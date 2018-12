"El público que ha oído mis temas mezclados con música electrónica brama"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Elvis Presley que tiene su casa vamos de hecho su casa su casa donde veis la había su salón donde veía la tele Graceland Jimmi Hendrix Beethoven son algunas de las

Voz 1995 00:16 tienes que tiene un museo porque es extraño hay museos Alarte museo pero hay personas que tienen museos hace dos semanas estuvimos y Linares y ahí tienen uno dedicado a una de las figuras más grandes de nuestra cultura también de la música pero sobre todo de la cultura alguien que nunca nunca ha dejado de evolucionar que pasan los años lejos de caer en el olvido sigue ampliando el público madre padres abuelos nietos todos allí él es único e inigualable tiene un nuevo disco se llama

Voz 2 00:48 a él

Voz 3 00:52 el salte por la no sé lo que el mundo no está cuando el sol ya eh

Voz 2 01:08 buenos días sabes lo que más nos gustó el museo fantástico está muy bien hecho y además cuenta con de niño de toda la evolución toda tu carrera pero lo mejor que mi hija mayor

Voz 4 01:21 no

Voz 2 01:24 pues tocar ahora hubiera explica muchas cosas pero déjame decirte lo que más nos gusto emoción el cariño de la gente pero una emoción cuando hablaban de Di del museo mira ahí está su cosa que estaba extra estará su casero una emoción le preguntamos

Voz 5 01:42 aunque tanto el día apuesta y le preguntamos

Voz 2 01:46 pero todo le ha

Voz 6 01:49 maravilloso están contenidas se olvidando el día escándalos nazcan sí sí sí sí sí encanta dijimos escucharte veinticuatro siete así que no una buena yo esperaba es que te dijeran estamos del dia

Voz 5 02:05 luego le ponemos Elvis o algo así Alba no pero no no fue el caso no

Voz 6 02:10 bueno un verdadero Boehner en primer lugar enhorabuena gracias enhorabuena porque sinfónico ya parecía que no quedaban hueco se pero había Si todavía quedan muchas cosas buenas que hacer verdad Lucas tal tal él es responsable de todos arreglos y el que me entendió porque cuando yo les dije yo quiero hacer esto sinfónico no porque ella lo hecho Isabel yo quiero un re pues me entendió rindió qué quería decir con ese reto ponerlo fácil Luca me vino a mí

Voz 2 02:50 digo bueno pues asunto puesto Miu la red Lucas bienvenido Lucas estuvo con nosotros hace unos meses Lucas es esa gente joven hay cuatro años sostiene de cuatro castañas pero esa gente que llega cargada de talento el hecho bandas sonoras para perico las que hemos visto para series para el árbol de la sangre de la última película Julio Biden para élite que hasta ahora vamos para toda la chavalería todos los millennials están con él aquí en todo el mundo se vuelve locos con esa serio para películas como de estos edificios para Rafael como ha sido el trabajo Lucas buena seguida muy especial muy especial saber

Voz 0984 03:29 entonces la llamada de Rafael que que uno no se cree que llega ahí de repente boom llega llega pidiendo algo diferente el entre del que hablaba Rafael mejor no no Lucas que tiene que ser mi madre ver a más la conversación surge después de un bueno primero nos reunimos pero luego después de un concierto en Los Ángeles en el Kodak Theater donde me me invitó Rafael a su concierto de hoy estaba totalmente lleno

Voz 5 04:02 totalmente llena la bueno la gente tira

Voz 0984 04:05 dándose al escenario una locura

Voz 5 04:08 entonces después del concierto

Voz 0984 04:10 no voy a ver la backstage yo pensando que iba a estar agotado porque dos horas y media estabas no bueno como si se hubiera tomado nada un una cerveza con un colega me dice lo así el disco mira yo yo alucinado y me dijo no no el disco Luca recuerda red algo diferente y entonces ahí se me ocurrió meter música electrónica juntarlo con con la música orquesta de entrada no parecía

Voz 2 04:40 yo sé que Rafael si es algo es un hombre atrevido valiente audaz pero de entrada música sinfónica con música electrónica y con razón

Voz 4 04:48 a él se ahí maravilla lo que yo decía no me suena de maravilla el público que lo haga hoy día y que ha ido al teatro tanto él estrenado en Cádiz el otro día en el Real la gente brama y la gente no se equivoca nunca la gente no se equivoca nunca nosotros sí pero la gente cuando yo vi esas caras y esa forma de empezar a hacer

