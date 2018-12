Tres en Uno: la ciudad sin límites (25/12/18)

Voz 1 00:00 sí

hola qué tal cómo están bienvenidos a una nueva edición de tres en uno el programa de la Cadena SER que no intenta tapar agujeros bajo la lluvia sólo trata de contestar algunas preguntas en este inicio de milenio las polis griegas fueron sustituidas por los estados nación y así hasta nuestros días prácticamente sin embargo el hecho de que la población humana tienda a concentrarse de nuevo en los núcleos urbanos Un fenómeno que se va a acentuar durante este siglo XXI la sitúa en el centro de la reflexión sobre cómo serán las sociedades del futuro la intensidad del debate sobre la movilidad la exclusión social la actividad económica la interconexión en redes y la manera de participar de los ciudadanos en la toma de decisiones las convierten en un elemento de transformación social y político de ello hablaremos en la primera parte de este tres en uno dedicado a la ciudad él hace una charlaremos con una pareja que ha puesto en marcha un hermoso proyecto repertorio las iniciativas ciudadanas que están surgiendo lugares tan dispares como Medellín nos Hanoi para transformarlas y mejorar la convivencia el proyecto se llama hacia la ciudad humana uno de los grandes problemas que nos encontramos en las ciudades españolas es el alojamiento su carestía y la precariedad de salarios han restringido el acceso a una vivienda no sólo en España sino también en toda Europa hemos hablado de la tercera parte con el presidente de la Federación de vivienda pública esto es tres en uno hablamos de la ciudad empezamos

Voz 5 03:00 mi forma de verlo es que es ese lugar donde interaccionan y por eso es tan relevante hoy en día interaccionan las cosas con mayor intensidad es decir interaccionan los sujetos las personas interaccionan los objetos interaccionan las infraestructuras que que viene a la ciudad y las infraestructuras no todas nacen aquí la electricidad viene de lejos el agua viene de otro lado y en este punto es donde digamos se hace como esta explosión de máxima intensidad que como las ciudades están además cogiendo más tamaño más habitantes se hacen más relevantes en eso pero no porque sean más bonita ni más fea sino porque en realidad la interacción con lo cual también los conflictos

Voz 1108 03:43 este es el análisis que sobre la complejidad de la ciudad la moderna tiene el arquitecto urbanista Mauro Gil Fournier hemos hablado con él para entender la actual complejidad de la ciudad con otros tres invitados ensuciar González también arquitecta pero sobre todo activista política en materia de urbanismo con Guillermo a cero miembro fundador del colectivo paisaje transversal con alguien que toma decisiones Jose Manuel Calvo Del Olmo miembro del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid por ahora Madrid delegado del Área de Gobierno de desarrollo urbano sostenible este es el resultado de sus testimonios cruzados

Voz 5 04:28 la ciudad es relevante porque en realidad hay algo que que es todavía más relevante que tendría que ver con la concepción que tenemos hoy de lo que llamamos lo urbano no lo urbano es algo que se define más allá si está en la ciudad que está en el campo etcétera etcétera no la ciudad interesante porque las redes que conforman lo urbano digamos adquieren mucha más intensidad en la ciudad esto significa que tiene que ver con redes de capital redes financieras etcétera no es decir la ciudad es muy difícil para mí hoy verlo como un objeto casi que puedes tocar que puedes medir que puedes decir que llega hasta aquí sus límites son muy difusos no es tan claro que podamos definir lo que es una ciudad

Voz 0835 05:08 bueno de hecho las ciudades están pensadas para ser es espacios catalizadores de transformaciones sea es un dispositivo en el espacio espacial pero que genera unas dinámicas unas masas críticas de personas de actividades que hacen que precisamente sin algún lugar es posible transformar paradigmas ese nació y lógicamente ahora estamos en un momento en lo que llaman la cuarta revolución industrial donde efectivamente también en la ciudad y ese amasijo de interacciones está aportando su singular manera de de catalizar y de aumentar el caos

Voz 6 05:44 bueno yo creo que de alguna manera en el siglo XXI las ciudades están sustituyendo a los Estados es igualmente en el siglo XX pues el Estado va cogiendo protagonismo va siendo el elemento digamos sobre el que se referencia el resto no de los pero los elementos construye una administración pero paradójicamente en el siglo XXI estamos volviendo a un modelo de las ciudades como son los grandes centros de concentración de población son aquellos lugares donde la ciudadanía se referencia la primera administración por ser local kosher más cercana pero también por ser la que el ciudadano tiene más su en su pensamiento no más presente y además las claro que son aquellos lugares donde se concentra la actividad humana que dice Naciones Unidas que es que en el año dos mil cincuenta el setenta por ciento de la población vivirá en ciudades proyecta que la población crecerá hasta los diez mil millones por tanto se duplicará la población urbana pasaremos de tres mil quinientos millones a siete mil millones de personas viviendo en ciudades claro esto convierte la ciudad en el gran polo de construcción social y por lo tanto en elemento digamos sobre el que la administración yo creo que va a ser

Voz 7 06:55 ya está adquiriendo en los últimos años una mayor relevancia no y yo creo que es interesante porque la ciudad eh ejemplifica tanto los grandes problemas como las de las grandes posibilidades de de para el futuro del en términos globales no al final las ciudades son los lugares en los que se van a jugar llegamos a algunos de los principales retos en primer lugar el reto ambiental no el reto de la adaptación la mitigación del cambio climático la transición hacia hacia una nueva economía que bien demente en el que evidentemente las ciudades van a tener un papel absolutamente esencial no por precisamente por esa acumulación por espacios de digamos de mayor consumo de recursos y también del impacto que suponen en términos del planetarios y por otro lado por la cuestión social no en las ciudades son los espacios de las grandes oportunidades pero al mismo tiempo son los espacios donde se acumulan las desigualdades los conflictos sociales los grandes retos digamos para

