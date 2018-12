SPELM: María José Sanromán y Santi Rivas (23/12/18)

Voz 1 00:00 hola me llamo un mami dicen de mí que soy el quinto sale

Voz 2 00:03 por pero dejémoslo en que ser en la voz que os acompañe por este viaje sensorial yo siempre he sido glotón

Voz 0335 00:09 sí es hágolo tontería con el tiempo me ha llevado a acabar siendo

Voz 2 00:14 poquito gourmet os presento a Carlos no es que fuera uno toma gustaba comer pero no tenía para dar especialmente refinada diez externa pensamos en un programa en el que nos dediquemos bueno pues hablaron abre un tiempo se sentaron a pensar en un programa de radio estamos pensando lo mismo

Voz 0335 00:29 se debería notar en programa

Voz 2 00:32 a ver Radio si programa organizado en torno a los sentidos vale lo estructura no sé quién

Voz 0335 00:38 todo el sabor o Nono todos los sentidos

Voz 2 00:41 hablemos de la gastronomía

Voz 1715 00:44 desde el tacto desde la vista desde el olfato

Voz 2 00:48 la experiencia sensorial ellos tal vez como tú siempre están hablando y pensando en lo mismo

Voz 3 00:55 en la Cadena Ser siempre pensando en lo mismo un programa que se de se toca seguir

Voz 4 01:08 suele se huyes

Voz 3 01:13 se saborea con Carlos Cano Pedro Blanco

Voz 0335 01:52 el Festival de Cine de San Sebastián tiene una sección dedicada al cine gastronómico y en la última edición celebrada en septiembre Se estrenó un documental titulado Jaén virgen extra lo dirigió José Luis López Linares está centrado en el agitador el IVA la película cuenta varias historias para empezar una del Imperio Romano en el comercio de la época con miles de ánforas que han acabado formando auténticas montañas en Italia el aceite es mucho más que zumo de aceituna es mucho más que nuestro oro líquido

Voz 6 02:20 también es una cultura una forma de vivir

Voz 7 02:27 el oído

Voz 8 02:31 sí pero no

Voz 9 02:34 de muchos

Voz 8 02:37 sí pero no

Voz 9 02:41 eh

Voz 10 02:43 si voy o móvil

Voz 9 02:46 si no

Voz 7 02:51 Carmen Linares los aceite meros

Voz 11 02:54 Dunga le alaba

Voz 9 03:00 vale que la carga ir grapa te te metes ahí hay TP Iggy la noche era muy atrás y mientras tanto tacón que soportar

Voz 0335 03:22 lo que suena es una compra popular llamada los hace tu meros y que Carmen Linares agravado especialmente para este documental por cierto se va a seguir proyectando en festivales y que llegará a los cien es dentro de unos meses como te decía a Pedro Jaén virgen y extra empieza explorando la historia acaba relatando la revolución que ha vivido Jaén en los últimos años la revolución de la aceite de cosecha temprana extracción en frío una revolución de la que ha formado parte Rosa amaño de Castillo de cara

Voz 9 03:49 abrí mi llegada samurais y apuntó el acuario grapa Tete Tete invite lave me voy de atrás mientras tanto tacón la pena que paso porque mientras que

Voz 8 04:28 tú eres

Voz 12 04:32 la vista estoy pasando ahora mismo por la finca al conde

Voz 13 04:37 Diana situada en el pleno corazón

Voz 4 04:39 son de la provincia de Jaén paisajes abocado

Voz 13 04:42 doctor veo la Sierra Mágina Sierra de Cazorla Sierra de las Villas hay cómo no el manto de los grandes Olivares de las grandes extensiones de olivar de nuestra querida provincia bueno todo me llama al ser un paisaje absolutamente comestibles entre los olivos veo las aceitunas todavía ver hoy algunas ya negras que provocan esos a esas catas tan maravillosas de tomate tomatera de cien cortada de los maravillosos que cuáles también estoy tocando ahí paseando entre hierbas aromáticas el tomillo salsero el tomillo romero algo de albahaca ojo silvestre que es maravilloso y que tantos y tan buenos platos y encurtidos Nos dan a la provincia

Voz 14 05:31 y como no bueno pues

Voz 13 05:34 todos los árboles frutales que hemos Fran o aquí alrededor de nuestros olivos tenemos los pistachos tenemos las cerezas tenemos los almendros tenemos así Figueras

Voz 14 05:44 tenemos también

Voz 4 05:47 algo de Manzano hola Rosa hola qué tal

Voz 15 05:49 tal un placer estar con vosotros vamos de escuchar

Voz 1715 05:51 tú descripción impecable del paisaje que estabas viendo un día de principios del mes de diciembre es un paisaje hermoso no sé si por sí por muchas veces que alguien lo vea no deja de sorprenderse

Voz 15 06:04 cada vez que veo el paisaje de Bolivar me emociono cada vez que lo voy a disfruto es una sensación de estar en casa de de calidad cromática de relax y tranquilidad de naturaleza en estado puro no se me encantan disfruto muchísimo en el con el paisaje el olivar

Voz 0335 06:24 Rosa supongo que el aceite de cosecha temprana que ahora producir no tiene nada que ver con el que tu provocaste cuando eras pequeña ni por sabor ni por color por aroma por nada

Voz 15 06:35 tiene nada que ver la verdad que ha cambiado todo muchísimo hemos estado evolucionando en el sector y nosotros mismos hacia aceite ese pues con muchísima más complejidad de cata con una experiencia gastronómica e ir de sensorial realmente distinta Aceites más verdes aceites eh muy evocadores a hierba ASA a frutas incluso a plantas aromáticas que hacen que que al final en los aceites tengan una complejidad hay un misterio y una experiencia realmente única diferencial

Voz 1715 07:07 Rosa ahora utilizamos términos más o menos técnicos aceite de cosecha temprana para quién no sea un experto en el calendario de la aceituna que es la cosecha temprana

Voz 15 07:19 cosecha temprana significa escuchar al campo una cosa temprana significa en posar un poco en conexión y armonía con la naturaleza con los árboles y con los olivos para poder entender cuál es su momento y cómo están esas aceitunas evolucionadas y cómo vamos a ser capaces extra a ver el mejor aceite con la mayor complejidad aromática y sensorial oí bueno icono como hablábamos antes con una con una experiencia también incluso de colores esos verdes intensos dorados verdes esos aromas Fraga antes esas catas eh realmente especiales que somete Loba como decíamos antes la cosa está

