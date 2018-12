SER Aventureros: Carlos Peña en apoyo a Pablo Ibar (22/12/2018)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena Ser Ser aventureros José Antonio Ponseti

Voz 1025 00:45 qué tal aventureros muy bueno días bien lo da este fin de semana especial fin de

Voz 5 00:50 semana de de navidad porque ya está en puertas

Voz 1025 00:52 las muchas cosas que compartir muchas cosas que comentaros hay muchos grandes momentos de espero que disfrutemos juntos todos a través de la Cadena SER o a través de la XII sesenta de Radio Caracol en la costa este de los EEUU muy buenas tardes y nos escuchas de Estados Unidos porque vamos por la tarde nos ha llegado una habita a la vieja usanza la eh precisamente el Everest ahí con esos ocho mil ochocientos cuarenta y ocho metros Yes de Itziar de la gente de las jornadas de los grandes viajes pone equipo saludos desde un palo seguimos vía podcast Pablo Itziar pues la verdad es que a mí me bueno o buenos días buenos días liso Angulo como también me encanta recibir bienvenido porque hoy en día ya

Voz 6 01:32 a todo podcast no sé que ETA saque recitó una postal con dos añitos de Nepal pues la verdad es que bueno es para para enmarcarla

Voz 1025 01:39 claro que sí qué tal estás querido Ángel Colina muy buenos días

Voz 7 01:43 días bien bien sin más

Voz 1025 01:47 si no estoy mal pero vamos bueno normal el que no está bien o está peor de lo que estaba porque de la cabeza no está bien pero claro ahora se ha juntado con un poquito de mocos es el mítico Chema Rodríguez que creo que lo tenemos en casa ahí con una sopa de pollo hola Chema qué tal estás muy buena compañero cómo estamos era ya suena y es que para que tendrá la casa que todo suena que

te gusta que te gusta España

Voz 9 02:13 a caza de héroe de agrado usted lo ha hecho el desayuno

Voz 8 02:23 te gusta que te gusta España

allí está viva Podemos lo

Voz 1025 02:31 los todo bueno eso ya no eres tú que estás disfrutando como un bestia claro dice es que se oyen no es lo que hay que está como el tu y bueno

Voz 0412 02:44 estoy maldito que estoy malito pero vamos claro

pero bueno oye muchas cosas que decir hay concursa en marcha como siempre tendremos tu sección José Luis ya he de llegar de la India va a tener sección también todo viene en la India por cierto punto la verdad que sí

Voz 1055 03:02 vamos el otro día ya acabando el viaje el Parque Nacional bien la verdad de nuevo un viaje muy duro muy complicada operativamente pero la verdad que un hombre y eso por qué porque bueno pues estamos una zona donde la infraestructura mínima recordemos es el estado Ana Galán frontera norte Birmania porque la hotelería deja mucho que desear pero bueno pues digamos que estos sitios sabes o deberías ir por lo que va a recibir en el en el viaje que más por la comodidad olas las infraestructuras así que viene repetiremos el año que viene ya hay gente apuntada así que bueno pues la verdad es que muy bien yo quería simplemente Si me das un minutito

Voz 1025 03:35 sí bueno muchas veces

Voz 1055 03:37 que criticábamos quizás me incluyo pues a la Seguridad Social y decíamos que el sistema médico en España yo he pasado momentos duros hace un tiempo yo solamente quiero mandar un fortísimo abrazo un agradecimiento pues a la gente de la UCI de la Fundación Jiménez Díaz cuando estás en un lugar donde

Voz 1025 03:53 está por seguridad social seguridad social

y cuando estás en un lugar donde el noventa por dentro los que están ahí son moribundos y seguramente muchos de ellos no van a salir pues ver cómo te tratas a gente que tienen un sueldo normalito y demás simpatizan contigo y realmente gente cariñosa amable y se ponen tu pellejo sin necesidad de ponerse pues para mí que he vivido momentos duros últimamente pues simplemente un abrazo un agradecimiento y que a veces cuando criticamos y también tenemos calabaza agentes personas que están ahí que muchas veces no están ayudando más que en lo físico en la medicinas en la estar fusiones etcétera etcétera muchas veces un abrazo un cariño una sonrisa en situaciones complicadas

Voz 1025 04:31 mucho muy bien pues ese abrazó también dicho lo dicho tú tienes sección de también no lo digo porque porque he dado yo tengo una que podría ser

Voz 0181 04:42 vale vale sí porque la la la que la que tengo vamos a tratar la yo creo que la semana que viene la siguiente se va ser sobre el tema al cambio climático que yo creo que es un tema que nos tiene que preocupar no mucho mucho de

Voz 1025 04:52 es igual igual lo que estás preparando semana no te vale porque ganó climático a rápido esto se acaba el mundo va rápido más rápido y me encanta estar rodeado de humoristas llena de humor de digo vamos

Voz 12 05:10 con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 0412 06:27 durante fue muy divertido fue tuvo todo lo que tienen que tener un final para que llame la atención y cuánta gente ha escrito pues

