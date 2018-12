Entre Tiempos: Cuando la SER daba la campanada (23/12/2018)

Voz 0142 00:00 entre tiempos durante años la Ser felicitó la Navidad a sus oyentes en Hoy por hoy con un tradicional christmas sonoro que consistía en recorrer la geografía española escuchando el tañido de las campanas de diferentes iglesias seguro que algún oyente lo recuerda pero para los que no lo escucharon o los que no se acuerden de él vamos a recuperarlo además hoy abriremos el Arca de tres llaves con Almudena Serrano para hablar de felicitaciones navideñas a lo largo de la historia junto a mí estarán como cada semana María Romero para poner buena música Gina Domínguez para escuchar a los oyentes nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado Sepang que sin él este programa no sería posible y comenzamos con Ana Martínez Concejo

Voz 2 00:59 síguenos en revés facebook facebook punto com barra entre tiempos Cadena Ser en Twitter arroba entre tiempos ser IN Instagram Instagram punto com barra entre tiempos Cadena SER

Voz 0142 01:16 una conversación sobre felicitaciones Nabil Peñas inspira nuestro espacio de hoy y es que en el equipo de entre tiempos hay quién jamás

Voz 3 01:24 había oído hablar de una tradición que el programa Hoy por Hoy cumplía puntualmente a las doce de la mañana del día de Nochebuena es mediodía las once en Canarias

Voz 0789 01:34 esta noche es Nochebuena y en un momento la Cadena SER iniciará su viaje por toda España para transmitirles con el sonido de las campanas de todas las comunidades españolas todas las comunidades autónomas Ceuta y Melilla el sonido y el saludo de la Navidad

Voz 4 01:54 es tiempo de Navidad es tiempo de escuchar la tradicional felicitación sonora de la Cadena SER desde los campanarios de todo el país la SER da la campanada consiga el gaitero

Voz 0789 02:06 sí amigos amigas oyentes hemos compartido durante este año un gran número de emociones de sensaciones de disgustos de alguna que otra satisfacción hoy en el día en el que las familias se reúnen se transmiten los mejores deseos nosotros lo hacemos también agradeciendo a todos ustedes su atención su amabilidad su confianza deseándole sin añadir nada más lo mejor con el sonido de las campanas de España

Voz 5 02:39 comenzamos en Galicia

Voz 6 02:45 suenan las campanas de la Basílica de Santa María la mayor irreal en Santiago de Compostela

Voz 5 02:54 está en el barrio besar

Voz 6 02:56 el edificio medieval inspirado en el más puro estilo románico fue un antiguo monasterio de canónigos fundado en el siglo XII y es conocida popularmente como la Colegiata de Santa

Voz 0789 03:12 en el centro de la ciudad de Santander la Catedral La Catedral santanderina templo jubilar hasta septiembre del año dos mil

Voz 6 03:20 cinco al celebrar un año diocesano y Mariano está catedral de Santander es el centro de varios aniversarios los doscientos cincuenta años de la creación de la diócesis de Santander y de la constitución de Santander como ciudad y los cuatrocientos años de la aparición de la Virgen de la Bien Aparecida patrona de Cantabria están sonando ocho campanas dedicadas a los Santos Mártires Emeterio y Celedonio patrones de Santander a la gloriosa Santamaría a San Fernando San Martín San Matías San Sebastián Santa María Magdalena y San Juan Bueno campanas de la catedral de Santander

Voz 3 03:57 esta es la última edición de la Ser da la campanada con Iñaki Gabilondo al frente de Hoy por Hoy era el veinticuatro de diciembre de dos mil cuatro

Voz 6 04:05 las campanas suenan en toda España

Voz 3 04:07 no

Voz 6 04:10 para transmitirles a ustedes a los oyentes el saludo de la SER

Voz 7 04:18 amigos oyentes de la Cadena SER

Voz 6 04:20 les deseo a todos ustedes una feliz Nochebuena

Voz 8 04:23 son los días en los que sean cuales

Voz 0789 04:25 sean las circunstancias en las que uno se encuentre la lucha tiene un carácter especial por una cosa o por todo lo contrario a los felices nuestra felicitación a los desamparados nuestro apoyo el día en el que se marcan más agudas las distancias todos aquellos que a lo largo del año han sido mencionados aquí tantas veces las familias de los accidentados de tráfico

