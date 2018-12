¿Te gustaría que el Madrid fichara a Mourinho?

Voz 1 00:00 bueno vamos al debate de momento más de

Voz 1375 00:05 seis mil votos el teléfono está descuelga la Escola porque no porque no nos podéis imaginar que

Voz 2 00:12 muy buenas hola qué tal Manu muy buenas a todos hola Jesús Gallego

Voz 1375 00:16 buenas noches eh don Antón Meana qué tal presente Carreño buenas noches hola Jordi Martí de nuevo buenas noches bueno pues antes de escuchar a los oyentes que están deseosos de que les hacemos el turno de palabra vamos a ver porque Romero Gallego dicen que no debería fichar el Madrid otra vez a Mourinho Jordi Antón Meana dicen que si así que os

Voz 3 00:34 escuchan todos muy atentos hombre yo creo que sí

Voz 4 00:37 año ya cumplido esta semana la función para la que ha quedado que para crear debate en los programa de radio de medio mundo en lo programa deportivo ya para entrenar queda poco me parece que el Real Madrid normalmente lo único que trae son técnico ganadores Hinault técnicos perdedores el único motivo por el que un club normalmente apostaba por un entrenador como José Mourinho era porque decían que te garantizaba ganar títulos últimamente lo único que te garantiza es un finiquito multimillonario un vestuario absolutamente destrozado eso sí un montón de oyente mosqueados de tertulia maravilloso de radio

Voz 0985 01:14 pero a Florentino le encanta

Voz 3 01:17 ya veremos un hora gallego no entonces no gallego sí estoy de acuerdo pero no es que esto es una por más que estemos cielos espíritu navideño

Voz 0985 01:27 a mí esto son bloques entonces hoy en nosotros tenemos un colaborador Manu que se llama Mijatovic no de gran prestigio de gran autoridad bueno yo te pido si puedes hay un corte no era ayer de ayer mismo en ese corte Mijatovic dice a Florentino le encanta

Voz 1375 01:46 Mourinho es mucho bueno Mijatovic dijo en El Larguero que que que cree que tiene muchas posibilidades de que el Madrid vuelve acechar a Mourinho

Voz 3 01:53 entonces se dijo que lo dije yo también lo tiene conviene recordar esa no es la B

Voz 4 02:01 pero que conviene recordar que esa no es la profesora debate Brenda

Voz 3 02:04 cita elevaría el Madrid ficharon porque eso es si el Real Madrid debería o te gustaría

Voz 0985 02:09 la Antonio nos hacen una pregunta nosotros cuya responsabilidad recae

Voz 3 02:14 no no no no no no no no no no no no no era Jordi vamos juntos pero esto es si te gustaría que el Madrid es verdad no preguntes te gustaría que el Madrid fichara a Mourinho esa es la pregunta de si te gustaría otra cosa

Voz 0919 02:32 a Mourinho y yo no voy a dar la razón voy a discrepar de de Romero en algunas cosas estamos cambiando un poco a la manera de hacer a Florentino le gusta Mourinho le parece que cuando Mourinho estuvo en el Real Madrid lo hizo un equipo competitivo que no era yo estoy de acuerdo con eso pero la pregunta es te gustaría que el Madrid fiche a Mourinho y Florentino sabe perfectamente que fichar a Mourinho ahora mismo sería perjudicial para el Real Madrid por el ruido mediático por la la discrepancia que hay en en el seno de la afición humor porno pero el termino porque no paga llevo eso sí ni insostenible a Mourinho desde el primer día y Florentino a pesar de que Le gusta Mourinho ha decidido que no le va a fichar por todo eso yo igual por eso no le va a fichar pero la pregunta el debate

Voz 3 03:25 crees que Florentino Pérez debería fichar a Mourinho no está el debate la pregunta es te gustaría aquí el Madrid fichara a Mourinho en gallego lo mira

Voz 4 03:36 ah

Voz 3 03:36 con la extraña pareja Mójate apetito gustaría para que las cartas están boca arriba a mi me gustaría que fiche a Mourinho me gustaría que yo creo que la obra está inacabada creo que ya no sería José Mourinho ganador

Voz 2 03:49 a la hora con el la de cohabitación a la obra de ganar la Copa de Europa