Voz 1025 06:33 pues yo un en entonces entra todos hemos acabo algún papelito y el ganador ha sido Reca cero cero siete recargo cero cero siete felicidades porque él es el ganador voy a leer la frase y tú ahora cuenta son poco cómo iba eso eh él dice el remate de la historia de Chema de esta semana no hay por dónde cogerlo no veo viajando juntos en un bus a Di Stéfano Pablo Iglesias y Albert Rivera es que CT un poco la la olla era era era él los autobuses procesos de de Floyd podios camino de la India

Voz 0412 07:08 yo estoy sí bueno vamos a ver cosas cosas más raras veremos en la política española es decir que que que que no se sabe nunca se sabe pero si no la verdad es que eso no era cierto

Voz 1025 07:19 claro claro

Voz 13 07:22 la armada mucha para vamos engañar claro audiencias

Voz 1025 07:25 eso no era si bien bien bien dicho lo dicho os recuerdo que era un autobús hacia la India iban de personajes el autobús todo lo que dijiste de los autobuses a la India el acierto menos lo de estos tres personajes que no fueron nunca juntos a la India ni han ido nunca juntos a ningún lado

Voz 0412 07:44 ni tiene pinta de que vaya en ahí es claro claro

Voz 1025 07:48 bueno yo de Beck bueno vamos a dejarlo ahí de qué va la sección cuenta hoy antes de morir por Dios que sea póstuma

Voz 13 07:57 estoy pero es lo tuyo

eh eh

Voz 0412 08:01 hoy hablar de algo que peguen estos días luego está muy de actualidad que es el viaje de los Reyes Magos no voy contar ya contar la verdadera historia o no del viaje de los Reyes Magos que que que que sepamos someter una pistola o iba a estar mucho más difícil averiguar cuál es cuál

Voz 13 08:22 pues verdad ponen las mentiras

Voz 0412 08:25 alguna pista porque sino no a averiguar nadie no que es decir la la la mentira va en una frase que acaba con un nombre propio nada más que digo eso cosa que voy a decir muchos nombres propios a lo largo del agregó de la de la descripción de la primera vez detectó todo el tema relacionado con lo que los Reyes Magos es viene de la Biblia evidentemente en la que aparece un texto que dice cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del Rey Herodes pues vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos diciendo dónde está el Rey de los judíos que ha nacido donde está porque la estrella que hemos visto en Oriente venimos a lo bueno pues pensemos que bueno pensemos hoy día bueno somos los Reyes Magos no podían llegar al portal imaginaros no pues un afgano hubiera aquí un iraní pues tratando de cruzar esa frontera en camellos cargados con sustancias misteriosas teniendo como punto de llegada a la actriz con nadie Hidden Cisjordania

Voz 1025 09:19 eso es mentira ya eh

Voz 0412 09:21 la Cisjordania ocupada no vamos a ver Jesús hoy día hoy se quedaría sin regalos de crisis si tuviesen que tienen los tíos y muy afgano unida ni uno aquí desde desde cruzando todo Oriente se quedaría siempre hay tres posible rutas que se habla por la que pudieron venir los Reyes mal rozó el incienso que que que en la que bueno solía en una ruta que en aquel entonces era una ruta comercial que unía a Egipto y la India con la con la península arábiga is siguiendo esa ruta pues es buenos establece que más o menos Melchor Gaspar y Baltasar por provenían del norte de la actual Yemen lo que lo que se piensa que atravesaba la península Arábiga hasta Egipto la teoría que más enteros tiene y que más que más que más adeptos tiene

Voz 15 10:07 que es la que eso dice que que ellos partieron de de Persépolis en la actualidad

Voz 0412 10:13 hasta Babilonia pasando por Mosul en Irak y atravesando Siria y Líbano llegaron hasta Palestina unos dos mil kilómetros más merece una tercera vía partiría de la antigua Babilonia el actual Faluya

Voz 15 10:26 si seguiría el río Éufrates

Voz 0412 10:28 pues enlazando las ciudades Damasco y Ammán llaman a estas Jerusalen no hasta ahí llegar luego a Belén en el año dos mil una expedición de camellos intentó simular la ruta recorrieron mil seiscientos kilómetros entre Irak Siria Jordania Cisjordania para

Voz 15 10:46 que se se estableció que

Voz 0412 10:50 pudieron tardar unos ochenta y tres días los Reyes Magos en llegar bueno lo cierto es que sea como sea y que la única verdad de todo esto es que los tres Reyes Magos llegaron a Belén dejaron los regla los regalos al niño Jesús

Voz 1025 11:02 le aquí en mitad de todo esto hay algo que no es cierto

Voz 13 11:06 emita en medio final donde ha llegado

Voz 1025 11:09 que esa que hacer Thais que que sabéis la red puesta esta historia muy facil nos la mandáis dos mandáis un tuit arroba aventureros arroba Ser aventureros por favor seguirnos ahí porque si ganáis nos ponemos en contacto a través de Twitter con vosotros ahí ahí lo arreglamos ya sabéis que el premio de un libro espectacular de la editorial de Ca la aventura de viajar una historia ilustrada de los viajes desde las civilizaciones antiguas hasta el siglo XXI que por cierto no que es que ahí los de lo que Thain entiendo Daura porque se ha agotado así que os damos las prisas prisas por ser parte de de la familia que que han lanzado las librerías a comprarlo que aún quedan en las librerías así que lanzarnos a por un regalo precioso y preciso para estos días Chema cuida te mucho bueno venga un beso todas se muy feliz

