Madrid ciudad de corte

Voz 0772 00:53 ahí fue en fíjate ahí estuve grabando para televisión y una mañana que tuve libre después de vivir el el Museo de Linares lógicamente me acerqué al Museo de Rafael que era uno de esos hitos que tienes que hay que ver descubrí no solamente bueno pues tiene muchísimos recuerdos de sus discos de oro de platino el Disco de Uranio que luego si quieres hablamos de él que eso es alucinante hay muchas de de los de los trajes que él ha utilizado en en conciertos en películas en películas muy muy conocidas y que y que bueno que es parte de nuestra historia es un gran personaje que ahora te decía yo que solamente lo valoraremos cuando no esté es por desgracia lo que solemos hacer en España con grandes artistas como como Rafael Martos

bueno fíjate para esta noche la vendidos hay otro que por una gran parte de la crítica y del público está muy valorado lo vendido todo para esta noche en el Teatro Real y luego vamos a jugar un poco a la comparativa también con los oyentes a los que les pedía que nos llama antes nueve cero dos sólo recuerdo catorce sesenta sesenta porque en el Whiting Center a las nueve de la noche va a estar Mariah Carey y a las nueve de la noche en el Teatro Real Rafael son grandes divas divos son artistas con los que bueno vamos a hablar de eso yo decía lo de la épica y la historia

Voz 0772 02:06 esos artistas a Madrid porque Madrid es la capital

Voz 1515 02:09 la capital de España en el lado Nacho Ares quiere eso queremos hablar cuando Madrid fue nombrada Villa y Corte porque antes había sido creo recordar Valladolid haya pasado por Toledo pero un día dicen no no aquí lo importante es que la capital sea Madrid porque

Voz 0772 02:24 hasta entonces hasta ese año mil quinientos sesenta y uno que Felipe II fija la la capitalidad de del Imperio en en Madrid pues

Voz 3 02:34 la la capital había sido itinerante por qué

Voz 0772 02:37 que la Corte era itinerante estamos quizá acostumbrados mal acostumbrados a creer que siempre había sido una ciudad el lugar que acogía a las Cortes y no en las Cortes eran eran itinerantes e iban como bien decías pues por Valladolid por Toledo por Granada por las diferentes ciudades en donde iban teniendo esos encuentros con con otras instituciones con embajadores etcétera no había una ciudad que que bueno pudiera definirse como como la capital de lo que era el el imperio hemos hablado con Beatriz Blasco ellas catedrática de Historia del Arte es autora de un Madrid de un libro que recoge un poco el Madrid del siglo XVI ese agua va no hemos preguntado no cuáles son esos factores cuáles son esos elementos que hicieron a Felipe II pensar o elegir la la ciudad de Madrid como capital de del Estado español

Voz 1908 03:30 la primera de ellas quizá la más básica es que Madrid está en el centro de la península ese equidistante a todos los confines de la península ir relativamente a todos los confines del territorio entonces bajo el imperio español Madrid tenía también fama de ser una villa una población muy saltito será tenía unos días juntos muy favorables un aire muy favorable e que la azotada desde la sierra de Guadarrama tenía también una gran cantidad de agua potable es verdad que Madrid tiene in Rio enano es navegable en Manzanares digo enano como dijeron los poetas del Siglo de Oro pero tenían cambio una gran cantidad de agua de muy buena cara lo hace en el subsuelo que se extraía fácilmente desde la Edad Media mediante un sistema de pozos desarrollado ya en época de dominio árabe

Voz 1515 04:24 me encanta escuchar esto es hagamos bandera que tiene

Voz 0772 04:26 bueno esas cosas buenas claro que sí decía el el río enano el Manzanares pero también había otro es decir a comparar el Ebro uno esto es pues si es un río en a Nico no pero había otros elementos otros argumentos que también hicieron decidir la la ciudad de la Villa de Madrid como capital de del imperio porque ahí estaba el Alcázar que ella dedicamos una sección te acuerdas hace unas semanas en gran parte pues mucha de la de las de las administraciones que había alrededor de de la Corte ya estaban más o menos instaladas no en el Madrid que si bien es cierto no tenía esa ese marchamo de ser la capital hasta el año mil quinientos sesenta y uno que la que lo instaura Felipe II el el monarca español como como tal pues sí que es cierto que Madrid siempre había sido pues un lugar importante nuevos antes del Alcázar estaban tan en esa fortaleza musulmana que ya en el siglo VIII IX es lo que hizo bueno pues desde un punto de vista estratégico como decía hora Beatriz Velasco está justo en el centro de la península no y es relativamente fácil comunicar claro desde luego es relativamente fácil comunicarlo con con otros lugares de nuestro país

Voz 1515 05:36 vamos a escucharla

Voz 1908 05:38 era una ciudad en construcción tenía un Alcázar monumental que se estaba reformando continuamente se construyó el magnífico puente de Segovia que era la entrada oficial y monumental a la Villa de Madrid contaba con varias puertas también monumentales Se enderezar un algunas calles como la calle Mayor et Is empezó a costa Luis eh lo que luego después sería la Plaza Mayor junto a esta intención de embellecer la ciudad mediante edificios monumentales que es muy propia de la época e Madrid sufre una afluencia masiva y desorganizada de personas que se instalan allí al amparo de la Corte en primer lugar los cortesanos para alojar los a todos ellos Felipe II dictó la famosa regalías de aposento obligando a las personas que tuvieran viviendas de dos o más plantas a ceder parte de ellas para uso de la corte

Voz 1515 06:34 fíjate esto lo explicaba esta mujer a la catedrática de Historia de Madrid ella tiene Blasco Esquivias del arte hubo un momento en el que Madrid pierde la capitalidad Nacho

