Nadie Sabe Nada: Ecos de váter (22/12/2018)

Voz 1 00:00 bueno pues nada

Voz 0169 00:04 no siempre empieza así los dos falsos inicios no bueno pues nada me parece un buen título también eh bueno pues la oye Ayer fui a casa a dormir muy bien enhorabuena gracias a mi casa eh no a tu casa

Voz 2 00:21 nada nada no de verdad muy forzado muy forzada oí

Voz 1 00:25 yo no no me gusta no me gustó

Voz 0169 00:28 serio y cuando ya me dirigía a la a la cama matrimonial a la tuya no cambia también

Voz 2 00:33 eh

Voz 0169 00:34 lo llamaremos el tálamo del amor lenguaje poético y no había sido el sillón Jamal el túmulo decide que es un monumento funerario pues es más que túmulo lo llamaría cúmulo porque acumulación de amor porque cuál fue mi sorpresa que en mi esposa ya había se había insertado en la cama con anterioridad sin

Voz 0057 00:58 sí sí sí sí

Voz 0169 01:00 es verdad que a estaba muy oscuras que a mí no me lo aplaude

Voz 1 01:07 no te funciona tanto tú mujer sí que sabe de insertar bueno oye mira que no sé yo sé

Voz 0169 01:14 lo que me me quita de la narración oye entonces yo voy como como buen compañero que hago no abro la luces ni pongo la radio sí

Voz 3 01:22 claro no das una fiesta lo dado el salto Kucher de en

Voz 0169 01:25 gente muy insensible que no le importa dice que hasta que no duerma yo no no no duerme nadie digo

Voz 1 01:29 ya vale ni abrió el secador para joder

Voz 0169 01:34 entre muy finito en la habitación muy oscuras por cierto empaque gusto todo eh

Voz 0057 01:38 pues sí va a ser de noche

Voz 0169 01:40 entonces yo para dormir lo prefiera claro entonces como que ya veo unas presencias como dicen los del programa de misterio que me encantan siempre hablan de presencias caminantes presencias bueno indicó esté a estos estos bultos

Voz 3 01:56 porque el bulto de mi mujer sí que lo desconozco

Voz 0169 02:00 oye tantos años tienen una lectura del espacio muy muy concreta no decirme ahí está ella ya y aquí voy a ir yo los puntos de mi mujer y el singular entonces eh espérate hombre Veo veo dos bultos más bueno pues me he coincide con tu mujer no no no no no sea gracioso con eso eh veo a mi mujer que está pues con durmiendo veo otro punto más oscuro al lado no era antropomorfos antropomorfos y luego vi otro bulto que tampoco eran antropomorfos más pequeños lo que te vengo a decir es que yo no que había en la cama vale estaba él se tenía irlandés abrazado a mi mujer con lo cual yo abrir también un debate sobre este mismo sobre el mismo el cruce de los sentimientos hombres animales y bueno no pasa nada pero me incomodaba Un poquito Il luego al lado del

Voz 0057 03:02 además tú tu perro es ya mayor es un perro anciano si se se coquetea con las filias

Voz 3 03:08 bueno

Voz 0169 03:09 estaba el periódico allí con todo lo que mide estirado con todo lo que da porque sabes que el perro duermen a todo lo que da y si no tiene ningún problema y al lado el gato La Gata tengo una puerta eh entonces

Voz 2 03:22 calculo bien el espacio lo fundó

Voz 3 03:25 hice una foto hice unas fotos

Voz 0169 03:27 que si queréis la puedo publicar y la vais consultando sí

Voz 0057 03:30 eres es el que tiene que que no foto tan íntima Bono íntima hasta cierto punto mujer a lo mejor tendría que opinar también yo yo yo

Voz 0169 03:38 la reconoce como Mi cama

Voz 1 03:40 sabes yo pensé joder

Voz 0169 03:42 dónde dónde me pongo yo no dónde me pongo yo sabes que el animal con ustedes cansando es muy reacio a que le les rompa su descanso porque cogía el perro y el pero se hizo el muerto

Voz 2 03:56 el perro se hizo el muerto

Voz 1 03:58 que ya sé lo que digo eh que digo Mel le hable flojito Mel sal

Voz 0169 04:02 la que Mel que ya sabe que no se tiene que poner en la cama cuando una cama dentro Él me mira como diciendo estoy haciendo algo mal pero como estaba oscuro el tío

Voz 0057 04:12 a mis hijos y mis hijas hacerlos

Voz 0169 04:14 muy bueno luego tuve que que arrastrarlo como pude sabes pum pum pum cayó como un peso mucho

Voz 0057 04:21 todavía hay que no te equivocas te hiciste a tu mujer ya ya ya

Voz 0169 04:24 imagínate y luego la Gata que si es así las felino ya sabes que me estaba oscuro inmediatos

Voz 2 04:31 me sabe

Voz 1 04:37 déjeme que

Voz 0169 04:38 eh hostia pero un lazo tío moviendo cuerpos

Voz 3 04:43 Rivera porque siempre ganas de dormir pareció una morgue aquel Modric

Voz 0169 04:47 y luego hay que te dice qué haces

Voz 3 04:50 lo digo pues haces tú que está claro todo zoológicos hemos aligerar el rancho sabes ahora claro

Voz 0169 04:58 en frente al final pues ya me dormí y luego la Gata volvió a subir porque mira que es insistente el el felino dices tú me sacas hubo resacas subo al paquete

Voz 0057 05:07 digan que tu vida fácil tú qué tal yo y yo como no tengo perro ni gato por razonar con con los seres que hay allí en la cama no

Voz 0169 05:18 pues ya está tú duermes siempre en tu cama o acabas en diferentes camas de la de tu propiedad ahora ya llevo una temporada larga

Voz 0057 05:26 que duerme hubo una época en la que podía despertar en cualquier parte de la casa sabía nunca sí sí sí la cama dormir en la cama de de los niños muy ingrato aunque es una acaba pequeña ya hay ya que acabe ahí con varias contracturas que tengo ya endémicas claro por culpa de esos años sofás hemos trabajado un poquito el sofá también sofá no soy muy dos

