Dani García: "El único que me ha regañado ha sido Juan Mari [Arzak]"

Voz 0194 00:33 estábamos hablando hace un momento del consumo de música en plataformas musicales pues que sepan que nuestro invitado de ahora mismo en la sección de Gastronomía colgaban Instagram esta mañana este tema de Woods es un chef excepcional pero también lo hemos comprobado tiene muy buen gusto musical el veintiuno de noviembre hace justo un mes recibía la tercera estrella Michelín para su restaurante de Marbella nosotros pudimos hablar con el minutos después Carlos Cano buenas noches hola delfines nos hablan antes que nada ese momento

Voz 3 01:00 Ángels me estoy acercando a Dani García que es el gran protagonista de esta noche les voy a intentar poner a recular a ver si para felicitar a la Cadena Ser

Voz 4 01:11 da da Dani soy Ángels Ángels Hidalgo Kutcher de igualmente enhorabuena sólo quiero decirte eso enhorabuena de tres estrellas Michelin cómo estás cómo te encuentras

Voz 5 01:22 no la verdad es que un poco asimilando no también no hace caso un minutito no

Voz 0194 01:27 y no pues veintiséis días después de recibir el máximo galardón del edil Dani García desde Radio Marbella muy buenas noches qué tal buenas noches la pregunta que yo creo que te debe estar haciendo todo el mundo desde hace unos cuantos días porque

Voz 6 01:41 bueno yo lo deja

Voz 7 01:43 es una cuestión de vida no y de búsqueda de la felicidad es una decisión su premeditada hace hace años no hace concretamente tres año yo me sentaba en una de la multitud de reuniones que tenemos semanales con mi socio y hablábamos un poco el futuro inmediato claro queremos crecer yo también no tengo un poco esa ambición no de de hacer cosas diferente de SAR en diferentes sitios países etc etc pero claro el crecimiento y veía que tenía dos estrellas no había algo que no encajaba no yo decía bueno quiero crecer pero claro para crecer de esa manera necesito tiempo no

Voz 8 02:19 sí iconos

Voz 7 02:21 no estrella en el cualquier que te quiero tener y aspirar a tres difícil un poco encontrar todo ese tiempo y entonces ya que el día les dije bueno quiero llegar a tres y me me retiro no centramos el otro

Voz 8 02:33 se quedó ahí pero a mí de verdad lo dije

Voz 7 02:35 en serio y así fue

Voz 0194 02:37 y así ha sido cumplió mi palabra básicamente hubieras consiguió la tercera estrella este año no te no había no habría anunciado que lo dejas no ha no sin duda no sin sin la condición era la tercera estrella es ese iban a Messi

Voz 7 02:51 para mí sí porque llevo veinte años de los cuales varios han sido muy difíciles y hay bueno necesitaba un poco llegar llegar a ya lo máximo no hubo un momento de planteamiento hablando con ellos de futuro y tal yo prefiero crecer más lento yo centrarme de verdad en en intentar conseguir llegar a lo máximo no entro la alta cocina no cuando llegue si no hubiera llegado probablemente hubiera sigue creciendo como estamos haciendo ahora un año o año y medio hubiéramos abierto ya a lo mejor no con la misma intensidad que vamos a hacer a partir de de de ese año que que que viene y el siguiente no

Voz 0194 03:29 Carlos tú conoces muy bien para ti para el mundo de la gastronomía en este país Gines Dani García

Voz 0335 03:33 bueno Dani García es uno de los cocineros top que hay en España la verdad es que esta tarde repasando un poco las entrevistas que lo había hecho en los últimos años me he dado cuenta de que hablando de la carrera profesional Dani García se habla de la historia de la cocina española de los últimos veinte años porque si fue la primera estrella Michelin de Andalucía el primer dos estrellas Michelin Andalucía pero también ha sido un defensor de la escuela pública de hostelería como exalumnos de La Cónsula abierto un restaurante en Nueva York ha estado en El Bulli en Arzak Berasategui hablado en congresos de las últimas técnicas de cocina ha hecho hamburguesas para McDonald's con lo polémico que fue todo aquello abierto Gastro bares al final Dani García resume un poco lo que ha pasado en los últimos veinte años bueno decías tú que tenía buen gusto musical también tiene muy buen gusto con los equipos de fútbol