Voz 1715 07:57 una cosa más rosa el mencionado Jaén hemos mencionado Jaén en varias ocasiones de las personas que defiende que Jaén debería convertirse en una especie de Burdeos del aceite

Voz 15 08:07 sí eh realmente Jaén debería de convertirse en el referente mundial eh el templo de los aceites de oliva virgen extra del mundo yo creo que que es un icono es ese paisaje olivos SC esa tradición y esa historia que hay detrás eh que bueno que empieza antes del monto está hecho pero que allí a también hay testimonios de esos aceites de Jaén hasta todo lo que ha habido en en la historia y en la evolución tanto desde punto de vista paisajístico como ese punto de vista gastronómico como ese punto de vista de producto yo creo que está en la vía yo creo que Jaén antes hoy después ese convertirá yo creo que más antes que después en en una capital mundial en esa toscana hace Burdeos que hablábamos de los aceites de oliva virgen extra en el mundo

Voz 16 08:54 la senté eso deseos crianzas que treinta qué Virsa cinco tendrán

Voz 17 09:19 en la Cadena Ser fue como una explosión de emoción cuenta están pocas veces no creo que se te olvide nunca que estaba riquísima

Voz 18 09:28 cuando una sensación de ternura

Voz 4 09:31 de bastante Paz la verdad siempre he pensado

Voz 17 09:33 no somos monos

Voz 12 09:37 con Carlos Cano y Pedro Blanco barra de Casa Pancho en el corazón de la zona de tapeo de Burgos hola soy María José San Román

Voz 19 10:02 María José San Román es la chef del restaurante monas Trail en Alicante

Voz 20 10:06 eh siempre estoy pensando en algún viaje que me llevaría un destino dónde comer algo que no he comido nunca esto es recurrente para mí pensar en destino donde voy a encontrar algo me emociona me me me me estimula

Voz 2 10:19 sólo una estrella Michelin Jones sal Repsol María José San Román hola hola hablábamos María José del aceite de oliva virgen extra hablábamos con con Rosa Vañó tú crees María José que valoramos ese producto que valoramos lo que tenemos

Voz 0020 10:33 pues no absolutamente no es

Voz 20 10:36 mensaje recurrente para mí el aceite de oliva virgen es probablemente el de el gran desconocido de la gastronomía española porque la gente no sabe que el aceite de oliva a secas es el aceite que no es apto para el consumo que se refiera desgraciadamente nos hemos quedado en la en la lectura de aceite de oliva yo entiendo que la mayoría de la gente que lo usa pensando que es el maravilloso aceite de oliva virgen extra le falta ese precisamente ese conocimiento Nos queda muchísimo por hacer somos un país que sea ha evolucionado en el mundo el aceite en los últimos veinte años de una manera vertiginosa ese producto tan maravilloso que han conseguido gente como Rosa Vañó tantos productores en toda España pero especialmente en Andalucía Semes

Voz 2 11:26 ese día el ponerlo en valor todo el mundo

Voz 20 11:32 no está puesto en valor porque no se conoce pues hay una desinformación yo a veces lo equipara un poco con con el mundo de ibérico que por fin se ha legislado de una manera más clara y eso quizá todavía es la asignatura pendiente en el mundo el aceite

Voz 0335 11:48 entonces María José para que quede claro tú defiendes la calidad suprema del aceite de oliva virgen extra lo que muchas veces conocemos con el acrónimo de A o B

Voz 2 11:57 sí en cambio dices que él

Voz 0335 12:00 de todo el iba a secas no es tan bueno el aceite de hecho que en el sector se conoce como la amante que que el nombre

Voz 21 12:07 de de la amparan te suena mal verdad claro

Voz 20 12:10 pero es terrible que con se produzca un aceite de olivas en mal estado para luego refinar lo Osasuna simplemente piensa en el daño que estamos haciendo a nivel ecológico de de de la la huella que deja la industria para hacer un litro de aceite realmente no vale la pena que venga de las olivas puede venir de cualquier otro sitio el aceite refinado en no tiene las propiedades en absoluto que se le atribuyen al aceite de oliva virgen extra lo pierde todo absolutamente todo en el refinado simplemente es una materia grasa que tiene calorías pero nada que ver con la dieta mediterránea con todas estas cosas de tanto que tanto se habla y que al final encierran todas estas mentiras no

Voz 1715 12:52 bueno entonces podemos decir para quien no conozca María José Román que el aceite virgen extra los decía Carlos es uno de sus productos fetiche pero Carlos alguno más

Voz 0335 13:02 si Pedro tiene ya se hablando pero el aceite pero ella seguirá por el arroz porque de hecho se que María José San Román no hace mucho en una tienda de Japón tuvo una especie de revelación porque vivió en las roza el momento a la carta prácticamente no more Jose

Voz 20 13:19 es si hay que ver que la cultura del arroz Nos viene de de Asia viene de la China de Japón desde el siglo creo dieciséis que vinieron los los evangelizadores con este magnífico producto que sustituyó con con mucha ventaja al trigo que se usaban los pucheros para porque tenía mucha menos necesidad de agua menos tiempo de cocción se cocía mucho más rápido entonces evidentemente esto viene de allí ellos son de largo nosotros somos más somos más del trigo y lo que tenemos viene de allí yo he vuelto a ir allí a ver otra vez que es lo que hacían dos porque no es de hace poco ya hace casi tres años que Bike en las tiendas tenían el arroz en integral pues a los arroces estaba en integrales ya había una máquina que tenía unas muestras encima de la máquina de arroces con diferentes colores uno con todo el Peri Carpio uno con un poquito menos otro más más clarito y uno totalmente con una perrita transparente donde había puro almidón entonces los japoneses con el arroz hacen muchas cosas ellos no desechan el periodo os algo que le quitan de la piel lo usan también para otros fines y al final ellos acaban comiéndose lo todo comen muy bien pero lo que sí que hacen es consiga coger el producto que están excelso que es lo que es la base de su dieta llevárselo a casa fresco o sea no sólo lo Bulent como quieren con lo que pueden dejarle el germen en uno en un pulido muy poco pulido el germen podría de hecho es el arroz que estoy usando yo mi arroz ahora mismo a acoplando en poquito la la técnica de los japoneses tiene germen osea no le quitamos todo sino que nos quedamos con el germen porque bueno pues yo ya estoy hablando con bioquímicos con gentes de la universidad y ellos me han enseñado que los componentes menores de muchos productos es el caso del del germen del arroz que son componente chiquitín admito que siempre me dicen esto le pones una sardina al arroz y ya está pero los componentes menores están ahí por algo porque luego se producen reacciones de que son

