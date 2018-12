Flash deportes SER de las 10:00 (21/12/2018)

Voz 1161 00:00 cuatro equipos en Primera despiden esta noche el dos mil dieciocho desde las siete y media de la tarde en Montilivi Girona Getafe muchas bajas para Eusebio lesionados planas Muniesa Múgica Aday Robert Si Doom vía en los madrileños está en la convocatoria Flamini son bajas los lesionados Vergara Jamaat arbitrará el colegiado castellano manchego Alberola Rojas desde las nueve en Anoeta Real Sociedad Alavés Garitano se las ve complicados para hacer el once con muchas bajas también Zaldúa Merkel and Gorosabel Kevin Navas en Shanghai por lesión más fácil para Abelardo que sólo pierde por lesión abrasa en la que ha Eli arbitrará el colegiado catalán Estrada Fernández y mañana Joaquín alcanza los quinientos un partido de Liga en la Liga española noveno en la clasificación histórica a cuatro del octavo y a cinco del séptimo tiene claro que seguirá sumando mientras no sea un estorbo

Voz 1 00:45 me dan la enhorabuena porque bueno ya no hay jugar no sino ir en la forma en la que me encuentro no siempre vivo que echar por Etxabe está muy bien pero puedo seguir jugando puedo seguir encarnando metiendo goles siendo público importante y eso es lo que me hace lo que le hace solucionado

Voz 1161 01:00 el que de momento no puede jugar es el colombiano Murillo fichado ayer por el Barça ya que no puede ser inscrito hasta el dos de enero se abra la ventana invernal de fichajes primeras palabras como culé en la televisión del club

Voz 2 01:10 me feliz es dueño cumplió que no intensión de ayudar al equipo en lo que pueda estar a disposición del cuerpo técnico y disfrutar un poco de este gran club que que es el mejor del mundo así que contentísimo espero que todo salga bien

Voz 1161 01:22 el Barça abona al Valencia millón y medio de euros por la cesión y tiene una opción de compra de veinticinco millones no obligatoria para el mes de junio después de haber jugado sólo tres partidos en la temporada en Champions contra la Juventus en Liga contra el Celta en Copa contra el Ebro también se va hoy de vacaciones cuatro equipos en segunda jornada diecinueve dos partidos desde las siete de Tenerife Granada a las nueve de la noche Mallorca Nástic del Mundial de Clubes en el Real Madrid están pendientes de de Estado de Asensio ayer no entrenó hoy se le realizan las últimas pruebas al mallorquín que tuvo que retirarse en las semifinales a los quince minutos frente al que asuma por problemas musculares también es duda para la final de mañana en la N ante la Alain el delantero mariano que sigue sin entrenar con el resto del grupo además en la Euroliga se completa hoy la jornada catorce con el Bayern Múnich Real Madrid a las ocho de la tarde de ayer Olympiacos noventa y ocho Gran Canaria setenta y siete y Baskonia setenta Barcelona setenta y siete y en la NBA madrugada con sólo dos partidos y sin españoles en juego Miami ciento uno Houston noventa y nueve y Clippers Cientoveinticinco Dallas ciento veintiuno más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER Carrusel deportivo hoy en todas las emisoras de la Cadena ser clave