El Larguero (20/12/2018): Hablamos con Joaquín y El Debate de los Jueves

Voz 1375 00:52 al tanto de algunas de las cosas como por ejemplo en el asunto de Javier Tebas presidente de la Liga me imagino que a esta hora ya te habrás enterado de que el Juzgado de Instrucción número cuarenta y dos de Madrid ha imputado a Javier Tebas presidente de la Liga por un delito de alzamiento de bienes

Voz 3 01:10 el juez Juan José Escalonilla

Voz 1375 01:13 emplaza a Tebas a declarar en calidad de investigado el próximo día treinta y uno de enero a las doce de la mañana el instructor razona en su auto que adopta la decisión atribuyéndole su intervención en la ampliación de capital de la sociedad Bodegas Habla SL en su condición de abogado repito imputado investigado Javier Tebas por un delito de alzamiento de bienes otra vez en los papeles Javier Tebas que ha respondido en su cuenta de Twitter hola Jordi Martí en Barcelona muy buenas qué tal muy buenas respuesta de Tebas a esa noticia que tiene que ver con la imputación por un delito de alzamiento de bienes

Voz 4 01:53 pues sí pues como decías ha imputado Javier Tebas por un presunto alzamiento de bienes en dos mil ocho ha avanzado el periódico El Mundo le investiga a mano por la intervención de llevas en la ampliación de capital que Bodegas habla en su condición de abogado está dando Tebas en calidad de investigado el próximo treinta

Voz 0969 02:11 el uno de enero

Voz 4 02:12 temas nos ha replicado también lo diese en Twitter

Voz 0969 02:15 si los hechos son de dos mil seis

Voz 4 02:17 que él no fue abogado de la compañía hasta dos mil ocho cuando fue contratado para llevar el concurso de acreedores además va a recurrir los hechos son que temas recibió unos siete mil euros de una empresa relacionada con las goteras y que en dos mil nueve llevas recibió otro pago de otros quince mil euros por lo tanto queremos el juez que es lo que decide a partir de su declaración el próximo día treinta y uno enero imputado como está por un presunto alzamiento de llenas

Voz 1375 02:47 hasta luego Jordi luego no salimos

Voz 5 02:48 te acuerdas ha puesto en el Tour

Luis Rubiales le ha espetado al presidente de la Federación Vasca Luis Mari Elustondo yo no te vayas de aquí sin dimitir según ha podido saber la serle ha dicho ten la dignidad de dejar el cargo Elustondo se queja de que Rubiales no le ha dejado por turno para la réplica en la reunión que estaba manteniendo con los presidentes de las federaciones territoriales bueno asuntos de despacho sí que tienen que ver con la Ligue con la Federación y eso que se acerca a la la Navidad y que ya estamos en puertas de de la Navidad momento que aprovecha muchos clubes para reforzarse llega al Merca

Voz 1375 03:56 Barça ya es oficial llega procedente del Valencia en calidad de cedido eso sí con opción de compra en junio de veinticinco millones del Barça se lo tiene que hacer mirar con el tema de los centrales desde que se marchó Pujol no hay manera de encontrar un compañero medianamente estable para para Piqué poner en pasa unos cuantos siguen pasando ahora llega al central colombiano de veintiséis años que sólo ha jugado tres partidos en esta temporada en lo que llevamos de temporada con Marcelino vamos a ver si aquí aciertan Jason Murillo yo sacaba acaba de lesionar Vermaelen eh Jerry Mina es historia Umtiti Tití que anda por ahí pues hay gente de la cantera que no terminan de confiar en ellos para que den el salto al primer equipo ahora vamos a ver qué tal sale la opción de Jason Murillo cedido con opción a compra por el Valencia Marc Asensio luego estaremos en Abu Dabi con Romero y con Herráez seria duda para la final mundial de clubes que se va a disputar el sábado a las cinco y media desde las cinco en Carrusel deportivo con Dani Garrido y con todo el equipo se bajó en Abu Dhabi entre el Real Madrid y El ala in hoy no ha entrenado el mallorquín así que tiene mala pinta para esa final de pasado mañana sobre el asunto de Luca es Hernández luego os contaremos la última hora pero Niko Kovac ex entrenador del Bayern de Múnich dijo que no había nada de eso textual pero tampoco ha descartado nada de cara al futuro es decir un poco la línea de Rummenigge que ni sino sino todo lo que el horario el Atlético ayer se apresuró a desmentirlo como ya es contamos aquí anoche en El Larguero pero da la sensación de que ha sido un desmentido donde lo que se rasca debajo es por encima de cualquier otra cosa preocupación porque algo hay porque ahora mismo el debate en el Atlético de Madrid es que hacemos de puertas afuera lo des mentimos ganamos tiempo y ya está pero de puertas adentro de aquí a dentro el debates que hacemos le damos el dinero que le dan en el Bayern de Munich y montamos otro incendio más con los demás compañeros no le dejamos que se vaya hay cobramos la cláusula que sí en ochenta millones

Voz 6 06:05 que tampoco es un dinero

Voz 1375 06:08 como para mirar hacia otro lado a cantidad importante o mantenemos a Lucas Hernández teniendo en cuenta que tanto Godín como Filipe Luis están casi en la rampa de salida para el Cholo Simeone es imprescindible mantener a Lucas Hernández sigue hay dos centrales con proyección ahora mismo del fútbol europeo son Jiménez