Voz 9 04:51 las víctimas del 11M

Voz 0789 04:54 Irán de tanta gente que con nombre y apellido hoy va a ser recordado una foto

Voz 0142 04:59 cómo se preparaba este particular Christmas sonoro para que nos lo cuente hemos invitado a mano foco que durante años formó parte del equipo de Hoy por hoy hola Manu

Voz 10 05:08 hola qué tal bienvenido entre tiempos que teme

Voz 0142 05:11 los hecho venir a la radio en unas horas es un poco intempestivas como como antaño a recordar viejos tiempos hoy háblanos un poco de la trastienda de la SER da la campanada

Voz 10 05:21 pues mira nos ponemos en contacto con las emisoras y les pedimos que escogerán una campana o campana representativas que podían ser de una parroquia de barrio de una catedral de un monasterio de un convento de una gran iglesia elegían los compañeros de de las emisoras lo hacían por diferentes motivos igual o tal vez la Iglesia podría ser elegida porque celebrará su aniversario de construcción de aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad o que ese año hubiera conseguido justo esa declaración o tal vez igual podía haber sido rehabilitada ese año o había sido noticia por algo el el motivo hoy la elegían los compañeros

Voz 0142 05:58 permites una maldad igual porque les pillaba cerquita la emisora que son unos lo reconozcan

Voz 10 06:03 pues eso no te lo voy a reconocer porque no lo sé tal vez también pero bueno también estaba bien que hubiera variedad y que hubiera al lado de uno

Voz 11 06:11 la gran catedral pues también una

Voz 10 06:13 Alessia de de barrio una parroquia les avisábamos un mes antes más o menos iban gestionando los permisos para ese día poder hacer la conexión desde allí ir con las unidades móviles para hacer esa conexión estaríamos luego también algunos datos para poder darles paso para que Iñaki les pudiera dar paso con algunos detalles con algunos datos y luego el día de la emisión probamos dos horas antes

Voz 0142 06:39 qué dices dos dos horas antes en un estudio

Voz 10 06:41 al lado en helados al lado del estudio central para ver que la conexión llegaba para que luego no fallera ninguna

Voz 0142 06:49 a las doce pasaba es muchos nervios

Voz 10 06:52 pues sí más que nada establecíamos un orden riguroso de de probar esas dos horas antes que no hubiera ningún problema de última hora aunque previamente los compañeros habían ido días anteriores habían hecho ellos esa prueba pero para que a las doce estuviera todo preparado allí en el momento en el que los compañeros técnicos levantaba la repleta correspondiente a esa emisora pues llegará fenomenal la la conexión porque además recordamos que primero Iván una por una teniendo presencia cada una y al final ya a la apoteosis se subían todas y sonaban todas juntas osea que era un un equipo un trabajo en equipo Inuncat mejor dicho en equipo con todas las emisoras al principio

Voz 12 07:34 eh se hizo con la hace

Voz 10 07:37 cuenta hay dos emisoras porque sonaba una campana unas campanas por cada capital de provincia y luego al final se acaba haciendo con las diecisiete comunidades autónomas más también

Voz 0142 07:47 pues ya conocemos los secretos de la SER da la campanada gracias Manu

Voz 13 07:53 tiempos con Ana Martínez

Voz 0142 07:54 concejo

Voz 13 07:56 el Arca de tres llaves con Almudena

Voz 3 07:58 sí

Voz 0142 08:10 buenos días Almudena buenos días ya venimos vestidas de Navidad ya estamos en víspera de una de las fiestas más esperadas del año una fiesta que se viene celebrando desde siglos atrás entonces como ahora se ha tenido la costumbre de enviar felicitaciones a la familia a los amigos y otras personas que merecen nuestra consideración hoy yo creo que con las nuevas tecnologías han caído en cierto desuso enviar a aquellos christmas que todos hemos escrito en algún momento los hemos sustituido por felicitaciones más o menos personales tú sigues mandando Christmas de Navidad pero sí que es verdad que yo era de las que los mandaba siempre me gustaban mucho