Voz 4 05:48 no no me gusta muchas veces vas no lo tome como una derrota

Voz 1 05:54 no es que lo es lo es es que lo es

Voz 0169 05:58 bueno pues nada bueno pues nada esto acabamos con comandos empezado bueno pues nada bueno pues nada empezamos

Voz 0169 06:36 se ve que se corrió la voz y dijeran no aplaudir tanto que se quejaron la otra vez estáis como cansado sí baje

Voz 0057 06:42 gracias a la Cadena Ser por permitir este sueño casa

Voz 10 06:45 es a los directores gemelos a ser hombres como está hace tiempo que no salimos comidos estamos y como hacerte pasar nada estamos muy tapado estamos la terraza tenemos geranio tapados más si tienen geranios no hay nada que muy bien

Voz 0057 07:02 si quieres podemos empezar hoy con el documento de investigación del que te hablé la semana pasada maravilloso lo pasado no no no se dio datos sabéis que estamos en la sala Lola Yves del del Teatro Lara de Madrid te pasa la sea malo la membrillo es en honor a la actriz de origen argentino Lola membrillo ves de la cual se cuenta que su espíritu permanece en este teatro sentado donde estás tú no

Voz 2 07:25 no era una broma para joderte la mañana

Voz 0169 07:30 cosa que por cierto hemos intentado corroborar no ha habido manera hombre recuerda un programa muy reciente donde dejamos la bocina allí detrás por si ella quería activar la sí sí decirnos que está el ente la presencia estaba no sólo me parece humillante

Voz 0057 07:44 claro Un fantasma también puede considerar humillante que deje una bocina para que

Voz 0169 07:47 la primera no dejaron Compact y sirvió deja

Voz 0057 07:51 no pero tú eres un fantasma y un tío te por una bocina en plantó cara ya yo como fantasma aunque pueda hacer lo diré

Voz 3 07:57 ha tocado ya que yo me voy a par

Voz 0169 07:59 sí pero no es no sé yo aparezco como fantasma

Voz 3 08:02 aparezco de una forma pues chula pues como una presencia aprieta es natural hago Chas ya por eco a tu lado un acto plasma en no tocar la bocina todo ese fantasma pero tengo mi dignidad no ha dicho si pues mira lo entiendo mejor

Voz 0169 08:14 siempre he siempre que la europea el Time tampoco funcionaría no no no

Voz 0057 08:19 ya ya ya la cosa es que en la grabación de los programas de hace dos o tres semanas o cuatro no sé

Voz 0169 08:26 ya que nunca sabemos cómo ha ido el pasado

Voz 0057 08:30 entre programe programas salimos a la calle a que nos diera un poquito el aire entonces pasó una persona empezar a meterme en no sé qué rollo indeterminado porque yo le dije

Voz 0169 08:41 déjame que te grave porque esto parece un testimonio testimonio de actualidad es una nueva esencial esta sí testimonios sobre naturales de actualidad de actualidad TCA desea tesis padece una enfermedad de transmisión sexual

Voz 1 08:59 entonces como ahora te estimó

Voz 0169 09:03 todos somos anormales también esa todos somos tan normales y entonces este hombre es más claro

Voz 0057 09:09 yo le grabé y es el documento cuando queráis

Voz 0169 09:12 vamos a escuchar hola soy Berto Romero

Voz 9 09:14 estoy en la calle estoy en la parte exterior desde el teatro Lara estamos a punto de empezar a grabar el programa y me he encontrado con una persona que se llama Juan Fernando Juan Fernando es vecino en el teatro Lara nos quiere dar alguna información sobre el supuesto fantasma de Lola y ves que al parecer

Voz 11 09:32 eh habita en este teatro adelante Fernando Juan Fernando perdonas te he dicho medio nombre sólo Vance hola qué tal resulta que nosotros en el edificio tenemos un Expediente X que todavía no hemos sabido resolver que es que el fantasma suponemos que es el fantasma para el ascensor en el primero de forma aleatoria hay gente que decía que era porque a veces subió con mucho peso pero cuando menudo repartidores mensajeros del cartero que es una persona sola también Separ

Voz 1 09:59 en el primero entonces la la casera ha dicho ha dicho los

Voz 11 10:05 a los técnicos y no saben cuál es la razón de que el ascenso del primero

Voz 0169 10:09 técnicos de de los ascensos vista digamos del señor on

Voz 11 10:12 tease lo tiró el señor Schindler a hacer la lista vino a revisar tu lista Hay la señora la señora Men breves debe aparecer en esa lista así es eh Juan Ferrer deberá muchísimas gracias

Voz 0169 10:24 yo espero que te pase el otro día

Voz 11 10:26 por aquí si quieres nada información va muy bien pues estaré dejó entender informados muchas gracias Juanpe

Voz 0169 10:33 yo aquel documento se oye lo que también es fantástico es que un problema mecánico que debe ser ya la pesadilla de la comunidad lo tienen como mitigado porque lo lo han asociado a paranormal claro y entonces allí nadie arregla nada no sé muy bien

Voz 0057 10:49 yo tengo ahora el grifo de la cocina que estaba goteando si yo también prefiero pensar que son fantasmas la otra opción es arreglarlo disputaría conocerlo

Voz 0169 10:58 excedentes se que parpadea también lo tengo la cocina

Voz 0057 11:00 yo también lo tienes mi cocina son foco de para normalidad sabes que que cuando hay apariciones de espectros hay como un mal olor sea esto se se comenta que de repente todo huele mal mi cocina huele fatal claro claro pensar que es porque tardo mucho en a la basura que cualquiera una limpieza no ha nevera la sí que la que decir

Voz 1 11:24 sí sí sí

Voz 0169 11:25 también hay hay presencias dentro de la nevera no ha pide la pide hostia qué guapo no se componía ir parece una tertulia no fíjate si te sales de todo no sitio

Voz 12 11:37 bueno pues te te

Voz 0057 11:39 vive aquí al lado si si él el edificio al lado del del teatros hay que gracioso para él ascensor oí el ha decidido que es un fantasma mira el primero más contento que todo no el primero siempre que sale quiere coger a hacer sólo tiene ahí

