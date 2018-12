Carlos Ortiz: "Cuando lleguen los momentos importantes seguro que el equipo va a rendir"

Voz 1 00:00 íbamos a terminar con un con un ratito de radio de solidaridad de deporte de fútbol sala Hay de todo un poco está por que Benjamín pendiente de la foto estamos digamos un segundo silencio perdonando es lo seguro esta noche te sube un poco Pablo me están haciendo una foto hay ahora sí ahora sí quiero te dejan en paz a buenas noches buenas noches tiempo bueno que estás convirtiendo en un empresario ya no no no te rías no te rías belgas que estás liando empezaste con esto no el partido benéfico tal estás haciendo esto que parece así empezaron Zidane y Ronaldo de Ronaldo y no te vas te ríes pero querría duraron dos años ah sí pero mirando acabar Ronaldo le dio tres Champions los estamos un Ronaldo ahora te digo ya te digo encantados

Voz 2 00:50 danos de qué va este esta aventura nueva ya has liado aquí a toros que vamos a presentar ahora sí

Voz 0282 00:55 Elías Ricardinho a Carlos Ortiz a Felipe de patrocinio de Banco Santander y nada simplemente bueno hemos liado a través de Josele que ese que lleva a las academias de Ricardinho de Ortiz bueno tuvimos una conversación agua actos benéficos hace años ya pero en este caso vamos a hacerlo a través de fútbol sala porque también es un deporte muy importante en nuestro país y lo vamos a hacer en un pabellón en Jorge Carbajosa en Torrejón de Ardoz el día treinta de diciembre a las dieciocho horas vamos a recaudar material deportivo lo que sean Zapater de fútbol sala botas de fútbol balones y algunas equipaciones que estén en condiciones y a partir de ahí eso va a ser la entrada ese día a cualquier persona que tenga a mano su casa debajo de la cama unas botas que no voy a utilizar va ir allí a través de la Fundación Sur vamos a poner unas cajas habilitadas y a partir de ahí tomando que quiera venir

Voz 2 01:51 pues vamos sobre todo material deportivo jugar a fomentar el deporte en Guinea Ecuatorial digo el deporte que sea baloncesto que sí posibilitar el deporte a todos los chavales y chavalas eh parece que deporte efectivamente a enfrentar el equipo de Ricardinho polo Ricardinho buenas noches ganar contra el equipo de Carlos Ortiz o la Carlo muy buenas bueno ya estuvisteis aquí alguna que otra vez hablando de fútbol sala hoy hablamos de fútbol también a las pregunto qué tal vais que ya sabemos que vais muy bien el partido de tenis antes de las vacaciones pero vamos a hablar de este torneo solidario y a ver cómo lleváis el equipo cada uno y tal pero está por aquí Toni López que está siempre muy pendiente todo lo que pasa en el fútbol sala que espectáculos sabe vivir en Torrejón hay que animar a la gente que vaya que gratis hombre espectáculo

Voz 3 02:25 que cada fin de semana más Saint Honoré por favor con Ricardinho con Carlos también en pista uno sobre todo con Ricardinho has dicho entonces

Voz 1 02:32 no no no

Voz 3 02:36 en su disciplina no Carlos que yo de defensa que queda hacer antes de tropezar me caerme como como Marías intentar hacerlo pero si al final ellos también están acostumbrados a hacer este tipo de eventos porque con Inter semanalmente mensualmente unos cuatro veces al mes con hacen mega cracks por colegios por toda España para demostrar lo que es el hay para que los niños asumen para que estén con ellos hay veces que no va aún cuando están con la selección eso cuando tal pero están muy acostumbrados ya a este tipo también oyente con las con las academias que Benjamín de Ricardo Ortiz por todo el mundo esto España dos la final están acostumbrados es algo más están siempre dispuestos antes en el evento de esta mañana cuando ha presentado

Voz 0282 03:16 sí lo llamen que están siempre dispuestos a

Voz 3 03:18 a hacer lo que sea ya no sólo prófugos sino por por lo que se presten como estaba

Voz 4 03:22 la Familia bueno a lo mejor noticias que el fútbol sala

Voz 2 03:25 la de reclamo para un evento como éste eh Ricardinho son una

Voz 4 03:28 gran noticia no se siendo da Premier agradecer a déjame para invitar a participar en este evento que para nosotros es un privilegio utilizar como vía el fútbol sala para nosotros es es encantadores y es casi diría tocar el cielo porque nosotros en el fútbol sala no tenemos tantas oportunidades de eh de hacer eventos así y seguramente va a ser un evento increíble vamos a preparar una fiesta buena pero hay que ganar

