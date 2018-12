Ángeles: "Estoy en el mismo punto de partida laboral que mis hijos"

Voz 1

00:00

mi nombre es Ángeles Jiménez me quedé en el paro pues con un despido objetivo hace dos años y medio con cuarenta y siete años toda mi vida me desarrollado como como diseñadora gráfica ha sido super feliz trabajando y nunca he tenido ningún problema bueno cuando me despidieron de esta empresa por supuesto para sustituirle por una becaria que a la que yo había enseñado además cuando me vi fuera pues bueno es cuando me he dado cuenta el frío que hace fuera soy madre de dos hijos de seis años empatía con ellos dos días porque pues porque estamos en el mismo a punto de partida los tres todos los días me he conseguido reincorporar al mercado laboral como en una empresa pues somos carné entonces Open somos hay dos perfiles aquí los los que son como mis hijos que que que tienen cero derecho no han conocido los derechos laborales en la vida de los que yo he disfrutado siempre estamos la gente hipermercado preparada que venimos de vuelta bueno yo estoy muy impresionada porque porque ahora en cincuenta años es ir al punto de partida todos los días como digo unos días me levanto un bucle existencial me levanto y digo bueno venga que ha gracias tienes trabajo que si te has criado a los hijos venga para arriba el otro día me levanto como o es hoy en el que bueno pues hijos llevan de España dos dos el año que viene yo pues no sé qué voy a hacer pues porque eso porque que me encuentro fuera de sitio hoy presento y esas historias