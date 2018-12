¡Atención con el servicio de atención al cliente!

Voz 2 00:00 no

Voz 3 00:13 Juan Amara no me sabe mal porque he Roberto que este es el último programa de del año digamos por la radio que hacemos del año yo tengo que hacer una llamada de carácter personal pero es que es una cosa urgente yo es que tengo mañana tenía tenía visita con el oftalmólogo habían sobre todo llano el oftalmólogo pero no puede ir porque miran Google que lo no tengo nada

Voz 2 00:35 que a la vista que no tengo nada

Voz 3 00:40 a ver qué es lo que tengo no es una cosa absurda así que voy a tengo que llamar para que mi madre me pase lo ocupe otra persona otro otro paciente así si me permitís voy a a la aseguradora

Voz 4 00:51 para la visita vale llamada internacional lo paga la hacer

Voz 5 01:00 ha llamado usted al centro médico asegura Sarasa siquiera peligro a la consulta se uno quiere información para saber soltados de analíticas reza un padrenuestro llegar diga si quiere que su cuota le cobra seguro dental ponga cinco mil euros en la mesa y diga si quieren anular citas diga cuatro cuatro cuatro cuatro vaya quiere anular cita de impresentable diga sí sí suscita heredé medicina general no enfermedades imaginarias no traumatismos Trauma

Voz 6 01:31 la tecnología los huesos no no buenísimo da vez de sí mismo ha dicho la fuente lo he dicho tu suegro

Voz 5 01:46 habla con un contestador nacidas y cuando te escuche el nombre del doctor doctora o doctora Trans con el que te

Voz 6 01:55 diez Ana Obregón no ahora Trilla Trilla Arilla

Voz 5 02:04 a tenía que cita con doctora Trilla doce treinta veces preguntar a doce doce treinta de C32 y dieciséis segundos diecinueve si esos cinco diecinueve cero seis sin llegar a asentarse de

Voz 6 02:20 te quise pasar agosto XXXII

Voz 5 02:26 no contempla con sus superiores a un minuto y medio de duración y te no no no ni de nuevo si nos vicio

Voz 6 02:35 no no no por favor por favor por favor que estoy llamando puedo hacer más llamadas

Voz 5 02:40 tenemos una decepción porque esto es radio pero en la vida real de cabeza volver a llamar al inicio

Voz 3 02:47 gracias gracias muchas gracias lo si la consulta era de doce treinta a doce XXXI

Voz 5 02:51 han dicho doce treinta a doce treinta yo eso es a continuación detalle sin extenderse por qué motivo causa no puede usted acudir a citas con doctora trilla con las ganas que tenía yo le pasa al este con su

Voz 6 03:07 por motivos personales ha dicho motivos personales escualos no no no no sonríe no puedo compartirlo

Voz 5 03:14 vemos que tiene que en dos mil cinco vino con un objeto introducido en el ano su privacidad con nosotros es

Voz 3 03:21 bueno pues ya no me que el tema es que ya no es el motivo por sabes que no me encuentro mal que no tengo nada en el ojo

Voz 5 03:26 por esta vez pase suscita sido anulada elegido te gasolina súper

Voz 6 03:30 dice Olga Pereda

Voz 5 03:33 en la llamada tercera así que a mí ha dicho si se ha dicho si me a mí como valores yo él todo