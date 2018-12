"La fiesta más grande del año" con La Pegatina

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:06 sólo el seis y diez minutos de la tarde las cinco y diez en Canarias Benjamín Prado Iñaki de la Torre buenas tardes compañeros has dado no en redes Iñaki tiene sin guitarra hoy sí o mejor esto siempre le genera sonrisas a Benjamín no sé si de tranquilidad de felicidad con nervios pero sabes que mañana Iñaki tocar no tocar más y además no se dos meses es sólo ve en compañía de iban a tocar aquí los Rolling Stones pero cambiaron claro salvo que se tocó con mi grupo con los malditos versiones de Elvis Presley todo el del Elvis gordo también que si favorita todo de todo desde que era rockabilly a ver a mi favorito pero yo no sé si has gordo también yo tengo yo tengo todos los la verdad la que empieza esta que empieza ahora la de Roberto no pero esta que empieza Smith Última hora de música en directo amigo de este dos mil dieciocho icono la verdad es que no se me ocurre una manera mejor de celebrarlo con la fiesta más grande del año que no es una frase que me inventaba así de repente no no es el título del concierto que mañana da la pegatina en Madrid en el ten terreno digo deportes pero en realidad se trata de una fiesta aniversario he porque son ya quince años de de historia de este grupo José tan tan tan divertido tan huracanado tan tan fiestero también capaz de hacer otras cosas que ya saben los oyentes y que luego comentaremos que lleva más de mil conciertos que han hecho bailar y saltar a gente de de medio mundo y que para una cita tan hermosa tan singular tan emotiva como ésta han invitado también alguien muy muy especial han invitado a Maricarmen lo pegatina La Ventana Adrian y que el UVI Rubén si falta uno no sé si os habéis dejado a uno por el camino como es eso sí pero mañana estará no obviamente sí sí sí oye que sepan los oyentes de La Ventana a los que no lo conozcan aún que no es una Maricarmen en acabáis invitado es que esto va en serio es que si alguien no lo sabe todas las Maricarmen del mundo que en España son exactamente seiscientas cincuenta mil lo digo porque si viene uno por ciento la década que están invitadas que pueden entrar gratis te daban irritada lo que pasa que como ha agotado ya el todas las entrar Whiting ya no pueden entrar pero hay tenían invitación las que ya se pueden cambiar de nombre pero espero pero mañana puede haber un problema de orden público se ha visto en España hay seiscientas cincuenta mil mujeres llama Maricarmen nos da para bastantes lo digo diez pero dice haber invitado a las Anunciación provocando la invitación aquella de Lola Flores ha sido otra historia contaros la historia de esta de esta canción hombre que hay gente que no la conoce muy bien muy divertido poder bueno

Voz 4 03:13 sí tiene varias cosas eh porque lado explica que conocimos en Coria del Río que fuimos a tocar a creo que Sevilla con unos amigos que se llaman los Canijo Sin Fronteras y fuimos a un bar con ellos hundía hace bastantes años y resulta que tocaron esta canción y claro nosotros dijimos estival la madre Sergi se llama Maricarmen la madre de Thomas sin que una canción no amigo no esto se llama Maricarmen la madre sí se llama Maricarmen Lama y empezamos así decía Nos dijeron porque no lo tocáis vosotros esta canción que seguro va a sonar y tiene muy buena pinta dijimos pues venga vamos a verla

Voz 5 03:48 y luego el la canción no

Voz 4 03:50 bueno en realidad hasta que no es el el videoclip videoclip Too

Voz 0313 03:53 premios Si todo describe un poco por favor si el videoclip es una protagonista además

Voz 4 03:57 es una señora que se llama Maricarmen de verdad que es la tía

Voz 5 04:00 de el de el director de los videoclip

Voz 4 04:03 es que además el videoclip es un regalo que nos hizo sean los dormí estábamos ni sabíamos de la existencia de ese videoclip hasta que apareció no lo regaló y claro Nos encontramos todo el pueblo definían a todos los señores mayores de fin llana bailando esta canción es clara la muy buena el videoclip la verdad que

