SER Historia: Mérida (23/12/2018)

Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares

Voz 1795 00:05 la medida se funda en el año noventa y cinco antes de Cristo el propio el reinado

Voz 0772 00:11 el emperador Augusto es una concesión a los

Voz 1795 00:14 ese mérito que ha ganado las batallas cántabra le han dado unas tierras como premio por esa victoria

Voz 2 00:22 vienen a a a formar una nueva vida han sido militares a todos los cuarenta cuarenta y dos años era se convierten en propietarios y trabajadores de la tierra y explotadores de los recursos que ofrece la la zona de Mérida

Voz 1795 00:34 en los méritos elevan a dar muchas tierras una buena cantidad de tierra iban a situarse en un punto muy estratégico

Voz 2 00:43 Augusto dice en su testamento que él compró de su propio te Julio tierras para repartir entre los colonos pudo haber una una población mixta pero indudablemente el núcleo fundamental fue de Legionarios Veteranos de eméritos

Voz 3 00:58 de las lecciones quinta a Lauda M

Voz 0772 01:14 comenzamos un nuevo programa de Ser Historia hay comienza emocionado por el lugar en donde me encuentro el Museo Nacional de Arte

Voz 4 01:21 lo de Mérida para hablar de una ciudad para hablar de un aquí

Voz 0772 01:25 dura que ya no es introducía un poco en el fragmento del eh reportaje que hemos es con que hemos escuchado de fondo no en la voz de Pedro Mateo investigador del CSIC de uno de nuestros invitados José María Álvarez en un documental titulado Mérida el eco imperial digo que estoy emocionado porque no solamente la cantidad de gente que hay en esta en este salón de actos sino sobre todo por venir a una de las cunas de de nuestra propia cultura una de las cunas que da cierto sentido al origen de lo que hoy somos sobre todo también Nos da mucho sentido a a los que amamos la historia los que me siguen los que me conocen saben que yo soy egiptólogos Egipto loco pero la pasión por la historia la pasión por el mundo por el mundo romano desde luego que no puede dejar de ser un elemento muy importante en lo que es nuestra propia historia como digo siempre vamos a intentar hacer un poquito más de historia comenzamos

Voz 5 02:33 ah

Voz 0772 02:36 bienvenidos a Ser Historia lo acaba de anunciar estamos en el salón de actos del Museo Nacional de Arte Romano aquí en la ciudad de Mérida en pleno corazón de de Extremadura para compartir con todos nuestros oyentes y con el público que abarrota este salón de actos dos horas repletas de Historia vamos a hablar de la Mérida romana vamos a hablar del mundo visigodo vamos a hablar del mundo cristiano del mundo árabe de todos esos argumentos culturales civilizadores que han dado un poco sentido a lo que nosotros somos en la en la Península Ibérica quería agradecer al Ayuntamiento de Mérida al propio Museo Nacional de Arte Romano Almenar por la cesión de este de este salón a Grupo G tanto en Italia a iba a los patrocinadores de este de este programa sobre todo al público asistente con que quería los que quería recibir pues precisamente con un fortísimo aplauso muchísimas gracias

Voz 6 03:41 si a ser Historia y las redes sociales en Twitter arroba SER Historia en Facebook SER Historia y en youtube

Voz 7 03:50 seis listo

Voz 0772 03:53 en Instagram también SER Historia si hacéis fotografías arroba Hacer historia en Instagram que tenemos que cambiarlas cuña Jesús bienvenido de nuevo una semana más a SER Historia qué te parece el marco donde estamos

Voz 8 04:06 hasta te voy a decir impresionado emocionado impregnado historia

Voz 0772 04:12 desde luego que los menos porque el el lugar lo que decía antes no hemos estado visitando un poco eh en las dos últimas horas este este museo es increíble no la la historia que transmiten y las sensaciones que transmiten las piezas no de de personas como nosotros exactamente igual que no nosotros que estuvieron aquí hace prácticamente dos mil años con su vida cotidiana con sus pensamientos sus amores sus ideas su teología a su forma de pensar que en muchos aspectos lo comentábamos con con los de las personas que los hacían de de guía e somos exactamente iguales a a ellos

Voz 9 04:48 lo que me impresiona al museo de estas características son dos cosas una es que estamos viendo piezas original este caso piezas de El Mundo Romano o te hace dos mil años de antigüedad hombre

Voz 0772 05:01 Museo de piezas falsas sería

Voz 9 05:03 por qué en algunos casos los lectores mal mal catalogadas pero bueno aquí estamos hablando de piezas originales eso ya de de una forma de otra ya te te emociona no incluso sabes que hay una especie de disciplina que hay gente que toca una pieza original y automáticamente se traslada al momento en que esa pieza fue confeccionada o fue usada por otra parte si tras la cuenta Nacho con Pires perfectamente en este museo todos lo que es la parte profana con la Sagrada es decir tal o esos bustos de emperadores junto con la mitología con los dioses con las supersticiones y ahí te das cuenta de algo que por desgracia se ha perdido con el tiempo que era la convivencia que era el sincretismo que era la simbiosis entre esa

Voz 10 05:49 la vida cotidiana militar hogareña

Voz 9 05:51 doméstica junto con la presencia continua de esos dioses a los que había que tener ah bien ya que agradables porque si no tuviera podía surgir unos cambios bastante dramáticos y aquí sabe perfectamente dónde también en sus hogares lo vivían no percibía y los sentían y luego ya con el tiempo pues hemos ido es desligar desligado es aparte no más profana con la sagrada y a quién ya digo que se ve a la perfección esa simbiosis

