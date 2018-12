La marquesa Thyssen es católica, apostólica y románica

Voz 0827 00:00 instigador

Voz 2 00:04 el enorme de Emery tenemos rodeado sabemos que usted me habla muy mal

Voz 3 00:11 que se independizó allí por mil novecientos dieciocho del Reino sueco que lo tienen Pelayos de la Rusia Volker Michel Paul que Beachy cero como el de Cataluña está

Voz 4 00:27 en otras cosas menos pedales pedales por decirlo esto de gobernar también un poco

Voz 5 00:34 darnos nos presentamos es una de las ciudades más bonitas de Europa Brujas donde en cada rincón se ya de forma clara y contundente el periodo estival de Navidad él perdió la vida que está a punto de llegar

Voz 4 00:48 de momento quiero poner la música de Gluck pero tengo que bien dos personas estupendas no Pablo

Voz 0827 00:54 escrito de Pablo Alborán

Voz 4 00:57 Pablo Alborán aprender en el colegio

Voz 3 00:59 sí

Voz 6 01:01 con diez cañones va viento en popa

Voz 3 01:03 Adela no corta el mar sino a buena también

Voz 7 01:07 sí hijo comprar uno dos tres de alto nivel sino pues seguiremos siempre hay entre Pinto y Baldomero

Voz 4 01:15 no cometer errores iban los horrores

Voz 8 01:18 ya es rápido hay que emitir esta cinta esta esta grabar esto sin más dilación ya supera las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 0827 01:27 el consejo de vigilancia Baldomero geniales que bueno que bien que es viernes y aunque para algunos aquí en esta cadena es viernes desde el pasado mes

Voz 9 01:43 de si seis listas como ya lo sabe está ya lo has dicho todo bueno pues ahora que viene el viernes eh que viernes ya te gustaría que fuera viernes bien el día

Voz 0827 01:59 Ernest era martes todavía pero bueno Aitor tenía ganas de que llegase ya el viernes comencemos confesando nuestros pecados Francino Roberto cuando los míos concretamente ahora quedarme ya tranquilo eh ya quedaron patentes desde luego en Orihuela pero Mario Suárez me recuerda que no di ninguna con José Luis Ábalos

Voz 10 02:19 este mismo

Voz 0827 02:20 bueno para empezar equivoqué con suaves

Voz 10 02:22 Egido

Voz 0827 02:23 bien es difícil en las dos que restaba juntas también le pasa algo semejante a José Luis al balón Avalos ahí empezó la cosa increíble ya no coge carrerilla hay después me equivoqué al pronunciar la misma palabra que pretendía corregir el estrés por decirlo gobernar también ya digo sí sí también tenemos hay una saturación

Voz 11 02:45 eh reside Essex pedestre

Voz 0827 02:48 se eh el Miranda a pie o el que algo ya no algo vulgar algo inculto es lo que has dice el diccionario que sería Pedro no lo tenemos es que me equivoque así que bueno gracias por ayudarme a corregir de nuevo Mario Suárez desde luego la gente es más grave porque algún oyente ahí en Orihuela me dijo dice seguro Isaías que te equivocas no no ya ya quisiera yo que me apostando se equivocamos porque está en nuestra naturaleza hoy nuestra naturaleza

Voz 9 03:22 la inspiración le llegó mientras daba un paseo por la naturaleza me imagino que había una sí si si en este recorrido con vosotros queráis a La Haya

Voz 0827 03:36 se puede decir de las dos manera Roberto incluso de tres cuatro manera una bien y otra mal bien y otras tres más

Voz 12 03:46 ya ya

Voz 13 03:50 no era

Voz 0827 03:56 de Kiko Veneno

Voz 14 03:58 con esa canción

Voz 0827 04:00 que compuso en la naturaleza efectivamente bueno pues vamos con la penúltima unidad de vigilancia ya vamos a entrar en materia Illa Rey ha querido celebrarlo incorporando al diccionario varias palabras a ver al diccionario electrónica introducido me me selfie bueno no escrache escraches divertido porque ya estaban el verbo escuchar pero se ha quedado donde estaba esta noche ha entrado ya en la edición digital moralizar sonoridad sonoridad así que atenta alguna diputada que todavía no les sonaba bien la palabra