Voz 0313 04:20 muy divertida Maricarmen Martínez buenas tardes

Voz 0295 04:23 buenas tardes

Voz 2 04:26 claro usted está alma dijeron

Voz 0313 04:31 bueno mañana gratis al concierto no

Voz 6 04:34 pues no Trotski

Voz 0313 04:38 pero eso pero coger el coche de alguien no hoy con una cosa que regalan una vez

Voz 6 04:46 no puedo no puedo pero me que está de todas maneras con mi corazón estoy hecho

Voz 0313 04:54 o que se ha sido bonito no

Voz 4 04:57 el día bailar en cuando tomamos en la Razzmatazz de Barcelona bailar y al Maricarmen ahí en el escenario

Voz 0313 05:04 muy muy divertido tenemos el cuerpo de baile todavía Maricarmen si no

Voz 0295 05:11 pero no ha habido una pausa dramática sí sí

Voz 6 05:20 pero no obstante la la pegatina aquí en el pueblo en la pegatina Maricarmen Maricarmen la Titan Vaticano mi mi me llama la Titan Maricarmen los niños que Tita Maricarmen me he quedado con bonitas marital

Voz 0281 05:41 Maricarmen pero debe ser preciosos de convertirse en una canción no

Voz 6 05:46 para mí ha sido uno de los detalles más lindo que tuvo mi sobrino Javier para decir Tita quiero que haga un vídeo para regalárselo a la pegatina quiero que lo haga tú con la gente definía que pasó que la gente definió una era mató tenían repartía Tolo Nieto y toda la familia por el mundo entero claro el vídeo tardó un poquito en salir cuando el salón fue un boom ya lo saben

Voz 0313 06:27 usted conocía la pegatina de antes del vídeo no

Voz 6 06:29 no podemos gracioso porque ni yo mi sobrino que siempre venía aquí a mi casa a pasar verano Lily dice Tita le hecho un él sea la pegatina de Duke hiciera tan grabando un disco que se llama Maricarmen y entonces si tú Quisiera vienes con nosotros a entregarle este vídeo que vamos ahí a los cuyo Playa de San José ella me iría

Voz 0313 07:06 si los excluyo

Voz 6 07:09 estaba en ellas trotando cuando nosotros lleguen y entonces como mi sobrino me decía Tita Maricarmen entonces mi sobrino lo presentó me lo presentó a todo muy agradable hombre temo lo actos dura derrota Rubén ya día empezaron Rato ta o una o un poco de la melodía que lo estaba Ny hecha ahí mismo Saturno el pin vivió desde Sitges la Titan Maricarmen hice puso en Internet y tuvo tirón

Voz 0295 07:48 así mismo paso como

Voz 6 07:52 como quedé muy gracioso

Voz 0313 07:55 bueno estrella una estrella pero yo tuve la yo tu ves sí sí sí

Voz 6 08:00 le salió completamente como si no viera así o Doom quiero decirle nada lo ahí como como saliera de ahí pues ya saltaron el digamos el UCD imam bien pop pusieron eso tal me directamente directamente en mi sobrino por poner en nombre de la Titan Maricarmen que bueno que lo quiero mucho porque lo obligado pues quería regalarle ese vídeo dio con lo con lo Paisaje que tiene Piñana vino nos pues ya fue muy bonito al lado de la Sierra Nevada igual de bueno y tiene unos campos muy lindo me grabó con personas mayores de aquí

Voz 0295 08:57 no se bailaban ya

Voz 6 09:00 ya no se había visto hervir

Voz 7 09:02 no me con una él no

Voz 6 09:05 qué pasó que salió fue el más visto

Voz 7 09:11 trabajar

Voz 3 09:13 Ricardo Costa

Voz 0313 09:19 Maricarmen Martínez Maricarmen Tito Martínez muchísimas gracias por estos minutitos en La Ventana levantamos una una plaza para

