemos contado en esta primera pro claro desde que pasa de ser un buscavidas hasta que ha acabado convirtiéndose en un tipo el tipo más buscado con una personalidad muy marcada esa esa evolución en diez capítulos ya era un era un reto era a priori al principio pensarlo te ponen un lugar donde hace chiquito decir voy a ser capaz de hacer eso entonces ahora sí hay una segunda parte hubiese unas segunda parte volvería a tener las mismas sensaciones pero me metería de cabeza igual de la misma

el grano de la Cadena SER y el canal de televisión TCM

Voz 47 29:01 ya dieciocho o sea Cao Wei Wie o ir a yo Hans estaba sin formar armado hobbit esclavo de Cristo no Recre David Watts ha dado de años ayuda a bajar bueno no no no a sensor sensor o

Voz 48 29:53 no las

Voz 21 29:56 esto son Ricardo Montalbán la sirena de América Esther Williams cantando a dúo una canción de Fran ser que se utilizó para la película El túnel mil novecientos cuarenta y nueve ganó el Oscar a la mejor canción de ese año y a pesar de que no tiene ninguna referencia en su letra las Navidades se ha convertido en una especie de villancico popular sobre todo en Estados Unidos y otra cosa también muy navideña como los villancicos es la lotería

Voz 5 30:25 dale un título propio escribirán en ciclo Delfín parece es una bomba que ayer fue el sorteo de la

Voz 21 30:33 lotería hay quién más y quién menos ya sabes y le ha cambiado la vida o como nos pasa la inmensa mayoría todo va a seguir igual de todas formas no nos hemos resistido a echarle un vistazo al capítulo dedicado a la batería de nuestra Enciclopedia y hemos preparado con él el siguiente reportaje

Voz 0544 30:48 dicen que ya existía en la Roma imperial en la China del siglo III antes de Cristo pero incluso podía ser más antiguos

Voz 31 30:58 señor Señor soy Adam que número salido

Voz 50 31:02 lo siento ya toca otra pieza

Voz 12 31:08 vaya por Dios llamabas

Voz 24 31:11 lo donó perdura era sólo una exclamación

Voz 51 31:14 venga míster doscientos cincuenta Cuén tope Torre lo alegras tu parienta la toca diez millones

Voz 5 31:22 cierto es que a España llegó en tiempos de Carlos III y su melodía está grabada en lo más profundo de nuestra memoria

Voz 12 31:34 un juego que se ha convertido en una tradición cuyo ritmo se repite invariablemente a mientras se empieza con la esperanza

Voz 5 31:42 pues vamos a dar un notición dentro de pocas horas seremos millonarios se sigue con los no

Voz 9 31:46 planes habrá así Jamaica día bañaba tome familiar eso lo primero apañar a toda mi familia

Voz 0544 31:53 ese acaba con la triste vuelta a la realidad siempre le toca a otro este año ya es tarde pero para otros años sabed que es conveniente seguir unos requisitos mínimos para jugar

Voz 24 32:05 yo siempre me figuro sí que hace unos años me dio por hacer quinielas también poner al Madrigal sobre todos los partidos y bajo segunda División

Voz 53 32:17 ahí está

Voz 24 32:19 ojalá sea usted es la que tenga el número premiado yo tengo mil cuatrocientos sesenta y cuatro números señor alertan tiene ocho mil doscientos setenta y tres pero sólo hay que Quesada

Voz 27 32:34 fíjese fíjese siempre pero yo tengo un uno

Voz 54 32:43 porque que cada vez que les decían que había ganado volvía a desmayarse en las últimas ocho horas

Voz 5 32:47 estado consciente un total de cuarenta minutos esto en la vida real pero en el cine es otra cosa ya que tiene sus propias reglas entre ellas la del final feliz el Day

Voz 27 32:59 eh

Voz 55 33:07 el presidente de Kutxa todo siempre que el primero

Voz 5 33:15 la lotería aparece como telón de fondo es muchas películas por ejemplo en Felices Pascuas de Juan Antonio Bardem

Voz 27 33:21 hoy veintidós yo diciembre te de nubes cualquiera de ellos puede significar el voto de millones de pesetas por Feria bien poco cinco billones de pesetas en copas al cabo medidas la fe la esperanza de todos los españoles

Voz 0544 33:41 otras veces es un elemento clave de la trama como ocurría en Villaviciosa de al lado

