"Hacer ese viaje a la España de los años 40 supuso un problema emocional"

Voz 1 00:00 desde pequeña me encantaba escribir cuentos ni su viaje absolutamente maravilloso otra vez desde la imaginación el que te permite crear otras medidas crear personajes

Voz 2 00:14 tres oscars si le hay libros buenos nubes buenos que se venden por millones libros malos que se venden por millones libros buenos

Voz 3 00:24 que se venden unos cientos libros malos que también se venden unos cientos ni a ningún sitio

Voz 4 00:32 es que realmente todas mis novelas cada vez que terminado una ha sido un punto y aparte respecto a a la interior

Voz 5 00:42 hoy nos acompaña una de las autoras más leídas dentro y fuera de España con títulos como La hermandad de la Sábana Santa La Biblia de barro la sangre de los inocentes Dime quién soy

Voz 1363 00:52 para ello ya estoy muerto o Historia de un canalla sus libros se han publicado en más de treinta países y actualmente se está llevando a cabo la adaptación audiovisual de Dime quién soy Julia Navarro buenas noches buenas noches muchísimas gracias

Voz 1247 01:07 no visitarnos en plena antesala navideña no sé si le gusta la Navidad así me encanta la Navidad me parece bueno pues una forma casi estupenda de despedir el año estar en este programa has contigo me parece un lujo vamos que buen regalo de Navidad muchísimas

Voz 1363 01:25 las Julián no se o a pasar las fiestas las pasan

Voz 1247 01:28 Familia si las paso con mi familia con con con todas las personas que quiero con familia con amigos me encanta es la Navidad

Voz 6 01:37 y cómo se gestiona ese menú vegetariano siendo técnica en la familia porque a mí me lo echan en cara todo el rato pues es muy difícil como es vegetariano sí lo que pasa es que yo ya he dejado

Voz 1247 01:47 Luis cuando me dice

Voz 6 01:51 bueno pues pues en Nochebuena mientras todo el mundo tomó apago pues se ensalada ahí estoy encantado y feliz

Voz 7 01:57 sí de la vida muy bueno

Voz 1247 02:00 a mí no me cuesta ser vegetariana unos cuantos años ya cuánto tiempo no que llevo treinta y tantos años que soy vegetariana pero no es un sacrificios eso es lo que no entienden los que no son vegetarianos que nos miran bueno pues casi con diciendo pobrecitos lo que pierden en la vida no se dan cuenta que que que no nos perdemos nada hay que los que somos vegetarianos por por convicción por una cuestión ética respecto los animales estamos encantados somos absolutamente felices

Voz 1363 02:33 Julia Navarro publicó hace dos meses tú no matarás su séptima novela que vaya por la segunda edición no sé si debemos estar ya casi en la tercera practicamente en ella relata la historia de tres amigos Fernando hijo de un republicano represaliado por el franquismo Catalina que es madre soltera y esto determina claro su existencia en pleno franquismo Eulogio

Voz 1247 02:54 que ha perdido a sus padres los tres hombres

Voz 1363 02:56 Dimas de la dictadura se marchan de España durante su exilio van a recorrer la Alejandría de la Segunda Guerra Mundial fascinante el París ocupado Lisboa Praga Boston o Santiago de Chile en este viajaban encontrar situaciones difíciles desgarradoras apasionantes pero dice usted Julia que esta no es una novela histórica que es una novela de personajes

Voz 1247 03:19 pero yo creo que hay en España extraordinarios novelistas de novela histórica que abordan realmente el contar la historia pero me ambición nunca ha sido en ninguna de mis novelas contar la historia ambiciones contar historias de personajes pequeñas historias esas pequeñas historias lógicamente hay que contextualizar las todos somos hijos de nuestro tiempo sino contextualizadas en el tiempo en el que está transcurriendo esa historia de esos personajes no se entiende nada por lo que decía todos somos hijos de nuestro tiempo si nosotros cogemos a la historia de un adulterio Anna Karenina no no no no cuentas el contexto en el que sucede ese adulterio dices bueno todo esto qué cosas más absurdas y que disparar pero todo tiene sentido porque Tolstói escribe minuciosamente cómo era la Rusia cómo era aquella sociedad en la que le toca vivir Ana Karenina bueno pues realmente los escritores rusos de de finales del XIX principios del veinte han sido han ejercido siempre una gran influencia sobre mí porque yo admiro esa capacidad para qué contar historias de personajes pero al mismo tiempo el escenario de esa historia vaya en concordancia con con esa pequeña historia llama mucho