Voz 0282 03:55 sí

Voz 5 03:56 ahora te pregunto por equipo pero ojo la presentación ha sido un éxito Carlos hoy no era verdad estamos muy muy contentos esta mañana hemos ido al a la sede de el Banco Santander que es el el patrocinador principal del evento era un montón de medios de comunicación mucha tele mucha prensa mucha radio hoy nosotros no salido muy contentos y esperamos que esto llega mucha gente que se que es lo que lo que queremos

Voz 0282 04:20 tienes a tu equipo hecho Ricardinho algunos pero tengo sorpresa no quiero vive un hombre que tenga el entrenador que momento eso lo estamos dicen los entrenadores tiene ser entrenador pasa la palabra aquí a una persona a Josele que Nos no está preparado todo esto nos ha dado

Voz 4 04:36 esta oportunidad que que no se ha puesto

Voz 0282 04:38 min en contacto para poder hacer

Voz 4 04:40 este evento que fue Josele del guiso

Voz 0282 04:43 sabes que realmente va deben dar a que un nombre ya que es muy importante para nosotros si a ver o la Josele buenas noches bueno no se puede perder esta fiesta el mítico Langui

Voz 1 04:52 hombre por favor el equipo de Rijkaard Ricardinho a atacar seguro eh

Voz 6 05:01 a nosotros al revés tenemos otro entrenador que es más amarrar

Voz 1 05:04 se está hablando con Eloy toma ya no se le va a hacer un uno cuatro cuatro se pues a ver quiénes cuando basando al con brío cual uno uno dos bueno eh

Voz 0282 05:16 se anima hay más el me he dicho que sí que por supuesto ver qué fenómeno no prepara balones y botas de jugadores no se puede haber todavía Josele alguno

Voz 1 05:25 ya se tienen ya tiene algún nombre por ejemplo actores famosos toreros de futbolistas futbolistas seminaristas como tenemos todo nuestro círculo gimnasio pues como decía Benji antes con Kiko Narváez con Casquero de TC seguro que se van a sumar muchos de la FTC pero sí sí estar ahí reservándose porque no quieren dar pistas claro claro está jugando al ratón para tengo este verano se iba a venir está les duele la rodilla igual no fue habiendo muchos robos Manu en la antena pero está bien

Voz 5 05:56 vaya todo el mundo sabe que no me mejores amigos de Sergio Lozano dan de fútbol Barcelona me llegó un mensaje el otro día diciéndome que iba a jugar el partido mire hombre perfecto de amigo perfecto dice no no equipo

Voz 0282 06:08 José la nota este juntando tenemos que darles sabe lo bueno que el Barça no lo deja jugar blanca

Voz 2 06:21 va a haber juego espectáculo ver espectáculo de todo tipo y luego está claro que el que hace posible todo esto que es el Santander que que es una es una amiga hoy habitual de esta casa en Carrusel

Voz 0282 06:35 Larguero o la Felipe Ortín muy buenas otra muy buena cómo estás hombre

Voz 6 06:39 aquí encantado de poder colaborar con esta causa con este partido oí como siempre decimos intentando ayudar a Benjamín y a estos dos grandes campeones a hacerlo más grande aúne bueno ahora es el foco en que se viene ese pabellón el día treinta ir después a partir de enero ya tenemos planificada pues sí involucra también al resto de nuestro

Voz 0282 07:00 los embajadores ella

Voz 6 07:02 ahora en Abel Antón Martín Fiz cada uno en su disciplina o comes bueno vale no suena a alguno que no está con nosotros sea brinda a colaborar como al propio Rafa Pascual que esta mañana también se unía para seguir recaudando vamos recaudando recogiendo todo ese material deportivo oí a hacer ese viaje a Guinea hay iba a entregarlo allí a alguno de ellos ya se han apuntado a a dar clases y kleenex de atletismo allí con con los chicos de de Guinea o sea que encantados ahora mismo es el foco es llenar el sábado el día treinta el pabellón y ya ya seguiremos contando cómo vamos a hacer esto muy grande pero de momento es a Torrejón y con con playeras

Voz 2 07:42 Felipe Martínez el director de patrocinios de todo este tipo de eventos de deporte de Santander es decir donde de

Voz 7 07:48 la el Banco Santander la el dinero

Voz 2 07:51 para para todo tipo de actos deportivos de eventos

Voz 0282 07:54 de publicidad ya en este proyecto no la verdad es que tengo que otros muchos que darle las gracias a Felipe porque bueno fue muy sencillo también hablar con él vio el proyecto lo vio enseguida lo vio claro oí tocar hacerle porque la verdad que iban a donar Di mil ciento veintitrés euros como la cuenta Un dos tres y ese dinero se va a preparar

