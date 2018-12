Hora 25 Deportes: El Real Madrid, obligado a ganar (21/12/2018)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus Gallego

Voz 2 00:08 buenas tardes ha empezado a la última jornada de Liga de este año no

Voz 0919 00:11 sí sí vamos a disfrutarla vamos a ir darla porque no volver a ver fútbol de Primera División hasta el día tres de enero ir claro tantos días sin pudor alguno va a tener un síndrome que vamos tendrán que medicarse más de uno va a tener

Voz 2 00:23 qué médicas así que a disfrutar de esta jornada que comido

Voz 0919 00:25 hoy con dos partidos uno está en juego ya en el descanso se enfrentan el Girona y el Getafe vamos a ver cómo se ha llegado a los primeros cuarenta y cinco minutos Dani Torrente buenas tardes

Voz 1269 00:37 hola Gallego pues partido con pocas ocasiones en esta primera parte un mano a mano de por tu cara jugó muy viene Soria sería lo más destacado están ya los jugadores en la segunda parte pero aquí

Voz 0919 00:50 las nueve se jugará en Anoeta el Real Sociedad Alavés luego nos damos una vuelta por allí también tenemos fútbol de Segunda División desde las siete están jugando Tenerife Granada manoplas Juani como estaba buenas tardes

Voz 1371 01:03 hola buenas tardes Gallego está el partido en su recta final está sufriendo el líder ante el Club Deportivo Tenerife pero está ganando está imponiéndose gracias a un tanto en la primera parte que marcaba a puerta Con este resultado seguiría el Granada A cuarenta puntos en el Rodríguez López tristeza por el partido que ha sido el conjunto local Tenerife cero Granada uno

Voz 0919 01:19 a las nueve Se va a jugar también en Segunda División el Mallorca Nàstic vamos a estar enseguida también en Abu Dhabi donde mañana el Real Madrid juega la final del Mundialito ante la Alai el Real Madrid que está jugando en baloncesto en la Euroliga en Alemania en la cancha del Bayern está ganando veinte XXXV el equipo blanco se enfrenta dan a el que ha sido la revelación en estos primeros partidos de la Euroliga pero por el momento los de Pablo Laso arriba sin problemas en el marcador y como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp ya podemos decir ya que estamos en Navidad

Voz 5 03:18 hola Jesús buenas noches sólo te llamo para decirte que pelín Navidad qué pasa hoy buena noche felicita a todos los que hay hay que yo conozca ya los que no conozca también un beso muy fuerte cuidar hasta el año que viene a Dios

Voz 4 03:32 el Guaza de Hora veinticinco Deportes se hizo hace nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 03:43 la señora Carmena ha felicitado a todos así que empezamos venga

Voz 6 03:48 letra buenísimos Wii U

Voz 0919 04:02 íbamos a empezar en Abu Dhabi mañana por la tarde el Real Madrid juega la final del Mundialito claro favorito favoritismo del equipo de Solari que hoy en la previa ofrecía rueda de prensa con Sergio Ramos que ha sido el gran protagonista de esa rueda de prensa cuando un compañero iba a hacerle una pregunta a Sergio Ramos Sergio Ramos esperaba que la pregunta fuera de Mourinho

Voz 1 04:28 bueno pasó es el otro nombre propio Simón no

Voz 7 04:32 bueno no éramos espera solamente una la de así enviando el hombre por este cuatro La con de foto no creo es que te pregunta formó tenerlo aquí en la que tú creas no periodista eres tú ya preso pero que no hay no era debo pero me lo ha puesto a ver nada porque restaría quemo volviera al Real mal hoy se ha hecho cambiar el totalmente CCD joven tanto totalmente en el cual es igual hecho pregunta gusta ella a mí sí sí yo no soy nadie para decidir qué entrenador viene nombrar el que está y ahora yo importante el capitán del Madrid y al que le tengo que creer que los capitanes de civismo que entrenador pasa por la voz para el Real Madrid está decisión no corren adelante llevamos cinco años Simó y seguís hablando de moho porque es un personaje que verdad muchísimo a nivel de marketing el todo lo ha ganado todo y seguís hablando entrenador hay que tener respeto al al entrenador actual y a los que hemos tenido no suele tiene ahora Solari vamos a ver la etapa mañana tenemos la posibilidad de ganar un título seguiremos hablando de Mou yo no voy a entrar en ese juego la verdad Wii U

Voz 0919 05:43 no era espíritu hubo un ambiente navideño el que había en esa rueda de prensa precisamente