Voz 1363 04:46 atención asegura usted que es la novela que más le ha costado escribir que le ha producido angustia especialmente en la primera parte que se desarrolla en Madrid de hecho suele usted escribir cuando está en promoción y creo que ahora no lo está haciendo que necesitaba descansar un poco

Voz 1247 04:59 sí

Voz 6 04:59 pues se hubiese necesitado descansar pero no lo he hecho

Voz 1247 05:03 qué y la verdad es que ha ido todo muy seguido porque perdí la novela en un taxi perdió novela sí

Voz 6 05:11 antes de entregarla el día que la iba a entregarle entonces aquello fue con todas las correcciones y esta vez no estoy aquí angustia pues no que se lo puede imaginar por favor si alguien encontró mi novela que me la devuelvan porque ya no ya no ya no ahora ya da lo mismo porque la novela ha sido publicada pero tengo una sensación como como no se de usted le dejó en un taxi como si alguien les entra en tu casa hay se hubiese llevado algo algo tuyo bueno ha sido un poco complicado pero sobre todo la primera parte de esta novela

Voz 1247 05:42 me empecé a escribir en el dos mil trece hacer ese viaje a la España de los años cuarenta para mí supuso un problema emocional no podía dejar de acordarme de mis abuelos no podía dejar de con de acordarme de las de las historias que yo escuchaba en casa te cómo habían vivido ellos pues la posguerra la Guerra Civil el sufrimiento y de alguna manera fue como cómo dar marcha atrás ir volverme a encontrar a contar con con con mis abuelos que desgraciadamente ya no están sumergirse en un Madrid en blanco y negro yo no veía los colores cuando estaba escribiendo es como si los colores hubiesen desaparecido de mi mirada

Voz 7 06:32 de mi mente eh

Voz 1247 06:36 me daba cuenta que me estaba implicando emocionalmente yo nunca me he implicado emocionalmente ninguna en aves

Voz 1363 06:42 claro es que estaba usted recuperando parte de su patria

Voz 1247 06:45 Moneo emocionada Memoria Baleares estaba recuperando eso tuve que deja

Voz 1363 06:51 dar la la novela aparcada

Voz 1247 06:54 la metió en un cajón ahí bueno allí se quedó hasta el dos mil dieciséis en que que la recupere

Voz 1363 07:01 ya tengo que volver al taxi como llama la editorial y dice

Voz 6 07:04 no llama la editorial no yo me bajo en la editorial toda contenta ahí deben iba a entregar la novela la novela la novela la novela que yo la lleva

Voz 1247 07:16 n bueno pues en una cartera en la funda de ordenador yo había sacado mi portátil de la funda había deja el portátil en casa ya había metido la novela pues en la cartera esa que todos llevamos al hombro con los ordenadores portátiles me la había deje me lo en el taxi llamamos a todos los servicios de taxis porque luego además ese día me di cuenta de de lo mayor que me he hecho porque las chicas jóvenes de la editorial me dijeron

Voz 6 07:41 está en la nube no no no no breve dijera cosas que me dio Kutcher habrás habrás reservado el Thaçi por a través de una PP yo nada te habrás quedado con la número de licencia

Voz 1247 07:57 exista yo no pues nunca se me ha ocurrido apuntar los sondeos de taxista y y bueno nada o sea nada de lo que se supone lo habrás pedí a pagarlo ha pedido un recibo pues no yo no había pedido recibo la la todo lo había hecho mal con lo cual bueno pues mi novela pues es que no sé dónde pero yo no sé supongo que alguien pues al ver que que eran papeles pues lo que no todo no todo

Voz 6 08:25 mayor trascendencia en ese venía mi nombre y el hombre de la editoriales os que podía haber llamado por teléfono decir oiga nos hemos encontrado estos papeles brindará a recoger pero entonces

Voz 1363 08:35 siendo que tuvo que ir a casa recuperar la novela Volver

Voz 6 08:38 la yo no tuve que sentarme otra vez reescribir no corre

Voz 1247 08:43 aquí no toda la novela es decir corregir mil páginas volverme a sentarme extraña que no este escribe

Voz 6 08:52 es que no puedo

Voz 1363 08:54 se ha quedado vacía ahora necesito

Voz 1247 08:57 yo por lo menos dos o tres meses de poner un poco de distancia y sobre todo dejar que los los personajes de tu No matarás ese vayan todavía es todavía están conmigo necesito que se marchen

Voz 1363 09:11 esta novela que ha dado mucho trabajito físico y emocional a la autora encierra muchas novelas se divide en tres libros cada uno de ellos tiene lugar en un este enero principal Madrid Alejandría hay Paris ustedes muy disciplinada a la hora de escribir cuando está en proceso de escritura le dedica ocho horas diarias al mismo e instigación lectura escritura sí pero como ha sido el proceso creativo de bueno no sé si ya nos lo ha contado

