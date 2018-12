La vía del diálogo por Carles Francino

Voz 0313

00:06

hola buenas tardes españolito que vienes al mundo te guarde Dios una de las dos Españas del corazón Antonio Machado escribió estos versos hace más de un siglo en mil novecientos doce habría es verdad que hablaba de una España que moría hay otra que bostezar a una metáfora no decía nada específico de los catalanes pero que vigentes todavía el significado de ese poema eh por desgracia diría yo y sin embargo creo que hoy están las cosas un poquito más claras después de todo el aquelarre de las últimas veinticuatro horas el Consejo de Ministros blindado de hoy la reunión Sánchez Torra de anoche el pulso por el protocolo los incidentes de esta mañana a los que no resta importancia eh para nada pero lo que yo veo sinceramente es que el gran eje que traspasa el debate sobre este asunto sobre este conflicto es el que coloca en un lado a los que quieren solucionarlo dialogando y en el otro a los que quieren romper la baraja luego hay categorías claro porque no es lo mismo un encapuchado que corta carreteras y se enfrenta a los Mossos d'Esquadra que un líder político de no sé del Partido Popular a ciudadanos pongamos por caso por cosas muy fuertes que este diga John equiparó nada absolutamente nada pero el encapuchado quiero que quiere que esto salte por los aires y los que hablan de traición a la patria humillación rendición no sé cuantas cosas más de alguna forma también lo quieren miren hoy hace justo un año que los catalanes votaron ganó ciudadanos con más de un millón de votos pero los independentistas con Puigdemont ha huido y con candidatos en la cárcel sumaron dos millones y continúan gobernando el cómo gobiernan ya es otra cosa bueno pues en estos doce meses en este año lo único que ha aumentado en Cataluña y en el resto de España es la polarización y el extremismo el no aceptar ni un solo argumento del contrario un run run así subterráneo de cuanto peor mejor esto lo piensan y lo practican independentistas constitucionalistas de derechas de izquierdas y desde luego lo más ultras de cada tribu pero también entre los independentistas constitucionalistas de derechas de izquierdas hay gente que quiere salir del lío dialogando así que si este es el retrato de eso las dos Españas incluidas los Cataluña es también de las que hablaba Machado yo francamente tengo clarísimo donde estoy estoy en el titular del editorial que hoy publica en su portada un diario catalán de línea claramente soberanista el diario Ara ahora el diálogo es un camino difícil dice pero también es el único amén bienvenidos a La Ventana