Voz 1025 12:46 esta semana le tengo un par de bombazos al director de Marco Polo mi querido José Luis Angulo porque en me han pasado bares Historias la primera tú no estabas porque yo me fui a Estados Unidos tú te fuiste a la India y tal y es lo que está pasando en Costa Rica en Costa Rica sabes que en los últimos meses han asesinado a tres mujeres una norteamericano de origen venezolano mientras yo estaba precisamente en Miami una una compatriota española una chica mexicana y cuando fui a mirar

Voz 7 13:16 los datos de asesinatos anuales de los últimos años cada año asesinan en Costa Rica que se supone que es un país tranquilo y seguro entre seiscientas y setecientas personas

Voz 1025 13:27 claro te venden la historia de que no veta a Costa Rica que no pasa nada es luchar Suiza americano pasa nada dicen sus tus te da veinte treinta y tres porque una media de seiscientos setecientos asesinatos al año me parece la leche sean Costa Rica es un país en donde llegan tres millones de turistas año vas a encontrar y son poco ya pero tío es que no la venden como que podemos ir tranquilamente por la calle bueno hay que ir con cuidado igual que vamos a otro sitio si yo no digo que no vaya

Voz 7 13:56 sé pero sí que realmente ojo porque esto no Suiza

Voz 8 14:01 sí la verdad es que no no no

Voz 1055 14:06 oye no da tiempo estaba pensando también que no sé si le iba a decir pues las dos muchachas estas creo que es una noruega

Voz 1025 14:11 sin dejar huecos pero eso no es ganar asesinado dentro

Voz 1055 14:15 pero también es un sitio eminentemente

Voz 1025 14:18 tranquilo Comillas turístico para la gente

Voz 1055 14:20 ante el trekking es un aquí muy bonito al tú Cal hilo de Costa Rica yo sigo pensando que es un país seguro que lo vendemos como seguro pero que evidentemente bueno hoy en día lamentablemente tenemos que que recordaron el al siempre del género pero parece que las mujeres están mucho más indefensas todo eso son son mujeres todas eran más o menos en en cuestiones solitarias estas dos chicas de Marruecos pues ya en la tienda es decir si seguramente hay que extremar las

Voz 1025 14:48 hombre de esa chica esta venezolana de norteamericana de origen venezolano sea la Mataró la mató aparentemente el guarda del envían vi donde estaba en un barrio de los más bonitos y seguros de Costa Rica claro digo perdón de Sound Scan pues ya pero yo creo que también hay que ver

Voz 0181 15:04 tampoco donde se producen esas muertes es decir porque si te pones a mirar en España España si estamos cerca de los cuatrocientos asesinatos anuales en un país que se supone que es mucho más de lo más seguros que hay en el mundo son no dejan de ser casi cuatrocientos también depende de dónde te metas porque igual resulta que hay zonas bueno que hay siempre excepciones y pasan cosas pero igual igual resulta que la mayoría de esos muertos vienen de zonas mucho más complicadas no determinadas

Voz 1055 15:31 yo creo que que por mucho que comentemos agencias eso guías de viaje eso publicaciones etcétera etcétera que los sitios son más seguros pues hay que tener precaución es decir no no digo que estas mujeres haya sido una imprudencia porque vuela

Voz 1025 15:41 añora que es quizás el tema que yo más conozco me dices tú la nota media

Voz 1055 15:44 yo no no no estaba al tanto pues bueno simplemente salió a correr de su hotel por la mañana bueno siempre te vas a poder cruzar con un descerebrado un psicópata un enajenado etc etc bueno lamentablemente o afortunadamente no nos ponen un policía detrás de cada uno de nosotros creo que vivimos un mundo en el que incluso pues la la realidad violenta el los Juegos el que el que de alguna forma estamos minimizando la violencia es decir estamos acostumbrados a matar muñequitos por el por el ordenador por Internet por no sé qué entonces creo que no sé si es la explicación honor yo no soy psicólogo pero bueno creo que mucha gente está convirtiendo estas cosas en juego en una notoriedad no digo que estés casos hayan sido así pero muchas veces es que bueno pues lo estamos viendo otros casos es violaciones etcétera y subirlas a las redes sociales para presumir de eso no no sé hacia dónde nos va a llevar eso seguramente las legislaciones en cada uno de los países que tienen que poner las pilas rápidamente hay que ir por delante de los de los hechos llegan los sucesos si yo sigo creyendo que Costa Rica que estado varias veces pues es un país seguro es un país tranquilos Un país es recomendable para viajar pero bueno pues a lo mejor hay que extremar las

Voz 12 16:58 yo no no estar postre eh

Voz 1055 17:00 solitario lo que muchas veces hacemos mucho nosotros que viajar son los demás los a que bueno