Voz 2 09:28 a día cinta

Voz 3 09:33 la ilusión

Voz 0313 09:36 sé si es sí

Voz 4 09:40 el Xavi que es el que nuestra ciudad que su sobrino tenía una serie que es de las primeras series que es hacían que es hacía él en su casa que se llamaba que he hecho yo para merecer esto con los compañeros de piso dice grababan ahí haciendo una serie de ficción y al final de cada capítulo salían su tía dando consejos dientes de ahí la conocimos la dijimos Choi que hacer algo para la canción hasta que estamos haciendo igual todo lo que ha explicado a los voy a la cama

Voz 0313 10:04 con más personajes un concepto entonces la realidad sí sí sí que es tan maravillosa de de o irse por ejemplo por un por una radio no hay un hay un algo no una querencia o no se dio un aire no sé cómo definirlo de de la pegatina con las mujeres que esta historia no

Voz 8 10:20 cuántas que por ejemplo

Voz 9 10:24 era una medida a Miranda la pida perdón con Bolivia

Voz 3 10:38 Libia ha salido darle infierno no siempre pueda ir a verlo

Voz 0313 10:56 he visto que tenéis poco estudiado medido el perfil de vuestros seguidores llamar a las mujeres son mayoría son obedecer pueden como como casi con diez puntos de diferencia o algo así seis sabéis porqué lo atribuye algo especial tener

Voz 10 11:13 la en el mundo hay más mujeres que hombres igual es decir habitual

Voz 0313 11:19 la gracias oye mañana en el en el tubo y sin será más hueso yo en el antiguo palacio no exacto eso me gustan las tamiz mañana habrá más de diez mil personas dándolo todo y pero estamos como de fiesta aniversario recordando revolviendo y tal hace diez años cuando tocase es en Madrid por primera vez eh yo creo que estabais en una sala con un aforo para cien personas ochenta llegaba a seguir porque la primera vez fue en la sala Taboo que está bien tabúes

Voz 11 11:48 estuvo compartiendo con un grupo de que era Semaf un Bush Flowers Focus existe Focus aún

Voz 10 11:55 ya ya no ya no no pero no tanto vi el cantante vino con la gran pegatina lo bueno

Voz 0313 12:00 ese

Voz 10 12:01 no que yo llevo veinticinco años y me pasados los ochenta personas no sé nosotros haber mejorado

Voz 0313 12:06 pero luego pasamos por la sala Heineken por la sala juglar por la Sala Caracol

Voz 12 12:10 yo voy a Galileo Galilei por Modric por la Riviera

Voz 0313 12:14 yo ahora llegamos después de diez años

Voz 12 12:17 en Madrid llenando el Palacio

Voz 0313 12:19 Portet para nosotros es algo impresionante no el el ver cómo poquito a poco el público madrileño ya no sólo de Madrid no sino gente de toda España que que viene a vernos a a Madrid tiene que ser mucho lo a mí que les da un poco igual porque poco con la esta concentrados que tiene que ser una magnífica de verdad que de todo lo de lo de ver que que que que ha madurado como grupo cada uno de vosotros en general y claro también empezamos con dieciocho diecinueve veinte años

Voz 4 12:52 y claro es una sabemos hecho toda la madurez hemos llegado a la madurez con el grupo bueno eso

Voz 10 12:58 sí bueno estamos llegando

Voz 0313 13:02 vamos acercando pero preguntaría a uno es que habéis liado para el concierto de mañana a de que son gente de que usted hace poquito aquí hace unos meses con una cosa muy recomendable que es de ópera locos que era por cierto está en París entonces estaban los Teatros del del canal David Juan Francisco Ramos buenas tardes amigos cómo estáis buenas tardes sois pegas dineros han atracado a verter la colaboración cuál ha sido exactamente lujo a través de un amigo común

Voz 13 13:30 Lluís Ferrés sabes que nos comento hay un el grupos de la verdad que no los conocía muchos que da la la realidad y ahora yo soy un fan absoluto e esa me encantan me encanta su energía el ella incluso también escénicamente tiene un montón de juegos haciendo yo entiendo que cuando Edú Nos hemos dijo ayer podemos colaboraría porque tenía un sentido