Voz 0380 04:32 las mujeres además de útero tenemos voluntad tenemos voluntad además de útero por tanto yo les pido que tengan ustedes sonoridad sonoridad claridad con todas no solamente con aquellas

Voz 0827 04:46 sería si esta localidad sonoridad dar incorpora también la enmienda de hacer Jones según la cual el feminicidio es el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo misoginia está bien incorporar esta acepción porque había ido variando bueno es el penúltimo informe de la temporada en el que constatamos que pase el tiempo pero se mantienen algunos errores por ejemplo este que nos envía Alessandro Zara confundir el partitivo once Habbo con el ordinal undécimo

Voz 15 05:14 Ana Trinidad estaba forrar Nos Moix de aquí seguimos hablando de aquí con nuestro Feliciano

Voz 0827 05:19 hago once once a ondeaba

Voz 15 05:21 en once Ava edición de pero el libro de la felicidad de Ángel Rielo volvemos enseguida

Voz 0827 05:25 pues nos alegramos por el número de ediciones pero sería undécima edición Hinault XI edición también sobre números en este caso cardinales Agus nos envía este veintiún que cree que debería ser veintiuno hablando de porcentajes como él está en la primera línea de la lucha en Cher

Voz 6 05:42 la obesidad contra el azúcar contra el aceite de de Palma por ejemplo tenemos un un dato

Voz 16 05:49 el veintiún por ciento de la población el veintiuno

Voz 0827 05:52 por ciento de la población se considera

Voz 16 05:55 el veintiún por ciento dice

Voz 0827 05:57 Garrido Agus le corrige cree que es veintiuno por ciento y tiene razón porque uno sólo se sustituya por la forma a poco para un cuando acompaña a un sustantivo masculino así lo recoge la norma así lo recoge el Diccionario panhispánico de dudas no se dice por ejemplo uno caballo sino un caballo sin embargo en el caso de veintiún como nos está acompañando a un sustantivo sino a una locución que además comienza con una preposición pues funciona y que funciona como adverbio pues entonces se utiliza la forma no Hinault veintiún eh bien lo recordamos una vez más seguramente volveremos a caer en ello vete a saber a lo mejor algún día la Academia lo recoge también como si fueran de forma bueno hay una regla además para identificar la forma correcta en este caso sí es preguntarnos diríamos el uno por ciento no no nunca jamás diríamos y un por ciento Luego sino decimos el uno por ciento pues nunca diremos el veintiuno por ciento sino el veintiuno por ciento sobre cálculo esta vigilancia que nos envía Blay pero igual hablaban en Hora veinticinco de la pérdida de votos del PSC en los últimos años bueno ha sido una gran pérdida ahora quizás no tan dramática como se dijo en Hora veinticinco

Voz 17 07:09 no sabemos cuál ha sido elevó la evolución electoral casi dramática al Partido Socialista en los últimos ocho diez años ha perdido tres tercio de ha perdido es de de de sus de sus votos no

Voz 0827 07:22 ha perdido dos o tres tercios de sus votos vamos saber si hubiera perdido tres tercios ya todos eso es que todos se habría quedado sin votantes desde luego no es el caso la pérdida ha sido grande pero anda perdido tres tercios errores instalados sucede otro tanto por ejemplo con la palabra mitológico por mítico José Luis Martínez y Lorena Martínez se lo escucharon a Carlos Boyero que en esta materia es reincidente

Voz 6 07:53 no jamás me me ha gustado y soy muy maniático para eso hay grupos que son como mitológicos y son como mitológicos y que que a mí su música no me dice nada

Voz 0827 08:03 pues mitológicos que serían grupos míticos en este caso por cierto que Benjamín Prado tuvo un desliz de la semana pasada lo corregimos hablando de mitología convirtiendo a Urano en Un dios a día activo uranio sea eso ahí no se podía cuando los ruidos porque dice que le cortan los cataplines a creo que esa no creo que esa uranio suena eh pero muy radiactivo bueno pues esta semana también ha trastocado el orden nobiliario español al convertir a una baronesa en

