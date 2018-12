Voz 1

00:00

el dietario de encuentro entre los presidentes Sánchez y Torra la aprobación del techo de gasto en los presupuestos del Estado parte los parlamentarios independentistas apelaciones constantes de líderes soberanistas al hombre reacción en la calle algo se mueve por lo menos parece que se dibuja un primer y modisto objetivo salvar a Sánchez para evitar que vuelva la derecha por algo se empieza sin que esté garantizado nada el primer trimestre de dos mil diecinueve será difícil con el juicio los presos independentistas como telón de fondo dominando la escena durante meses y con una campaña electoral de larga duración en que aprovechando la presencia de Vox se augura un despliegue sobre la piel de toro del discurso de extrema derecha alentado desde sus terminales de extranjeras con Banon al frente es imposible pedir una pausa a las fuerzas democráticas de todos los bandos para crear un mínimo espacio político compartido que nos salve de los peores augurios sería la oportunidad de conocer cuáles son los verdaderos límites de intenciones de cada cual en un momento en que ya suenan los acordes el autoritarismo democrático los presos independentistas anuncian el abandono de la huelga de hambre una decisión debidamente preparada prologada por una petición de los expresidentes de la Generalitat y que hay que situar en la serie de gestos de distensión acumulados en las últimas horas la justicia no entiende de protestas que hoy mismo el Constitucional ha rechazado el recurso que pedía la libertad provisional de Jordi Sanchez pero como algunos juristas vienen repitiendo sería una medida sensata para el desarrollo del proceso que el Supremo concediera libertad a los presos antes de la vista comunica el tribunal ganaría credibilidad y quizás se ahorraría algún disgusto en episodios posteriores cuando en Estrasburgo se dirima el último acto Laura quiso ser valiente es ser libre pero no todo el mundo estuvo de acuerdo con ello estas palabras son del homenaje a Laura en el colegio en que estudio así es hay gente que odia a las personas que son libres que no soporta la autonomía de los demás y muy especialmente si son mujeres gente incapaz de realizarse por sí misma que descarga su frustración matando