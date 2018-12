Joaquín: "Mucha gente me ovaciona muchísimo en los campos, como despidiéndome y yo les digo ‘oye, que el año que viene estoy aquí otra vez’”

Voz 1375 00:00 bueno abrimos El Larguero hoy con un tío que ha jugado quinientos partidos en Liga que se dice pronto quinientos partidos es el noveno jugador de la historia de la Liga española que más partidos ha jugado don Joaquín Sánchez buenas noches hola buenas noches como cuántos crees que te quedan

Voz 0969 00:18 bueno ya cumplió número con números bastante importante pero bueno yo espero seguir agrandando un poquito mal no no creo que mucho más pero un poquito seremos hombre tienes

Voz 1375 00:30 fíjate el octavo es Miquel Soler que está a quinientos a está a cuatro porque tiene quinientos cuatro a ese coges Xavi es séptimo Xavi Hernández quinientos cinco a coges

Voz 0969 00:40 pensé también echa Hay un poquito

Voz 1375 00:42 si Iker Casillas sexto con quinientos diez también

Voz 0969 00:47 yo creo que también venga quinto

Voz 1375 00:49 no lo Sanchís tiene quinientos veintitrés también también pasa critica cuanta jornadas queda de antídotos quedan veintidós jornadas

Voz 0969 00:58 bueno hecha ya ya ese en ese año bueno

Voz 1375 01:04 y luego ya tiene por delante Paco Buyo quinientos cuarenta y dos Eusebio quinientos cuarenta y tres Raúl González quinientos cincuenta Zubizarreta seiscientos veintidós yo creo que

Voz 0969 01:14 me parece bien no

Voz 1 01:16 a mi perrita vamos a dejarlo a Raúl yo creo que lo puedes echar el guante

Voz 0969 01:21 sí bueno él es si yo creo que echarlos número donde bueno como con lo que queda de temporada allí el año que viene si sigo jugando esta medida de partidos yo creo que puede

Voz 2 01:32 eh bueno no sé si lo coger pero sobre sobre esa cifra esperemos que era muy claro

Voz 1375 01:39 sí sí alcanza serías el porque Andoni portero el jugador de campo con más partidos en la historia la liga eso es la leche

Voz 0969 01:46 sí sí son muchos partidos porque no está claro que el siempre los porteros siempre juegan muchos partidos pero pero de digamos de futbolista de campo es mucho más complicado alcanzar

Voz 1375 01:56 claro mira un compañeros llamas González que ha estado echando cuentas y me ha dicho para alcanzar a Zubizarreta Si no se perdiese ningún partido superaría Andoni Zubizarreta en la jornada veinticinco de la Liga dos veintiuno dos mil veintidós

Voz 1 02:09 con con cuarenta con cuarenta años hay varias

Voz 2 02:14 ya eso es llega hombre ganó el dato el dato aquí es que si no hubiera jugado los dos años en Italia y eso es igual si hubiera incluido incluso lo hubiera superado porque yo creo que en Italia juguetes alrededor

Voz 1375 02:30 de setenta partido fíjate suben pues estaría ya segundo estaría ahora mismo ya segundo pero pero lo de Italia también estuvo bien no

Voz 0969 02:39 sí hombre por supuesto claro claro eso no lo no lo borraría

Voz 1375 02:42 sobre todo mucho menos sobre todo por el italiano el italiano no como siempre dices lo que aprendí este italiano que aborden de este

Voz 1 02:51 sí

Voz 4 02:52 y el has olvidado o no

Voz 0969 02:55 ah bueno algo

Voz 1375 02:57 la palabra había que tan pero ya sólo poquito que oye tú te acuerdas cuando debuta este con el Betis en Primera tu primer partido con el Betis cuando fue

Voz 0969 03:10 mi primer partido con el Betis fue un partido amistoso en el Colombino