Voz 1371 05:48 no

Voz 0919 05:49 no le ha gustado mucho a Sergio Ramos el tema Mourinho Javier Herráez buenas tardes

Voz 0260 05:55 qué tal Gallego buenas tardes bueno él sabía perfectamente que lo íbamos a preguntar por por Mourinho y cuando ahora con Fernando Burgos evidentemente pues sabe que todo lo que estábamos allí pues no era un compañero iba a ser otro el que preguntara por Mourinho porque esta cantinela arrastra al Real Madrid hace cinco años no esto estuvo tres en el Real Madrid no dejó indiferente a nadie no a algunos les gustó a pocos y a muchos no les gustó tanto bueno en fin es el técnico o era el técnico del United ahora está en el paro ojalá tenga trabajo pronto porque todo el mundo debe trabajar también Mourinho muy buena apoyar un poco de pose no gallego hay entre entre todos porque sabíamos perfectamente que esa pregunta iba a caer ya se ha contestado Sergio Ramos que ya está cansado de del tema Mo

Voz 0919 06:36 no no ha querido entrar no ha querido entrar quizá también tiene que ver que cuando se le preguntó por Conthe la mano dura dejó una frase que a lo mejor en el club no no gustó demasiado pero bueno aparte de Mourinho centrémonos en lo de mañana Solari repite equipo puede haber novedades en ese partido donde el Real Madrid es claro favorito Javi

Voz 0260 06:58 si bien informado estás por cierto del asunto aquel de lo que dijo en el Nou CRAM y la mano dura Sergio Ramos sí para mañana muy favorito el Real Madrid el equipo es un equipo pues si con todo el respeto menor todo el mundo pensará que vaya semana para el Real Madrid que eliminado un equipo japonés exima que va a ganar si todo va bien a un equipo local El Alain y evidentemente pues si es cierto pero va coger aire en Madrid le viene muy bien este torneo he hablado Solari de un futbolista que juega poco que es importante del que tampoco quería hablar Sergio Ramos de Isco se lo torció el gesto cuando le han preguntado por Isco que tampoco es un poco o no no es de su si es de su bando porque el capitán del Real Madrid pero no es tan afín como otros futbolistas escuchamos lo que ha dicho por cierto Solari que hoy ha estado muy bien le quiere enganchar al grupo y me parece un acierto porque es un gran futbolista Isco Alarcón esto ha dicho el técnico argentino sobre el XXII del Madrid

Voz 8 07:48 yo lo vi muy bien el otro día a Isco y a parte lo veo muy bien entrenando a él en particular pero sí con respecto al al resto de los jugadores el cuerpo técnico estamos felices con cuando los jugadores están la mayoría de ellos disponibles hice además de estar disponibles cuando lo hacen lo hacen bien o sea que están a alto nivel competitivo se dificulta las decisiones porque se suma gente a la lista pero ese fácil

Voz 0919 08:09 del trabajo de todo a la hora de a la hora de competir

Voz 0260 08:12 mañana once de gala recordemos que Asensio hoy se confirmó la decisión que tiene rotura muscular del bíceps femoral estará un mes de baja jugará Llorente en el centro del campo Casemiro la segunda parte y arriba Lucas Vázquez Benzema y el galés Gareth Bale que marcó tres goles en la semifinal

Voz 0919 08:28 Javier Herráez que con Antonio Romero nos contará mañana en Carrusel esa final del Mundialito un abrazo Javi muchas gracias

Voz 0919 09:24 en juego primera división cincuenta y tres minutos de partido Girona cero Getafe cero y en Segunda División ochenta y cuatro de partido Tenerife cero ya era nada uno el Real Madrid está jugando en la Euroliga en Alemania con el Bayern de Munich Bayern veintinueve Real Madrid cuarenta y tres victoria holgada por ahora de los de Pablo Laso vamos con lo de mañana mañana hay un partido interesantísimo Quatre cuarto en el Metropolitano Atlético de Madrid Espanyol y en ese partido todo el mundo va a hablar de Lucas Hernández que no va a estar en el partido porque está lesionado pero Pedro Fullana buenas tardes muy buenas el Atlético les sigue dando vueltas a lo que pasa Joy Simeone tomaba la palabra el Atlético del