Voz 6 09:34 no matarás pues es la primera parte

Voz 1247 09:37 este fue un proceso complicado primero yo y yo siempre me planteo qué es lo que quiero contar lo que quería es hacer un viaje al fondo de la conciencia es decir sea compañera tan ingrata que tenemos todos los seres humanos y que por mucho que la empuje hemos la cabeza hacia abajo para que no salga de vez en cuando sale disgusto entonces quería tratar el problema de la conciencia que ya lo traté él mi novela anterior en Historia de un canalla

Voz 7 10:10 que bueno

Voz 1247 10:12 eh la conciencia de la venganza eran los dos elementos perdón claves de esta no

Voz 7 10:18 de la isla eh

Voz 1247 10:21 entonces me viniendo sistiría es la cabeza una fue un canalla que fue la que primero escribí Itu no matarás que es la que termine escribiendo después cuando una vez que tengo clara la idea y en qué momento va voy a situar las pequeñas historias de personajes

Voz 7 10:37 empiezo a eh

Voz 1247 10:40 a trabajar todos los días pues buscando porque me dicen pero usted está ocho horas escribiendo no no estoy hora ocho horas escribiendo estoy ocho horas buscando documentación estoy ocho horas leyendo estoy ocho horas escribiendo estoy ocho horas trabajando en lo que va a ser la novela pero al principio cuando por ejemplo yo estaré en promoción del libro hasta el yo tengo planificada Mi vida hasta diciembre del año que viene claro con viajes a Madrid caso entonces claro el próximo año yo no puedo trabajar ocho horas todos los días entonces viajo con mi ordenador con el pen drive cuando llegó por las noches a los hoteles me siento trabajo entonces cuando estoy de promoción más de dos horas soy incapaz de trabajar porque estoy todo el día con la promo claro pero luego ya en cuanto a la promoción acaba entonces ya ya son ocho horas diarias

Voz 1363 11:42 sabemos que llegó a la escritura por casualidad después de

Voz 1247 11:45 en treinta años dedicada al periodismo

Voz 1363 11:47 pero por qué escribe la señora Navarro actualmente cuál es la motivación para escribir

Voz 1247 11:52 pues es que es que me encanta es que me lo paso muy bien escribiendo es que llevo toda mi vida escribiendo es decir la haberme dedicado al periodismo que ha significado yo me lo paso muy bien haciendo periodismo sea es decir yo he tenido la suerte de hacer algo que nunca hubiese elegido pero que una vez que ya me encontré en medio de de eso pues pues lo disfruté y lo pasé bien haciendo periodismo yo había escrito otros libros había escrito libros políticos nunca me había planteado es que era una novela

Voz 1363 12:27 en la persecución de los judíos son temas que a

Voz 1247 12:30 en el no matarás actualmente él es el el auge de los nacionalismos xenófobos de los partidos

Voz 1363 12:36 la derecha que se están situando no políticamente

Voz 1247 12:39 nos hace preguntarnos si realmente hemos aprendido la lección si el ser humano aprende las lecciones cómo es posible pues no no las aprendemos osea sinceramente lo sea siempre decimos que hay que conocer la historia para no repetirla conocemos la historia es decir no podemos decir que no sabemos lo que pasó hace cincuenta sesenta años en Europa sin embargo estamos viendo que el auge de la xenofobia y el auge de la ultraderecha he pues es cada día mayor creía éramos en España que nosotros estábamos vacunados que a nosotros no nos podía pasar eso pero ya acabamos de comprobar que no somos una excepción que también nos está pasando a mí me parece muy preocupante me parece muy preocupante sobre todo me gustaría que se produjera una sacudida en en las sociedades europeas para ver una sacudida también en los gobernantes para ver el porque como se puede abortar para cortar esto absoluta

Voz 7 13:43 en que es de raíz que eh

Voz 1247 13:48 sin duda la crisis del dos mil ocho que dejó a muchas personas en la cuneta que dejó a muchas personas sin proyecto y que no obtuvieron al mejor la respuesta adecuada por parte de los gobernantes qué pues ha llevado a mucha gente a la desesperación ya buscar fórmulas que creen que a lo que pueden ser solución a sus problemas que no lo van a ser que no lo serán porque esas opciones jamás tienen soluciones a los problemas sino todo lo contrario lo único que pueden ofrecer es realmente que la sociedad y las sociedades se vayan a pique pero yo creo que que hace falta una reflexión lectiva por parte de los gobernantes europeos para poner freno a esto que está pasando es que es muy grave lo que está pasando es muy grave eso era está pasando en Almansa está pasando en Suecia y está pasando en Holanda y está pasando en Bélgica

