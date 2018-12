Joana Biarnés

Voz 0194 00:00 ahora vítores buenas noches Ángels oyes la cada vez vamos a recordar a una mujer que ha sido una leyenda del fotoperiodismo en España a la que sin embargo no conocía mucha gente y que nosotros a este programa tuvimos la increíble suerte de conocer de entrevistar hace un par de años ella era una viernes si hay

Voz 1880 00:37 en una entrevista de esas que dices me quedaría contiguo horas y horas para mí me sigas contando verdad bueno pues Joana viernes moría esta noche con ochenta y tres años a consecuencia de un paro cardiaco hemos pensado que teníamos que dedicar la cara vea descubrirse será a los oyentes que aún no la conozcan decías años que Joana ha sido una leyenda del fotoperiodismo fue la primera mujer fotoperiodista de la historia de este país

Voz 0194 00:58 vamos a recuperar algunos de los momentos de aquella entrevista Sarah ella nos contó por ejemplo cómo había llegado a la fotografía

Voz 1880 01:03 sí nos contó que realmente eh antes de eso ella quería ser telefonista que le fascinaban las clavijas que tenían las telefonistas y esa forma de viajar sentadas pero que ello empieza a fotografiar gracias a su padre en un partido de fútbol junto su padre decidieron que cada uno se iba a poner en una portería escucha

Voz 0949 01:19 ya empezaron a pitar a ver que cruzaba el césped hasta la hasta la portería pero ya luego vino el árbitro me dijo que allí no podía estar que no no no que aquello no era no era mi sitio dicen sí sí en mi sitio porque porque vengo a hacer fotos dice sí pero aquí es esto es para hombres aquí no se contempla que es digo pues que se vayan acostumbrando porque van a venir más mujeres esto es lógico se iban Annie Marie esta profesión daba no daban hacen mujeres como yo no no no no pero no puede ser bueno

Voz 1880 01:49 es feminismo Bureau Europe luego nos contó que su padre había conseguido un carné de prensa para poder trabajar pero que ni siquiera el público la quería allí mismo

Voz 0949 01:58 esta señora está autorizada autorizada por la Federación por lo tanto puede quedarse aquí debe quedarse pero a todo esto el coro que me acompañaba no te puedes imaginar El Correo el público o claro porque también estaban en contra de Ci hombre naturalmente PRI en primer lugar porque allí una mujer tampoco lo entendían ellos pero en segundo lugar es que si vas retrasando el el comienzo del partido ellos tenían prisa al partido tenía la responsable exacto y la responsable era yo sean que pueden Holland peso pero vamos me insultaron me llamaron de todo de todo de todos yo yo lo pasé muy mal la verdad ahí si no tire la toalla es de día a día

Voz 4 02:46 es que no tiró la toalla porque sino ahora mismo no estaríamos escuchen marengo está la historia de cómo consiguió las fotos de los Beatles yendo directamente a la habitación del hotel historia es tremenda

Voz 1880 02:57 venga vamos a escuchar como nos la contaba el caso es que ella era amiga de un jefe de Iberia le pidió ir en el mismo avión en el que los Beatles iban a Barcelona ya llena el avión llave a los Beatles no hace ver ella también eh bueno sigue una Betty estoy en Barcelona

Voz 0949 03:11 ahí voy al hotel en el hotel me dicen

Voz 4 03:14 no no ni lo intentes por ahí un vigilan bueno guardaespaldas

Voz 0949 03:19 en la planta en el ascensor in en la planta en la tienen todo ellos reservada yo le dije bueno y en el montacargas hay un también uno que vigila esto no lo sabemos digo pues voy al carga sea esto le llamas colarse porque luego juego voy a la puerta no hay nadie en el pasillo llamo a la puerta y me abre Ringo Star y me dice yo te lo digo sí soy yo

Voz 4 03:47 sí soy yo espera que así es cuando le dice a ritmo lo que ella quiere

Voz 0949 03:51 es muy feo en mi inglés es horroroso pero bueno yo para que me entendieran rápido le dice I Like One pitcher prisa Only One Pitxot en Berkeley cargo figúrate Macarrón Nico total miró dentro y los de dentro deberían venga va a que pase ésta me tomaron por una fan enloquecida y como era una que no era aquellas multitudes que llevaban ellos pues dijeron bueno me mire ahí así yo me pase la tarde con ellos

Voz 5 04:27 te da una tarde con ellos guisar una anécdota más que contaba la del vestido de Massiel tenido cortísimo blanco con las flores rositas bueno pues Joana fue la responsable de que hoy recordemos el vestido que Massiel llevó a Eurovisión porque me lo pidió la

Voz 0949 04:40 casa de la casa de discos me dijeron al mira iros con veinte con Massiel a París a buscar a ver a ver el traje de de Eurovisión y así lo hicimos

Voz 4 04:52 ya en principio la idea de buscar el traje en Dios pero era tan joven el día de la entrevista con aquí en Hora

Voz 1880 05:01 cinco fue el veintinueve de abril de dos mil dieciséis y nosotras charlamos con ella porque justos estrenaba un documental sobre su vida que cuenta todas estas historias y muchas otras una más Ángels Joana llegó a revelar los negativos de las fotos de los Oscar en el cuarto de baño de la casa de Elche había Hook y en Hollywood como se lo pasa bien Molina

Voz 0194 05:25 los Cármenes no contó Jordi Rubiera son los directores de ese documental Joana viernes una entre todos Oscar muy buenas noches hola buenas estaba escuchando ahora es buena recordaba esa entrevista esa vitalidad Illa de historias que tenía detrás no