Voz 8 07:55 de alcanzar sociedades

Voz 7 07:58 más equitativa

Voz 4 08:02 no

Voz 7 08:04 venimos de una época de unas décadas anteriores en las que siempre hemos pensado a la ecología la sostenibilidad como un elemento digamos en contraposición de freno al desarrollo económico no

Voz 9 08:17 Guillermo acero cofundador del colectivo paisaje transversal

Voz 7 08:21 llegamos los problemas los conflictos derivados del uso de los recursos y la escasez de estos no solo la la economía y la ecología no son elementos contrapuestos sino que precisamente van de la mano no es decir estos F los efectos que puede tener el cambio climático los efectos que pueden tener los problemas de los recursos son evidentemente un freno para el desarrollo económico no precisamente estas nuevas líneas vinculadas a la economía verde a la economía circular Nos Joana a la necesidad digamos de entender la economía y la ecología como dos elementos que que en el futuro tendrán que ir necesariamente de la mano no

Voz 0835 08:55 bueno de nuevo depende del paradigma si paradigma de esa de las ciudades tiene que ver con la con realmente ser lugares de buena calidad de vida entonces el objetivo ecológico de la ciudad va unido la economía se ajustará a que eso sea imposible si está hemos en un modelo económico que tiene que sólo aspira el crecimiento por él mismo sin tener en cuenta las limitaciones de toda vida humana en nuestro planeta entonces no aquí está el gran reto

Voz 5 09:25 a mí esta cuestión como de la sostenibilidad la economía o la sostenibilidad la innovación no me parece suficiente porque tendría que ver con que yo creo que hay grandes cuestiones que están ahora mismo en el debate por lo menos de esta ciudad tendría que ver por ejemplo con los feminismo no tendría que ver con la cuestión ecológica para mí tendría que ver con una ciudadanía activa de alguna forma una ciudadanía afectiva

Voz 9 09:51 Mauro Gil Fournier arquitecto y coordinador de vivero de iniciativas ciudadanas

Voz 5 09:56 si estos tres procesos no un poco de la mano ningún cambio va a suceder realmente es muy difícil que con los mismos estándares de cosas con las mismas activas

Voz 10 10:05 dudes eh políticas

Voz 5 10:08 tecnocrático etcétera sucedan cambió digamos real no

Voz 6 10:13 lo serán solamente si apuestan por modelos de de desarrollo de crecimiento sostenibles cuáles son esos modelos aquellos que no pasen por seguir ocupando territorio pues seguir construyendo grandes infraestructuras sabemos que ese modelo está agotado la propia ciudad de Madrid pensamos que va a crecer en población desde luego no puede crecer en extensión ni en ni en huella mucho más de lo que ya crecido lo obliga porque no hay ni siquiera recursos para construir las líneas de metro que serían necesarias las infraestructuras que serían necesarias las carreteras no sólo construirlas sino después conservarlas y mantenerlas que es uno de los grandes elementos que hacen sostenible hoy sostenible una ciudad vamos a seguir creciendo en población sí de la manera en la que esa población se organice saldrá el resultado de una ciudad es sostenible

Voz 8 11:02 o estará digamos abocada al fracaso de su modelo urbanas

Voz 11 11:08 una ciudad hoy sí

Voz 0835 11:10 hará hoy ya no tiene sentido como ciudad precisamente la ciudad es el origen es un lugar donde todo el mundo llega por primera vez todos hemos llegado por primera vez a una ciudad

Voz 9 11:22 Itziar González urbanista y activista política en cuestiones de participación y cooperación ciudadana

Voz 0835 11:29 es una ciudad no tiene la capacidad de acoger a mi modo de ver ya no es una cinta ya será un espacio exclusivo espacio identitario un espacio que ya tenía otras o un negocio de alguna manera si la condición de de accesibilidad la apertura de acoger es están ADN donación

Voz 7 11:50 en esta cuestión de las ciudades más inclusiva es las ciudades más incluyente Se ha trabajado desde diferentes vías que hoy por hoy empiezan yo creo a a converger también no aquí está la cuestión por ejemplo de la perspectiva de género como un elemento absolutamente esencial también la perspectiva como decías tú de la población mayor el envejecimiento activo la lucha contra las situaciones de soledad o de vulnerabilidad de las personas eh mayores que viven solas de la infancia también un elemento absolutamente esencial es decir cómo viven los niños las niñas la ciudad e las ciudades están adaptadas digamos para sus necesidades para las necesidades de juego para las necesidades de Herrera de relación con otras eh con otros pares es decir son diferentes perspectivas vinculadas digamos a colectivos que quizá de una tradicionalmente en el urbanismo tradicional han estado eh Un tanto excluidos no porque la ciudad se ha pensado para el hombre blanco de clase media de entre treinta y cinco y cincuenta y cinco años no en la Liga nos damos cuenta de que las sociedades mucho más diversa de que la sociedad es mucho más compleja que las necesidades son acordes no está complejidad al no

Voz 5 13:03 yo creo que la ciudad al igual que hablamos de otras cosas tenemos como segmentar la no tenemos como los aspectos sociales o los aspectos económicos los aspectos culturales los aspectos más pormenorizado no infraestructura les da la movilidad de la energía etcétera y en realidad tenemos que empezar a pensar en las continuidades que serán de todos estes estos aspectos estos temas con lo cual no es tanto nacida como de capas sino una ciudad donde estos procesos están como ensamblados no es decir se componen de una manera más fuerte esto es lo que tiene que decir es que la toma de decisiones que tenemos quedan en la ciudad desde luego necesita ser más participada pero no en el sentido de preguntar a otros como quieres el asunto sino que la toma de decisiones misma tenga otro nivel de complejidad porque hay por ejemplo pensaba en esta pregunta nosotros votamos no a representantes municipales pero hay decisiones urbanas que me pareciendo en calado tan tan grande que no tengo tan claro el mismo representante pueda tomar ese tipo de decisiones no entonces como complejidad vamos un poco para hacer lo más interesante desde luego que no se excluyente procesos donde la toma de decisiones es más compleja no