Voz 0772 06:21 desde luego que si a mí me como decía al principio me he emocionado no el el hecho de devolver al museo estaba en varias ocasiones la primera de ellas fue en el año noventa al poco de Desire inaugurado cuatro años después en los últimos veinte años He venido varias veces no y siempre era la lo que se lo comentaba algunos de las personas que nos ha que nos acompañaban que yo he venido en ocasiones para grabar aquí con con televisión ir dejaba al cámara haciendo su trabajo yo me escapaba unos minutos para poder disfrutar de este de este museo un museo que tiene historias fascinantes que contar que son los que vamos a desarrollar un poco en el en el Cronovisor Jesús tengo aquí preparado nuestro teclado cuál es la fecha que propones esta semana para viajar con nuestro Cronovisor

Voz 9 07:06 de momento no nos va muy atrás pero va a ser una fecha muy importante ITA mi muy relacionada como no con este museo la fecha es el diez de febrero de mil ochocientos treinta y cinco

Voz 11 07:27 sí

Voz 13 07:33 qué tal Soraluze

Voz 14 07:38 no

Voz 0772 07:52 Jesús adonde más traído estamos en una zona rural campestre acaban de pasar unos caballos están excavando aquí en el suelo vemos una patinan blanca no en la superficie brillante de ese suelo que está apareciendo donde más traído

Voz 9 08:04 te trae dos Mérida Mérida sorpresa estamos en Mérida estamos en una casa de la calle Sagasta ahora con el tiempo se ha convertido en un centro de interpretación de la siete sillas pero en este momento en mil ochocientos treinta y cinco está haciendo reformas en esta casa y la dueña encuentra ni más ni menos una pieza arqueológica de primer orden que es ni más ni menos que

Voz 8 08:30 mosaico mosaico romano evidentemente por las teselas que estábamos viendo Il en su esplendor vestir amplísimo muy

Voz 9 08:40 durante donde aparecen se respecto lógicos donde parece que hay unas musas donde parece que se ve como una especie de lagartos tipo cocodrilos y una vez que se desbrozar todo esto ve en su extensión es su esplendor pues no estamos hablando de mosaico mosaico que siempre hay alguien que lo intenta

Voz 8 08:59 poner nombres al que dijo esto es un mosaico óptico porque como hay cocodrilos todo tiene que ser el Nilo después bueno pues Mirotic

Voz 0772 09:04 es el es lo primero que preguntado cuando he visto el el mosaico en el en el museo en desaparece enorme donde se encuentra ahora he dicho y porque lo llamaban en lo Tiko precisamente por eso no es los aspectos más orientales no la presencia de de cocodrilos y animales exóticos que recordaban un poco el el valle del Nilo

Voz 9 09:22 sobre el que representó el cocodrilo en este mosaico no había visto un cocodrilo en su vida es una mezcla entre dragón lagarto cocodrilo vamos a poner me pulpo cocodrilo como animal de compañía

Voz 0772 09:34 de que el otro día lo decíamos siempre acabaremos hablando de Egipto

Voz 8 09:37 de León nuestro pueblo

Voz 9 09:39 pero bueno bueno para vivir en la la segunda parte para eso estamos aquí en este Cronovisor y para eso estaban oyendo no

Voz 8 09:45 no como escapaban en fin los picos porque siempre hay algún gracioso en este caso un zamorano que el hombre aplicando en fin subir sus métodos de abrir derrape tomate con sus varillas pues ha dicho que te impulsa evidentemente que debajo de este mosaico neurótico hay ni más ni menos que un tesoro

Voz 9 10:10 que hay las orejas con con oro posiblemente también con plata y que hay que excavar en un sitio concreto para poder desenterrar eso que en todo que es una especie como de escenario una especie de plataforma que es el mosaico pero lo interesante no está ahí sino abajo igual que evidentemente le hacen caso empezar a excavar excava buscaba que empiezan a machacar las teselas del estreno a escarbar los que ya excavar porque lo que están excavando es lo que hay debajo del mosaico lo que van encontrando es pues tierra son piedras pero evidentemente no encuentran tesoro el Zawahri como no quiere en fin que dar desprestigiado dice que en lugar de cavar excavar en esa parte que lo hagan en otra zona todos los que hayan visto el mosaico neurótico impresionante que está en este Museo Nacional de Arte Romano verán que hay distintas partes que tienen un colegio de distrito porque alguien por suerte le dio por dibujar todos los contornos todas las figuras y todos los seres mitológicos entre ellos el Pegaso Ibarra fuente es decir hay distintos elementos incluidas las musas incluidos también las cuatro estaciones ya excavando excavando picando picando y destrozando destrozando al final alguien porfía con cuatro dedos de frente dijo parar ya que que no ningún tesoro que el Tesoro lo estáis teniendo a la vista no es precisamente lo que está debajo sino lo que está en las superficies ni más ni menos que este gran mosaico ni lo típico este gran mosaico que por suerte ha podido llegar a nosotros

Voz 0772 11:35 fíjate Jesús que a mí una de las cosas que más me apasiona de todo es la historia de la arqueología ya hay un relato precisamente que nos hace viajar en el tiempo más allá de nuestro Cronovisor a esa fecha de de comienzos del año mil ochocientos tres hay cinco cuando apareció el el mosaico neurótico es un relato publicado en la revista Mensajero en el número noventa y uno el treinta de mayo de ese año mil ochocientos treinta y cinco publicado y escrito mejor dicho por de Larra uno de los poetas románticos uno de los escritores románticos más eh cautivador es que hemos tenido si te parece vamos a escuchar un pequeño fragmento del artículo que publicó eh Larra en esta revista Mensajero vamos

Voz 1604 12:17 cavando un labrador su corral encontró recientemente debajo de su miserable casa el pavimento de una habitación indudablemente romana echo de un precioso mosaico en el cual asombra tanto la obra de la apariencia como el lujo que revela piedrecitas iguales de media pulgada de diámetro y de colores hábilmente combinados forman figuras simbólicas cuya inteligencia no es fácil algunas tienen un carácter egipcio lo cual puede hacer sospechar si habrá pertenecido la algún sacerdote o Arús Price a la cabeza de la pieza se descubre pero no se descifra una inscripción en letras latinas y a los dos lados parece prolongarse el precioso mosaico a otras habitaciones no descubiertas todavía