Voz 3 03:53 eso el finalista de la Champions se queda como dice Red como usted primero el semifinalista y creo que eso no puede ser así entonces es una obra inacabada creo que al periodismo nos daría mucha gloria que un momento de perdona Ari de pelillos a Lamari de que esto termine Navidad no

Voz 0985 04:10 me Vladimir al poder viene Mourinho entonces no

Voz 3 04:13 lo digo por el bien del periodismo deportivo patrio

Voz 0985 04:17 el mismo a mi me gustaría Jesús que me respondiera a una serie de preguntas si puede ser con humo

Voz 0919 04:21 los lavó venga en el club

Voz 0985 04:23 G dejó buenos recuerdos

Voz 0919 04:26 para unos y para otros no es que eso es no no hay un cien por cien si no bien del Bernabéu sibarita Mourinho una parte les y lo haría otra parte pero pero una parte muy importante el varía sería aún una postura discrepante en general crees que al Real Madrid a este Real Madrid que está hecho unos zorros le conviene madura

Voz 0985 04:47 crees que con Mourinho se haría la limpieza que Florentino no quiere hacer esto aparece Telecinco

Voz 5 04:54 por hace Conchita y el polígrafo hombre yo estoy en ten para ver para mi mano manos me pelotas de sabios porque por la B2 es también tiende gallego oro Manu el polígrafo aquí no se puede saber disfrutar

Voz 3 05:07 a mí lo que más me interesa son los cinco votos que se van a producir cuando tiene el debate pero Jordi yo esta pregunta ya bien bien que fuera claro claro cómo ha sido

Voz 4 05:19 Ana estaría bien que fuera tan claro como semana Jordi Martí a ti te gustaría que el Real Madrid firmara a Mourinho

Voz 0985 05:26 me estás preguntando si quiero que el Real Madrid fiche aún en corredor obsoleto desfasado que tuvo su momento

Voz 3 05:34 te necesitamos está Jordi que no entiendo por donde va

Voz 0985 05:40 y que ya no es un entrenador de élite que está fuera de catálogo que fracasa con todos los cracks que ha tenido en los últimos años la respuesta sí

Voz 4 05:48 pues ya está fantástico ya mira hemos logrado que responda AIS o que respondemos los

Voz 3 05:52 pero la pregunta en sí pero lo lo poco que ha sido un poquito me he visto en una dos tres

Voz 0985 06:01 Nos interesa a los barcelonistas que el Real Madrid ficha a un entrenador que suele diluir el talento del equipo en beneficio propio la respuesta si nos interesa un entrenador que ha fracasado en los últimos dos años las respuestas

Voz 0919 06:15 a unos intereses porque estaríamos haciendo un debate semanas si no todas las semanas es todas las semanas terminó haríamos aburriendo nosotros mismos de Mourinho sería muy negativo

Voz 6 06:24 no no perdona perdona perdona yo creo que si hemos sobrevivido

Voz 3 06:27 época de Benítez época de Lopetegui no nos aburriría días con José Mourinho yo creo que ya cuando pasó por aquí Mourinho contamos lo que pasaba dimos información hablamos con él le preguntamos pero ya ha pasado en el año dos mil dieciocho En es llegando ya el diecinueve con lo que hay en el mercado de verdad yo aquí o José Mourinho que vengan José Mourinho a darnos alegría los viernes y los sábados

Voz 0919 06:54 vamos en un momento de alegría iba a dar eso estamos en un momento en este país de de diálogo de contaré mañana de falta de mayorías absolutas de acuerdo de negociación bien Mourinho va a romperlo todo vamos a volver es volver a hace ocho años no podemos y luego otra cosa no hay ni un solo

Voz 4 07:14 tanto futbolísticos a la la ganas que tendría mea sería de venir contigo y conmigo la ganas futbolísticamente que tendría Jordi Martí salvo por el pequeño matiz de que es seguidor del Fútbol Club Barcelona venirse a nuestro lado en el debate es decir Meana el único argumento que tienes que parar al periodista sería un chollo que eso es incuestionable vayamos Jordi Martí

