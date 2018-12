"A mi lo que más me gusta en la vida es la ficción, creo que la ficción es la vida"

Voz 1363 00:00 en los próximos minutos y los muchos libros y nos queremos acercar a la experiencia literaria que sin duda determina la trayectoria de un escritor es la publicación de su primera novela nos hemos fijado en un thriller un thriller rural titulado Los Caín de Alianza de novelas y en su autor un veinteañero zamorano cuya voz ha llamado poderosamente la atención entre todos los libros publicados este dos mil dieciocho Enrique Llamas buenas noches muy buenas noches muchísimas gracias por venir

Voz 1 00:30 muchas gracias a vosotros fue cogerme tu primo

Voz 1363 00:33 era novela ha dejado huella ya en este año que despedimos esperabas que algo así ocurriese cuando estabas escribiendo

Voz 1 00:40 bueno uno empieza a escribir una cuestión de insensatez porque es un salto al vacío no sabe si lo que estás contando la historia que tú crees que puedes aportar le va a interesar a alguien si sabes cómo te manera de de enfocar una historia puedes llegar a la gente y eso es lo que ha pasado con con los caen yo estoy muy satisfecho con la acogida que que el libro ha tenido muy sorprendido y sobre todo muy feliz

Voz 1363 01:08 las páginas de los Caín unos hablan de la historia de sobrevino una pequeña localidad perdida en la España franquista donde apenas pasaba nada Héctor es un joven maestro de escuela de familia adinerada que deja Madrid por orden del ministerio para incorporarse a la plantilla de profesores del pueblo una niña ahogada veinte años atrás el accidente de un adolescente y una epidemia que acaba con los ciervos de lugar una novela negra que habla de la maldad pero no es el último no es el único tema que toca toca otras muchas cuestiones

Voz 1 01:38 claro a mí me interesa mucho que todo esto estuviera ambientado en los años setenta y que estuviera ambientado lejos de la ciudad porque me parece que los lugares pequeños los pueblos tienen la capacidad de mostrarnos tal cual somos también porque es lo que yo conozco y yo tengo trabajo no tengo tiempo para para hacer grandes investigaciones de grandes reflexiones entonces escribo desde la experiencia desde lo que desde lo que me nutre y por eso elegí este escenario y por eso elegí ese tiempo es una novela también sobre el cisma entre la ciudad y el campo que siempre ha tenido una gran brecha cultural con la ciudad ahora menos más en ese momento en el que todo K que el mensaje cambia cambia según el receptor que sean frente a una realidad que él pensaba que ya no existía

Voz 1363 02:22 Enrique tendemos a pensar que los jóvenes autores como tú sois la voz de vuestro tiempo que te lleva a ambientar lo en los años setenta es un tiempo que no has vivido

Voz 1 02:30 es un tiempo que no he vivido porque yo nací fui al finales de los ochenta pero es un tiempo que he escuchado mucho que él he escuchado a mis padres que le a mis abuelos que escuchábamos entorno en su tiempo que he leído que he leído en las novelas de la generación de los cincuenta que he leído en Cela que leído sobre todo en el Ibex me parece que que es asado pero es un pasado muy reciente aunque muchas veces no lo creamos así que es un pasado que define y además a mí la distancia y creo que a todos nos ayuda para para saber interpretar y que es muy difícil hacer una un análisis reposado sobre la actualidad sobre lo que nos está pasando pero es más fácil analizar el pasado reciente porque es reciente pero sigue siendo pasados por ejemplo el miedo el miedo barra odio que la gente del pueblo tiene la Guardia Civil afortunadamente ya no es tan patente ya que las fuerzas de seguridad son percibidas de otra manera

Voz 1363 03:21 Enrique estudió Ciencias de la Información Se formó en radio en programas de contenido cultural colabora en diversos medios escribiendo sobre literatura sobre teatro continúa ligado al ámbito universitario no coordinarse encuentros literarios entre escritores y estudiantes dices que para ti es muy natural escribir pero Enrique que te motiva a hacerlo con tanta cosa que tienes que hacer

