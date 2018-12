Hora 25 Deportes: Murillo cierra la defensa del Barça (20/12/2018)

Voz 1 00:00 hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló

Voz 0919 00:05 lo hizo Jesús Gallego

Voz 2 00:09 muy buenas tardes collages no me digas que Lucas Hernández se va a ir del Atleti el Bayern

Voz 1145 00:14 no me digas todavía no lo sabemos

Voz 0919 00:17 veinticuatro horas después de que el marca diera la noticia el Atlético de Madrid en un comunicado dijo que no había nada menos veinticuatro horas después al jugador no ha dicho nada el representante tampoco adivinan el Bayern de Munich

Voz 1145 00:31 bueno ya veremos qué pasa se va ir crecen

Voz 0919 00:35 el pesimismo crece el pesimismo aunque no lo parezca es una operación muy importante porque Lucas Hernández tiene veintidós años se pagarían por un jugador de veintidós años ochenta millones de euros un central yo creo que dejaría muy claro cómo está el mercado del fútbol ahora mismo donde los grandes equipos con su presupuesto no van a tener más remedio que ir al mercado y pagar una cláusula de rescisión que parecía hasta hace unos meses bajísima amigo Mercat Éste es el mercado efectivamente en el mercado hay otro nombre propio Jason Murillo el central del Valencia que va a jugar hasta final de temporada cedido en el Fútbol Club Barcelona el colombiano se marcha cedido con una opción de compra para el Barça de veinticinco millones de euros no jugaba nada en el Valencia el Barça que está en una urgencia por las lesiones de sus centrales se lleva Murillo hasta final de temporada enseguida vamos con estas operaciones seguida vamos Abu Dhabi a ver cómo es el día después de la clasificación del Real Madrid para la final del Mundialito pero lo primero baloncesto porque tenemos en la Euroliga en marcha un partido en Grecia desde las ocho juega Herbalife Gran Canaria ante Olympiacos como está frágil Matas hola hola

Voz 1269 01:51 la Gallego qué tal pues empieza a tomar ventaja el Olympiacos que de momento en este segundo cuarto gana de diez XXXI veintiuno

Voz 0919 01:59 luego a las nueve jugarán y estaremos también en seguirá en Vitoria el Baskonia y el Barça aunque de baloncesto queremos rescatar unas declaraciones que tienen que ver con algo que sucedió ayer en la Liga LEB Oro lo que es la segunda división del baloncesto masculino en España se jugaba el partido entre el Club Baloncesto Valladolid dice el Tau Castellón y el partido fue arbitrado por tres mujeres Yasmina Alcaraz Paul lema Elena espía o es la primera vez que un partido en esta categoría masculina repito es dirigido por tres mujeres y cuando terminó el choque Le preguntaron a Paco García el entrenador del Valladolid cómo valoraba este hecho cómo había sido el el el verse dirigido por tres mujeres desde el trío arbitral hay hay que escuchar a Paco García

Voz 3 02:56 no puede ser noticia les han pitado tres mujeres porque ha empezado tres árbitros yo he protestado cuando he tenido protestaba y ellas me han parado cuando me han tenido que parar yo creo que han hecho buen partido pero no creo que sea una buena noticia que sea noticia y me niego a decirlo de Army tras ni empezar en esa tontería del lenguaje tan de moda en nuestros políticos pues ha habido un arbitraje que circunstancialmente ha sido de tres mujeres punto si están ahí es porque han hecho méritos para estar que nadie las habrán regalado nada ojalá esto no fuera noticia yo creo que eso sería la buena común seis

Voz 0919 03:27 bueno pues a partir de ahora no será noticia han dirigido el partido lo han hecho bien si han llegado ahí era porque tenían una categoría profesional cuando he tenido que protestar he protestado cuando me han tenido que para mí amparado acabó el tema Yasmina Alcaraz Paul lema Elena espiado las tres mujeres árbitros que ayer dirigieron el Valladolid caso Ello y ahora como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 4 03:59 buenas tardes Gallego lo que Bale de anoche fue espectacular grandioso único inigualable mítico espectacular vamos se me acaban los calificativos que no lo hagan como con Cristiano que le hagan feliz que llegan hagan feliz ya está aquí la tercera vía está Cristiano Messi yo ahora Gareth Bale el Cercanías de Cardiff a ver si desconvoca los servicios mínimos en Liga y saludos