Voz 13 10:07 dado la carrera para convencer a Lucas que se tiene que quedar busca dinero para conquistarlo y que siguen en enero porque el problema es mayúsculo Simeone ha dejado en papel mojado el comunicado del Atlético de Madrid porque ha dejado claro que hay caso Lucas Ike hay que convencer al futbolista para que se quede y ahora le pasa la pelota a la entidad con él

Voz 0501 10:26 lo me pienso canto clubs sabes lo que pienso y lo que me gustaría hoy día Dios está con nosotros quería te tengo que chico está Kafka Luca saber afecto que tenemos por el sabe el futbolista que es normal vivo como no hay Hermógenes aparentemente quiera pagar su cláusula Lou muy importante bueno te faltarán la sesión de trabajo club Luca para que las cosas bien

Voz 13 10:51 cómo estás José trabajo que haga el club con Lucas para que se quede como está la situación hace falta dinero dinero que no hay dique hay que buscar y por si las moscas el argentino mira hacia la grada para que mañana le den todo el cariño que puedan

Voz 14 11:03 es por si ayuda a que se queda

Voz 0501 11:07 en cuanto a lo de Lucas sale dijeron lo que creía Maruca lo que pienso yo que mañana también la gente sentirá Lucas el afecto que tiene qué del club siempre ha sido el club ha dado todo lo que ha dado siempre y es la mejor imagen

Voz 0919 11:27 mañana le han leído un homenaje en el partido a Gabi no habrá homenaje tras el partido ha

Voz 13 11:31 Javi veremos también cuál es la reacción del público al protagonista de esta semana que no ha sido Gabi ha sido

Voz 0919 11:36 Lucas en la alineación del Athletic improvisación atrás de nuevo no si otra vez con Lucas de

Voz 13 11:41 con Saúl de lateral zurdo porque no está a Lucas tampoco está Filipe no está Jiménez no está alemán no está Diego consta así que Saúl lateral áreas también en lateral derecho Rodrigo contó más en el centro del campo cada hincha arriba con Griezmann y otra vez chavales en la convocatoria hoy ha tenido que convocar a cuatro Diego Pablo Simeone para enfrentarse a un Espanyol que avanzó su viaje ayer a Madrid ha entrenado hoy en Valdebebas para evitar los problemas para salir de Barcelona lleva cinco derrotas consecutivas pero ojo es el único equipo que ha ganado en el Wanda Metropolitano desde que se inauguró en la Liga

Voz 0919 12:11 gracias Ana mañana a las seis y media Camp Nou Barça Celta en el Barça hoy tomaba la palabra Valverde le han preguntado por el nuevo fichaje por la cantera ya ha dejado un mensaje Raúl González que mañana va va a ser portada en algún sitio buenas tardes

Voz 16 12:27 tal Gallego muy buenas pues sí normalmente Valverde no suele dejar grandes titulares pero hoy en rueda de prensa sala preguntado mucho por Murillo y sobre si su fichaje supone un portazo para las aspiraciones de los centrales del Barça B escucha le porque hoy no tiene desperdicio

Voz 0919 12:41 bueno yo creo que sería conveniente hacer demasiada demagogia

Voz 0588 12:44 de todo ese tipo de cosas porque entendemos que hay que tener una un espacio para que los jugadores del B vayan entrando pero tampoco se puede escapar que tener en cuenta la exigencia que tenemos nosotros no podemos jugar con cuatro defensas de que están jugando en Segunda B en Primera División y en Champions

Voz 16 12:58 no quiere demagogias gallego y para mañana entran Schumi Miranda precisamente del Barça B en la convocatoria vuelve también Nelson Haedo y los que no han entrado finalmente son Sergi Roberto y mal com

Voz 0919 13:08 vamos a preguntar también por el Celta Paula Montes que está en mitad de la tabla no se sabe si iba a ir hacia arriba o hacia abajo buenas tardes

Voz 1694 13:14 qué tal Gallego buenas tardes pues no prevé demasiados cambios Miguel Cardoso para el Camp Nou tiene la única baja por sanción de yuca que cubrirá Roberto más han fuera de la convocatoria una jornada más han quedado nadó ya Roncaglia en remojo de Alonzo Gee otro de los cambios que duda y que podría efectuar el técnico portugués estaría en el centro del campo tanto entrada a lo vodka que se recuperaba la semana pasada o a Fran Beltrán los ligues buscan como ya hicieron el año pasado puntuar en el Camp Nou

Voz 0919 13:40 y un rápido repaso también a las novedades de otros dos partidos de mañana a la una en el Villamarín Betis Éibar Manolo Aguilar buenas tardes hola qué tal Gallego