Voz 6 05:18 en Cádiz dije humo

Voz 2 05:21 espera que espera aparte Lucas tú que has estado muy cualquier persona que haya estado en un concierto Rafaela sabe que Rafael está te encuentras había en el Kodak Theater recelos controlan a todos Rafel está pendiente decir si alguien abre una puerta vamos Si están el teatro lo digo pues iban a ir que lo sepan si alguien está en el día de hoy se abre una puerta al fondo a la derecha reído alguien llenándose aunque esté cantando el mundo se da cuenta

Voz 5 05:55 ha pasado

Voz 4 05:57 ayer que en paz descanse a Gordillo que un día que yo no estaba muy bien esta enfermedad digo no se te ocurra marcharte desertar tú tienes que aguantar igual que esto que voy a aguantar el chaparrón entonces este estaba cantando de pronto yo veo que una farola que han cedido

Voz 5 06:21 Paco siéntate guías retroceder y sentarse bajando la cabeza no haber sido grabara

Voz 6 06:35 creo que es el donde los Beatles donde estaba el famoso paso de cebra de la imagen prima las fotos de rigor pero las haremos más veces pero vamos a volver vais a volver sí sí

Voz 2 06:48 que sea cada vez que mi Rafael a este problema siempre nos dejas una luego no cuenta nada preside siempre deja común

Voz 5 06:54 no pero te traigo el crimen ya resuelto

Voz 2 06:57 hoy si vais a volver sentenció su intención de volver a ver

Voz 5 07:01 de ello porque él no sabe nada todavía a ver Lucas apunta a ver si en fechas

Voz 2 07:10 en el estudio como Rafael contaba siempre Javier Limón que hizo el el disco con con lo maravilloso el tenista dijo

Voz 6 07:19 a esto

Voz 2 07:20 cuántos días de estudio cojo dijo el maravilloso diciembre coger dos por si acaso no vaya a ser cómo es el trabajo en el en el estudio Lucas tú que vienes de una formación técnica muy muy profesional el como ese trabajo en el estudio con Rafael

Voz 0984 07:35 bueno al principio grabamos la orquesta

Voz 4 07:39 sí

Voz 0984 07:40 por un lado oí fue maravillosa porque en en Londres hay pues hay hay un nivel muy muy top de músicos y además allí en el mismos exacto llena veloz como lo hacen todo el rato ya están grabando constantemente pues ya lo tienen muy curtida ahí

Voz 6 07:59 lo hicimos todo en un en un día en un día en un día tú si yo puse la voz otro día toda la música se grabó en un día pero eso suple que sean muy probó y que se gran no que hay que ser muy bueno hay muy seguro

Voz 4 08:16 bueno yo me grabaciones yo esto lo llevo a gala yo grabo más de una vez la canción en la que vale siempre es la primera si yo sea cuando yo grabo esa es la que vale

Voz 6 08:31 pues negro luego entiendo que que la gente necesita

Voz 4 08:33 yo dejé dos o tres grabadas por si pasaba algo

Voz 6 08:37 es lesionado

Voz 2 08:39 a estas alturas ya sabes lo bien no

Voz 4 08:42 quién le desde que yo tenía catorce años hice mi primer disco la primera era la que iba yo siempre digo Si Si mejor se puede hacer pero yo no sé

Voz 2 08:55 la letón

Voz 7 08:56 hablando de estudios no es maestro pues te ha trabajado en tanto en su estudio

Voz 5 09:02 bueno pero

Voz 8 09:05 no son iguales verá cada estudio tiene lo suyo no se puede decir que tiene un espíritu pero tiene el mismo estuve un aserto personalidad un profesional siempre se pone ante micrófono

Voz 4 09:16 y canta un profesional que es profesional se pone delante del micrófono SL tiene que olvidar dónde está y tiene que estar a lo que está ya da igual que esté se enamoró que estés aquí en un en el que quieras éxtasis es en Italia yo he quedado yo he tenido la suerte de grabar desde que empecé por supuesta en España disparó pues a todas horas todos los días pues es salte y empecé a grabar en Roma en Francia mucho en París grabado

Voz 2 09:49 ya en otros idiomas

Voz 4 09:51 él

Voz 2 09:54 que eso tampoco parece fácil no bueno ni difícil tampoco a veces no

Voz 4 10:00 políticamente es bastante fácil yo lo situación de eso

Voz 2 10:03 cuando una canción tenía éxito

Voz 4 10:05 yo sí ha ahora no manos no se pierde tiempo porque de de un tiempo a esta hace muchísimo tiempo decidí no cantarla más que en castellano porque es donde yo me me siento realizado y recompensado