Voz 0281 13:50 versos siempre catolicidad hablado

Voz 8 13:52 sí yo yo me acuerdo que que bueno pues era un trabajo más para nosotros llegar a casa y le dije a mi hija de diecisiete años hoy no que no haya un trabajo o un agente llamada pegatina que dice adiós y es una pegatina yo sí sí sí la pegatina es bueno increíble en casa

Voz 0313 14:12 el más desde entonces

Voz 10 14:15 con invitados como Amaral que viene

Voz 8 14:17 el próximo día es como dice bueno mi hija que está nerviosas es una ciudad peluquería seis

Voz 10 14:23 a cambiar el nombre a Maricarmen

Voz 0313 14:27 mañana que que que aporta Yllana a este a este concierto tan especial pues ahí no podemos hacer nada

Voz 13 14:36 lo complicaba ha sido mantener la esencia de la pegatina porque es lo más importante no Iker que hemos aportado pues nuestro saber hacer que inciten

Voz 0313 14:44 la madure hemos dejado muy bien de hecho creo que ha sido el mundo coreográfico yo sí

Voz 13 14:53 hay muchos juegos intentar potenciar los a nivel estético también hemos intentado generar un gran espectáculo visualmente interesante hemos intentado potenciar juegos hemos aportado nuevos juegos hemos mejor los que tenían pero en el fondo es un concierto la pegatina desde el primer momento que hayamos que esa energía brutal que tienen que se mantuviese mantuviesen montos pero bueno

Voz 0313 15:12 yo te juro que yo ayer esto es real como la vida misma hay una primicia de la Cadena SER

Voz 0281 15:17 tuve una conversación con una persona que me estaba contando un momento determinado bueno es que mí siempre empresa ocupado mi mamá porque ya están Estados Unidos lo digo dónde me dijo

Voz 0313 15:26 sí en un en Nueva York a mí ese silencio me ha parecido externo ni la madre de esa chica estaba Nueva York es hace lo tienen todo estudiadísimo silencio escénico del que no no hay sea cero credibilidad y este concierto de mañana esto va a ser un esto va a ser un un proyecto único de una vez no más como Santo Tomás que hoy es tanto tomas o aquí es el principio de una gran amistad como la peli

Voz 8 15:53 yo espero que sea eso en el fondo no somos de una generación que de alguna manera desconocíamos un poco no nosotros hemos llevado un ritmo en una forma de entender el humor las cosas tenemos un sello muy claro y de repente no llega un agente unos currantes absolutos desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche todos los días sabemos los músicos lo que significa eso a nivel esfuerzo a nivel de estar ahí concentrados y hacer las cosas ha sido un descubrimiento absoluto de gente joven que está con ganas de hacer cosas cosas muy muy muy interesantes artísticamente

Voz 2 16:35 cuando cierra una puerta

Voz 10 16:39 esta es la canción dedicada programa bonitas

Voz 0313 17:18 de Vries llevar una cuenta de los esguinces roturas parciales reglamento que haber provocarán un concierto porque yo he estado en alguno delegó en serio lo digo en serio hay gente que baila salta encima de esos pues bien no no del todo pero pero pero pero fue fue casi una potente estuvo bailando si sidra de haber la y se lo dije No metas tanto tobillo jugando no hubo manera de formas cuando decíamos antes que la pegatina es porque tiene un una una una etiqueta de un grupo pues eso fiestero huracanado y tal también últimamente se han a hacer cosas mucho más templadas con será la madurez

Voz 14 17:58 no

Voz 2 18:03 hablamos aquí

Voz 14 18:04 pues aquí

Voz 3 18:24 no no lo eh eh el y se eh te está

Voz 2 18:54 comentabas Colorado

Voz 0313 18:57 esta nueva ahí esta Eva temporalmente sonaba esta canción Sunny de los colocando así subrepticiamente ya con los instrumentos en ristre para regalarnos el primer directo de esta tarde en La Ventana la pegatina

Voz 15 19:12 y ha

Voz 16 19:20 me ha contado voy contando iba del verbo formo parte con vuestro invitado Dios habrá contado nada

Voz 17 19:40 ah sí

Voz 16 19:52 nadie ha contado que da despisté está viva Alberto haré ahí parezco vuestro invitado nadie hasta ahora ha contado nada bueno debe