Voz 17 13:50 el gran ambiente con algunas bajas en el Betis júnior guardado que estaba lesionado ha dejado fuera Quique Setién a Sergio León Yvo de voz Icon una nota que ya la puesto Setién al año

Voz 0919 13:59 he dicho

Voz 0501 14:03 así cada cual viendo las cosas con perspectiva eh yo recuerdo cómo estaba el Betis cuando llevábamos nosotros y le veo ahora ha sido Esteban pero

Voz 17 14:17 le pones es de un diez Alves por su parte Mendilíbar asegura que les va a dejar el balón al Betis que por eso no tiene problemas que no va a hacer muchos cambios

Voz 13 14:25 Miquel hace falta ganar porque no lo hace desde la

Voz 17 14:27 Victoria frente al Madrid

Voz 0919 14:29 hombre un diez nueve y medio no hubiera estado mal pero un diez diez está matriculado honor pero bueno es Quique Setién y en San Mamés Athletic de Bilbao hay adalid novedades Diego González hola hola

Voz 18 14:42 pues otra final más ya llevo para el Athletic así va a ser hasta que consiga salir del lío en el que está Garitano no va a hacer muchos cambios en el once quizá el entrada ese posiblemente

Voz 0919 14:50 unir repita del banquillo el conjunto rojiblanco

Voz 18 14:53 salir mañana el descenso por lo menos hasta que el Villareal juegue ese partido aplazado de esta jornada Garitano lo tiene que

Voz 14 14:58 pero ni antes deberíamos de estar nerviosos ni ahora debemos de estar tranquilos porque la situación es muy difícil tenemos que jugar siendo conscientes de de que tenemos que estar tranquilos para jugar pero también responsabiliza a dos de que sumando puntos

Voz 18 15:13 el Valladolid de Sergio González viaja a Bilbao con diecinueve jugadores haciendo un gran arranque a domicilio posiblemente repita once puede caber una novedad la entrada de Borja por delante de los dos centrales el partido lo va a pitar Sánchez Martínez

Voz 0919 15:24 el gracias Diego vamos al fútbol en directo cómo está ese Girona Getafe vaya paradón que ha hecho por cierto el portero del Geta Dani

Voz 1269 15:33 para Soria al remate de Bernardo que también ha hecho un buen remate de cabeza un buen giro con el cuello del defensa colombiano Soria como digo sigue salvando al Getafe aquí en Montilivi se va animando el partido poco a poco minuto sesenta Girona cero Getafe cero

Voz 0919 15:47 en catorce minutos comienza en Anoeta del Real Sociedad Alavés vasco Roberto Ramajo hola qué tal Gallego

Voz 18 15:53 buenas estamos Daniel sí porque estaba aquí en medio de la chistorra y la sidra hoy es el día de Santo Tomás aquí en Donosti en Guipúzcoa un día muy clásico y aquí fuera nosotros no hemos podido comer mucho pero se están poniendo tibio los seguidores de la Real Sociedad antes este derbi vasco frente al Alavés que llega con novedades en los onces de ambos conjuntos el arreón sería cuatro novedades importantes Llorente ya anunció Allariz tenemos todo disfruta al once inicial en el conjunto Baba zorro al once inicial entran sobrino Borja Bastón y Wakaso el choque arranca a las nueve de la noche el AVE si gana puede dormir en puestos de Champions la Real si pierde terminar el dos mil dieciocho con un punto de ventaja sobre el descenso

Voz 9 16:31 la chistorra con prudencia Roberto si la chistorra bien la sidra con prudencia

Voz 0919 16:38 en Segunda División a punto de terminar el Tenerife Granada con gol

Voz 1371 16:42 mareos Coll dos del Tenerife acababa de marcar el conjunto blanquiazul lo ha hecho yo en el tiempo de prolongación veníamos contando que estaba sufriendo otra nada estaba sufriendo el líder que se va a dejar dos puntos en el tiempo de prolongación cuatro había prolongado el árbitro de la contienda que el segundo de estos minutos ha marcado el colombiano yo aunque pone el empate ya hace justicia Tenerife uno Granada uno

Voz 0919 17:03 y atención que tenemos gol también en Girona Dani

Voz 19 17:07 Miguel Ángel la puso

Voz 1269 17:10 Antunes en el área pequeña Ángel deprisa

Voz 19 17:12 era asco del interior la puso lo mejor de

Voz 1269 17:15 es que no pudo hacer nada se adelanta el Getafe Montilivi yo cero Getafe uno