Voz 0020 15:33 solubles au no son Liptón solubles

Voz 20 15:36 yo creo que cuanto más respeté

Voz 22 15:39 somos el producto total más sano vamos a comerlo

Voz 1715 15:43 se puede hacer una versión del arroz con leche sin que sea una herejía

Voz 20 15:48 sí sí estamos haciendo goles pues un arroz leche que parece una herejía al final la leche es un componente que tiene agua tiene proteína que tiene grasa pero no si lo dices si lo di socias y eso se ve claramente cuando hace son caso no que va el sobrero por un lado el azúcar va por otro bueno que lo puedes descomponer ID eso es lo que he hecho un poco con mi arroz de naranja en el restaurante he cocinado el arroz con zumo de naranja porque necesitaba un líquido me basado en ese que ya llevaba incorporada el azúcar luego lo hemos añadido después de la cocción muy larga donde queremos quedarnos ese pase le añadimos una mermelada hecha con las mismas naranjas con otras pero también con naranja y al final cuando ya hemos hecho esa mezcla en frío lo mantecados con aceite de oliva virgen extra de la variedad Arbe equina que es de una de las que le va muy bien le también la Farga o la afrontó yo o La Royale que hace también Rosa Vañó esto nos da la parte grasa que es lo que tiene un arroz con leche que hasta cociendo durante tantas horas tiene al final mucha grasa

Voz 0335 17:03 bueno pues en este postre ha juntado dos de sus productos fetiches pero el tercero es el azafrán de hecho es es el sobrenombre que utiliza a veces en redes sociales María azafrán

Voz 20 17:15 pues sí la verdad que el azafrán es ahora ya en mi casa ya no hacemos nada con azafrán que sí que hace diez quince años decíamos con azafrán y poníamos era azafrán siempre como como un ingrediente

Voz 0020 17:29 ha pasado a formar parte de mi cocina

Voz 20 17:32 la de los cuatro restaurantes que tengo como un ingrediente más como la sal y el azúcar la pimienta sabes la cocina gracias a bueno trabajando con el azafrán me di cuenta de que en disolución era mucho más fácil de medir lo primero que aporte en poquito a este mundo del azafrán después de conocerlo bien es que las hebras medidas en una pizca unas cuantas hebras cinco hebras era como una cosa imposible de medir no por lo que empecé a trabajar con gramos Un gramo en doscientos cincuenta mililitros de agua disuelto durante cuatro horas a sesenta y cinco grados me daba una disolución con todo el potencial del azafrán que yo podía medir fácilmente para incorporar a mi cocina y en eso eso tenemos siempre en la cocina hay un cacharrito con el la disolución de azafrán se incorpora a muchísimos platos yo creo que es el ingrediente secreto que siempre se ha usado como ingrediente secreto in lo ponemos sin más

Voz 1715 18:38 el dos mil dieciocho está terminando es una de las personas responsables de que exista un movimiento llamado mujeres en gastronomía porque para la gastronomía como para otros sectores de la sociedad este dos mil dieciocho no ha sido un año cualquiera

Voz 20 18:53 pues no la verdad que ha habido un antes y un después nos hemos dado cuenta en una reunión osea decimos una reunión en el restaurante en el uno el uno de octubre donde yo quería celebrar los veinte años de monas tres con amigas las invité a comer éramos cincuenta y al final de la comida surgió el debate que Bono ya nos habíamos propuesto que si nos juntábamos también deberíamos hacer un poquito de de reflexión de donde estábamos hacia dónde queríamos ir qué estaba pasando con con la mujer en la gastronomía que no que no tenía presencia porque no estamos más en la alta cocina te y allí generó tanta tanta tanto interés que nos volvemos a juntar pero ya sólo para trabajar a los pocos días en Valencia y ahí ya fuimos muchísimas más trabajamos durante ocho horas para definir un poquito unas líneas de de actuación de de que vamos a hacer para para cambiar como tú has dicho no sólo pasa en el mundo de la gastronomía pasa en otras disciplinas pero en el que no afectaba que vamos a hacer para que esto cambie no salieron muchas muchas ideas había muchas periodistas presentes en este encuentro está claro que está todo por hacer que nuestro encuentro fue muy estimulante para todas nosotras porque no dejamos de hablar de esto ahora osea era un tema que no era recurrente y ahora no te voy a decir que sólo hablamos de eso pero esto desencadena en una asociación que estamos

Voz 24 20:25 constituyen no

Voz 20 20:27 qué vamos a hacer servir como plataforma como altavoz para que se nos escuche en los sitios donde la mujer no tiene la suficiente presencia o donde no hay igualdad de oportunidades porque es esencial que haya igualdad de oportunidades íbamos pelear para que podamos en el futuro tener también mito

Voz 24 20:48 los o iconos mujer

Voz 20 20:51 ver para que las generaciones que vienen detrás tengan también a alguien que mirarse en quién mirarse no

Voz 0335 20:58 qué sabor es ese que que no soporta María José

Voz 20 21:00 el pero por ejemplo aspereza de un caqui de aquellos que había antes y que a veces todavía te pues es que es una sensación horrorosa

Voz 1715 21:12 el disgusto es de lo produce el caqui o las Pereza el regusto cuál es ese sabor que siempre te la viéndote

Voz 4 21:18 a tantos

Voz 20 21:21 pero cuál me me gustan

Voz 12 21:24 una cosa un huevo frito Oliva me vuelven loca

Voz 20 21:30 con pan carne con una un bocadito de el Pepito de Van que es una mezcla magnífica me me como que te colma de todo no sea un Pepito de ternera con Pepito de carne me parece que es una mezcla espectacular