Voz 0772 13:09 fíjate que a sus que no lo comentado al principio se me ha pasado totalmente aquí comenzaba de alguna forma la historia que también hoy celebramos que son esos veinticinco años de la ciudad de Mérida como eh edad patrimonio de la humanidad no solamente por la cultura romana sino también la cultura e como comentábamos eso sí en la introducción visigoda cristiana árabe infinidad de culturas indicadas culturas paganas culturas cristianas que dan ese empaque esa sobriedad al a la historia de la ciudad e extremeña que estamos visitando visitando hoy y como comentaba Mariano José de Larra ese mosaico quizá todavía tenía muchos aspectos todavía por por descubrir no era le le fascinaba no el ya hablaba de sus elementos egipcia no es decir más eh relacionados con el con el Valle del Nilo y anunciaba un poco en el valor no que en definitiva ha tenido ese trabajo es ese mosaico

Voz 9 14:09 hombre evidentemente la rueda era una persona culta sabía perfectamente lo que ahí había visto en sabía encontrado unos meses antes de que el llegar a Mérida viaje más obreros relámpago Un viaje que desde Madrid hasta Mérida tardó cuatro días Dimas menos en las diligencias de aquel momento pero cuando lo vio una de las cosas que cita también articule un artículo que se publica en dos partes es que le parecía en fin un poco bochornoso que teniendo una joya histórica de este calibre que no si no tuvieras ni siquiera por ejemplo un techado no como una especie de cobertizo pues para que estuviera protegido también de las inclemencias del tiempo en fin las inclemencias meteorológicas llamaba la atención pero que era que formaba parte yo creo que de aquel momento que era por desgracia había mucha gente que cuanto se encontraba un tesoro estas categorías el Tesoro siempre pensaban que estaba de bajos a este caso del orillo o del vidente de turno era más frecuente de lo que parecía incluso José María Álvarez lo ha dicho más de una vez el que es cronista de Vereda de que que no se reconocían no se valoraba tanta riqueza arqueológica que se están encontrando porque es verdad que en Mérida como pasa en otros lugares allí donde esclavas encuentras algo pues no será la importancia Isa dejaba clásicas arrinconado eso le llamó mucho la atención a Larra ya eso es lo que un poco de escribió en este artículo

Voz 8 15:33 la pena es que al final como poco casi casi

Voz 9 15:37 como humor negro pues el hombre salió tan desesperado que dos años después se suicidó no fue por esta circunstancia pero estaban los últimos momentos y que le iba a decir a él no que estos era de los últimos artículos que escribe justo precisamente presenciando la belleza pero también por otra parte la dejadez que estaba ocurriendo en en mil ochocientos treinta

Voz 0772 15:55 bueno una dejadez que ha cambiado en las últimas décadas no impone eso hoy podemos disfrutar de de Mérida como Ciudad Patrimonio de la Humanidad sin embargo en el sabes Jesús que en este Cronovisor siempre estamos con un pie en el mundo quizá más étnico en el otro en el mundo de las leyendas del misterio Roma precisamente está plagada de este tipo de de leyendas de mitos de misterios algunos los podemos ver perfectamente en las teselas que que forman el él mosaico del que acabamos habla de del que acabamos de hablar y sin embargo siempre pensamos en la cultura romana como una cultura muy sofisticada todos esos sobres de ingeniería que podemos ver también a quién en Mérida pero también tenían esa forma de pensar ese miedo ese miedo a la a la incertidumbre no que lleva a la propia existencia vital del ser humano lo que les propició la creación de de amuletos de rituales de de cosas que ahora no es llaman muchísimo la atención no como podían navegar un poco también ellos en entre esas dos aguas

Voz 9 17:00 tiene que conozcan la cultura romana se da cuenta de que eran muy supersticioso más de lo que nos podemos imaginar eh decía Polly vio que los romanos eran más religiosos que los propios dioses tenía prácticamente un altar a muchos de los dioses pedestre para tenerles eso ha bien para propiciar su buena suerte para evitar el mal Piojo entonces eran personas era gente muy implicada dentro de este tipo de creencias de supersticiones hasta el punto en el que bueno es que dentro de esos dioses menores no vamos a hablar del panteón olímpico del entre los grandes dioses pero dentro de los pequeños dioses maravilla cuatro que eran fundamentales por una parte estaban los dioses lares esos Larios no que estaba sobre todos los Atrium de los damos era pues los que protegía prácticamente lugar pero también protegían las ciudades Iñaki representado poco con él Genius que era el pater familias por lo tanto protegía a todo lo que estaba en el interior eran los bares y lo había distintos tipos estaban los lares viales los que protegía las encrucijadas de caminos que nuevo por cierto se va a Christian y tanto allí donde ya horario eh en una encrucijada es decir lo público luego se convierten en ermitas dedicadas a San Julián

Voz 8 18:13 más sagrados ahí por eso porque eh hay muchos también cruceros

Voz 9 18:20 a parte de Galicia donde se les de casa Julian y mucha gente desconoce que era lugares de tránsito lugares que se dedicaban a Mercurio o a Hermes es decir a adioses poco que propiciaban el tránsito de un lugar a otro bueno estaban los penales por ejemplo que tenga que ver con las despensas estaban los Narváez las larvas que tenga un poco por los los los perjudiciales en fin los los seres más negativos si estaban por supuesto los males que eran los espíritus de los antepasados que siempre estaban ahí para proteger a la familia

Voz 0772 18:49 mientras bebe un poco de agua que veo que te de un atragantar vamos a escuchar un corte que tenemos de Israel Espino seguro que muchas de las personas que asisten eh a este programa que estamos realizando en el salón de actos del Museo Nacional de Arte Romano aquí en Mérida la conocen ella es periodista es antropóloga tiene una página web fascinante que yo recomiendo desde aquí que es la vuelta al mundo en ochenta mitos que nos ayude un poco a ver esa otra visión no haberse otra forma de entender el mundo de los antiguos romanos en concreto al miedo que tenían a la segunda muerte que es algo muy egipcio volvemos a meter la cuña de de Egipto no vamos a escuchar