Voz 18 20:11 en Gaza palmas ahí

Voz 16 20:17 y viendo la Copa otra bota que nunca te acabará nunca atacado era eran considerados me queda harían que a tu lado para saber que los eh saber espera en abril con eh era ya lo que era Fraga goza de cuatro diría quédame y ha ayudado a los que se sin pedir perdón con la guerra de provocar un coche Papa hará dos gira te si yo que donde hasta inventó ya que llave hasta miseria ya lo que creo que era Praga de cuatro días los que sin pedir perdón cómoda Zamora el Zamora los eh

Voz 20 23:08 pegatina en directo en La Ventana

Voz 8 23:11 en directo regresamos en cuatro minutos

Voz 1 23:20 la Ventana

Voz 2 23:21 con Carles Francino solo se

Voz 21 23:24 ese treinta y seis minutos de la tarde a las cinco y treinta y seis en Canarias aquí seguimos en nuestra hora de música en directo en La Ventana vamos a hacer un pequeño paréntesis pero mucho

Voz 0313 23:31 interesante porque saben que estos días en la Cadena SER hacemos lista de las cosas que no se ilusionan durante era la vida en unas cuantas Laura Piñero hola de nuevo

Voz 16 24:36 a sentir calla nunca

Voz 18 24:42 vive

Voz 16 24:43 porque ya

Voz 22 25:00 sin vosotros bajo el Siero barata somos tan de hielo y fuego calcinada avisa cantándola

Voz 0313 25:43 aquí seguimos en La Ventana en nuestra cita de cada semana con la música en directo hoy estado con los amigos de la pegatina que mañana tienen un fiestón en el antiguo palacio de los cortes de Madrid para celebrar sus quince años que ha ligado a la gente de Jean además pobres míos en mitad de este de este momento así como de como de pausa Benjamín Prado de busco porque Roberto acaba de descubrir que amén España no se quería si tres de mayo en Sevilla a ver vas a quedar con doscientas treinta y una vez las visto pero esto lo hace continúan sin consultar teatral igual que prestó local quemando a Barbastro

Voz 10 26:18 el doble de Benjamín que pesa lo mismo que yo sólo a participar con un concierto de la pegatina

Voz 0313 26:25 a ser muy muy especial aquí en Madrid por muchos motivos pero mañana hay otra hay otro también muy singular muy emotivo bueno hoy precisamente en Tarragona

Voz 24 26:39 ah ahora que empiezo de cero el tiempo es el tiempo es incierto quería creo que la vida se a que eso es lo único que

Voz 16 26:59 qué es

Voz 25 27:01 era eh

Voz 0313 27:05 mañana Jarabe de Palo para para de entrada de de forma indefinida comienza una nueva etapa pero nos ha dejado un montón de cosas últimamente discos un montón de canciones una gira un libro y a esta hora cuando faltan nada pues muy poquito para esa para ese último acto parece despedida nos hace mucha ilusión saludar a que La Ventana Pau Donés qué tal amigo Omic cómo estás Maricarmen aplaudir

Voz 20 27:34 a rodar pero que

Voz 0313 27:38 has perdido antes el momento Maricarmen aquí con pilas de la pegatina de ojo no va a ser

Voz 0295 27:42 Paulo Pauline Carme Chacón como como me sabes

Voz 7 27:44 los aplausos ahora que que voy a dejar de te que vamos a dejar desde

Voz 0295 27:47 el cómo estás

Voz 0313 27:51 día antes

Voz 7 27:55 pero claro cuando un poco porque esto cuando dices bueno nos retiramos temporalmente bueno primero vinos cuando cuando lo dice eso es bueno porque hay que vamos a Small se les vamos a parar temporalmente el coche

Voz 26 28:12 en por todo porque tienes una gira por delante hay conciertos

Voz 7 28:17 por eso promoción y no sé si usted pero es que ahora estoy hasta mañana sacaba

Voz 0313 28:22 pero no te preocupes porque tienes la jurisprudencia de Miguel Ríos ya hecha