Voz 3 11:55 la verdad es que para él es una bendición

Voz 0169 11:56 por eso te digo dice mí

Voz 3 11:59 es la vida por supuesto o no

Voz 0169 12:01 o que sea la finca que lo dice que no estaba de acuerdo con la pagado maravillosa esa es otra eso es muy de aquí de España que hace no no yo no entonces tiene que poner una llave la derrama no no no ha querido

Voz 0057 12:13 sobre la derrama es que me cuarto con

Voz 0169 12:16 problemas de movilidad problemas que es el poker

Voz 0057 12:19 es lo que se contrate un fantasma sí sí sí

Voz 0169 12:22 pues muy bien gracias Alberto por esté TSA

Voz 1 12:24 sí eso adaptamos a seguir

Voz 0057 12:26 después de deseaba voy a que me he recibido un antibiótico no

Voz 3 12:29 venga

Voz 14 12:38 yo me guardo otra cosita para la segunda mitad el del programa porque me gustaría también hoy a activar un poco la la urna eh que el otro día

Voz 0169 12:45 empezamos mutar de oye te acuerdas que te conté que mi

Voz 0057 12:48 es hijos cantaba la canción hay que ser mi dinero

Voz 0169 12:50 sí sí sí el pico en El Hierro has sospecha que sabía

Voz 0057 12:53 han inventado Mis hijos me han comentado a través de redes sociales no levante la mano que ya lo sé

Voz 3 12:58 es que era tú qué pasa contigo héroes puesto todo el tuit el autor no para que te del culo cómo te llamas Diego Diego

Voz 0057 13:15 cuéntanos pues eso bueno

Voz 3 13:18 concretamente se sabe cuándo contraste en el programa que tus hijos estaban cantando y quiero ser minero lo que he dicho tú pensaste que era pues tus hijos que tenía una imaginación nuestros no lo he con algunos grupos de música sí que lo abordan pero no entonces esto es un youtuber Un poco conocido que se llama rubios si hago algo que que subió esta canción pues cuando en juego que se Madame lo conozco pues como se trata de Tiko pues eso

Voz 2 13:49 Diego me niego acabáramos al rubios

Voz 0169 14:01 el sí sí sí sí sí sí el propio claro una influencia total para no esa porque tú ríete sí sí

Voz 0057 14:08 no yo te pero sí me me reír con esto el rubios es como los Beatles

Voz 0169 14:12 se me acuerdo que fui a a un sitio perdona que sea tan genérico pero que me me introdujeron la que venía Comite que no nada nada Meet me dice que vaya conmigo era una clase de chavales dice mira este este señor trabaja en la televisión y todos miraron como hasta que uno dice con no pluviales

Voz 1 14:33 sí yo dije soy su amigo íntimo

Voz 3 14:38 entonces vino gente de todas las cosas esto es amigo íntimo de Rubio y como es digo cómo lo ves pero te sientes amenazado por el rubios no hombre

Voz 0057 14:51 es más creo que de de los youtubers es de los más creativos

Voz 0169 14:55 yo que lo sigo poco a poco pero

Voz 0057 14:57 ya ya que yo siempre está dándole vueltas a cosas así

Voz 0169 15:00 esto las sería que ha hecho para Movistar no la he visto pero que

Voz 0057 15:03 por qué no sabe su Target

Voz 2 15:05 no es una serie de manga

Voz 0169 15:07 a mí me da un poco de pereza ya ya ya no lo respeto bueno pues nada el rubios cuenta con mi respeto

Voz 0057 15:13 sí sí y más ahora que se está educando a mis hijos alguna

Voz 0169 15:17 hay que ser minero así que clavar

Voz 0057 15:19 oye que me hizo ilusión rubios desde aquí te lo digo me hizo ilusión porque yo vengo de familia a mineros Mi padre era minero Mi abuelo en las minas de sal Hypo tasa de Cardona entonces cuando mis hijos vinieron cantando hay que ser minero bien sea hombre un homenaje a su abuelo y no era un homenaje a Rodes ya ya ya

Voz 0169 15:35 ella bueno chico hay un chico

Voz 9 15:38 eh chicos ya tiene siempre te abandonaré

Voz 0169 15:41 señor hay una invitación a entrar en el mundo de la filosofía barata a través de una pregunta que normanda palabras bastarda de Twitter PB te parece que cojamos Jerez introduzcamos esto es que vamos

Voz 0057 15:56 me parece que lo de la filosofía baratas y se está muriendo

Voz 0169 15:59 bueno si se muere la matamos hoy venga venga vamos a ver dice

Voz 3 16:21 qué hombre claro si no no que te lo dije el otro día

Voz 0169 16:24 ya por favor para limpiar Samantha y limpio de polvo y paja

Voz 2 16:30 pero ya ayuda ayuda eh ayuda eh aclaró

Voz 0169 16:35 la verdad es que estoy preparando unas camisetas con su amante por eso te digo a ver si me dio guarro espiritual que lo que yo quiero que vean en mi eh si mirado dice para hablabas tardas aquí os dejo una duda para filosofía barata

Voz 17 16:50 es cierto que yo miento si afirmo que lo que digo es falso

Voz 1 16:57 es para un amigo esto encanta

Voz 17 17:01 es para un amigo me vuelve loco ya palabras es cierto que si yo afirmo yo mía no si yo miento es verdad que yo a mi yo miento

Voz 3 17:10 no si ya no es más filosofía barata que nunca eh yo mi entender la pregunta es lo mejor que le puede pasar a esta sección El Tio cuando dice eh como es que no tiene ni nombres llama palabra bastarda

Voz 1 17:24 Moix bien esto yo miento no si hace

Voz 17 17:31 firmo él él él él él él el tío él el tío él miente cuando afirma que lo que dice es falso Itu no yo yo no yo no digo nada habitual decirlo

Voz 2 17:44 yo no ha porque hombre hombre como o pero es obvio

Voz 1 17:50 él no se eh o sea lo que es miente

Voz 3 17:58 él está dejando sabe él sabe que miente

Voz 0169 18:02 qué es peor no es saber qué mientes que mentir

Voz 2 18:08 porque no hay no hay duda amoral bueno bueno bueno duda moral bueno bueno bueno no hay no hay moralidad

