Victor Ullate: "Cuando eres niño y oyes música instintivamente te pones a bailar"

Voz 1 00:00 el águila el águila un águila que todo divisa todo lo percibe todo vuela se siente libre

Voz 2 00:12 maravilloso no creería él

Voz 1 00:15 la de la Zaragoza de los años cincuenta

Voz 2 00:19 que qué diría que vería a que vería avería pues

Voz 3 00:24 y lógicamente el pilar la estación de Utrilla es ya vivía enfrente veía las los trenes cómo iban venían yo me sentía un poco dentro viajando por el mundo como lo he hecho hasta ahora ir sobre todo bueno pues como estábamos a las afueras de de Zaragoza pues yo tenía una tía de nuestra acaba todos los todos los días de paseo y eso con mis hermanas Si conmigo bueno pues que la verdad que sido un niño muy feliz porque mi madre tenía una tienda de perfumes de unas cedería y entonces bueno pues ahí bailaba ahí hacía todo estudiaba jugaba

Voz 0446 01:18 como eran esos esos pases con tu tía que ibais a

Voz 3 01:22 de vuelta a tomar un chocolate íbamos a merendar no no a la granja frente de los marianistas fíjate de un de colegio que precisamente hace muy poco cuando estoy en Zaragoza fui a hablar a pasear por allí a ver qué es lo que quedaba de de mis años de niño no la verdad es que queda poquito ya queda poquito pero el digamos el colegio los marianistas existe muy bonito por cierto bonito pero que qué pena muchas veces que que rompamos con con aquellos recuerdos tan bonito sí que ya no existan no de sino simplemente en la memoria de cada de cada persona pero bueno me hicieron ser feliz y sobre todo soñar soñados era un niño que soñaba continuamente

Voz 4 02:13 tu padre quería que fueras concertista de piano la ilusión Le Figaro no yo creo que mi padre quería que yo puse artista porque

Voz 3 02:21 era en realidad era un artista eso es frustrado porque bueno pues era ebanista lógicamente tenía tenía una fábrica de muebles pero encantaba el baile le encantaba la guitarra

Voz 5 02:35 me encantaba la música le encantaba bailar encantaba todo le encantaba no sé dibujar era era yo creo que me lo transmitió todo eso que que llevaba

Voz 2 02:46 dentro hay desgraciadamente bueno pues en aquella época pues las cosas no estaban muy boyantes para nosotros sí

Voz 3 02:57 sí

Voz 2 02:58 tuve que elegir entre porque me hubiera gustado hacer muchísimas cosas pero aquellos tiempos no es como los niños de ahora que que lo tienen todo a su disposición en aquel entonces tenías que elegir porque no había o no había dinero para para más que que

Voz 0446 03:14 elección más que bueno

Voz 2 03:17 tú mes de lo que es la danza

Voz 4 03:20 este señor águila pero me hubiera gustado

Voz 3 03:23 si hubiera gustado haber dibujado osea pintado pintar pintar es de lo que más me me apasionan parte de la danza sobre todo lo todo lo relacionado con el arte arquitectura me me fascina también me me gusta pues no se la música también me me encanta pero bueno empecé a aprender el piano estuve en los cuatro cursos de ESO feo tres de piano etc etc pero pero todo con mucha complicación mucho y muy difícil porque en aquel entonces te obligaban a estar ocho horas en la escuela en el colegio ahora pues es es muy distinto ya en los colegios ya te enseñan un poco de todo no

Voz 1 04:04 además ahora si un niño o una niña quieren dedicarse a la danza eso no llama la atención en casa pero hace tantos años quizá el que

Voz 0446 04:17 el que dijeras no sé si lo dijiste tú si se te daba bien si alguien dijo este niño Víctor puede dedicarse a bailar como fue ese proceso en el que de repente descubres tu fascinación por bailar

Voz 2 04:33 bueno pienso que cuando eres niño oyes música de ponerse a bailar es una cosa natural ir me gustaba el teatro y entonces hacía teatro mis hermanas eran el público

Voz 5 04:46 pero ya de muy pequeñito yo creo que que algún algún mi nato que que me encantaba la danza

Voz 2 04:54 ay bueno pues mi mi padre que que también le gustaba pues me puso un profesor de J

Voz 3 05:01 que venía

Voz 2 05:03 pues no sé si venía todos los días au casi todos los días el proceso estaba encantado pero yo no estaba tan encantado porque la jota no era lo que yo quería hacer aunque después la jota me fascina me encanta pero pero no es lo que yo quería hacer era que lo que quería era bailar flamenco he sido muy folclóricos si tú quieres Lola Flores Aiko

Voz 3 05:23 Sandoval Mario Sandoval estaba pues pues no sé o Juanita Reina

Voz 2 05:30 Eto'o todo lo que venía todos los espectáculos así de de folclore todo lo veía luego ya más tarde bueno pues también Antonio Gades Antonio Ruiz Soler