Voz 1375 03:15 ahí estamos en partido amistosos con el culo en el combina

Voz 0969 03:18 contra Huelva y creo que después debuta en Compostela

Voz 1375 03:20 correcto sí señor Segunda en Segunda Segunda es con Compostela Compostela cero Betis cero correcto correcto Itu debut en primera te acuerdas buen primer fue en Málaga sí señor La Rosaleda es cómo queda

Voz 2 03:36 pues creo que perdimos dos uno

Voz 1375 03:39 joder si no tienes buena memoria hace diecisiete hace diecisiete años de eso

Voz 0969 03:45 bueno estos partidos siempre de que bueno es tu debut con cita ya después no me preguntó mucho más

Voz 1 03:54 no puedo el primer gol en Liga

Voz 0969 03:58 mi médico le llegaba no

Voz 1375 04:01 diste te acuerdas

Voz 0969 04:02 creo que fue no no sabría decirte tengo ahí un poco

Voz 1375 04:07 feliz fue el nueve de septiembre de dos mil uno contra el Español Betis Betis dos Español cero

Voz 0969 04:15 sí es verdad que de volea no puede ser así le va

Voz 1375 04:20 primer gol que Baptista en primera luego tu debut con la selección te acuerdas claro yo estamos España uno Portugal uno

Voz 0969 04:29 esos partidos especiales más te queda

Voz 1375 04:33 oye y lo mejor de todo no es esto que está muy bien sino lo que decimos cada semana y el otro día decía Kiko Narváez y Cañizares setas y es que está que está con treinta y siete años Patrick con XXXVIII como si como si tuviera veinticinco no

Voz 0969 04:48 es fácil mano la verdad es que mucha gente me lo dice no que que que hombre que me dan la enhorabuena porque guarda ya no es jugar no sino ir a la forma en la que me encuentro no siempre digo que tú hombre estar por establezca muy bien pero porque siempre oye pues poder seguir disfrutando de lo que tu vida pues de categoría pero yo es que me siento bien Manu que no lo sabe sigo haciendo hombre no tengo la agilidad que tenía con veinte años está claro pero pero bueno puedo seguir jugando puedo seguir encarando metiendo goles siendo público importante y eso es lo que me hace lo que me hace el visionado sin yo hubiera que eso lo lo lo no lo tengo pues a lo mejor ya mi decisión hubiera sido otro

Voz 1375 05:31 y cuando sacado del Betis acabó o va a haber gasolina algo más

Voz 0969 05:38 en el tema bueno deportivamente hablando yo me encantaría seguir ligado en el supuesto por su puesto seguir vinculado a este club que que bueno que que en mi vida pero después me encantaría hacer muchísimos más otra cosa tú me conocen un poquito de tas sabe que me cantaría pues bueno tengo tengo espero tener muchas cosas por hacer y me encantaría de bueno pues la radio la televisión a mí me llama mucho la atención todas esas cosas bueno la verdad es que vamos haciendo cosa no cabe que bueno que está bien

Voz 1375 06:12 algo tienes eso lo sabes tú mejor que nadie y lo sabemos nosotros también que cada vez que sale un vídeo de Joaquín una entrevista Joaquín la gente Uli o como dicen adiós a la gente la gente se pega a la tele

Voz 0969 06:28 pero bueno estoy muy bien y con mucha historia en lo el tema de de Hita grandes editor del tema de las noches de insomnio

Voz 1 06:39 se sí

Voz 0969 06:42 ella me escribe que me para por la calle porque estoy yo tengo el mismo problema que tú tengo les digo no que yo no tengo insomnio lo pasa que yo me tengo una fiesta de cuatro

Voz 5 06:49 ahora

Voz 1 06:53 pues no puede dormir por las noches

Voz 0969 06:59 de la gente que que es flipa la verdad es que me inmersos sí que es verdad que superar

Voz 1375 07:04 oye ya esa ya es ahora va a esas horas cuando te despiertas te te te te pide el cuerpo ponerte de contar chistes ahí no sí

