Corral de la Morería con Estrella Michelin y el bailaor Eduardo Guerrero

Voz 1515 00:23 la verdad es que teníamos muchas ganas de sentar en nuestros estudios pueden ver de lo que pueden disfrutar todas estas noches de Navidad en Madrid bueno estamos hablando del considerado como mejor tablao flamenco del mundo el primero que ha recibido hace muy poquitos tras una estrella Michelin cuyo escenarios está subiendo cada noche uno de los mejores bailaores que hay ahora mismo en estos estudios acompañan a las a las tres piezas fundamentales el bailaor Eduardo Guerrero Eduardo qué tal bienvenido Hoy por Hoy Madrid cómo estás

Voz 1515 01:06 nos acompaña también el chef David García que es quién ha conseguido la primera estrella Michelin para un tablao flamenco qué tal enhorabuena David gracias cómo estás muy bien no hemos podido felicitar en directo tenía ya cuando ha coincidido todo digo pues vamos a darles a los tres el director del Corral de la Morería que tiene el orgullo en su seno de albergar todo esto Juan Manuel del Rey qué tal hola Marta muy bien muy bien bueno vamos por partes porque son muchas cosas primero con lo que estos días puede verse sobre el escenario qué es Eduardo y y a mí me decía hace unos días Blanca del Rey entre otras muchas cosas Premio Nacional de Danza Venecia vais a ver va a saber para mí a uno de los mejores que hay ahora mismo sino el mejor sobre los escenarios Eduardo empezó con seis años ha estado al lado de todos los grandes bailaores que hay ahora mismo yo dije pues después de haber visto muchos flamenco que tengo la suerte de haber visto mucho flamenco digo le ha puesto el listón muy alto a Eduardo lo en supero a ver Eduardo como es este espectáculo que has estrenado en el Corral de la Morería y con el que te vamos a poder ver durante todas estas navidades

Voz 5 02:17 onírico bueno onírico de ese un sueño cumplido es algo que que traía en mente desde que empecé a estar dentro de El Corral de la Morería no El templo del arte no yo nunca había estado en ningún tablao nuca era mi primera vez

Voz 1515 02:37 bueno ya no vayas a otro eh no quiero ir a otros que debería

Voz 5 02:43 no y es verdad que que es un lugar mágico donde Doña Blanca cada noche

Voz 1515 02:47 Solari escenario yo sin que ya me viese la miraba que estaba en la mesa de al lado mirarte decir la retiraba in la veía a otro lugar

Voz 6 02:58 el miedo te bailar nos fuimos a otro lugar menos blanca otros simple basta cada noche cuando cuando escuchamos lo está concitó pueblos paz

Voz 7 03:05 sillas de Del Corral de la Morería que sube cae

Voz 5 03:08 anoche a presentar el el espectáculo

Voz 8 03:12 siempre nos impone mucho no siempre estimo esta Doña Blanca de verdad que

Voz 5 03:16 que que cada noche es diferente hay un público diferente pero ella va todas las noches a los dos Pace y termina iba hay notado eso y nos explica Caloca adicto cada noche no nuestra en el fondo en la directora que que todo quisiéramos tener desde afuera no cuando uno crea un espectáculo siempre decimos que el artista se centra mucho en lo que hace uno mismo porque Impreza él solo trabajando con son músico sólo ve lo que ocurre él dentro de su de su mágico el mundo no pero nadie nunca viene desde afuera sinceramente como lo hace ella

Voz 8 03:52 dice esto sí y esto no es que eso es maravilloso

Voz 1515 03:56 la porque si llega a alguien sólo te dice todo es fantástico me encanta no pero las dos cosas que fantástico y me gusta claro pero luego en es que las críticas constructivas es lo mejor que un artista puede tener no