Voz 3 18:13 bueno algo que te cuenta algo y es mentira pero no lo sabe él que que falso lo sabes bueno claro eh es es de Vox no sí bueno vale valorar no sé no es verdad no sabe nadie no salen así no

Voz 17 18:26 vive en el error por ejemplo u

Voz 3 18:29 vivir en el horror bien error eso sí que mola Un poquito a todo esto la respuesta cuáles de que esto tú me dirás eh hacia ellos sí sí sí

Voz 17 18:40 pues sí no sé que sí

Voz 0169 18:43 condición si si se queda manera si no mira palabras sabes mandan los amantes ex amante como mínimo dos litros de su amante empate

Voz 2 18:55 la botella grande Coca Cola eso ya eso que llegará a tu casa

Voz 0169 19:03 eh en un paquete de Amazon vale ella Sámano y te te trae espiritualidad tu casa sería maravilloso que que no que tú digas estoy bajo estoy oscuro quiero luz Samantha avanzaba a estás luz para te da luz muy bien claro que no pagan no pero bueno venga eh no entendido nada de lo que hemos hecho yo tampoco pero suele Xaxàs esa es la clave de la sección de la filosofía zen

Voz 3 19:39 venga no de la filosofía no de la barata

Voz 7 19:42 todo

Voz 18 19:46 toma decir vuelo desde Twitter Phil duelo cuántos metros tiene un rollo de papel higiénico

Voz 0169 19:51 veinticuatro inventado pero yo que esta esta sobre los veinte si alguien lo sabe sabe alguien trabaja en una fábrica de papel higiénico

Voz 0057 20:01 hay mucho tiempo libre

Voz 0169 20:03 no una descomposición terrible

Voz 14 20:06 mira la próxima vez quién era un un rollo intacto lo voy a mí

Voz 1 20:10 no me voy a medir al metro hilo te lo voy a decir

Voz 0057 20:13 mi abuelo decía composición cuando tenía descomposición así que voy al baño que tengo una composición de cuerpo de ese un abuelo José María Merino Twitter podría

Voz 0169 20:24 es hablar de por qué un Black Friday dura que sé yo cuántos y unas Holiday dura nunca Garro bueno primero primero la me mira tu lengua educación educación e lo primero buenos días ya cómo miden el tiempo los anglosajones fuesen rollos de papel de váter

Voz 3 20:40 sí sí

Voz 2 20:42 mira yo nivelado den

Voz 3 20:44 vale

Voz 2 20:47 no no esto es un gracioso pero yo nivelado entre paredes

Voz 0169 20:50 sí pensado le escribo yo ni me lo dar cuenta de

Voz 1 20:55 desde la Atocha

Voz 0057 20:58 dice el otro día un policía me detuvo el coche me dijo papeles yo casi les digo tijeras

Voz 3 21:05 alguna vez a reprimido chistes que os han venido a la cabeza cada vez más amigo

Voz 7 21:10 una vez más

Voz 19 21:13 no se mira qué pintaba mal le estaba asentado como torcido ya ha salido como triunfador su amante para Tito a mí Way You de Twitter no sé qué ves de sexy en un afilador

Voz 2 21:24 la duquesa Concepción pero pero no pero

Voz 0169 21:28 a quién se lo dice a mí

Voz 0057 21:31 eh porque yo no dije nunca con un afilador el sexo

Voz 0169 21:33 sí lo he dicho

Voz 0057 21:35 pero eso cuando el afilado yo intenté contar una anécdota

Voz 0169 21:38 la que tú me torpedear este te acuerdas pero que queda más opción al rato pasamos eh pero yo dije conté una una secuencia de una vivencia con un con un afilador que él me miraba mientras soplaba

Voz 0057 21:49 yo me hacia el sexy ha

Voz 1 21:51 además de puesto va contesta la tú estás tú penitencia

Voz 0057 21:57 no sé qué ves de sexo es un afilador no es mucho más

Voz 20 21:59 hasta enero e incluso más aún un chatarrero

Voz 10 22:02 oye cada uno sexy y cada uno el sexo y donde ya

Voz 1 22:06 eso es algo subjetivo

Voz 0169 22:09 verdad que este sonido te lo encuentras sexy a mí

Voz 1 22:11 sí sí sí sí sí hay gente para todo odio San Antonio se enamoró de un guarros se se se gente la está muy mal

Voz 0057 22:19 muy sola gente puso soul alguien que de repente diga oye pues Berto me pone los Taser pasó mucho rato el último cartucho eh

Voz 2 22:29 esto

Voz 0057 22:30 sí sí sí es es hombre el último cartucho sea sentirse atraído sexualmente por Millas lo último

Voz 0169 22:35 a esa persona dice mira estoy a punto de abandonar cualquier esperanza de vida sexual y por si como que él también veo que está un poco igual sabes vas no se Raúl Sánchez de Twitter

Voz 1 22:49 por qué por qué

Voz 0169 22:51 es tan fácil esconderse en los asientos de atrás de los coches americanos están pensados para contrabando es verdad que son muy grande los coches americanos grandes eh

Voz 0057 23:05 en el norteamericana no hablamos de estadounidense habla si le gusta lo grande le gusta lo gordo cuando llegaste pagaste muchas orinan palomitas se en cine se lo reflejo de tres litros y medio de Symantec

Voz 1 23:20 sí sí sí meses eso eso eso es

Voz 0169 23:23 oye vino dice esto de de asientos de atrás de coche ha querido la casualidad no me lo invento que ayer estuvo en un restaurante donde se veían sólo entrada que se manejaba Pantoja no había Moya como dice Broncano se veías tenían a la gente un vestir sobre todo unos pequeñitos porque atrás ves esa gente se pone Mika gomina el esquema requisito

Voz 0057 23:45 yo por detrás perdón

Voz 1 23:48 llama flequillo no no flequillo estoy detrás la nuca nunca recito de nuca GREIM greña greña recito cremitas