Voz 0969 07:12 a temas de la cama o te vas al sofá te vas a John Saro claro claro me me quedó la tele porque bueno Mi tanto en mis niñas miembro pronto yo me quedo viéndola tiene y tú sabes de está de Iceta enciende la bombilla y tira p'alante muchas veces cosa no no pueden no se prepara uno puede decir bueno pues mañana había una noche claro no no ahí te enciende la bombilla dice bueno tira ahí es como realmente las cosas que salen naturales como como Mata admiten no

Voz 1375 07:40 Juan que lo los equipos de fútbol peleado Martí Isère lo las teles pero ya sabes que en Mediaset te tenemos un sitio hecho allí

Voz 0969 07:50 hombre yo lo sé yo no soy además con musical

Voz 1375 07:53 sí por favor por favor por favor Aíto convertir incorrecta que ya no sabemos si vas a la casa de Bertín o a Bertín la tuya Llanos

Voz 1 08:01 ahora

Voz 1375 08:04 sí sí sí el programa

Voz 0969 08:07 cuando yo yo yo no sé si es decir en la casa de Joaquín

Voz 1375 08:10 el que te visitas vertidos

Voz 0969 08:14 cuando me llama a mano

Voz 1 08:17 vamos a poner muy pese a pie

Voz 2 08:22 oye esta faceta de de Schumann te te

Voz 1375 08:27 alguien te dice te valora ya más por lo suman que por lo futbolista porque eso algunos verdad Sidi pero cómo está jugando

Voz 0969 08:33 no no pero a ver yo entiendo que todos mía yo siempre he sido iguale Manu foto el que me conoce sabe que yo totalmente peor que que bueno que me ha gustado apoya la alegría la felicidad el choque pues he de sentirme vivo no puedo decir claro

Voz 1375 08:48 un hombre de cachondeo y no tiene que ver eso con la profesionalidad

Voz 0969 08:51 no por correcto pero sé que es verdad que que el poder estar como Choi pues me me me me da para hacer qué podemos hacer muchas cosas de las que hagan no soy no soy ningún o sea que no es exactamente cómo funciona esto es la verdad pero sí que tan verla también que esa faceta pues me ha hecho mucho más popular porque la gente me podía conocer por el tema es pulpo pero esa gente que a lo mejor no sé que tanto el fútbol que tiene otras edades pues con este tipo de programa con este tipo de cosa pues estoy mucho más conocido no por supuesto

Voz 1375 09:24 y qué te gustaría hacer Cerati

Voz 0969 09:27 pues

Voz 3 09:28 qué

Voz 0969 09:30 sinceramente a mí me llaman mucho a mí me me me divierto mucho poco a la televisión no sinceramente me me divierto mucho me me siento muy muy a gusto cuando cuando hago televisión sinceramente no sabría decirte pues bueno en qué en qué formato ni pero tiene que sea algo muy natural claro alegre muy blancos todos

Voz 1375 09:49 lo más aticen a Tita mucho a ti te pegaría un poco lo que hace Bertín a lo mejor no se charlas quiero

Voz 0969 09:56 claro claro me siento muy identificado con ese tipo de programa porque porque bueno tu conoces al al a digamos al personaje pero a la persona muchas veces puestos de trabajo a os o muchos personas se le cuesta trabajo donde yo creo que a lo mejor con ese con esa naturalidad igual sería capaz de llegar a la gente que la gente viera ese lado que mucha mucha aprovechen no no conoce de un persona o de un artista o no

Voz 1375 10:20 donde sea si te sientas hablaba un futbolista ahí se abre contigo y te cuenta no sé qué cosas cosas que seguramente aun periodista Nole cuente no

Voz 0969 10:27 correcto porque muchas veces tú sabes que es el lado personal pues bueno en este caso es mucho más bien armado y con la que que en esa en el tema una persona pues nos cuesta mucho más trabajo abriendo y habría contar cosas que a lo mejor estamos acostumbran a escuchar