Voz 3 21:49 en la Cadena Ser bueno pues como buen amante de

Voz 25 21:51 de los lechazos siempre pensando en la misma castellanos pues me he quedado con este con este esta gran es uno de los últimos que ha hecho uno de mis últimos la víspera recurrentes e viajes por tierras vallisoletanas el Instagram de Pepe Ribagorda donde recale en el lugar donde para mí elaboran el mejor rechazo e de toda la zona que es maniquís allí ejerce Marco Antonio siguiendo las técnicas de sus padres de sus abuelos y hasta de sus bisabuelos ya saben esos hornos de adobe con con encina con leña de encina Asa como nadie aparte aparte de la mucho porque eh el mismo productor de de los corderos de la raza eh las ovejas churras vela muchísimo pero el producto y luego lo sabe elaborar como nadie es francamente es una delicia ir a Manises en Campaspero eh disfrutar de esos escenarios abiertos de esos campos que te abren la mente y el espíritu de esos campos castellanos absolutamente despoblados

Voz 2 23:00 bueno y calentar

Voz 25 23:02 el alma el espíritu e hice el también un poco a saciar el apetito en en este lugar tan entrañable como es malo

Voz 26 23:12 voy a mí eh esa pena Avs

Voz 6 23:26 de hecho han perdido

Voz 27 23:33 estoy helado

Voz 1715 23:36 el

Voz 7 23:41 venga

Voz 26 23:44 sos eh

Voz 16 23:51 no

Voz 7 23:54 el tacto

Voz 28 23:55 pues sí el Can Roca hemos otro trabajos desde el dos mil doce el León en el restaurante diverso que tiene por los platos

Voz 19 24:07 pues My Vega son Esther Xavier una empresa dedicada al diseño y fabricación de vajilla para cocina de vanguardia vuestra opinión

Voz 1715 24:14 es el material más agradable para el taco

Voz 0020 24:16 tú no sé que creo que seguramente muchos depende más que el material seguramente el acabado no por ejemplo el vidrio a me me gusta mucho más en un acabado mate que que es más sedoso que era una acaban un acabado brillante que es como más frío incluso no que aunque la temperatura sea la misma no pero la sensación es como como distinta la madera una una madera bien bien bien se dos a fina y tal parece también genial no te bola las que son quizá texturas con más ásperas rugosas pues como un poquito menos no

Voz 1715 24:59 qué debemos hacer con esos platos con esas creaciones porque están hechas o no están hechas para que el comensal las toque

Voz 28 25:08 sí que es verdad que que en el mundo de la gastronomía llena el tema de las vajillas la el tema del tacto es tienen tiene mucha relevancia y es es muy es más interesante una vajilla que sea sensorial que aporte cosas que aporte textura que aporte estas cosas del tacto que hablamos

Voz 0335 25:28 pero al final si tuvieras que que ponderar que decir que tan importante es la textura lo es más incluso que que la vista que la apariencia de esa vajilla o lo más importante es que sea bonita

Voz 23 25:41 a ver

Voz 28 25:43 es bueno está claro que la parte visual seguramente a la que más más impresiona pero la experiencia gastronómica hasta monta poco por la sensación es el efecto que producen muchísimas cosas no solamente lo visual también gusta activo el tacto a las temperaturas que estemos a gusto en una sala hasta el proceso de espera o de o para hacer una reserva no influyen en una experiencia en eso es un elemento más que está ahí que está en juego y que lo chefs que quieren jugar en esta liga utilizan

Voz 0335 26:14 algo que tiene mucho que ver con el tacto es la temperatura por un lado nos viene bien que no nos queme cuando lo toquemos pero por el otro es importante que ayude a conservar la la temperatura del plato de la preparación en sí no sé si trabajáis con materiales que tengan esa virtud que no quemen pero que ayuden a a mantener la temperatura de un plato

Voz 28 26:36 sí sí sí el el vidrio es un es un buen conductor de la temperatura aquí es una cuestión de grosores cuando cuando un sufrimiento grosor tu talento son vidrio Se mantiene durante tiempo en esa temperatura es el On frías consiguen el efecto contrario el el tema de la temperatura es fundamental porque es lo que ayuda a aquel que que las que que la sensación o alumbrar All organolépticas que que llaman ellos este extenso lugar es decir una una comidas está muy fría muchos sabores que perderemos olores y aromas igual un vino entonces es una cosa que se cuida mucho

Voz 1715 27:12 tipo de platos fuentes de piezas de diseño esta vajilla en definitiva se puede democratizar tendría cabida por ejemplo en el armario de mi cocina

Voz 28 27:21 algunas de ellas seguro habitualmente el circuito de la introducción en el mundo más masivo suele ser ese primer la introducen en restaurantes de alta gama donde aparecen productos tanto en elemento acción como elementos de Boecillo de otro tipo de cosas aparecen primero aquí y luego algunos diosa incorporarán en en el mercado habitual y algunos seguramente no se para nunca porque son muy específicos son muy técnicos

Voz 0335 27:47 nuestro primer contacto con el mundo de la alta cocina con el diseño de vajilla para este tipo de creación culinaria lo visteis con el Bulli como fue ese primer contacto con con Ferrán Adriá

Voz 0020 27:58 pues la verdad es que fue para nosotros un sorprendente es sorprendente estimulante el como que no acabamos de entender no nosotros cuando en el dos mil cuatro y si entramos en relato bueno a colaborar con ellos y no habíamos ido nunca a comer a un restaurante de alta gastronomía con lo cual Ferrer no se contaba cosas Si nos pedía cosas que nosotros no ganábamos de de de entender no no no no visualizado vamos que podíamos hacer no hay inglés decimos es que necesitamos venir claro entonces era la época que es imposible no había costaba mucho y vital no final finalmente fuimos allí y la verdad es que fue como una regulación que de pronto pasas de de hacer un una comida de un primer plato en segundo plato y un postre au a hacer un treinta cosas de de bocados y de distintas texturas distintas lo sé un montón de diversidad y entonces ahí entiendes cuál es la necesidad no puedes la famosa Purificación no dónde colocas una educación en un plato convencional no necesitas algo que que te sujeta de esa ese esa receta no sea algo especial que aguante una una bola que no salga rodando por el plato no

Voz 20 29:30 arte es cuando

Voz 0020 29:31 cuando la verdad es que entendemos más y empezamos a a pensar justamente para que cómo diseñar para esa comida no

Voz 0335 29:40 nosotros los trabajadores de la radio gente como Pedro y como yo cuando estamos escuchando un programa un informativo lo escuchamos de forma diferente nos fijamos mucho en el sonido en si este corte ha entrado a tiempo o no supongo que vosotros vivir es una experiencia en un restaurante de forma parecida igual os fijáis más en la vajilla que en lo que has ponen para comer buenas noches supuesta