Voz 0169 23:58 bueno bueno había había había manejaba señoras joder que eran lunes pero parecía fin de año sabes que que yo sepa para comer una hamburguesa como has arreglado esta mujer no pero yo no tengo nada en contra de eso al contrario pero unas gabardinas como dices tú de Bárcenas no que qué buen vestir tenía en la ropa de abrigo

Voz 0057 24:18 el buen vestir tenía Bárcenas Bárcena algo poco

Voz 0169 24:20 ese restaurante vale entonces salía fuera

Voz 17 24:23 va a consumir un producto

Voz 3 24:28 joder es que veloz suena peor será mejor que diga todavía fumaba verdaderamente Barthe una pipa de crack es verdad tiene razón

Voz 0169 24:35 no

Voz 2 24:35 he dicho que cuando ves grandes siempre necesita

Voz 0169 24:41 salía a fumar ir efectivamente los vehículos aparcados se me confirmaron la impresión que yo tenía viéndolos

Voz 0057 24:49 te cuenta antes de entrar no coche no una vez dentro

Voz 0169 24:52 CIU ya no no me habían hablado y mi genio ya verás tú qué nivel allí y entonces dije o mamá nada y luego salve te digo de unos cochazo desde luego hablaremos de vale lo que te quiero decir entonces había aparcados coches allí no bajaba un coche de ciento cincuenta mil euros acoge durante unos Maseratis unos Bugatti cojo de había está el coche Bachmann yo te digo eso

Voz 3 25:17 no me digas nada había uno que era el coche de Gran Vía por lo menos sí

Voz 0169 25:23 sí es es es es desde entonces en lo que sí que me fije es que eran todo plazas pero muy grandes sedes esta gente pasta que dice yo voy con un biplaza pero que me mira a seis metros eh a porque seguramente tendrá otro

Voz 0057 25:36 biplaza para cuándo quién y cuatro claro entonces

Voz 0169 25:38 pero lo que sí me fijé y eso os invito a hacer lo que tiene que conducir ni

Voz 0057 25:42 bueno pero oye somos ricos

Voz 0169 25:44 pero creo que lo habéis os habéis fijado en un biplaza de lujo hay cuatro asientos pero los de atrás no se puede sentar nadie claro a no sé que éste es amputado que pues oye miras una desgracia como otra idea

Voz 0057 25:58 no pero después sí se puede decir de acompaña

Voz 0169 26:01 dos dos personas dos personas amputadas por venir de atrás pero no cuando ya se pero sí que vi para que lo visualicen no cada vez más de dos

Voz 2 26:09 si puedo voy amputada no pero bueno es su traslado oye

Voz 0169 26:18 a ver qué echarle lo que te digo troncos por ejemplo mirarlos lo que a mí me rompió la cabeza digo yo soy un millonario no voy en mi coche voy estirado como si no hubiera mañana ya atrás tienen la misma tapicería pero no cabe no cabe en piel no cabe ni sillitas de niño es como volver a los ricos así no tienes niños como volar en Ryanair bueno

Voz 3 26:45 sí

Voz 0169 26:46 me dije eso no trabaja Maserati lo trabaja gratis digo porque si usted es que compraron Bugatti Bugatti me estoy inventando creo que es una marca que ya no existe vamos delante sí sí pero de ahí viene la palabra huelga si es verdad pero no una marca muy antigua Maseratis y estaba se Lamborghini Lamborghini a ver qué dijo que son todo nombres de que luego se comía una hamburguesa sabes veces un Lamborghini los hambre fíjate que los nombres de coche

Voz 0057 27:12 es caros deportivos son como de nombre de pasta italiana Maserati Lamborghini Sesto

Voz 3 27:18 eh fetichismo o me encanta Farfán alfalfa Marzal estafa

Voz 0169 27:24 le ya su coche más de todo terreno no Halle

Voz 3 27:26 espera montaña canelones

Voz 0169 27:29 lo ha para gente sin pasta bueno vamos a hacer una pausa para descansar yo tengo que parar ahora e hombre por supuesto y luego te voy a invitar a que venga a un sitio que está aquí en este recinto aunque parezca mentira después de que llevamos aquí dos años o tres casi dos no todavía no hemos explorado no son las catacumbas donde estuvimos de acuerdo en catacumbas aquí abajo también si se llama Mamma Mia

Voz 3 27:53 pero el palo la bombilla una cuadra

Voz 0057 27:56 es eso eh INI ni presencia de nada no no no sólo mierda

Voz 3 28:00 no hay Alba la que quieras

Voz 0169 28:03 hay almacenes hay más cosas de esta cortina maravillosas pero hay un sitio donde no hemos estado

Voz 0057 28:09 vamos a ir pues miel sobre hojuelas correcto luego déjame que te hable de Lou mamá Hidum un programa supuestamente amigo sí

Voz 1 28:20 pero que a lo mejor no ya deja de serlo

Voz 0169 28:23 algo así o que hacemos más guapo no está la gente de pegada a la radio esta gente buena venimos

Voz 21 28:29 no

Voz 3 28:32 nadie sabe nada

Voz 7 28:40 en la Cadena Ser que si maravillosa

Voz 1 28:45 pardillos ya que no te ha maravillosa

Voz 0169 28:49 tal Messi pues no no es que llevo tantos años de la radio que o un poco las paliando Elías o me encanta

Voz 0057 28:58 antes de ir a publicidad decías tú hijos cuando escuchen esto es lo que he pensado es que un padre lo que más le gusta es meterle la chapa sus hijos meterle hay rollos y rollos de rollo cuando yo me muera si escuchan todos lo que por ejemplo sólo este programa puedo estar metiendo la chapa igual un año entero estando ya muerto si soy soy soy como un año

Voz 0169 29:18 pero más más

Voz 0057 29:20 a uno de cada programa no es un año oye

Voz 0169 29:23 crees que nombramos juntos te digo para seguir

Voz 3 29:26 no hombre así con el formato me encantaría pero me gustaría que

Voz 0169 29:30 que se lo digan a ver si a uno de ellos por ejemplo a Andreu que ha quedado en vida

