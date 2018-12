Estrenan 'El regreso de Mary Poppins' en hospitales para niños enfermos

se trabaja con niños trabaja con niños de campamentos de verano no me podré y entonces bueno pues de él la verdad es que hace una una acción todos los años y pitar a los niños al cine para fidelizar yo trabajo pues Laura tres farmacéuticas tal fármaco y bueno pues juntamos hospitales y niños y la verdad es que tenemos ocurrido cuántos

no no es ese preguntarte si si Disney tardó mucho o poco en en en en dar el consentimiento en dar el permiso

Voz 3

02:35

no tardó nada en la ciudad de Madrid tampoco la verdad es que en cuanto que se lo propuse a la Consejería a Madrid y me dijo que adelante que no me haya preciosa hablamos con dieciséis menos dijo que si nos han puesto todo tipo de facilidades la verdad que bueno hemos tenido que adaptar un poco a nivel técnico pues eso porque tenían que ser salas de cine adapta claro pero pero ha sido muy fácil por parte de todos y la verdad es que que muy bien estoy encantada estamos encantados de fármaco estamos muy emocionados o sea