Voz 6 14:41 en el proyecto Galli creamos claro este proyecto europeo de en que pensábamos que eso no iba

Voz 1247 14:48 a tener cabida pero que él está pasando a los ciudadanos europeos para que empiecen a aflorar estos sentimientos tan absolutamente terribles como son los de la xenofobia como son los de las opciones extremas como es el populismo

Voz 1363 15:06 Julia los personajes sufren la dictadura cerramos el dos mil dieciocho con asuntos por resolver en España uno de los temas de esta semana hay prevalente de los últimos meses es qué hacemos con los restos del dictador

Voz 1247 15:16 mira yo tengo que reconocer

Voz 7 15:19 que en me parece increíble

Voz 1247 15:22 que el dos mil dieciocho tengamos que hablar de Franco Franco está muerto murió hace cuarenta años y este tema hay que resolverlo pero hay que resolverlo ya no podemos seguir arrastrando lo Franco no puede seguir ocupando los titulares de los periódicos que a Franco hay que sacarle los caídos

Voz 7 15:40 vamos es

Voz 1247 15:42 yo creo que no es discutible o sea hay que sacarle que hay que entregar los restos a su familia a su familia que haga lo que quiera hacer siempre y cuando yo creo que el Estado tiene suficientes mecanismos y resortes para impedir que sea enterrado en un sitio como la Almudena o en un sitio público decirlo en tierra en un sitio privado donde quieran pero pero nunca en un sitio público entonces yo creo que esto no se puede seguir alargando la yo creo que que una vez que el Gobierno toma una decisión absolutamente acertada como es la de sacar los restos del Valle de los Caídos es lo que tienes que darse prisa para para arreglar este problema los españoles del siglo XXI tenemos muchos desafíos por delante muchos problemas por delante Franco no puede seguir ocupando los titulares de los periódicos por un problema que no se termina de resolver es que a mí me parece insólito que un Estado democrático no tenga que es que no es que no lo tenga es que los tiene tiene los mecanismos para resolver esto de una vez por todas quiera a la familia o no quiere a la familia

Voz 1363 16:57 Julia y los personajes de su novela se refugió en en la literatura encuentran algo que encontramos muchos y muchas no los que al vamos la lectura sabemos que un libro acoge te da refugio Nos ayuda encontrarnos por qué es tan bajo el índice lectura en nuestro país si tiene tantos beneficios

Voz 1247 17:14 el dinero

Voz 6 17:17 tan bonito de refugiarse

Voz 1247 17:18 leer ese tiene además un efecto terapéutico no yo cuando hablo las páginas de un libro durante el tiempo que estoy leyendo me he ido de Mi realidad para encontrarme otras realidades me voy a otros lugares a otros países conozco me hacen reflexionar sobre asuntos que en ese momento no no mi vida cotidiana a lo mejor nimio ocupa Nine preocupan es abrir una puerta hacer un viaje que realmente interesante y sin embargo yo creo que en España se le poco entre otras cosas porque se ha renunciado a algo tan tan elemental en los clanes educación como que los niños lean en el colegio de era leer hay mucha gente que llega con dificultades de lectura a la universidad a la universidad sí muchos profesores que cuentan que tienen alumnos con dificultad de comprensión lectora entonces algo se está haciendo mal entonces leer no solamente es que los padres y enseño siempre es la carga es que de una en una casa donde hay libros los niños leen bueno los niños leen Si en la sociedad entera los niños no solamente los educan los padres o los educa a las escuelas se educa toda la sociedad eso lo dije siempre José Antonio Marina no que hace falta toda una tribu para educar a un niño entonces que algo estamos haciendo mal como sociedad entonces yo creo que los planes de estudios importante que a los niños lean que la lectura no sea un castigo sino que sea una fuente pues de satisfación de de descubrir aventuras a través de la lectura y bueno pues eso es que yo no sé porque la lectura desaparecido de los planes de los planes de estudio y luego también estamos compitiendo con las maquinitas con las nuevas tecnologías que no son incompatibles porque yo creo que no se puede poner puertas al campo que las nuevas tecnologías son absolutamente útiles que son herramientas que están aquí que debemos de utilizar pero que no tienen lo que tienen que convivir con los libros no estamos sabiendo que la lectura con vida con los libros también lo vemos por ejemplo en los mayores antes alguien les hace unos años iba en el metro en el autobús iba con un libro ahora está todo el mundo con el móvil es decir yo creo que en que hay un problema de dependencia de drogodependencia con con los móviles lo digo con lo digo con preocupación porque yo a veces también me pienso me levanto no entonces dices bueno vamos a ver qué ha pasado entonces en debe tener la paciencia de bajará por los periódicos inmediatamente ya empiezas a mirar el móvil que dicen los periódicos entonces yo creo que que tardemos reflexionar sobre nuestra relación con las nuevas tecnologías que lograr que la escuela se enseña a los niños a leer es que me parece que es elemental tienen que aprender a leer