Voz 1 08:18 qué gran Ponseti cuyo que está menos claro

Voz 3 08:23 la cata se va a preparar

Voz 0282 08:26 pues de Reyes iremos a unas tiendas que hemos un acuerdo con ellos para evidentemente comprar material deportivo a lo mejor hay cosas de boxeo cosa de baloncesto menos de lo que haya el día treinta buscamos otro tipo de cosas si compramos

Voz 2 08:41 la gente lo que tiene que hacer además de la ayuda el Santander es ir al pabellón que es gratis lo único que tiene que llevar algo si su voto de algo que te haga pequeñas lo que están vieja logras quiere donar una sudadera o lo que sea no

Voz 0282 08:54 estamos más que nada equipaciones completas de fútbol para que los niños allí pues tenga su si botas difusa o gotas de fútbol a como ha venido Reyes dentro de poco seguramente que hay niños y muchos que tendrán en sus botas que requieren pequeñas los balones que a lo mejor estén debajo de una cama del armario en el pueblo eso varones son los que tienen que sacarlos y el niño en apetece echa una firma el balón que lo firme que ponga su nombre porque luego a los recibirá en Guinea Ecuatorial y a lo mejor le hace ilusión a ese niño que he recibido con el nombre del chico o la dirección oye mira yo soy de Teruel me llamo Jacinto Pérez Herminio yo de Teruel y quiero que este verano el recibo pues también lo pueden hacer Jacinto Pérez terminas en esta ha

Voz 1 09:38 gracias por la equipación que trabaja de Albacete como si hay hubiese ya más importante que quedaron en todo lo que a falta y luego

Voz 0282 09:53 te llevas alguna Guinea o no yo no pueden estalla una pareja no puede entrar en temporada nosotros alguno alguno queda ya para allá contigo algún algodón Ander Herrera Herrera estuvo un año con equipaciones del Manchester United bueno me dijo que era uno de los mejores viajes de vacaciones equipaciones del Betis también ha llevado de Betty llevamos ya unas cuantas no ocho o nueve años bueno pues allí está todo mundo eh con camisetas Betis Pepe Castro no lo

Voz 1 10:20 estás todo el mundo sería una visita hostil Fran Sevilla no

Voz 0282 10:27 dirías verdiblanco sí de hecho hay un clima de repetir Balompié como sabes que una expedición de un año ha visto lo visto no hay debían que es muy bonito además te digo una cosa eh bueno venga Felipe lo verá cuando tú vas a Guinea Ecuatorial en África en general lo niños no te conocen pero ves una sonrisa de ellos un abrazo un beso están deseando que les enseñe cosas en cuanto hayamos con la expedición que dice Felipe yo creo que ahí va a ser un evento extraordinario no vaya a Felipe VI se vela animal

Voz 6 10:58 en fin ya se han apuntado a una puta bebían cuando recojamos todo ese material de atletismo a ir allí a darnos Kline llega alguna en nuestros embajadores se apuntara

Voz 0282 11:08 posiblemente espectacular oye cómo va la temporada termina la primera vuelta está aislado termina ya ha terminado ha terminado por terceros vais ahora mismo no como bueno como la cosa no el tranquilo estamos

Voz 5 11:20 contando porque estamos vivos en todas las competiciones como se suele decir estamos en en cuartos de Copa del Rey estábamos en la Copa de España que no somos pacífica bastante bien estamos en la Champion estamos jugando ocho está a una distancia asequible del primero hasta que estamos bien cuando llegue los momentos importantes seguro que el

Voz 4 11:36 lo va a rendir está más gordo El Pozo Murcia al Barça vosotros nosotros siempre

Voz 0282 11:42 les va ir dejando que sí

Voz 4 11:44 lo bonito que es es que ésta es tenga la Liga Estaca está más competitiva tenemos el Palma tenemos a Osasuna tenemos el Levante que ha apostado también mucho este año fue la tenemos ahí unos equipos que que están apostando mucho en su casa es muy difícil así que este año los grandes supuestamente favorito estamos prevé muchos puntos de nuestros patrocinadores no están muy contentos pero seguramente como dijo que ahora estamos vivos si después lo que nos ha pasado esta temporada que perdemos por lesión cinco seis jugadores ya así que yo creo que estando vivos en todas competición estamos muy contentos

Voz 5 12:20 está más igualada este año hay más hay más igualdad entre todos si como ha dicho Ricardo es que se ve estamos nosotros hemos perdido yo creo que hacía muchos años que no perdíamos tantos partidos hacia el Barça perdió también un montón de puntos