Voz 0919 17:20 así que ganar Getafe en Girona empata el Tenerife con El Granada dentro de unos minutitos también se jugó otro partido de Segunda división entre el Mallorca y el Nàstic vamos a ver el ambiente Pedro Morla hola

Voz 20 17:31 qué tal muy buenas pues el Real Mallorca busca a partir de las nueve cerrar el año con una victoria tras dos derrotas seguidas contra Málaga y Sporting de Gijón se enfrenta a un Nástic de Tarragona colista de la categoría con trece puntos pero que ha visto como desde la llegada de Enrique Monreal al banquillo ha mejorado sus estadísticas esto quién cumple su segundo partido fuera del banquillo por sanción será el entrenador del Real Mallorca Vicente Moreno que lo verá desde la grada por cierto el Nàstic nunca ha ganado en Palma

Voz 0919 17:59 y en esta segunda división seguimos pendientes

Voz 15 18:01 del Reus que juega

Voz 0919 18:04 el domingo a las doce con Osasuna ya saber los jugadores no cobran han denunciado al club corre riesgo de desaparecer pero es que yo el Reche lo último es que ha dimitido el presidente buenas tardes

Voz 1296 18:16 buenas tardes hace tan sólo unos minutos el presidente del club de fútbol Reus Xavi ha anunciado su dimisión ya ha renunciado en un momento en el que el club pende de un hilo y ha argumentado su decisión en las amenazas e insultos que dice haber recibido él y su familia durante estas últimas semanas en la misiva a la que ha comunicado su decisión de hasta Reed también confirma que la estabilidad y continuidad económica del club está garantizada hay que recordar que no es la primera vez que la Starr y presenta su dimisión ya que en junio de dos mil nueve abandonó el club tras cinco años al frente de él sólo tres años después el treinta de octubre de dos mil doce El hasta ahora presidente de la entidad regresó al cargo

Voz 0919 20:53 sesenta y cuatro de partido Girona cero Getafe uno vaya partido vaya tres puntos que se puede llevar el equipo de Bordalás ya ha terminado en segunda división el Tenerife uno Granada uno y en fútbol internacional Paco Hernández que tenemos destacado este fin de semana buenas tardes qué tal

Voz 26 21:10 a Gallego buenas tardes pues tenemos en marcha un partido en la Bundesliga está jugando el primero contra segundo es decir el Borussia Dortmund ante el Borussia Monchengladbach de momento estamos en el minuto veintiuno de partido con empate a cero Un resultado que quiere aprovechar el Bayern de Múnich mañana juega el conjunto de Munich a partir de las seis y media de la tarde ante el Eintracht en nada en apenas eh ocho minutos y medio va a comenzar en la Premier el partido el líder el partido el Liverpool el conjunto el club que necesita ganar para terminar la jornada líder ante el Wolves mañana turno para el City que busca un tropiezo el Liverpool para adelantarles y gana ante el pagas a partir de las cuatro le adelantaría porque sólo hay un puntito de diferencia también mañana debuta en la Premier Haider en el banquillo del Manchester United tras la salida de José Mourinho

Voz 0919 21:53 lo ha hecho pongáis no va a ser lo mismo ahora cuando hablemos de la Premier hablar de Solskjaer y no hablar de Mourinho

Voz 26 21:59 como si se va a echar de menos a Mourinho el el que le gusta Mourinho va a echar de menos seguro juega partido le van a echar de menos los que no que no lo bueno pues a partir de las seis y media va a debutar Javier ante el Cardin también otro buen partido a partir de las cuatro de la tarde

Voz 15 22:12 de entre el Chelsea y el Lester en la seria

Voz 26 22:15 Italia se va a jugar todo mañana sábado toda la jornada

Voz 1284 22:17 antes de las Navidades a las ocho y media el gran partido de la foto

Voz 26 22:20 entre el Juventus y la Roma entre la Juventus y la Roma también buenos partidos Milan Fiorentina aquí llevo Inter y Napoli espalda eso sí

Voz 0919 22:28 María de baloncesto el Real Madrid está jugando en Alemania con el Bayern de Munich al descanso el equipo de Pablo Laso gana cómodamente Bayern XXXI Real Madrid cuarenta y seis repaso por el momento de los blancos en la NBA Iván Álvarez buenas tardes Gallego buenas tardes que descubrirnos un día más con lo que está haciendo Luka Doncic porque a pesar de que su equipo ha perdido esta pasada madrugada su partido Habbo alto a ser estratosférico impropio de un chaval que lleva recordemos tres meses en la NBA