Voz 3 29:36 claro éxito cuando lo piensas siempre te Yepes

Voz 0169 29:38 te ocurren pero te salvas duro hablando igual coge otro compañero para seguir el nadie como homenaje eso es posible siempre que hubo sacapuntas que se murió

Voz 0057 29:46 pequeño y luego salió con dos enanitos en la tele

Voz 0169 29:49 claro claro siempre que a veces pero si no estamos ninguno de los dos muerto toros acabó la rabia a pero que tengan que coincide de forma natural pues ya no ya ya es verdad y eso yo yo te quiero mucho pero yo tampoco adoptantes te lo digo por una razón que se me ha olvidado vale no tengo secreto no sería muy importantes no vaciado en qué quieres que hagamos

Voz 3 30:10 pero hablamos de Lou mama o vamos al al lugar este

Voz 0057 30:14 ignoto yo creo que el lugar ignoto ni que sea

Voz 0169 30:16 ella por movimiento dinamismo ya sabe lo que dice los directivos de televisión no cuando vas a presentar un programa siempre dice sí pero que pasen cosas eso es maravilloso porque no nosotros nos reímos mucho de sí

Voz 0057 30:28 pero lo dicen y luego lo que más funciona gente sentada hablando

Voz 0169 30:30 exacto pero que pasen cosas se ve que vienen primero de directivo no mientras ésta es un programa que transcurra o que te cagas en pero pasan pocas cosas que yo le dije es que todavía no no no lo hemos hecho no pueden pasar mañana me refiero que haya dinamismo dinamismo yo esto que quiere un mono con una y claro sabes que se balancea no ópera que a veces te dicen que

Voz 0057 30:52 que se mueva que pasen cosas

Voz 0169 30:55 nuestro copio aquí no o una rumba poner una rumba por todo el plato son perro encima es que se está trabajando mucho internet soy muy fan de esa forma se perros esquiva Erro hombre gatos mirando

Voz 19 31:09 no te llega ninguno no ya te mandaré vale pues maravilloso para que pasen cosas sección hilo que creo que debemos ir tú yo ahora mismo es al lavabo

Voz 1 31:22 sabes que a veces me da la sensación de que te Currás argumentos propuestas muy extraña para meterte en sitios oscuros conmigo

Voz 2 31:33 eso sólo está en tu cabeza

Voz 3 31:36 yo creo que hay algo ahí que un día cuando el día que yo falte dirás a lo mejor hay que estaba enamorado no ahí pero te das cuenta cuando yo falte ya eso siempre pasa siempre pasa pues ya si me pasa ya ya te lo diré oye insiste hablando de eso no lo quiero que pase pero si tu tu antes ya ya claro no no no no pero eh hombre lo hablamos ahora y me encantaría muy importante lo que estamos educando pero en dos direcciones

Voz 18 32:09 yo te daré con una voces no todos lo va a mí que me entierren tierra alguien que sepa o tu mente sabes seguro que me tierra

Voz 3 32:16 él no no me abajo algo y los grupos alguien no no

Voz 1 32:21 profesionales

Voz 0169 32:23 de lo más importante el cuerpo la bocina claro cocina conectada con un altavoz vale fuera del nicho

Voz 1 32:30 si es que no quiere es que generemos

Voz 0057 32:33 no no yo no te puedes manifestar vale vale pues los comercios cuando murió mi padre pues un paquete de tabaco sí siempre que que no sabía si eternidad pero que se había quería tenerlo a fumar o es peor se pues si no tienes tabaco y ahora tenía sin tabaco bueno si tienes que repartir veinte entre la eternidad yo creo que mi padre los tres estas tres ahora porque

Voz 3 32:56 no no perdona hay algo peor que es que llegues a las puertas de izquierdas otra vez no no llegues a Heinze dolor no equivale Gelves Chapa le abre de Guns and Roses te dices en inglés se Messi dice venga que se me entiendes una muy interesante infusión

Voz 22 33:28 o va me va

Voz 3 33:30 k asqueroso no no quiero decirte cuánto la pared oye no que llegas a la eternidad y tú te saca estos paquetes de tabaco que dices y te dicen no se puede fumar aquí no hay fuego que el foco en el infierno

Voz 0169 33:45 no o que tenían que es que la eternidad libre de humos índices yo a mí me pasa ese digo pues dame Purgatorio

Voz 3 33:53 porque el purgatorio hizo de fumadores seguro pasando esto bueno resulta que acompaña por detrás delante siempre

Voz 0169 34:07 a que no sabes dónde está no mira muy interesante lo que está pasando hace porque mi mi señora euros si mi señora esposa vino hacer una función de teatro eh

Voz 2 34:19 no me fíjate sale

Voz 0169 34:22 una fue de teatro que hacen que creo que todavía se hace que aprovechó para recomendar que sea

Voz 1 34:26 la sidra en vena hizo un cameo y me dice oye

Voz 3 34:31 en el lavabo de la sala Lola embriones en el lavabo que lavabo digo sino el lavabo pero me estás hablando de El Aaiún la aquí yo lo yo lo usado muchas veces a conlleva eh pues yo no pienses que entero otro día yo soy muy fan de los ecos de la voz yo lo primero que hago en un lavado es más probarla yo también yo también lo pruebo yo también pero no con la boca eh cuál es uno coma sordo no amarga vas de Vega y aquí aquí por lo que he visto incluso vamos con compañero cámara hay un eco hay un buen eco así que serán les importa vamos a esta batallar

Voz 1 35:14 sí sí sí sí pude ver que tiene que no estoy aquí el fantasma de Lola en breve

Voz 12 35:20 sí sí que hola maravilloso ellos perdonen eh vamos a cerrar porque hay que cerrar has visto que cerrar rotundo eh

Voz 3 35:43 el Tondo es no voy a comer a casa he tomado

Voz 12 35:58 pero que yo lo conocía yo he cobrado a todos está eso te veo nada yo no sé qué bonito no voy a Chile pusiéramos un poquito de vapor

Voz 0169 36:11 aquí estoy nosotros turcos

Voz 12 36:14 el duro no desnudamos cantantes que graba canciones e lavabos sí compré una oye a mí me encontré tan contento aquí