Voz 1 03:43 bueno pues es a mí lo que más ya en en la vida es la es la ficción creo que la ficción es la vida que es lo que nos enseña a a interpretar la vida ya saber cómo es por lo menos para aquellos que no tenemos herramientas suficientes para ver la vida tal cual sin verla en ningún reflejo yo creo que el que el esto era la consecuencia nato o de de una infancia muy lector hay de una vida muy lector hay de alguien que entiende su vida a través de los libros y las películas cuando ves que hay una historia que puedes contar qué crees que que tienes las herramientas para contarla hice queda dentro se queda dentro es cuestione organizar Tey encontrar el tiempo para canalizar una historia que va creciendo dentro de ti como un árbol y que por algún sitio tiene que salir Si yo hubiera nacido en una familia de cineastas hay en mis padres en vez de ser un maestro como el protagonista del libro y una enfermera que le mucho hubieran sido personas del mundo del arte hubiera tenido medios hubiera tenido una formación más a más de audiovisual en vez de relativa la escritura probablemente lo que me hubiera salido de hacer hubiera sido una película pero en cualquier caso siempre algo de ficción

Voz 1363 04:51 hay una frase circulando que me da muchísima rabia que es ahora cualquiera saca un libro dirías que es fácil publicar hoy en día

Voz 1 05:00 a mí no me resulta más difícil a pesar de que ha encontrado un sello como alianza de novelas que ha decidido apostar por mí y que ha puesto a mi disposición todos los medios que requiere te no sólo publicar sobre llegar al público porque lo prohibición esta ahí pero evidentemente no tienes el mismo soporte tras se publica mucho se publican muchos libros para no tantos lectores y Se vende muchos libros que luego no se llegan a leer desgraciadamente no es fácil publicar creo que no es fácil hacer algo bueno que llegue al público al que tiene que llegar ahora bien si tú quieres escribir cualquier cosa sin un mínimo de reflexión llegar por otros medios al público eso sí puede ser más fácil que que antes pero claro uno tiene que saber lo que quiere lo que quiere en esta vida yo no quería publicar yo quería ser escritor

Voz 1363 05:51 entonces mi siguiente pregunta creo que tiene una respuesta clara porque una primera novela para un autor es el comienzo de muchas cosas entre otras de una carrera literaria o no entiendo que tú tienes plantado una carrera literaria que este es un buen punto de partida

Voz 1 06:04 claro los que hay para mí ha cambiado el sueño de mi vida sueño de mi vida era publicar un libro y ahora que lo cumplido tengo otros sueños mucho más difícil que es tener una carrera literaria

Voz 1363 06:16 tú propuestas enmarcan la tendencia literaria bautizada me da mucha risa el nombre este country Noir que es como el campo oscuro no existe un género en el que te vas a especializar te sientes especialmente cómodo aquí

Voz 1 06:29 me he sentido especialmente cómodo escribiendo esto dentro de este género cuyo nombre descubrí un mes antes de que saliera a la luz quiero que lo negro va a estar presente de alguna manera o de otra depende de cómo se ve a lo negro el Campos algo a lo que no puedo renunciar pero hay en la literatura y la afición es un terreno muy amplio irá hay muchas parcelas por explorar que es creo que por donde quiero estar enfocando me ahora

Voz 1363 06:56 entonces referentes son entre otros muchísimos Miguel Delibes Carmen Martín Gaite o Ana María Matute en el año cuarenta y ocho ya publica su primera novela como él lo sabe él es los Caín un homenaje por lo menos en el título

Voz 1 07:10 desde luego sin duda la novela se iba a titular trozos de espejo que es el título de la segunda parte en honor a a unas cita de Natalia que utiliza como técnica narrativa Martín Gaite que son ellas decían que escribir una novela era como juntar los trozos de un espejo roto que nunca llegaba a saber tu cara refleja todo lo que sabían de la labor incompleta del novelista entonces yo asumí eso como precepto cuando empecé a escribir trozos de espejo iba a ser el título de la novela

Voz 1363 07:36 Enrique Llamas un placer de verdad conocerte iba a ser un placer también acompaña en esta carrera literaria que seguro que será larga hay profunda muchísimas gracias por venir