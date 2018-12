Manuel Jabois, sobre Mourinho: "Al primer amor no se suele volver"

Voz 1375 00:00 por ahí andan como cada jueves Ramon Besa hay Manuel Jabois hola Manolo Manuel muy buenas

Voz 1389 00:06 qué tal mano cómo estás muy bien Irujo muy bien

Voz 1938 00:10 Barcelona hombre cerquita de Ramón hola Ramón Besa muy buenas bolas con primeras noticias de que Jabois está paparazzo el pellejo estoy deba has venido camuflada exhibiendo su figura

Voz 1389 00:23 la silueta EADA

Voz 1938 00:26 ha sido ha sido para el Consejo de Ministros que mañana tienes consejo Jabois así a recién llegado Ponte Ramón por no avisar pero hemos llegado a Sants a las once de la noche así que voy poco tiempo tenía ya te digo pues

Voz 1375 00:38 mira os robamos diez minutos a a los dos para preguntaros bueno mira lo primero quería preguntaros

Voz 1 00:43 eh esto que estaba hablando ahora mismo de de las

Voz 1375 00:46 punto de De Lucas no sé cómo lo veis Ramón y mi hija Boys hasta dónde creéis que va a poder aguantar el pulso el Atlético de Madrid que se lo aguantó pero ganó al Barça en el asunto de Griezmann tú le das veinte yo les doy XXIII Turia darnos pero claro va a poder hacer esto con Oblak con Lucas con Saúl con Diego Costa con el Cholo de ahora en adelante así tan tan fácil

Voz 1785 01:09 pues no sé no no conozco mucho la situación del Atlético pero sí que parece que las cuestiones salariales pueden haber creado cierto desconcierto ya ni en una plantilla que tiene que competir por cuestiones muy concretas no el Atlético mostró a cada vez tiene más difícil conseguir títulos sea es verdad que la puesta de de de Griezmann parecía dispararle hacía apuestas como la Liga no ha tenido un panorama más fácil que le han brindado el Barça y el Madrid sea así hay una ligan que Valencia Atlético de Madrid o Sevilla podían optar por él hay sigan optando eh porque está ahí pero yo entiendo de que si al Barça le cuesta seguir la el ritmo de los estos clubs Estado Si el Madrid lleva cuatro años quieto sin saber que está preparando afloran Florentino pues lo quiero pensar que el Atlético todavía le costará mucho más no no es fácil seguir este ritmo eso es la verdad

Voz 1389 02:09 habría que saber también que que que rol ocupa Lucas respecto a Griezmann respeto a hablar claro en las diferencias son son bastantes sustanciales el Atlético de Madrid puede llegar hasta cierto punto por un determinado jugador pro por Lucas imagino que a lo mejor no no le compensa o tienen el mercado algún recambio que pueda garantizarle las mismas prestaciones eso también puede tener puede tener algo que ver en él en el debate pero en fin un equipo grande grande grande que dure como grande muchos años el Atlético lleva como grande es relativamente pocos por lo menos como aspirante a Champions para gestionarlo hay que tener una capacidad inmensa Mensa y este año ha dado un golpe en la mesa manteniendo a sus figuras pero vamos a ver las cinco sabéis no sé vamos a ver oye Jabois

Voz 1375 02:57 te gustaría volver a ver a Mourinho en el banquillo del Bernard

Voz 1389 03:02 yo tengo pareja estable relativamente tranquila ya muy viejo para para Mourinho para grandes emociones Mourinho va Morilla que a y hay que tener luego cuando tienes veinticinco años sales cuatro días a la semana y aspira a ser una estrella del rock pero esto ya me pilla muy muy muy viejo por un lado siempre te agrada pensar que a lo mejor segundas partes pueden ser mejores número la vida no es El Padrino II y el Real Madrid tampoco no es ni el momento ni el lugar ni los antecedentes correctos ni desde luego somos ya lo suficientemente ingenuos jóvenes como para poner tras la carne en el asador defenderá un entrenador contra viento y marea sobre todo después de de lo que viene no en ese sentido llano yo no

Voz 0752 03:54 arrepiento absolutamente de nada de lo de de de de de la etapa de Mourinho hacia

Voz 1389 03:59 y creo que tuvo que hacer lo que tuvo que hacer para plantar cara siquiera a un Barcelona absolutamente descomunal no y en cierto modo algo se consiguió algunos algunos títulos se consiguieron y inciertas victoria estuvieron su épica pero ahora mismo no pinta absolutamente y tuvo Madrid sentimentalmente seguramente ocupe todo pero deportivo deportivamente no va a beneficiar a ninguno de los dos espero que no haya ni siquiera la tentación de ficharlo tú que eres

Voz 1375 04:29 periodista ex madridista que hablas con mucha gente en Madrid crees que deberían con buenos ojos una parte importante del madridismo una parte pequeña el madridismo sí