Voz 2 36:35 eh

Voz 12 36:35 a mí me di Manolo García eh este va romper la cabeza sino escuchaste el programa que la canción

Voz 1 36:44 insurrección la compuso no lavabo si si en serio

Voz 12 36:48 esta mar si le acababa la jornada de les quedaron tema

Voz 1 36:52 yo tenía en la cabeza tiro Nino Nani no tiene

Voz 12 36:54 yo vengo Manor y en el lavabo de los estudios de reacción componer donde está viendo tanto necesita

Voz 3 37:04 puede estar la canción habla de un laxante

Voz 2 37:17 eh

Voz 12 37:19 asomando por Planeta en alto por el niño bueno te gusta o no me encanta

Voz 3 37:23 para Marbella gracias de verdad por favor sabía que te gustaría gracias aquí yo si me permites gracias a dos un lavabo eh bueno

Voz 1 37:42 pasado mucho si me permites que te parece si Le Pen

Voz 0169 37:46 vamos a los oyentes que estaba escuchando el programa que mandarán grabaciones desde Baños ecos buscando el elenco perfecto

Voz 1 37:53 que hay tiene que existir gol lo tiene

Voz 0057 37:56 título bonito yo no soy muy bueno poniendo título se pero ecos de váter por ejemplo

Voz 0169 38:01 no es muy bonito ya pero hay algo

Voz 0057 38:04 por ahí tú que eres más bueno que yo en eso rebate oración

Voz 3 38:08 al igual no eras no es mucho mejor que yo

Voz 0169 38:11 resalta ya me salga pero si alguien tiene es documentos de audio y dice pues yo creo que en tu casa daban a entender que hacen Manolo pues un momento al lavabo agravar una cosa pueblos del nadie yo voy a así no

Voz 0057 38:25 yo estoy donde lo pueden enviar a Internet

Voz 0169 38:27 de Hilton eh es el mismo el mismo método para contactar con nosotros todo está en Internet Dani Olivencia desde Valencia si Olivencia Valencia Dani Olivencia desde Valente llamaba llamado Olivenza pero a cambiar el nombre porque están valenciano también les sirve para Plasencia

Voz 1 38:47 en Palencia

Voz 0057 38:49 muy bien muchas gracias al mero de nada hombres dice hola Berto y Andreu hola yo le quito la piel al fuet o espetó Tech pero hay gente que no cuál es el procedimiento correcto

Voz 0169 38:59 rotundamente no vale la piel para dentro de tiquismiquis no

Voz 3 39:04 pienso una cosa verdad es descabellar todo el fuet o sea

Voz 2 39:11 cogerlo pues una pregunta pensarlo todo hasta la etiqueta no se va

Voz 0057 39:20 pero si yo ya lo han pensado para que pase el ingenio hombre yo alguna vez eso es tripa e ya sé que este desastre natural mis hijos a veces alguna época que se han puesto un poco tiquismiquis ahora no ahora hace lo cometen está sin sacarlo de plástico

Voz 1 39:33 no

Voz 0057 39:34 pero alguna vez que me han dicho a ello piel no quiero yo Pierre no quiero entonces lo que he hecho es calcular más o menos el pedazo que iba a cortar eh marcar hasta dónde iba a llegar así haciendo un círculo entonces con el cuchillo una línea si entonces quitar toda esa parte de piel quitar como un segmento de un cirujano no sí y luego eso hacerlo es en desescombrar dicha es como

Voz 0169 40:01 las decimos que no

Voz 3 40:04 el que ya ha venido

Voz 0057 40:06 la imagen de de de un fuet

Voz 0169 40:09 a muerte estamos creando la alimentando una generación de tiquismiquis que se coma todo patentó el exacto topa dentro es todo

Voz 12 40:18 Trump

Voz 0169 40:19 bueno me dice que hay una persona cárnica que una un nombre dos dos tres dos atienda más cuatro cuatro cinco tres dos adjudicado hoy dos personas

Voz 0057 40:28 te quiero levantar tú y yo estoy un poco cansado sí

Voz 18 40:31 durante la producción de energía hoy

Voz 0057 40:33 la tenía en el en el programa de la semana pasado no es muy bien

Voz 2 40:40 en ese caminar que tiene como un niño pequeño

Voz 3 40:43 hecho el saltito más necesario que

Voz 0169 40:46 sí sí lo hizo porque sólo me ha traído hasta aquí no hacia la

Voz 3 40:49 pero esto ya me ha activado un poquito perdón perdón voy a fregar mis nalgas porque los dos muslos fregar mismo no la verdad tienes buenas os traigo un juego como decíais que pasen cosas en los programas cómo te llamas una ruleta rusa

Voz 2 41:04 más

Voz 3 41:07 el nombre no importa a muy bien ruleta rusa para dedos eh cuidado descargas eléctricas te dice venga cuando juegas tanto casa becas pero soportable soportando vale vale cuatro personas pues si alguien quiere probarlo yo ya lo sé yo tengo muerto ya hombre pues creo que eres es más indicado para jugar lo pero vamos a hacer es poner cuatro sillas aquí en medio si te parece vamos a jugar a la ruleta rusa no hace falta otro otro insensato más quieren perder lo quiere jugar insensato bueno ya ya vamos a jugar devastó porque Jorge Javi Javi a cuando te lo pregunta él sí que el nombre es importante Jandro pregunto yo no como tú quieres jugar vale pues si no tú vas a jugar a lo que vamos a invitar también a una chica que esto parece un campo de pero que vais a jugar a darle descargas en los dedos

Voz 1 42:03 sí sí sí

Voz 18 42:06 duro es el creador no no yo lo he comprado

Voz 2 42:13 oye y cómo fue la cosa en qué momento en qué

Voz 3 42:17 a ver en qué momento estás tú dices me gustan los juegos de mesa pero lo que no hago más sí venga vamos a hacerlo rapidito por favor no hace falta no sólo dos porque las nuestras vale sí