Voz 7 14:12 hay que trabajarlo desde la participación como dices tú más próxima digamos al a la ciudadanía no la la el el que las personas se impliquen sobre las necesidades de su barrio sobre cómo se diseñan los espacios públicos sobre cómo funcionan los lugares de su día a día pero también eh precisamente en esta necesidad digamos de toma de conciencia sobre un nuevo paradigma ecológico y sobre los retos ambientales es necesario también que hagamos un ejercicio de pedagogía no sobre la propia ciudadanía para modificar au intervenir sobre determinados hábitos como pueden ser los hábitos de movilidad

Voz 8 14:44 es absolutamente tiene que estar informado

Voz 6 14:48 tiene que tener la posibilidad de intervenir en la medida de sus posibilidades y en la medida de no

Voz 8 14:53 que esté dispuesto a a intervenir

Voz 6 14:56 nosotros hemos abierto procesos te discusión colectiva presenciales por un procedimiento que ya existía en el Ayuntamiento de Vic cuatro que la audiencia pública pero que nunca se aplicó hasta nuestra llegada han discutido por ejemplo todo lo grandes planes urbanísticos sean discutido con este modelo clamó Calderón los desarrollado el sureste la Operación Chamartín etcétera Todos por el procedimiento de audiencia publica que es convocar presencialmente a todos aquellos afectados e interesados en el tema

Voz 9 15:24 José Manuel Calvo Del Olmo

Voz 12 15:26 concejal del Ayuntamiento de Madrid delegado del Área de Gobierno de de

Voz 9 15:29 desarrollo urbano sostenible

Voz 6 15:32 pero hay otra serie de personas la mayoría que no están dispuestos a participar de esa forma pero si están dispuestos por ejemplo a entrar en una página web implementar un proyecto votar una serie de proyectos que les parezcan interesantes para su barrio también quedando consejos territoriales donde o foros locales donde la gente puede llegar puede proponer puede intervenir puede discutir puede informarse

Voz 7 15:55 creo que es absolutamente esencial esa toma de de conciencia porque vivimos el espacio público como un lugar ajeno digamos que que gestionado por unas administraciones que bueno tradicionalmente tampoco nos han escuchado demasiado con lo cual parece que no tenemos mucha capacidad de incidencia sobre él idealmente el ejercicio de que las personas vayan tomando conciencia de cómo esos espacios públicos pueden ser mejores son un elemento absolutamente esencial y al final el digamos la calidad de los espacios urbanos son creo que todos podemos tener una experiencia muy directa en eso son un indicador absolutamente claro también del nivel de calidad de la calidad de vida o el desarrollo de las sociedades que los habitan claro

Voz 0835 16:34 ahí está para mi gran reto de la ciudad es vamos a darnos cuenta para qué servía el espacio común de las calles hila el objetivo de una calle tiene que ver mucho con el vínculo y el conocimiento y reconocimiento de las personas la calles un dispositivo absolutamente político que hace que uno se sienta entre otros y con otros entonces es muy importante entender que la calle tiene que puede pasar todo el que puede pasar un mandado un coche o una ambulancia como patinete con una persona que va en silla de ruedas como niños ese es el gran reto nuestro espacio público tiene que permitir todo eso es evidentemente un espacio de negociación de equilibrio si no hay unas políticas que reconozcan todos los agentes pacten sus momentos y su utilización es eso será siempre del más fuerte in en ese sentido yo creo que la administración pública la por detrás como tú apuntabas no de unas iniciativas privadas que a través de las concesiones posa acceden a poder utilizar la calle de una forma privativa

Voz 5 17:37 yo en este caso soy muy heterodoxo yo creo que

Voz 6 17:39 si hay un servicio necesario que se pueda proveer de manera eficaz de manera eficiente y asequible para la ciudadanía por parte de la iniciativa privada no tengo ningún inconveniente que se haga creo que tendría poco sentido que existiera una empresa municipal de coches

Voz 13 17:54 son partidos

Voz 5 17:55 bueno yo creo que no es tan fácil yo creo que el asunto tiene que ver en cómo se componen soluciones que en realidad son complejas para la movilidad no el no tema en concreto de la movilidad a parte del tema de la bicicleta porque es interesante una bicicleta es interesante porque puede retirar un vehículo privado y contaminante de la ciudad del centro urbano no para mí es uno de los motivos es el siguiente es que es más saludable etcétera etcétera nosotros la pregunta

Voz 8 18:20 es como de es carbonizados la movilidad en los

Voz 5 18:25 centros de las ciudades y también en los lugares que no son tan céntricos no con lo cual el análisis no puede ser generalista que sería un análisis como desde la infraestructura no esta cuestión de no caben los coches pues ponemos más carriles sino que es más personalizado entonces llevamos tiempo diciendo esto Joy se está experimentando ya no como es la movilidad por ejemplo al trabajo de los grandes centros no en Alcobendas por ejemplo Telefónica etcétera Esto no es sólo que se mire desde fuera sino que esos lugares de trabajo tienen que hacer sus propios talleres y tienen que experimentar cómo es la movilidad como se pueden agrupar las personas como reducen vehículos para ir allí lo mismo los hospitales en los centros por ejemplo infantiles no por las mañanas Osaka son cuestiones como muy muy específicas que en realidad hay que abordar después el sistema de composición de que yo mismo en un mismo día

Voz 12 19:15 no puedo ir andando poder en una bicicleta poco cenizo

Voz 5 19:17 sin poder coger un coche como se compone esa habilidad como somos más conscientes no yo creo que hay que atajar una cosa que es algo que los franceses denominan tiene una palabra para esto que se llama auto saliste te lo que quiere decir es como una persona sola

Voz 14 19:33 el coche humano

Voz 0835 19:40 te da dependerá de la capacidad de la masa crítica de ciudadanos activos y comprometidos con el bien común es decir eso es igual si tú consigues que haya suficiente en proporción una relación entre la magnitud de la ciudad y la cantidad de personas capaces de luchar

