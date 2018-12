El peligro de que te toque la lotería de navidad

Voz 1 00:00 el francés Núñez buenas tardes bona tarda muy buenas muy buenas tardes

Voz 0313 00:03 sociólogo de Oberta de Catalunya is son los responsables de este estudio que estábamos comentando con tres patas la economía la educación financiera Illa psicología que que pesa más de las tres cosas a la hora de tomar decisiones acertadas o erróneas Frances

Voz 2 00:18 yo creo que las tres están implicadas no no no la la vida humana no va por separado la economía no va prepara vamos en el mismo paquete y a veces pues puede pesar más uno puede al otro pero se trata de como en todo el equilibrio un poco la la sola prudencia entre los tres extremos

Voz 0313 00:37 pero visto lo visto a más dinero más dificultó o a uno

Voz 2 00:42 exacto yo creo que que todos querríamos pasar el mal trago de que nos toque el gordo mañana que tenemos es un billete no va a haber casinos que no desea puro lo yo creo que lo superaría hemos bien porque no estamos hablando de grandes cantidades los resultados malos por decirlo así pueden ser cuando cuando te toca en una cantidad de dinero que te de este dislate Cate sustrae ETT arranca de lo que es el mundo de de vida no en donde tú estás acostumbrado a moverte porque ese es el problema no que el dinero que el que permite principalmente hacer muchísimas cosas que señala no podemos no pero resulta que cuando uno vive no no sólo es el dinero el que marca S esa posición es el lugar que tienes en la vida no tuve pues trata si lo quiere decir así sino que hay muchas más cosas hay una educación una cultura unas emociones unas relaciones personales unas formas de vida cantas cuando de repente entra una cantidad de dinero enorme no todo eso pues loca y entonces el que eres tú porque luego Ny reconoces las relaciones que que a lo mejor te mete ni de conocer la cultura en la que de pasa a mí no me gusta decirlo es como una como una inmigración no baja el que emigra pues estaba también a un mundo que no que no le no le encaja hay que aprender y a veces lo pasas muy mal pues cuando te toca muchísimos dineros es es también negras de tu de tu posición y hay que aprender

Voz 0313 02:02 pero entonces pongámonos en la en la situación mañana alguno de nosotros nos toca ese medio millón un millón dos millones de euros prueba varios décimos del Gordo yo prefiero casi vinos donde no estoy escuchando cuales Paco tres tienes tres décimos venga muy doscientos cuál es la mejor manera qué es lo primero que hay que hacer Francesc para gestionar esta nueva riqueza que hay que hacer invertir no invertir guardarlo monasterio reflexionar

Voz 2 02:27 yo lo primero que así lo que es ser cauto y prudente claro pero creo que lo decía Confucio no el hombre una persona prudente no se equivoca ser cauto imprudente proyectores entiendo que es muy difícil porque lo primero que te sale es gritar a los cuatro vientos que te ha tocado el gordo nada es lo que lo que te lo que te es lo que te pide el cuerpo no hacen alarde ese millón o lo que sea en ese momento que te ha tocado los mejores refrenar en la medida de lo posible el subidón Isère cauto entonces a partir de de de de ahí ver cuáles son tus necesidades cuál es tu posición eso que decíamos no que puede sí que no puede hacer en el mundo ahora con ese dinero

Voz 3 03:05 lo segundo quizás por eso siguiendo esta línea francés lo segundo que habría que hacer es mirar tu carné de identidad porque lo que te un millón de euros con dieciocho años que te toque con más de cincuenta y ocho cincuenta yo esto te puedes plantear cosas que a lo mejor con dieciocho o no

Voz 2 03:20 pues sin duda ahí también si te toca que tiene ya un mito

Voz 4 03:23 yo no tienes calderilla

Voz 1 03:26 claro es que cada circunstancia

Voz 2 03:28 ea pues es un mundo como ya sabemos no hay no es lo mismo in hicimos cuenta de ocho según que cabeza tenga que capacidad de eso que es que eso que Skil que dicen los ingleses no que es como este sepas mover pues no es lo mismo que una persona o en otra podría yo creo que que fue toda la prudencia que es el arte de saber decidir en cada momento lo que te puede convenir más o menos os daré que tienen los pisos que lo toda canciones así lo que hace es que era el Cadillac es la cuarta vez que va a más

Voz 1 03:59 te puede complicar la considerando los da para tanto

Voz 1781 04:03 yo tengo yo te es que me acabas de destrozar un poquito la ilusión porque entonces que tenía con los cuatrocientos mil colocados que hago