Voz 5 04:10 es verdad que siempre dice te lo voy a decir con el corazón eh no te vayas siempre como hombre y ampliada si para mí es un orgullo son tres meses de de como si estuviera haciendo una residencia todos los vía poniendo el listón muy alto porque al final el público del Corral es muy exigente no no es un público de gente ver extranjeros que venga a ver el flamenco al uso no viene a ver un espectáculo que tiene mucha calidad viene a Alfonso una gastronomía que también es de mucha calidad y entonces todo está a un nivel muy alto entonces cuando te te piden hace un espectáculo para el Corral de la Morería es como bueno para ir a la Bienal no sabe qué va a pasar aquí todos los días mira

Voz 1515 04:59 Mail el otro día hace unos años un artículo del New York Times decía que es uno de los mil lugares del mundo que hay que ver antes de morir esta semana en el Palacio de Cibeles Manuela Carmena decía las cien razones imprescindibles para visitar Madrid unas sin duda es el Corral de la Morería y ahora con todo lo que han conseguido los hijos de su fundador Manuel del Rey Armando el Rey Blanca del Rey sí pensaba digo que orgulloso se tiene que sentir allá donde esté Juan Manuel vuestro padre de lo que habéis conseguido porque habéis cogido a su legado es histórico porque por allí han pasado todos los grandes durante décadas cuántos años tiene ya el corral Juan Manuel

Voz 1 05:37 bueno tiene ya sesenta y dos años lo a cumplir sesenta y tres es el tablón más antiguo del mundo sí sí

Voz 1515 05:43 pasan setenta mil personas al año por el Corral de la Morería charlamos hace unos meses con vosotros desde un programa especial que hicimos con con la Guía Repsol desde Matadero prueba que fumar que España estaba con nosotros Roberto Verino estabais vosotros y es que al final nuestros grandes embajadores los que hacen de Madrid grande y de nuestro país grande fuera pues son espacios como éste no digo si en esa lista del New York Times que hizo hace un tiempo dijesen ahora en lugar de mil quinientos yo estoy segura de que vosotros seguís estando ahí con el tacto Hall qué pensaría tu padre

Voz 1 06:19 bueno mi padre yo creo que que estaría súper orgulloso y bueno la verdad es que lo que hemos hecho lo que intentamos hacer es es sobre todo seguir su filosofía no la filosofía con la que se creo el Corral de la Morería que es ir buscando la excelencia en todos los campos todas en la excelencia a nivel artístico y bueno pues con con artistas como Eduardo que es el número uno ahora mismo pues imagínate ir buscando la excelencia en la parte gastronómica que bueno con David pues con esa estrella Michelín que ha conseguido en un año desde abrir el restaurante gastronómico al final bueno rock de arte del lomo

Voz 9 06:59 mejor is hice seguir buscando la escena

Voz 1 07:02 hacia

Voz 9 07:03 para que la experiencia que vive el el cliente en el cordón

Voz 1 07:08 Morería es una experiencia única en el mundo no es decir tanto el cliente local el madrileño que al final el esta experiencia está creada para para claro con los mejores artistas de flamenco del mundo hizo los mejores cocineros del mundo sea estás creando una experiencia para el público local pero que evidentemente cuando viene alguien de fuera le pregunta al de aquí oye dónde voy no el de aquí pues le dirige también recordamos día

Voz 1515 07:32 nosotros conocimos en directo la noticia practicamente de de la estrella Michelin había tal en el Corral que fue posible hablar con David fue toda una fiesta a nosotros nos emociona mucho porque siempre hemos hecho mucha bandera con vosotros y un aviso organizado es algo que lleva prácticamente un año uno de los restaurantes más pequeños del mundo y en tan poco tiempo conseguir el galardón más importante que tiene David el mundo de la gastronomía de una forma tan fulgurante pues hombre es para sentirse muy orgulloso a mí me hacía ilusión felicitarte hoy también en persona ahí decírtelo porque son cuatro mesas uno de los espacios más pequeños del mundo y habéis conseguido en un año una estrella Michelin que se hace bien detrás de todo eso qué se hace bien bueno y yo

Voz 10 08:22 eso como poco todo no eso forma todos contribuye en el corrala que todo esto suceda pero por supuesto hay que tener muchas ganas mucha ilusión que las hay y luego rodear