Voz 6 12:32 Pozo también yo creo que está mucho más igualada

Voz 1 12:35 es verdad que al final estamos los tres otra vez en los tres primeros pero con menos puntos con mucha bien la distancia conoce bien poco lo que está pasando en la Liga de fútbol también están más igualados arriba todos no sé

Voz 5 12:45 hace cuánto tiempo no perdíamos en casa antes de si en los primeros perdisteis en casa hasta demorada por eso hemos perdido dos sí hemos empatado y es el el peor arranque de gira

Voz 3 12:55 Velasco desde que es entrenador de Movistar Inter con con interés que caro lo haremos antes de entrar alguien Manu que lo de interés igual que lo de Madrid en Madrid estos lo ganaba normal si el Madrid pierde un incendio Inter está obligado a ganar todo entonces esa presión al final no sois vosotros tenéis miedo a perder a no ganar un título este año a terminar dentro de decir tras interno nada

Voz 0282 13:15 yo no no no yo no porque confió hoy

Voz 4 13:18 además como como siempre decimos nosotros sabemos lo que somos capaces y estamos otra vez en otra final four por el cuarto año consecutivo tercero señor me equivoco y yo somos campeones sabemos de nuestras capacidades si íbamos a pelear seguramente para que el final de temporada consigamos algo si no conseguimos pues hay que felicitar a los demás porque a su pues también lo ha sido mejor que nosotros pero que vamos a pelear hasta el final eso sí

Voz 2 13:45 nominado mejor jugador del mundo a principio de dos mil dieciocho segundo mejor jugador del mundo retoque primero Carlos el segundo estar aquí los dos mejores del mundo de este año

Voz 3 13:54 la nominación de extraño que decir que Ortiz no está

Voz 1 13:57 la semana que viene si es que van a dar a principio de dos mil diez

Voz 3 14:01 correcto Rijkaard años sí que está también está Pola también estará de ella y es la primera vez que un club como este caso mete a tres jugadores en la nominación a mejor que estamos tan mal no jugó no está mal no está el capitán pero no está al loro que nosotros vale

Voz 4 14:14 pues yo a puerta dices bueno hay buena esa exigencia no porque al final es señal que que hemos ganado es señal que que somos de los mejores la gente exige que que estemos ahí vamos a seguir peleando

Voz 3 14:27 lo mejor es dentro y fuera porque Sacchi hubiera una imagen de Ricardinho del otro partido contra el Barça el otro día el sábado el empate cuatro R cariño haciendo algo que hacen todos los partidos él todos los jugadores proseguido autor cariño estuviera firmando jugadores afirmando aficionados del Barça haciéndose fotos cafetero del Barça yo no sé si te imaginas a a Gareth Bale en el Camp Nou firmando haciéndose fotos con afición al Barça por Ricardinho Ortiz Pola todos los Inter enreda todos los de fútbol sala lo hacen es algo mundo fútbol sala como debe ser

Voz 4 14:57 exactamente ojalá pues a ver el fútbol en el resto de deportes no sí hombre y yo yo creo también que que no sé porque no es ese se la gente no ha ha cambiado la la Monnaie de de vernos pero yo me acuerdo que el primero en unos nos costaba mucho cuando jugamos en Murcia y en Palao que eso no era muy habitual pero yo siempre bueno siempre fue una persona sí creo que los demás también lo eran pero que no era habitual y ahora cómo se cuenta que si ahora como se quedó como costumbre la gente ya no ve ve la competitividad en sus cuarenta minutos del partido lo después pues se puede eh su hijos que esté con otro jugador de de

Voz 1 15:36 el equipo cosa de otro equipo poesía

Voz 4 15:39 creo que tiene que aprovechar porque es un momento único

Voz 5 15:41 la verdad es que ha traído Ricard desde que llegó a España porque yo llevo ya once años en el club y Novi jamás a suma Quero a Mariño haciéndose fotos durante cuarenta minutos a a los aficionados ni siquiera a los suyos imagínate a los rivales imagínate eso es una hará grandes cosas que ha tenido Ricar que que todo lo hemos asumido como algo normal y cada partido es una es una costumbre bueno pues nada este fin de vacaciones jugamos el sábado en Segovia hasta el día siete de enero una volvemos a jugar bueno treinta tenéis otro partido treinta veinte