Voz 18 19:29 humanos realmente no le tiene miedo a la muerte tenía miedo a la segunda muerte era del olvido a la mala muerte que era San German enterrado que desintegrarse eh sobre todo propios pensaban que sigue teniendo una mala muerte interesaban mal estabas condenado a convertirte en munición larvas en los fantasmas normal eleva fantasmas malvados que se dedicaban a hacer por izar a los vivos hasta conseguir que la sepultura conseguir eh venganza además había un montón de gente que en teoría era susceptible de ser convertido en fantasma una vez una vez muerto por ejemplo las criminales por supuesto aquellos que dan ajusticiados Todos los ahorcados que no tocaban el suelo también lo exigidas los discapacitados enfermos contagiosos y también gente que que había desempeñado largo de su vida trabajo los llamados informantes en esa época

Voz 0772 20:29 fíjate esa realidad paralela que vivían los romanos en su vida cotidiana con el con esos miedos no me antes lo decía el podían diseñar eh pues ingenios

Voz 8 20:41 mecánicos de lo más sorprendente dos mil años después los

Voz 0772 20:44 hemos pensar así pero seguían teniendo miedo

Voz 8 20:46 a las mismas cosas que otras culturas entre comillas menores sentían en otros lugares de del mundo claro totalmente traslado uno de los grandes imperios de la humanidad eso no

Voz 9 20:57 estaba tenerlo Oviedo claro tanto a la muerte en sí sino lo que había más allá de la muerte y eso es un miedo ancestral que todas las culturas y nosotros ya sabes que hemos heredado muchas cosas de los romanos además de gran parte el sistema jurídico en gran parte no esos sistemas de comunicación pero también gran parte

Voz 8 21:17 esos creencias de sus supersticiones de sus fiestas unas fiestas siempre

Voz 9 21:22 muy relacionada especialmente para conjurar estos malos efectos o malos augurios

Voz 8 21:28 y uno de los amuletos más famosos de ellos que por cierto podemos ver también en este museo nacional sólo quedaban fascinados los fascismos son los textos cuenta ilustran le nos suena boletos físicos porque ellos tenían una

Voz 9 21:43 la concepción de que el falo te protegía te protegía e ir no sólo ya por el simbolismo de la fertilidad que tienes sino también contra el ahogamiento de hecho al fan los que son doble es decir por una parte a par hace lo que sería el miembro viril por otra parte parece lo que suma puño con la Figa o la Liga

Voz 0772 22:04 Aído es un elemento a Montoro

Voz 9 22:07 finalmente de defensa de protección eso era muy habitual pero tan habitual incluso que se colocaba también en las cunas de los niños cuando nacía crear los Tintín Avon es decir es una variante porque tenían Campanillas entonces ahí se el se metía otro elemento más que ya no sólo es el efecto las de forma en el falo lo que propicia hay lo que genera sino que el propio sonido también crea como un campo energético alrededor para evitar que esos malos espíritus acerquen a la cuna del niño que salgo general que salvo que también luego el cristianismo Orera con las campanillas con las campanas de las iglesias con las luces de los lagares por ejemplo también para proteger a la casa todo son elementos que son muy comunes a prácticamente todas las culturas pero el falo hecho lo llevaba colgado igual que la luna por ejemplo son esos elementos que se colocaban hubiera niños hubiera hombres hubiera mujeres siempre con dos finalidades muy claras por una parte la fertilidad eso también saciar y puso fin a estas en los campos para propiciar la agricultura Historia también para evitar el mal de ojo tenían una obsesión tremenda para que no les echará el mal de ojo o para que no les mal dijera y ahí entronca ambos Nacho con otra de esas características comunes pero no demasiado conocidas dentro del mundo romano pero también de todo el mundo creo que era esas tablillas de maldición es cuando tú querías fastidiar a nadie no solo consistía en que tú verbalizar asno una maldición sino que los cree vías como lo escribí así donde lo escribía pues por supuesto en una tablilla que fuera de plomo porque el plomo estaba asociada Saturno estaba asociado al inframundo y había que hacer un ritual determinado para que surtirá efectos servía para todo para abastecer a un senador determinado que te había hecho la puñeta o sencillamente porque te habían robado determinados elementos de la casa y eso luego se tenía que colocar en lugares que tenía que ver con las entidades a las que tú acabas bien podía ser Cate o bien podría ser atrae cine fíjate que es una quimera pero que luego también los romanos por la utilizaron para este tipo de menesteres siempre

Voz 0772 24:12 antes en una tienda aquí enfrente del museo compró varios amuletos esos fatídicos tienes algún problema como hombre

Voz 9 24:17 es que por supuesto un amuleto Falco ya la verdad que mi casa creo que está de lo más protegida porque tengo amuletos de todo tipo de todas las culturas de todas las tradiciones Duty Pinault Komorowski faltaba más típico de aquí además es una reproducción hecha del original que se encuentra en una de las vitrinas de haber conmociona hacer que logró suelos

Voz 8 24:36 los suyos se parecen cencerros es algo más sofisticado

Voz 9 24:41 es un idilio es porque es el nombre que aparece en este Tintín hablo tendría que haber evidentemente pues con la persona que a lo mejor a la que iba destinada pero bueno es muy llamativo no porque son elementos que Lugo ha pasado también a nuestra tradición cristiana éramos heredado elementos paganos pero siempre con las

Voz 8 24:59 misma función el mismo simbolismo

Voz 9 25:01 entonces hombre las Estalella de maldición ya no se hacen ya no sentenciar rayano se sexo