Voz 0181 17:04 es muy difícil es muy difícil y hay que hay que decir la verdad sea tú viajas y hay un riesgo sea decir dónde dónde tú me imagínate Un chico se confunde no mete un barrio complicado y tal pues puede acabar que les roben que le agredan que tal yo soy una chica puede acabar eso ya encima pues con una violación creo que seguramente los número

Voz 1055 17:21 nos cantan como tú dices Ponseti pero seguramente quizás hace años pasaban también estas cosas pero no había tanta

Voz 1025 17:28 la Ignacio yo sólo digo una cosa que es por eso he querido sacar el tema y lo voy a dejar aquí vamos seguir con nuestro próximo invitado yo sólo los digo esto

Voz 0181 17:36 por

Voz 1025 17:37 que se empeñan en vendernos lugares del mundo como si fuera e ir a Orlando a Disney y no es verdad entonces lo único que yo pido es el que Costa Rica es un país fantástico sí que tienen un problema grave y serio ahora mismo que no digo que ellos han culpable de todo pero que si por ejemplo en estos casos desafortunadamente son gente de Nicaragua y Honduras que se les está acordando que entera bueno y eso una realidad lo único que os pido es que decidáis el viaje que decidáis ya sea en estas épocas en Navidades en verano y tal que por favor toméis eh

Voz 7 18:17 os toméis cinco minutos en informaros un poco el país porque

Voz 1025 18:20 realmente hay dificultades

Voz 7 18:23 muchas osea hay muchos problemas en todos lados y Costa Rica insisto no es Disneylandia dicho lo dicho

Voz 1025 18:29 yo mi próximo protagonista se llama Pedro B era casi perdón ya que afortunadamente Mons también te digo hijo mi próximo protagonista es Pedro hubiera existido una historia de superación brutal de cien del modo llegar a los dieciocho años sería un milagro

Voz 19 18:47 pero pero no no el mío

Voz 1025 18:49 el agro no es llegar a los dieciocho años el milagro es el como persona que son tipo espectacular hola Pedro qué tal estás buenos días

Voz 13 18:57 hola muy buenos días gracias a un placer estar hoy aquí con ustedes

Voz 1025 19:00 dónde dónde te estamos llamando donde te pillamos

Voz 14 19:03 estoy en Águilas un pueblo de Murcia un hermoso pueblo al sureste de aquí en España hay familia nací aquí buenos yo regresó el año pasado de Venezuela donde me crié y también quedarme en este pueblo porque me encanta ya que es pequeño puedo ir a todos los sitios corriendo caminan

Voz 1025 19:18 tú tienes un síndrome a ti te decían que que vivir más allá de los dieciocho años era imposible

Voz 14 19:24 sí sí así ha hecho yo nací en Madrid y mi madre se fue a Venezuela y me dejó a mí aquí en España porque y bueno yo nací muy delicado de salud los médicos aquí en España lo que se mi madre que yo soplo grado en el corazón y bueno a los tres años mi abuela me llevó a Venezuela allí un médico detectó que tenía el síndrome de Wolff-Parkinson-White que que tenía una había anómalas Izquierda impone de los circula la mala sangre cuando con su importancia como excusaba mucho Bono explique registrar practicarlo hace hasta doscientos sesenta por minuto lo cual era una locura una metralletas el pecho bueno bueno gracias a que los médicos que no practicar gracias al deporte y a la que la cosa un trastorno mental eficaz iba ni sobrepasaron las expectativas fue distraernos médico ya todos los chance probablemente yo no lo hacía a los dieciocho años verdad porque una muerte súbita

Voz 1025 20:17 fíjate cuántos tienes perdona

Voz 14 20:19 ahora mismo tengo cuarenta ni voy por cuarenta y horas

Voz 1025 20:23 cuarenta primero no pero no sólo tienes cuarenta tú como muy bien decías ha seguido con toda la actividad mundo idea te has lanzado a mil y una aventuras

Voz 20 20:34 así que yo yo yo siempre digo bueno

Voz 14 20:36 a ver me enseñó que mientras daño a otra persona uno tiene que detrás de su sueño detrás de las pasiones y en mi caso pues bueno yo fui militar de de la Guardia Real española estando allí pues tuve la suerte de conocer méritos en en lo que yo tenía la primera vez que me pero que peor inclusive pero yo soy decidí operarme una segunda vez pero gracias a Dios pues que que bien yo ponerme a prueba en el dos mil diez a darle mi mochila me está sonando camine ochocientos veinte kilómetros diecisiete ya el camino es que algo iba a nubosos porque como el comienzo de averiguar lo que son las carreras maratones en cómo se hacen como son corrió en los cinco continentes tienen muchas de ellas con muy buenos resultados

Voz 1025 21:19 vamos vamos vamos por partes como diría el Jack el Destripador en la historia pasa por punto uno tiene una malformación punto dos te operan operan bien te operan la segunda vez a poner a prueba el el tema te animas lo que hace es por un lado ochocientos kilómetros por otro en pie

Voz 8 21:41 estás a a a recorrerlo a correr como queráis Ultra Maratón eso sea pruebas de de una

Voz 1025 21:49 de un desgaste físico importante para que un corazón supuestamente entre comillas no sé si llamarle efectuó no sé muy bien cómo lo llevas tú te aguante