Voz 0985 07:34 bueno

Voz 3 07:35 Jordi Jordi Martí no tiene

Voz 4 07:38 eh tú notas escuchado tu polígrafo en otras escucho Jordi Martí no tienen ni un solo argumento futbolístico es decir no hay ni uno ni una sola razón futbolística por la que ni el tío madridista del fondo sur

Voz 0985 07:50 realmente DS la vuelta de Vigo argumento Manoli una última preguntaré abrevadero Xavier aparentes revela acertada voy a decir Romero oí in Gallego Gallego Romero que entrenador de un cierto nivel está libre y que no le cueste al Real Madrid cincuenta millones ahora creo yo por favor

Voz 5 08:11 la canción junio prepara Nono amargo prepara el grillo puede repetir la pregunta que prepara

Voz 8 08:16 el rodillo tiene creo yo

Voz 3 08:19 me podéis del Real Madrid siempre han tenido una dificultad tremenda para que los entrenadores quieran venir a entrenar al conjunto quitando el junio un oye no digo yo yo no soy madre yo no sé director deportivo el Real Madrid hay que saber

Voz 4 08:34 quedado uno el entraron alemana en Alemania te suena todo lo que me en inglés

Voz 3 08:40 este es uno que ha gustado mucho

Voz 0919 08:43 no puede estar a que intervengan los oyentes

Voz 3 08:45 a los que mandan en este programa creo que es importante mandar un mensaje de perdón y de concordia que no pasa nada otra puede si de verdad hay que terminar bien la aquello terminó mal terminó de manera abrupta una rueda de prensa en una final de Diego Simeone vamos a cerrar bien las cosas como gente decente ya está que venga Don José y que disfrute de Valdebebas que se lo han dejado perfecto Premio Princesa de Asturias de la Concordia Antón Meana sido en la habitación del Bernabéu aludido Jordi Martí

Voz 1375 09:14 a lo que dijo Pedja ayer en el carrusel y en El Larguero

Voz 1 09:18 nos presenta Hess pero posibilidades bastantes porque digo eso porque sé que a Florentino le encanta Mourinho es que Florentino le encantan Mourinho y yo creo que cada vez cuando sucedía un cambio de entrenador se ponían en contacto con él así que cuidado eh

Voz 0985 09:37 bueno eso decía más este corte que hemos escuchado puede ser que de fondo se escucha un correcto correcto era parecido intuir si hemos de hacer Romero el bien

Voz 0919 09:52 que a Florentino perdón perdón perdón a Florentino

Voz 0985 09:54 el corte Jesús era Ramiro era correctas y no tengo más preguntas Tomás bueno anoche no si ven acto más años deportivamente

Voz 7 10:03 hola Tomás hola ya ya se puede hablar sí porque si no esto no se haya hundido bajo el agua de donde nos llamas la verdad es que tienes toda la razón del mundo en Pisanu unos con otros patatín patatán nada nada no se entera de lo que habla no voy

Voz 3 10:16 cerrar el micrófono porque no porque no hay manera de dónde

Voz 1375 10:18 de dónde nos llamas Tomás

Voz 7 10:20 mira te llamo desde Tarragona

Voz 1375 10:22 pues tú dirás te gustaría que el Madrid fichara Mourinho otra vez

Voz 7 10:26 te voy a contestar rápidamente venga ante todo primero enhorabuena por hacer estas dos obras tan amenas y entretenida muchas gracias más que por otra parte yo siempre estuve a favor de Jordi pero siempre estoy en contra de Romero bien pero claro él arranca hoy le vas a dar la razón a Romero que Mourinho no es que no tenga que ser un entrenador para el Real Madrid es que el señor Mourinho no tendría que ser entrenador para nadie por que el mal también así en una entrevista en español no sabe hablar en español sin embargo era traductor del robo son para decirle la traducción no tiene sentido por otra parte y como bien ha dicho Romero siempre se va en este caso por la parte de atrás está buscando el finiquito ahora pasar al Manchester United de va a pasar más o menos lo mismo que la pasador Madrid borrón y cuenta nueva yo a cobrar y me voy a otro sitio y el Manchester United les va a pasar lo mismo