Voz 5 04:30 el Cercanías de Cardiff ahí

Voz 0919 04:32 que hay que buscar a veces un

Voz 6 04:35 epíteto tan descriptivo

Voz 7 04:38 dejad vuestros mensajes

Voz 8 04:40 hemos que los oyentes me Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 9 04:57 que en Madrid el otro día jugó con el Rayo de puede jugó ante jugó con el Huesca yo y jugó con un equipo que aquí ahí en Segunda División y dicen que el Madrid iba iba te siga que decir a para beba

Voz 8 05:14 el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate ideó

Voz 10 05:23 móvil

Voz 7 05:24 es que eso cuando estás dejando mensajes de Whatsapp ITER llaman en ese preciso instante entra la vibración es que creado te desconcentra de verdad cuando veía homenaje de Whatsapp ponerlo en silencio y quitarle la vibración empezamos

Voz 0919 05:48 Niko Kovac que es el entrenador del Bayern de Munich ayer el equipo alemán jugó un partido de la Bundesliga no en la rueda de prensa mostraron le preguntaron por la noticia que había salido en España que el Bayern de Munich iba a pagar la cláusula de rescisión de Lucas Hernández bueno Niko Kovac que vete tú a saber si es el entrenador del Bayern de Munich el año que viene pero en enero si lo va a ser

Voz 1145 06:15 salió así a la pregunta de si el Bayern va a fichar a Lucas Hernán marca no tiene sentido bueno no hay nada de eso

Voz 1716 06:25 no podemos hablar de la política de fichajes en este momento tenemos un partido muy importante el sábado y queremos ganar no ya veremos lo que pasa en el futuro ya veremos lo que pasa

Voz 0919 06:35 el futuro es decir que esto seguras

Voz 1145 06:38 veinte hasta la primera semana segunda semana de enero

Voz 0919 06:43 no va a tener un final definitivo Pedro Fullana buenas tardes muy buenas en el Atlético de Madrid después de que ayer se sacas ese comunicado rápidamente diciendo que no había nada Ike Lucas Silva a negociar para seguir en el Atlético hoy que

Voz 11 06:57 la versión oficial es la misma ayer mantienen que lugar no se va a marchar en enero pero la realidad Gallego es que en El Vestuario no tienen claro que se vaya a quedar llene el entorno del club aumenta el pesimismo el Atlético no tiene dinero para mejorar el contrato de Lucas a corto plazo y mucho menos para llegar a cifras que maneja el Bayern ni que rondaría los ocho millones y medio de euros por temporada lo que hace sobre todo que el club y el entorno sean pesimistas es uno Lucas no ha dicho nada en Veinticuatro horas dos su agente tampoco dice nada y en el Bayern no cierra ninguna puerta cuando se les pregunta es evidente que a esta hora gallego te diría que casi nadie pone la mano en el fuego por lo que hacemos

Voz 0919 07:33 crece el pesimismo porque además el Atlético de Madrid recordemos que esta temporada no le puede hacer una mejora importante a Lucas que lo hiciera cambiar de opinión porque porque porque no puede

Voz 11 07:43 no puedo no puedo porque el Atlético Madrid se ha gastado esta

Voz 0760 07:45 yo ya en salarios doscientos ochenta millones de euros del presupuesto que son cuatrocientos estamos hablando próximamente el setenta por ciento del presupuesto va destinado a salarios el márgenes mínimo también como por ejemplo que Godín de momento no ha renovado porque no le pueden ofrecer más dinero que Filipe Luis tampoco ha renovado porque no les pueden ofrecer más dinero ya a partir de ahí tampoco

Voz 11 08:04 ha nevado Black I que renovará Simeone y el problema de Lucas es grande porque tendrían que ya unas cifras inalcanzables para el Atlético Madrid a diario

Voz 0919 08:11 el milagro de los panes y los peces en este caso el milagro de los millones en el fútbol no es fácil tendremos que esperar pero hoy crece el pesimismo sobre qué Lucas Hernández se vaya a quedar en el Atlético de Madrid no acepte la oferta del Bayern de Munich ocho y XXXVIII Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 12 08:33 el día de mañana nadie te podrá quitar no bailado así que preocupa tesoro de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que tú ganes más más información en ING Ponzo eh