Voz 39 33:46 Parla tranquilos tranquilos vamos a ver donde ha tocado quién lleva

Voz 24 34:02 por tanto no

Voz 0544 34:08 el premio se vendía en participaciones del club de alterne del pueblo con lo que para cobrar había que descubrirse como cliente pero para dar más empaque a este reportaje la lotería navideña se queda corta debemos ampliar el reportaje a otros juegos de apuestas por ejemplo las quinielas

Voz 27 34:24 el segundo tiene como hemos dicho que pasa contiene una quiniela tiene la beca tonta resultado con catorce los resultados

Voz 5 34:35 Fernando Fernán Gómez acertaba una en la película El mundo sigue pero aquello no les acaba de pobre luego estaba este hombre Alfredo Landa vamos a presentarles a ustedes ahora alguien al que seguramente ustedes como yo enviamos se llama Gennaro pero todo el mundo lo conoce por el apodo de enero porque ese sobrenombre porque Trinca una de catorce pero un arte una quiniela se hubiese dicho

Voz 8 34:57 más de veinte podía ser una chaval pero una de catorce vamos digo yo

Voz 0544 35:01 más películas en la comedia terca vida el protagonista tenía facilidad para acertar pero lo suyo era la quiniela virtual nunca las sellaba secreto

Voz 56 35:10 que no ha puesto porque si apostase lo aceptaría eso eso no es así cuando juega así de visitas ganar siempre pierdes pero si no juega Nogal

Voz 5 35:22 luego están juegos más modernos como la primitiva o el Euromillones queridos amigos resulta increíble tres verdad supone demuestra nada lo mejor que me ha pasado este año

Voz 0544 35:36 han a ciento cuarenta millones de euros a Maribel Verdú le tocaba una pasta infelices ciento cuarenta y en la reciente Yucatán el que pillaba el premio era Joan cera de Adele

Voz 5 35:47 quería pero para de ese dinero no es nada te lo digo de verdad lo normal no puedo aceptarlo porque la verdad es que también es la primera cosa que merece la pena desde que gané

Voz 57 36:03 el humo

Voz 5 36:04 se habría valido de este empeño

Voz 57 36:07 de jugar poblado día

Voz 5 36:09 pero también hay lotería en otros países ya no hay billetes de lotería sólo sabrá hasta el miércoles entonces es a ahí lotería en Rusia o en Francia el único vínculo que tengo con Francia un billete de lotería un amigo fiel me lo renueva en París todos los años

Voz 0544 36:29 en la película el festín de Babel una criada ganaba el premio y decidía organizar en la casa en la que servía una opulenta cena con los mejores platos

Voz 5 36:37 que si es a preparar una comida francesa una auténtica comida francesa una auténtica comida francesa quisiera pagar la cena con mi propio dinero también hay lotería en Irlanda en primera plana Cobo

Voz 24 36:49 deseando que lo lea debajo de los números de la lotería el ganadores del con vado More más un ganador de casualidad como que por aquí en el condado huestes grande pero con lo tiene claro es verdad ganador es el pueblo cuantos vivimos ahora cincuenta y dos exactamente pero sí somos el ganador te dan un toque

Voz 0544 37:14 cuarenta y nueve los dos protagonistas de despertando Annette buscaban al ganador de este premio con pícara

Voz 5 37:20 intenciones que ha convencido a la señora que para que nos dé una bizco de los que juzgan la lotería

Voz 58 37:25 Don dieciocho ya todos vamos a invitarles a una pena de pollo ensalza durante el transcurso de la velada descubriremos al ganado

Voz 0544 37:32 aquí también encontramos historias sobre lotería en el cine americano

Voz 47 37:35 hacéis ganarlo Salt tocado la lotería Fiz si mira esto aquí el nombre de tu Pardellas Lacko el número no siete siete

Voz 5 37:47 siete siete siete cero

Voz 0544 37:49 siete sí que es cierto los tocados por ejemplo la lotería de encadenaba una historia de terror en el varón Sardón y Kus una serie B de los años sesenta aunque también tenemos comedias

Voz 5 38:00 la lotería crees que jugar a la lotería para solucionar mis problemas en la lotería no

Voz 0544 38:08 ganarla John Travolta convencía a su novia Lisa Cuddy la azafata que cantaba en televisión los números de la primitiva para que hiciera trampas en su favor en la película combinación ganadora en otra comedia te puede pasar Aziz Nicolas Cage jugaba a medias un boleto con la camarera Bridget Fonda

