Santa Claus invade hogares todo el año

Voz 1 00:00 bueno

Voz 2 00:06 Especialistas secundarios bueno la noche del veinticuatro Papa Noel eso lo sabéis todos visitara muchas casas en muchos hogares pero no me parece que ya se ha adelantado ya ha entrado en algún hogar antes de tiempo sí sin permiso y ha habido pelea obviamente claro claro bueno pero no fue por mi culpa ojo no buenísimo este señor que habla sin que le presente famélico vienen a famélico es el morador del hogar allanado por Santa Claus la semana pasada y simplemente es verdad si lo cuento y te cuenta que ocurrió

Voz 3 00:39 sea que la otra noche me levanté papel unas aguas menores Si bueno es lo que surja y claro no soy yo de ponerme límites cuando vaya al váter salvo la cosa es que vamos vamos al lío decirnos Yell lo padres vi hemos no nos desviaba un ruidito sin la cocina me asomo ayer a Papa Noel va Manuel en tu cocina con el traje todo iba caso al diván el pantalón de pana y cazadora negra así como de motorista pero era la El gordo pelo blanco Blanca Pons bueno estaba en la nevera bebiendo cerveza y comiendo mi Maddalena de chocolate como extra ya que ésta sí bueno entre la cocina y le digo Papa Noel sin mediar palabra te lo juro sin mediar palabra pega un salto hasta a mí está en forma el tío si dices me da ción a mí Santa Santa Claus y más dignas a Papa Noel y me da otra otra donde digo Santa Claus pum rodillazo lo esto va tres digo pero eres Papa Noel los puñetazos en el pecho cuatro ya la cuarta a usted esto todos tienen claro me encendí me fui para él haciendo Molinillo con los brazos empezamos a darnos porrazo patada robando lo porque se despertaron de sus hijos mi mujer han Tesco Madre de Dios no

Voz 2 01:49 Lines que estrena La Ventana habría aguantarlo y por tanto no tengo tanto que es importante cómo acabó este incidente aprovechó un descuido para asaltar parlamentaria desaparecer que me dice sí si ya te he dicho que es tal como está Gil a pesar de todo ya en mi familia tenemos un disgustó yo solo me defendí explica PSNI en tu casa no dijo ninguna palabra no atacó así de repente ya ves este tema no nos vamos a quedar en mi casa sin regalos así obviamente esto se trata sin duda alguna famélico de de de un escándalo y además este hecho Miguel Ángel Campos ocurrió realmente verdad eso es lo que sucedió bueno pues la la casa Noel ha permanecido en silencio hasta ahora porque Santa Claus resulta que ha hecho un comunicado oficial esta misma tarde que acaba de llegar a las redacciones eso me parece bien vamos a escuchar este comunicado de Santa Claus mientras toca el piano me dicen sea comunica y toca el piano escuchamos

Voz 4 02:41 quién sobre los incidentes ocurridos al recientemente no sólo visitar las casas son las que voy aire noche buena para comprobar el terreno lamentablemente tengo un problema con la corrida tengo otro problema con la bebida y un tercer problema la expansión de la irán a causa de estos problemas se protagonizado al cabo de lamentable

Voz 5 03:04 quiero pedir disculpas a eh

Voz 4 03:08 yo también quiero garantizar que la entrega de regalos se producirá con absoluta normalidad habitual incluidos los que son así que es una exactos violentos dicho esto frita vida y viva la ponía o

Voz 2 03:25 bueno pues ahí está el comunicado que ya debatirá hemos simplemente durante las próximas horas pero Miguel Ángel Campos como es como es Santa clavos en las distancias cortas como lo definen sus íntimos

Voz 6 03:35 a un jugador empedernido un charlatán un encantador de serpientes un playboy cacique