Voz 14 08:50 yo dedicar ese rato o varios días a elegirlos en las papelería donde se vendían luego me gustaba a cada persona que yo conocía o que quería enviárselo pues hacer un recuerdo especial en el crisma

Voz 0142 09:04 como se deseaba Feliz Navidad y felices

Voz 14 09:06 año nuevo en el siglo XVII es algo

Voz 0142 09:09 te vamos a comentar de la mano de los valiosos documentos que se conservan en nuestros archivos

Voz 14 09:14 pues efectivamente en el pasado como hoy se tenía la costumbre de enviar la felicitación navideña felicitar la Pascua de Navidad la entrada de año y la festividad de Reyes también pero al contrario de los escuetos mensajes que recibimos y en Sao entonces lo hacían utilizando las cartas que no eran muy extensas y que casi todas cumplían con un protocolo a la hora de expresar la felicitación de las Pascuas y el Año Nuevo

Voz 0142 09:43 osea que lo de felicitar la Navidad del año nuevo y desear Felices Reyes tampoco está nuevo porque según vamos a ver tiene siglos de existencia

Voz 14 09:52 sí por ejemplo tenemos una carta del diecinueve de del nueve perdón de diciembre de mil seiscientos ochenta y cinco enviada por Antonio Melgarejo desde Bélgica y que iba dirigida al Duque de Béjar dice así

Voz 15 10:06 señor aunque pudiera escuchar el cansar a vuestra excelencia no me da lugar el tener estas Pascuas tan próximas porque como criado tan afecto mes preciso anunciarse las a vuestra excelencia juntamente con las entradas de año y de Reyes que como tan interesado me olvidaré las tenga Vuestra Excelencia muy felices en compañía de mi señora que y señores yo quedo rogando a Dios me guarde la persona de Vuestra Excelencia muchos años como deseo es menester

Voz 14 10:35 además vemos que se enviaban con los días de antelación necesarios para que se recibiese oportunamente claro siempre dejaban un margen porque el correo entonces desde Flandes a España claro tardaba varias semanas aunque algunos se descuidado un poco como esta otra carta que envió Luis de Costa y Quiroga el doce de diciembre de mil seiscientos ochenta y cinco desde Bruselas que iba dirigida duque de Osuna en la que escribió lo siguiente

Voz 15 11:02 señor ciento dos tiempos se deseado las ocasiones para tributar a vuestra excelencia el obsequio su rendimiento que de euro a su grandeza las próximas Pascuas del nazi viento de nuestro Redentor me dan atrevimiento y motivo para anunciarse las a vuestra excelencia con la veneración y respeto que me imponen mis infinitas obligaciones deseando que nuestro Señor se las conceda a vuestra excelencia colmados de toda felicidad de que resultará el tenerlas proporciona

Voz 1448 11:30 echando la felicitación navideña claro el interesado dejaba claramente en su misiva la petición de que el duque de Osuna a quién iba dirigida les siguiese protegiendo

Voz 15 11:42 sí Vuestra Excelencia se sirviera de admitir este tan debido a mi atención de continuar me su poderoso amparo a medida de la ambición con que vino en él todas mis esperanzas nuestro señor guarde la excelentísima persona de Vuestra Excelencia los muchos y felices años que deseo IN menester

Voz 0142 12:00 desde luego comprobamos que aprovechaban aquella ocasión para seguir solicitando el favor de los nobles continuar mes su poderoso Amparo la felicitación de Navidad Año Nuevo era una buena ocasión escusa sí sí sí por supuesto

Voz 14 12:15 era un momento idóneo para demostrar cercanía aprecio manifestar que aunque sea estuviese en Flandes no se podía olvidar la carta enviando los mejores deseos veamos otra carta que llegó esta vez desde Nápoles escrita por José

Voz 1448 12:30 claro que iba dirigida al duque del Infantado el día veintisiete de noviembre del año mil seiscientos noventa y nueve esta misiva fue enviada con tiempo para que llegase lo antes posible a su destinatario que esto tuviese en cuenta su fidelidad extra importante