Voz 15 19:58 por el interés general

Voz 0835 20:00 la ciudad en sí es un bien común que necesita de una comunidad que lo defienden por tanto depende de la masa critica de personas huevo lo mismo perdóname la existencia colectiva politizadas para fiscalizar las políticas que se hagan en relación a la movilidad vivienda a la salud por tanto la lo más que cantidades es cantidad relación entre la magnitud de de de la ciudad

Voz 12 20:26 cantidad de masa crítica después más comprometidas

Voz 5 20:28 Zidane no se componen y se construye fuera

Voz 12 20:31 de lo social y lo político desde luego los socialistas

Voz 5 20:34 político no se construye fuera de la construcción de la ciudad es entender que las dos o las tres cosas que queramos nombrar crecen juntas componen juntas es bastante importante que puede parecer una obviedad es decir los procesos por ejemplo que estaban viviendo el café de París hace hace años tendría que ver con todos los suburbios y como sea había la inmigración que había llegado como estaba manejando la ciudad donde se ponía cómo se construyen estos guetos etcétera no hoy en día es diferente pero lo que sí que creo es que tiene que ver con una mezcla a la pregunta digamos más política pero que es una pregunta de Ciudad también con esta idea de la precariedad asociada también a los miedos no sea precariedad miedo sabemos cómo funcionan

Voz 6 21:20 la alternativa es que todas las personas que se sientan abandonadas por parte de la Administración para buscar soluciones fáciles pero equivocadas pero primero apostarán por esa solución entre comillas y cuando cómo y cuándo se vea el fracaso de esas soluciones que plantean cuestiones como cierre de fronteras como nosotros primero no que son soluciones fáciles pero equivocadas como digo hasta que no se fracaso esas políticas hay mucha gente que se puede quedar en el camino la responsabilidad de los gobiernos progresistas cuál es responsabilidad de los gobiernos progresistas es desarrollar políticas públicas eficaces que reduzcan la desigualdad social y territorial había desgraciadamente está muy presente en nuestras sociedades y en nuestra ciudad en particular

Voz 1108 22:10 la música de Wynton Marsalis y su septeto en este City beat nos hace viajar en el tiempo a las ciudades de hace un siglo en las que el vehículo hacía su aparición una ciudad que se va a ir quedando atrás por la transición ecológica y por el propio impulso de los ciudadanos como hemos escuchado en unos instantes hablamos de los proyectos que algunos de ellos llevan acabo para mejorar el lugar común en el que conviven

Voz 17 22:39 en la Cadena Ser tres

Voz 1108 22:45 un colectivo musical de una canción un barrio de Toulouse todo ello acabó en el Ayuntamiento como un movimiento

Voz 4 22:52 en semis

Voz 18 23:14 B

Voz 1108 23:25 tú a localmente para cambiar globalmente el mantra que acompañó al proceso de globalización para actuar sobre las fallas de un desarrollo económico planetario se manifiesta en numerosas iniciativas ciudadanas a lo largo del planeta en el caso de las ciudades para superar esos problemas urbanos cotidianos Paula García y Fernando Casado decidieron hace unos años dedicarse a repertorio esas iniciativas en el proyecto hacia la ciudad humana estamos con estos dos viajeros ahora temporalmente supongo instalados en Barcelona Paula Fernando qué tal cómo estáis

Voz 10 23:59 muy bien muy bien gracias

Voz 1108 24:00 oye porqué abandonar vuestras actividades profesionales para dedicarlos a este proyecto tan singular

Voz 10 24:06 nosotros trabajamos en cooperación al desarrollo en temas de de negocios exclusivos pues día viajamos mucho menos preguntábamos cuál sería la ciudad ideal para vivir no al final vimos que la respuesta era tan amplia y las ciudades se el análisis de las a tan importante que decidir los que la única manera de resolver la era dejar el trabajo un tiempo íbamos a a observar y a escuchar lo que nos en las ciudades porque todo los ránkings todos los estudios académicos no nos transmitían esas preguntas que teníamos nueve cuál es el componente humano que que existe en todas las ciudades

Voz 1108 24:42 de Paula he leído que trabajaba no trabajaba en el Banco Mundial ahí supongo que tendría es manejaba hay muchísimos informe de lo que era el aspecto macroeconómico de esa globalización pero no los repercusiones digamos a nivel local

Voz 0394 24:55 sí correcto de hecho fue una apuesta este proyecto porque yo renuncié a mi a mi plaza del Banco Mundial estará en Washington y ahí nos fuimos de trotamundos durante un año y medio a nivel de de lo que iba hacia el pleno en el trabajo es sí que hacíamos mucho seguimiento de indicadores sobre creación de empresas temas de acceso a la electricidad como abrir una cuenta bancaria pero el aspecto así más más loca lo más humano no no se trataba ayer algo que nos genera mucha curiosidad

Voz 1108 25:26 el objetivo es el comprendido bien es documentar ciento una iniciativas en ese proyecto hace la ciudad humana lo ha llamado entre ellas algunas tan curiosas como la de un enmascarado que lucha en las calles de Ciudad de México en favor del peatón

Voz 0481 25:40 yo soy peatón atónito soy luchador defensor de los peatones en la ciudad de mi mi vestuario está inspirado en la lucha libre mexicana empecé como un activista de la movilidad sustentable y noté que no existían grupos peatonales entonces con unos amigos hizo el primer grupo peatonal activista del país a ese es nuestro objetivo nuestra visión nuestra misión

Voz 1108 26:02 este es el peatón se presenta en un vídeo que habéis colgado en esa página web que invitamos a todos nuestros oyentes

Voz 19 26:07 es a disfrutar a explorar

Voz 1108 26:10 eh qué es lo que recordar de este peatón y todo este enmascarado que lucha en las calles de Ciudad de México en favor de los peatones es la más divertida de las experiencias con la que os habéis encontrado podemos decir