Voz 1375 10:43 oye te gusta esto o te dice ten cuidado a de Chalabi si no porque ese tiene serio parece que no pero es serio no

Voz 0969 10:53 bueno sí hombre a Primera sí puede ser pero después yo que llevo dos años con él sinceramente que dentro del vestuario es un tío muy naturales de Maale gusta la broma le gusta reírse le gusta pues estar a gusto al final no estaba Benet trabajo pero que es un tío muy muy cercano y eso sinceramente te pues bueno los pues oye también también nos gustan en este tipo de trato no con el entrenador

Voz 1375 11:18 esto jugando al ajedrez con Karpov que le va a salir humo de la cabeza el tío se ponía ahí digo el tío ganara Karpov coche juega mucho al ajedrez pero dicen que le gusta mucho

Voz 0969 11:29 no le gusta le gustan mucho sobre todo los viajes suele pasar mucho tiempo jugando

Voz 1375 11:35 la leche la leche donada este fin de semana no te va jugáis con el Eibar no es tenerla con el Eibar si este fin de semana

Voz 0969 11:42 casa con la la la

Voz 1375 11:48 no está mal no quinto otra vez mira que ha habido críticas que si no marca y que si la posesión que si no sé qué vais a hacer año otra vez quintos

Voz 0969 11:56 sí es verdad al final te das cuenta ahí ya nos pasó el año pasado no final creo que que el creer en la en la filosofía y la filosofía lo que hacemos lo que trabajamos Llanos dio pues bueno su fruto el año pasado vista yo puedo afortunadamente estamos estamos como estamos haciéndolo mucho a lo mejor estamos siendo un equipo más más consistente es verdad que que al principio como bien ha dicho nos ha costado un poquito más pero pero que los partido van a saliendo adelante y él cree en lo que hacemos pues al final el otro día contra el español creo que que hicimos una segunda parte muy duras y pues muy bien muy serio y haciéndonos poquito a poco en el partido al final creo que es donde de los pocos partidos que no yo personalmente dentro del campo dicho de de de creer y decir vamos ya por el partido que lo podemos

Voz 1375 12:41 es decir convencidos de lo que hacía y de de sacar el resultado te lo juegas te entero creo que te fuiste en el ochenta y ocho me parece

Voz 0969 12:47 sí en los ochenta y pico además tiene gracia pues cuando me cambian es es un delito me dice cómo te cambiado para para que tape

Voz 1 12:55 no está oye es que

Voz 1375 12:58 es como Patrimonio de la Humanidad por lo menos de España pase a los campos que va te van a aplaudiendo

Voz 0969 13:04 a mí me da mucha vergüenza algo que digo porque ya tomado cuando salgo a mi me gustaría escuchar el año que viene aquí otra vez

Voz 1 13:13 el homenaje que oye cantar

Voz 1375 13:20 exactamente para terminar de estos quinientos partidos te que ya sé que es imposible esto te lo preguntará muchas veces pero no sé hay uno que digas pues mira Manu este o estos dos aquel momento es el para mí la leche o es imposible elegir un momento explica posible no un derbi es un derbi con el Sevilla un cero

Voz 0969 13:41 los buenos abrió partido importante no pero yo me quedo yo me quedaría con yo me quedaría con con Mi con el partido que jugamos en casa creo que fue el primer año no sé si fue el segundo el tercero del enmarcó le marcó un gol mal con Gual Tenerife de volea se lo dedico a mi padre es partido ese partido lo tengo grabado como fuego porque fue un partido donde yo quería hacer un gran por Mi padre por todo lo que había luchado por mí ya

Voz 1375 14:15 bonito aquel partido

Voz 0969 14:17 siempre los recordaré con mucho cariño porque se lo dedicaré a mi padre no por completo y pude marcar y el

Voz 1375 14:24 encima oye que te ha faltado por hacer algo que no has hecho en estos quinientos partidos en Primera que digan me hubiera gustado hacer esto Manu jugar aquí mucha muchas cosas no vale bueno