Voz 8 25:06 vi venir a nadie dice que ha escrito

Voz 9 25:09 tuvo una maldita terminadas pero en el fondo situadas cuenta es en la esencia de la magia negra te esas mafias que se utilizaba Lobo con muñecas para intentar hacer el Mali de una forma de hacer el mal es también manifestarlo y expresarlo en un objeto determinado hay que fuera tablillas de plomo eso sería como dos cosas muy interesantes de otras cuartas que luego te contaré

Voz 0772 25:29 tú te has traído Tous amuletos desde estas hablando ahora de sus amuletos también un poco negativos en forma de de muñecas yo me he traído los Playmobil Clar de Roma que no que no podían faltar que son mi amuleto protector hay has mencionado también los enterramientos no vamos a volver a escuchar a a Israel Espino hablándonos un poco de las tumbas más extrañas algunas de ellas aquí en en Mérida que nos hacen ver también nos hacen pensar esa forma tan singular que tenían los antiguos romanos de de enfrentarse a la a la muerte de Sevilla viaje trascendental hacia el más allá

Voz 18 26:04 hay algunas señales que puede indicar que alguna en algunas tumbas estuvieron enterrados eh aquellas personas que pensaban que eran susceptibles de poder volver a medida concretamente se han encontrado algún tipo pues enterramientos está años sí han encontrado cadáveres en de cúbito pro no sea boca abajo con el construcción suelo de tal manera que si Salyut dicen que excavar a escalar hacia abajo como como los vampiros como se decía los vampiros para que no pudiesen salir de la tumba diese entrará más en la tierra y también algunas tumbas se han encontrado incluso algunos tipos de clavos pero no clavos del ataúd porque son diferentes unos clavos de bronce especiales para fijar ese ese alma al suelo es a los espíritus pueden ser molesto reclamaban para que quedasen mágicos para que pudiese resucitar pudiese vagar

Voz 0772 27:01 fíjate Jesus que en muchos aspectos eso forma de interpretar o mejor dicho de enfrentarse al al paso ése que decía antes de hacía el hacia el más allá el miedo es un poco también lo que nos recuerda al mundo de los de los vampiros en el centro de Europa para que en definitiva muchas tradiciones muchas culturas lo que van haciendo es tomar de la cultura precedente muchos eh de estos aspectos muchos de esos elementos eh culturales los adaptan a su propia forma de pensar al igual que nosotros hemos cristiana estado infinidad de de fiestas y de de elementos paganos a partir de ahí pues tienen su propia evolución su propia historia su propio devenir no a mí me hace mucha gracia cuando eh ahora por ejemplo el veinticinco de diciembre dice no yo que yo prefiero en vez de felicitar la Navidad pues prefiero felicitar las tumorales en este tipo de cosas Nola o el sol invicto híper clave en Roma cuando toma esa tradición no la inventaron ellos lo toman de una tradición anterior también no es x un poco el giro de de vuelta de de cada cultura realizando la propia interpretación de de esas eh de esa forma de de enfrentarse al algo a los miedos en definitiva

Voz 9 28:11 la mayoría de las fiestas basadas en dos elementos principales que son los ciclos agrícolas y los ciclos astronómicos de hecho lo que estamos celebrando ahora estas fechas son poco ese ciclo que corresponde con el solsticio de invierno Se cerraba mucho antes con los rumanos pues ellos sabían que hay un momento en el que en esa lucha entre el solo o las tinieblas y las luces ahora hay un momento clave pero que su momento clave que también tiene que ver con una serie de funciones agrícolas por esos hacia determinadas celebraciones en el fondo los que se está intentando es que la luz vuelva otra vez a imperar contra la oscuridad de ahí lo del sol invicto hay los cultos de mitra es decir de ahí que todo este tipo de simbolismo solar de dioses solares son también dos dioses redentores son los que vienen precisamente para redimir a la humanidad de esos bancos enviarles pecados no por utilizar una terminología mucho más cristiana pero que siempre es la misma finalidad tiene que ser a final de año a final de un ciclo justo coincidiendo con esos sostiene limpiar no esto es caro las fiestas ahora no ser una de ellas que es verdad que sería poco lo más parecido a nivel cronológico con nuestras navidades pero luego las navidades los elementos simbólicos que tiene el nacimiento de Jesús en un pesebre en fin la adoración de los pastores de los Reyes Magos todo eso no son elementos que originales del cristianismo sino que muchos están tomados ya queda reflejado en muchos ángeles apócrifos de otras tradiciones bueno lo que sí hizo fue una depuración para ajustarlo al momento a las estancias estamos en Mérida por ejemplo el sabes que la patrona Santa Eulalia patrona ya desde el siglo IV donde recoge muchos de esos elementos que hará paganos que luego se focaliza en Santolaria es decir lo que antes era un dios determinado romano que servía para cubrir determinadas necesidades ahora se rezaba a partir del siglo IV a rezar SAU tablones porque está cubriendo esas necesidades trato cubre mintió romano pero en el fondo situadas cuenta los rituales el simbolismo y el pragmatismo es muy similar lo que ya no haces por ejemplo el cuatro se sacaba un gran falo a los campos para que fueran fértiles ahora eso sea eliminado porque parecía bastante austero pero si se sigue por ejemplo representando esas cabezas de veus aquí hemos visto muchas en este museo cuando las cabezas de medusa que ahora lo ponemos como adorno en aquel momento era algo fundamental que se colocaba incluso las coraza no oye los escudos de los soldados porque te daba protección la cabeza medusa con esas serpientes que que son como pelos el fotos lo que te has petrificado lo que se intentaba hacer es que al enemigo le paralizadas todas son distintos elementos para conseguir el mismo fin yo me proteja éstos una especie de talismán Illa cabeceara Medusa dice las tradiciones que sirve para estos fines entonces poco a poco hemos ido reconduciendo esos viejos mitos paganos para convertirlos a nuestra semejanza y algunos han perdurado otros sacaran el tiempo han perdurado pues al estos estos tirábamos estos eh talismanes estos amuletos conformados informa de fan da igual pero sin embargo la Figa utilizando muchísimo las filas utilizó en el Camino de Santiago y todo el mundo la llamaba el palo se sigue utilizando siempre digo no como elemento erótico sino Lem como elemento de protección de fertilidad por qué hemos cambiado par pues hemos cambiado la forma de decir estas cosas pero los miedos las creencias las aspiraciones y los sueños no han cambiado tanto desde hace dos mil años hasta