Voz 15 12:45 deseo a vuestra excelencia en todos tiempos las mayores felicidades parece que éste de las próximas Pascuas del Santo Nacimiento de Nuestro Redentor llama mi obligación para representar a vuestra excelencia esta verdad y el rendimiento y veneración con que siempre estoy a vuestros pies cuya excelentísima persona guarde Dios en su mayor grandeza muchos años como deseo y sus criados hemos menester

Voz 14 13:09 sí bueno estas cartas en ellas también claro es que aprovechaban siempre para agradecer honras recibidas en la seguridad

Voz 1448 13:18 por supuesto de que seguirían siendo tales como la carta de cortesía que envió Juan de Velasco capitán a Juan de Dios Silva y Mendoza

Voz 14 13:28 felicitando la Navidad el diecisiete de diciembre de mil seiscientos noventa y dos también desde Bruselas en primer lugar el capitán expone su agradecimiento de este modo

Voz 15 13:40 la falta de conocimiento y mucha cortedad no me han dado lugar hasta ahora de satisfacer esta primera obligación de ofrecerme al servicio de vuestra merced darle repetidas gracias de las honras que he experimentado guiadas por su dirección a que eternamente viviré obligado tanto con

Voz 0789 13:56 no agradecido sin que me falte la memoria de que

Voz 15 13:59 el duque mi señor me haya favorecido por la intercesión de vuestra merced

Voz 14 14:03 y a continuación el capitán expresar su felicitación

Voz 15 14:07 Icon ese seguro pasa mi rendimiento a su aplicarle admita el anuncio de las Felices Pascuas de nacimiento de nuestro Creador con entradas de años nuevos demás festividades que ese las desea Mi buena ley con prosperidad perfecta salud ida más caros

Voz 14 14:21 seguidamente el capitán Juan de Velasco se brinda a seguir sirviendo le como militar que es

Voz 15 14:27 esta experiencia la he visto por mí y no dudo que habrán sido son muchos a los que vuestra merced haya patrocinado con su auxilio hizo mucha caridad si vuestra merced me hallara incapaz de que le pueda servir le vuelvo a suplicar disponga de mi persona a su satisfacción que a mí me puede servir de mucha gloria dar entero cumplimiento a sus órdenes hasta dar la última gota de mi sangre por su servicio y por su respeto guarde Dios la persona de vuestra merced felices años como deseo Joe menester Juan de Velasco

Voz 14 15:00 en todas estas cartas comprobamos el protocolo de saludo irreverencia que se tiene con estas personas como muestran su obediencia a estos nobles y entre ellos mismos y como además se pide el favor is espera ese beneficio madre mía en este último ejemplo eso de

Voz 0142 15:17 dar la última gota de mi sangre por sus por su respeto se pero tratándose de estas fiestas Almudena no podían faltar los regalos siglos atrás también se hacían claro Nos has traído varios ejemplos uno del siglo XVIII y otro más cercano a nuestros días de principios del siglo XX

Voz 14 15:35 si el tema de los regalos

Voz 0142 15:38 también yo creo que además le vamos a dedicar un espacio un poquito más adelante

Voz 14 15:43 si tenemos que preparar algo sobre regalos en diversas épocas por diferentes motivos porque se regalaban cosas muy singulares como vamos a ver también estamos hablando de cartas y bueno pues en otra carta muy simpática que he traído es

Voz 1448 15:57 está en la que además de felicitar la Navidad y el Año Nuevo Se hace saber que se envía un regalo que consiste en un logro la carta

Voz 14 16:08 se escribió en Cádiz el dieciocho de diciembre del año mil setecientos setenta dice así

Voz 15 16:14 querido primo de Buesa Mercè Felices Pascuas y entrada de año nuevo en la amable compañía de mis queridas prima tía ay sobrinos cuya expresión hacen los chicles negros con afectuosa memorias para todos el día quince del corriente salió el loro para esa corte desearía que llegue con toda felicidad de que espero tener este aviso para mi consuelo ya dije a Bush a merced del trato que será de dar y que cuando se quiera huir ponerlo a El Balcón dejarlo que él dirá lo que les lleva jaulas nueva funda de bayeta