Voz 0020 30:07 pero pero principalmente sí que es verdad que que pero creo que que estamos casi todo el mundo de acuerdo en que una vajilla hasta puede estropear un plato o no pero si eres capaz de abstraerse de eso no pero es verdad que influye muchísimo ese es el marco no es como cuando pues lo mismo que un cuadro tienen barco horroroso o no pero pero intentamos bueno separar no sé si somos capaces o no pero pero nos encanta ir a a

Voz 29 30:41 va a los restaurantes a pero eso sube todo

Voz 0020 30:43 Nos ha ayudado mucho cuando alguien nos encarga algo especial para ellos como ir al restaurante ver el espacio ver y probar la comida pero también ver cómo la sirven el las secuencias no un poco poco todo eso

Voz 30 30:59 ah sí

Voz 0335 31:03 en la Cadena Ser siempre pensando en uno mismo y a quién no le gusta que le cuenten un cuento a nosotros nos encanta y sobre todo si es uno de la escritora Mercedes Cebrián autora del libro de relatos Borg apuntes gastronómicos el microrrelato que vamos a escuchar se llama que figurita de mi vida

Voz 31 31:27 veinte años atrás cuando ya se me había pasado la edad de cuidar muñecas de plástico color carne me regalaron un tamaño Gucci hoy tras adquirir practica con mismas gotitas Celada puedo afirmar que soy una excelente en madre adoptiva de que firmes para quienes no sepan de qué hablo resumo aquí la biografía del hongo que CIR se trata de una especie de Paquita vegetal con aspecto de coliflor cuya misión es segregar la acto vacíos los que transformaron la leche en una versión sui generis del yogur promovió Tiko el acuerdo tácito entre el que Fihri su dueño viene a ser este yo te doy mi yogur líquido de autor Si tú me alimentas con leche entera casi a diario el hábitat del que fija la maldito de cocina ese lugar fresco y seco donde los alimentos desean siempre ser conservados para realizar su trabajo lácteo y de reproducción sexual el que firmo escala intimidad oscura del mueble de forma rica es caprichoso sí pero qué criatura encantadora no lo es por ejemplo a la hora de colar la leche que figuraba que nos proporciona solamente a utensilios de plástico o un lienzo pues el metal le hace daño para darle gusto recorrí multi tiendas chinas y establecimientos de menaje hogar hasta dar con ese colador no metálico lo encontré y ahora filtro con mimo lo que equivaldría a cambiarle los pañales pero en versión más higiénica me be bop sus frutos un líquido ha llorado de una acidez extrema y al carbón atada que al principio me hizo albergar serias dudas sobre la frescura del producto tras una consulta a San Google aprendí que ir es una pequeña destilería portátil que la leche que figura que genera es por lo tanto una bebida levemente alcohólica el que Fire es un canto al fermento y no hay nada en el descompuesto podrido lo mismo le ocurre al queso de Cabrales invadido por colonias de hongos penicilina un Roque Fortis que no nuestra en sino felicidad yo por mi parte hago buenas migas con ambos incluso lo imagino como bebida alternativa al cava en los banquetes navideños por esa fina aguja que tiene mi único temor su crecimiento pues el hongo aumenta cada día de tamaño y hay que cambiarle la leche para que siga su evolución algún día aunque fin dará una patada al Frigo por dentro y saldrá alegremente haber

Voz 32 33:55 la sala del restaurante Verano Vega Madrid barrio de mal

Voz 0020 34:00 ha enviado un martes de diciembre

Voz 26 34:10 en los próximos minutos los como Sabica radar debía

Voz 0335 34:13 no tenemos en el estudio a alguien que está siempre pensando en lo mismo Santi Rivas del colectivo de cantar

Voz 2 34:19 era Carlos si te parece antes de nada no digamos nada más de él

Voz 1715 34:24 como carta de presentación lo que vamos a hacer es escuchar un fragmento de una de sus insta catas está en concreto está

Voz 22 34:31 dedicada a las sidra escuchen saquen sus conclusiones

Voz 0485 34:37 vamos a abordar la bici ocho nombre desafortunado no los haya porque inicie ocho hombre horroroso yo le hubiera puesto bombardero como se hace que una sidra sea dulce para eso está Google igual que cuando Esther desorientados buscáis más igual

Voz 4 34:51 que cuando estéis aburrida mujer dice adiós no es caro porque te sale por quince euros

Voz 0485 34:56 el armas a la sidra inmenso a la cerveza que la cerveza engorda mucho que me hidratos de carbono ya te digo yo que luego estés todos deforme sin camiseta el gusta bueno

Voz 1715 35:04 Santi Rivas hola hola muy buenas

Voz 2 35:07 no oigo que hables de taninos au de acidez no no no no no no has de X vídeos hablo de que habló de volverá de cosas que están en la calle no X vídeos Rubén algo hago reconocible no tanto son catas peculiares con un estilo poco habitual digamos poco académico

Voz 24 35:26 sí sí sí inédito diría yo sé

Voz 1715 35:28 porque ese estilo

Voz 24 35:30 bueno porque todo lo demás ya está hecho vemos que no funciona además que a mí tampoco me sale comunicar de otra manera ya te digo yo

Voz 1715 35:38 algún espectador malvado de tu si está catas puede pensar bueno claro este adoptado ese estilo porque no sabe de vino

Voz 24 35:44 bueno eso pasa constantemente sí sí sí sí sí sí mira el hace tres semanas que conjunto con con un equipo de cata quedamos campeones de España de de catas hacías a una vela

Voz 4 35:57 primeras felicitaciones es ahora ya no va a colar

Voz 24 36:00 y a hacer bromas en en

Voz 4 36:03 las catas con tus vídeos porque ya sabemos que sale ya tenemos que sabes mucho claro entonces claro ese asocia comedia a desconocimiento sí claro sí

Voz 0335 36:12 una de las palabras que más veces repite o Aubert Higuaín lo verismo por qué usas tanto de estos anglicismos porque las cosas tanto

Voz 24 36:22 bueno es es un poco lo que significa sí

Voz 0335 36:25 por qué narices amantes del vino como yo las interpreto eh

Voz 24 36:27 o como yo cogí ese concepto sí lo tengo un poco secuestrado al menos en un ambiente Bini como se a cuatro gatos

Voz 4 36:37 realmente esta revolución que os importa Cuatro sí sí yo soy Justin Bieber el lo mío pero quizás sería muy