Voz 1 14:36 no la acepto a que pague qué oye

Voz 0969 14:41 porque buen ver yo no me puedo no yo me siento un privilegiado y no me no me puedo quejar para nada ahí me siento satisfecho con mi carrera pero podía hacer muchísimas cosas

Voz 1375 14:52 qué tal se ve al Sevilla y segundo

Voz 0969 14:56 bueno casi nada a un equipo que viene durante años haciendo las cosas muy bien compitiendo oí así jugando título y al final pues esa se te da para para cada año puede ser un equipo importante como el Sevilla por supuesto pienso no no no no no sorprende que el Sevilla está ahí arriba porque ya lleva muchos años demostrando que es un equipo muy competitivo y que cada año mejor a su plantilla al final eso es lo que te hace ser un equipo importante

Voz 1375 15:24 pues Joaquín ocho quinientos partidos te voy a poner esto para que escuches que hace poco entrevistamos a un crack del deporte español y le preguntamos a quién te gustaría conocer que no conozcas es el campeón del mundo de Moto GP Márquez que mira lo que dijo en medio de esta ya conocer que no conozca es tener contacto

Voz 6 15:43 en el mira a Joaquín del Betis se tiene mano mensaje ha habido mensaje sí

Voz 1375 15:53 ha habido mensajes mensaje pero no Savic conocido también en persona

Voz 0969 15:56 no no no personalmente nos conocemos pero no admiramos mutuamente y ha habido mensajes por por redes sociales Si bueno voy encantado así de mal invitado muchas veces Nerea pasa que no ha podido coincidir yo la invitado lo invitado aquí a al Villa Mérida que pudiera haber un partido sea que bueno espero que que pronto nos podamos conocer que además es un tío Camilo oí yo sé que P a el también pues pues bueno la ilusión conocerme Hay y la verdad es que me encantado encantado porque estamos hablando de deportista entonces que está haciendo historia por lo joven que es

Voz 1375 16:32 sí sí ve vaya a veinticinco años un programa de tele Márquez y tú por eso no no osaron nos tenemos que ir a la cama todo no hay horas de no llora Un programa palos Dori ya se palpa el día de la madre vendió bueno algún chiste no el chiste de tu quinientos partidos tan contaba o no de tus años solo

Voz 0969 16:54 un gol cuando alguno a ver a ver el otro día me contar alguno que a mí me hizo mucha gracia pero bueno hay gente muy quemado mira dice Manolo me deja quién Europa paga la luz sentía día

Voz 1375 17:14 ah vale vale

Voz 1 17:17 sí sí

Voz 0969 17:23 oye si no te importa me lucharía recordar que yo he lanzado en no sé si lo sabe lo de la al tema yo de las hombre

Voz 1375 17:34 por favor si lo estamos haciendo en en cuatro también si lo primero que metió al lado al lado mío te metido en un cartón piedra esto por qué te tengo a ti te voy a Joaquín pero sí pero lo que estáis haciendo chapeau cuéntalo

Voz 0969 17:47 es muy bonito y el tema de las camisetas Julio un tema muy solidaria o sea que lleva una parte solidaria con el tema del síndrome de Down dame y creo que es una fecha muy bonita para que la gente bueno porque estaban son son pequeñas prenda de camiseta de era yo creo que es un regalo perfecto y me encantaría que la gente participara porque llevo un tema solidario muy muy bonito

Voz 1375 18:08 sí señor Ésta es el lado solidario de Joaquín que también está ahí que también está muy presente el cachondeo el buen rollo la solidaridad y el fútbol que tiene cuerda para rato quinientos IT

Voz 1 18:19 a la vista a Soler a Xavi a Iker a Sanchís

Voz 1375 18:24 vamos a ver luego Paco Buyo Eusebio Raúl va donde llevaba velo de Zubizarreta Joaquín cuya te mucho un placer escucharte siempre llevaba ya habían este pesa

Voz 0969 18:33 igualmente felices fiestas y que pasen