Voz 0394 26:22 bueno la verdad que peatón seré recuerda con mucho cariño y con una sonrisa en la boca porque es un personaje entrañable Iggy probablemente sea una de las iniciativas más divertidas e se viste de de Guerrero mexicano con un con un disfraz que le ha hecho que la cosa iba a mano su abuela de manera espontánea con un amigo como un activismo espontáneo empezó a a parar los coches en la ciudad vestido de guerrero mexicano ya subirse en los coches y con un como con grafiti blanco a pintar pasos de cebra donde no existían es una manera de hacer eh muy didáctica de cambiar las normas porque incluso los los los coches ese lo toman a broma lo interesante es que esta iniciativa ha inspirado a a personas en otras partes de de América Latina como en Colombia

Voz 0008 27:07 no hay hay todo una una armada de

Voz 0394 27:10 de personas que se disfrazan de guerreros de superhéroes héroes están saliendo a las calles a hacer lo mismo que hace atónito

Voz 1108 27:16 son los superhéroes de barrio no que cantaba a Kiko Veneno

Voz 0008 27:19 claro que decir pero bueno entre los que más nos han impreso

Voz 1108 27:21 nada de haber toreado en esa página web de momento esta otra iniciativa que se llama citas que convirtió un vertedero de un barrio de bajos ingresos de Bogotá en una huerta orgánica urbana para promover la soberanía alimentaria entre comunidades

Voz 20 27:37 pocos recursos sueco de Mall los residuos orgánicos heces en potenciar porque hay Camus carabinero no regala el circo el de caballo lo enriquece hemos con el pasto que cortan aquí al frente que suba para la basura conseguimos a serrín que es otra basura también que que los carpinteros vota es tenemos seis tipos de tierra viene esa tierra enseñamos a sembrar lo que yo hago acá entonces estoy multiplicando en otras casas con otra gente que quiera tener alimentos

Voz 1108 28:03 también os parece de las más impresionantes de las que recordar

Voz 10 28:06 pero bueno yo yo yo a todas recuerda todas con mucho cariño e es interesante precisamente porque este personaje pues es una mujer que fue víctima de la violencia llegó llegó a Bogotá es como como refugiada interna por el conflicto y es un claro ejemplo de pues como una una historia muy dura que tuvo de supervivencia y urbanas sin sin derecho a vivienda etcétera en P a crear todo un conocimiento de sobrevivencia sobre cómo recuperar parte del vertedero y empezó a plantar hasta el punto que ahora es toda una referencia en el caso de que vienen líderes indígenas de otros países a su centro

Voz 0008 28:50 sí

Voz 10 28:50 a ver cómo recupera semillas ya hay todo un tema de Intercambio de Semillas y está creando paredes en torno a a las las favelas en las zonas así de asentamientos urbanos para que sean para paredes alimentarias y donde he aumente la nutrición de de las poblaciones de bajos ingresos no sea es una historia es es muy interesante hemos este replicada muchos lados no como el espacio público sobre todo de las zonas de bajos ingresos empiezan a convertir en en en huertos urbanos en zonas de nutrición y como a través de la innovación e sobre todo es en estos ámbitos de pobreza que es la la mayor fuente de innovación y de creación que puede haber busca soluciones que que mezclan la nutrición y la sostenibilidad y la recuperación del espacio público para para proponer esto no sé que es un modelo muy interesante

Voz 1108 29:42 hay otra que recordemos especialmente por por otros motivos con la experiencia incluso personal porque este proyecto lleva mucho de vosotros mismos no

Voz 0394 29:51 sí bueno yo recuerdo en estuvimos en en Vietnam informamos una iniciativa que se llamaba Coto Foundation que trabaja para en poder y reintegrar a los jóvenes en riesgo de exclusión

Voz 8 30:02 social en Hanoi Hanói Saigón

Voz 21 30:14 es no hay que ser más está a colocarlos salvo que se hacen son claves quien le de una aparente que es depués de que me quite falsas va a

Voz 8 30:34 o hay guanche hacerme City interesantes e intentar a personas que viven sobretodo

Voz 0394 30:47 años que viven en la calle que son huérfanos que son víctimas de abusos de tráfico los integran en un programa de dos años en los que les enseñan a a cocinar les enseñan a e inglés ir luego al cabo de estos dos años empiecen a trabajar en la fundación que tiene un restaurante mientras cuando vas este restaurante los cocineros los eh camareros el personal viene de de ese programa de formación es una manera de sacar a los niños de la calle

Voz 1108 31:12 qué os dice el concepto de acupuntura urbana ya no sé si vosotros mismos lo autoriza ese vuestro proyecto Éste es estos proyectos no que pinchan de alguna manera para solucionar problemas un poco para la cultura efectivamente

Voz 10 31:25 sí hombre es un concepto fundamental porque yo creo que todas las iniciativas que hemos apuntado son iniciativas pequeñas que en su origen empezaron de manera muy limitada casi todas son iniciativa con pocos recursos en su origen de hecho tienen ese concepto de acupuntura urbana no son intervenciones pequeñas que intentan demostrar que en un territorio concreto por lo general reducido pueden generar un impacto es interesante porque muchas estas iniciativas de de acupuntura urbana nacen a través de de movimientos de la ciudadanía de la de la sociedad civil cubriendo responsabilidades que deberían ser de la de la autoridad pública de las de las municipios no en el caso de acupuntura urbana cuando ven que el efecto positivo se va escalando ISE va aumentando el impacto hasta caer a caer casi siendo de dominio público como una intervención pública con la política pública no

Voz 1108 32:18 la sostenibilidad de la ciudad que se buscaba digamos con esa planificación con esa gestión a la que te referías de la ciudad de alguna Balears está viendo ya un poco superado no los los urbanistas están ya pensando más bien en lo que ahora se denomina la ciudad inclusiva no que no solamente sea sostenible del punto de vista económico ecológico de la movilidad sino que además lucha contra la exclusión a la propia ciudad ese concepto creéis vosotros que siga está avanzando