Voz 6 04:25 porque es es del Barça y se ha hecho a es un Guardiola Chun Pep Guardiola en toda regla lo ha ganado todo ya dicho me voy claro no cuando estás arriba de todo Pep Guardiola cuando lo había ganado todo con el Barça dijo Claire

Voz 7 04:36 es que yo ya a más no puedo ir es un poco lo que haces tú si yo cuando tomé la decisión y ahí empecé a darme cuenta que era que era bastante posible que mediada la tercera por la cantidad de visita no que que habíamos tenido ese año empezó en Internet casos activamente simil hombre no un poco no el que más me me me gustó pues lo que decía también era el de Niko Rosver no verá un poco ganar el campeonato del mundo Fórmula uno hizo ahí ya no quiero más no yo era un poco lo que sentía no y además él decía que lo haces no porque el corazón me pide hacer otras cosas no no quiero más eso no probablemente el caso de Niko Rosver en ese sentido qué más me me han empujado o aplicar lo de la manera que lo explicado no has quitado presión te quitas presión bueno

Voz 6 05:16 pero eso igual yo creo que más con mazapán con con manteca Oz pero porque lo que pasa es que como dice que están vas a comer más porque vas a estar más tranquila pero te prometo que voy ligero te lo prometo de corazón lo siento soy muchísimo más ligero como que te hubieras quitado un peso de encima

Voz 7 05:30 sí yo creo que sí sea muy dedicar a otra cosa no no es pues la responsabilidad de yo yo hay multitud de razones porque lo hago no no no es sólo la presión pero si hay una cosa que no me gusta claro yo pensaba bueno sí voy a abrir Beevor vivo en Qatar no pero vamos abrir no desciende Gao y firmado exigidos a dos semana en a esa pendiente del teléfono de si viene alguien no no viene un inspector de la Michelin ganó etc etc eso eso esto psicológicamente quema mucho la verdad porque al final lo está haciendo un trabajo en el otro no uso porque es allí nos años de sonante

Voz 0194 06:03 todo se torna muy complejo no yo que tengo cada día un programa en directo Dani hay una cosa que echo mucho de menos que es la gestión del tiempo que tú lo que haces es intentar gestionar bien ese tiempo no sea lo que ganas es eso la posibilidad de gestionar tu tiempo

Voz 7 06:17 he ganado organización Neruda sin dudas me queda un año porque por por por por por respeto a mi equipo a mí a la estrella evidentemente queremos disfrutar de la también no queda un poco este año pero pero sin duda lo que lo que ganó en organización no ya puede organizar mi tiempo de uno de manera muy diferente a la a la a la realizaba ante no donde cuando todo lo era caótico y al final a siete de la tarde después de un día súper intenso que que te para resonante no sea ese tipo de cosas me las quitan el viajar tranquilamente el poder crecer sin que nadie te diga oye sin cuelga un esa gran en en eh Bangkok no y esa noche de que decepción pero quería verte conocerte son muy duro porque al final sientes que decepcionar a todo el mundo no llega un momento complejo no en ese sentido

Voz 0194 07:06 tu madre y lo ha entendido sí madre sí

Voz 7 07:09 lo que ayer la la volvió a ver ayer después de de de de todo ya pasó la verdad basó día fastidiado porque no entendía no yo creo que también le faltaba leerla entre Visa impongo ver la reacción de la gente no oí bueno árabe esa feliz pero tu madre no han tirado por la prensa espero no yo yo yo eso dije hace meses pero ella era como como mucho

Voz 6 07:32 gente a mejor que lo vea así lo creía claro era como ese salón o no el domingo

Voz 7 07:37 pasado fuimos a comer y no es el anterior con con mi familia con mi hermana a mi sobrino y Mijas hicimos que no hiciera que ahora sale cuesta mandar es decir es iba andando dice me levanto a la mesa voy andando llegó a haber tardado horas en llegar a a casa estábamos que de verdad está intentando explicar yo mi sobrino mi hija mi hermana a todos pero no no no no hay y la verdad es que hay en la noche antes de hacerlo y me llamó a las once de la noche no usual en ella bueno aquello Funcas no yo sólo fue capaz de contestar de acuerdo perfectamente Dama el día que yo decidí ir a la escuela haría con diecisiete años y me dijese que estaba loco iba a durar dos o tres meses y dónde llega por lo tanto en esa decisión te callas