Voz 20 22:02 bueno yo en yo digo que sí

Voz 14 22:04 piensa que que lo envían sino sido mala suerte pues yo creo que ha sido una bendición ya que gracias a esos pues se todo lo que he hecho yo habría podido demostrar de qué de que la mente es el músculo más fuerte que tiene el cuerpo humano y que bueno que estamos hechos para para romper paradigmas que yo pienso que en estas carreras que hacemos Le quinientos kilómetros equipos a espaldas bien Calin torpedos con temperaturas de una noche aquí sagrada empadronado en fin cada carrera porque es una locura pues creo que son más mentales que físicas porque físicamente no cansamos Pablo de hecho lo es cuando corrió en Brasil que cogí el primer día cuando empezando a la carrera lo me una rama en la pierna y que me saquen la rama con latigazos colegio abierta también lo hago otro punto de control se hacía más icónicos mucho

Voz 1025 22:55 que una amiga con una sola pierna

Voz 14 22:58 practicarlo y todo eso

Voz 1025 23:01 cuando empiezas aprender a jugar con tu mente osea a arte con tu mente para que para que trabaje para de esta manera tan especial

Voz 14 23:10 bueno mi madre me cuenta que cuando yo era pequeño que me pasé me que

Voz 1241 23:14 sí

Voz 14 23:14 el más llegada que llama lava lo ido cosas positivas es lo que es lo bueno lo llaman casa lingüística iba de alguna manera pues yo para que me pasa como algo positivo aprovecharlo como trampolín hacia a su objetivo está es dura es la galaxia pues bueno todo lo que yo vería programado para hoy

Voz 1055 23:50 sí porque leyendo el currículum tuyo de carreras pues has estado en África corrió también en la India etcétera Bossa digamos que para una persona sin tu síndrome ya sería una machada es decir ya tendría suficiente valor en este programa cosas encima añadimos pues entre el handicap tuyo y entre comillas esa deficiencia que casi de pequeñito pues pues tienes y la verdad es que nos quedamos alucinados pero pero me parece milagroso vamos

Voz 14 24:17 y aparte de eso yo me crimen suele como ustedes habrán disuelto en Venezuela hasta el año pasado era de treinta dólares al mes Ivonne hacia hacia mi labor para mantuvieron la Familia y muchas veces explica que como ocurrió el refuerzo el mundo pues yo creo que hay pescadores curativos es por a lo que se ha dicho para sus carreras en todo el mundo mal vemos para verlo en contacto con Luján es positivo en las colas iban haciendo campaña pasó por encima ahí aeropuertos de Nueva York porque lo que cobra un ajuste a la final correr pasar a ver si las puertas a hombros tras siglos de rojo para saliva corredor iba estaba yo facultada para para desplazarme millón así contó que Cameron

Voz 1055 25:24 a día un día que no pasa nada claro

Voz 1025 25:26 no de la vida dando un día normal dice Juan que vaya rollo de vida Ésta no

Voz 14 25:31 sí lo digo porque cada día hay que vivirlo como si fuera el último porque de tanto lo serán

Voz 1025 25:39 el último un poquito más fácil

Voz 14 25:41 siempre agradeciendo yo yo por ejemplo tengo ropa por entrenarme yo no yo no me guarda nada si te lo compensa porque hay que aprovechar cada minuto cada Toulouse humano no repetirá

Voz 1025 25:52 que bueno e hoy una cosa y dos últimas preguntas la primera una curiosidad en torno a tu madre a tu familia porque entiendo que a lo mejor ellos se llevaban las manos a la cabeza cuando te veía hacer de pequeño ya con con todo eso no estás prueba debería estar más adoptado van preocupa otra cosa o no

Voz 14 26:12 sí sí sí siempre me han dicho que tenga espigado en esta carrera me pasa de todo por ejemplo cuando hizo cuando yo lo conocí a chicas que fue una cosa levantó

Voz 1025 26:24 yo no

Voz 14 26:29 a ver qué te pasa de todo cuando corría por no es la primera vez me pasó iban segundo lugar escucha buenos corredores pero seguiremos buscaron alrededor IRI a seguir estáis corredores parece que va a la final del que cayó un cansancio así parar

Voz 13 26:50 ah bueno

Voz 14 26:52 claro al final cuando expresan Carneros sí que estoy pasando lo que pienso yo que que bueno sin afuera hubiera posibilidades de está de eso sí claro por ejemplo cuando corrían Paullier encontré has encontrado algunas tumba como no con una caladora y encontrar una en fin llegan viviendo que pueden pasar vi que uno puedo

Voz 1025 27:25 lo que está claro es

Voz 0181 27:25 es de pasas dejas tu sello sea siempre ocurre algo

Voz 1025 27:29 bueno sí sí bueno cinco que uno

Voz 14 27:32 es un chill siempre voy con humildad pero con mucha refinanciar que todo son carreras que como son unos pocos corredor vasco Alejandro las

Voz 1025 27:42 pero oye ya ya terminar diez segundos con con lo positivo queréis qué hacemos con el tema de zurda eso lo apoyamos de alguna manera o mejor que deben doctorando hablemos de hablamos de la última carrera

