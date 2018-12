"Pues esta empleada es también subversiva, porque no es un objeto de deseo"

no existe ni que me llaman Berlín me encontraba ante la verja del parque pero durante algunos momentos no pude entrar la puerta estaba cerrada con candado y cadena llamé al guarda pero nadie me contestó cuando miré detenidamente a través de los Mossos barrotes de la verja y que estaba todo abandonaron

miremos bien quién le ha inculcado esa idea su marido habla de ella pero no la elogia más bien se refiere a las circunstancias extrañas en las que murió no contaremos hoy cuáles es uno de los grandísimos giros en la trama de nuestra literatura pero quedémonos con esto no es su marido quién le hace sentirse pequeña es el servicio según avanza la novela vemos que en concreto es una mujer la criada principal la ama de llaves le dice que ella nunca será como la señora que le duele verle tocar sus cosas sentarse en su escritorio disponer de sus vestidos incluso esta ama de llaves insinúa a nuestra narradora que lo mejor que puede hacer tan pequeña como es es acabar con su vida bien hasta ahora creíamos que el viudo era el señor de esta casa pensemos en el amor desmedido destacaría hacia su señora porque quizá la viuda es ella en Los Simpson por cierto ocurre algo parecido creemos que el amor de Smither hacia su patrón hacia el señor Baros es patológico o a sexual los subalternos hombre sexuales en la ficción eso lo dejamos para los señores pero más tarde descubrimos que no que en el caso de señor Smither no bueno pues ya escandaloso sería no sólo que está criada fuera homosexual es que ya es escandaloso sólo que sea sexual veamos como de escribe ella a Rebeca era la perfecta señora decía pero no la perfecta esposa hay algo que Hitchcock por cierto dejó fuera de la película por miedo a la censura por las noches Rebeca se escabulló desde la mansión hasta una pequeña cabaña junto al mar la cabaña en la que dejaban sus útiles sus cosas los marineros más de uno más de uno llegan a insinuar en el libro a la vez la describen como una señora libre que siempre hizo lo que quiso es decir hay una criada probablemente homosexual y una señora libre que es lo más parecido a la bohemia que habrá en esa mansión de principios del siglo XX una señora que incluso coqueteaba ella con los criados es decir al revés de como suele ocurrir las cartas que llegaban al consultorio de Elena Francis lo vimos en este programa eran demasiado fuertes a veces para la antena porque ocurrían al revés es el Señor el que acosaba Las criadas Clara Campoamor cuando era abogada defendía a los hijos no reconocidos de estos señores que estos señores había engendrado con sus criadas pues esta Amadeu llaves la verdadera vida de la historia es también subersivo porque no es un objeto de deseo es un sujeto de deseo desea a su señora a Rebeca no es la verdadera además protagonista de esta historia esto también altera el orden de clase vertical de las cosas porque las grandes tramas nunca son las de los criados sino a las de los señores vamos a la ficción española