Arkano Espada, el rapero de derechas

Voz 2 00:00 bueno sí

Voz 3 00:06 bueno yo quiero yo quiero hablar hoy de de pues de espectáculos de entretenimiento porque hay mucho mucho talento en el mundo hay gente que hace cosas increíbles tiempo un escenario pero para mí lo fascinante es que antes alguien vivo ese talento hay gente que tiene una percepción especial para captar el talento en su en su versión primigenia son los que llevan cazatalentos y uno esta personas uno es cazar talentos alucinantes es Checho castellano que representantes Checho qué tal

Voz 2 00:30 pues nada más que representa también haberme como una especie de mánager de no no no no no no no me sale la palabra no sé el amigo no no es cara a la cantante Bono sí qué remedio pero no tiene que ver

Voz 3 00:48 vale vale tres dos con bueno pues Checho no sé si representante no pero tiene talento para el talento por eso hecho representa a una serie de

Voz 2 00:56 la verdad es que lo que hago es representar de su que así osea representantes sería la palabra que mejor explica lo que hago coño lo primero le espetó no no es cabeceros complicaron la vida la verdad es que sí no no vemos la realidad de lo que te dicha nada que te interrumpa no no no

Voz 3 01:15 que decía que que usted Chicho es es capaz de ver el talento antes que nadie no

Voz 2 01:19 a mí me gusta verme como un buscador de oro no picando la roca Yerma ahí día tras día

Voz 4 01:23 es un brillo dice reza para que sea una veta de oro de saque la miseria sede como representante y hablando de la metáfora sino pero no metáfora nota metáfora porque hablando de la miseria tú llevas diecisiete años en el negocio está fuertemente instalado en la miseria

Voz 2 01:39 el pozo una porque el es que lo Arteta que yo llevo pues no se adaptan al canon de lo que entendemos por éxito bueno por ejemplo lleva a una niña completa a la escucha escucha

Voz 6 01:58 te gusta mucho en España

Voz 2 02:00 el problema que se llama Rafa tenía cincuenta años

Voz 7 02:02 muchas gracias a ustedes

Voz 6 02:06 ya digo señores cincuenta y dos años no pero

Voz 2 02:10 estamos increíble da igual lo prejuicio ya muy grande nunca chocar en metro un Royo García Albiol no me diga claro cantar así yo te juro que da escalofríos es la gente no quiere ver eso cree también tenía una cosa que se llamaba idiota en el aire idiotas en el aire idiotas en el aire con el grupo de payaso para que directa que hacen chorrada surge ya en el aire de la tarta con agua en el aire se quedó muy lejos de arriba lo malo es que el remate del número de Elche final era que se tira sin paracaídas claro

Voz 8 02:40 la risa risa Pepa

Voz 4 02:44 hay vamos que no fingen ser idiotas quieren realmente pues la verdad no no no no entiendo que lo triunfo en estos representados

Voz 2 02:50 vamos a esperar también llevo a arcano espada arcano espada es un rapero de derechas Carlos lote de en protesta contra la dictadura polemista están obra dando a España ya no sé si no media tengo una actuación que no es marcarnos

Voz 9 03:19 a su nombre con tus Sancho luego grabada

Voz 12 03:54 sus increíbles

Voz 13 03:57 el patriarca no así que ya lo no su mundo no se conocen todo no os vais a gustado no ha dicho