Voz 1 16:13 el partido ha marcado nada

Voz 0282 16:16 oye dime tú algo que tú algo tienes guardados seguro que te conozco bien no puedo decir mojar gorda a ver si el micro alguno alguno no no no no no no se puede no se va a venir con nosotros el ex jugador del Villarreal me voy a venir esta mañana en Leganés no vive en Valladolid hasta viviendo porque está haciendo la dignificación muy bien visto de esta mañana ha dicho que ha visto algo que ha escuchado que también quiere venir

Voz 5 16:47 estamos hablando sólo de hombres pero bueno mi mujer siga muchas

Voz 0282 16:50 creo que estas va a haber mujeres pero aquí vamos a invitar

Voz 1 16:54 o quién crees que esto no lo quiere decir no lo voy a decir pasado

Voz 6 16:59 no no venimos a hacer esto más grande del Banco Santander pero las alineaciones

Voz 0282 17:03 me pues nada mujeres y hombres habrá iceberg bastante mujeres semana

Voz 3 17:08 vamos una duda sobre el partido porque estamos dando botas pelota estar una raqueta serio increíble una raqueta puede ser uno el reclamo es que no lo ayer va a ver a ver si le parece a veces alguien va a llevar una estocada qué hacemos con esto está bien porque realmente

Voz 0282 17:29 las botas de fútbol y balones con balón al final representa muchísimo hace muchísimas cosas no creo que lo mejor detalle cuando yo voy a Guinea un campus e que a partir menciona pero también hay que dar gracias a la Fundación Martínez hermanos porque la fundación en lo que yo soy embajador hay bueno pues hacemos ahí también montón de de proyectos junto con el Santander pero eh yo cuando vi un partido en el campus en el que dos niños tiene mismo número de pie no tenían botas entonces le dijo uno al otro mira hacemos una cosa yo dejo las botas jugó medio tiempo y luego el otro medio tiempo te pones comino combinado he bueno yo cuando visitó detalle hay en Guinea Ecuatorial de los niños yo la verdad que me puso la carne de gallina enough puedes hacer una idea todo lo vamos a hacer el partido cuando lleguemos allí nos puede hacer la gente no supo hacer realidad de los niños en Guinea Ecuatorial de verdad yo te hablo de ellos que son riquísimo y encantadores agravará si lo veremos no pero iremos con con buen equipo para grabarlo todo y no te preocupes que

Voz 1 18:32 tenemos la tele también en cuatro además de hay algo mejor

Voz 4 18:36 por qué saber que con pequeño detalle puede sacar tantas risas no digo

Voz 0282 18:39 pero eso es impagable impagable

Voz 5 18:42 lo que no puede llevárselo esquís

Voz 1 18:44 a gorro de natación y para ella aquí ya no se nota nada antes

Voz 6 18:55 ha dicho que todos nuestros embajadores apoyaran en la segunda fase cada uno con una vez que termine el parte el día treinta invitados los voluntarios del Banco Santander por toda España colaborarán los empleados voluntarios que bueno en esta recogida

Voz 0282 19:09 pero obviamente estamos viendo si si Miguel

Voz 6 19:12 montar campaña para tema de bicicletas todas esas bicicletas bueno se usan poco poderla llevar pero bueno eso será ahora venimos el día treinta en lo fundamental en Torrejón

Voz 2 19:22 qué bien es que se llene ese polideportivo Carlos Garbajosa en Torrejón Jorge Jorge en Torrejón de el día treinta Entrada gratuita llevaba de equipación camisetas pantalones y luego para los chavales de chavalas de Guinea Ecuatorial pues que vaya unos fenómenos Ortiz y Ricardinho me alegro de veros tenéis que venir más por aquí con Toni hablar más yo usada tal por aquí o por teléfono como sea que vaya bien la temporada felices fiestas y que salga bien ese día treinta sobre todo gracias por echar una mano y poner de nuestra parte que podían estar de vacaciones pero estar Astray el día treinta en ese duelo espectacular el equipo amigos de Carlos Ortí contra el equipo amigos de Ricardinho Josele un abrazo me alegra verte muchas gracias la próxima Felipe Martín director de patrocinios de Santander estas tu casa que lo siga siendo mucho tiempo y gracias a tu banco ya tipo echar una mano también a eventos como éste siempre hay el Santander echando no

Voz 0282 20:13 bueno muchas gracias mano eh la relación entre nosotros sea larga gracias

Voz 6 20:18 también para apoyar este partido que es muy importante

Voz 0282 20:21 darle visibilidad Benjamín te veo bueno Carreño te velas Delicias ha disparado

Voz 1 20:30 muchas gracias tengo aquí que vaya bien ese perrito Tony un abrazo un abrazo Mónaco Laure Veinticuatro hay quiere echando el cierre que viene Mara Torres