Voz 1389 04:38 dejó muy buen recuerdo en mucha gente vamos a dejó un pésimo recuerdo muchísima más probablemente no yo yo sé entre la gente que dejó un recuerdo porque porque tengo relación con ella y en el club también dejó recuerdo dejó un recuerdo positivo sí o no era un club que se enfrentaba a un Barcelona que pudo haberlo sometido y humillado de una forma aplastante durante muchos años y en cierto modo se consiguió sacar un morgue cuyo y levantar un poco la cabeza pero pero si hay un hay un madridismo que está deseando que Hizbulá Mourinho porque en los momentos excitantes y los momentos agitados siempre estancia volver a repetirlos no es siempre estamos queriendo volver a repetir las emociones de la primera vez pero ya te digo que los que somos más viejos sabemos que la como la primera vez no hay nada si ya el primer amor no se suele volver a los sitios en los que ha sido feliz no debes volver a visitarlos porque la impresión entonces puede cambiar bastante drásticamente

Voz 1938 05:33 a Ramón cómo andas emociones tú para que vuelva a Mourinho

Voz 1785 05:36 los eh yo tengo la sensación de que el Madrid lleva mucho tiempo poniéndose a punto para que pase algo gordo no me digas que pero podría ser Mourinho es decir a Mourinho habría que verle en ese papel a mi me gustaría verlo en papel de activo no reactivo vio tengo la percepción por lo que decía incluso ahora Manuel de que fue el antídoto para para intentar que Guardiola no funcionara lo que se preveía podría pasar en el Barça bueno pues ahora antídoto contra que contra Messi Messi a pelea contra el solo y a nuestra Cristiano lo hacemos ahora llevamos a para que haga la revolución pendiente en el Madrid le va a hacer el trabajo a Florentino Pérez de limpiar a Marcelo de limpiar a Sergio Ramos de limpiar a los jugadores que le pueden incomodar desde el punto de vista de Barcelona en no no tengo la información que tenéis vosotros pero yo creo que si Florentino ficha Flo a Mourinho será para hacer lo que hace siempre Mourinho como si él no tuviera nada que ver en lo que ha ocurrido Mourinho es el hombre expreso para tomar las decisiones que en este momento a lo mejor el Madrid tiene que empezar a tomar para hacer un equipo and a corto y medio plazo tengo la sensación de que es un equipo aparcado de que no acaba de despegar es verdad que tiene una capacidad competitiva que le ha permitido ganar tres de las últimas cuatro de las últimas cinco Champions pero no sé si es capaz de alargaron mucho tiempo más y creo que alguien va a intervenir para intervenir Carlos Robles de algunos jugadores eso que lo va a hacer ese trabajo tan difícil pues si hay un jugado un entrenador capaz de hacer los Mourinho pero desconozco a este momento si es que en la cabeza de Florentino está emprender una revolución Obama sigue tocando el violín como si nada pasara pues nada el tiempo de la huella que ha dejado la huella que ha dejado Mou en el en el club comparó

Voz 1389 07:23 hola con la huella que han dejado otros entrenadores incluso Can ganado más ha sido ha sido bastante bueno pues por la época que le tocó vivir evidentemente pues el club imagino que recordará con más cariño a Zidane Ancelotti pero yo creo que a nivel sintonía personal mi impresión es que Mourinho la dejó intacta y sigue siendo sigue siendo buena qué ocurre que los entrenadores de fútbol como los jugadores como los escritores como cualquier tipo de persona tiene un estado de gracia que dura diez quince años y en ese sentido me parece que su tiempo ha pasado por lo menos por lo que hemos podido ver en los equipos que ha entrenado después el Mourinho que el del Chelsea el moño de un cierto Realmadrid que tiene que jugar como jugaba probó a espectacularmente y consiguió grandes hazañas ese murió no lo hemos visto en los últimos cuatro cinco años no ha aparecido en ningún lado y es probable que su tiempo había pasado a veces más veces ocurren estas cosas

Voz 1785 08:18 en el Camp Nou igual lo que provocaría es la Unión todos contra Mourinho que tal como está pues que unos y que Si juega mejor que si juega peor

Voz 1938 08:26 se centraría el debate a Mourinho igual eso le va bien al Barça lo que os hago la última a cada uno para Ramón

Voz 1375 08:34 a qué le pasa Coutinho porque hablamos de Denver le hemos centrado tanto el foco le que nos hemos ido olvidando de Coutinho ya está parece que él mismo se ha ido olvidando de sí mismo no