Voz 14 27:54 bueno tú tú sabes que que yo estoy aquí en España porque yo yo el año pasado se a correr Australia Akihito cuarenta kilómetros mencionó era quedarme aquí en España dos coma antes de volar Australia yo estaba en una manifestación contra el Gobierno y al amigo que yo tenía la hablo yo dieron un tiro en la cabeza entonces yo me lo llevé muerta al con los españoles al parecer lo hicimos cuando llegase la paz y aquellos sigue palas de la filial la así un cambio a pesar de comenzar al principio pero bueno porque mi familia las la la la tranquilidad y la seguridad

Voz 1025 28:30 amigo cuidarte te mucho Pedro ahí seguimos por redes sociales a ver qué tal van las próximas aventuras

Voz 14 28:37 muchas gracias y bueno en dos mil nueve tengo quien me voy antes pensaba ser mi trocitos kilómetro en cuatro carreras me sigan arroba pero ver a J y en Twitter arroba guardia real

Voz 1025 28:48 amigo un abrazo enorme gracias por por tu lección de positivismo en esta la jornada tan especial cuidado

Voz 1025 28:57 menor vamos con Pedro Vera pero tenemos todavía muchas Historia sí muchas cosas en este Ser aventureros

Voz 24 30:03 señora Mari caretas Jaume Mata Hari o además de libertad también quiere quitarme el nombre Mata Hari significa el ojo del amanecer es así sí

Voz 25 30:13 SER Historia con Nacho Ares

Voz 1025 30:16 es todo lo que quisimos saber de la historia

Voz 1025 31:07 ese van muy navideño claro

Voz 7 31:09 decíamos la Navidad no es lo mismo sin nuestro próximo protagonista

Voz 1025 31:14 además tiene desde

Voz 1025 31:22 querido y feliz Navidad cómo estás hijo de mi vida qué tal tu madrugada porque supongo estarás en Australia o te pillamos

Voz 1241 31:29 se estoy que en sí de Felip tambalea

Voz 1025 31:33 se nota que el gris porque al acabar decantando el Green en la parte mala de cómo que que que es lo que no yo no lo de la historia del GREIM con la parte mala de la Navidad tú buscando ahí luego luego haz un poco Google Google León qué tal cuando tú perdería siempre bien no hace es algo que se cómo se celebra en agosto le tío

Voz 1241 32:01 pues es lo primero la Nochebuena según se celebra no hay

Voz 1025 32:09 usar el veinticuatro por la noche no hay nada

Voz 1241 32:11 no de hecho me me han me han llamado para trabajar por primera vez por primera vez en el cricket voy a trabajar en la madre mía va

Voz 1025 32:25 a partir de ahí

Voz 1025 32:33 tú has estado siempre me entiendo la tabarra aquí con el cricket o no de lo que dice sabes

Voz 1241 32:39 no he estado viendo críquet porque se están jugando ahora las series Australia India si le el primer test lo ganaron los indios ordenada y el segundo lo han ganado los australianos Semper estado viendo pero me echó unas fiestas me echa unas fiestas

Voz 1241 33:11 pero José Luis esos son los test es que todos van de blanco a lo que a mí me han llamado para trabajar en es en los en los partidos que son como de ligas entre ciudades como ahora no que son más rápidos claro son más rápidos son no son los tres machos que duran todo el día esto dura una tarde son parte

Voz 29 33:34 tú rápidos aunque la tarde sólo a Bale cuantas Doral

Voz 1241 33:42 esto ha sido uno que tenía el buque han hecho para él ha dicho

Voz 8 33:48 que vaya bien que gane otro que vaya que vaya a venir a nadie no tenían a nadie

Voz 1241 33:53 ya no son esos al veinticuatro trabajo también el Boxing Day en en el cree que cobran que es como un templo del pero eso también es veinticuatro

Voz 1241 34:04 eso es del veintiséis al Betis

Voz 8 34:13 sí hay comida comida

Voz 1241 34:16 familiar familiar vamos a casa un italiano tío de mi mujer hacemos una comida estas de flipa

Voz 1241 34:28 después hace buen tiempo ahora se poca de ir a la playa Osasuna es poca cosa

Voz 1025 34:32 he sentido que me comenté a este que era de Corleone hoy se deja para la familia del total que que no le haga caso que hacéis una comida navideña ya esas toda la celebración que sea se hace también ha hablado usted es el eso pasa el XXI como Santa árbol igual en Australia con calor pero ya hay una comida típica como aquí el pavo y esas cosas

Voz 31 35:00 bueno aquí me

Voz 31 35:05 Andrés guarda esas cosas atípicas

Voz 1241 35:09 eh yo estoy encargado de hacer una paella de pollo

Voz 1025 35:12 voy a hacer una paella

Voz 1025 35:17 yo no cada uno cada uno

Voz 1055 35:27 esta tienes ahí que el pollo lo tienes un comodín no el pollo

Voz 1241 35:31 como todo no podía podría haber hecho una tortura

Voz 1241 35:37 el otro una tortilla de patata claro pues llevar el día veinticuatro se puede llevar una tortilla de patata es una petaca de de vino tinto