Voz 10 31:39 aquí

Voz 0772 31:40 y desde luego que no porque en definitiva la forma de pensar del ser humano sigue teniendo las mismas inquietudes lo decía al principio no los mismos miedos e sentimos la mismo vínculos afectivos por los objetos más parecidos a a lo que sentían en este caso los romanos hace prácticamente dos mil años cuando fundaron la ciudad de de Mérida en donde no Nos encontramos en este salón de actos del Museo Nacional de Arte Romano de la ciudad de Mérida Jesús Callejo te iba a despedir eh de una forma especial porque aparte del aplauso que quiero que esta sala de de de me gustaría también recordar a Mariana Roa María narra preguntarán ustedes y quiénes Marina bueno pues Marlene arroba es una de nuestras oyentes más veteranas tiene prácticamente noventa y cinco años fíjate y ahí está puntual todos los fines de semana para escucharnos ayer Manuel eh su nieto me escribió para para saludarme desde aquí quiero que este caluroso aplauso que va dedicado a Jesús también vaya era nuestra oyente tan especial María Jesús muchísimas gracias una semana más para habernos ayudado hacer un poquito más historia a casa penacho complacer

Voz 11 33:20 han Ayerbe soltarlo y hermano cien produce gana con la la y a veces conviene usar la cabeza

Voz 21 33:44 no no

Voz 0772 33:51 continuamos en Mérida en la ciudad de Mérida en este salón de actos del Museo Nacional de Arte Romano celebrando los veinticinco años de la ciudad como parte de ese patrimonio de la humanidad en los próximos segundos quería a partir los con toda la gente que nos está escuchando a través de la emisión en directo a través de los podcast y por supuesto el público que tenemos en en esta sala pues con un protagonista muy especial que no ha podido estar con nosotros hoy pero que desde luego el otro día cuando estuve con el de le grabé un un saludo para la ciudad de Mérida yo creo que es una de las personas que más ha divulgado la cultura romana en los últimos años en forma de de novelas de libros fantásticos reciente Premio Planeta por una novela maravillosa titulada Yo Julia Santiago Posten

Voz 22 34:43 colas

Voz 23 35:54 eh

Voz 0772 35:57 escuchábamos ahora a José María Álvarez antiguo director del Museo Nacional de Arte Romano Cronista Oficial de esta ciudad de Mérida al que tendremos luego eh hablando precisamente recordando esos momentos de la inauguración de del museo allá por el año mil novecientos ochenta y seis en concreto el diecinueve de septiembre en un reportaje de la televisión de Extremadura yo creo que fue un momento muy especial por todo lo que suponía el trabajo de muchísimos años de tesón de de deseos sobretodo de como digo siempre no de intentar compartir con la sociedad pues un patrimonio realmente extraordinario no y que la ciudad lo lo merecía como definitiva luego ese trabajo de vino también de alguna manera lo que oyes no Merida esa ciudad Patrimonio de la de la humanidad Trinidad Nogales bienvenida a Ser Historia Trinidad Nogales es la actual directora del Museo Nacional de Arte Romano imaginó que aquel momento de mil novecientos ochenta y seis aunque STEs eh no fuera en la la directora fuera su su marido José María Álvarez eh debió de ser un momento emocionante no lo que significaba para la ciudad y sobre todo la proyección del patrimonio romano de esta ciudad

Voz 26 37:18 fue un momento muy emocionante como comentaba José María el director

Voz 27 37:24 entonces el museo en presencia del anterior director José Álvarez Sáenz de Buruaga para todos nosotros porque era un momento en que se hacía justicia con Mérida Mérida desde mil ochocientos XXXVIII en que se había creado el museo ITS llevaba reclamando la necesidad de un nuevo centro porque era consciente eh no solamente las eh podríamos decir los intelectuales es del siglo XIX sino a lo largo de todo el siglo XX eran conscientes que habían entregado su vida por un objetivo que era la recuperación de un patrimonio excepcional que estaba como dijo Larra era un niño dormido en los brazos de un gigante

Voz 0772 38:06 sí porque al museo en realidad tenía eh bueno ahora tiene ciento setenta y cinco años de vida no no era Museo Nacional no tenía en la categoría que tiene ahora mi este fallos jugoso edificio de Moneo eh pero las fotografías antiguas que yo he visto desde el museo tiene el encanto no desea que así lo comentamos antes como un gabinete de antigüedades

Voz 27 38:25 sí era una iglesia en el centro en el corazón de la ciudad donde ahora está la colección visigoda precisamente una iglesia la iglesia el convento de Santa Clara y allí se habían ido eh podríamos decir agrupando de la manera más lógica posible todas las colecciones desde mil ochocientos treinta y ocho hasta otro momento que va a ser capital en la historia de vida que es mil novecientos diez el año en el que comienzan las excavaciones sistemáticas de la ciudad y que empieza a emerger otro gigante que es su conjunto del teatro y el anfiteatro porque

Voz 0772 38:58 entonces incluso Larra lo cuenta en ese artículo que comentábamos antes con Jesús Callejo no deja en muy buen lugar a los habitantes de de Mérida por ese desapego no por esa pasividad que tienen ante la la belleza de los monumentos que había

Voz 27 39:11 bueno yo tengo como emeritense que romper una lanza en favor de los naturales de mi pueblo no era nada extraño es decir el sentimiento hacia la historia hacia el patrimonio

Voz 0772 39:22 paro generalizado insistía Erica es decir

Voz 27 39:24 era una reutilización sistemática de los materiales para construir nuevas obras no existía el concepto social del patrimonio entonces a los emeritense no eran una rara avis eran como toda la sociedad fruto producto de la falta de conocimiento y también en ocasiones de la falta de oportunidad