Voz 3 06:26 Lucas

Voz 1375 06:28 de medio mundo pero claro al precio de el Bayern de Munich que ofrece casi nueve millones de euros netos porte morada pues queda muy lejos de lo que el están pagando el Atlético que son algo menos de tres es casi el triple lo que le paga debe llegar el Atlético de Madrid esa cantidad puede llegar el Atlético a esa cantidad está en condiciones de hipotecarse el Atlético de Madrid con cada jugador que ahora se ha pretendido por uno de los grandes pues en eso están en ese debate Griezmann abrió abrió el camino claro si ahora Lucas Hernández lo que le dan en el Bayern de Munich se pone a la altura de Diego Costa o ligeramente por delante cuando vuelva Diego Costa de Brasil a decir que Lucas grandes cobra más que yo es un serio problema al que tiene el Atlético de Madrid con jugadores de primer nivel mundial pero sin un presupuesto de primer nivel mundial hizo ya malabares con Griezmann vamos a ver si lo puede hacer con Oblak vamos a ver si los puede hacer con Lucas vamos a ver qué pasa con Saúl vamos a ver qué pasa con Diego Costa y luego faltar renovará Cholo bueno de momento Lucas a esta hora de la noche treinta y siete no ha dicho ni una palabra ni si Nino lo cual es un poco mosqueado su representante Manolo García Quilón no se sabe ni dónde está hay quién piensa si ha desaparecido porque no se sabe dónde anda un poco sospechoso es muestra de que algo se está cociendo evidentemente que el Atlético lo puede retener al final será a costa de dejarse otra vez un dineral para retenerlo que no tendrán que abrir la puerta a decirle lo siento Luca pero no te podemos dar este dinero así es el asunto de De Lucas Hernández ojo a esto ya sabéis que mañana se va a celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona de yo hasta hablando Ángels Barceló y todo el día venimos hablando en las herreño en los programas informativos mañana Consejo de Ministros rodeado de mucha polémica en Barcelona precisamente por eso para evitar posibles problemas que pueda haber mañana a la hora de desplazarse el español adelanta a esta noche su llegada a la capital de España para medirse el sábado al Atlético de Madrid en lugar de viajar mañana por si acaso para evitar posibles vuelve a de aviones y de trenes y de transporte que al final se han desconvocado la mayoría por si acaso por lo que pueda ocurrir el español viene esta noche a Madrid para estar tranquilos preparándose partido del sábado contra el Atlético eh también el Barça B y el Barça femenino que juegan fuera el sábado han adelantado también ha hoy sus respectivos viajes de para terminar la portada de este Larguero en el Reus no paran de salir noticias la plantilla se harta hoy vuelve a demandar al al club los futbolistas no han cobrado a pesar de las promesas el mejor no prometer sino vas a pagar para que prometen los futbolistas hoy

Voz 6 09:12 han dicho que ya está bien y que no han cobrado lo que

Voz 1375 09:16 lo que les habían prometido no descarta en un comunicado que han hecho adaptar cualquier otra medida

Voz 6 09:21 defensa dicen de nuestros intereses

Voz 0617 09:24 os acordáis de las inundaciones de hace un par de meses en la isla

Voz 6 09:27 de Mallorca pues en descansar

Voz 1375 09:32 se vio a Rafa Nadal allí ayudando a todo el mundo en las tareas de limpieza hoy nuestro Rafa Nadal ha donado un millón de euros a los afectados que seguro que les va a venir muy bien para ayudar a recuperar la normalidad en en en la localidad la Euroliga de baloncesto decimocuarta jornada ha ganado el Barça setenta setenta y siete al Baskonia Gran Canaria ha perdido noventa y ocho setenta y siete en Atenas ante Olympiacos Xavi Pascual por cierto ya es es ya ex técnico del Panathinaikos tras caer anoche con estrépito ante el Real Madrid hay debate como todos los jueves y hoy es el el debate de de este jueves en el que puedes disipar ya en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta y la pregunta es muy clara te gustaría que el Madrid fichara a Mourinho sí o no te gustaría que el Madrid fichara otra vez a Mourinho nueve cero dos catorce sesenta sesenta luego estaremos con eh Antonio Romero con Antón Meana con Jordi Martí con Jesús Gallego eso es los cuatro que están porque ya prepara para el debate y tú en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta y además de todo esto me voy para empezar este Larguero a Sevilla porque allí no está esperando un auténtico fenómeno jugador que ha disputado ya en nuestra Liga en Primera División quinientos partidos este fin de semana va a disputar contra el Eibar el partido quinientos uno en Primera se llama Joaquín Sánchez es un tío querido por todo el mundo no sólo por los béticos campo al que va ovación que se lleva Joaquín Sánchez está aquí en El Larguero con el abrimos hoy

Voz 1375 11:33 hoy con un tío que ha jugado quinientos partidos el día que se dice pronto quinientos partidos es el noveno jugador de la historia de la Liga española que más partidos ha jugado don Joaquín llevo buenas noches

Voz 9 11:45 hola buenas noches Manu como cuántos crees que te quedan banda ya cumplió número uno bastante importante pero bueno yo espero

Voz 0969 11:56 aquí la gran dando un poquito mal no no creo que mucho más pero un poquito lanzaremos hombre tienes fíjate

Voz 1375 12:03 octavo es Miquel Soler que está a quinientos a está a cuatro porque tiene quinientos cuatro a SL coges Xavi es séptimo Xavi Hernández quinientos cinco a SL coges