Voz 1241 35:55 mi mujer me dice mi mujer me dice

Voz 1025 35:57 qué te vas a llevar

Voz 1025 36:10 dije pero no lo hace luego lo vamos a hacer no digas que no nada

Voz 1025 36:21 porque lo llevo le llevó que tú que tú yo no lo veo alguien no preocupa

pues no lo sé pero si si tú lo cuando qué es lo que

Voz 1241 36:41 que esté nada de espaldas no el Carlos tamaño

Voz 1025 36:45 pues no lo sé pero si si tú lo cuando qué es lo que

Voz 1025 36:53 en serio lo aguanta ahí que le pregunto Carlos Peña buenos días hola buenos días pues te has eh

Voz 13 37:00 pero quien casi casi casi los dos porque he visto yo creo muy conoces muy bien claro cuál era palista es comentamos Tesco no sé si además eres Calvo o no Carlos Peña si virus pero Calvo volví con algo hombre sí hombre sí sí sí tengo poco pelo bien pero pero no Calvo de todo pero claro pero sí

Voz 13 37:26 mucho quería ver Calvo

Voz 1241 38:06 qué has nada o en la Concha va ahora en invierno Carlos buen tienes que venir a las travesías que hay en Vega no

Voz 13 38:12 sí también hecho conoce realmente realmente hice una en verano creo que me entrevisté me entrevista porque nadie veinticuatro horas

Voz 1025 38:20 sí sí sí la María

Voz 13 38:23 dice en verano cuando ocultas a la isla diste cuántas no en ese caso Nade río Urumea hace exactamente nadie cuatro mareas la marea son seis oros cuatro veinticuatro y unas gafas especiales que suma me entiendes me la noche nadie si eso olas hacia hacia las promesas llevas

Voz 33 39:00 qué tiene tiene una dificultad extra

Voz 13 39:04 terribles a dar no exactamente mira he pues cuando empecé haciendo unas preguntas

Voz 1025 39:12 no claro ni contestar alguna con la peor la respuesta igual que están a la altura también no

Voz 13 39:22 yo creo que sí mira yo yo fui atleta no sé si eso también lo sabe yo fui al detalle y con veinte años tengo dos XXXII hola Marta en San Sebastián

Voz 13 39:37 sí bueno ya había corrieron los más con diecinueve condiciones quince tres horas con diecinueve dos cuarenta y cuatro está yo creo que podía ser un buen maratoniano hechos que lo era comenta años

Voz 13 39:52 iré aviones bebió San Sebastián lo gane en mi categoría con dieciséis años hizo una una hora diecisiete tan

Voz 33 39:59 era un que yo no he encontrado ningún ningún Tambor de Oro

Voz 13 40:20 Juan Carlos Pico pues bueno resulta que claro yo fui a atletas y entonces pasó un año en blanco en estaba Bibiana lo melosa que ahora mismo estoy también de te estoy llamando muy buenos muy buenos si resulta que bueno oye decir dijo no pasó un año en blanco pues porque bueno es saber cómo se sonido decididamente sobre entrenados creo que ahora mismo se también se utilizan más o pasado de rosca ejemplos explotarle sino tener que hacer algo bonos pues decidí pues no sé como pues eso pues nadar no sé por qué porque no me dio ninguna cosa que me gustaba ir se eligieron los trajes ya que época quedan de buceo para para hacer la primera claves XL entre Goñi de Zaragoza en diciembre del ochenta y nueve a comprarle pero es el cerebro Logroño Zaragoza en seis etapas trescientos kilómetros aproximadamente entidad veintiséis

Voz 13 41:19 a mí me si no me equivoco si si total que esos trajes que se compraron en ponerse en septiembre eran de dos piezas pero cada vez quedan de buceo ilesa época insisto lo la época porque en estos treinta años el traje es el traje de buceo el traje de neopreno algunos fueron muchísimo en olores texturas bueno

Voz 29 41:43 estoy de que placa estamos hablando de los años setenta no ochenta ochenta años venas

Voz 33 41:47 sí sí sé quién tiene ochenta y nueve sí

Voz 13 41:51 era trajes que te cosa ponerte pues media hora el traje claro claro no pre no claro pero que por eso el PP

Voz 13 42:01 no no no no espera espera para bucear para hacer pesca submarina pero no para Navarra a correr era imposible mover era imposible

Voz 1025 42:11 ya entonces empezaste atrás

Voz 33 42:44 ese es mi estilo pero bueno

Voz 13 42:48 cómo fue con los nuevos si no es no tener razón pero yo soy el único palista en El Mundo que hace las travesías de larga distancia así entonces bueno pues tengo esas características tiene muchas dificultades que había explicado pues de habitación te pues con el a solas que no ves que es decir bueno pero siempre es más

Voz 33 43:22 pero lo que hay otras no bueno

Voz 13 43:30 a veces tengo amigos romano con esa no no hay problema para no

Voz 1025 43:36 me quedo minuto para los dos y lo voy a aprovechar contigo Carlos cuéntanos lo de noviembre porque tiene un sentido no has hecho