Voz 3 11:29 te impermeable uno cero cero uno cero

Voz 7 11:31 mejor si soy evidentemente gana el gallego oí el gomero

Voz 1375 11:35 ah y el lo siento lo siento yo hervida

Voz 7 11:37 aprecio mucho porque yo soy como tú yo soy culé pero también admiro a los jugadores buenos como Muriño hundió Casillas en este caso Solari no pone a Isco a jugar lo va a hundir también he Luis Enrique lo quiere sacar pero todo depende lo que haga el Madrid claro

Voz 1375 11:57 pues está claro Tomás está la una

Voz 7 12:00 no sé cómo decir que no he dicho que los buenos jugadores

Voz 8 12:04 pues muy bien explica Tomás de Tarragona gracias por escucharme el voto desde Tarragona del Barça llega a ciento eh Jordi

Voz 5 12:12 no no te presupuesto más gracias por tu apoyo un abrazo un abrazado Tomás voto para arremeter llegó uno cero hola Jacobo

Voz 9 12:19 hola buenas noches donde nos llama

Voz 1375 12:22 sí desde Madrid es usted el Madrid también además de Madrid del Madrid le gustaría a usted que el Madrid fichar a Mourinho

Voz 9 12:32 querían en algún momento Florence no vamos para allá la respuesta es no pero rotundo lo tienes muy claro o tienes dudas clarísimo clarísimo que no porqué una categoría como la que tiene el Real Madrid hoy señor que como ha dicho no sé cómo sería cero grados podrán escribe de peso con tal esto aparte que es que el Madrid fue muy triste título ganó ninguno de importancia no bueno gana una Liga y la Liga una Copa yo lo todo bueno me pondría muy triste si fichan a el presidente el Real Madrid lo dice como lo dice

Voz 1375 13:27 un madridista Jacobo de Madrid gracias por la llamada ley por el voto Jacobo un abrazo adiós igualmente Navidad Jacobo gracias dos cero para Romero Gallego la verdad que las gentes explica bien yo no dejan lugar a dudas se estaba explicando meridianamente claros Juan Antonio buenas noches hola buenas noches qué tal de donde nos llama

Voz 10 13:46 detenido desde Linares Jaén

Voz 1375 13:48 buena tierra siempre es eso usted de qué equipo

Voz 10 13:52 mire yo ante todo soy muy aficionado venir me quiero dedicar a su simpatizante para el Real Madrid pero honrar Madrid por a Chechenia o que todo muy para hablando ya me BOR se borró del Madrid no

Voz 3 14:09 antes que si quiere que te borren porque hombre

Voz 10 14:12 un presentarme en todas la el a si es realmente bueno porque es muy directo cuando no tenga un tío que se muy directo yo no pasa nada ya bajo mi opinión

Voz 1375 14:31 Nos opiniones muy importante porque le da el voto a a Romero y a Gallego usted cree que no debería fichar el Madrid no

Voz 10 14:36 no no no no porque aunque tenía el que el que no que no que que parece que lo que va buscando por eso se un protagonista al club pues pues como un poco lo dejó tirado con una fama My encima el lío que no que no

Voz 1375 14:57 que no lo quieren que ni en pintura si lo dice un madridista de Linares y lo ficha Se borra del Madrid

Voz 10 15:02 sí sí gracias Juan Antonio

Voz 1375 15:04 Hale un voto es un voto para otro voto para remedio gallego bueno menos cero tres tres cero que elige si sigamos Jordi Antón

Voz 1 15:11 no no todo lo que no son Amanita para mí sería perder casi un gol del horror

Voz 1375 15:16 Mari Carmen buenas noches hombre Mari Carmen

Voz 0433 15:18 hola buenas noches para vosotros Carmen Garmendia por

Voz 1375 15:22 estás en tu casa ya lo sabes bueno

Voz 0433 15:25 no mil votos para de este señor del Barça yo él de este se explica muy bien pero nos gustan mucho porque tenemos dos veces que no es tres gramos pararme armonizarse más eso es se para todo no sólo exige por mandé lo tiene mala leche tiene tiene de no no no nos acepten la mala leche pero de verdad que tanto le quiere el presidente porque eso le lleve a su casa la compañía claro lo has dicho en el Barça no no cuando a este paso vamos nos vamos a parecer al Zaragoza porque creo cruzaron es este año y al lleva tres Un cuarto entrenadores y nosotros vamos por el mismo camino cero seis mil jueces no