Voz 10 32:44 sí totalmente a ver yo creo que el el concepto ciudad en los últimos años ha tenido un auge enorme nosotros empezamos con este proyecto en el dos mil catorce que ya empezaba a sonar mucho en la agenda global eh ya luego el dieciséis cuando en Quito se plantea la nueva agenda urbana todos estos conceptos el derecho a la ciudad de la ciudad inclusiva de la la participación ciudadana como una herramienta de gestión pública pues ya se pueden de manera muy transversal lo el mayor recurso que una ciudad tiene esos son sus ciudadanos y ciudadanas por lo tanto crear mecanismos con ellos para tomar decisiones de manera participativa y usar su talento eso novación para transformar la ciudad es esencial también te digo que hemos visto muchas cosas mucha teoría poca práctica nueve también en el concepto de ciudad inclusiva es fácil de poner de describe

Voz 5 33:37 no sé si de teorizar pero gestionaron

Voz 10 33:39 la participación ciudadana activa dinámica no no es fácil y hemos visto que en muchas ciudades al revés al intentar abrir los procesos se han visto saturadas se han estancado en maneras de gestión ya han creado más frustración debido a las expectativas falsas que en general no si yo a él

Voz 0394 33:56 no querría añadir no que también ante el auge de las Smart Cities no del componente tecnológico de la ciudad que todo Dot cada vez tiene que ser más eficiente a menos costoso ir más rápido pues también está surgiendo este nuevo mi movimiento de no sólo ciudades inteligentes pero no sólo tiene que ser inteligente la la la tecnología sino la política que hay detrás viene eso hay que implicar al ciudadano no entonces pensar en el ciudadano como usuario de los servicios públicos como principal beneficiario hace que también a nivel del diseño de políticas públicas se tengan cuenta esta visión de de para quién va dirigido no

Voz 10 34:35 que se producen una serie tensiones en esto

Voz 1108 34:37 nuevo planteamiento que estamos haciendo de la convivencia en las ciudades no era las ciudades de alguna manera aún unos lugares que iban expandiendo y algunas veces no sabían sus propios habitantes hacia donde iban no en realidad

Voz 10 34:50 claro yo creo que ese concepto hará pues se está hablando mucho porque al final la de la ciudad inteligente la inclusiva pero no se habla tanto de mi opinión de lo que es la la la dimensión adecuada de la ciudad y ahí es donde vemos que pues hay ciudades que con el crecimiento demográfico sobre todo en los países de bajos ingresos donde está creciendo más la población donde están creciendo más de hecho las ciudades que que poseía gana a mega polis enormes que no son

Voz 1108 35:19 no hables no son controlables yo creo que

Voz 10 35:21 como movimiento de de escala que también es interesante de potenciar más ciudades secundarias de buscar cuál es la hace la dimensión ideal para una ciudad realmente humana no

Voz 0394 35:32 sí luego Llop otro componente que creó importantes el tema de la juventud no hablando de de ciudad inclusiva si pensamos en en por ejemplo en África la la media de edad de la población está por debajo de los veinte años en muchos países de América Latina son treinta años por ejemplo en México hay ahí una de las iniciativas que era laboratorio para la ciudad eh lo que vimos es que intentaban incluir a los jóvenes en la formulación de retos urbanos en la identificación de retos urbanos y en la en el diseño de soluciones para ello por ejemplo han creado plataformas ciudadanas en la que se abren con

Voz 0008 36:10 cursos de ideas en la que cualquier ciudadano puede

Voz 0394 36:13 eh proponer una idea un proyecto una startup para decir mira esta es la solución que tengo a este problema urbano no de esa manera colectivamente se puede mejorar la ciudad

Voz 1108 36:23 una cosa que me ha llamado mucho la atención es que habéis viajado por América Latina África EEUU Canadá y Europa que pasa nos interesa Europa nosotros que va

Voz 10 36:34 bueno precisamente está bien que Gas eso porque hace poco le habló de junio de este año retomamos el viaje el proyecto el Prieto tuvo un parón entre entre el cual nació nuestro hijo sí es que desgracias iré hecho Rey iniciamos la la iniciativa en junio de este año que nos fuimos los dos con el nuevo componente del equipo recorrimos Europa hemos documentado once iniciativas nueva que todavía no está en la web cada empezaron a salir en las ciudades de Ámsterdam Berlín Dinamarca en Copenhague Malmö Estocolmo y Hamburgo lo que falta ahora es captarlo en España para para acabar ya el proyecto pero ahí también lloros estamos viendo también

Voz 1108 37:21 la cosa no

Voz 10 37:22 sí muchísimo muchísimo hoy de hecho la idea era hacer un viaje empezando por por Colombia porque teníamos mucho mucho interés en el movimiento de Mockus y como ellos han concebido el urbanismo en en retos de de las ciudades latinoamericanas el continente más urbanizado del mundo y hacer un ciclo que acabaría en Europa hiló acabaría en casa no que era para atraer esas soluciones y generar un debate activo aquí si luego también pensé

Voz 0394 37:50 vamos siempre hay una amiga norte sur de los países de desarrollados a los países en vías de desarrollo y pensamos vamos a empezar con ideas frescas con perspectivas nuevas empecemos por el sur y acabamos por el norte también para para enseñar que hay muchas cosas que aprender de de los países del sur hiló buena también de esta de este último periplo que comentaba Fernando por Europa es que hicimos este viaje en furgoneta de Barcelona Estocolmo e subimos y bajamos con el niño ir también fue interesante porque al tener un niño teníamos una visión también más amplia de lo que es una ciudad inclusiva y humana que era ese componente de las ciudades diseñadas para los niños en las familias y en este sentido fue bueno acabar en Europa porque países como es tocó como Suecia o Dinamarca están realmente pensados para los niños para el juego IU tienen espacios públicos ancho seguros con parques infantiles de madera que son estupendos bueno ha sido una buena manera de de cerrar el proyecto

Voz 1108 38:51 pues muchísimas gracias un proyecto hacia la ciudad humana un proyecto que que está vivo que sigue creciendo las diversifica e incluso tiene nuevas perspectivas para seguir avanzando porque no muchísimo las gracias a los responsables de este proyecto tan interesante Paula García y Fernando Casado por estar con nosotros aquí en la Cadena Ser muchas gracias