Voz 6 08:26 no de alguna algunas veces hay que

Voz 0335 08:30 hace unos años Dani García sacó un libro de recetas con su madre yo tuve la oportunidad de entrevistar a los dos a Dani y a Isabel es su madre y ella me decía que cuando Dani sabía muy bien de pequeño iban al mercado le compraba almejas esas cocinaban así que yo creo que cuando te haga almejas Dani es que

Voz 6 08:45 ha entendido bien me dio un beso un abrazo me miró un poco de ETA

Voz 7 08:50 el me dijo bueno le digo al leído todo dice

Voz 6 08:52 sí me ha gustado todo menos una columna no que he leído en un diario y tal que decía que yo era mala madre pero bueno lo demás además que he leído me me gusta decir me gusta voy entendiendo

Voz 0194 09:06 y el y el equipo Dani tu equipo ya lo sabían antes

Voz 7 09:10 a mí me equipo el núcleo duro digamos no de la gente que me que me rodea cosen constantemente a los jefes de cocina de de no lo jefe de cocina los ante se entrenaron de tres cuatro días antes de la de la de la decisión yo les expliqué todo igual la verdad no la olvidaré nunca no porque el era como un poco un sentimiento de de diferente tipo de emociones Dani Galeote por ejemplo lleva catorce años también en en eso y él tiene hijo probablemente venga también otra visión igual que yo que tengo diferente no que algún otro jefe partida que lleva veintidós años que tiene veintidós años veinticuatro su su visión y tú o probablemente la manera de verlo no de buscar una explicación no sea la misma que nosotros no que que que llevamos media vida en eso ya hay que hizo hemos echado muchísima ahora hay muchísimas en el

Voz 9 10:05 en el Carles me decía al principio entre aquel tenía ya tomada la decisión antes de la tercera estrella es decir si recibo la tercera estrella cambio esto

Voz 0335 10:14 ya no sabía su núcleo duro también algún amigo algún chef ilustre también lo había pero el día de la presentación de la Guía Michelin es verdad que yo les cuente no tan eufórico como otros chefs que otros años habían consiguió tres estrellas Michelin no pero pensé bueno igual los nervios después de saber lo que tenía en mente releer la entrevista que yo la hice ese día ya lo he entendido escuchar lo que lo que me dijo

Voz 5 10:37 para mí en la cocina la palabra cocina no engloba sólo la alta cocina no para nosotros la alta cocina nuestra empresa que presenta un diez por ciento de lo que hacemos no Juanjo representa un noventa por ciento Mi tiempo pero un diez por ciento de las Gaidar nuestra facturación Neue en nuestro día a día no Iggy el beso es hacia todo tipo de público que cada vez me interesa más pero no por una cuestión de volumen es que me interesa es que llevo veinte años haciendo alta cocina no hay y la verdad que me apetece cada vez cocinar mucho más para ese tipo de público y ese tipo de gente además hay un campo tremendamente enorme por poder por explorar y por mejorar no

Voz 7 11:09 esa era una buena pista Dania bueno ya veo una frase que con con con el equipo no habíamos hablado que era la de toca reflexionar no bueno lo que si no quería desde un principio era que eso fuera de pronto que me lo he dicho eso no sé qué va mal no qué tal que si económicamente no es rentable da no yo quería dejar claro que lo teníamos claro no sea entonces bueno también grave Mi vidrio ante semanas antes porque haremos un documental donde explicaremos todavía un poco que va a ir mucho más allá no de lo que de lo que de lo que hemos explicado o no pero al final si me da un poco de miedo que la gente pensaría lo hiciera porque de pronto me entra o algo raro no o ese tío no quiere responsabilidad y tal no es una decisión súper meditada pensada y la manera de expresarnos poco después justo de la gala o en la charla equipo esa muy meditado también

Voz 0194 12:02 tres Michelin te han dicho algo

Voz 6 12:04 bueno a mí realmente esa decisión había había vale

Voz 7 12:07 las cosas que me preocupaba no una era sin duda mi familia no y lo que pensara a madre otra otra era un equipo sin duda otros que me me preocupa preocupaba y me preocupa a Marbella la verdad ciudad como tal y como Marbellero no sin duda la última ahí de igual importancia Michelin no sea yo yo yo les debo mucho no no no quería tampoco se se comprendiera como si estuviera devolviendo algo o debatiendo un poco la manera que tienen de de hacer más que nada porque además lealmente me parecen qué suelos tienen más serio que dentro del mundo la alta cocina preciosas Si hay alguien serio al final que se lo se lo trabaja porque llegado una ya tan fría hay personas y estas personas trabajan desde hace muchísimo años no pero tanto la verdad es que todo mi respeto no hay la primera decisión que tomé fue haberlos veintidós otro Orantes hay explicar el no mucho más porque tampoco quería mirar mucho tiempo para una cosa y otra bueno pues cita a Madrid es decir bien Dani Illes explica sin se lo conté