Voz 0295 28:28 Curro Romero

Voz 7 28:32 ha sido muy claro en principio yo no me no me retiro sin yo me paro me paro que no me pido no

Voz 0295 28:38 pero luego claro lo que me

Voz 7 28:40 tienes que es que esto acaba que mañana tenemos un concierto Taragona en en Tarraco Arena vale concierto grande es esto Ron también tal celebrando veinte años celebrando este está parada pero es que pasado mañana

Voz 0295 28:53 algo pero Pau tendrás agarrado no

Voz 7 28:56 sí pues mira unas clases de unas clases de baile que te hacen aprender a hacer surf de olas

Voz 0295 29:02 pero lleva mucho tiempo para su Fabia debería haber aprendido un poco no sé qué va soy un paquete de cojones

Voz 0313 29:09 ya no se ponen música

Voz 7 29:12 lo lo lo lo fascinante de todos que empieza una vida de no plan además Carles esto tu yo lo hemos hablado

Voz 0313 29:17 señor mucho

Voz 7 29:20 Reus creo que fue en Cambrils esos ya entonces pues pues ha llegado el momento de momento que contaba ahí si me dan un poquito un poquito de de pánico pero pero no es el momento ya

Voz 0313 29:33 no puedo pero dejó de actuar no significa dejar de componer no

Voz 7 29:36 no eso no bueno eso es creo que voy a hacer porque hace tiempo que no no tengo tiempo sentarme en la mesa de mezclas y empezar a tocar instrumentos para hacer de muy mal malas Deimos de canciones que después a Gutiérrez Caba Sito digamos canciones hay que cumpliremos con la gente no pero sí sí componer tengo muchas ganas vamos hecho hubiese sacado

Voz 0313 29:58 oye Paula última aquí los amigos de la pegatina estaban comentando hace un ratito que llevan quince años en la carretera Icann debido a un proceso de madurez luego Santa cuente han dicho bueno igual no tanta madurez tú tú con veinte años estas ya maduro o todavía no

Voz 7 30:12 el uno uno bueno nones osea musicalmente lo lo quisimos ir evolucionando siempre digamos que hemos ido muy maduros L El en Santiago de de la profesionalidad de hacer las cosas bien de tratar los diferentes estilos con respeto no canción con mensajes canciones de esas que emocionas no o que pegan pero por lo otro no abono ahora por mí por mis cosas pues he dejado de DD me he portado bien al igual ahí sí que me he hecho un poco duro pero lo demás no tienes no

Voz 10 30:44 iba a Leo Messi otro par

Voz 7 30:49 en el tema de Maduro siempre da mucha siempre me ha dado mucha no es que tienes que madrugar me lo decía mi madre cuando tenía doce después a los veinte Mi primera pues que tiene que madurar y ya está la última que te digo me lo dice y que

Voz 0295 31:06 yo soy yo

Voz 7 31:11 dónde te has dicho sea con todos es un abrazo

Voz 0295 31:14 muy muy grande amigo de verdad venga pronto

Voz 27 31:30 mira la echan de aquí pero no tuvo dormido

Voz 0313 31:58 algo pasa con esta canción entre la pegatina ahí ya no porque ha habido aquí unos gestos de cumplir como cuando Messi iba a poner el balón a Suárez ha ocurrido algo ha ocurrido al ver que estaba pensando del Estado he imaginando mañana visualizando no va a ser

Voz 13 32:14 tremendo esa capacidad

Voz 8 32:17 Internacional que tiene la arena no porque eso es eso es lo bonito de de grupos como la pegatina que que tienen cobertura mundial

Voz 0313 32:25 eso no es fácil lo por esa capacidad por esa marca por esa por esa pegatina internacional hay gente como este concreto Marcus que mañana viene de Holanda aquí para ver el concierto

Voz 2 32:41 Bush

Voz 26 32:42 bueno Kus visos vivo en Catalunya en los Países Bajos la gente Tricio hablando a veces yo conocía la pegatina pues hace diez años más o menos Easy