Voz 24 36:48 este ser muy cabeza de ratón cabeza de la eh

Voz 4 36:52 de molécula de agua bueno entonces entonces lo verismo

Voz 24 36:58 a mí me hacía muchísima gracia cuando y sobre todo en Instagram la gente ponía o no es una subasta que que existe entonces hay que había como todo desde cosas ultra sofisticada o raras común vino naranja de Georgia aún dura a alguien que ese día verá el duros más evidente de cualquier supermercado pero claro esa persona decía bueno yo soy lover porque estoy bebiendo vino entonces yo le vamos a decir cogiese concepto en el que cabía desde el más iniciado al más no iniciado o ocasional elige

Voz 4 37:35 no no ya que yo fui enseñan a lo verdadero

Voz 24 37:38 entonces a partir de ahí que el concepto de esto es lo ver dentro del mundo del vino claro

Voz 1715 37:45 para quién ahora se esté preguntando pero Santi Rivas que es es un Instagram Mehr es un sumiller es un enólogo

Voz 24 37:51 bueno soy un mamífero

Voz 4 37:54 es uno de ellos nacimiento han estado vamos a ver si con gafas

Voz 24 37:59 no yo he haber dado que el mundo es tan raro actualmente está tan hiper conectado a base de redes sociales pues yo lo que hago sea soy el bloguero simplón aunque ahora ya sí tengo Ram en en una revista pero no en la revista digital pero yo empecé en redes sociales hablando de vino sobre todo mezclando vino con cultura pop en en Facebook en Instagram en Twitter entonces que es colectivo decantado Puy eso yo hablando en esas redes sociales

Voz 1715 38:30 que es una insta Cata

Voz 24 38:31 un esta cata eso ya lo hago con una productora que se llama doctor cerebros y ahí lo que no somos esta productor hay nosotros ya hay lo que lo que hacemos es un vídeo actualmente son de sesenta segundos para que sea multiplataforma para que quepan Instagram en Twitter y en Facebook y nada es con una especie de catálogo o Bini con cogemos una referencia de vino

Voz 0335 38:54 la comentamos sabía que ibas a decir que había ganado ese concurso incendio está bien

Voz 33 39:00 Nobel el reloj cuánto tardamos en decirlo bueno ya lo has dicho

Voz 4 39:03 como es un concurso de esos cuatro corría Zidane diese alguna tres tres

Voz 24 39:12 sí bueno os vendarle los ojos yo ponen copas de vino no bueno

Voz 4 39:15 sí estoy gente que piensa que es así lo de las catas a ciegas pero bueno claro la gente así votos

Voz 24 39:19 no entonces una una una cata ciega son los concursos de catas a ciegas suelen ser por parejas equipos equipos de dos a cuatro personas y lo que ocurre es que te ponen ocho en este en concreto en el que mojaba o campeones de España íbamos al campeonato del mundo el el año que viene representando a España de la marca España colectiva es alta

Voz 4 39:42 no siempre acompaña otras cosas nunca

Voz 21 39:45 nada más bajar

Voz 24 39:47 entonces ahí lo que hacemos es que te ponen ocho Copas de cualquier vino del mundo en el que suele englobar más o menos los cuatro estilos básicos que hay que es espumoso blanco tinto y dulce a veces también me te en vinos generosos Jerez cosas así pero bueno más o menos suelen ser esas esos cuatro estilos si tienes que aceptar lo más posible a sí por ejemplo a nadie acierta nada con decir que el primer vino es español ya lo ganarías vamos a decir no hace falta no te tienes que tratar de aceptar todo es posible y cuando digo todo es todo

Voz 33 40:19 llega año y todo es variedad de la U todo todo

Voz 24 40:21 bueno si es así si se presenta detectar lugar de todo el mundo no sea que ha venido a es otra cosa ya es dentro de un Ribera del Duero o Borgoña pues ya hay muchas casas que lo hacen de manera y muy clónicas unas de otros entonces bueno ahí ya es estilos y hay hay hay hay mucha autoridad mucha suerte mucho de inspiración pero es eso es que que te sirvan el vino en una copa Itu adivinar lo que es el que más acierte se lo lleva pero con con un hándicap o con o con la cuestión diabólica que es que te tienes que poner de acuerdo con tu pareja con tu equipo porque sólo entregas un concurso en este ejemplo éramos cuatro osea que si uno piensa que es un Borgoña otro un burdel Loira Ribera del Duero de sólo puede salir una decisión

Voz 1715 41:07 cómo sale esa decisión

Voz 4 41:09 pues bueno a veces a veces de violencia que he visto mucha vio la sangre no he visto mucha bien en estos concursos de la costa este Costa Stay el rap no hay violencia

Voz 24 41:21 ya yo en mi caso yo tengo un compañero de cata fijo que en Twitter Jimmy Bubble que con él es como mi hermano me llevo muy bien y nunca hemos discutido de ningún vino y en este en el resto del equipo lo forma un bodeguero aunque sea mañana tan García y un director técnico de una bodega que se ha matado Platón al equipo Jimmy Tao Jonathan sea es que es

Voz 4 41:45 porque yo siempre digo no me normal Santi así utilicen se de ánimo colectivo decantado pues fíjate Marca España y entonces la verdad es que sin tener sin tener la la coincidencia a día

Voz 24 42:00 ya que tengo con con Jimmi Valls también somos amigos nosotros en este concurso en concreto cosa que me sorprendió e nuestra nuestra capacidad de decisión fue muy muy muy fácil enseguida nos pusimos de acuerdo en en casi todo la verdad que es lo que no estábamos de acuerdo luego tampoco nadie tenía razón osea que por ahí tampoco

Voz 4 42:20 vamos

Voz 0335 42:21 Nos aquel misión tenerte en este primer programa de siempre pensando en lo mismo pero también queríamos tener aún más el título más prestigioso del sector tú tú tienes este título

Voz 4 42:30 yo no no no estoy muy lejos de ese titula además que sólo hay cuatro en España pues uno lo tiene ella tenía trabajo

Voz 0374 42:39 como enóloga soy directora técnica en Bodegas Viña Mayor llevando la elaboración de los vinos de Viña Mayor en Ribera caserío de Dueñas en rueda hizo mentor y además hoy más droga en autorretratos