Voz 0772 39:47 pero incluso la la gente más preparada sofisticada como sucedió a finales del XIX con la aparición de la de la Dama de Elche la vendieron al Museo del en en París es decir siempre hemos sido bastante de esa pegados no a nuestro patrimonio el concepto de arqueólogo

Voz 27 40:02 ya es un concepto muy moderno muy contemporáneo era la búsqueda del tesoro lo que existía esa narración de cuando se está encontrando el mosaico ético era el día a día de cualquier ciudad que vivía encima de un yacimiento con dos mil años de historia como era el caso de Mérida hay que los ilicitanos sacarán una figura emblemática de su patrimonio del subsuelo de la vendieran al Louvre no era nada raro salieron en la Guerra de la Independencia lo sabemos multitud de colecciones Se cavaron trincheras desde el cerro del calvario para defender la ciudad en la Guerra de la Independencia estamos hablando de unos años antes de crearse el museo ese cavaron trincheras y salieron muchas estatuas que probablemente hoy estén en el Louvre en el British en colecciones inglesas o francesas en función de las tropas que tenían acceso a la ciudad pero esto era algo eh del pasado afortunadamente el siglo XX trajo un nuevo concepto social del patrimonio y sobre todo la creación de los museos como en grandes centros de conservación y de mantenimiento de la memoria colectiva que es lo que es

Voz 0772 41:11 como si a pesar de ese desfalco a lo largo del del siglo XIX de esa salida incontrolada de piezas eh el patrimonio están abrumadoramente cuantioso que hoy por hoy la colección de Museo Nacional de Arte Romano es extraordinaria

Voz 27 41:29 sí es una colección enormemente singular porque cualquier persona que llega al Museo al margen de Suu interés incluso formación recibe una una lección podríamos decir de Historia porque a través de las salas uno tiene la posibilidad de informarse de las facetas fundamentales de la vida humana antes lo comentabais eh sobre la superstición sobre ese universo de las creencias más e internas el ser humano pero también de la parte oficial de los grandes edificios de la propaganda política que nos parece que es algo nuevo que lo acabamos de inventar en en la sociología del siglo XXI invente sin embargo eso ya existía en Roma decía el emperador que al teatro uno tenía que ir a ver y a ser visto porque formaba parte de un oficio de su profesión política para la coleta

Voz 0772 42:23 es lo mismo por tanto

Voz 27 42:26 eh en el museo uno tiene la posibilidad a través de ese mensaje que lanzan las piezas ese es nuestro reto el hacer que las piezas hablen es fácil a veces hacer que las piezas hablen pero nuestra obligación como musicólogos como historiadores es conseguir que la el público la sociedad se apasione por ese conocimiento

Voz 28 42:49 años

Voz 29 43:03 sí

Voz 28 43:12 venga

Voz 30 43:39 ser difícil separarme cuentos emoción estudiárselo como el mismo tipo cuantas esté muy cero Santa Justa exconcejal pues voy con comprobarlo

Voz 0772 43:58 escuchábamos a Rafael Moneo en un fragmento de un reportaje de la televisión extremeña hablando precisamente de de esa grandiosa creación en la que hoy nos encontramos en esta que son hablando con tienen le da fe de Trinidad Nogales directora del Museo Nacional de Arte Romano Trinidad creo que fueron seis años no los que tardaron en levantar este este edificio en donde se conjuga perfectamente yo creo que fue uno de los grandes logros de de Moneo la antigüedad con el presente no hay gente que no sabe realmente a donde mira si al edificio o a la belleza de las de las piezas yo creo que es uno de los mejores museos que en el mundo

Voz 26 44:37 bueno Moneo ha reconocido que quizás ha sido su mejor obra yo creo que para no

Voz 27 44:43 arquitectos muy difícil decir que una obra es la mejor que tiene porque siempre piensa que va a venir otra otra creación diferente Moneo había sido becado becario durante un año en la Academia Española de Bellas Artes en Roma hice había digamos imbuido de la cultura e en la ciudad de Roma de de la arquitectónica es decir había visitado esto me lo contó a mí en nos lo contó a nosotros en alguna ocasión se había impregnado de lo que era el concepto arquitectónico de Roma Il quiso hacer no un pastiche me es decir no un edificio a la romana con la columnas etcétera que es a veces el recurso más fácil sino quiso hacer una lectura de una fábrica romana utilizando tres elementos fundamentales el volumen la luz también el material utilizando la fábrica de hormigón con ladrillo utilizando unos espacios transversales Inter comunicados muy de tipo Cristo Pórtico a la romana a la zona de la cripta a la zona de la nave principal y luego una dimensión acorde con las colecciones que se iban a exponer porque el museo está hecho en una dimensión en una escala sobrehumana podríamos decir de la nave principal porque sobrehumana era la arquitectura donde iban alojadas esas piezas pero sin embargo cuando uno va a la primera planta o a la segunda galería el canon es mucho más pequeño es más humano porque lo que allí se exhibe son objetos de la vida cotidiana donde el espectador se enfrenta a un poco de tú a tú con esa colección con la que los ciudadanos rumanos convivían con la numismática con la cerámica con el vidrio con la orfebrería con

Voz 8 46:27 los objetos que tenían en suspenso

Voz 27 46:30 la casa en su mesa en su vida más común y más normal sin embargo la gran nave principal esa que se abrió el día de la inauguración y que dejó al público boquiabierto era era un concepto arquitectónico muy muy megalómano podríamos decir

Voz 0772 46:49 desde luego y además caminando esta tarde por el museo se podía sentir perfil perfectamente esa esa pensión no me atrevería decir así no de de las líneas verticales tan tan extensas rodeadas de de columnas de de grandes togados de figuras realmente grandiosas y luego los elementos más cotidianos que imagino también al visitante son los que más le acercan los que más le ayudan a hacer ese viaje en el tiempo dos mil años es atrás para ver lo que comentábamos en la primera parte del programa con Jesús Callejo no que realmente hemos cambiado muy poco no en el día a día de los del del mundo del mundo romano y tenemos las mismas necesidades ante los mismos problemas