Voz 13 08:49 que está la vida te regalen el iPhone XL

Voz 0760 08:52 va a ser mucho más fácil en El Corte Inglés por su alucinante pantalla Retina porque tiene reconocimiento facial por su increíble cámara cómodo retrato porque tienen colores muy chulas y porque

Voz 12 09:03 de financiar hasta en veinticuatro meses en El Corte Inglés

Voz 0760 09:06 nunca había sido tan fácil regalarle un iPhone

Voz 14 09:09 pues sí o la hija te llamaba porque pensado recalar Osuna alarma para vuestra casa pues porque desde que entraron a robar a mi vecina la del bajo no estoy tranquila así que os podría recalar una alarma de Securitas Direct que es la que tengo yo

Voz 15 09:23 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula on line en Securitas Direct punto es recuerdan novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1171 09:36 ya está sentada en el tren y esto empieza a moverse todo un viaje sólo para de bajada es lo que te gusta como ver una película o esa serie que te tiene tan enganchado o leer un libro tienes tantas posibilidades incluida la de no hacernos ni el más mínimo caso porque

Voz 0760 09:53 lo que de verdad te gusta es el especial de las

Voz 1171 09:56 casa

Voz 16 09:57 mira por la ventana Renfe pasajero de tu tiempo

Voz 0760 10:03 Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 0919 10:16 primer fichaje del mercado de invierno Murillo central del Valencia cedido al Barça hasta final de temporada en Valencia no había contado con el Marcelino había jugado tres partidos con lo cual no sé si le han abierto la puerta con mucha facilidad Pedro Morata buenas tardes

Voz 1716 10:32 hola Gallego buenas tardes bueno con mucha facilidad en lo deportivo sí porque al Valencia no le preocupaba que se fuera el futbolista es más le venía bien que se fuese al Barça para revalorizarse deportivamente si juega e incluso también económicamente pero el Valencia ha puesto unas condiciones económicas porque el Barça no quería pagar por la cesión del futbolista el Barça va a pagar un millón y medio de euros por la cesión del jugador se va a hacer cargo de la parte proporcional de la ficha y además el Valencia hecho público en un comunicado que el Fútbol Club Barcelona tiene una opción de compra no obligatoria de veinticinco millones de euros que es el doble de lo que en su día pagó el Valencia por el futbolista por lo tanto el Valencia está encantado con esta operación jugador no jugaba aquí era el quinto central si se va al Fútbol Club Barcelona todo lo que puede pasarse a criterio del Valencia es que se revaloriza económica y deportivamente de momento ya ingresan dinero

Voz 0919 11:19 tras el valenciano va a fichar a nadie

Voz 1716 11:22 va probablemente a estudiar la incorporación de un delantero que es el gran problema que tiene el Valencia que no la hace un gol al arco iris de hecho Gallego el Valencia lleva marcados exactamente un gol menos que el colista de Primera

Voz 0919 11:33 mañana hablamos de ese trascendental partido que tiene el Valencia ante el colista el próximo domingo en Mestalla y el jugador está ya en el Camp Nou porque el Barça ya lo estaba vendiendo Adriá Albets buenas tardes hola Gallego qué tal buenas tardes

Voz 0017 11:47 está en Barcelona esta tarde ha pasado la revisión médica en la Ciudad Deportiva ahí después el Barça ha hecho este comunicado oficial para informar de esta cesión hasta final de temporada de Jason Murillo por lo que nos dicen aquí fuentes de la dirección deportiva del Barça el club azulgrana no le va a pagar nada al Valencia lesión del jugador de hecho es curioso que ninguno de los dos clubs lo especifican los comunicados que han hecho ahora nos contaba a Morata que según el Valencia si va a recibir esta compensación económica pero como digo desde el Barça dicen que no le van a pagar nada por esta cesión al Valencia aunque sí se van a hacer cargo de la ficha del jugador y además tendrán esta opción de compra por veinticinco millones de euros a final de temporada como decía el jugador está en Barcelona y acaba de hablar en Barça TV escuchamos a Jason Murillo

Voz 18 12:38 quinientos son son grandísimos muy feliz año cumplió ahora se lo que a trabajar que no gente John de de ayudar al equipo no que no que pueda estar a disposición del cuerpo técnico y yo creo que disfrutar un poco de de este gran club que que es el mejor del mundo así que contentísimo y espero que todo salga bien