Voz 9 12:12 también echa poquito no

Voz 0969 12:15 hubiera optado Iker Casillas sexto con

Voz 1375 12:17 quinientos diez también yo creo que también venga quinto Manolo Sanchís tiene quinientos veintitrés también también pasa quizá cuanta jornadas queda de antídotos quedan veintidós jornadas

Voz 4 12:31 bueno que ya ya ese en este año bueno

Voz 1375 12:36 adiós hasta luego ya tiene por delante Paco Buyo quinientos cuarenta y dos Eusebio quinientos cuarenta y tres Raúl González quinientos cincuenta Zubizarreta seiscientos veintidós yo creo

Voz 0969 12:46 es la Davis Arreta no

Voz 9 12:49 a mi perrita dejarlo a Raúl yo creo que lo puedes echar el guante

Voz 4 12:55 sí bueno él es si yo creo que los números donde bueno con con lo que queda

Voz 0969 13:00 en el año que viene jugando esa medida de partido yo creo que puede jugando siempre no sé si lo cogeré pero sobre sobre esa cifra esperemos

Voz 1375 13:11 a ver si si alcanza serías el Foot porque Andonis portero el jugador de campo con más partidos en la historia la Liga es la leche

Voz 0969 13:19 sí sí son muchos partidos porque está claro que el siempre los porteros siempre juegan muchos partidos pero pero de digamos de futbolista de campo es mucho más complicado alcanzar

Voz 1375 13:29 mira ahí hay un compañeros González que ha estado echando cuentas y me ha dicho para alcanzar a Zubizarreta si no se perdiesen ningún partido superaría Andoni Zubizarreta en la jornada veinticinco de la Liga dos veintiuno dos mil veintidós

Voz 9 13:42 con con cuarenta con cuarenta años ahí lo haría sí eso eso es cómo llega

Voz 4 13:49 el dato el dato aquí es que si no hubiera jugado los dos año en Italia

Voz 1375 13:55 pues igual sí

Voz 0969 13:57 era ya incluir incluso lo hubiera superado porque yo creo que jugué Sarre alrededor de setenta partido intenso Main

Voz 1375 14:05 pues tardías ya segundo estarían ahora mismo ya segundo pero pero lo de Italia también estuvo bien no

Voz 0969 14:11 sí hombre por supuesto claro claro eso no lo

Voz 1375 14:14 no lo borraría sobre todo mucho menos sobre todo por la

Voz 0969 14:16 Mariano por el italiano no como siempre dices lo que ha previsto italiano

Voz 9 14:21 este

Voz 3 14:24 en la seta olvidado no

Voz 0969 14:28 sí sí sí bueno alguna palabra Babia que tan pero ya prácticamente lo poquito que aprender

Voz 9 14:36 oye tú te acuerdas cuando debuta este con él

Voz 1375 14:38 Betis en Primera tu primer partido con el Betis cuando fue

Voz 0969 14:43 mi primer partido con el Betis fue creo con partido amistoso en el Colombino

Voz 1375 14:48 ahí estamos en partidos amistosos con el culo en el cole

Voz 0969 14:50 vino contra Huelva y creo que después debuté en Compostela

Voz 1375 14:53 correcto sí señor en Segunda en Segunda Segunda eso es con Compostela Compostela cero Betis cero correcto correcto Itu debuta en Primera te acuerdas

Voz 0969 15:02 y mire buen primer fue en Málaga sí señor

Voz 1375 15:05 la Rosaleda como queda seis

Voz 4 15:08 pues yo creo que perdimos dos uno

Voz 1375 15:11 no jovencísimo tiene tienes buena memoria hace diecisiete hace diecisiete años

Voz 0969 15:18 bueno esos partidos siempre de que bueno de debut con cita ya después no me preguntó mucho más

Voz 9 15:26 si no para acuerdo de ningún otro primer gol en Liga

Voz 0969 15:30 mi me ligó le ligaba no pero que no

Voz 1375 15:33 diste te acuerdas

Voz 3 15:35 creo que fue eh

Voz 0969 15:38 no no sabría decirte tengo y un poco de Delibes fue el nueve

Voz 1375 15:42 de septiembre de dos mil uno contra el Español

Voz 0969 15:46 veo las dos Español cero sin el de volea no puede ser así de volea Arbolé

Voz 1375 15:52 su primer gol que existen primera luego tu debut con la selección te acuerdas

Voz 0969 15:57 claro estamos España uno Portugal

Voz 1375 15:59 al uno

Voz 0969 16:01 dos dormir Alonso esos partidos claro más te queda

Voz 1375 16:05 fue fue lo mejor de todo no es esto que está muy bien sino lo que decimos cada semana que el otro día decía Kiko Narváez y Cañizares detrás y es que está que está con treinta y siete años con treinta y ocho como si como si tuviera veinticinco no

Voz 0969 16:20 no es fácil mano la verdad es que mucha gente me lo dije no que que que hombre que me dan la enhorabuena porque bueno ya no hay jugar no sino no la forma en la que me encuentro no siempre digo que tú hombre estar por esta beca muy bien pero porque siempre oye para poder seguir disfrutando de lo que tu vida pues de categoría pero yo es que me siento bien Manu que no