Voz 14 16:44 hay para finalizar el espacio de hoy veamos esta emotiva carta escrita por un hermano que se la envía a otro desde Madrid el día nueve de noviembre de mil novecientos diecisiete en que entre otras cosas se dice que ya está pensando su viaje de primero de año y nos dice que nos manda un regalo para Nochebuena ya era hora que no se escribiera que desde el día trece de septiembre que recibimos cartas suya con fecha del veintinueve de agosto a ver si Nos mandas un retrato cuando no se escribas a ver si te conocemos porque según dicen estas desfigurado por estar más delgado y sin vida no parece las militar sino señorito si estuvieras más cerca demandaría unos pájaros que sea vuelto Basilio cazador

Voz 0142 17:35 con una red de Fitero iban los domingos Eli un compañero suyo a la caza de colorines me han encantado a estos dos sueldos

Voz 14 17:46 hemos ejemplos el oro Si bueno es que además el oro es que claro el loro podría hablar entonces pues eso también había que avisar lo no no vaya a ser que las personas que reciben Loro de repente llevan a hablar y digan porque hoy sabemos que los loros ahora aquí estábamos los cuatro pensar

Voz 3 18:06 dando como el envoltorio como como llegó

Voz 0142 18:09 que el aquel horas su destino fíjate en aquella época esto no ha gustado ha gustado ya digo que tenemos que hacer algo con con los regalos algún algún Arca de tres llaves más dedicaremos a a los regalos pues Almudena en víspera de Nochebuena lo primero que tenemos que hacer es desear te muy feliz Navidad una feliz noche una unas felices fiestas en compañía de de tus seres queridos y emplazaron a la semana que viene que ya

Voz 14 18:39 estaremos al borde terminar este año sí pues muchas gracias a todos y por supuesto yo quiero trasladar mi más sentida felicitación de Navidad para todos los que no siguen en directo para aquellos que luego nos escuchan después hay que darles las gracias por su fidelidad por las los comentarios que nos hacen llega bueno aquí seguiremos claro pues supuesta tenemos todo un año por delante dos mil diecinueve delincuentes pues nada Almudena hasta la semana que viene hasta la semana que viene a todos

Voz 0789 19:16 entre tiempos con Ana Martínez Concejo

Voz 0142 19:19 entrando en tiempo de boca Teka llega a Gina Domínguez llena mientras nos despedimos de Almudena he visto que no es dejado que se marchase Jaime saber porqué cuéntame por qué

Voz 16 19:29 sí sí la verdad es que ha sido un poco como un atraco a mano armada ves que quería aprovecharme de él como como como y que hicieron una consulta a la evocación

Voz 0142 19:37 hoy les estamos haciendo trabajar más de la cuenta solo

Voz 16 19:42 Loquillo Press que nos encanta tenerle aquí también oir su voz Jaime cuál sería tu petición

Voz 17 19:48 bueno yo he cantado lo primero en el que no es un ratito más no me importa yo pues

Voz 18 19:51 mira he llegado hace nada de Galicia Estado

Voz 12 19:55 la sonda unos Dios in así como casi

Voz 18 19:59 vaya a mano armada esto es un atraco y mire a referente a a lo del Prestige y aquello de los hilillos de él

Voz 3 20:09 estás de coña que que que no eran hilillos

Voz 0142 20:13 dijo hilillos Rajoy dijo litos vamos a escucharlo vamos a escucharlo

Voz 19 20:18 se piensa que el fuel está un enfriando se salen unos pequeños y litos hay cuatro en concreto dos que se han visto cuatro regueros me dicen regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical deben salir de algunas de las grietas uno si los lógicamente pues estamos todavía estudiando están los técnicos estudiando

Voz 0142 20:42 pues esta es una de las leyendas que tenemos que desmentir siempre en documentación el dijo

Voz 17 20:47 estos fíjate pues me lo tomo nota e hombre toma notas muchas gracias

Voz 0142 20:51 pues desmentida la leyenda Si quieres ya te dejamos

Voz 17 20:54 el estamento cosas que hacer tengo plancha tengo lavadora pendiente gracias gracias

Voz 10 21:02 no no no lo entiendo todo lo que queráis

Voz 16 21:04 ya saben que seguimos atentas a peticiones en el Whatsapp seis nueve seis seis XXV cero cero uno seis seis seis veinticinco