Voz 0281 08:31 es un poquito al lado está un señor que está empezando a escribir una novela con la que te da tener bastante éxito que es Los cipreses creen en Dios que has José María Gironella y luego hay una chica muy jovencita en el piso en el piso de arriba que bueno se llama Carmen iba a tener algunas vicisitudes al final va a terminar siendo la la marquesa al final va a terminar siendo la la marquesa Thyssen no

Voz 0827 08:52 la marquesa dicen hombre que Carmen Cervera vive como una marquesa desde luego no por seguir el dicho pero de momento es baronesa Thyssen así que convertimos a Carmen Cervera en marquesa y convertimos a Caracas en un país esto es lo escucharon Rubén navajas José Antonio Díaz y Antonio Martínez

Voz 1450 09:15 no nos olvidemos además Pepa que España es uno de los países ahora mismo con las tasas más bajas de criminalidad la tasa de homicidios es del cero coma seis por ciento homicidios por cien mil habitantes al año países con penas muy altas por ejemplo Caracas países con penas muy altas por ejemplo Caracas tienen tasas de hasta setenta muertos por cien mil habitantes y año

Voz 0827 09:33 en el ejemplo sería creemos de Venezuela o en todo caso a lo mejor Caracas pero no sería país sino sería la capital del país y Arturo Obregón dice que no quiere que acabe el año Francino sin entrar en la unidad que hecho bueno pues la prueba de cargo es esta

Voz 19 09:47 en la radio igual hay alguna dificultad suplementaria para para entender todo lo que está diciendo Joan Matabosch pero es verdad que está describiendo un espectáculo marcado por Rahm por la magnificencia por la Magneto

Voz 0827 09:58 ciencia ese ese descuido ahí la serviría a lo mejor para la ciencia los magníficos podría ser podríamos abrir aquí un nuevo máster pero en este caso sería magnífico en cómodos con razón adicional de Arturo Mario Suárez sabe que Córdoba es una ciudad rica pero quizás no tanto como para engalanar sus patios con plata no lo dicen por esto que escucho en la radio

Voz 20 10:22 Nos hemos quedado con el concurso de patios de Córdoba es esa fiesta a la que los vecinos engalanan sus patios con flores con plata con plata con plantas

Voz 0827 10:32 con plantas Hinault con plata bueno para corrige al menos a tiempo no les sucedió lo mismo a este colaborador de Radio Nacional de España del programa No es un día cualquiera que recomendaba comer un sencillo pincho de tortilla

Voz 19 10:45 pues evidentemente requerirá según su estructura un volumen pero independientemente del tipo de tortilla de patatas

Voz 0827 10:54 ya sea para pincho o

Voz 19 10:56 para que ser comida en plata o para ser comida en plata también se exige un tamaño mínimo para que salga notablemente claro

Voz 0827 11:05 de vueltas a lo mejor está hablando de Carmen Cervera

Voz 19 11:08 hola ser así que come la tortilla haciéndolo ahora

Voz 0827 11:10 en esa marquesa o lo que se trata siendo lo que sea eh bueno Alfonso Sanz nos manda este románico que cree que debería ser romano luso Jon Sistiaga hablando de uno de los protagonistas de su tabús sobre los pecados capitales no le comento no pero tengo no

Voz 6 11:25 pues mucho mejor no yo tengo tengo tengo una transexual

Voz 0827 11:30 que que es creyente católico apostólico y románico católico apostólico y románico como como dice él bueno yo yo corría en ese momento pero claro después como él dice como dice el pues nos quedamos con la duda de que a lo mejor efectivamente del protagonista por ironía o por desconocimiento lo que fuera se calificaba como católico apostólico románico pero Ignacio Parro ha ido a la fuente es decir ha ido al programa es encontramos con esto

Voz 21 12:01 eres creyente católico apostólico

Voz 0827 12:04 corremos corremos católico apostólico y romano no Román el románico sería el convento de dónde venía eso es más o menos podría ser hombre si era del norte de Palencia a lo hemos club oscuros más rico también que lo tenemos si maravilloso Marta Gonzales se sorprendió de una palabra que escucho en una promoción publicitaria la palabra diatriba