Voz 1375 16:43 no si te veo eh

Voz 0969 16:45 tú sabes sigo siendo hombre no tengo la agilidad que tenía con veinte años está claro pero pero bueno puedo seguir jugando puedo seguir encarando metiendo goles siendo pueblito importante y eso es lo que me hace lo que le hace estar en Si yo hubiera que eso lo lo lo no lo tengo pues a lo mejor ya mi decisión hubiera sido otra

Voz 1375 17:04 y cuando sacaba el Betis acabó o va a haber gasolina para algo más

Voz 4 17:10 en el tema

Voz 0969 17:12 es bueno deportivamente hablando yo me encantaría seguir ligado en el helvético su puerto supuesto seguir vinculado a este club que que bueno que que en mi vida pero después me encantaría ser muchísimos más otras cosa tú me conocen un poquito de sabe sabe que me encantaría pues bueno tengo tengo espero tener muchas cosas

Voz 10 17:33 la Feeri me encantaría de bueno pues las

Voz 0969 17:36 la televisión a mí me llama mucho la tensión todas esas cosas

Voz 10 17:40 bueno la verdad es que

Voz 1375 17:42 vamos haciendo cosas no

Voz 0969 17:44 cuando que está bien algo tienes y eso lo sabes tú mejor que no

Voz 1375 17:46 nadie lo sabemos nosotros también que cada vez que sale un vídeo de Joaquín una entrevista

Voz 9 17:52 abrir la gente Julio o como dicen los chavales Julio ante la gente se pegan

Voz 11 17:57 la tele es si te lo estoy muy bien y con mucha historia en lo el tema de de Hita grandes Bitton

Voz 0969 18:10 el tema de las noches de insomnio insistentes a la cantidad de gente que me quiere que me para por la calle porque yo tengo los mismos problemas dude tengo les digo no te yo no tengo insomnio lo pasa que yo me tengo una siesta de cuatro

Voz 9 18:22 ahora no puedo dormir poco más tarde

Voz 11 18:31 a la gente que que flipa no se inmersos sí que es verdad que supo

Voz 1375 18:37 ya esa ya es ahora a esas obras cuando te despiertas te te te te pide el cuerpo ponerte cuenta artista

Voz 0969 18:42 ahí no si matarle

Voz 1375 18:45 te vas de la cama o que te vas al sofá te vas a ir

Voz 0969 18:47 pero claro me me quedó en la tele porque bueno Mi tanto en mi niña con Haro durmió pronto yo me quedo viendo la tele y tú sabes de esta de quizá te enciende la bombilla y tira estas cosas no nos pueden no sé para no ser prepara mal Poblet uno puede decir bueno pues mañana había hacer una noche claro no ahí te enciende la bombilla dice bueno tira ahí es como realmente las cosa que salen naturales como como Mata admiten no

Voz 1375 19:13 Juan que lo los equipos de fútbol peleado Ortí hispana lo las teles pero ya sabes que en Mediaset te tenemos un sitio hecho allí

Voz 0969 19:23 hombre yo d'Orsay ya va soy adoro miran con musical

Voz 1375 19:26 sí por favor por favor por favor ahí como convertirle correcta que ya no sabemos si vas a la casa de Bertín o a tuya ya no

Voz 9 19:37 yo ya no sé si el programa eso yo yo no sé si es en la casa de Joaquín y el que te visitas Bertín

Voz 0969 19:46 da cuando me llaman les digo vertido todo a mano

Voz 9 19:49 ponemos pese a pie

Voz 3 19:54 oye esta faceta de de Schumann te te

Voz 1375 19:59 alguien te dice te valora ya más por los suman que por lo futbolista porque eso alguno verdad Sidi pero cómo está jugando

Voz 0969 20:06 pero a ver yo entiendo que faceta mía yo siempre he sido iguale Manu con el que me conoce sabe que yo soy totalmente pidió que que bueno que me ha gustado apoye a la alegría la felicidad el show pues el sentirme vivo no por decir toda la vida

Voz 1375 20:21 el hombre cachondeo no tiene que ver eso con la profesionalidad no

Voz 0969 20:23 por correcto pero sé que es verdad que que el poder estar como estoy pues me me me me da para él podemos hacer muchas cosas de las que hagan no soy soy ningún o sea que perfectamente cómo funciona esto es la verdad pero sí que tan verlo a también que esa faceta pues me ha hecho mucho más popular porque la gente me podía conocer por el tema es pulpo pero esa gente que a lo mejor no sigue tanto el fútbol tiene otras edades pues con este tipo de programa con este tipo de corsa pues estoy mucho más conocido no por supuesto

Voz 1375 20:56 qué qué te gustaría hacer Nati

Voz 4 21:00 pues eh

Voz 0969 21:02 sinceramente a mí me llaman mucho a José a mí me me me divierto mucho con la televisión sinceramente me me divierto mucho me me siento muy muy mucho cuando cuando hago televisión sinceramente no sabría decirte pues bueno en qué en qué forma Toni pero tiene que sea algo muy natural

Voz 1375 21:20 claro le muy blanco todos a ti te Haditha mucho a un poco lo que hace Bertín a lo mejor no se activó charlas quiero ficha

Voz 0969 21:28 claro claro me siento muy identificado con ese tipo de programa porque porque bueno tu conoces al al a digamos al personaje pero a la persona muchas veces he puesto de trabajo a os o muchos personas ese le cuesta trabajo abrirse noise donde yo creo que a lo mejor con ese con esa naturalidad igual sería capaz de llegar a la gente que la gente viera ese lado que mucha mucha ofrecen no no conoce de un persona en de un artista o no