Voz 7 10:20 artísticamente y entonces sí

Voz 4 10:23 tengo un día que hablar o cantar en francés en inglés sobre lo que sea lo hago pero no necesariamente que tiene unas es que ya te entendía mi clientela me entiendes totalmente sea del idioma que

Voz 2 10:39 estamos hablando de rey sinfónico vamos a escuchar

Voz 9 10:44 no no

Voz 2 11:07 a ustedes no han puesto máxima Ezentis

Voz 10 11:26 su muchos más los que tan

Voz 9 11:37 bueno enamora

Voz 2 11:59 no

Voz 1995 12:12 la red sinfónico reinvención revolución

Voz 1 12:17 a él

Voz 2 12:23 estamos en el año mil novecientos sesenta y seis Yo soy aquél se presentaba dos mil diez acompañado de un piano es especial de Navidad sí sí no hay sorteo de la Lotería y en especial de Rafel no hay Navidad

Voz 13 12:45 sonaba así que por tener

Voz 3 12:54 estando lejos no te suena eh

Voz 14 13:05 eh

Voz 15 13:09 sí

Voz 2 13:21 pero ese giro en directo claro daba seguimos con Rafael con el share total que funciona en Cádiz funciona el Teatro Real funciona pero claro me parece muy bien estudio con Descendimiento común como en directo como como es el rey sinfónico en en directo sensacional sensacional sí sí

Voz 5 13:50 dice que no Lucas

Voz 0984 13:52 eso es eso es que sinceramente estaba un poco preocupada porque ha sido un proceso muy complejo de unir música orquestal musica electrónica hay en el disco suena muy bien pero claro llevarlo eso al directo

Voz 6 14:07 cuando fui al Real una maravilla yo creo que es todavía superior en directo que es una energía porque tiene una energía que no se que no es lo mismo un disco siempre se pero luego las fuerzas en persona y sobre todo la fuerza el único dejándome porque ahí que participa el público es maravilloso usted un favor de carácter personal me acabo de llegar yo estoy aquí porque para quererme pero sí estar en la actuación de Navidad del colegio a mí acaba de llegar él vivió de los niños

Voz 2 14:50 con confianza eh vosotros podía haber si aquí hay talento o sea lo digo para no perder porque les importa si os pongo la actuación

Voz 16 15:00 pero los niños veranos

Voz 17 15:07 sí

Voz 18 15:11 yo vivo talento aquí veremos de quién me la verdad dicen

Voz 5 15:22 voy a parar porque tampoco quiero yo soy el padre poesía pero yo veo ahí estamos perdiendo dinero los niños siempre tienen mucho

Voz 6 15:32 luego cada uno va por su lado

Voz 4 15:34 cuánto quiere usar la vida después pero

Voz 2 15:37 cuando niñas todas tienen mucho talento in tus conciertos ahora hay muchos niños de Luca este apareció Biel actuaciones

Voz 5 15:43 es una parecido genial intentando meter a sus hijos en el mundo del espectáculo medio amigo Rafael legislado un coro de niños y estamos aquí El tamborilero Lucas hoy bien entregado salud no a nada no

Voz 0984 16:03 es que además este es un tema interesante y siempre yo gracias a a que mis padres y mi familia ha habido bueno la música sobre todo la música clásica ha estado muy presente gracias al apoyo incondicional de ellos pues ahora estoy viviendo de la música y creo que para mí lo más importante como padre es pues a apoyar no que si el hijo o la hija tiene edad lento pues pues darle caña decir oye que darla pues puede ser una artistaza no

Voz 6 16:36 de a mañana bueno hablábamos el del directo

Voz 1995 16:40 Madrid Cádiz París Londres San Petersburgo tú tienes pensado para en algún bar una decente vida

Voz 4 16:48 hombre si de vez en cuando paro como si vía este este mes en mes de enero estoy totalmente parado cosas que hacer personales con la familia

Voz 6 17:00 que que para eso la tengo familia y entonces Se

Voz 4 17:07 pues vamos a vivir con un mes y pico familiar después del día catorce de febrero de vuelvo a las andadas

Voz 6 17:15 empieza la gira sinfonismo del cuerpo todo el plan entonarla

Voz 4 17:20 la la gira me me llega principalmente por toda España todo todo todo toda España en varias varios trozos en varias épocas me lleva a Rusia me lleva a Estados Unidos me lleva a Londres me ya París me lleva a Chile dentro de unos días tiene Chile en el Festival de Viña que lo yo aquí fin me como todos los años me ya por todas partes Si términos siempre en mi casa con los míos