Voz 59 38:25 este bonito toca volverá a compartir hemos las ganancias ya que me parece que el problema surgía cuando el boleto tocó

Voz 37 38:38 ella una propina mira llevó visitas viendo lo correcto por por esta vez Corpus voraz lo correcto por nosotros

Voz 10 38:49 eh

Voz 5 39:03 casi todas las películas que hemos visto giran en torno a cómo cambian las personas cuando les toca un premio gordo

Voz 0544 39:08 para empezar cambia tu entorno a los parientes

Voz 5 39:11 se les pone cara de buitres que era tuyo no queremos que bailo no jodas que son ciento sesenta mil euros que que es mucha pasta algo quedará

Voz 0544 39:23 a los ojos de tus amigos te conviertes en un inversor o en un prestamista con esto lo dicho

Voz 8 39:29 lo he dicho pero vamos a ver pues es conseguir dinero Ramón la de Chamartín a otro con ella habérselo título

Voz 0544 39:34 por ganar el gordo te puede transformar también en una persona muy distinta a no ser que tengas principios muy sólidos que ha ocurrido

Voz 5 39:43 hay que tomarlo con estos no voy a perder contrapuesta soy multimillonario nada no puedo no estarán duro ideó esta debilidad de los intereses pueda dar la vuelta al mundo todas las veces que quiera a esta marea roja

Voz 0544 39:58 a estas alturas ni eso le pasaba a Carmen Maura en la comunidad aunque en su caso el dinero de una quiniela millonaria no le tocaba a ella sino que se lo encontraba en un piso que iba a vender sino pillas el gordo sino un premio menor incluso puede ser peor puedes acabar convertido en un ludópata

Voz 12 40:17 los pues capaz

Voz 31 40:18 le Jindal

Voz 12 40:21 no creo que lo mejor ahora que tengo Moyá en fin que si no había rascado nada en este sorteo como nos ha ocurrido nosotros con solares

Voz 0544 40:29 con lo que contaba Joan Pera en la película Yucatán

Voz 5 40:31 Julián los once millones de pilas Senado todavía hace cinco años estaba en la cárcel Pierce una deuda de desistir haría pico Little emitidos humilladas dirigido por cada diez ganadores de grandes premios designados arruinados en la cárcel gracias lo tendremos en cuenta

Voz 57 41:24 hay

Voz 39 42:16 eh

Voz 12 42:27 con con su clásico también conocido como las hojas muertas

Voz 21 42:31 es una canción que habla de la muerte de la persona amada el éxito que tuvo esta canción en los años cincuenta inspiró la película de Robert Aldrich hojas de otoño

Voz 0229 42:41 en Crawford que utilizaba la canción de Nat King Cole como tema central pero no nos dejemos atrapar por la melancolía porque ahora llega el momento de la comedia

Voz 0544 42:50 de la mano por supuesto Jack Bourbon Jack Bourbon presenta quiero hacer una comedia ruidos risas desfile

Voz 62 42:59 ahí

Voz 5 43:01 qué buena

Voz 0544 43:13 hola qué tal amigos andaba yo buscando una comedia apropiada para estas fechas la he encontrado

Voz 8 43:20 esta noche a pasar otra pagar los gastos tengo que ir a un notario

Voz 0544 43:32 es Plácido de Luis García Berlanga con ella además Mato dos pájaros de un tiro es una película navideña traigo a esta sección a uno de los mayores genios de la comedia que ha dado el cine español como era el director valenciano

Voz 63 43:45 y además su película favorita no me gusta mi jerarquizar películas Soir de la mejor peor pero Placido creo que hizo una película mejor unos lograda por mí una apenitas mejor conste

Voz 6 44:01 a ver no que es la que tiene eso

Voz 8 44:06 señoras y señores muy buenas noches nos encontramos en la acogedora casa de los señores de la señora de como ustedes saben es la presidenta de la Comisión de damas que organizado esta campaña de Closer manta granate magnífica acariciar de significado esta cena qué va a reunir a pobres y a ricos en todos los hogares de nuestra ciudad parecen y ahora el pobre gente veinte servido por la estrella cinematográfica se dispone a tomar el aperitivo mientras la prensa recoge en su feliz y Mágina Kumba es un langostino Japón no que no me gusta

Voz 21 44:46 en los años cincuenta el régimen franquista puso en marcha una campaña que bajo el lema Siente a un pobre a su mesa invitaba a los ciudadanos a practicar la caridad cristiana en Nochebuena a que el ejercicio de solidaridad intentaba lavar la mala conciencia de la clase burguesa inspiró a Berlanga el argumento de plazo