Voz 3 05:39 de lo que pasaba por Zaragoza yo lo veía y entonces me quería quería viese

Voz 2 05:43 como hijos

Voz 4 05:46 en ese placer está Lola Flores me contaba Lola Flores oportunidad de conocerla no no pero eso a sus hijas pero es un personaje que siempre me ha atraído ya una hora Lola Flores que me encanta y sobre todo la canción esto de I penita pena sí sí me encanta del Olabe decían es no mujer que no sabe cantar bailar

Voz 6 06:09 canta y baila una maravilla

Voz 4 06:11 eso me pasa a mí también me atrae

Voz 7 06:14 sí

Voz 8 06:17 a ver

Voz 9 06:28 nada

Voz 10 06:31 él está

Voz 12 06:46 aquí muchos oyentes habrán reconocido a nuestro invitado tenemos el placer de tener esta madrugada en el Faro a Víctor Ullate

Voz 0446 06:54 que ha utilizado este pseudónimo Águila el ya ha dicho has dicho al principio porque puede volar desde las alturas parece que uno puede abarcar lo todo no pero que te atrae de de el concepto de volar

Voz 3 07:10 está a libertad sentirse libre es lo más importante que puede sentir un ser humano la libertad libertad de acción libertad de pensamiento tú te has sentido de libre bueno depende en qué pocas no pero sí ahora me siento libre gracias a Dios y precisamente por por ese es especie de de de no sé de miedos los miedos no son buenos he tenido miedos miedos ha a fracasar miedo a a no lograr

Voz 2 07:46 lo que yo pretendía miedo pero he sido muy valiente dicho ahí voy

Voz 3 07:50 miedo a no poder eh

Voz 2 07:52 a afrontar una dirección de una compañía como la Nacional miedo a salir al escenario pero una vez que salía al escenario eso me olvidaba todo no miedo miedos Mis medio Mis miedo los detenido miedos a una entrevista lo que pensaran tenía miedos a hacer una coreografía hay que a la gente no a gustar a miedo a no gustar yo mismo como persona en fin esos miedos que todo el mundo tenemos cuando somos jóvenes pre precisamente que la con pasó el tiempo ya la edad ya eso es lo eso es lo

Voz 4 08:24 bueno qué dices bueno pues que la gente piense lo que quiera yo soy alcalde y a la edad te da libertad libertad libertad de pensamiento y libertad de acción y por eso luego haces muchas cosas como como por ejemplo está Carmen

Voz 2 08:37 qué hice la última creación que dice que que que dije bueno

Voz 1 08:41 por qué no que te he enseñado el baile para la vida

Voz 3 08:46 la disciplina es disciplinas algo que que tenemos que tener todo ser humano disciplina el rigor

Voz 2 08:58 el sentirse para mí es muy importante sentir meses sentirme osea ser bueno

Voz 3 09:03 gente buena persona hace bien a los demás y eso es para mí es importante el hacer el ayudar a los demás

Voz 0446 09:13 de hecho cuando tuviste aquellos dos infartos que fue un punto de inflexión en tu vida muy importante cuando no sé si es cuando sales de ellos cuando de repente vuelven a situar de la vida decides

Voz 12 09:27 montar una fundación para ayudar a los niños a bailar

Voz 0446 09:31 porque te preguntaba antes que te había enseñado a ti el baile pero que enseña el baile al ser humano justo cuando comenzábamos a charlar decías el niño necesita bailar oye música se pone a bailar

Voz 5 09:43 es verdad que celebramos la vía con el baile la vida para mi ha sido ha tenido los dos lados en el bueno y el malo no el digamos

Voz 2 09:54 los que me han pasado cosas terribles pero todas las he podido superar no así en la vida para mí los veintiuno año tuvo un accidente de rodilla me dejó inactivo durante muchos meses tres años me decían tuya no puedes bailar más idea que no puedo bailar yo quiero bailar yo debo de bailar no se puede cortar me ilusiona así como así de la noche a la mañana y bueno supere ese ese trabajo tan grande que hice mi carrera

Voz 5 10:30 con muchos problemas pero también daba al público aquello que el público quería sentir que era eh

Voz 2 10:42 More hacia la danza mi ilusión por la danza lanzamisiles ilusión por la vida eh transmitía esa esas ganas esa felicidad de que que puede transmitir un ser humano eso en el escenario luego fuera del escenario era

Voz 5 10:58 ya volver a la realidad pero en el escenario era todo todo como como si no fuese de este mundo que fuese algo con un nivel mucho más superior no ir y eso me hizo a mí luchar para