Voz 0017 12:56 este es Jason Murillo nuevo jugador del Barça el club le va a presentar el jueves de la semana que viene veintisiete de diciembre en el Camp Nou

Voz 0919 13:05 a ver qué dice mañana Valverde en la rueda de prensa previa a la jornada sobre esta primera incorporación Murillo al Barça vamos los Abu Dhabi donde pasado mañana juega la final del Mundialito el Real Madrid ante el ala Lin el equipo de los Emiratos después de la goleada ante el Qasim al hoy que actividad tenido el equipo blanco Javier Herráez buenas tardes

Voz 1145 13:25 qué tal Gallego muy buenas tardes por la mañana libre cada uno ha hecho lo que ha querido por ejemplo anima al circuito que recibirá hombres como Varane y Benzema la mezquita ido Sergio Ramos

Voz 19 13:36 por la tarde entrenamiento veinticuatro futbolistas todos menos Marcos Asensio Marco Asensio que tiene una lesión en el cuádriceps de su pierna derecha contábamos noche El Larguero que el futbolista piensa que tiene una microrrotura ojalá que sea poca cosa mañana pruebas para el futbolista balear el que se asienta en el once inicial a margen de Gareth Bale que marcó tres goles es Marcos Llorente ahora mismo imprescindible en el once de Santi Solari recordemos el partido es el sábado a las cinco y media hora española mañana rueda de prensa a las dos y cuarto también hora española del capitán Sergio Ramos hizo el técnico Santi Solari

Voz 1145 14:13 Ramos ha ido a visitar la mezquita

Voz 0919 14:15 vestido con el traje típico de los Emiratos no

Voz 1145 14:21 la chilaba Hay es una

Voz 19 14:23 el es lo mejor aquí de Abudavi evidentemente la mesquita tanto de día como de noche el año pasado no fue porque fue al Louvre ya sabes gallego Sergio Ramos el arte estuvo en el Louvre y este año le tocaba la mezquita

Voz 0919 14:35 curioso pero bueno la jornada de fútbol empieza mañana mañana viernes tenemos dos partidos Girona Getafe a las siete y media vamos a contar novedades de los dos equipos Uxue Caballero buenas tardes

Voz 1509 14:48 qué tal gallegos y un partido donde los de Eusebio Sacristán intentarán reencontrarse con la victoria después de las dos derrotas consecutivas fuera de casa Eusebio no podrá contar con Patrick Robert Muniesa que siguen lesionados ni con Aday Benítez Mujica Carles Planas el Getafe con veinticuatro puntos lleva cuatro partidos consecutivos sin perder y roza los puestos europeos para mañana Bordalás ha convocado ha convocado a Hugo duro

Voz 0760 15:08 Jaime Mata que vuelve tras sanción y Flamini que antes

Voz 1509 15:11 en la convocatoria pese a que los azulones no han anunciado todavía su fichaje

Voz 0919 15:14 buen partido mañana se llenó la Getafe y buen partido también mañana a las nueve en Anoeta derbi vasco duelo vasco entre la Real Sociedad el Alavés

Voz 1145 15:24 novedades Roberto Ramajo hola hola qué tal

Voz 1825 15:28 la muy buenas dinámicas Si objetivos opuestos en este derbi vasco en Anoeta entre la realidad a la vez porque a la vez puede dormir mañana en puestos de Champions y gana en Anoeta y mientras tanto la Real que acumula tres derrotas consecutivas puede terminar la jornada por tanto el dos mil dieciocho Gollum puntos de ventaja sobre los puestos de descenso para ello el pito Abelardo no cuenta con brasa en aclare hoy puede haber cambios en el once porque jugó hace muy poquito el pasado lunes otro derbi frente al Athletic y la Real bajas seguras por lesión Zaldúa ocupará el lateral derecho Aritz Elustondo Shanghai ha confirmado Asier Garitano que a pesar de que entrena con el equipo no va a ser convocado mañana frente al Alavés seguramente lo sea por primera vez desde que se recuperase de secretos en el partido ya en enero el seis de enero frente al Real Madrid en el Bernabéu Easy bajo Arellano Zhai al que Garitano le ha quitado el castigo por indisciplina que tuvo la semana pasada por eso fue suplente en el Coliseum Alfonso Pérez