Voz 27 45:04 por donde íbamos a cenar con Carmen Sevilla es el que sino catolicismo como nocivo

Voz 21 45:14 es el día de Nochebuena hay en una ciudad de provincias han organizado una campaña solidaria hay una subasta en la que los más pudientes pujan por llevarse a su casa a cenar a los artistas de segunda fila que han llegado de la capital también a los pobres en hitos del asilo municipal

Voz 8 45:30 ahora todos hemos pedido pobre nada hay que compra térmicas sí señor

Voz 21 45:33 también hay una cabalgata en la que los pasean a todos por la ciudad

Voz 8 45:37 Plácido como transportín que ahí vamos tirando pueden moverse el pavo frente al pobre de Andoain y acabados pero pero qué horror no se estimule la oferta en los huesos y el champán cuál es una taberna compramos vino

Voz 21 45:51 conductor de una de las carrozas es decir su motocarro más o menos adornado es Plácido un hombre que tiene un problema ese día Le cumple la letra del motocarro iré de pagarla antes de las doce de la noche porque sino le embargan

Voz 8 46:04 ya tienen que pagar me enseguida una letra tableta a usted le da lo mismo pagarme ahora que después de la cargando a esto es cosa de las señoras de la directiva de la estación esperando a las artistas de Madrid allí de pagarán seguro que fregado madre que es

Voz 21 46:18 a lo largo de la tarde y noche de ese día plácido vivirá todo tipo de incidentes incluidos una angina de pecho y una bomba incidentes que impedirán el sencillo acto de abonar su letra

Voz 8 46:28 la si a usted no le cuesta nada ahora después de la boda hay que llevar al enfermar ni hablar yo lo que quiero es que me paguen y volaron notario pues bueno pero lo del Lotario yo les doy mi palabra es mi familia estamos eso es lo de menos lo que me trae de cabeza es la dichosa letra lo comprende si pasa algo en mi casa

Voz 21 46:54 el ácido fue la primera película en la que Berlanga trabajó junto al tenista Rafael Azcona con el que a partir de entonces escribiría diez de sus diecisiete largometrajes con haya había trabajado por entonces con Marco Ferreri para el que había escrito los guiones de Sito el cochecito

Voz 63 47:09 seguramente lo conocían en La Codorniz vieron que me parecían sus chistes no acaban de entusiasmar mucho pero bueno no crecían también divertido no sé cuando ya descubrir su novela Si ahí es donde Jean todavía más también la ha fascinación adoración eh el ponerme de rodillas quiero escribir contigo la película aviso fue el pisito Natra

Voz 21 47:35 este juntos Berlanga y Azcona escribieron una película que no es sólo una divertida comedia costumbrista sin una salvaje crítica de la doble moral del fariseísmo de la burguesía de la época en una España gobernada por los principios religiosos católicos

Voz 65 47:49 a usted le ha tocado anciano de las López de la Calle porque los de la calle los tenemos abajo no sé no sé yo preferí distancia no los ancianos está el mar desamparados además usted sabe que perdí a mi padre con un anciano lo recordaremos más

Voz 21 48:02 personajes de Plácido se mueven entre lo entrañable y lo mezquino

Voz 8 48:06 a su cama que vamos a mi señora cualquiera sabe lo que tiene a lo mejor es algo contagioso y es a si bien era de Galán y un encuentro en el cuarto de la cría trabajar muy maleza tienes razón tendremos que llevarlo al nuestro de Colonia

Voz 21 48:23 Plácido además Berlanga sentaba las bases de su estilo historias que se cruzan personajes que entran y salen diálogos que se superponen

Voz 66 48:31 claro que la en beber este hombre era una niña para ello con Arturo

Voz 8 48:39 pero para queridas tan amable de prestarnos asumen un momentito conseguidas en llamados su hermana

Voz 21 48:45 un estilo que le servía al director para hablarnos de la incomunicación que por entonces había puesto de moda en cine Michelangelo Antonioni

Voz 63 48:52 entonces occidental mis películas que todo el mundo habla a la vez que estuviesen diciéndose cosas pero creí yo lo cree creído siempre que la gente tendría que aparte de que ofrece una manera rodar quería significar y el que no entendía lo entendía que nunca nos paramos detenidos por ese también voy moviendo mucho al personaje el no hay nadie que separe delante de otra persona para poder intentar establecer una comunicación