Voz 1363 20:42 dice de ti misma que eres una persona optimista a la que los años de periodismo dotado de realismo que Tey

Voz 1247 20:50 digna la injusticia de la justicia me indigna la mentira me indigna lo políticamente correcto me indigna el miedo me indigna el que en estos momentos vivimos en una sociedad en la que por ser políticamente correctos la gente que empieza a renunciar a expresarse en voz alta decir lo que lo que piensa

Voz 7 21:14 y indigna que

Voz 1247 21:17 todo aquel que si sale de decir una sociedad en la que todo aquel que se sale del carril de lo políticamente correcto inmediatamente es señalado estigmatizado indigna sobretodo la mentira lo fácil que hoy en día es a través de las redes sociales poder destruir a una persona y en base a nada en base a una a una mentira

Voz 1363 21:40 que te pone de muy buen humor pues me

Voz 1247 21:42 n de muy buen humor estar aquí esta noche y me pone de muy buen humor estar con mis amigos compartir con ellos y pues pues un rato de charla me pone de buen humor de buen humor estar con mi familia me pone de buen humor salir a pasear con Argos bueno

Voz 1363 22:00 Argos tu perro mil horas que te acompañan tantas horas de escritura

Voz 1247 22:03 ellos escribimos juntos algo si yo los libros

Voz 6 22:06 además comentas con él cuando te casas cada yo yo yo yo se lo yo estoy lo comente les digo

Voz 1247 22:11 mira Argos que ahora ya que hago con esto

Voz 6 22:13 pero por donde sigo entonces él me

Voz 1247 22:16 me mira muy muy fijamente iba yo a veces esa mirada encuentro la solución es una compañía realmente extraordinaria la gente que no le gusta los pero eso que no tiene tratos con animales no lo puede entender pero un perro ex compañero absolutamente leal incondicional

Voz 1363 22:39 yo siempre estás muy comprometido además con tu discurso con el respeto a los animales especialmente a los perros no pero

Voz 1247 22:44 sí IAS provecho si me lo permites para decirle a los papás que cuando sus niños en la carta a los Reyes Magos les hayan pedido una mascota un perrito gatito para que traigan los Reyes Magos se piense si son capaces de asumir ese compromiso un animal no es un juguete no es un objeto es un ser vivo que merece todo el respeto que tiene derechos que tener un perrito un gatito en casa significa un compromiso significa que es uno más de la familia significa que hay que atenderle que no está allí para entretener a los demás ni para jugar así que todos aquellos que no sepan que no pueden asumir ese compromiso por falta de tiempo o por lo que sea pues que que que les digan a los Reyes Magos que

Voz 1363 23:38 igual que no lo también un bebé verdad activamente Podemos no se puede poner un animal de compañía en casa cuando no estamos preparados cuando yo a este por última vez Julia

Voz 1247 23:48 ah pues yo lloro con facilidad a mí no me importa llorar de emoción de emoción en el cine las películas bueno pues lágrima Toni esos hay películas que que me arrancan las las lágrimas hay lecturas las que produce es una conmoción y hay momentos bueno pues situaciones de personas a las que quiere Siles sucede algo oí y a veces te sientes impotente casi lloras de rabia por alguien que amiga que de repente tiene enfermedad te llaman y te dicen me acaban de decir que tengo un cáncer de me da tanta rabia tanta decir pone yo qué puedo hacer te sientes impotente casi

Voz 1363 24:34 ahora el torpe verdad casi lleva mal la grada bañamos algo así sí es verdad

Voz 6 24:39 Julia Navarro que belleza de mujeres conversación muchísimas gracias muchas gracias

Voz 1247 24:44 que qué suerte tenido

Voz 6 24:47 determinar el año

Voz 1247 24:49 vosotros en este programa por favor

Voz 6 24:52 hay que oir no te nuestra nuestro no te lo digo de verdad yo siempre me siento muy afortunada

Voz 1247 24:58 bueno cuando voy a los programas que