Voz 0919 16:25 enseguida seguimos con el fútbol pero preguntamos cómo está el Olympiacos Herbalife Gran Canaria de la Euroliga a Francia

Voz 1269 16:31 pues ahora mismo está arrollando Gallego el conjunto del Olympiacos al Herbalife Gran Canaria diez diecinueve pierde entramos ya en tiempo de descanso cincuenta y dos XXXIII pierde el Gran Canaria

Voz 0919 16:41 ayer se pasó por El Larguero el segundo de los candidatos a la presidencia del Atleti recordemos estamos a una semana de las elecciones y dijo Dios González Radio Bilbao buenas tardes hola

Voz 20 16:53 a gallego pues se dice que en su declaración intenciones de dejó dos titulares claros uno que Garitano esté tranquilo que no viene con un entrenador de bajo Ebro

Voz 21 17:00 eso confían que esté en tres años y medio con nosotros ha todos con en el verano del XXII saldremos de la junta directiva para ofrecer otro proyecto nuevo Nos gustaría que en aquel verano del XXII sigan Gaizka CAI Patxi Ferreira con nosotros

Voz 0017 17:11 yo otro que San Mamés será ya lo sabes sede de la Eurocopa del dos mil veinte le gustaría que jugase la selección en la catedral claro si se clasifica

Voz 21 17:20 en España es un país bienvenido siempre a Euskadi es seguro ya Bilbao esa selección también será bienvenida nosotros somos una ciudad anfitriona somos una ciudad LA Alice somos una ciudad con señorío

Voz 19 17:32 sí para un amistoso gallego preparatorio para eso

Voz 20 17:35 Copa propone un España Euskadi

Voz 0919 17:37 claro que si Uribe el ICEX y el combate por la presidencia del Athletic la próxima semana y hoy tenemos que ir a Asturias para recibir como se merece a a un hombre que es historia viva todavía de la selección española de fútbol David Villa aunque él todavía no ha renunciado oficialmente a jugar con la roja sigue siendo el máximo goleador en activo está por aquí antes de irse a jugar a Japón David González como esta villa buenas tardes

Voz 0480 18:07 hola Gallego muy buenas pues imagínate sino ha renunciado hasta el punto de que piensa en un partido que se va a jugar en El Molinón en septiembre España islas pero de Luis Enrique de seleccionador homenaje a Quini y hoy cuando le han preguntado si ese ciclo está cerrado ha respondido esto

Voz 0017 18:20 yo creo que voy a estar retirado de la gente va a preguntar lo volver a la selección iba a decir pues por supuesto que me gustaría yo lo he dicho siempre voy a tener setenta años vino hasta el sofá de mi casa hay basta sin cerrar eso ya os lo digo de antemano que no lo voy a cerrar nunca sería bonito para mí la verdad

Voz 22 18:34 porque bueno todos lo se lo estamos echando en falta a la verdad al brujo y sería bonito pero bueno sí lo estoy esperando nada menos ilusión más que trabajo en lo que yo puedo hacer hay igual si al final pasara algo así pues bienvenido

Voz 23 18:49 claro que sí sería una buena época una buena fecha para devolver habían además con los problemas que tenemos de cara al gol porque no se le prueba otra vez

Voz 0919 18:59 once minutos para las nueve Hora veinticinco Deportes El hacer seguimos

Voz 24 19:04 en este año hasta algo diferente para desear Felices Fiestas comparte vídeos de las mentes más brillantes en BBVA aprendemos fondos punto com

Voz 25 19:13 de desear a los tuyos son feliz año y ayudarles a que no sé porque todo lo que aprendemos es una oportunidad para mejorar nuestra vida

Voz 24 19:21 BVA aprendemos juntos creando oportunidades

Voz 0760 19:25 te has preguntado de qué hablan los niños con sus juguetes

Voz 1280 19:28 el delantero titular de compartir los mayores pues hablan de que hasta el veinticuatro de diciembre los juguetes del catálogo de Hipercor y El Corte Inglés que traen un veinte por ciento de regalo para utilizar en todas tus nuevas compras de juguetes moda lencería zapatería accesorios de moda hay deportes nos gusta la Navidad consulta condiciones entienda