Voz 1375 21:53 no te sientas hablado un futbolista ahí se abre contigo y te cuenta no sé qué cosas que seguramente un periodista no le cuente no

Voz 0969 22:00 el reto porque muchas veces tú sabe que es el dado personal pues bueno en este caso es mucho más bien igual me da que que en esa en en el tema personal pues no cuesta mucho más trabajo abriendo y habría icono cosa que a lo mejor estamos acostumbrado escuchas

Voz 1375 22:15 oye te gusta esto o te dice ten cuidado Joaquín te ha sido porque éste tiene serio parece que no pero es serio no es buena

Voz 4 22:25 no sí hombre a primera vista puede ser pero después yo que llevo

Voz 0969 22:31 dos años con él sinceramente que dentro del vestuario es un tío muy natural le le gusta la broma le gusta reírse el pues estar a gusto al final no estaba Benet trabajos pero que es un tío muy muy cercano y eso sinceramente pues bueno lo futbolista pues allí también también no estando en este tipo de trato no con el entrenador lo he visto

Voz 1375 22:51 jugando al ajedrez con Karpov que le va a salir humo de la cabeza el tío se ponía

Voz 9 22:56 digo el tío ganara noche

Voz 1375 22:58 bueno juega mucho al ajedrez pero dicen que le gusta mucho

Voz 0969 23:02 les gusta le gusta mucho sobre todo los viajes suele posible pasan mucho tiempo jugando

Voz 1375 23:07 es la leche la leche donada este fin de semana no te va jugáis con el Eibar no

Voz 0969 23:11 eso sí este fin de semana en casa con el con el iba a la la una a los socios Lamo cuyas vamos a la canción no está mal no quinto

Voz 1375 23:21 sabe mira que ha habido críticas que si no marca y que si la posesión que si no sé qué el otra vez quintos

Voz 0969 23:28 sí es verdad al final te das cuenta ya nos pasó el año pasado no final creo que que el creer en la en la filosofía y la filosofía lo que hacemos lo que trabajamos

Voz 4 23:38 y ya no dio pues bueno

Voz 0969 23:41 a todo el año pasado vista yo puedo afortunados empezamos estamos estamos haciéndolo mucho mejor estamos siendo un equipo más más consistente es verdad que al principio como bien ha dicho nos ha costado un poquito más pero pero que los partido van a saliendo adelante y el cree en lo que hacemos pues al final el otro día contra el español creo que que hicimos una segunda parte muy duras pues muy bien muy serio y haciéndonos poquito a poco en el partido al final creo que es donde de los pocos partidos que no yo personalmente dentro del campo dicho de de creer y decidir el partido que lo ponen

Voz 1375 24:13 sí sí convencidos de lo que hacía sacar el resultado Irujo te lo juegas te entero creo que te fuiste en el ochenta y ocho comparece

Voz 0969 24:20 si los ochenta y pico además tiene gracia pues yo cuando me cambiando es un hecho en bonito me dice cómo te cambiado para para que te aplaudan

Voz 9 24:27 está oye Steven

Voz 1375 24:31 como Patrimonio de la Humanidad por lo menos de España pasa a los campos que va te van aplaudiendo

Voz 0969 24:36 a mí me da mucha vergüenza algo que digo porque cuando salgan

Voz 12 24:41 también le gustaría escúchame que magnífica el año

Voz 0969 24:43 tiene y otra vez

Voz 9 24:46 denuncio el homenaje que que no es el haber perdido oye

Voz 1375 24:53 exactamente para terminar de estos quinientos partidos te queda ya sé que es imposible esto te lo preguntará muchas veces pero no sé hay uno que digas pues mira Manu este o estos dos aquel momento es el para mí la leche

Voz 0969 25:07 es imposible elegir un momento complicado

Voz 1375 25:09 posible no un derbi es un derbi con el Sevilla

Voz 0969 25:13 pero los buenos adiós partido importante no pero yo me quedo yo me quedaría con yo me quedaría con con el con el partido que jugamos en casa creo que fue el primer año el no sé si fue el segundo el tercero del enmarcó le marcó un gol con Wall Tenerife de volea y se lo dedico a mi padre ese cuartito

Voz 1375 25:36 pero

Voz 0969 25:37 ese partido lo tengo grabado como fuego porque fue un partido donde yo quería hacer mi padre por todo lo que había luchado por mi porque ya bonito y aquel partido siempre los recordarle con mucho cariño porque porque se lo dediqué a mi madre no por completo y pude marcar y el para él

Voz 1375 25:57 encima hoy que te ha faltado por hacer algo que no has hecho en estos quinientos partidos en Primera que digan me hubiera gustado hacer esto Manu jugar aquí mucha muchas cosas

Voz 0969 26:06 no acepto pague aquí hoy dijo estás cosa porque hombre yo no no me puedo no yo me siento un privilegiado y no me no me puedo quejar para nada ahí me siento satisfecho con mi carrera pero se podía hacer muchísimas cosas

Voz 1375 26:25 qué tal se ve al Sevilla y segundo

Voz 0969 26:28 bueno parca final un equipo que viene durante años haciendo las cosas muy bien compitiendo oí jugando título y al final pues esa base te da para para cada año puede ser un equipo importante como el Sevilla por supuesto se que eso no no no no no sorprende que el Sevilla está ahí arriba porque ya lleva muchos años demostrando que es un equipo muy competitivo voy que cada año pues mejor a su plantilla al final eso es lo que te hace ser un equipo importante