Voz 0169 42:33 vale lo tenemos era el ciento de las descargas va

Voz 2 42:49 que tiene más mierda que

Voz 3 42:53 a qué dormido una semana eh bueno venga no no hay que dar la cara

Voz 0169 42:58 no te llama

Voz 3 42:59 tiene tú cubrirá Irene yo cubrí Jorge vale no jugar te vas a Jorge Jorge pero pero cubrirla qué quiere decir con el micrófono a recoger su voz eh venga venga simplemente tienes que meter el dedo índice de toca pues te joder

Voz 0169 43:18 ICO

Voz 3 43:21 no lo sabemos pero a ver

Voz 18 43:27 llega un momento en el que se pagará los da calambre

Voz 3 43:31 muy bien de todo recomienda exponen tú has jugado ya el que menos es el IBI el índice de quieres vale el índice sí

Voz 2 43:40 no siempre es bueno es bueno es bueno muy bueno te tío ha jugado

Voz 0169 43:46 mucho quién es decir que no que ven

Voz 3 43:50 a todo pena sabéis que que que que buenos no que motivada en el derbi cuando tú quitarme venga Crack

Voz 0169 43:58 bueno a ver

Voz 3 44:01 yo me estoy repitiendo ya de esta mierda estamos hablando de estarlo ahora desaparece la luz usted qué misterio no soporto Arosa aportó qué tal Andrea quitarle soy humano

Voz 12 44:30 no tengo miedo Andreo que nada

Voz 3 44:35 a nadie quitas el dedo lado se desactiva claro hombre mira es que quién quiera una rara

Voz 1 44:43 los oyentes esto tiene como sus el dedico y unas luces que hacen cosas

Voz 3 44:49 porque te edito recordemos que es un programa de radio es es una especie de plataforma circular en la cual hay cuatro capucha se cada uno con un número a los que se introducen de vale pero la cosa es que bajó las giran las luces data trata pero el cabrón de la más

Voz 0169 45:06 quién ha que la prensa hay un momento en que desaparece las luces claro no hay me Kaká

Voz 3 45:11 porque se ve que viene que viene a la hostelería Iréne dice No mires a los ojos No mires a los ojos de que no le he cuando hay es cosas que haces maravillosa perdona no es tiene más años que acaba de sacar un sí sí es una conexión aquí verdad

Voz 2 45:32 vale pero este es el baño de la zaga te gusta ver

Voz 3 45:41 para ha batido que me da me da esto la verdad es que acá no duele mucho Molés tampoco si toma no venga la típica pieza de mechero queda calambre

Voz 1 45:58 no

Voz 3 46:01 eléctricos

Voz 5 46:01 que tienes que apretar cuando rampas un mechero tú no es la primera vez que

Voz 3 46:05 electrocutado tú tienes su en caso la batería hay te la pones ahí es la pelota dos cada cada día buenas vídeos en Internet un experto bricolaje otro hito el rato dando calambres ya hay un vídeo que los junta todas pues te diré joder nivel qué está pasando aquí

Voz 23 46:29 la el ha servido para

Voz 3 46:33 venga venga venga dedos dentro Peña

Voz 1 46:39 no entra porque ha predicho que si ahora hay luz había no hay luz no hay no hay luz similar

Voz 3 46:48 para mí

Voz 1 46:51 Berto dos tres cuatro va coño va no se habrá acabado la pila

Voz 2 47:01 oye pero no

Voz 23 47:05 a su propia medicina

Voz 3 47:12 yo tengo un imán verdad que ahora Andreo si me gusta más se queda ahora te queda la cosa de ahí no he sabido cómo es la descarga

Voz 1 47:27 oye tío pero en en qué momento cárcel por esta experiencia has pensado que esto podía interesar en un programa de radio entonces claro se siente se siente la descarga está presente

Voz 3 47:41 pues nada gracias es maravilloso

Voz 2 47:44 no gracias adiós

Voz 0169 47:58 cuántas emocionas ratico hemos echado ahí claro si hubiera habido algo de justicia poética no venía aquí a darnos a la y no sé porque no porque este tío tiene cara buena persona que sólo una vez lo hablamos hiel las si descargará todo el rato él pues nosotros no gustará

Voz 3 48:14 claro que era este este sí

Voz 0057 48:21 hola bueno Estefanía desde Twitter dice me pregunto qué pesadillas recurrentes tendrá un presidente del Gobierno

Voz 4 48:28 qué mal han tras esta pregunta ahora ya sí es verdad

Voz 1 48:31 que Mariano por ejemplo

Voz 0169 48:34 cuando era presidente no creo que tuviera pesadillas

Voz 1 48:36 esto tiene que dormir doce horas como un bebé común un tronco ji ji ji ji

Voz 0057 48:41 pues suelen que hay algún chiste a mí me gustaba mucho que decía desde que me dejó mi novia duermo como un bebé decía muy bien dice no tres horas me levanto lloro

Voz 2 48:52 me levanto lloro chistes sí señor una falsa sino vamos no no anotaron lo todo para todos no

Voz 0169 49:03 no no no está muy bien no es una pausa pero de una semana ya se acaba el programa se oye aquí ya hay que hablar con los directores de la SER a este programa es hacer cosas hace corto es que yo me voy ahora como decimos en catalán sin permitir la palabra han Curro Good no tiene traducción al castellano porque el río si en casa escurrió a escurrió otra vez escurrió es que a falta o algo ya sé lo que ha faltado tiempo yo esto finales que hace que te pones intensos mal yo no yo todavía no sé si me gustan no pues eso es que te gusta bajaba de ver a hombre

Voz 1 49:45 ahí te quiero mucho yo te quiero te quiero Connect

Voz 0169 49:53 ya has cumplido uno de enero eh

Voz 2 49:56 donde tu muy lavabo

Voz 0169 49:58 la hay bueno recordamos que cualquiera que tenga un buen eco a su alcance lo grave por favor lo echa Internet nos hace muy felices trabajamos este tipo de colaboraciones no es sonidos callejeros cosas imprecisas documentos no certificado descargas eléctricas descargas eléctricas y este es nuestro ámbito de trabajo

Voz 24 50:18 el escenario es la vida