Voz 1 19:52 hora veinticinco Deportes

Voz 26 19:56 Jesús Gallego

Voz 0919 20:02 cerramos el pudo con la segunda división ya sabes que está todo el fútbol español pendiente de lo que sucedía con el Reus un equipo donde sus jugadores llevaban meses sin cobrar que habían decidido denunciar y ante el impago cabía la posibilidad hace apenas siete días de que el Reus desapareciera el asunto pareció solucionarse el club pagó unos cuantos pero no ha pagado a todos la plantilla ha sacado un comunicado esta tarde Joel Reche Reus siguen los problemas buenas tardes

Voz 27 20:31 buenas tardes Gallego pues sí podemos decir que el Reus se vuelva a encontrar entre la espada y la pared los siete jugadores que aún no han cobrado las nóminas pendientes anden un han anunciado perdón hace tan sólo unos minutos que aunque ya habían iniciado procesos legales se acogen a la vía rápida que les permite el convenio colectivo y por lo tanto la entidades debe hacer efectivo el pago antes del jueves veintisiete de diciembre para evitar su marcha el máximo accionista Joan Olivé les ha explicado esta mañana la plantilla que tiene la venta del club cerrada pero que no la pueda anunciar con una cláusula de confidencialidad que habría firmado con el comprador después de tantas promesas incumplidas la plantilla no ha creído a Uribe y por eso el club se vuelve a encontrar de nuevo en una situación límite

Voz 1145 21:12 es Rafa Nadal que recordaréis cuando se produjo

Voz 0919 21:16 la tragedia en San Llorenç por las lluvias torrenciales apareció vestido con un mono y unas Katiuska para ayudar en las labores de desescombro eran sus vecinos los que habían sufrido esa tragedia hubo quien se atrevió incluso a criticar a Rafa Nadal diciendo bueno pero esto es postureo lo mismo esto también les parece postureo Rafa Nadal a donar un millón de euros para los damnificados mucha gente creerá que este tipo de gestos tienen que quedar en el anonimato yo creo que no porque cuando un súper crack dona un millón de euros si tendrá muchos más pues a ver si todo el mundo que tiene lo de Nadal donó un millón de euros que no estaría mal

Voz 28 22:00 Laura Díaz cuenta no buenas tardes buenas tardes Gallego ya la semana pasada el tenista anuncia que parte de lo recaudado en el Torneo Benéfico de Golf que organizó junto a José María Olazábal y que destinado a esta causa Sant Llorenç pero esa cifra está muy alejada de la que finalmente ha donado al tenista que como tú bien decías era un millón de euros recordemos que nadan como bien has dicho ya participó en las labores de limpieza y desescombro de Sant Llorenç cuando el pasado mes de octubre sufrió

Voz 0760 22:22 con esas lluvias torrenciales que quizá hicieron tanto desastre en la isla

Voz 0919 22:27 gracias Laura vamos a la Euroliga pero ya hemos estado en el Olympiacos Herbalife al descanso cincuenta y dos XXXIII están perdiendo los canarios el gran partido de la noche se juega a las nueve dentro de ocho minutos en Vitoria Baskonia va a los dos equipos necesitados de victorias como estaba Kevin Fernández buenas tardes

Voz 29 22:47 hola Gallego buenas tardes apurando ambos equipos la ronda de calentamiento izquierdas tengo el Fútbol Club Barcelona que lleva cuatro partidos de manera consecutiva perdiendo en Euroliga llame diestra Quirós vez Baskonia que llegan rachas sumando tres victorias de manera consecutiva ahora mismo los dos equipos empatados con seis victorias siete derrotas en el Barça el descarte de Roland Spitz en quiero el vez Baskonia las bajas por lesión del pato ganeano inyectadas veremos cómo recibe la grada a Thomas Heurtel y Adam Hanga dos ex jugadores del equipo baskonista en la grada por ahora unas nueve mil personas espera gran ambiente partido bonito en el Buesa Arena a partir de las nueve ir al vez Baskonia Fútbol Club Barcelona

Voz 0919 23:26 mañana le tocará el turno en esta jornada al Real Madrid que juega en Alemania con el Bayern de Munich en Madrid que ayer jugó con el Panathinaikos ganó de paliza esa victoria del Real Madrid ante los griegos Le ha costado el puesto a Xavi Pascual el técnico español que estaba dirigiendo en Grecia Héctor González hola qué tal Gallego muy buenas llevaba