Voz 22 12:24 cocinar o no cocinar Ésa es la cuestión es la misma diatriba la misma diatriba que te planteas año tras año mientras preparas ricos menús navideños Fratto

Voz 0827 12:34 había tenido años yo creo que no no no una diatriba es un discurso escrito violento es curioso contra alguien o contra algo hombre a lo mejor estás cocinando de repente te estoy acordando de la familia pero no suele ser lo normal yo creo que en el contexto de lo decía eh cree también nuestra vigilante sería disyuntiva sería una alternativa entre dos cosas por una de las cuales hay que optar definitivamente ya Nerea Aróstegui cómo le va la marcha pues resulta que quién entrenar unidad de vigilancia hice a Auto denunciado bueno yo creo que alguien le chivo ya antes de que llegase digamos la denuncia oficial no es envío este momento en el que ella se refirió a la sandía como melón de agua

Voz 23 13:12 resulta que se sabe los nombres de los artículos que a él más le gustan puede repetirse en los a este aparato lo que más ha comprado es fruta verdura entre las que incluyen melones de agua pasas brócoli pero además también la selección de agua nada bueno en inglés

Voz 0827 13:26 es que yo nunca no pero es la traducción literal entrar relata el literal del inglés Water Mellon eh sería melón de agua que es a lo que se refieren como sandía pero ojo ojo porque melón de agua también está en el diccionario de la Real Academia hondo porque se dirige a todas las sandía suponemos lo que pasa es que no lo especifica en algunos yo creo que es hacer la colección literal anímica países hispanoamericanos seguramente se utilizará este melón de agua para referirse a la sandía bueno ya sabemos que con la Navidad acabamos de hablar de ello nos llega la luz

Voz 24 13:57 no

Voz 0827 14:00 llegan también cada año personajes que nos van dejando huella se acuerdan ustedes de

Voz 25 14:05 muy feliz Navidad Feliz Navidad olas desde luego a toda una época bueno pues esta semana

Voz 0827 14:13 la volvimos a hablar con él aquí en La Ventana bueno con Enrique Espinosa que su nombre porque ha vuelto a hacer publicidad y al grito de ave que vuela a la cazuela Yolanda Morán Paula Cortezo José María Riol Esther Gutiérrez le invitan a entrar en la Unidad de Vigilancia por este ves imperativo tantas veces también corregido iba de cara

Voz 19 14:32 no es un anuncio muy alegres un anuncio en el que en el que te invita a hacerlo ya en el que no te dice oye no así donó sino oye ves a verlos oye ves a verlos es el momento

Voz 0827 14:42 a verlos a haberlos ese mes de prisa corriendo de Alaska marcó desde el juego a toda una generación es deprisa y corriendo la semana pasada corregimos este verbo trastocado el verbo valer Valerie en vez de valdría

Voz 19 15:06 haciendo una escala en Londres de cuatro horas yo otra escala en Palma de Mallorca de cinco horas es decir vale cuanto es Sevilla Ballerini Valeria veinticinco horas de ida

Voz 0827 15:14 Valeria en vez de valdría tenemos más este por ejemplo que escucharon Lorea Martínez y Domingo López en un boletín de la SER en el que se recogían testimonios sobre el último movimiento sísmico en Lorca coincidía

Voz 6 15:26 este movimiento sísmico con la hora de llegada colegios e institutos

Voz 26 15:29 pues al principio me han dicho que no te mata

Voz 9 15:33 no

Voz 0827 15:35 qué marketing y éramos la calma El que cuidado que es complicado en vez de Man tuviéramos bueno decía esta estudiante de instituto lo nuestro siempre tiene un poquito más de delito Enrique aboga por ejemplo nos envía este hito espanto asustado sí fue un coche de la posguerra pero ahora mismo es una mala conjugación