Voz 2 04:08 te pido que que tú lo has dicho muy bien el comentario al principio ha dicho la es tan baja es mucho mayor que sepas gestionarlo por lo que vamos a confiar que cuatrocientos mil Lahm para tapar unos agujeros no mucho más ese era que se apuran lo vamos a superar todos bien pero insisto cuatrocientos mil cuatrocientos millones habría que ser prudente es hoy a evidentemente pues la alegría no te lo quita nadie pero hay que refrenar las decisiones nos han de tomar como todos sabemos en caliente

Voz 1198 04:41 sea aquí en lugar de hacer una gran migración hay que prepararse para una mudanza como mucho

Voz 2 04:46 capita I de prospectiva a ver en qué país te puedes instalar porque no todo digo creo que metáforas buena no porque no todos te van a sentar igual de bien porque igual te subes muy arriba y te falta oxígeno Eduardo es mejor irte al al al vecino no o al menos menos

Voz 3 05:03 no pero pero insisto que al margen de la prudencia y la cautela que cada uno tenga ahí de la estabilidad que tenga hombre no es lo mismo cuatrocientos mil eso con cincuenta y nueve años que a lo mejor te puedes ahorrar Tous cuatro cinco últimos años laborales que tenerlo con veinte años que lógicamente sólo te da para mantener tu vida tú lo estás viendo claro ya para mañana otra otras cuentas

Voz 2 05:22 prefiero que has hecho ellas calcula que había aplicado de una manera lo que pasa es que como es un dinero también que te cae así sin cinco lo esperes no la diosa Fortuna que te lo regala pues también es como más pródigo para que para gastar dos de muchas Mané

Voz 3 05:35 a ver la ventaja que tengo que llevó a treinta años haciendo estos es calcularlo efectivamente hace treinta años no me salen las cuentas y ahora ya no escondites

Voz 2 05:43 claro lo lo lo lo lo que pasa es que eso no pues la gente que quién cuando no porque todos pensamos en si me toca el gordo porque eso ya ya te produce mucho placer al placer de pensar en lo qué harías si te tocase ya suele una satisfacción IMI la mayoría yo creo que pensamos también a quién íbamos a dar no son parte de ese día

Voz 0313 06:03 lo dar buenos días

Voz 2 06:06 el regalo que te caes te sientes generoso e no es lo mismo que era el dinero que te has ganado pues bueno aunque te viene por pedigrí o porque hemos ganado mucho esfuerzo que es como más más tacaños

Voz 0313 06:15 hay un elemento hay varios muy muy interesante en este estudio dice y lo dice además textualmente la emoción gana por goleada a la razón que es algo que está ocurriendo y que estamos comentando estos días

Voz 1 06:26 en muchos otros ámbitos en muchísimos otros ámbitos cien años

Voz 5 06:31 emoción pam pam pam el fogonazo el sentimiento lo instantáneo lo lo que lo que te golpea bueno para te un poquito no para que por cierto lo paramos un poquito cuanto jugamos cada uno Rafa tú sabes

Voz 0313 06:43 que está tanto otra fragmentado

Voz 1781 06:46 algunas cosas yo te diría que unos ciento ochenta euros más o menos y francés cuando

Voz 1 06:50 no yo soy veinte veinte veinte yo soy muy cauto

Voz 0313 07:03 yo tengo muy muy poquita confianza en que la confianza pero mucha lotería hubiera espera no pero claro en la radio compras vas a hacer La Ventana a Soria lotería un décimo has hecho unas cuantas horas hecho pero creo que son más de ciento ochenta euros por igual no tanto

Voz 0057 07:21 pero si me digo yo te digo que si toca el de la Ser hombre la temporal acabo pero diría que de aquí a julio ya hablaremos de los viernes no sí bueno eso poner ya hablaríamos de pero solamente el de la Ser que llevamos pocas cosas no

Voz 0313 07:37 yo yo echo las cuentas en casa unos doscientos cincuenta ochocientos cincuenta euros partidos el número de la SER los números de la SER que os sepa

Voz 3 07:46 yo creo que ni el reintegro alguna vez

Voz 1781 07:50 eh pero poca cosa más que yo imagino que un estudio así por eso debe ser complejo no porque le tocará la lotería no te presentas a un estudio en el bulto rico pobre no

Voz 2 07:58 no porque a veces nosotros hemos cogido estudios que había por ahí y además la la universos no son no son todos porque son tú lo sabes aquí hay mucha gente que no dice que le ha tocado la lotería