Voz 1284 23:01 estoy tan claro de Luka Doncic gallego están a alucinando totalmente en Estados Unidos parece que lleva toda la vida jugando en la mejor liga del mundo pero como bien dices sólo tiene diecinueve añitos y acaba de llegar a la NBA anoche batió su récord de anotación treinta y dos puntos y es una cifra espectacular porque se ha convertido en el segundo jugador menor de veinte años en conseguirlo el primero gallego no sé si te suena Xunta Lebron James

Voz 0919 23:21 de lo hizo en el año dos mil tres números del Ebro

Voz 1284 23:24 espectacular treinta y dos puntos cuatro rebotes cinco asistencias y cuatro robos de Wonder voy que no fueron suficientes eso sí para que ganasen los Mavericks que perdieron ciento veinticinco ciento veintiuno contra los Clippers de anoche también destacamos la victoria de los Heat ciento uno noventa y nueve contra los Rockets brillaron en defensa los de Miami que evitaron el tiro sobre la bocina de jardín vejar de en perdón fin a la racha de cinco triunfos consecutivos de la franquicia de Houston que además pierde a Chris Paul por una lesión muscular y para esta noche duelos interesantes en el este a la una Charlotte contra Detroit Billy contra Calderón y a las dos Boston con Amigó quilla en el oeste a las cuatro y media los Lakers contra los Félix o lo que es lo mismo Lebron James contra la

Voz 0919 24:01 gracias vamos a ver si el Girona intenta osea cerca hacia el empate del Getafe está ganando cero uno Dani Torrente

Voz 1269 24:09 de momento vale el gol de Ángel estamos en el sesenta y ocho El Girona que se ha dormido después de recibir gol el Getafe que parece que va mejorando poco a poco vaya tripleta que están haciendo Ángela Molina ir Jaime Mata en ataque que por cierto Ángels se rumoreaba que iba a venir a a Girona en a sus viendo a Portu y al final ha sido que ha marcado este gol vale como digo el gol de Ángel cero uno en el sesenta y ocho

Voz 0919 24:37 Marcos Granados y Juan Carlos Ingelmo están ya de Navidad qué hace aquí suene mi voz la de los compañeros la música los efectos contestador Ingelmo Toni López algún otro titular de este viernes

Voz 1284 25:07 lo primero gallego recordar que han desde que el Madrid se juega el Mundial de Clubes River Plate se juega mucha parte de su prestigio porque a las dos y media hora española se jugó el tercer y cuarto puesto de ese Mundial de clubes entre River y mal el japonés como no gane River al que así se puede liar muy gorda en Buenos Aires en la Copa del Rey de balonmano clasificado la cuarta ronda al Benidorm tras eliminar al Agustiniana y está jugando ahora el Teucro contra el audio de Torrelavega está suspendido el parqué ahora mismo están los equipos en el colegio porque está en juego parado porque Sanz respaldado en cuatro minutos cinco veces los hábitos han dicho aquí por ahora vamos a secar la pista bien

Voz 0919 25:40 los hombre al peligroso jugar así así que por ahora reconoce

Voz 1284 25:43 en la ida ganó el Torrelavega el equipo de Segunda el Teucro en peligro en la Copa del Rey mañana se enfrentan vida soy el único Valladolid Valladolid que empataron en la ida y el Ángel Ximénez Puente Genil visita al Puerto II con tres goles de renta hay dos partidos para abrir la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga en fútbol sala están en juego cerca del descanso el Palma Futsal uno Zaragoza cero El Levante uno Valdepeñas uno

Voz 0919 26:11 bueno a las once y media va a llegar Yago de Vega en El Larguero donde os va a contar todo el resumen del día ese partido que está en juego Girona cero Getafe uno el que van a jugar dentro de nada la Real Sociedad Alavés el que ha terminado en segunda división Tenerife uno Granada uno y el que van a jugar luego el Mallorca y el Nàstic durante todo el fin de semana el fútbol en Carrusel deportivo y nosotros el lunes volvemos yo voy a trabajar el lunes en Nochebuena el lunes a las ocho y media poner la radio cuando estéis seguramente en casa preparando la pena o pues a lo mejor toca trabajar bueno pues el lunes Nochebuena ocho y media aquí estaremos buen fin de semana todo se te dices muchas gracias por escucharme