Voz 25 15:55 esta tarde pero como comentabas mano árido

Voz 0827 15:58 la un brío de luz para qué

Voz 25 16:00 ahí ahí a un acuerdo entre la plantilla

Voz 0827 16:03 lleva para que caiga en vez de haga el río de luz es bonito también sí sí es muy bonito muy bonito buena de la higa que por cierto era un coche que se compraban en estos nuevos ricos entonces como con el billete pero bien advierte decía cualquier coche el que caiga y al final terminaban comprándose ese coche no es el único verbo trastocado tenemos también este suicidio que nos mandan Félix Martínez Mario Suárez Teresa Colomer

Voz 27 16:26 además el Gobierno se compromete a cambiar la ley para detectar casos de riesgo como el de Alicia la mujer que ese suicidio allí la mujer que ese suicidio ayer en Madrid antes de Unió

Voz 0827 16:36 Zipi y algo semejante pasa con este man dio deán

Voz 1235 16:40 Hereu Buenafuente yo Ander Caballero desde Bilbao dice si Marte tiene agua porque vivíamos allí lo destruimos como de costumbre mandamos una cápsula de escape a la Tierra cornada Nieva que fue el meteorito que destruyó a los a los dinosaurios pone si lo mandó poner lo mandó

Voz 0827 16:57 corrige nombre Andreu eh dio no ante Dios a Dios lo sin duda bueno también hemos retocado el verbo procurar bueno hemos inventado de hecho otro verbo el por su uno de los que estaban en ese acto de el sábado

Voz 19 17:14 el con por la República El ex consejero Toni Comín ha explicado esta mañana entrevé en TV3 procurando no desmentir curando no desmentida por lo eh

Voz 0827 17:22 no fue con RS hubiese sido con él sería porque hablando que es una clara tenemos también una acentuación estrafalaria longevo en vez de longevo Jos Fournier Mariluz Gaviño a lo escucharon mis primeras palabras creo que me gustaría que ya no desde Barcelona desde el mundo de fútbol fueran de dar el último adiós a la figura de Josep Lluís Núñez el presidente más longevo el presidente más longevo de la historia del Barcelona lo más longevos incluso tener difícil también turismo vemos duda sobre si es el adjetivo concreto que

Voz 11 18:04 que tenemos que que te

Voz 0827 18:07 digamos que utilizar pero en todo caso longevo en ningún caso eh Bonis sería longevo Arana Andrés Gaudí y eso nos mandan este atracador ciento oye creen que debe ser

Voz 28 18:17 la yo hubiera vivido como un trabajador normal mileurista

Voz 19 18:20 esta

Voz 28 18:21 como todo hijo de vecino y todo español

Voz 9 18:24 te planteabas que en algún momento en una tratamiento que planteabas que en algún momento una traca miento

Voz 0827 18:29 venga venga no se atraca a la patas de atrás la verdad es que las fronteras entre el catalán y el castellano nos provocan algunos problemas además de los provocan en ambas direcciones se incluso cuando se opta por una tercera vía José Javier Simón por ejemplo en ese envía esto que escuchó en la Cope adentre generalidad en castellano Generalitat en catalán crearon Generalitat que tiene miga la cosa

Voz 9 18:53 le parece una reunión bilateral de Gobierno a Gobierno entre el Gobierno de la Nación de España y el Gobierno de la Generalitat de la Generalitat ayuda a rebajar tensión

Voz 0827 19:03 es la Generalitat que sería la tercera vía es raro desde luego que la palabra es raro en la tratamiento raro también este motor chicas que Francisco Romero Nuria Zandio creen que es motoras

Voz 29 19:14 la voluntad de la Consejería de Educación es que este centro además sea preferente para los alumnos

Voz 0827 19:20 es con dificultades motor y Cascón dificultades notorio con dificultades motor o motrices yo creo que son motrices motor ricas no salvo que a lo mejor en el argot médico hecho es que tengamos dejamos la ciudad vieja bien el aire imán poco nos manda a Dani Rovira por este sería filo Se refiere al amante de las series sería filo que él cree que debe ser sería desfiló