Voz 1785 08:45 bueno es que Coutinho parece que viva en un rincón del Camp Nou sea tiene su zona de seguridad es siempre en la misma jugada no tiene más protagonismo oí yo creo que ahora a la gente le exige que dé un paso más no sé si ya no conozco el carácter de de ocultismo si va a ser capaz de de darlo Si es que esa timidez que expresa la fuera del campo y a veces en el campo pues ya es capaz de sostenerla o es capaz de tener altibajos no lo sé pero es evidente que un tiene que responder a las expectativas del precio porque siempre fue que el fichaje tanto orden velé como Coutinho fue la versión moderna de lo que hizo Gaspar con Petit y con Overmars es decir cuando el Barça se encontró con doscientos veintidós millones de Neymar le fue de perlas porque la economía no estaba para grandes cosas islas invirtió para hacer ver que tenía un poder adquisitivo estamos viendo que son dos jugadores que son de eran una cuestión de mercado pero que en Alec y al equipo le cuestan encajar no y Coutinho está pasando por la misma fase que le ocurrió a Iniesta pero si a Iniesta ya le costó que siempre se reivindicaba ser un un interior y le hacían jugar de extremo y cuando lo fichó Robert Fernández dijo que da al sustituto de Iniesta pues le va a costar todavía más porque estamos dando vueltas alrededor de donde juegan Messi como juega Messi y eso exige mucha personalidad tiene da igual lo que piensen del y lo que Coutinho se ha quedado como apocado como un jugador de que vive de los goles de Shutter rosca de esa jugada yo creo que es el exige mucho más protagonismo los capaz de darlo yo creo que de alguna forma tiene que dar ese paso por porque es un jugador que coincidió mucha gente que tiene mucha la calidad pero deberíamos preguntar en el Liverpool porqué de alguna forma también dejó de de pujar por él y el Liverpool sigue líder de la Premier League is sigue compitiendo al máximo

Voz 1375 10:44 petición peticiones ciento cincuenta millones en caja y ahí sigue el el Liverpool líder en la Premier y la última para para Jabois Gareth Bale tres goles ayer empeñado en triunfar destacar en en en serio

Voz 1938 10:57 por tanto en los partidos importantes pero luego qué pasa con Bale empeñado jugar seis partidos al año exacto exacto que no digo yo que no sean los más importantes es yo encantado pero es verdad que

Voz 0752 11:10 este chico el le pones delante a un rival

Voz 1389 11:14 dígame más de uno de mitad de tabla y le cuesta enchufarse un montón y de repente las finales tiene tiene estrella escenas e pesas y evidentemente Si pudiese firmar él marcar tres goles ante el Alavés todos los días pues los firmaría pero no les salen en las finales y de repente te hace un vuelo monstruoso en una final de Champions te marcas segundo de Lisboa te mandan a final la el Cojo Se convierte en el protagonista las finales que conste que el Real Madrid necesita jugadores así como necesita portero porteros que de repente aire para impregnar dicen los partidos más trascendentales pero bueno hombre te la pena la apenas porque coño si lo haces en esos partidos que te cuesta hacerlo con una cierta regularidad nadie le pide a todo el mundo que sea Maradona todos los días salvo es argentino dejó en el Barcelona pero pero pero pero un setenta por ciento Un sesenta podrías jugar lo igual no sin embargo pues las ocasiones que tienen estas finales son esos partidos más decisivos les salen las mete y hombre hay que celebrarlo prefiero que lo haga desde luego en esos partidos que no lo haga imparciales contra medianía las pero pero sí es verdad que que que ayudaría muchísimo a salvar temporadas que pudiese hacerlo más partidos

Voz 1375 12:17 a ver qué pasa en la en la final del domingo del sábado perdona a la

Voz 1938 12:20 las cinco y media tienes dudas eh no a ver qué pasa con veintiuno de Adele duda de la fiesta lo tengo unida al que tumbó a River pero hombre

Voz 0752 12:29 yo creo que alive Le a y y ha dejado de lo de redes

Voz 1389 12:34 es verdad que la competición es la que es el rivales lo que es pero claro fíjate para llegar allí hay que eliminar al Liverpool no a la ayude a algo más

Voz 1785 12:42 furioso a ver si me permites voy a contar una anécdota que no excesivas pero me acuerdo que antes de la final del Mundial en donde estábamos justamente con Manuel en en en Brasil después de Santes momento antes de la final conseguí hablar un momento con Neuer con el portero de Alemania un minuto para prometer de precio le dije oye cómo ves el partido dice son lo podemos perder porque nosotros ya hemos ganado ya ganamos a Brasil siete uno ahora solo podemos perderla perder con Argentina cuando se dio la final parecía aposta para que perdiera Brasil pues un poco lo que le pasó a River fue que después de ganar a Boca que puede que puede apetecer más

Voz 1938 13:23 lo saben los aficionados de Argentina quizás emoción

Voz 1375 13:26 ya vinieron para ver la final ya cuando han llegado ya aterrizaban en Abu Dhabi mucho se dieron cuenta de que lo había eliminado en la Laín pero bueno esperemos a ver qué pasa en ese Madrid a Alain de del sábado que tengan ustedes un tranquilo