Voz 2 11:16 poder conseguir muchas veces estar en el escenario que era lo que yo quería y además había formado una compañía esa compañía me costaba la vida porque primeramente empecé con una ayudita muy pequeña del del Ministerio de Cultura luego se me quitó porque Gallardón hizo que la compañía fuese compañía de la Comunidad de Madrid pero no digamos el dinero no me daba para pagar los sueldos tenía que coger muchas veces pues de la escuela donde fuese y así ha sido hasta ahora mismo que no lo vais a poder creer pero pero la situación económica es terrible esa es que sigo estando en la misma tesitura que hace o peor o peor Iyad si quieres hacer pues una una producción como cárdeno o como treinta años en danza que no se ha gastado nada si no se ha cogido pues eso hemos cogido todo partes Eduardo Lao hizo una cosa preciosa que además es que es verdad es que tienes alumnos que son maravillosos encima la o es mi amigo es todo es es es la persona que es que que siempre estaban y la hoy sigue estando oí

Voz 4 12:27 ha hecho cosas fantásticas sigue haciendo fantástica como por ejemplo los treinta años que cogió

Voz 2 12:32 Artes de de cada década le hizo este este maravilloso que represento y que se está representando

Voz 5 12:40 en España no si allí en en

Voz 0446 12:44 en esta coreografía que era un homenaje a Víctor Ullate está Wonderland que es un una a la que quería hablar contigo que está dedicada a tu hermana y a las personas que tienen enfermedades mentales

Voz 2 12:59 ya en mi casa siempre hemos tenido ese pesar de mi hermana mi madre le he visto llorar muchas veces mi padre triste mi hermana siempre ha estado ahí sí hemos estado pues pues eso sí siempre pues estando dándole mucho cariño a mi hermano pero desgraciadamente pues pues pues lógicamente mi hermana en muchos momentos tenía que ir a centros de pues centros psiquiátricos Si bueno ya cuando fue mayor pues pues si hasta no siempre siempre siempre hemos ido a visitarla entonces claro yo tengo una cierta afinidad con estos seres sobre todo niños cuando ella era niña pues estaban en este tipo de centros después ya fue mayor ir son se con un corazón increíble con seres indefensos seres que que esperan siempre una sonrisa un acaricia un abrazo inusuales llega porque no no nos acordamos mucho no nos acordamos muchísimos pueblos mío desde luego no nos acordamos muchísimo de ellos no Illa vergüenza de tener un ser así en la familia no el contrario tiene que ser no yo quise un día dije bueno voy a hacer algo

Voz 3 14:15 a mi hermana voy a hacer algo que

Voz 4 14:18 que la que la recordemos que el público pueda pueda saber algo de de de de estos seres y sobre todo de que tengo una hermana así

Voz 2 14:27 hice

Voz 13 14:30 eh

Voz 0446 14:50 pero ya de un tenemos casi que despedirnos Éste es el último programa que hacemos en este dos mil dieciocho del Faro temático queríamos dedicarlo al baile nos ha hecho mucha ilusión que hay escribe acompañarnos pero es también tu año de retirada ir que esperas de de la vida a partir de ahora por qué decides quitar tras zapatillas bueno quiero metafóricamente hablando no

Voz 3 15:17 a ver qué sabes

Voz 2 15:20 qué pasa que Si yo lo hubiese tenido todo

Voz 3 15:23 muy fácil pues es muy fácil continuar pero

Voz 2 15:27 ya tuve esos ataques al corazón luego he tenido problemas físicos Italia ahí es no vivir estoy siempre es sin vivir en mí llega un momento que no puedo más y así ha sido claro hay de hecho me daba mucha mucha pena de que la compañía se pudiese cortar porque es es es historia no pues acompañan pasado tantos y tantos y tantos bailarines que realmente bueno pues una de las de las grandes bailarinas alumna mía Lucía Lacarra se lo comenté bueno dijo bueno pues yo voy a intentar dirigir la compañía a ver qué pasa digo a ver si tú consigues más dinero

Voz 0446 16:11 a nivel personal a nivel personal yo

Voz 5 16:14 pero quiero hacer muchas cosas como por ejemplo dónde voy a ir hay muchos centros de meditación hay un centro budista yo como con con una filosofía budista Hay

Voz 2 16:25 me gustaría de alguna forma a tener tiempo para meditar tener tiempo para pintar y tener tiempo también para mi fundación porque mi fundación es quiere ayudar a niños desfavorecidos niños que no tienen la posibilidad de de de ser alguien en esta sociedad de esa manera lo van a tener van a ser grandes bailarines como he hecho con

Voz 5 16:48 Igor Yebra por ejemplo o Eduardo Lao mil cosas o Joaquín de Luz

Voz 2 16:52 iba a hacer de ellos pues grandes bailarines del mundo grandes belenes fantásticos que puedan decir gracias a la Fundación Víctor Ullate estoy aquí

Voz 0446 17:04 es así Nos despedimos Victor Ullate es sólo una última pregunta quién dirías que has sido el Faro de tu vida

Voz 1 17:08 ya

Voz 2 17:09 bueno mi padre mi padre

Voz 5 17:12 haré mi padre mía para mí yo lo tengo siempre presente y es mi ángel de la guarda

Voz 1 17:18 muchas gracias

Voz 0446 17:20 nos ha acompañado durante esta madrugada