Voz 7 05:40 sí yo van a tiene anécdotas bueno para parar un carro es es es increíble porque empiezo a escuchar su vida intentaría todo horas dio horas escuchando la además con ese carácter que tiene que te atrapa no que que no puede dejar de escuchar porque no tiene un magnetismo nosotros lo llamamos el efecto viernes el efecto Bjarne atrapado

Voz 8 06:04 no somos nosotras Bono nosotros cuando la conocimos

Voz 7 06:07 sino que justamente hoy lamentablemente falleció ayer justamente hoy era Trending Topic en toda España en Twitter porque realmente cualquier persona que hablaba con ella acababa queriendo

Voz 0194 06:20 por qué crees que que no tuvo tanta fama tanta fama que por qué no se la conoce fuera del mundillo

Voz 7 06:27 a ver en ahí hay varias razones una es que ya abandonó la procesión a los años en el año setenta y siete setenta y ocho abandonó la procesión y desde entonces hasta aproximadamente dos mil trece pues dos mil doce que es cuando empezó a ser conocida porque había estado fuera del mundo de la fotografía y por lo tanto a nadie nadie la conocía pero sí que tengo que decir que cuando ella trabajaban pueblo es una cosa insólita para un fotoperiodista cuando yo trabajaba en pueblo en los años sesenta y setenta la gente en la parada por la calle para pedirle autógrafos la gente la conocía como la la fotógrafa de pueblo porque cuando yo hacía reportajes en pueblo los los fotógrafos antes que los fotógrafos no articulistas ni en los periodistas ponían la foto de ellos mismos fotoperiodista Juana salían su foto por la calle la paraban para brazos

Voz 0194 07:28 imagínate la procesión

Voz 7 07:31 de estar tantos años como cocinera en Canal Joana en Ibiza pues a la gente y sobre todo el mundillo la olvidó por completo hasta que en dos mil doce sino recuerdo mal pues Gervasio Sánchez seis que la llevaron al Seminario de Fotografía Digital ese el primer paso luego Cristobal Castro fotoperiodista de Terrassa descubrió a través buscando foto fotógrafos que habían fotografiado la riada ayer tenía el año sesenta heridos encontró iban había vienés de hecho sólo podía haberla por las fotografías de las riadas pero luego descubrió todo un archivo fotográfico extraordinario el fue digamos la primera persona que descubrió que allí avión una gran fotoperiodista hubiera por mucha gente

Voz 0194 08:26 dime dime una cosa cuando muy breve que casi cuando le propone y se hacer el documental de ella cómo reacciona

Voz 7 08:34 bueno eso es muy divertido nosotros fuimos a verla porque Jordi Rovira que es director de la revista Capsa de Periodistas de Cataluña Bono hizo un un año una pequeña entrevista con una entregaron a una copia de la revista a su casa ha dicho en explicó un poco la historia me dejó ver la entrevista administra pues le dije tenemos que ir a verla para para ver si esta mujer quiero hacer indocumentado Historia buenísima fuimos a verla ella tenía mucha prisa porque tenía que ir al aeropuerto porque sigo para Ibiza nos dijo un cuarto de hora se cuarto de hora se convirtieron en dos horas porque empezó a explicarnos Historia entonces al final de la conversación yo lo dije mira Giovanna hemos venido aquí porque yo estoy en una productora productora alguien nos gustaría poder hacer un documental sobre tu vida y la respuesta que ella pues pero vosotros creéis que mi vida le interesa a alguien

Voz 0194 09:32 pues mira mira se interesó a alguien y todo todo todo lo que contaba y todo lo que tenía todavía que contar Oscar muchísimas gracias por el regalo que nos hiciste entonces por eso documental a mí por haberme hecho conocer y pese a poder contar y poder hablar con Joana muchísimas gracias

Voz 7 09:49 a vosotros hasta luego hacer

Voz 4 09:52 es una maravilla

Voz 1880 09:53 es que no hay nombre su suficientes por no nos da tiempo no es que también fotografió a Lola Flores a los Beatles como hemos dicho a Massiel las erratas Rafael hay muchos más mira escucha versiones quién habla

Voz 4 10:04 en vez de este este es Clint Eastwood de este año cuando estaba presentando su nueva

Voz 1880 10:12 a pelicula es más que Klinsmann le dio un beso a ella en una gala de los Oscar cuentan que él vio cómo temblaba por la posibilidad de hacerle la foto y dijo Thomas

Voz 0949 10:24 venga

Voz 4 10:27 esto que escuchamos es un tema de la banda británica Gorillaz que habla justo de Clint Eastwood ir rápidamente no sirve también para hablar de otras personalidades a las que Llona inmortalizó por ejemplo también lo fotografiada Ali también a Fernando Rey a Roman Polanski de Roman Polanski elegido uno estás toda la película Un dios salvaje que es que me encanta ustedes verán su propia declaración esta es la nuestra tras una discusión en el que también son salvar ilesos

Voz 9 10:55 unos creen que no suma do Boy

Voz 4 11:02 es una frase de Joana viernes de ella ya casi para acabar ahora es cuándo

Voz 0949 11:10 ha sido muy sincera y lo digo de verdad sinceramente ahora es cuando creo que sí he hecho un trabajo que tiene un valor tiene un valor porque es la historia de una época como yo paté muchísimo la calle pues siempre me gustó mucho la calle pero al principio te prometo Ángels que jamás Le di valor a lo que yo tenía

Voz 4 11:35 con qué cerramos Sara pues vamos a hablar con alegría por poder recordar con todo el cariño

Voz 0194 11:39 mujeres tan maravillosas como Joan a viernes con alegría Icon otro de sus fotografiados

Voz 10 11:45 los nadará hará que se iban por ahí a tomar gin tonic juntos Tom Jones y ella así que el de esta noche en esta

Voz 0194 11:57 nos tomemos hoy que tenemos la cena de Navidad por ya ganaremos por Joana gracias Sara