Voz 13 43:45 es bueno la lo he nadado pues por Pablo Ibar que no ha hecho es que ya lo está teniendo ya empezaba ojito parece ser que bueno pues que parece ve que que que va bien el juicio

Voz 1025 44:00 es Pablo Ibar es el chaval de origen y voz cuando que estaba en el punto de la Florida

Voz 13 44:07 premio de Urtain sí sobrinos Estado

Voz 29 44:19 en el juicio del líder sí sí

Voz 1025 44:47 muy bien la bahía de la Concha yo

Voz 13 44:50 simbólicamente lleve su número de Garrido de preso

Voz 1025 44:53 yo he querido saqueado fenomenal no tenemos tiempo para nada pero que os Peña te seguimos controlando se dando de espalda amigo iré a verlos

Voz 6 45:51 esto o estaba todavía veintidós años en el correo la muerte

Voz 1025 45:54 el segundo juicio todo ya está en plena leo si ya está el lío señoras y señores está por aquí a Javier Gregori qué tal Javier

Voz 34 46:22 bueno yo hablo echó pie guateque las del Faro aquí

Voz 38 48:08 hueca

Voz 1025 48:24 seguimos en aventureros Gregory hay que ponerte la cabecera porque si no es lo mismo y estamos en fechas navideñas y nos estamos ahorrando daba aquí vamos a poner la de Gregory por Dios

Voz 39 48:33 el espacio la última frontera

Voz 16 48:48 ahora ahora decía

Voz 0882 48:52 de de la semana yo creo que va a crear un antes y un después desgraciadamente es que acaba de ordenar esta vez ya en serio la creación de la primera fuerza espacial militar con dando Memoria del Mundo de este sistema

Voz 1025 49:07 el Chelsea no vamos a tener soldados allí

Voz 0882 49:10 lamente y además yo llegaba a los veinte

Voz 1025 49:12 Aliens en no sé qué entrega la segunda en la segunda ya estaban los Marlins ahí repartiendo

Voz 0882 49:19 lo más preocupante de todo es que asignado a esta fuerza espacial ocho mil millones de dólares y luego decimos que no hay dinero pero otras cosas se va pero creo que eso es verdad no no no no me lo creo sino que le ha asignado ocho mil millones de dólares a eso es decir que hagan lo que hagan esa banda gastar ocho mil millones de dólares que por ejemplo en potabilizadoras y comida para el Tercer Mundo tal vez lo que haríamos con ocho mil millones de dólares por tanto no lo vamos a gastar en en embrión de la Guerra de las Galaxias que no tiene ningún sentido está prueba si acaba de hacer una designación presidencial y no tiene ningún sentido hoy va a crear un precedente negativo porque tarde esto van los chinos seguro seguro segurísimo y hablando de los chinos sabéis que ahora mismo hay una sonda lunar china dando vueltas alrededor de la Luna como no podía de otra manera pero se llama Lunar Ike va a intentar en los próximos días a principios de enero el primer alunizaje en la cara oculta de la Luna que ya lo intentaron los americanos el año sesenta y dos fallaron porque sabéis que hay un problema de comunicaciones con la cara oculta de alineación entonces los chinos lo han resuelto primero copiando la nave a los americanos que los chinos lo que hacen es copiar

Voz 0882 50:32 han dado junto a la nave un pequeño satélite que se va a encargar de establecer la comunicación cuando digamos la sonda esté detrás de la luna no pueda comunicar directamente con la tierra no sale es que

Voz 0181 50:45 en contra de lo tiene no es cierto

Voz 0089 51:27 la pasada semana a tu

Voz 1025 51:38 ha pasado en Pirineos nada nada que hemos logrado es

Voz 0089 51:40 Diari mucho en el valle del aval del voy muy cerca de la Vall d'Aran ahí ha entrado muchísima nieve no en el resto del Pirineo que tiene sigue teniendo problemas de inmigración y es lo que podemos comentar a esta altura de la temporada Ponseti que que nos hubiera gustado que hubiera más precipitaciones pero no la sabido hay eh son pocas las estaciones con nieve en España Sierra Nevada Cerler y alguna que otra catalana como decimos a la espera de que entre por lo que parece el próximo día veintiocho sedes

Voz 0089 52:10 ah claro sería la Almanza hay sería la primera el primer fenómeno de este tipo en este invierno el año pasado en estas fechas habíamos tenido ya dos dos olas de frío polar ahora bien segunda y ahora viene una el día veintiocho expulsar a la es por ahí por el Pirineo lo vais a notar porque las temperaturas serán muy bajas y una cosa más

Voz 0089 52:30 la famosa Lindsey Vonn que nuestros oyentes la conocerán como la esquiadora norteamericana de todos los tiempos ya sabéis que lo ha lo ha dejado ha ocupado su lugar una chica muy joven tremendamente joven que llama Micaela Freeman

Voz 1025 52:44 muy bien pues se lo vamos a dejar aquí nos vamos de Navidad en nota o tiempo al libro pero al menos al día

Voz 1025 52:53 lo vamos a comentaba no bueno