Voz 8 39:12 gracias a vosotros un saludo

Voz 2 39:14 ver héroes qué raro para el alcalde

Voz 22 40:09 en la SER tres en uno

Voz 23 40:16 Froome

Voz 1108 40:24 la escasez del alojamiento asequible en especial para los jóvenes está convirtiendo en uno de los principales factores de exclusión en las grandes ciudades españolas como Madrid y Barcelona actividad de los fondos de inversión desaprensivos y la proliferación de pisos turísticos se suman otros factores que no son exclusivos de España sino que se repiten en toda Europa hasta el punto que esta problemática ya ha entrado en el punto de mira de las autoridades comunitarias Lucía Riera entrevista dado a uno de los mejores conocedores del mercado de la vivienda europea desde la perspectiva de la iniciativa pública y social Icon él nos ofrece una panorámica de la situación

Voz 24 41:02 a ah

Voz 0008 41:11 en España el precio medio de la vivienda libre ha subido un siete coma dos por ciento en el tercer trimestre según los datos del Instituto Nacional de Estadística encadenando dieciocho trimestres en crecimiento también sigue subiendo el precio del alquiler hasta un quince coma seis por ciento interanual pero no es el único país europeo en el que la vivienda está volviendo prohibitiva la Unión Europea sitúa el umbral de riesgo en gastar más del cuarenta por ciento de nuestros recursos en vivienda Eurostat indica que de media en Europa son una de cada diez personas las que gastan más de ese cuarenta por ciento de los ingresos familiares en el alquiler o la hipoteca España tiene uno de los índices más elevados son uno de cada diez personas en el caso de los asalariados que viven solos el alquiler se come un ochenta y ocho coma ocho por ciento de sus ingresos la cara contraria la presenta a Francia donde son sólo una década veinte personas las que dedican más del cuarenta por ciento de sus ingresos a la vivienda hemos pedido una imagen general de la situación de la vivienda en Europa a Cedric van Stephen del presidente de la Federación Europea de vivienda pública Cooperativa social director general de este hábitat metros

Voz 13 42:12 el único grupo de moles pasase lituano Chus

Voz 15 42:15 para empezar en Europa ha vuelto el crecimiento global sólo que ese crecimiento no ha vuelto para todo el mundo continúa enriqueciendo a los que ya eran ricos no mejora la situación de los más pobres

Voz 13 42:25 obsesión que de un desayuno de medios para el

Voz 15 42:30 si nos fijamos en las cifras de Eurostat en quince años en Europa hemos comentado en diez mil euros

Voz 10 42:36 por individuo hemos pasado de veinte

Voz 15 42:38 mil a treinta mil cómo puede ser que la riqueza por individuo aumente y que la pobreza se mantenga

Voz 13 42:45 no disfrutó tuvo Tiersen venciendo

Voz 15 42:47 en día tenemos un europeo de cada diez que gasta más del cuarenta por ciento de sus recursos en vivienda por supuesto esta cifra no es homogénea en el conjunto de Europa que es sorprendente es que en cierto número de países diremos de Europa central en todo caso de la Europa que podríamos denominar rica por ejemplo en Alemania tenemos un quince por ciento de los alemanes que gastan más del cuarenta por ciento de sus recursos en vivienda entonces aquí tenemos un primer elemento extremadamente preocupante John los ojos

Voz 13 43:16 oye una un afgano la momia ánimo extremo

Voz 15 43:20 un segundo elemento es que la vivienda es hoy en día el principal destino del gasto obligatorio por así decirlo gastos como pueden ser también comer y esto representa el veinticuatro por ciento de la totalidad de los gastos de los hogares europeos lo que es aún más preocupante para Europa es que no hemos aprendido absolutamente nada de lo que ha ocurrido durante la crisis de dos mil ocho tenemos hoy este países en Europa que están al borde de eso que llamamos el nivel de alerta el nivel de alerta llega cuando aumenta más del seis por ciento el precio de la vivienda cada año Obando ponemos en conjunto todos estos elementos podemos decir adiós al menos no lo digo así que la falta de vivienda accesible en Europa se ha convertido en un arma de masiva de la cohesión social

Voz 0008 44:12 probablemente el colectivo más perjudicado por el elevado coste de la vivienda sean los jóvenes uno de los países en los que más graves se ha vuelto las situaciones Eslovaquia el setenta por ciento de los jóvenes eslovacos de entre dieciocho a treinta y cuatro años hoy en día están obligados a vivir sus padres en España según Eurostat la edad media a la que se abandona la casa familiar esa los veintinueve coma tres años la sexta más alta en Europa en grandes ciudades como Londres por ejemplo los precios se han triplicado en los últimos diez años mientras que en dos mil seis la mitad de los jóvenes ingleses tenían casa en propiedad en dos mil dieciséis sólo la tenía el treinta y cuatro por ciento y en Suecia un cuarto de los jóvenes de veinte a veintisiete años viven en casa de sus padres una situación que afecta según Stephen del a la propia construcción europea

Voz 13 44:55 yo en la instancia

Voz 15 44:59 cabalmente hoy en día la ausencia de vivienda asequible es un freno para la autonomía de los jóvenes para el acceso al empleo hoy para la movilidad en Europa y eso es dramático su pregunta es qué podemos hacer bueno tengo una sola respuesta la vivienda actualmente es un bien demasiado preciado importante para que se deje a la son la lógica del mercado así que será debe regular sobre la cuestión de la vivienda para los jóvenes una cuestión prioritaria es regular el precio de la vivienda sobre todo en las grandes metrópolis si queremos construir un modelo europeo en el que los países salgan de la lógica nacionalista si los jóvenes no pueden mudarse para estudiar para hacer un Erasmus o para trabajar en otro país no podemos construir esta Europa entonces estas críticas a las dificultades de acceso a la vivienda para los jóvenes también tienen que ver con la idea de Europa de la construcción Aurore