Voz 11 08:36 de de de gente que de gente inteligente de gente

Voz 10 08:41 con ganas de gente que era lo mismo que tú quieres entonces cuando te rodeas de una equipo así pues como se ha visto las cosas van un poco más rápidas pero bueno que nosotros desde dentro no no no estamos pensando queremos vamos rápido pero a la vez nosotros queremos vivirlo

Voz 1515 09:01 muy despacio es que al final manejar todo eso que es un mundo y es un micro mundo dentro de un espacio como Madrid pero es que Juan Manuel todo eso hay que manejarlo con criterio con disciplina con sensibilidad tiene que funcionar como un ejército porque al final pero claro no como un ejército sólo quedándose a la disciplinas que también tienes que tocar todos los otros palos nunca mejor dicho con lo cual ese trabajo es muy complicado

Voz 1 09:30 bueno ya no es tan complicado cuando la base es la pasión y la emoción por lo que sea al final cuando hay tanta pasión y tanta emoción por lo que haces por compartir no con con los clientes lo que a ti te emociona no en cuanto a la a este nivel de flamenco y de gastronomía hay de una experiencia única eso te te facilita todo lo demás porque estás estás con la ilusión de que de que todo salga de maravilla todos los días y que de los clic y que los clientes salgan emocionados a todos los días y eso te ayuda muchísimo la verdad

Voz 1515 10:09 hemos hacer memoria a ver si hay algo tú que te

Voz 1 10:12 es criado en el Corral de la Morería

Voz 1515 10:14 la correrías por los pasillos siendo un niño a ver si hay algo de esto de lo que no recuerdes o que no sepas porque lo hemos pedido la jefa de Documentación de la Cadena Ser Ana Martínez Concejo que nos ayude a hacer memoria es historia de nuestra ciudad de nuestro país ya han sido tantas y tantas y tantas las personas que a lo largo de las últimas décadas han pasado por allí a ver si hay algo que no sepas Juan Manuel le

Voz 0142 10:37 en un rincón de Las Vistillas donde una vez se ubicara un antiguo Ava quería abrió sus puertas el Corral de la Morería la noche del veinte de mayo de mil novecientos cincuenta y seis su fundador Manuel del Rey de familia hostelera tuvo la ocurrencia de mezclar arte y gastronomía cuenta la historia que su padre le dijo la gente comiendo mientras veo un espectáculo imposible hijo mío y lo que entonces se consideró una locura se ha convertido hoy en el tablao flamenco más prestigioso a lo largo de su historia han sido innumerables las personalidades de la política el arte la farándula y el deporte que han pasado por las noches flamencas del Corral de la Morería celebridades nacionales e internacionales que han protagonizado innumerables anécdotas que ya forman parte de la leyenda del local en mil novecientos setenta y seis la bailaora lucero de Tena explicaba muy bien en el programa Radio Revista de láser porque el Corral de la Morería era cita obligada de la

Voz 6 11:37 noche madrileña para los ilustres visitantes que venían a la capital simplemente el en Lanvin

Voz 12 11:43 del flamenco el tablao de los jaleos de esa gran fiesta nuestra desagrada alegría que produce siempre nuestro flamenco en todos sitios cuando se está en un tablao flamenco y en España lógicamente para ellos todos esas grandes personalidades pues están yo creo después de tanto protocolo y de tanto problema así conversaciones dentro de su mundo de la política cuando están aquí

Voz 0142 12:14 famosa es la juerga flamenca de John Lennon en los sótanos del local las peripecias de Ava Gardner con Frank Sinatra y Luis Miguel Dominguín el intento de Salvador Dalí por entrar al tablao con su pantera la visita secreta del Che Guevara o La noche en que el astronauta Neil Armstrong pasó por el trago de subirse al escenario

Voz 12 12:33 a bailar y el pobre cómo voy a bailar como te digo si no se les sube como un profesional subió a usted pues simplemente por el gusto de tener una foto que tomada quien el sería que se dé usted un carrito forro invita