Voz 34 42:53 son iguales un título de reconocimiento internacional que que avala el conocimiento como maestro del vino es decir todo el conocimiento profundo sobre la elaboración y el negocio del vino los requisitos que ha de cumplir buen vino son que te haga disfruta y que te emocione esto es de lo único que se tiene que preocupar el consumidor ahora para los especialistas del vino amantes del vino técnicos periodistas etcétera cuando trabajamos entre nosotros es cuando empezamos a a describir analizar a diseccionar más Un vino empezamos a términos que puede ser que

Voz 6 43:31 a la mayor parte del público

Voz 34 43:36 eso que que no hay ninguna cosa en este sentido que sea friki

Voz 0374 43:40 o a lo mejor es que yo me he convertido en una friki no es capaz

Voz 35 43:43 de identificar qué cosas más extrañas de Santi Rivas de sus vídeos siempre aprendo pero creo que

Voz 34 43:53 la gran enseñanza está en su sentido del humor esa inteligencia tan brillante que tiene con mezclada con mucho conocimiento que es cuando uno es capaz de reírse de uno mismo y el resto y además también siempre aprendo a pronunciar correctamente los nombres de vinos franceses

Voz 4 44:10 pues todos los alemanes el consumidor veces

Voz 34 44:13 buscado o mantiene muy bien el concepto de decantar un vino la gente piensa que hay que decantaron porque es mejor pero la decantación es una asignación del vino depende mucho de los tipos de vino que tengamos no siempre es adecuada en algunos casos puede ser positiva pero es muy difícil él no siendo profesional distinguir cuando en vino lo necesita cuando no entonces yo recomendaría a todas las personas que piensan hacerlo en general diría que no lo hagan que abra el vino que lo disfruten y que vean cómo evoluciona la como

Voz 6 44:45 bueno pues ya has visto

Voz 4 44:48 que aprecia tu sentido del humor que le enseñó a pronunciar los nombres de los vinos de inglés y francés digo en Alemania sí sí eso es uno de nuestros puntos fuertes

Voz 6 44:57 maderas Almudena a la que adoramos llamamos

Voz 4 45:00 es amiga no es operativa es objetiva pero ya yo que haya lo de decantar no le convence sí sí a mí tampoco a pesar de que era hombre yo he encantado a mí tampoco estoy de acuerdo con ella a no ser que tenga mucha prisa o esté pasando o lo que es

Voz 24 45:16 dictamen te decantar que vamos a decir es quitar esos residuos esos posos que hay en la botella pasarlos a a otro continente para que tenga para que esté más limpio el vino para que pues eso no esos precipitados lo que hablamos es has real de cambiar para de recipiente para que sea exigente si tenemos la tarde libre sino que tenemos tiempo yo también recomiendo no hacerlo

Voz 0335 45:37 hace unos días hablábamos de que la Comunidad lo ver estáis todos muy locos con un menú Mari dado que está ofreciendo el restaurante Mugaritz no qué tiene de especial este este menú este maridaje

Voz 24 45:47 el menú de Guille Cruz en el maridaje Guille Cruz y Cruz saludos Baratillo sea que te aprecio te quiero negro y el maridaje de los cuatrocientos euros de de Mugaritz aparatito es van a Tito es es un maridaje que que cuesta cuatrocientos euros cuando el menú de de Mugaritz cuesta doscientos Si algo que no lo tengo seguro pero vamos si te pone seiscientos entonces claro yo le comentaba a Carlos un día que lo innovador de esto es que estamos ante un restaurante de lo por crítica de los mejores que ha habido nunca en la historia con un cocinero de lo mejor que ha habido en la historia de este país

Voz 36 46:31 lo caro es beber

Voz 24 46:33 ese maridaje se compone más o menos dependiendo de de del estos que tengan ese momento Guille se compone de unos treinta y cinco vinos y todo

Voz 36 46:42 todo es nivel Dios todo es barbarie para que os hagáis una idea el postre

Voz 24 46:49 va con doce y que un postre va con doce vinos de los cuál es la referencia más baratas son trescientos euros y la máscara no sea cuanto lo conseguirá a él pero en una subasta un y Ken del veintí pico del cuarenta y pico puede estar en tranquilamente diez mil quince metros pero yo te quiero

Voz 1715 47:04 se puede beber XXXV referencias de de Bin

Voz 2 47:06 no es una comida disfrutar de la comida disfruta bueno yo yo no lo he hecho me he comprometido con él hacerlo a este este este año la gente a la que yo han dado para allá han venido encantados con lo cual ya digo yo que será compatible cuando yo vaya lo cuento que un problema y es que cuando bebo vino demás en una comida dijo disfrutar de la comida digno de los alimentos yo soy guay pero no tanto sí

Voz 24 47:28 sí sí hay hay otras voces críticas que dicen que XXXV vinos de este deporte también es mucho en el sentido de que nosotros ya con con uno

Voz 4 47:36 dos de esos vinos son una tardía no la regla

Voz 24 47:39 pero yo insisto la gente que ha ido de de la que me fío más allá de mi amistad con con Guille con la gente de este restaurante ha salido muy muy muy contenta y algunos de de de tener autenticas Epifanía

Voz 1715 47:54 este es el primer programa de siempre pensando en lo mismo ir al primer pero lo hemos querido invitar a las ante Rivas de colectivo de cantado como no sabemos si habrá un segundo programa igual te pedimos Quillo en alguna esta cata aunque sólo sea para sostener la botella no queremos ningún tipo de protagonismo o para quitar los papeles que envuelven la botella que he visto que hay cierto gusto también

Voz 4 48:15 gusta catar por las botellas con y además las las la grabamos con público porque como abrimos el vino porque quiere verlo que verlo claro sí sí sí nos vamos a Dios aviso del siguiente rodaje extra enero dos mil diecinueve gracias a vosotros

Voz 37 48:37 no me lo creía que daba bien era como en cada cucharada tenías esa pequeña Class explosión super simpática y agradable y está buenísimo de hechos gases

Voz 16 48:50 oh

Voz 0335 48:53 bueno sí como nosotros estáis siempre pensando en lo mismo es muy probable que sigáis algún programa de Canal Cocina un canal temático que acaba de cumplir veinte años para celebrarlo le hemos propuesto subdirectora dice que responda nuestro desde las entidades no

Voz 1715 49:06 otro primer test de los sentidos en siempre pensando en lo mismo han venido escuchando el programa ya tienen claro que estructuramos nuestro relato gastronómico a partir de los sentidos así que Mandi Ciriza le hemos preguntado por experiencias