Voz 5 17:49 lo que es no parar no me hace pensar en Alejandro Magno y lo voy a lo va con para él también hizo el Tour medio mundo tan bien bien eso que iba bien pero según la leyenda de la historia

Voz 4 18:05 no

Voz 5 18:06 cuando ya no había más mundos para conquistar nada pero yo lo veo que en este sentido usted no es como Alejandro Magno cuando vuelva a empezar da la vuelto otra otra vez

Voz 4 18:19 exactamente bueno cuántas veces

Voz 1995 18:22 a sonar esto

Voz 19 18:23 no

Voz 3 18:30 no

Voz 2 18:34 no hemos dicho antes yo estoy convencido que las bolas del sorteo es ese es el sonido y comienza

Voz 5 18:40 bueno lo que siempre el corteinglés es Navidad pero es verdad que el tamborilero

Voz 1995 18:47 decir

Voz 6 18:48 para nosotros

Voz 2 18:50 esa manera de interpretar renta morir es la realce para nosotros esa canción es esa Lucas no y hay muchas versiones pero para mí sabes nadie ese esa es la forma en la que Rafael

Voz 4 19:00 es que que hubo conato de que no la grabara de que no me lo dejaran grabar estando yo expresa si yo presenté este proyecto yo tenía quince años más amenas

Voz 6 19:16 sí

Voz 4 19:18 me dijeron que buena idea que quieres cantar villancicos españoles hasta pero ésta no están podrido no que digo yo que dice porque ellos tenían una concesión de como me parece que era

Voz 6 19:32 a estas voz que era Sinatra

Voz 4 19:35 sacaban en Seúl en noviembre por por Sinatra yo que tenía los años que tenía dije yo que tengo que ver con ese señor a mi déjeme hacen mis cosas yo no tengo nada que ver yo no está la grabé y el éxito fue tan tremendo que

Voz 6 19:53 que yo no recuerdo la de Sinatra y sabía que si no había grabado está no usando también pero no a nivel de todo ya nadie se acuerda y la mía es que es martirio durante todos los años

Voz 2 20:06 pues no la del museo y nadie decía que no que la música le encantaba todo el rato la canción todo el rato y le encantaba una y otra vez déjame decir que Lucas de nuevo vuelve a hacer un homenaje al cine John Williams

Voz 20 20:19 hemos hecho esos

Voz 2 20:20 ahora Benissa casa porque Lucas vive Los Angeles aquel Lucas está viendo en en Los Angeles donde trabajas a nuevo homenaje otro año más homenaje yo Williams

Voz 5 20:30 bueno yo creo que eso el año que viene este este año querían

Voz 0984 20:34 hemos reservar el el el spots como dicen ahí para para sinfónico de Rafaeli

Voz 6 20:42 lo entendí que viene seguro que volvemos otra vez que no existen llevamos este año no va a ser que no vaya no vayan al teatro

Voz 5 20:50 no porque va conmigo

Voz 6 20:52 este yo vamos a decir no digo vamos a hablar

Voz 5 20:55 poco también de cancha Lucas pero bueno Rafael

Voz 2 20:58 tiene un un nuevo disco y eso siempre siempre siempre es usted está también en Vinila bien

Voz 5 21:05 bueno tenemos ahí ha salido hoy en vinilo a mí es que particularmente me emocionan los discos de vinilo por qué

Voz 4 21:12 sobre todo para los que somos aficionados a la música tenemos el CD pues para el diario y entonces lo que era así el coche hizo esas cosas pero el dinero en casa puesto en una librería es una maravilla yo tengo una librería en mi casa de miles de discos con toda tal vez histórico es una maravilla

Voz 2 21:32 pues esta en vinilo pero está en todas partes Rafel tiene nuevo disco y eso es una conducta que hagan muchas cosas invitarte la verdad es así que veis el plan así que no que no que no ha hecho nada bueno eso también no hacer nada que venga también Rafael no está haciendo nada que venga bueno muchísima suerte a los dos gracias Rafel por tanto desde hace tanto aquí Lucas esta es tu casa y lo será cuando digas concierto el Real avisarnos cuando sí lo tengas de verdad avisan asombroso placer enhorabuena a los dos puentes

Voz 6 22:05 bajo esa gira que padres un poquito que está bien CIA en casa

Voz 2 22:10 Iker tengáis toda la suerte del mundo todo el envidiable Rafael el inigualable gracias al año sí señoras que Lucas

Voz 5 22:18 muchas gracias