Voz 0142 12:47 anécdotas con famosos aparte en estas seis décadas el Corral de la Morería ha protagonizado algunas de las páginas más memorables de la historia del flamenco lo mejor de lo mejor ha pasado por un escenario diseñado como instrumento de percusión para amplificar la intensidad de quién está patean sobre él inolvidable fue por ejemplo la presentación de Entre dos aguas de Paco de Lucía o el de Guti ascenso profesional de Isabel Pantoja

Voz 13 13:14 pues bien lo de

Voz 1628 13:18 llevo ya actuando dos años y medio en el Corral de la Morería concretamente es una casa fabulosa me han ayudado muchísimo estoy muy contenta de estar ahí puesto que ha sido el salto mortal mío desde que estoy aquí en Madrid entonces Le debo casi todo al Corral de la Morería

Voz 0142 13:34 el Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión reconoce al Corral de la Morería como el mejor tablao flamenco del mundo en dos mil diez el festival cumplía cincuenta años presentó allí el programa de aquella edición tan especial en el acto junto a Paco de Lucía y José Mercé estaba también Enrique Morente

Voz 14 13:53 si desgracia la gracia y en el Corral de la Morería quién dama entran Agolada porno de la noche y con alguien padezcan sigue la gran la gran bailaora y Doña hoy de lado

Voz 0142 14:07 a estos nombres que hemos ido citando a lo largo de esta breve historia del mítico tablao hay que sumar el de Blanca del Rey por supuesto y también los de Pastora Imperio a Antonio Gades Diego el Cigala Antonio Canales Manuela Vargas La Chunga Serranito Fernanda y Bernarda de Utrera entre otros muchos muchísimos no en vano el inigualable tablao de la Morería es posiblemente la institución que más público ha llevado a disfrutar de flamenco en nuestro país unas setenta mil personas al año lo acreditan

Voz 15 14:41 Juan Manuel había algo que no supieses

Voz 16 14:43 bueno a ver a que tú

Voz 1515 14:45 de la visita del cuando subieron al escenario decía Ana Vilar pues Rumpy tasa al astronauta Neil Amstrong la juerga en los sótanos de John Lennon se presentó con una pantera que le dijeran no puede entrar la pantera no la verdad

Voz 16 14:58 es que esas esas

Voz 17 15:01 declaraciones de Isabel Pantoja yo no las había escuchado nunca Isabel la Morería lo que no sabía es que además de subir a al una había subido en el escenario también

Voz 6 15:12 Torra

Voz 1515 15:14 sé que me costó más

Voz 6 15:17 me encantó tenerlos felicitar

Voz 1515 15:19 pues hay una cosa que quería cantar porque claro el chef David García min me encantaba ver cómo ese le queda esta cara de felicidad que pone cuando escucha a Juan Manuel del Rey cuando escucha al bailaor Eduardo Guerrero porque yo me imagino en la cocina de Bilbao tipo serio y cuando escucha cómo se habla de flamenco con arte y lo digo que fogones más mezclados pero te has enamora dado el flamenco David O esto ya venía previamente sido en el corral cuando os desembarcado Wright hombre Corrales cuando tienes tu primer contacto de cero

Voz 10 15:54 está en con con el flamenco es donde donde bueno donde tú te quedas enganchado

Voz 1515 16:02 es que cuando te asomes desde la cocina para el los Dios todos los días todos los días parece que es la primera vez David García enhorabuena para esa estrella mucha enhorabuena siete veces feliz Juan Manuel del Rey enhorabuena nadie se sentirá orgullosísimo estoy segura Eduardo Guerrero que te voy a decir ha sido un privilegio ver te baila dar vayan a ver bailar a Eduardo Guerrero onírico está presentando en el Corral de la Morería porque les va a llevar a otro lugar en horas

Voz 6 16:33 en a los tres gracias muchas gracias

Voz 18 16:38 yo vivo

Voz 19 16:40 Nos encontramos el lunes hoy en la técnica han estado Alicia Molina Carlos Ródenas ha fallado