Voz 21 49:27 Berlanga apostó como protagonista por Casto Sendra Barrufet más conocido como Castle un humorista que no tenía por entonces ninguna experiencia cinematográfica

Voz 68 49:36 me traigo la cesta para dejarse la emprenda como su nombre los gastos quite la letra tiene gastos necesitó veinte duros presten los estímulos se queda con ella en prendas sí

Voz 8 49:45 dando la lata no puedo no puedo aprender de noble que son fan y todo

Voz 21 49:49 pero plácido es ante todo una comedia coral José Luis López Vázquez es uno de los organizadores de la campaña Manuel Alexandre el hermano cojo de Plácido

Voz 8 49:57 con no Content que no que yo no tengo dinero tienes que darte cuenta sino pavo ahora mismo seguro que nos embarga en el motocarro hombre mañana te lo digo te lo juro que no que yo les jugando esos cuarenta dobló a mí me hacen mucha más falta que a vosotros hombre además yo soy un inválido tú tienes una industria suelto

Voz 21 50:15 también están por ahí Agustín González en pida Quintás ya Amparo Soler Leal Amelia de la Torre Antonio Ferrandis y muchos otros que forman un reparto verdaderamente explica

Voz 63 50:25 además los actores porque bueno yo creo que los actores son verdaderamente quererla a es falsa pero quedó perfecto pero lo que sí que me puedo poner un admiran en eh

Voz 21 50:38 cogerlos entre ellos un debutante el gran Luis Diges que se estrenaba en el cine dando vida a uno de los pobres

Voz 69 50:44 oiga que Pascual no es de asilo ustedes de la familia no no yo soy un vecino el Pascual vive con la con Chet al está casado hay que avisó a las mujeres Casado lo que se dice casa bueno

Voz 5 50:56 Serla nada conocía

Voz 21 50:58 habían sido compañeros en la División Azul

Voz 5 51:00 hace unos días que he tenido me llamó y me dijo trabajar en paz que un fallido tremendos la tengo

Voz 21 51:16 a partir de entonces se convertiría en uno de los actores habituales de Berlanga Plácido fue nominada al Oscar a la mejor película extranjera aunque finalmente no gano el premio ya que se lo llevó como un espejo Bergman Berlanga recordaba su visita a Hollywood como el momento cumbre de su carrera

Voz 63 51:32 ayer fue cuando la de los directores tengan un coste la no un ominoso en aquella época como no había vídeos se hacía la aparición de las películas extranjeras saciado una salita llena apetecía extranjeras villanos que las podía ver y no iba a las salas jubilados forme Stemm ve Billy Wilder ya estaban a favor o Jean vi leer todos los quince o veinte grandes alguno sólo de ver alguno de ellos hubiese derrumbaba hoy derretido al verlo pues imaginaros todo sextos a a mí de que cuando sube la el coche muertos por aquella puesta en el fina esa secuencia como la rodado ya eran entonces ese momento delimitación con Real lo único que he tenido a lo largo de la Historia he tenido premio sentaban ha obtenido la es el único momento en que yo me he sentido eh pues eso porque decía al evitando en esta ha sido ese control de los directores

Voz 21 52:33 aunque Plácido resulta muy divertida deja en el espectador un poso amargo de cierta desesperanza que se puntúa musicalmente con el villancico con el que acaba la película

Voz 30 52:47 mi mi mi mi mi mi mi

Voz 0544 53:07 ese villancico precisamente le trajo bastantes quebraderos de cabeza a Berlanga con la censura solo con mucha cintura el director consiguió colar además de un montón de detalles y diálogos que tuvo que defender uno a uno ante la Junta defensores lo que no consiguió es que colara el título original previsto que no era otro que siente a un pobre a su mesa a los ascensores les pareció demasiado recochineo Berlanga lo cambió por el nombre del protagonista

Voz 8 53:34 Plácido Plácido Alonso para servirle de transportes

Voz 0544 53:37 hasta la semana que viene que tengáis unas felices fiestas

Voz 70 53:52 terminamos por hoy y lo vamos a hacer con él

Voz 21 53:54 este tema de Dimitri quién que ya suena de fondo y que pertenece a la película viento salvaje drama dirigido por George Cukor en mil novecientos cincuenta y siete

Voz 0229 54:02 protagonizado por Ana Magnani y Anzo Likud