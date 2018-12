"No se arrepintió, no retomó el lugar del que le habían destronado"

Voz 1274

00:04

la cárcel de Reading humedad inhóspita albergó de mil ochocientos noventa y cinco a mil ochocientos noventa y siete al que había sido el niño bonito el impertinente más ingenioso el artista mejor considerado de todo Reino Unido Oscar Wilde había medido mal sus fuerzas y malinterpretado la deriva social y en apenas unos meses había pasado de estrechar manos de admiradores a la salida de sus estrenos a los trabajos forzados de una condena ejemplarizante la versión de la que nos ha legado en su vibrante y estremecedor de profunda fue la de un juguete en manos de su joven amante Un frívolo Lord al que las que lo utilizó para ajustar cuentas con su padre y después le abandonó a su suerte sin escribirle ni una sola línea mientras agonizaba en la prisión su desgracia fue incuestionable Wael cayó en picado no sólo ante los ojos de sus lectores sino por su propia deriva emocional viviría pocos años más arruinado hoy alcohólico lejos del país que le había condenado por el camino murió su madre que le adoraba su esposa la sufrida consta que cambió el apellido de sus hijos pero que nunca dejó de pasarle dinero ni se divorció de él el juicio de Wael delató la podredumbre y la falsedad de una Inglaterra que alardeaba esta edición de las relaciones a la griega pero que se negaba a darle visibilidad ni nombre los entresijos del proceso y las consecuencias del mismo revuelven el estómago algunos de los acusadores se encontraban bajo sospecha de relaciones homosexuales que los convertían también en vulnerables el padre de darlas el marqués de Queens hoy chantaje sin rubor a unos y a otros incluido al primer ministro con tal de conseguir su objetivo alejar a su hijo el segundo que se encontraba envuelto en un escándalo gay de lo escrito la sociedad de su época e incluso de la nuestra exigió a Wilde no sólo una redención completa sino también un comportamiento Angélica Ali completamente coherente que no seguía no se arrepintió no retomó el lugar del que le habían destronar Wael tras cantar su pesar en una larga carta en una magnífica balada regresó con Alfred las cuando salió de la cárcel su relación fue breve y tan inexplicable como previsible aunque sus obras y continuaron estrenando él vivió de la caridad de sus amigos de una casado comprendió mejor de lo que hubiera querido o creído a sus compañeros convictos en Reading se enamoró de Henry página y se obsesionó con charlas jugamos Cruïlla ahorcado por asesinar a su esposa cuyo espectro le abandonó nunca son mi cobran Stoker el autor de Drácula y su esposa exquisita Florence Falcon de la que va un día estuve enamorado de visitaron en Francia regresaron horrorizado por su decadencia sólo algo empaña la lectura del de profundiza ese rasgó donde el alma dolorida de guay su negativa a asumir su imprudencia su responsabilidad en todo el desgraciado asunto que le llevó a la cárcel a la celda C tres tres aquello de lo que culpa dagas fueran obra suya como del jovencito todo el mundo es libre de perder la cabeza por un amor por arrogancia o por ceguera pero Wael tan sensible en todo lo que sonaba pecado redención volcó su rabia que debió ser mucha en eso espejo que no envejecida en ese Dorian que se encontraba salvo en su antiguo amante devorado por el dolor de la tease en esa carta sólo fue capaz de mirar hacia el exterior quizás porque su interior se encontrará hueco de sol alférez las por otra parte hizo poco por mejorar su imagen pública subida de aristócrata ocioso profundamente racista ahí poeta diletante serpentea entre juicios demandas con las que reivindicaba su honor o si el pedía cuentas hay tres una breve estancia en la cárcel escribió una parodia del profundiza inexistentes Nos hubiera gustado que el objeto de tanta preocupación fuera alguien más digno de ella pero no escogemos a los amores de nuestros amos