Voz 1534 23:47 dos años Xavi Pascual al frente de Panathinaikos había tenido ya varios desencuentros con los dirigentes en las últimas semanas y esta tarde ha confirmado su despido además cuidado porque su entrenador apunta que va a ser Rick Piti no histórico entrenador de la NBA que dirigió entre otros a los Knicks ya los Boston Celtics todo después de ese triunfo ochenta y nueve sesenta y ocho sobre el conjunto griego anoche del Madrid con trece puntos de Campazzo cual catorce de coser ochenta y nueve sesenta y ocho en Madrid que es segundo con once victorias en trece partidos sólo está por detrás del Fenerbahce y que mañana visita en Múnich al Bayern el equipo revelación de la Euroliga sexto en la clasificación todos los hombres importantes de Laso están disponibles

Voz 0919 24:24 la NBA Javi Blanco buenas tardes Gallego muy buena los campeones han vuelto a perder

Voz 30 24:28 recuerdas gallego que en dos mil dieciséis Los Górriz perdieron sólo nueve partidos en toda la temporada regular

Voz 0919 24:34 fue tremendo nueve derrotas dio

Voz 30 24:36 el ochenta y dos partidos que es de la temporada regular pues está claro que eso ya es cosa del pasado no hemos llegado todavía al ecuador de la temporada Golden Stade suma once derrotas llevamos XXXII pone lleva treinta y dos partidos los Warriors de los ochenta y dos ya lleva once derrotas anoche los Jazz de Ricky fueron los encargados de tumbar a los Warriors y eso que Carrie enchufó XXXII juntos Duran treinta pero es que están

Voz 0919 24:59 están muy solos ni Thompson Green

Voz 30 25:02 están a buen nivel con novia hablar ni el banquillo porque la verdad que está aportando poquísimo el único motivo para el optimismo es que están muy cerca ya la vuelta de De Marcus Cousins dijo Steve Kerr su entrenador que seguramente ya después de Navidad volvería jugar y desde luego lo van a recibir como como agua de mayo en Utah sucedió todo lo contrario buen partido de Ricky pero también de Joe Ingles de Claude verde Gober de Dónovan Michel partido bueno de todos además en cuanto españoles victorias de echarlo de San Antonio de Toronto de Detroit ID Oklahoma

Voz 0919 25:30 derrotas para los Grizzlies

Voz 30 25:32 los dos películas cayeron contra los Bucks y en ese partido una imagen curiosa al terminar el partido en la zona de vestuarios las cámaras pillaron ante dos cumple hablando con Anthony Davis que va a ser agente libre en verano le dijo Anthony vente a los Bucks en los dos juntos herencia lo más que vamos a hacer una pareja aquí letal imagínate esos dos bicho juntos sería tremendo entre

Voz 1145 25:52 hoy cerramos el programa con

Voz 0919 26:03 en esa que han sacado este tema que sean los Ike Basora

Voz 31 26:09 sigo

Voz 0919 26:15 algún titular más de

Voz 30 26:16 este jueves no primero suspendida la Superliga Griega Gallego por huelga indefinida de árbitros y asistentes por algo muy grave una agresión el pasado miércoles de unos desconocidos a colegiado de Santi uno Olympiacos uno de nueve diciembre del colegiado tan Tanaka cielos que ya ha sido adaptada por cierto la Federación han anunciado que este fin de semana no habrá jornada de Liga allí en Grecia

Voz 0919 26:37 árbitro has dicho el árbitro señalaba apta nazis chinos muy padre digo yo

Voz 30 26:41 que se pronunciará si esto y además esta mañana ha sido apresado al partido benéfico de cada Navidad de nuestro Benjamín Zarandona en este año con cariño con Carlos Ortiz jugadores de fútbol sala habrá juristas ahora famosos la entrada gratuita solo tienes que llevar el treinta diciembre al Pabellón cara a Torrejón unas zapatillas o uno balones de cualquier deporte que sirvieran para fomentará el deporte en en acotar aquí por cierto los tres esta noche en El Larguero Id por por no

Voz 0919 27:02 la buena causa a ese partido y esta noche en El Larguero debatir hemos de Mourinho

Voz 1145 27:06 sí o no no es lo perdáis a las once y media adiós

Voz 26 27:09 amigo Éste es el mercado