Voz 1375 16:09 cualquiera menos Mourinho no tira

Voz 0433 16:12 decir que hay que darles un poco de margen porque porque es que estos mira se me lo que te digo que ha venido mejor porque el grandes otra aquí otra vez a mi pueblo capaces vacas ahora me impongo a Praga pero vengo

Voz 0985 16:27 a cazar

Voz 0433 16:28 a casar parejas más yo he visto allá un par de inicio se 3D ISI señor bajísimo

Voz 1375 16:35 se portan muy bien pues nada

Voz 0433 16:39 después a la que queremos tener dejen a este hasta el final de te dejas a Solari pasa además hay uno que me ha dicho es que desde que el sábado vamos a ganar porque vamos a jugar con unos amigos pues entonces como vamos a ganar algún título vamos a tenerlo

Voz 1375 16:54 pues nada aunque pasara lo que pasara con Solari que no va a pasar nada esta temporada pero después tampoco Mourinho para Mari Carmen para claro

Voz 0985 17:02 quién eres optimista conectara con el allí

Voz 0433 17:05 quedan hacen pero eso es lo que nos lleva pasa a ningún sitio

Voz 0985 17:10 el pero es optimista con el allí perdón

Voz 0919 17:14 con el equipo con el que juega el Madrid Carmen el sábado que si esos estímulos no te dejan liar no te dejan

Voz 0433 17:19 llegan vendrían al enorme uno

Voz 11 17:21 la casilla de cortesía

Voz 0433 17:25 que sepan que contó lo que ganan hoy salen y no tiene ni coraje ni amor propio ni nada tenían que dejará la vida no pasa de aquí pero esto juego en sólo jugó en Londres

Voz 1375 17:37 qué bien lo explica siempre Carmen de verdad

Voz 0433 17:39 K porque no hemos explica pero como que no te Garriga

Voz 1375 17:42 pero me di pero muy claro pues voto parar para para Gallego que pasen felices fiestas

Voz 0433 17:46 anoche el Toledo Navidades hasta el año que viene un beso fuerte para todos

Voz 3 17:50 voy a Andy Cardoso Amelia que oyentes tenemos lo que tenemos generosa puedes probar a ponerlos otra juntos a Meana Jordi pero hombre Georgia que esperar FAPE Internet yo quiero demostrar deportivas y que se vayan rodando antes de nada quiero pedirle perdón a Jordi porque es que claro algo no me vale ninguna pareja no ganó ningún debate

Voz 0985 18:12 te si te toca a servirá cuatro cero

Voz 1375 18:15 la Ramadi para Gallego quinta llamada Álvaro muy buenas hombre Álvaro hola buenas noches te da bien bien de dónde nos llamas de partida de Plasencia en Cáceres cada Setúbal eso es muy bonito eh

Voz 5 18:28 Álvaro lo tienen facilita para no estropearlo eh cómo lo ves Álvaro claro

Voz 1375 18:37 es madre mía vaya manita vaya Amanita porqué este señor nada

Voz 12 18:43 es compatible colosales que siempre ha transmitido al Real Madrid como no se puede no se puede pretender ganar a cualquier precio

Voz 1375 18:55 de ninguna manera te gustaría que lo fichara nada de ninguna manera yeso usted el Madrid soy socio de la peña madridista China como madridista Chi Nata de la Pedra de la Peña Madridista China tal y como madridista piensa que de ninguna manera debería fichar a Mourinho nada pues muchas gracias por el voto Álvaro muy claro y muy rotundo un abrazo igualmente adiós a Álvaro no quedan no que alguna llamada más que decir o el tiempo de internet el tema de Internet está bien bueno está más igualado el tema de Internet por eso te digo te gustaría que el Madrid fichara a Mourinho seis mil votos cuarenta y seis por ciento si cuidado cincuenta y cuatro por ciento no sabe pero está más más historias de l'Horta Sud está más equilibrado todos equilibrado

Voz 4 19:41 a ganar hasta en Internet imagínate cómo está la gente

Voz 3 19:44 bueno yo para dos mil diecisiete pido un debate en el que elegir primero en la respuesta que el gallego que no tenía ni una duda Florentino pero si eso lo hacemos llegar el debate ya para que para que el once