Voz 27 47:27 pues sí hemos cambiado poquísimo nada nuevo bajo el sol que decían también en en el aserto latino pero es verdad que cuando uno contempla determinadas piezas sobre todo esas piezas de la vida cotidiana pues eh cree estar todavía en a veces en objetos que no han sido familiares sobre todas las culturas que somos más rurales no en las en las culturas que estamos más cercanas a esa a esos elementos tan tradicionales ya esa cultura popular que se comentaba antes del amuleto de objeto profiláctico de la pieza cercana incluso algunos recordamos de niños pues esos escapulario si esos objetos que nos colgaban las Abuelas e gente anciana porque lo tenían como una parte de su creencia de su sabiduría popular

Voz 0772 48:15 poco hemos cambiado desde luego que desde luego que sí para poder disfrutar de ello recomiendo desde aquí la visita al lugar en donde nos encontramos el Museo Nacional de Arte Romano en Mérida que nos ha abierto las puertas de una era absolutamente generosa para poder disfrutar con toda esta gente que llena aquí el salón de actos del Museo y sobre todo de la de la charla distendida lo cuente también con los invitados que estamos teniendo como la la directora de esta de esta maravillosa institución Trinidad Nogales muchísimas gracias por la cesión de de este espacio para la realización del programa y como digo siempre a nuestros invitados muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia

Voz 27 48:58 muchas gracias ha sido un placer

Voz 11 49:06 bueno menos con ninguno de del lado de niño muy prefiere no pues pero me ha cumplido

Voz 3 49:30 el escritor latino Juvenal el pueblo romano no se preocupaba de la política se queda quieto decía sólo ansía dos cosas van espectáculos circenses sus espectáculos preferidos estaban en anfiteatro en el circo este anfiteatro es de los más antiguos de España fue mandado construir por Augusto al mismo tiempo que el que hace aquí se celebraban combates declararía dolores de gladiadores contra fieras o de fieras entre sí quince mil vociferantes espectadores seguían desde estas gradas aquellas luchas sangrientas algunos gladiadores llegaban a ser tan populares como los grandes futbolistas actuales y los seguidores de quiénes enfrentaban en la arena convertían los graderíos en San vientos campos de batalla

Voz 0772 50:32 sí y comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia aunque estamos realizando aquí en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida celebrando los veinticinco años de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad escuchando un fragmento de un documental de Pablo García y Ricardo Rodríguez dedicado a la Ruta Vía de la Plata es el título de este este documental entonces en los habrá un poco de algunos de los elementos con los que la edad es más eh más conocida para alarde del mundo emeritense de de la Roma más clásica contamos con la presencia de José María Álvarez el fue antiguo director de este museo y en la actualidad también cronista oficial de la ciudad de Mérida de la Mérida romana José María Álvarez bienvenido a Ser Historia quieta

Voz 8 51:23 lo hemos mencionado no sé cuántas veces lo hemos puesto algunos cortes ya

Voz 0772 51:27 ahora lo tenemos no nos detenemos centrado la primera pregunta que le quería hacer emérito Augusta o Augusta M

Voz 17 51:34 está gusta el merita según lo oficial sin lo las monedas en muchos documentos pero tampoco está mal decir en medida gusta pero gusta medidas sería más correcto creo que sin más oficial

Voz 0772 51:48 hemos visto al principio de de nuestro programa ese interés eh que había de de Larra eh ha explicado no de con el hallazgo de de ese mosaico antiguamente en el siglo XIX Mérida apenas tenía en la época en el último bueno a finales del primer tercio del siglo XIX cuando visitó el arranque de la ciudad tenía apenas dos mil habitantes ese interés por la ciudad eh ha cambiado absolutamente

Voz 17 52:14 de entender luego hay que reconocer que ya hubo un intento de poner a Mérida en su sitio y fue un gran extremeño Badajoz en SER Manuel Godoy Álvarez de Faria que intentó hacer de Mérida una Pompeya aquí destacó a un arqueólogo portugués Manuel de Villena que era de Setúbal excavó el Teatro Romano encontró la inscripción de la inauguración del edificio ilustró por ello el motín de Aranjuez dio al traste con su idea no tiene una calle en Mérida hay que ponérsela y hacemos el llamamiento y luego de cuenta también hemos tenido la suerte de la suerte de tener también ha como ya se ha referido con anterioridad me parece que fue Nacho que lo dijo la venida de Mélida Imaz y la avenida Ramón Mélida que con su alter ego que era Vasile no Macías los pusieron a disposición de los otros un conjunto excepcional que mereció con creces su inclusión en la lista del Patrimonio Mundial porque ahí estaba nosotros somos a veces muy modestos a veces debemos ser un poquito más ambicioso y lo fuimos entonces entonces que estaba ahí la titulación fuimos a por ella pero capitaneadas por el Ayuntamiento de entonces y la verdad es que es que todos luchamos para conseguirlo y ahí está desde luego sí

Voz 9 53:37 puso de manifiesto la importancia histórica de

Voz 17 53:39 Mérida yo me gustaría decir que Mérida fue la capital de la la capital de la fachada atlántica del confín occidental de de las tierras del Imperio una con su puerto que era por Lisboa y aquí en el Atlántico de una región cuasi nota cómo era Lusitania era un concepto vago que el pueblo romano por supuesto lo conociera muy bien que se como decían las crónicas de entonces donde empezaban las brumas y nieblas poco a poco la presencia de Roma fue colocando a nuestra tierra plena de recursos naturales oro plata tantas cosas en su sitio y poco a poco también Augusta mérito todas las el Lusitania se incluyó en en el sistema político

Voz 8 54:27 de Roma que fue Roma forma fue sí