Voz 19 19:45 me dio mucha cuando se quedaron encerrados la cueva El

Voz 30 19:48 por eso es hija

Voz 0827 19:50 no sé no sé no soy tampoco Omega serio

Voz 19 19:53 yo no soy tan poco serio filo pero cualquier

Voz 0827 19:56 era de no te diga yo creo que tiene razón Manuel porque sería hacerlo yo creo no sería sería que te gustan los serios lo los serios no si te gustan las series sería sería yo creo que sí sí oye filo yo creo que en este caso Manu zoco como vigilante tiene razón

Voz 31 20:15 Aguirre teléfonos

Voz 0827 20:22 el Pablo Alborán de Garci que hemos escuchado en la careta fue desde luego estupendo tampoco está nada mal este factura GPS para bueno factura si nos manda los salva al olla

Voz 9 20:33 ayer mismo por la mañana la policía había intentado detenerlo en su casa por un robo a mano armada la factura de Estrasburgo la prefectura de Estrasburgo asegura la propietaria de Estrasburgo embedded

Voz 0827 20:45 la prefectura de Estrasburgo bueno dice los Alba que quiénes salvar y se anota que aprecia Pepa dice que es que se nota que ha Pepa le gusta pagar siempre por adelantado tiene la dura en vez de la prefectura estamos las puertas de la Navidad es una fiesta que aquí celebramos muy bien porque somos muy españoles

Voz 32 21:10 el que nosotros celebramos la Navidad ponemos el Belén

Voz 0827 21:13 ponemos el árbol celebramos nuestra

Voz 32 21:15 tradición nuestra Semana Santa nos sentimos orgullosos ya que no le guste

Voz 33 21:18 que se aguante

Voz 0827 21:21 los españoles tampoco hay que enfadarse hombre claro qué celebramos la Navidad desde hace muchísimo tiempo eso de que son nuestras tradiciones nuestras nuestras bueno Ignacio Barrón ha buscado respuestas la Navidad está a la vuelta de la esquina es tiempo de comida

Voz 19 21:36 Ares luces regalos y es que sabes sido buenos llegará Papá Noel con un montón de presentes

Voz 18 21:43 tan

Voz 34 21:48 veinticinco de diciembre se celebra la llegada de Papa Noel también llamado Santa Claus San Nicolás antes de trasladarse al Polo Norte Nicolás de Bari fue un sacerdote nacido en mira Turquía que se hizo famoso por repartir obsequios devoción por los niños en Europa Se conoce a este personaje como padre Navidad en España Castellani estamos nombre del francés desde espejo no él a Papa

Voz 18 22:10 no

Voz 34 22:14 la celebración de Papa Noel Nos llegó desde Estados Unidos en el siglo XVII los inmigrantes holandeses llevaron allí sus tradiciones entre ellas estaba la fiesta de San Nicolás sin Class los anglo parlantes tradujeron de ahí el nombre a Santa Claus aunque hay quienes defienden que esta no es una tradición española la leyenda dice que San Nicolás viaja todos los años Amsterdam desde Alicante por lo que técnicamente sí en España existen otras figuras relacionadas con Noche Buena Navidad en el País Vasco y Navarra encontramos un carbonero que baja de las montañas con un saco lleno de regalos en Galicia se recuperó la figura de la palpa Regueiro otro carbonero que trae castañas y regalos a los niños en Cataluña hay algunas zonas de Aragón celebran el tío de Nadal un tronco al que dan golpecitos para que el efecto regalos y dulces ahora que lo pienso se olvido mandarle la carta a Papá Noel breve corriendo escribirla o me traerá carbón

Voz 0827 23:18 bueno a lo mejor te tocan Carbonero bueno te trae buenos regalos que también puede ser acabamos

Voz 35 23:24 habla uno y a uno le parece bien y en otro de poner llamada entonces desde el otro debe estar oiga ya ha dicho usted que yo no he dicho eh yo no soy eh Torquemada ya estamos en lo hacia la servidumbre de intervenir en público no se escuchaba cosas al otro relación Dana

Voz 9 23:41 gracias a eso lo hacemos

Voz 0827 23:43 unidad cada semana bueno recordad por la adicción de correo que dice UD arroba Cadena SER el punto com muchísimas gracias ya sabes si en algo me he equivocado que casi seguro que sí

Voz 6 23:55 Alá