Voz 1 08:10 a lo nostálgicos los pero

Voz 2 08:13 más vistosos son justamente los que se arruina no es esa

Voz 1 08:16 tal

Voz 2 08:18 dicho al principio de seguramente son pero fíjate que que es muy una situación muy paralela que también ha hecho esta comparación pues con con las carreras a veces de los deportista dos de los artistas que de repente unen se ponen ahí en la cresta de la ola empiezan a entonces mucho dinero yo los años sabes de ellos qué pena no porque justamente ese sol en la vida no el dinero no es no es lo único que te que te sitúe y que te hace ser de una manera es es toda esa educación que ha recibido yo recuerdo la las películas que se exhiben un poco para entender este no la de la de Pretty Woman Omar Israel eh el dinero te puede tapar un poquito y hacerte pasar por una cosa que que pero pero si te acaba viendo el plumero por decirlo así Naja es muy difícil recolocarse en mundo de muy distinto del que tú has vivido y del que el que es mover no quiere decir que sea imposible eh

Voz 0313 09:12 entonces Francesc yo te pregunto mañana quiere que toque el gordo sí

Voz 1 09:16 hombre yo yo estoy dispuesto a pasar se lo tiene muy estudiado lo que les va a pasar a

Voz 2 09:24 a a acabar en la reina como como digo

Voz 3 09:27 que somos generosos yo prefiero que me tengo que a mí ya te daré algo

Voz 1 09:32 que es otro que el que los bienes vicario son son muy bueno sí sí

Voz 2 09:36 es mejor disfrutar de un barco que tenerlo si tienes un amigo

Voz 1 09:39 invita a que quedo estudios aludiendo

Voz 3 09:43 hay que ser tontos como algunos tenistas que ganaron mucho dinero eso compraron islas griegas que solamente puede comprar un tenista entonces cómodo encuentro a otro tonto que te acabas de pero

Voz 0313 09:55 el concepto de los bienes Vicario sí sí sí

Voz 2 09:57 no sé no sé qué actor de cine está ahí intentando vender las mansiones de miles de millones que bueno de cientos de millas que comprar

Voz 1 10:04 sí

Voz 2 10:05 en el momento en que ganas mucho bien pero luego vaya problema que que eso también es así es difícil entenderé que que posee en estas el dinero puede ser un gran problema cuando

Voz 1 10:17 eso eso no se arregla con educación financiera

Voz 2 10:22 exacto eso te puede arreglar un poquito evidentemente Sisi busca si quieres decir scouts y buscar ayuda y buscas consejo yo no te lanzas aventuras porque el el la el el periodo es también que no como pasa con los vampiros cuando chupan sangre que más no aquí lo típico dinero pide más dinero entonces la gente quiere venga ahora vamos a montar un negocio nombre lo lo de siempre a verlo lo que lo que pueda porque Tondo todos podemos lo mismo no sabemos si que hay que hay que hay que dejarse ayudar

Voz 0313 10:54 yo no una última pregunta que curiosidad que es otro fenómeno tiene que ver con que no te toque las manías llano hablaremos de las colas kilométricas de Doña Manolita en Madrid que es un fenómeno paranormal pero por ejemplo este año una desgracia terrible en mayor unos que han agotado los décimos ha una locura lo que se ha comprado ahí bueno qué qué mecanismo en fin no es más que sociólogo tenía que preguntarle un psicólogo que que que mecanismo mental impulsa el decir Bono donde ocurrió una desgracia ahí va caerle

Voz 2 11:25 sí ese es un clásico como todas las supersticiones que envuelven eh a la Navidad hay muchísima se de con los décimos de a los pues la joroba de eso de alguien de plata hay muchas porque eso son prácticas no son prácticas de de de intentar y dominarla al azar no de intentar es como las supersticiones que sabemos que pueden basarse en la ignorancia pero sigues de dar más fuertemente

Voz 1198 11:51 o sea que esta estará basada en una falsa lectura de la casuística no porque sí que es cierto que en muchas ocasiones donde ha habido un desastre después ha tocado sino el primero pues un segundo un tercero pero no en todos los sitios

Voz 3 12:02 ha habido un desastre hemos destacado es pero hay una base hay una base científica y a todo el mundo le da por comprar claro no sitio aumentan la probabilidad de que Aitor pero no pero claro es que como vende a media España por eso vende un montón de

Voz 1 12:21 pero en casi un veinte por ciento aquí también Soria

Voz 0313 12:26 todo esto nos magnífico reto que aquí en Palencia donde perteneció nada pero pero a tocar maderera cruzar los dedos francés Louis es muchísimas gracias por la ventana

Voz 2 12:36 placer estar ahora