Voz 0335 13:13 bueno estamos hablando de esto como si la decisión fuera ya irrevocable como Si aún no queda ese tiempo para pensárselo mejor la verdad es que cuando le pregunté Dani García cuánto tiempo llevaba soñando con la tercera estrella Michelin esto es lo que me dijo

Voz 5 13:26 me cuando hace siete año pues multiplicarse de año trescientos son de cinco pues ya tiene la suma

Voz 0335 13:32 así de de breve concisa hoy de diré esto llevaba tanto tiempo soñando con la que yo me resisto pensar que durante este año no cambie de opinión

Voz 7 13:41 si no es imposible aunque hombre después de todo salió te imaginas no no no no hay imposible la verdad me apetece es hacer otra cosa yo lo que sí te digo que que no que no es un hasta siempre a la alta cocina yo creo que en algún momento dado en un en un formato en el que crea mucho más que también uno de los problemas que no creo en ese formato no nos alcanza la perfección dando y cuarenta la noche y treinta al mediodía para mí para mí yo todo eso ya lo así de manera que no

Voz 0194 14:14 se necesita más tiempo porque se necesita

Voz 7 14:16 Ama de todos hablen mucha gente sale a dar de alta cocina de verdad no al nivel que tú lo quiere dar para setenta ochenta personas al día para mí para mi equipo es muy complicado encontrar las mejores setenta ochenta cigalas todos los días exactamente igual el de buena es ese súper complicado no iba una ex esto lo hablaba con Michelin también cuando ellos me decían pero bueno lo vas a volver no da lo nuevo o no quiere saber nada de digo no sé volveré en un formato que yo me sienta mucho más como no en Japón Japón es el país con más tres estrellas Michelin del mundo no la razón seguro que es porque son de personas que alcanzan la perfección cada día y los Ryan no es mucho más sencillo buscar un género súper especial para esa cantidad de gente que ochenta cada día yo personalmente insisto personalmente debo que también hoy mi compañero son geniales amigo además hace muchas cosas que yo no creo en el formato alta cocina

Voz 0194 15:10 para tanta gente que te que te han dicho tus compañeros el uno

Voz 6 15:14 lo que me sido Juan Mari pero yo creo yo creo que él no él

Voz 7 15:19 bien le llamaron no de de de prensa le preguntaron y él no lo sabía entonces directamente cuando colgó me llamó y me dijo que has hecho dice tú no tienes pasión por la cocina me dijo eso eh texto algo que duro Juan Marí no me eso Él me dijo

Voz 6 15:38 lo quiere ganar dinero y le dijo una cosa que él me lleva diciendo toda la vida yo Juan Mari llevas toda la vida diciéndome que gana dinero sea como ahora me dicen que sí que lo que no es una cuestión de dinero

Voz 0194 15:51 hay que ir hacia otras cosa a lo mejor es luso Dani has hecho que vayan a seguir tu camino pero hace más de uno de tus compañeros se haya puesto a pensar como mínimo a pensar

Voz 7 16:01 bueno no te voy a dar nombres pero hay muchos que que me llamaban y me escribió a saco

Voz 6 16:06 el dolor pues tres estrellas Michelin no hay tantos bueno no sólo de tres eh no solamente no sólo no sólo no sólo de tres

Voz 0194 16:15 Dani García yo te deseo toda la suerte del mundo decir que con las estrellas que tuviera siempre ha estado muy atento y muy amable con nuestro programa lo hacer eso con vosotros y te deseo eso toda la suerte del mundo sea con la alta cocina con las hamburguesas con lo que tú quieras porque seguro que lo vas a abordar muchísimas gracias muchísima suerte y feliz Navidad igualmente a todos y además nos vamos a ir con otra recomendación musical de tu Instagram eso sí no dejes de regalarnos canciones

Voz 6 16:42 me gusta me encanta de parece que a lo mejor no podemos dar una vuelta Dani buscar una colaboración musical en Hora Veinticinco

Voz 7 16:48 quieran venga Carlos felina bien

Voz 6 16:51 igualmente buenas noches