Voz 25 45:47 día curiosos si se hacen vale

Voz 0008 45:59 la Comisión Europea reconoce que faltan más de ciento cincuenta mil millones de euros anuales de inversión en infraestructuras sociales de los que cincuenta mil millones de euros serían para la creación de vivienda pero aquí hay también otra cuestión a tener en cuenta ahí es la de caminar hacia la construcción de ciudades cada vez más sostenibles en este aspecto la respuesta también está en la inversión en vivienda pública

Voz 13 46:20 Hot bienvenido a futuros boda habla pues optimist Nacho total sencillez

Voz 15 46:27 hay que producir una oferta de vivienda accesible en la mayoría de los territorios actualmente lo que no funciona es que las colectividades locales ayuntamientos regiones se convierten en actores de la posesión de Tejedor y cada vez más hay colectividades en Europa que crean las herramientas que les permiten decir que son propietarios de terrenos vendemos una casa un apartamento pero afrontamos unas cláusulas anti especulativa que somos los propietarios de terrenos tienes derecho a revender tú bien pero no puedes hacer negocio de multiplicar por dos el precio de la avenida

Voz 13 46:58 el cupo abajo y me cesión

Voz 15 47:02 esta es una respuesta que podemos tener ahora pero después es verdad que lo que hace falta en Europa es el desarrollo de operadores públicos de construcción de vivienda de alquiler que permita a la gente adquirirla en propiedad a un precio accesible visionó tienes este tipo de operadores del país no tendrá una respuesta adaptada a sus necesidades

Voz 13 47:20 Ana abuso de Celtic de usos bichos cogemos ya

Voz 15 47:25 los únicos países que verdaderamente han abordado una transición energética de calidad en relación a la cuestión de los edificios son aquellos en los que hay operadores públicos que se encargan de viabilidad porque ellos son capaces de amortizar el precio en veinte o treinta años sino obtener una rentabilidad hacer obras de rehabilitación energética hoy en día no

Voz 25 47:44 de dejado

Voz 24 47:48 ah sí

Voz 0008 47:54 ante la falta creciente de acceso a una vivienda digna en la mayoría de las ciudades europeas nos preguntamos si si debería intervenir desde la Unión Europea para regular la situación para el presidente de House in Europe el problema reside en que los estados las políticas gubernamentales no están comprometidas con la inversión en vivienda pública durante diez años se ha dejado de invertir en vivienda social los únicos países que han continuado construyendo han sido Austria y Francia ahora la situación ha empezado a revertirse porque hay países que han vivido grandes crisis como el Reino Unido y Alemania que se han dado cuenta de que lo que se hacía hace veinte años era negativo para la economía Theresa May ha invertido dos mil millones de libras en vivienda social y Angela Merkel acaba de invertir cinco mil setecientos millones de euros sin embargo van Stephen del cree que son los ayuntamientos quienes están convencidos de la necesidad de ofrecer más vivienda accesible por una cuestión de cohesión social

Voz 13 48:42 tú te duele necesitarán

Voz 15 48:47 todas las grandes ciudades todas las capitales europeas están convencidas de la necesidad de tener una vivienda accesible en cuenta Europa esta está entendiendo que para eso cohesión social necesita producir vivienda accesible Europa no tienen competencias en materia de vivienda pero puede evitar ser entre comillas esquizofrénica en sus recomendaciones a los Estados euros al final de lo que llamamos el semestre europeo hay recomendaciones económicas dice que gastan demasiado dinero en vivienda social y luego dicen que faltan cincuenta y siete mil millones de euros de inversión para infraestructuras de vivienda son dos propuestas totalmente contradictorias Chrissie unificarán esas propuestas sería interesante porque daría señales a los Estados miembros de que tienen que ir en esa dirección

Voz 13 49:30 como y doce Abu en todo caso yo

Voz 15 49:35 veo mucho en la unión de las grandes ciudades europeas ya a nivel europeo en la Comisión y el Parlamento en su convencimiento de que hay que inyectar dinero público vía préstamos o ayudas directas a los países que desarrollen sus políticas o al menos no señalar a quienes están haciendo buenas políticas de vivienda

Voz 13 49:52 da gusto para desván

Voz 15 49:59 House in Europe no dice a los Estados miembros cómo deben regular sólo decimos que el mercado no puede regularse por sí mismos vida las cifras de dos mil ocho y las cifras de dos mil dieciocho

Voz 13 50:09 Gijón denigrado dirigido

Voz 15 50:11 entonces hay que introducir medidas de regulación bytes hay muchas formas de hacerlo bien intervenimos la cuestión de los precios de los terrenos en los que construimos fingiendo que no es posible que en las grandes metrópolis el metro cuadrado de superficie construida le cueste más de mil o mil quinientos euros hasta el punto de que la parcela en Europa cuesta mucho más que el coste de construcción yo la segunda parte de la regulación es la de los alquileres y aquí hay varias medidas que pueden impedir que el alquiler sea tan elevado en las grandes ciudades un tercer elemento de respuesta es relanzar una producción masiva de vivienda asequible que en sí misma regule la especulación del mercado privado si hay mucha oferta de alquiler asequible eso hará bajar los precios del sector privado actualmente la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea han disminuido su producción de viviendas sociales asequible que han delegado en el sector privado la producción de una oferta

Voz 13 51:03 en el River BWA Espa la desde luego vive su mostró soleado

Voz 24 51:19 sí claro

Voz 1108 51:23 hacen falta pues intervenciones en las administraciones públicas para paliar un problema que está convirtiéndose en un elemento más de fractura social en Europa hasta aquí este tres en uno dedicado a la ciudad que se transforma a diario con el objetivo de hacerse más humana

Voz 14 51:49 eh

Voz 14 52:18 son

Voz 1108 52:23 en la realización María Jesús Rodríguez y en la producción y redacción Lucía Riera des dejamos con un tema que habla de una gran ciudad de la metrópolis planetaria de Nueva York como una hermosa enfermedad que te atrapa la voz de Norah Jones no