Voz 4 32:56 yo voy

Voz 26 32:58 la península y cuenta que avión concierto de un grupo de Catalunya de la pegatina en mi ciudad sí fui a verlos pues desde entonces y dos verbos en defender mundo los cruzamos en muchos sitios aquí en dos Países Bajos ahora mismo estoy en los Países Bajos sí pero también de Montcada a Barcelona pues este fin de de de Madrid vamos a fiesta pero es un área unión con amigos pero que compartimos es la la música mestizaje y el otro le quitara la española yo toco la rumba agua catalana un poco a poco de flamenco y citados a ese tipo de música que compartimos

Voz 0313 33:52 anda rompió el molde partido Mir Wes con él no es pero es verdad que en Holanda lo hemos comentado muchas veces que creerán tocando Javier Coronas alguna vez venía con vosotros no que que que les dais a los holandeses no sé yo creo que ella es fiesta sí sí sí eh bueno es es un público muy había

Voz 28 34:18 esto es muy buenos ven como si como es exóticos y a veces latino

Voz 0313 34:27 a veces hemos llegado pensar que fumar es lo mismo como pega tiran holandés pegatinas como es pues lidera la preguntando a veces no será de algo parecido pero así no cuál es cuál es el público país lugar del concierto más la la palabra no raro más chocante o más masivo por bestia más reducido por poca gente ahí viajaban a medio mundo cuál es el que ahora viene a la cabeza cada uno pues este Australia muchas muchas respuestas a quién es una de las que a las quedó fue una fan Japón que llegamos a Japón a tocar cinco minutos antes del concierto

Voz 4 35:15 pero os llegamos a Japón y fuimos directa tocar al concierto a cinco minutos antes llegamos está todo preparado en el escenario montamos plan tocábamos empezamos a tope bar que llegábamos tarde preocupados y no les dio tiempo ni a darnos cuenta de que estamos en Japón era un festival con el Monte Fuji al fondo y que habían pues cuarenta grados de calor que no podía humanos sacamos las camisetas

Voz 11 35:42 sí vimos como todo el mundo se ponía las manos en los ojos

Voz 0313 35:45 diciendo que hacen esto

Voz 4 35:47 sí claro no es joven no sé no sé qué claro claro pues tienen un pudor hay que que claro

Voz 0313 35:55 ha ido del da como cosa hay poco medio cerrado pero tuvieron que taparse los ojos sí

Voz 4 36:02 sí al principio sí luego ellas de a

Voz 0313 36:04 porque eso te para nosotros hubiésemos ofensivo no obviamente

Voz 10 36:09 al lado te quieres vomitar

Voz 4 36:13 sí sí la verdad es que que fue asombrosa luego al final acabamos entre el público tocando y tal y veías que que salimos a hacer una batucada y cómo íbamos sin camiseta normalmente aquí pues te irían tocando empujando una ahí no viola hoy el cordón de seguridad para ir de

Voz 8 36:29 yo te diría que se quiten la camiseta ya verás cómo hacerlo Bilbo pero bueno

Voz 0313 36:34 oye una curiosidad en estos quince años au diez desde que anda por ahí para todo el mundo ha cambiado mucho las cosas que os pregunta

Voz 4 36:44 sí sí sí sí sí debe ser monográfico pregunta me imagino no efectivamente no es siempre al principio era Jurado traéis el sol de Barcelona que bien y no nos preguntaban nada concretamente no ahora sí es verdad obviamente todo el mundo de preguntaba si se Barcelona Hay sois independentistas

Voz 10 37:03 a preguntas sois independentistas Óscar Freire mucho la música

Voz 0313 37:07 digamos pueden no música de baile bailable digamos no también se baila igual en todos los idiomas lo que decir para la cámara

Voz 0281 37:16 es decir para un cantaor flamenco nos lo mismo

Voz 0313 37:20 la León claro sí pasa por provincias por el baile pasa igual hay gente que hay mejor público bailó de vuestra canciones o distintos por ejemplo fíjate por ejemplo cuando Basanta japoneses bailando quiero decir que estaba pensando en la brasileño