Voz 1375 26:56 pues Joaquín macho quinientos partidos te voy a poner esto para que escuches que hace poco entrevistamos a un crack del deporte español le preguntamos a quién te gustaría conocer que no conozcas es el campeón del mundo de Moto GP Márquez

Voz 0969 27:10 breve mal mal que mira lo que dijo en medio

Voz 7 27:13 quería conocer que no conozco se tiene contacto

Voz 9 27:15 en el mira a Joaquín sí que tiene mano no eso no se vuelven a tu ha habido mensajes sí

Voz 1375 27:26 ha habido mensajes pero no estabais conocido en persona

Voz 0969 27:29 no no no personalmente no nos conocemos pero no miramos mutuamente y ha habido mensajes por por redes sociales muy bueno oí encantado así de mal invitado muchas veces Hereu pasa que no hemos podido coincidir yo la invitado invitado aquí a al Villa a que pudiera venía a ver un partido sea que bueno espero que que pronto nos podamos con los lo que además un tío Camilo hoy yo sé que pelea el también pues pues bueno le hace ilusión conocerme Hay y la verdad es que me encanta estaba encantado porque estamos hablando de de deportista entonces que está haciendo historia con el joven que es

Voz 1375 28:04 sí sí ve vaya a ver años Un programa de tele

Voz 0969 28:07 Márquez y tú me preguntáis eso no no tenemos que en la cama todo eso

Voz 9 28:14 no hay no llora Un palos Dori ya se palpa el día siguiente de la madre de algún chiste no

Voz 1375 28:23 algún chiste de tu quinientos partidos te ha encontrado no de tus años solo

Voz 0969 28:26 un cuando algo

Voz 9 28:29 bueno a ver

Voz 0969 28:31 el otro día me contar alguno que a mí me hizo mucha gracia pero bueno hay gente que dice qué malo dice Manolo me dejas quién Europa pagar la luz se dejan cien no

Voz 9 28:47 vale

Voz 0969 28:56 oye si no te importa me gustaría recordar que yo he lanzado en no sé si lo sabe lo de la al tema solidario de las cajas

Voz 1375 29:05 los hombre por favor si lo estamos haciendo en en Cuatro también si lo primero que metió al lado al lado miedo te metido un cartón piedra esto

Voz 9 29:14 por qué no te tengo a ti te tengo a Joaquín pero sí pero lo que está

Voz 1375 29:18 haciendo hecha cuenta muy bonito y el tema

Voz 0969 29:21 desde la camiseta Julio un tema muy solidaria osea que lleva una parte solidaria con el tema del síndrome de Down y Zidane y creo que es una fecha muy bonita para que la gente bueno porque estaban son son pequeñas prenda de camiseta sudadera yo creo que es un regalo perfecto y me encantaría que la gente participara porque llevo un tema solidario muy muy bonito

Voz 1375 29:41 sí señor está de ser solidario de Joaquín que también está ahí que también está muy presente el cachondeo el buen rollo la solidaridad y el fútbol que tiene cuerda para rato quinientos tiene a la vista a Soler a Xavi a Iker a Sanchís

Voz 9 29:56 vamos a ver luego Paco Buyo Eusebio Raúl adonde llega iba de lo efímero

Voz 1375 30:02 Joaquín cuya te mucho que es un placer escucharte siempre que vaya bien este peso para felices fiestas y que pase por Navidad y todas esas cosas

Voz 0969 30:09 felices fiestas un abono gracias adiós a Vigo

Voz 1375 30:13 hasta luego Joaquín el grande grande Joaquín Sánchez pues nada ya sabéis lo que queráis esa nueva línea de ropa llamada un lío tal cual pues os metáis en julio punto es y ahí podéis comprar camisetas pulió como le conoce mucha gente no por ejemplo en las en las camisetas en las que podéis comprar se leen frases como no he cogido una raqueta en Mi vida son las frases que a sudaderas lo bueno pues que el dinero que obtenga o ir destinado a la inclusión de personas con síndrome de Down y la investigación de la cura de la atrofia muscular espinal a través de las asociaciones fundamento Down España

Voz 1389 30:50 y además lo está haciendo en cuatro

Voz 1375 30:53 también con con todo no es que no para por eso digo que la faceta solidaria

Voz 1389 30:57 con con fútbol para todos no

Voz 1375 35:35 dados en el en el club catalán porque

Voz 26 35:38 Mathieu Umtiti Vermaelen Jerry mina eh no no no terminal deben Glenn Glez

Voz 1375 35:47 bueno pues ahora llega otro más ante las lesiones de ver mal de y de Umtiti aterriza un nuevo central en Barcelona que llega de Valencia hola Pedro Morata muy buenas

Voz 9 35:56 hola qué tal mano buenas noches y que hasta ahora jugamos poquito creo