Voz 0772 06:43 esto es buenísimo y es una historia muy desconocida entre el año mil seiscientos uno mil seiscientos seis Felipe III lleva la capitalidad de del Imperio del Espanyol a a Valladolid es llamativo porque es siguiendo los pasos de Francisco de Sandoval y Rojas más conocido como el Duque de Lerma que éste también tendremos que dedicarle un día una sección fíjate cuando estamos hablando casi todos los días es prácticamente por desgracia la normalidad hablando de corrupción bueno pues el duque de Lerma era absolutamente lo más corrupto que te puedes echar a la cara fíjate estuvo comprando a finales de el del siglo XVI un montón de de Palacios de terrenos en Valladolid y cuando es dueño de media ciudad lo que hace es comer la oreja Felipe III diciendo el que traslade la Corte a Valladolid vende al Estado las propiedades que él había comprado a precio de comenzar a Eller mono pueden fíjate había una coplillas eh porque claro era una tras otra las que iban cargando sobre esa mochila tan pesado de de la corrupción que ya el pool el pueblo decía para no morir ahorcado el el ladrón de es el mayor ladrón de España se viste de Colorado esto porque porque intentó Bono consiguió convertirse en cardenal para evitar todas las los juicios y las tropelías

Voz 1515 08:06 que tenía envía unida

Voz 0772 08:08 claro siendo cardenal sino religioso tenía impunidad era indemne a lo que le pudiera abusar los los jueces y aún así no acabó muy bien es la misma historia de de Calderón otro de los eh de los grandes corruptos de de esta época que en esta ocasión pues muere ajusticiado en la Plaza Mayor de de de Madrid pero fíjate es es un poco la historia de de esa capitalidad de cómo se ha ido pasando de un sitio a otro en definitiva desde mil quinientos sesenta y uno es Madrid la ciudad que

desde mil quinientos sesenta y uno es Madrid la ciudad que se levanta la bandera de capital desde mil quinientos sesenta y uno a propuesta de que mañana bueno claro ya no le digo que lleguen a lo del Duque de Lerma que luego pero sí pueden pues también claro fíjate que empezamos hoy el programa qué casualidad Nacho Ares hablando en este espacio de la historia de de Madrid comenzamos el programa charlando con Alfonso Ojea justo lo hemos conocido en en tu tiempo de radio en en la antena de la SER hemos conocido la decisión del Supremo que hoy estaba deliberando para decidir qué hacía con el recurso presentado por la familia Franco entorno a la exhumación de los restos del dictador ya hay resultado de esa deliberación Alfonso Ojea hola de nuevo

Voz 0089 09:29 qué tal va pues sí efectivamente el Supremo no paraliza no paraliza los trabajos de exhumación de los restos del dictador y por lo tanto valida por ahora ese decreto que el Gobierno bueno pues aprobó hace ya unos meses y que ha dado base legal a todos los trabajos que se están realizando para lograr que los restos de Francisco Franco abandonen de una vez por de cuarenta años ya de ella

Voz 4 09:55 con la llegada de la democracia España bueno

Voz 0089 09:57 pues la la fosa el el sepultura que ocupa en un lugar preponderante de la basílica del Valle de los Caídos por lo tanto el Supremo no lo ha paralizado a instancias de la familia Franco que lo solicitaba porque decía que el estaban causando un gran daño también nos imaginamos que moral pero no va a ser así y por lo tanto no

Voz 1515 10:18 en Duque de Lerma no es en el Duque de Lerma porque porque sí

Voz 0089 10:20 oye pero esto sin esto no significa que el que el proceso no vaya a estar otra vez en Marta plagado de obstáculos no lo va a estar qué duda cabe políticos ya muy pocos sobre todo después de que el pasado viernes la Consejería de Sanidad en Madrid que es la que tiene las competencias en sanidad mortuoria pues emitiera un informe en el que no era vinculante ese informe aunque lo emitiera pero sí necesario en el que dice que no ha lugar a ningún tipo de objeción a la exhumación de los restos de Francisco Franco queda por ahora en conocer cuál va a ser el punto de vista del Ayuntamiento de El Escorial que es el que tiene evidentemente en su término municipal sea el cementerio que es de la pala la bala ibamos saberlo pero no parece que en ese ayuntamiento gobernando quién gobierna forzar de la izquierda progresistas bueno pues vaya haber algún problema hice vayan a oponer a la exhumación por lo tanto la situación continúa prosigue cuando estará fuera cuando estarán fueran los restos del dictador si como hoy el Supremo ha dicho que todo está siendo a bueno pues adecuado a Derecho pues no no podemos decir a tal vez es mejor esperar porque si preguntamos saliendo el Gobierno lo mismo nos dicen que dentro de diez días ya salió el presidente en el mes de julio diciendo que iba a ser en agosto estamos casi terminando este año hemos seguimos esperando lo que todavía nos queda porque queda todavía mucho trabajo ya adelantamos en esta casa que por ejemplo para extraer los hermanos la Peña es necesario

Voz 1515 11:44 realizar setecientos test de ADN

Voz 0089 11:47 eh para poder determinar quién está

de esos columbarios Alfonso Ojea es la noticia de la mañana en Madrid estábamos pendientes hoy de eso la decisión del Supremo en torno al recurso presentado por la familia Franco en contra de la exhumación el Supremo ha rechazado ese recurso

Voz 5 12:01 el Supremo ha rechazado

ese recurso y lo acabamos de conocer Alfonso gracias a vosotros hasta luego menuda mañana de Felipe II la capitalidad el duque de Lerma ahora lo de Franco

Voz 0772 12:46 años siempre sacan ver que venía Carey también