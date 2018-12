No hay que abrigar a los peces en invierno

Voz 1 00:00 Milo pues más bien pero no estoy saludar desde Washington porque vamos a hablar de animales con nuestro experto en animales de la Cadena SER

Voz 2 00:11 Juan Villoro hoy aventurero muy bien

Voz 1704 00:14 sin miedo al Alfred

Voz 2 00:16 claro

Voz 1 00:17 más dudas por la por el Colegio cántabro leonés además Antonio grullas

Voz 3 00:22 qué tal ya que también muy viene muy bien pero bueno pensando en esto de las cabras e te diré

Voz 1704 00:29 yo también hacia yo hago en Cabra pero acabamos la clase con un estofado de cabra

Voz 1 00:33 las costillitas eso sí que la ante oye como siempre antes de entrar en materia Antonio me gustaría que no es contaros un poquito que está haciendo porque es así de uno

Voz 1704 00:41 una experiencia muy bonita nazi si me deja contarla si tengo un rato mirando está hemos estado en el Polo Norte otro con otro biólogo llevando a cabo una bonita una bonita iniciativa eh con los navales que vale no que son como eso eso delfines blancos los blancos tienen un pincho en la cabeza larguísimo vale pues no se sabía muy bien para que utilizaban los vales el cuerno ese ya al final lo hemos descubierto así pues mira estamos bastante seguro bastante convenció de que lo utilizan para comer Oliva rellena

Voz 1 01:08 pues mira sin capital Olivas cebolleta no yendo está seguro de esto no quiere decir esta científico no

Voz 1704 01:15 a ver si opinión no no no no información la Universidad de Stanford no ha pagado ciento cincuenta mil euros porque llega a una conclusión llegaron lema hemos presentado esta les ha parecido bien bueno ya me han ingresarla

Voz 2 01:26 arte han ingresado ya está Antonio Álvarez ahora ahora que venga Mulet y compañía aérea todo bueno

Voz 1 01:36 Antonio una pregunta que hacerte vosotros los biólogos celebrar escena de empresa

Voz 1704 01:40 la breve no salíamos mira este año os lo cuento vamos a cenar todos lo biólogo del lo al delta del hongo vamos conociendo científico y lo bueno es que cenamos lo que cada uno podamos cazar organizamos por grupo hacemos grupito acosados perseguimos una cebra Auñón ibamos a por ellas como lo harían exactamente la leona vale confiamos su su su método me acuerdo un año que íbamos una anécdota íbamos

Voz 2 02:09 dos Un poquito tocado no vive Chao que estamos siguiendo

Voz 1704 02:15 a a a una gacela de esa de la sabana no avanzamos sobre ella resulta que era David David Atenburu el déficit Hatem pero ese pobre hombre le hemos tocado hasta que nos dimos cuenta que era él pero bueno no os cuento más porque lo que pasa en la sabana seca

Voz 3 02:32 sí claro consultorios tenemos ya un oyente ahí esperando buenas tardes un hombre

Voz 4 02:40 hola Antonio poquito a poquito tocados viene este dar el piso largas apostólico romano oye cantar una una pregunta Antonio a ver yo vivo en Burgos aquí ya me gustaría saber si Iquique qué tipo de compañía o sea que aquí mascota Celestini que abriga mascotas no se cínica abrigado en Buenos

Voz 1704 03:05 es un según Pepe que yo

Voz 4 03:07 es una pecera es una pachanga una tanga precioso una palanca payaso padres le puso muy mono real no apostólicos Casillas como han hecho por mí no la salita unos guantes denominado

Voz 1704 03:22 la cosa un gorrito de eso

Voz 4 03:25 qué saben te les pidió que siempre te pilla poquito las orejas por ahí está espero que ahora mismo en invierno le pongo la la la todo caliente sabes porque cuando cuando me sirve muy bueno me voy me tengo que hacer un té caliente agua sabes desde entonces meto ahí mi mi mi esto Visor decirte

Voz 5 03:41 me Quique Flores

Voz 4 03:43 es hablar yo debo decir cosas que sí que han vuelto a ser claro está muy corta muy quieta está flotando a lo mejor digo yo digo yo Antonio que tú eres experto yo sí yo que sabe no era la adecuada para un pez a obligarlo tanto por mucho que ya en Burgos tú que

Voz 1704 04:05 pues mira luego ha sido muchísimas gracias

Voz 4 04:08 verdad yo siempre digo gracias por la ayuda porque yo siempre digo una cosa si Vejer informa la radio porque la novia es Lama hola unos tú qué piensas