Voz 1375 35:59 sólo tres partidos no

Voz 5 36:01 sí la verdad es que el Valencia es yo bastantes cuando el Fútbol Club Barcelona contacto con el Valencia para el de la posible sesión de Jason Morillo sorprendió el Valencia porque estaban esperando en el Valencia que la gente seguro iba a venir si seguía Marcelino porque efectivamente sólo ha jugado tres partidos uno de Champions uno de Liga y uno de Copa del Rey ante el Ebro la gente pues el Valencia lo esperaba parado y con alguna oferta para tratar de sacarlo cedido hasta final de temporada si es que aquí Marcelino se sorprendió Valencia Manu cuando llegó el Fútbol Club Barcelona y la negociación ha durado cuarenta y ocho las largas con el Valencia ha pedido una contraprestación económica que además hemos vuelto a confirmar hace tan sólo unos instantes porque el Fútbol Club Barcelona negaba que el Valencia le hubiese pedido una contraprestación económica que el Barça no hubiese pagado el Valencia hace tan sólo unos instantes lo hemos confirmado oficialmente va a cobrar un millón y medio de euros por la cesión del futbolista además va a hacerse cargo de la parte proporcional de la ficha el Barcelona se guarda una opción de compra por veinticinco millones de euros

Voz 9 37:08 si el Barça el Barça Pedro perdona no es que no quisiera

Voz 1375 37:10 a pagar sino que no quería hacer oficial que había pagado esa cantidad al Valencia

Voz 5 37:16 bueno la información que nosotros teníamos esta tarde es que el el Valencia iba a cobrar ese millón y medio de euros porque usted no se lo va a dejar gratis y además Prince pagarla aparte de la fecha pero la información que tenemos cosechado además a los compañeros de Barcelona

Voz 0969 37:34 entonces Barça daba gusto

Voz 5 37:36 dado ninguna cantidad por el alquiler por la cesión del jugador la información creemos vuelto a confirmar con el Valencia es el Fútbol Club Barcelona paga en bruto por por la totalidad un poquito más de tres millones de euros que es la parte proporcional de la ficha del jugador más aproximadamente un millón y medio por el préstamo por la cesión del del futbolista al Valencia Manu le conviene esto mucho

Voz 0969 37:59 pues porque el jugador no estabas tú

Voz 5 38:01 dando aquí a efectos es Marcelino el futbolista que menor estado de forma de iba a estaba para el Valencia es una oportunidad nada eso la camiseta del Barcelona pues si lo hace muy muy muy muy bien lo mejor que le puede pasar Valencia es que el Barcelona pagara una cantidad encima de los doce millones de euros

Voz 0969 38:17 también Valencia claro

Voz 5 38:20 el juega medianamente bien pues a poco hombre medianamente bien el futbolista se estaba jugando y por lo tanto que le conviene desde todos los puntos delito además de que cobra un

Voz 1375 38:31 manga

Voz 3 38:31 claro que el Barça tenía

Voz 1375 38:34 la mirada puesta la dirección deportiva en Christensen el el el del Chelsea pero ese vale bastante más dinero y no era fácil que salir la ira otra opción era no pagar nada o pagar a penas pues eso millón millón y medio por alguna cesión porque la caja pues digamos que ahora mismo no es que haya mucho mucho dinero para dar haciendo ahora inversiones en en el mercado de invierno ira opción de Murillo al final ha salido sale sale la opción del colombiano que eso sí Adriá Albets en Barcelona hola muy buenas ah bueno qué tal muy buenas al menos en este caso viene con el visto bueno de Valverde no como en el caso de Jerry Mina no

Voz 0017 39:07 sí es el caso de Jerry Mina no era una petición de Ernesto Valverde fue cosa de la dirección deportiva de Barça pero son Murillo sí que llega al Camp Nou pues con el consentimiento del entrenador del Barça el quería un central le parecía bien que que fuera Murillo porque tiene experiencia en la en la Liga española es verdad que el Barça yo te lo contaba el otro día mano no quería pagar nada por la cesión de

Voz 27 39:35 eso Morillo no quería pagar al Valencia

Voz 1375 39:37 hay que decir que cuando cuando le ha tocado pagarlo queridos que no se supiera que ha pagado claro seguramente al

Voz 0017 39:42 Teresa esconderlos al Barça ya esta tarde le preguntábamos a fuentes directamente de la dirección deportiva del club nos decían que no que no se había pagado nada por la cesión y luego pues bueno haciendo nuestro trabajo

Voz 1375 39:53 no yo te dan ayer hubo Murillo a te lo de los regalos gratis de aquí a final de temporada bajó pues hombre lo hubiera salido bien todo hombre que nos lo den al Valladolid por ejemplo

Voz 0017 40:02 nosotros vetado hemos rascado un poco más y al final sí que ha habido gente que bueno se ha visto obligada a reconocer que sí que han pagado este algo más de un millón de euros por la cesión de de Murillo al Valencia además de la ficha como decía Pedro Morata la ficha del jugador hasta final de temporada también es verdad que los comunicados de los clubs

Voz 1375 40:21 ninguno de los dos habla de este pago

Voz 0017 40:23 por la por la cesión se limitan a decir que sí que el Barça tiene esta opción de compra a final de temporada por veinticinco millones de euros

Voz 1375 40:31 bueno aclarado esto Murillo ya está aquí está en parte

Voz 0017 40:34 ha pasado revisión médica incluso ya habla como jugador del Barça ha dicho esto en la televisión de del club que los sentimientos son son grandísimos como dice Luis es un sueño cumplido ahora sólo quiero trabajar intensión de de ayudar al equipo en lo que en lo que pueda estar a disposición del pero el cuerpo técnico y yo creo que disfrutar un poco de de este gran club que que es el mejor del mundo así que contentísimo espero que que todo salga bien la presentación de Jason Morillo Manolo ya tiene fecha será el jueves que viene veintisiete de diciembre en el campo no y eso pues Valverde tiene ya al central que que pedía como dijimos el otro día al Barça iba a acudir al mercado antes de mirar lo que hay en casa a pesar de que Bartomeu el presidente del Barça es verdad es una realidad va diciendo en privado que él apostaría por la cantera pero luego a la primera que falta un central en este caso por por las lesiones de de Umtiti