Voz 0142 21:11 cero cero uno a sus mensajes de contestador en el nueve uno cinco treinta y dos ochenta cero cuatro nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro ya sus correos electrónicos entre tiempos arroba Cadena Ser punto com Nos ese sonido de la fonética de la SER que les apetece volver a escuchar con su selección con pondremos nuestra época entre tiempos

Voz 3 21:44 de verdad que no me puedo creer que vayamos a pasar por lo mismo otra vez Marías de verdad el año pasado ya cerrase el programa de Navidad con María Carey y el de este año empezábamos con ella fiesta para mí no son lo mismo Mariah Carey allá pero es que es un poco cansino vamos ya te digo bueno por lo menos los puesto de inicio eso significa que no cierras con ella porque no lo vas a hacer no lo vas a hacer verdad verdad no

Voz 1473 22:11 además que sepas que hemos vuelto a escuchar el programa del año pasado para asegurarme de que no repetía ninguna canción navideña de las que ya sonar ante el honor ha rendido esta vez hago una mezcla de lado tradicional con lo novedoso lo internacional con lo nacional y el clásico villancico con la canción que nuestra

Voz 20 22:28 pero que tiene todos los niños navideños

Voz 1473 22:43 como por ejemplo este tema de José Feliciano que escribió en mil novecientos setenta y oye que se ha convertido en pura esencia de estas fechas y por qué

Voz 3 22:53 en realidad no es un villancico al uso como los que conocemos pero prácticamente se ha convertido en uno con el paso del tiempo y las Navidades

Voz 1473 23:00 Santa Claus is coming to town sí que fue escrito como villancico mil novecientos treinta y dos pero ha pasado por las voces de todo tipo de cantantes que te puedas imaginar aunque hoy nos quedamos con la versión de Bruce Springsteen

Voz 3 23:24 si no es por nada pero en la letrada cierto canguelo y mal rollo en TVE mientras duermes cuando estás despiertos ABS ha sido bueno mal así que por amor de Dios se bueno

Voz 1473 23:39 ya la verdad es que hace un retrato de Papa Noel bastante siniestro menos mal que la voz de Sprinting Le quita diez Bill otra vez aporta otro otro rollo hoy antes de que nos digan nada de que nos gusta demasiado la música anglosajona nos pasamos al sonido patrio programa navideño sin villancicos flamencos pierde su magia y qué menos que poner a raya real no con lo poco que tengo

Voz 3 24:08 está Nati Las Palmas y mira las gitanas que me montas en Navidad aunque eso sí ha elegido un clásico pues mira ya que veo que te ha gustado vamos a seguir por esa línea

Voz 21 24:19 aquí Idi ten tres

Voz 22 24:24 del y Quique

Voz 3 24:27 mira te has tomado al pie de la letra lo de traerlo más tradicional porque el chiquitín o como se diga anda que no tiene años

Voz 1473 24:35 sin embargo la escuchas y es que aunque suena antigua te pone contento te ensancha el espíritu navideño y más en la voz del recordado Manolo Escobar

Voz 3 24:43 oye amiga el espíritu navideño ojito que toca cerrar ya por cierto te recuerdo que me has prometido que nada de Mariah Carey así que me tienes

Voz 1473 24:52 con no esperes más querida porque no podré poner a mí Carey del alma pero voy a pinchar otro todo esto nace lo típicamente navideño de la tierra

Voz 3 25:00 eso sí vaya manera de definir lo ha dicho

Voz 1473 25:04 no es una canción a la que puede que tengamos mucho cariño pero que como la de Mariah Carey de tanto escucharla pues casi que la odiamos tanto como la queremos pero bueno al final todos los treinta y uno de diciembre caemos en la tentación y como dice el tema entre gritos y Tito los españolitos enormes bajitos hacemos por una vez algo así como el que comernos las uvas

Voz 23 25:26 tras cantar un año más débil

Voz 3 26:21 pues hasta aquí nuestro programa de hoy gracias María hasta la próxima canción gracias a los oyentes

Voz 23 26:27 es Marcos vida