Voz 38 49:18 con el tacto la mía del pan caliente del bollo Gallego de cuando era pequeña que se me queda en las manos pegado a un tipo en Berlín pegó te mantequilla eximentes hace todo por los dedos lo con menos chupo

Voz 0335 49:28 muy a favor de eso de chuparse los dedos la verdad pero bueno seguimos con la vista con el sentido de la vista imán dirijan nos lleva al se lleve Can Roca

Voz 38 49:35 esos recortables que teníamos de cara donde pequeños con ellos tres ahí el el bar unos sirviendo las mesas el otro haciendo un bocadillo de calamares con sabores de los de allí auténticos es una preciosidad pero es que

Voz 2 49:45 todo todo todo el menú aquí

Voz 38 49:48 el más bonito era el plato no bueno estoy de rocas

Voz 0335 49:50 no de mis grandes restaurantes pendientes pero vamos a seguir con este tres de los sentidos toca ahora el oído este es el sonido más importante para dice

Voz 2 49:59 el está la comida de mi madre

Voz 21 50:05 lo voy corriendo a coger

Voz 0335 50:09 creo que eso forma parte de casi todas las casas no si en

Voz 1715 50:12 frentes versiones de comer siempre hay una

Voz 21 50:14 hombre eso sería bueno lo Alfa

Voz 1715 50:17 acto venga que no puede faltar el olfato el aroma a veces puede ser incluso más importante que el sabor

Voz 38 50:21 es el aroma de las del del bizcocho casero que hacía mi madre los domingos por la tarde que bajas corriendo a tomarlo con una onza de chocolate

Voz 0335 50:30 bueno a nuestros sentidos apostó nostálgica dirija seguramente a nosotros nos pasaría algo parecido porque siempre la memoria recuerdos muy importante de nostalgias seguimos como con lo más rico que ha aprobado la directora de Canal Cocina un canal que emite cincuenta recetas diarias ojo

Voz 38 50:46 es un rodaballo que fui a recoger yo misma de los Palenque eres embarazada de ocho meses y medio en diciembre en en la playa de Carnota que me moje con unas gotas me dejó un pescador hasta hasta las ingles y entonces el momento de coger lo que estaba todavía vivo lo pusimos encima el área ahí me lo comida desayuno a seis de la mañana el sabor de ya no me gusta el rodaballo desde entonces porque el sabor de ser rodaballo es que no se ha podido repetir no en mi memoria

Voz 1715 51:11 actuado como debía estar ese rodaballo que por cierto es un pescado excelente bien hecho a la brasa es un gran plato bueno hemos repasado cinco sentidos los cinco sentidos universales pero nos falta uno que es el sentido del humor

Voz 38 51:23 la risa es después de estar preparando una paella para veinticinco en casa de unos cuñados al momento de hoy además muy tarde y con muchos Bin así tal es el momento de ir a comer la que se nos cayera ante hay que terminar todos con el tenedor después de un instante desconcierto toda la paella volcada por el césped en el campo y todos sin mediar palabra acoger los tenedores y empezar a comer la de la hierba

Voz 2 51:46 tiene sentido del humor para hacer eso yo creo que me hubiera puesto a llorar no reír pero bueno momento drama recuerda Dati Syriza al no sé algún recuerdo de la vista de lo oído algún plato un sabor

Voz 1715 52:02 a mí me está viendo ahora la mente en un restaurante de Lisboa que se llama loco hasta la buena estrella Michelin uno de los pasos del menú consistía en tres tipos de pan un fondo de carne que te servían en en una olla pequeñita buena parte mantequilla hay un y un queso para untar el sabor de ese fondo de carne es decir el el hecho tan aparentemente vulgar de coger un trozo de pan con la mano y untar en esa cacerola ese ese fondo de carne y no prestaba exquisito menos estás contagiando exquisito exquisita aparte que ese lugar merece mucho la pena eh pero ese fondo de carne era brutal

Voz 0335 52:42 yo de este año me me acuerdo mucho de una Mel va nada que probé en el restaurante tras debo de Sevilla que tenía crujiente Roth un mes de aguacate piña picante El deshojar una mezcla que probablemente pienses bueno vaya batiburrillo tan raro no bueno pues esos planos que lo mío era todo Illa mezclas celestial osea todo potencia todo una cosa impresionante si se ese es uno de los recuerdos para mí de este dos mil dieciocho ya estamos acabando este primer programa de siempre pensando en lo mismo pero al final nos hemos dejado un plato fuerte esto que hemos hecho ahora de recordar lo mejor que hemos comido en dos mil dieciocho se lo hemos planteado a algunos amigos una amiga mía Merche me me ha contado una historia que cuando la escuchamos nos emocionó y que queremos compartir también con toda la audiencia de de la Cadena SER

Voz 1715 53:32 muchas gracias ha sido un placer dar yo mañana bueno no en cuanto termine este programa volvería a pensar en lo mismo yo también hasta luego

Voz 39 53:41 plato que prueba este dos mil dieciocho no lo he tomado yo lo ha tomado una amiga mía pero para eso tengo que explicar que una minúscula grandiosa historia hace un mes y medio una amiga mía que tiene un niño de dos años y medio seis días después de tener a su segundo hijo por cesárea tuvo un derrame cerebral masivo en su casa Iberia el conocimiento tuvieron que entubar la su domicilio llevársela corriendo a los servicios de urgencia al hospital ha pasado por dos negro cirugías crisis convulsivas una meningitis vírica ha estado batallando por quedarse en este lado de la vida hace dos días me enviaron un mensaje al móvil en el que me decían ha comido una gelatina en ese momento supe que está regresando no sé si está historias de sirve

Voz 24 54:41 no he estado dando vueltas a lo

Voz 39 54:43 en el dos mil dieciocho oí de repente mi cabeza se ha ido a esa gelatina que esta amigas a comida hace dos días aquí y no he podido dejar de pensar en eso

Voz 4 54:53 yo no sé qué pena

Voz 40 54:57 en

Voz 41 55:00 a mí siempre pensando en lo mismo

Voz 12 55:08 un programa que se ve

Voz 41 55:11 se toca se huele y se oye se saborean

Voz 26 55:18 no me echaba

Voz 4 55:21 Cano y Pedro Blanco

Voz 7 55:24 qué hay de mí