Voz 1375 41:30 Vermaelen pues se se recurre al mercado

Voz 0017 41:32 para fichar a este jugador que ahora mismo era el quinto

Voz 1375 41:37 ciencia pues nada Piqué la inglés

Voz 26 41:39 Murillo mientras se recupera Umtiti

Voz 1375 41:43 vamos a ver qué pasa con Vermaelen dame así que nuevo central de Valencia a Barcelona ha cedido por un millón y medio aproximadamente esta mañana Adrià esta mañana un abrazo Pedro Morata da recuerdos a la acompañado que tienes ahí en la cena buena compañía siempre

Voz 5 41:55 de tu parte a los dos y además ya advierte contado por privado una historia muy bonita de de uno de ellos para cuando quieras hacer y aquí en Valencia realmente el marrón Manu es el domingo por la mañana que tiene el equipo corroboran el Valencia al colista aunque dice que Marcelino más seguir iba a seguir IVAs que yo creo que eso es lo que quiere que pase de Mateo Alemán pero si el valenciano era no gana o empata o pierde contra el Huesca como pierda o empate de mala forma yo creo que tiene que tener muchas reuniones con alemán

Voz 9 42:23 un abrazo Pedro había mano feliz Navidad podía te hombre hasta luego hasta luego Morata

Voz 7 42:28 eh dos fe doce las tres doce en Abu Dabi ya a esa hora está

Voz 1375 42:35 como un clavo hoy se ha puesto el reloj bueno puertos logró porque no nos ha ido la Cámara había Javi Herráez está por ahí a esta hora de la noche casi madrugada ya en Abu Dhabi hola Javier muy buenas hola qué tal buenas noches a todos pues nada esperando que llegue la final del sábado cinco y media ida duda aunque cada vez es menos duda va a llegar Marco Asensio después de la lesión del otro día no no no no va a llegar te contaba ayer hasta ahora que

Voz 27 42:59 se llegaba al hotel de concentración cojeando estaba con sus familiares y con alguna llegado hoy nos comentaban que bueno pues que él creía que tenía una pequeña rotura mañana saldremos de dudas cuando hagan las pruebas pertinentes que para siempre eso veinticuatro cuarenta y ocho horas para saber el alcance de la lesión pero rupturista lo más segura ojalá que sea poquita cosa que pronto esté con la plantilla pero seguro que no va a estar el próximo sábado a las cinco y media esa final y comenzará el año imagino pues recuperándose para estar pronto con con Solari sus compañeros

Voz 1375 43:30 pues no tiene suerte no tiene suerte no Marco Asensio suplente sale se lesiona bueno vamos a ver en cuanto a Isco suplente en la semifinal a ver qué pasa el sábado no superen lo que está claro

Voz 27 43:44 eso sabéis que es así bueno pues tendrá que él también pelear más aunque le ponga poco pues cada vez que lo ponga pues aprovechar el momento no yo creo que Solari se quiere hacer cara a Isco es una impresión personal aunque Solares acerca mucho a Luka Modric hoy hemos visto quince minutos leemos haciendo carrera continua Solari con los jugadores y cerquita de Luka Modric

Voz 1375 44:03 bueno creo que es un buen aliado no porque Modric es el balón

Voz 27 44:07 de oro mejor jugador del mundo del pasado año es un hombre que tiene bastante peso en el en el vestuario y en el en el equipo pero bueno están todos no creo que va a recuperar futbolistas está demostrando por ejemplo Llorente a mí misma ha sorprendido gratamente

Voz 1375 44:21 yo haciéndolo muy bien muy bien muy bien

Voz 27 44:24 creo que es preferible para este Real Madrid hija Se ve buen buen rollo en el Real Madrid en el equipo blanco que él hace falta este título parece mentira son equipos pues exima bueno si hay sábado la la Inter pero al Madrid le viene bien de viene bien conseguir la victoria le viene bien muy bien este título aquí bueno prueba de ello es que hay futbolistas que se están recuperando y eso va a sumar de cara de cara al futuro esta mañana ha sido día libre para los futbolistas en bueno las fotos típicas de lo que es una mañana libre Benzema y Varane sonido al circuito de velocidad Sergio Ramos se ha colocado pues el traje típico aquí de de los Emiratos Árabes no la la Cantora que es una sala de de Blanca que llega a los tobillos ha puesto el lata para cubrir la cabeza con el GAL para cerrar el que no se haga ese pañuelo en Sergio Ramos que bueno así un poco la portada de todos los los diarios en en Madrid y bueno pues eso ha sido una mañana tranquila para los futbolistas que también le viene bien porque es un año complicado después de un Mundial para muchos muy movido y unos meses de convulsión tras el tema Lopetegui

Voz 1375 45:33 el otro día le preguntaba Javier rarezas Solari que te parece disco como jugador te gusta que decía Solari me encanta pero al banquillo hoy le han preguntado a Luis Enrique seleccionador español que hasta ahora está contando siempre con Isco pero viendo que no está jugando apenas nada en el Madrid le han preguntado por la situación del futbolista