Voz 4 37:34 bueno eso es lo que me parecía raro es es Latinoamérica no porque es cómo de golpe fuimos a Ecuador Nos ponemos a tocaron avalada se ponen hacer pocos qué es esto de que se van dando con el codazo y se ponen a bailar pegándose de hostias y claro nosotros estamos en una avalada somos no entendíamos luego en México si te pones está parezca eres el Rey si te pones a tocar otras cosas la gente te mira pasaba a tocar rumba que es como más bailable en realidad que el ska no bailan

Voz 11 38:07 ingieren ska quieren fiesta ahí decida sobre todo bien cambia en China

Voz 4 38:11 por ejemplo sí que es verdad que como están más acostumbrados a la cumbia que pueden tener un tiempo similar sí que bailan más y en cambio igual no tanto de los argentinos que levantan la mano a Montilla y te analizan

Voz 10 38:23 ya

Voz 0313 39:06 la pensando en este nudo mental Adriano momento de siempre me pregunta tú somos independentistas la música de la pegatina es lo más contrario a ponerle fronteras a lo de campo a lo que quiere de hecho yo le pondría un copyright un peatón no como género así así especial no pero lo lo más opuesto a querer a querer cerrar es

Voz 4 39:29 cuanto más viajas más te das cuenta que today

Voz 0313 39:32 igual de donde sea suyo pues a lo mejor hay que hacer eso deja de seguramente igual para resolver lío hay que eran no sé si por la agencia de viajes para ver cómo se cura viajando es una vieja frase viajando mucho

Voz 29 39:46 sí además porque el que estuvieron aquí la pegatina ellos me pidieron que me pasa me puse una canción que era un Calipso me dijo extra digo es que acabo de descubrir una lista de realista y Calipso alimentos son son dos tipos de música que que son realmente tradicionales de allí del Caribe de la sobre todo el folclore afrancesado de por allí y que en principio parecen que no se parece a su música resulta que ellos estaban interesados porque querían oír a hacer ese viaje musical

Voz 11 40:12 claro lo bonito de de de ir descubriendo no gente que te descubre descubrí frente sonidos diferentes grupos de música o en este caso cuando nos descubrió es la pedí yo por ejemplo que que nosotros no escuchamos siempre nuestro tipo de música no para para para poder

Voz 0313 40:30 dar incorporar tienes que estar entre

Voz 11 40:33 entonces siempre a Benjamín que supongo que los escritores antes de leen

Voz 0313 40:36 dónde libros y luego siguen leyendo el libro hombre alguna cambiarle efectivamente

Voz 0281 40:41 exactamente lo mismo sea cuanto demás sitios distintos venga la cosa más basa más más te va a salir más tuya va a ser al final pero yo siempre digo que ojalá el resto del mundo se pareciera la música

Voz 0313 40:50 ah la pegatina en concreto crédito a la pegatina en Partiendo de que tiene la colaboración de no existió ya sí ya sé lo que me digo no existe caminos este es muy bonito así pero la pegatina bueno mañana que tengáis todo el éxito del mundo amigos amigos de la pegatina que tenga feliz Navidad en Belén

Voz 11 41:10 quería ahí lo que se que tengáis hijos en general mucho

Voz 0313 41:14 el bueno es decir todos los gracias a La Ventana lo regala directo para cerrar no obliga a la una a las dos ya las tres

Voz 30 41:48 siempre he soñado con todo lo que que quiso lamento vendrán nube en lo de Andrés se salir de aquellos que quisieron borrar de su pasado la vergüenza Baker niño que estaba enamorado acertijo de sonrisa un adiós un hasta luego un mensaje la botella lleva la marea dentro sólo me queda el salitre Mi cuerpo de cangrejos juego pintas Santos suelto suelto La Ventana Elena de momento de los de recuerdo que pude haber sido el lo que anda suelto de mentiras y verdades el mundo está llena de aquel día en La Ventana que nunca más arrepiento astronautas el de singulares abanico de Samson debe implantar salpicando a mi salida enfrente de la villa tu recuerdo encantado Sender pesadilla salto La Ventana me puedo el que vuela sin alas no la puede sentado en la arena como pescado Lerma yo sentado en la arena el viento que arena el viento pega a ver sentado en la arena pega